RACI vs RAID: differenze chiave nel project management

I project manager spesso si affidano a framework strutturati per garantire chiarezza e controllo nell'esecuzione dei progetti. RACI e RAID sono due degli strumenti più comunemente utilizzati e spesso confusi.

A prima vista sembrano simili: entrambi sono modelli ricchi di acronimi progettati per mettere ordine in progetti complessi.

Ma nella pratica risolvono problemi completamente diversi.

RACI migliora la chiarezza dei ruoli e accelera il processo decisionale, mentre RAID aiuta i team ad anticipare e gestire rischi, ipotesi, problemi e dipendenze.

Questo post analizza entrambi i modelli, ne illustra le differenze e mostra quando utilizzarli per mantenere il tuo progetto sulla strada giusta.

Che cos'è un grafico RACI?

Un grafico RACI creato utilizzando ClickUp

Un grafico RACI o matrice di assegnazione delle responsabilità è un potente strumento di project management che aiuta i team a sapere chi fa cosa etichettando ogni attività con uno dei quattro ruoli:

R – Responsabile: chi completa l'attività

A – Accountable (Responsabile): chi è il responsabile ultimo

C – Consultato: chi fornisce input

I – Informato: chi deve essere tenuto al corrente

I project manager e i professionisti PMO utilizzano il grafico RACI per evitare duplicazioni di lavoro, attività mancanti o confusione sulla titolarità delle decisioni. Aiuta anche a semplificare il processo decisionale definendo chi ha l'autorità e chi deve essere coinvolto.

Utilizza un grafico RACI quando: In un progetto sono coinvolti più stakeholder

Stai inserendo nuovi membri nel team

Gestisci flussi di lavoro interfunzionali

C'è ambiguità sui ruoli o sulle approvazioni

Per un contesto più ampio, vediamo un esempio di grafico RACI.

Progetto: Lancio del sito web

Attività Designer PM Sviluppatore Marketing Approva il progetto definitivo R A C Approva il progetto definitivo A C Implementa il codice front-end I R/A Testo dell'annuncio di lancio C R/A

Tuttavia, creare un grafico da zero ogni volta significa che non c'è coerenza nella definizione e nella revisione dei ruoli. È qui che i modelli di grafici RACI ti offrono la struttura per inserire attività e ruoli. Ti aiutano a ridurre i tempi di configurazione, standardizzare il processo tra i progetti e garantire una supervisione minima dei ruoli comuni.

👀 Lo sapevi? RACI non è l'unico framework per il tuo team di progetto. Il RACI potrebbe sembrare troppo rigido se il tuo progetto coinvolge team in rapido movimento, frequenti cambiamenti di decisione o responsabilità poco chiare. Ecco perché molti team stanno passando ad alternative al RACI come: RASCI (aggiunge un ruolo di supporto)

DACI (utilizzato nello sviluppo dei prodotti per chiarire i fattori che determinano le decisioni)

RAPID (per un processo decisionale esecutivo rapido)

Che cos'è un log RAID?

Un log RAID è uno strumento di monitoraggio dei progetti che aiuta i manager a monitorare quattro categorie critiche: rischi, ipotesi, problemi e dipendenze.

Rischi : potenziali eventi futuri che potrebbero influire sull'esito positivo

Ipotesi : convinzioni accettate come vere ma non verificate

Problemi : problemi attuali che richiedono una soluzione

Dipendenze: attività o risultati che dipendono da altri ruoli per la decisione finale

In qualità di team leader, devi essere consapevole degli ostacoli presenti nel tuo progetto prima che diventino rischi per la consegna. Il log RAID funge da sistema di avviso preventivo, offrendoti un quadro più chiaro dello stato di salute del progetto al di là del completamento delle attività.

Garantisce che tutte le decisioni siano oggetto di un'attenta valutazione, fondamentale per il completamento corretto e completo del progetto.

🔑 Approfondimento chiave: a differenza di un grafico RACI, che si concentra su chi, il registro RAID si concentra su cosa potrebbe influire sul progetto.

Utilizza un log RAID quando: Avvio di un nuovo progetto per documentare le incertezze

Gestione di progetti complessi e di lunga durata

Esecuzione di controlli settimanali per monitorare lo stato di salute dei progetti

Lavorare con fornitori terzi o dipendenze

Contestualizziamo il tutto con un esempio di analisi RAID per lo stesso progetto di cui sopra.

