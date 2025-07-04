11 migliori alternative all'app Height per il project management nel 2025

Se sei un utente dell'app Height, potresti trovare tutto questo fin troppo familiare: hai appena raggiunto il picco di produttività: le attività scorrono, le scadenze vengono (quasi) rispettate e, per una volta, il tuo team non è perso in un ciclo infinito di "Aspetta, chi se ne sta occupando?"

Poi, all'improvviso, Height lancia la bomba: sta chiudendo.

È come quando il tuo negozio di alimentari preferito cambia improvvisamente la disposizione di tutti i prodotti. Ora ti ritrovi in mezzo al corridoio, chiedendoti dove sia finito il burro di arachidi.

Ma non preoccuparti, abbiamo terminato il lavoro per te!

Cos'è Height App?

Height App è uno strumento dinamico di project management progettato per team che necessitano di collaborazione in tempo reale, automazione e flussi di lavoro personalizzati. Combina senza sforzo la gestione delle attività, il monitoraggio dei problemi e la comunicazione in un'unica piattaforma.

Con flussi di lavoro personalizzabili, bacheche Kanban e viste Elenco, impedisce ai tuoi progetti di trasformarsi in una giungla selvaggia di note adesive. Hai bisogno di automazione per il project management? Height App ce l'ha. Integrazioni? Si collega a Slack, GitHub, Figma e altro ancora. Ti consente persino di aggiungere attributi personalizzati, in modo che le tue attività siano dettagliate (o semplici) quanto necessario.

🧠 Curiosità: Oltre l'85% delle aziende si affida a software di project management, con un mercato che dovrebbe raggiungere i 7 miliardi di dollari.

Perché scegliere alternative all'app Height?

Height ha un'interfaccia elegante e una solida gestione delle attività, ma come qualsiasi altro strumento, non è perfetto. Con la cessazione dei servizi di project management di Height, ora è il momento perfetto per rivalutare le tue esigenze e trovare uno strumento che si adatti davvero al tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa considerare quando scegli la tua prossima piattaforma di riferimento.

Reportistica e analisi: Height non dispone di dashboard personalizzabili e approfondimenti dettagliati per un processo decisionale basato su dati concreti, nonostante abbia funzionalità di monitoraggio di base

Assegnazione delle risorse: i team di progetto su larga scala potrebbero avere difficoltà a bilanciare il carico di lavoro e pianificare le capacità rispetto ad altri i team di progetto su larga scala potrebbero avere difficoltà a bilanciare il carico di lavoro e pianificare le capacità rispetto ad altri software di gestione delle attività

Gestione finanziaria: Altri strumenti sul mercato offrono opzioni migliori per il monitoraggio del budget e la fatturazione

Modelli predefiniti: Sebbene Height offra una libreria di modelli di pianificazione dei progetti pronti all'uso, potrebbe non essere così ampia come quella di altri strumenti

Monitoraggio del tempo: Height non dispone di un sistema di monitoraggio del tempo integrato, quindi è necessario affidarsi a integrazioni di terze parti per registrare le ore di lavoro

Se uno di questi è un motivo di esclusione per il tuo team, non preoccuparti: abbiamo un elenco di strumenti potenti pronti a sostituirlo!

👀 Lo sapevi? Il 46% dei dipendenti è piuttosto o molto insoddisfatto dell'attuale livello di maturità del project management nella propria organizzazione.

11 alternative all'app Height a colpo d'occhio

Ecco una rapida panoramica di tutti gli strumenti e delle loro caratteristiche principali:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Freelancer, startup, piccole imprese e aziende Attività basate sull'IA, automazione e collaborazione in tempo reale Piano Free; piani a pagamento a partire da $7/utente/mese Asana Piccole e medie imprese e aziende Elenchi di attività, comunicazione tra team e bacheche Kanban Piano Free; piani a pagamento a partire da $10,99/utente/mese Trello Team creativi, piccoli team e liberi professionisti Bacheche Kanban, automazioni e stati delle attività Piano Free; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese Notion Singoli utenti, piccoli team e team remoti Note, database, elenchi di attività e condivisione di file Piano Free; piani a pagamento a partire da $8/utente/mese Wrike Grandi aziende e team di marketing Flussi di lavoro personalizzati, dashboard di progetto e aggiornamenti in tempo reale Piano Free; piani a pagamento a partire da $9,80/utente/mese Basecamp Piccole e medie imprese e team creativi Bacheche, condivisione di file e app per la comunicazione in team 15 $/utente/mese o 299 $/mese flat per un numero illimitato di utenti Jira Team di sviluppo software e ingegneria Monitoraggio dei problemi, sprint e gestione del backlog Piano Free; piani a pagamento a partire da $7,75/utente/mese Monday.com Privati, piccole e medie imprese e grandi aziende Automatizza flussi di lavoro, campi personalizzati e grafici Gantt Piano Free; piani a pagamento a partire da $9/utente/mese Zoho Projects Piccole e medie imprese attente al budget Monitoraggio del tempo, pianificazione dei progetti e allocazione delle risorse Piano Free; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese MeisterTask Singoli utenti, team di piccole e grandi dimensioni e liberi professionisti Bacheche Kanban, automazione e produttività del team Piano Free; piani a pagamento a partire da $6,50/utente/mese Scoro Società di servizi professionali e team finanziari Project management strategico, stato dei progetti e reportistica Piani a pagamento a partire da 26 $/utente/mese