Progetto: Lancio del sito web

Tipo Descrizione Titolare Stato Piano d'azione Rischio Il client fornirà le risorse del marchio in tempo Specialista SEO Apri Esegui audit tempestivi Ipotesi Copywriting finale a cura del team marketing Account manager Non verificato Follow-up settimanale Problema Il design della homepage è in ritardo a causa di feedback tardivi Project manager In corso Pianifica subito una revisione del progetto Dipendenza Copywriting finale a cura del team marketing Responsabile dei contenuti In sospeso Fissare una scadenza

Che tu stia gestendo un lancio, una migrazione o un'iniziativa interfunzionale, un modello RAID ti aiuta a mantenere il controllo tenendo in primo piano i potenziali ostacoli.

👀 Lo sapevate? Durante una sessione del Global Summit 2022 del Project Management Institute dal titolo " Show Me Your RAID Log", un rapido sondaggio condotto durante l'evento ha rivelato che: Oltre il 70% dei partecipanti aveva già utilizzato un log RAID prima di partecipare al corso

il 57% utilizzava attivamente uno dei due al momento dell'indagine

Il 93% degli utenti attuali ha affermato che un log RAID "mi aiuta a organizzarmi": il vantaggio principale segnalato

RACI e RAID: differenze chiave

Ecco un rapido confronto affiancato per aiutarti a comprendere le differenze chiave tra RACI e RAID:

Aspetto RACI RAID Cosa tratta Assegna quattro ruoli alle attività di un progetto: responsabile, account, consultato, informato Tiene traccia di quattro aree di impatto del progetto: rischi, ipotesi, problemi, dipendenze/decisioni Focus principale Chiarire chi fa cosa e chi ha l'autorità decisionale per il progetto Individuazione di potenziali problemi, problemi in corso e collegamenti tra attività che influenzano il flusso del progetto Scopo Prevenite la confusione dei ruoli e le comunicazioni errate. Aumentate la responsabilità e la titolarità Aumenta la consapevolezza, controlla i problemi e assicurati che le decisioni e le dipendenze siano visibili e gestite Quando utilizzarlo Durante la pianificazione e l'avvio, specialmente in progetti complessi e inter-team. Utilizzabile in tutte le attività Pianificazione, poi continuamente durante l'esecuzione; utilizzo in standup, revisioni, audit. Ideale in ambienti dinamici o rischiosi A chi è più utile Team leader, PM, stakeholder, in particolare quando le attività e le responsabilità si sovrappongono PM, risk manager, responsabili delle operazioni, chiunque si occupi del monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e desideri evitare sorprese. Risultato/vantaggio Ruoli chiari = meno caos nelle email, meno approvazioni perse. Passaggi di consegne migliori Visibilità completa su ciò che potrebbe andare storto, cosa non funziona e cosa sta frenando il progetto. Meno emergenze Tipo di strumento Matrice statica delle responsabilità (spesso foglio di calcolo/documento) Registro dinamico, aggiornato frequentemente con nuovi elementi e decisioni Funziona insieme a RAID. Una volta chiariti i ruoli, è possibile utilizzare RAID per monitorare lo stato di salute del progetto RACI. Una volta individuati i rischi o i problemi, i ruoli definiti tramite RACI garantiscono la corretta titolarità delle soluzioni

💡 Suggerimento: puoi utilizzare ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, per aiutarti a gestire e implementare entrambi questi framework. Identifica e mitiga i rischi dei progetti o delle strategie con l'IA, utilizzando ClickUp Brain Può generare automaticamente assegnazioni di ruoli, identificare le parti interessate ed evidenziare potenziali rischi o dipendenze dai dati del progetto. Puoi anche chiedergli di riepilogare/riassumere gli aggiornamenti o segnalare i problemi, mantenendo i tuoi piani attuabili e allineati.

🧠 Per RACI, con Brain puoi creare e gestire campi personalizzati nelle tue attività o nei tuoi elenchi per monitorare chi è responsabile, chi deve rendere conto, chi viene consultato e chi viene informato per ogni attività.

🧠 Per RAID, Brain può generare riepiloghi/riassunti o report di tutti i rischi, i problemi, le ipotesi o le dipendenze attuali nei tuoi progetti.

Crea un modello di registro RAID utilizzando ClickUp Brain

Quando utilizzare RACI o RAID (o entrambi)?

Sapere quando utilizzare RACI o RAID (o entrambi!) può fare un'enorme differenza per l'esito positivo del tuo progetto. Ecco quando utilizzare ciascuno di essi:

Usa RACI per definire la struttura e le aspettative del team

RACI è il framework di riferimento prima di iniziare il lavoro vero e proprio. Aiuta a gettare le basi rispondendo a una domanda semplice ma fondamentale: "Chi fa cosa qui?"

Senza ruoli chiari, i progetti spesso soffrono di duplicazione delle attività, confusione o, peggio ancora, perdita di informazioni importanti.

📌 Ecco perché e quando dovresti usare RACI: Durante l'avvio del progetto: RACI rende le responsabilità cristalline tra i reparti o i team, in modo che tutti partano dalla stessa pagina

Per eliminare la confusione sui ruoli: RACI evita momenti di incomprensione del tipo "Pensavo che lo facessi tu" assegnando responsabilità e accountability decisionale alle persone coinvolte

Per l'inserimento di nuovi membri del team: i grafici RACI fungono da riferimento rapido per i nuovi arrivati per comprendere la struttura del progetto, chi è responsabile di cosa e come vengono prese le decisioni

Quando la responsabilità è confusa: la matrice RACI raccoglie informazioni su chi è responsabile quando le attività si bloccano, aiutando a mantenere lo stato di avanzamento dei lavori

Per semplificare le approvazioni: Con RACI che assegna a una persona il ruolo di Responsabile, le approvazioni sono più rapide e il processo decisionale dell'organizzazione diventa più fluido

Prima di delegare: RACI aiuta a distribuire le attività in modo efficace mostrando chiaramente chi è responsabile, chi approva e chi deve essere coinvolto per le informazioni rilevanti

Utilizza RAID per monitorare lo stato di salute dei progetti in corso

A differenza di RACI, che viene utilizzato principalmente durante la fase di pianificazione, RAID rimane attivo per tutto il ciclo di vita del progetto. Ti aiuta a prevenire i problemi, invece di reagire quando è troppo tardi.

📌 Ecco perché e quando dovresti usare RAID: Durante l'esecuzione: man mano che il progetto procede, RAID ti aiuta a monitorare attivamente i cambiamenti, gli ostacoli e i nuovi rischi in tempo reale

Durante i check-in o gli standup regolari , la revisione del log RAID garantisce che nulla sia fuori sincronizzazione e che il team rimanga aggiornato

Per cogliere i primi segnali di avvertimento: Individua i potenziali rischi prima che si trasformino in problemi gravi, risparmiando tempo e risorse in seguito

Quando gestisci più stakeholder: mantieni tutti allineati sulle decisioni prese, sulle ipotesi in gioco e su chi sta risolvendo cosa

Per documentare decisioni e modifiche: RAID conserva un registro di chi ha deciso cosa e perché, perfetto per audit trail o retrospettive

Durante le analisi post mortem: utilizzatelo per rivedere cosa è andato storto (o bene!) e costruire processi per progetti futuri

🎥 Hai bisogno di aiuto per definire gli stakeholder di un progetto? Questo video ti fornirà alcuni chiarimenti:

Usa RACI e RAID insieme per ottenere la massima chiarezza e controllo

Il RACI definisce chi fa cosa, mentre il RAID mostra cosa sta succedendo e cosa potrebbe andare storto.

Combinate, ti aiutano a guidare come un professionista con meno sorprese, una migliore collaborazione e un progetto che viene consegnato in tempo.

📌 Ecco perché e quando dovresti usare sia RACI che RAID: Per mappare i ruoli e monitorare i rischi: utilizza RACI per definire la titolarità delle attività e RAID per individuare i potenziali rischi che potrebbero comprometterne lo svolgimento

Per allineare persone e priorità: RACI assegna chiaramente le responsabilità, mentre RAID mostra quali ipotesi o dipendenze potrebbero influenzare il loro lavoro

Nelle riunioni e nelle revisioni di stato: utilizza RAID per guidare le conversazioni su problemi e rischi, mentre RACI aiuta a identificare rapidamente chi è responsabile della loro risoluzione

Per ridurre le incomprensioni: RACI previene la confusione dei ruoli. RAID previene le lacune informative su ciò che accade dietro le quinte

Quando gestisci progetti interfunzionali: utilizza RACI per coordinare i team e RAID per registrare le decisioni condivise, gli ostacoli e le priorità in evoluzione

Per instaurare un rapporto di fiducia con gli stakeholder: RACI mostra chi è responsabile di cosa. RAID mostra il quadro completo di ciò che è stato deciso, ciò che è in sospeso e ciò che è in fase di elaborazione

📮 Approfondimento ClickUp: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se fosse possibile eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

In che modo ClickUp supporta sia RACI che RAID?