Le 11 migliori alternative all'app Height da utilizzare

Che tu sia un libero professionista, una startup in crescita o parte di una grande azienda, ecco i migliori strumenti di project management che offrono le funzionalità/funzioni, la flessibilità e l'efficienza necessarie per mantenere i tuoi progetti in carreggiata. Entriamo nel vivo.

1. ClickUp (Il migliore per il project management all-in-one)

Unifica l'intero flusso di lavoro in un ecosistema all-in-one con ClickUp

Quando si tratta di gestione delle attività, ClickUp non si limita a prendere la torta: la prepara, la decora e la serve su un piatto d'argento. Ecco perché è l'app che fa tutto per il lavoro!

Con le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, le attività personalizzabili e gli strumenti di collaborazione, ClickUp rende il project management meno un lavoro di routine e più una seconda natura per il tuo team.

Il cuore di ClickUp sono le attività di ClickUp, gli elementi costitutivi di qualsiasi progetto. Ma non si tratta solo di semplici elementi di un elenco di cose da fare: ogni attività è altamente personalizzabile, con campi personalizzati e stati personalizzati che consentono di adattare i flussi di lavoro alle esigenze del team.

Personalizza, assegna, monitora e porta a termine le tue attività con un sistema di gestione delle attività flessibile con le attività di ClickUp

E invece di essere bloccato con un unico layout, ClickUp ti consente di lavorare a modo tuo. Preferisci una struttura? La vista Elenco mantiene tutto in ordine. Hai bisogno di una sequenza temporale? La vista Grafico Gantt di ClickUp è il tuo migliore amico. C'è anche la vista Bacheca di ClickUp per la pianificazione visiva in stile Kanban.

Potenzia il tuo flusso di lavoro: chiedi a ClickUp AI di redigere bozze, riepilogare/riassumere o fare brainstorming all'istante!

Ma ciò che distingue davvero ClickUp è la sua gestione delle attività basata sull'IA. Immagina di non dover più scavare in thread di email o messaggi Slack infiniti: ClickUp Brain, l'assistente IA, genera automaticamente riepiloghi/riassunti delle attività, aggiornamenti di stato e persino elementi di azione dalle tue conversazioni.

Inoltre, è anche il tuo generatore di contenuti IA integrato e ideatore. Basta chiedere ciò di cui hai bisogno e otterrai risultati personalizzabili in pochi secondi. Hai bisogno di lavorare con LLM specifici? Non preoccuparti. ClickUp Brain ti consente di passare a GPT o Claude all'interno dell'app, senza più bisogno di cambiare scheda!

E quando hai bisogno di comunicare con il tuo team? La chat di ClickUp conserva tutte le discussioni in un unico posto, così puoi fare brainstorming, elaborare strategie e prendere decisioni senza passare da un'app all'altra. Bonus? Puoi trasformare quelle chat in attività concrete in pochi secondi con un solo clic.

Le note dei tuoi progetti, i verbali delle riunioni e le sessioni di brainstorming potrebbero davvero fare qualcosa invece di stare lì a raccogliere polvere virtuale? Sì, possono.

ClickUp Docs non serve solo per annotare idee: è un'area di lavoro interattiva dove puoi scrivere report di progetto, collegare documenti alle attività, assegnare elementi di azione, trasformare le note in cose da fare tracciabili e facilitare la collaborazione del team.

Ma aspetta, c'è di più. Le automazioni di ClickUp possono aiutarti ad automatizzare gli aggiornamenti delle attività, i cambiamenti di stato, le notifiche e le assegnazioni, in modo che i tuoi progetti vadano avanti senza che tu debba muovere un dito. Con modelli predefiniti e regole personalizzate, puoi impostare tutto e non pensarci più.