Senza gli strumenti giusti, i grafici RACI finiscono in fogli di calcolo scollegati tra loro e i registri RAID vengono sepolti in documenti che nessuno aggiorna.

È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti consente di gestire sia chi fa cosa (RACI) sia cosa sta succedendo (RAID) nella stessa area di lavoro.

Che si tratti di pianificare la struttura del tuo team o di monitorare i rischi dei progetti in tempo reale, la piattaforma di Project Management di ClickUp offre funzionalità flessibili, modelli personalizzabili e automazioni che rendono tutto più semplice e collaborativo.

Ecco come ClickUp combina RACI e RAID, rendendo la pianificazione e il monitoraggio dei tuoi progetti più efficienti che mai:

Crea e incorpora grafici RACI senza problemi con i documenti ClickUp

ClickUp Docs offre un modo pulito e personalizzabile per creare la tua matrice RACI proprio dove lavora già il tuo team. Puoi creare una semplice tabella che elenca le attività o le funzioni nella parte superiore e i membri del team lungo il lato, proprio come un grafico RACI standard.

Ecco perché funziona così bene:

Le autorizzazioni dinamiche consentono di controllare chi può visualizzare, commentare o modificare il grafico RACI, ideale quando si desidera che solo i responsabili delle decisioni possano modificare le responsabilità

Modifica collaborativa significa che più membri del team possono aggiornare il grafico in tempo reale

Puoi incorporare il documento RACI direttamente in un'attività, una cartella o un'area di lavoro, rendendolo visibile e accessibile dove è più necessario

Esempio di matrice RACI creato in ClickUp Documenti

Inoltre, come mostrato nell'esempio della matrice RACI sopra, è semplicissimo da consultare: le voci contrassegnate dai colori R, A, C e I indicano immediatamente chi è responsabile, chi fornisce assistenza e chi deve semplicemente rimanere informato.

Assegna i ruoli RACI direttamente nelle attività utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

ClickUp non ti aiuta solo a pianificare, ma integra la responsabilità nel tuo flusso di lavoro. Ed è proprio ciò di cui hai bisogno quando applichi un framework come RACI, dove la chiarezza dei ruoli può determinare il successo o il fallimento di un progetto.

Con le attività di ClickUp, puoi monitorare, assegnare e gestire ogni parte mobile di un progetto. Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp e le tue attività diventeranno centri di comando consapevoli dei ruoli e pronti per le decisioni.

Una volta impostato, ecco come funziona:

Utilizza i campi personalizzati per aggiungere colonne separate per "Responsabile", "Referente", "Consultato" e "Informato". Questi possono essere menu a discesa, selettori di persone o tag colorati per assegnare priorità ai progetti

Aggiungi e riutilizza qualsiasi campo personalizzato in ClickUp per acquisire informazioni dettagliate e specifiche del progetto

Assegna i membri del team direttamente a ciascun ruolo all'interno dell'attività. In questo modo è chiaro chi esegue l'attività, chi la approva, chi deve essere consultato e chi deve essere tenuto informato

Migliora ulteriormente la chiarezza con le descrizioni delle attività, le attività secondarie e le liste di controllo per suddividere chi fa cosa e quando

Usa i commenti alle attività e le @menzioni per coinvolgere gli stakeholder taggati come "Consultati" o "Informati". Questo centralizza la comunicazione e riduce il passaggio da uno strumento all'altro

Aggiungi campi per sequenze, priorità o anche aggiornamenti di stato, in modo che tutti abbiano il contesto completo quando visualizzano l'attività

Usa i campi personalizzati di ClickUp per chiarire ruoli e responsabilità per ogni attività in ClickUp

Questa configurazione a livello di attività è particolarmente utile per i progetti in cui i membri del team cambiano spesso ruolo o in cui la sovrapposizione delle responsabilità crea confusione. Invece di affidarsi esclusivamente a documenti esterni, RACI vive all'interno della tua bacheca delle attività, proprio dove si svolge l'azione.