Automatizza le attività ripetitive e lascia che i tuoi progetti procedano in modo automatico con le automazioni di ClickUp

In breve, ClickUp per i team di project management fa tutto: organizza le attività, prende appunti durante le riunioni, monitora il tempo, automatizza le cose da fare e ha ancora energia per fare di più.

Quindi, se sei pronto a migliorare il tuo flusso di lavoro, ClickUp è quello che fa per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza la gestione delle attività, assegna priorità al lavoro e genera elementi di azione dalle conversazioni

Utilizza la vasta libreria per avviare immediatamente i progetti con modelli di project management o piani di comunicazione

Fai brainstorming visivo con le lavagne online di ClickUp , mappa le idee, collegale alle attività e trasforma i piani in azioni concrete

Integra più di 1.000 strumenti, tra cui Slack, Google Drive e Zoom, per mantenere connessa l'intera area di lavoro senza dover passare continuamente da una scheda all'altra

Limiti di ClickUp

All'inizio richiede un po' di tempo per imparare a usarlo

Alcune funzionalità potrebbero funzionare meglio sull'app desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Alessandro I, cofondatore e direttore artistico, afferma:

Adoro il modo in cui ClickUp riunisce più strumenti di produttività in un unico posto (gestione delle attività, documenti, lavagne online, reportistica), semplificando l'organizzazione di tutto. È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro e le viste personalizzabili (come Elenco, Bacheca e Gantt) consentono di visualizzare i progetti nel formato preferito. Inoltre, funzionalità/funzioni come Automazioni e Modelli aiutano a risparmiare un sacco di tempo. È come un hub di produttività che si adatta alle tue esigenze!

2. Asana (Ideale per il project management scalabile)

tramite Asana

Se dai valore all'organizzazione o hai semplicemente bisogno di gestire una settimana lavorativa intensa, Asana offre una solida soluzione di project management. Da flussi di lavoro semplici a quelli più complessi, ti aiuta a mantenere il tuo team allineato e le attività strutturate in un unico posto.

Con Asana, puoi visualizzare il tuo lavoro in diversi modi, utilizzare l'IA per aumentare la produttività e assicurarti che nessuna attività vada persa nel limbo dei "Pensavo che te ne occupassi tu. "

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Personalizza le viste dei progetti con grafici Elenco, Kanban, Calendario, Sequenza o Gantt

Organizza le attività con titolari, date di scadenza e priorità chiari

Automatizza i flussi di lavoro e le attività ripetitive con Asana IA

Integra con oltre 270 app, tra cui Slack e Google Drive

Limiti di Asana

Le attività possono avere un solo assegnatario, il che può causare confusione quando sono coinvolte più persone

Le opzioni di reportistica limitate rendono difficile il monitoraggio dei dati personalizzati dei progetti

La versione gratuita ha funzionalità/funzioni limitate, rendendola meno adatta a esigenze complesse

Prezzi di Asana

Personale: Gratis per sempre

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su G2 dice:

Asana è fantastico per aiutarmi a organizzare tutti i miei client. Adoro poter impostare attività ricorrenti, agli intervalli che mi servono per assicurarmi che nulla sfugga. Man mano che la mia azienda cresceva, sapevo che non avrei potuto tenere tutto a mente. C'è stata una leggera curva di apprendimento, come con tutti i software che non si conoscono, ma una volta imparato è molto intuitivo.

3. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività)

tramite Trello

Trello offre un'alternativa più semplice se i fogli di calcolo e gli strumenti complessi rallentano il tuo team. Con la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop, anche i membri del team meno esperti di tecnologia possono rapidamente entrare a far parte del team.

È un'ottima scelta per i pensatori visivi, i piccoli team e chiunque preferisca un approccio diretto al project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Trascina e rilascia le attività negli elenchi, da Da fare a Terminato

Automatizza le azioni ripetitive con Butler

Integra strumenti come Slack e Jira per mantenere tutto connesso in un unico posto

Usa Trello IA per fare brainstorming, perfezionare i contenuti e automatizzare le attività noiose

Limiti di Trello

Non dispone di funzionalità/funzioni avanzate di reportistica

Potrebbe non essere adatto a progetti complessi

Prezzi di Trello

Gratis per sempre

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore G2 scrive:

Trello è incredibilmente personalizzabile e offre numerose funzionalità/funzioni che aiutano nell'organizzazione. Lo utilizzo per il project management, al fine di monitorare i processi di ciascun progetto mentre passa attraverso i vari reparti di produzione.

4. Notion (Ideale per flussi di lavoro flessibili e personalizzabili)

tramite Notion

Notion è come una tela bianca per il tuo flusso di lavoro. Che tu stia organizzando progetti, creando un wiki per il tuo team o monitorando le attività, si adatta alle tue esigenze.