Traccia visivamente i log RAID utilizzando la vista Elenco o Tabella in ClickUp

Quando si tratta di gestire rischi, ipotesi, problemi e dipendenze (RAID), ClickUp ti offre tutta la flessibilità di cui hai bisogno, senza dover passare da fogli di calcolo, documenti e chat.

Con la vista Elenco e la vista Tabella di ClickUp, puoi creare un registro RAID visivo, organizzato e utilizzabile in tempo reale.

Inizia creando un elenco dedicato per i tuoi elementi RAID. Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare ogni voce come Rischio, Ipotesi, Problema o Dipendenza e acquisisci dettagli critici come priorità, impatto, titolare e piano di mitigazione.

Visualizza il tuo registro RAID in modo adeguato al tuo progetto con gli elenchi o le tabelle in ClickUp

La vista Elenco consente di raggruppare le voci per categoria o stato, in modo che il team possa concentrarsi sui problemi irrisolti o ad alto rischio. La vista Tabella aggiunge un layout in stile foglio di calcolo con colonne ordinabili e filtri, perfetto per scansionare e organizzare rapidamente in base all'impatto, al titolare del team o allo stato di risoluzione.

💡 Suggerimento: i tag di priorità con codice colore, la modifica in linea e gli aggiornamenti in tempo reale rendono le revisioni settimanali un gioco da ragazzi. Basta visualizzare la schermata durante la sincronizzazione, apportare le modifiche e andare avanti.

Cosa lo rende ancora migliore? Tutto viene aggiornato in tempo reale, quindi non ci sarà più confusione tra le versioni o note sparse.

Il monitoraggio manuale degli elementi RAID può diventare rapidamente un lavoro a tempo pieno, soprattutto nei progetti in rapida evoluzione. È qui che le automazioni di ClickUp ti salvano la giornata. Ti aiutano a eliminare le azioni ripetitive, ridurre gli errori umani e mantenere il tuo registro RAID accurato e aggiornato.

Attiva promemoria e notifiche senza sforzo con Attiva promemoria e notifiche senza sforzo con le automazioni di ClickUp

Ecco come puoi portare la magia dell'automazione nel monitoraggio RAID:

Cambia automaticamente lo stato dei trigger : imposta regole come "Quando un rischio viene contrassegnato come 'Risolto', spostalo nell'elenco 'Archiviato'" o "Quando un problema diventa 'Priorità alta', avvisa il responsabile del progetto"

Assegnazione automatica dei membri del team : non appena viene aggiunto un elemento RAID (ad esempio, un nuovo rischio o problema), assegnarlo automaticamente al titolare pertinente in base a regole predefinite

Invia avvisi o promemoria istantanei : automatizza i messaggi Slack, le email o : automatizza i messaggi Slack, le email o i commenti ClickUp quando una voce RAID cambia gravità, si avvicina alla data di scadenza o richiede attenzione immediata

Aggiorna i campi personalizzati in tempo reale : ad esempio, se una "Dipendenza" è in ritardo, aggiorna automaticamente lo stato delle attività collegate o registra nuovi problemi correlati

Pianifica revisioni RAID ricorrenti: utilizza le Automazioni per ricordare al tuo team ogni venerdì di rivedere e aggiornare tutti gli elementi RAID aperti, mantenendo attivo il tuo registro e evitando che venga dimenticato

Poiché le automazioni di ClickUp non richiedono codice e sono personalizzabili, puoi configurarle in pochi clic, adattandole esattamente al tuo processo RAID.

I framework RACI e RAID prosperano grazie a una comunicazione chiara, e ClickUp la rende perfetta con le sue funzionalità di collaborazione in tempo reale integrate. Che si tratti di assegnare ruoli o gestire i rischi di un progetto, ClickUp mantiene tutti allineati e informati senza il caos dei thread di email o degli aggiornamenti ritardati.

Con le @Menzioni di ClickUp, puoi coinvolgere immediatamente le persone giuste, ad esempio taggando il titolare responsabile di un'attività o notificando un stakeholder consultato per un input.

Partendo da queste basi, i commenti assegnati di ClickUp fanno un ulteriore passo avanti in termini di chiarezza, trasformando i feedback o le decisioni in elementi attuabili con una chiara titolarità. Ciò è particolarmente utile nei flussi di lavoro RACI e RAID: i membri del team responsabili possono essere assegnati a commenti specifici, garantendo che le attività o le mitigazioni dei rischi non vengano trascurate.

Collabora in modo asincrono assegnando commenti ai membri del tuo team in ClickUp

Una volta affrontato, risolvere il commento fornisce una chiara traccia di controllo, rendendo più facile monitorare le decisioni, le azioni intraprese e la responsabilità durante il ciclo di vita del progetto, come un registro delle decisioni integrato.

Ma soprattutto, queste conversazioni avvengono proprio dove si svolge il lavoro, all'interno delle Documenti, Attività o Viste Elenco, quindi non è necessario cambiare contesto. Tutti, dal marketing allo sviluppo, passando per il prodotto, vedono le stesse informazioni in un'unica area di lavoro.

Modelli ClickUp per velocizzare la configurazione di RACI e RAID

ClickUp offre diversi modelli di project management pronti all'uso che rendono semplicissimo implementare i framework RACI o RAID, senza dover creare tutto da zero. Ecco due dei modelli più utili per iniziare:

Modello di matrice RACI ClickUp

Ottieni il modello gratis Evita la confusione nelle attività assegnando chiaramente i ruoli con il modello di matrice RACI di ClickUp

Il modello di matrice RACI di ClickUp offre un layout pulito e personalizzabile per mappare chi è responsabile, chi è tenuto a rendere conto, chi viene consultato e chi viene informato per ogni attività del tuo progetto. È costruito con la semplicità del drag-and-drop, consentendoti di aggiornare i campi, aggiungere nuove attività, assegnare ruoli e collaborare in tempo reale, il tutto all'interno dell'area di lavoro flessibile di ClickUp.

Perché ti piacerà:

Mette tutti sulla stessa pagina quando si tratta di ruoli e responsabilità

Assegna chiaramente la titolarità in modo che le attività non vengano trascurate

Tiene informati e coinvolti i membri del team tramite @menzioni e aggiornamenti in tempo reale

Facilmente personalizzabile per adattarsi alle dimensioni del tuo progetto, al flusso di lavoro e alla struttura del team

Risparmia tempo evitando attività ripetitive di configurazione o documentazione esterna

✅ Ideale per: Progetti in cui una chiara titolarità delle attività e una responsabilità basata sui ruoli sono fondamentali per evitare confusione e ritardi

Modello di registro RAID ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei rischi, delle ipotesi e dello stato di avanzamento dei progetti con il modello di registro RAID di ClickUp per mantenere il controllo in ogni fase

Il modello di registro RAID di ClickUp semplifica la registrazione, il monitoraggio e la risoluzione di tutti i rischi, le ipotesi, i problemi e le dipendenze del tuo progetto in un unico spazio centrale. È completamente personalizzabile e ti aiuta a prevenire gli ostacoli mantenendo tutto organizzato e visibile in tempo reale.

Perché ti piacerà:

Classificate e date priorità a ciascun elemento RAID in modo chiaro, in modo che nulla sfugga

Assegna la titolarità di ciascun elemento per garantire la responsabilità dei team e l'attenzione alle azioni

Collabora visivamente utilizzando utilizzando le lavagne online ClickUp

Utilizza tag ed etichette per filtrare facilmente e accedere rapidamente ai problemi critici

Rivedi regolarmente con promemoria delle attività ricorrenti per tenere sotto controllo le potenziali minacce

✅ Ideale per: Progetti che richiedono un monitoraggio continuo dei rischi e la risoluzione dei problemi per rispettare le scadenze ed evitare sorprese dell'ultimo minuto

Implementa RACI e RAID più facilmente con ClickUp

Che si tratti di definire i ruoli o di monitorare i rischi, la chiarezza è fondamentale nel project management.

RACI ti aiuta ad assegnare le persone giuste alle attività giuste, mentre RAID ti aiuta a essere preparato per gli ostacoli.

Ma destreggiarsi tra i due può diventare complicato, a meno che non si disponga dello strumento giusto.

Con ClickUp, non solo documenti RACI e RAID, ma li rendi parte integrante del tuo flusso di lavoro. Dall'assegnazione delle attività al monitoraggio dei rischi, tutto rimane aggiornato, visibile e sincronizzato con il tuo team.

Inizia a utilizzare ClickUp per semplificare il tuo processo e gestire i progetti con sicurezza.