È l'ideale per i team che desiderano un'area di lavoro personalizzata, con la flessibilità di creare dashboard personalizzati, database e documenti collaborativi, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Struttura il lavoro con oltre 100 tipi di contenuti, inclusi testo, tabelle, immagini e database incorporati

Personalizza le visualizzazioni dei progetti con calendari e sequenze temporali

Aumenta la produttività con Notion IA per redigere contenuti, scrivere documentazione di progetto , riepilogare/riassumere note e raccogliere idee

Organizza i progetti con spazi dedicati ai team per i diversi reparti

Limiti di Notion

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di reportistica

Opzioni di personalizzazione limitate per progetti complessi

Prezzi di Notion

Gratis per sempre

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Una recensione su Capterra recita:

Notion è stato finora lo strumento di riferimento. È pratico, si carica rapidamente e può clonare le nozioni di altri in un istante. Pur essendo uno strumento così potente, necessita di ulteriori funzionalità di ottimizzazione e personalizzazione.

💡 Suggerimento: Supera le scadenze. Utilizza sistemi di tagging come "Alto lavoro richiesto, basso impatto" o la logica della matrice di Eisenhower per aiutare il tuo team a stabilire le priorità in modo strategico, non solo cronologico.

5. Wrike (Ideale per la gestione di progetti complessi)

tramite Wrike

Quando i tuoi progetti hanno così tante parti in movimento, assomigliano a una reazione a catena di domino. Wrike interviene per aiutarti in questo.

Wrike mette ordine nel caos con grafici Gantt, bacheche Kanban, dashboard in tempo reale e flussi di lavoro. Il suo punto di forza è la possibilità di personalizzazione. Che tu stia monitorando campagne di marketing, progetti IT o lanci di prodotti, Wrike mantiene tutto (e tutti) in linea con i tempi, a modo tuo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Gestisci più progetti con grafici dinamici Gantt e bacheche Kanban

Rimani all'avanguardia con la ricerca intelligente, i modelli di project management predefiniti e i moduli di richiesta personalizzati

Prendi decisioni basate sui dati con analisi approfondite e reportistica in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori

Automatizza le attività ripetitive per ridurre il lavoro intenso e migliorare la produttività del team

Limiti di Wrike

Non dispone di una funzionalità/funzione di chat integrata

Potrebbe essere costoso per i team più piccoli

Prezzi di Wrike

Gratis per sempre

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.800 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un recensore di Capterra dice:

Mi piaceva molto usare questo software quando ero l'unico utente. Il layout visivo e i vari colori mi permettevano di vedere esattamente a che punto ero con ogni attività. Tuttavia, con la crescita dell'azienda, è diventato troppo costoso continuare ad aggiungere utenti.

6. Basecamp (Ideale per semplificare il project management e la collaborazione)

tramite Basecamp

Se hai trovato gli strumenti di project management più complicati che utili, Basecamp offre una soluzione più semplice. Organizza attività, discussioni, file e pianificazioni in un unico posto, rendendo più facile per i team rimanere in carreggiata.

È ideale per team di piccole e medie dimensioni, agenzie e consulenti alla ricerca di una collaborazione semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza i progetti con dashboard dotate di elenchi di cose da fare, bacheche, pianificazioni e file

Rimani aggiornato con il menu Hey! per le notifiche e usa i Ping per inviare messaggi diretti

Tieni traccia dello stato di avanzamento in modo visivo con i grafici Hill e Mission Control per avere una panoramica chiara del progetto

Collabora con i client condividendo aggiornamenti senza discussioni interne

Limiti di Basecamp

Nessun monitoraggio del tempo integrato

Mancanza di dipendenze tra attività e attività secondarie

Prezzi di Basecamp

Free Forever

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 4.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Una recensione su Capterra dice:

... La sua interfaccia intuitiva e il design accurato rendono facile la navigazione e l'utilizzo del suo solido set di strumenti di project management. Sebbene il software eccella sotto molti aspetti, un'area di miglioramento potrebbe essere quella di fornire metriche più dettagliate per il monitoraggio delle sequenze dei progetti...

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: Team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

7. Jira (Il migliore per il project management di team software)

tramite Jira

Jira è uno strumento di project management adatto a team che utilizzano metodologie Agile. Se il tuo team prospera grazie a sprint, backlog e flussi di lavoro meticolosi, ti offre la struttura e la flessibilità necessarie per garantire che tutto funzioni senza intoppi.

Progettato per i team di sviluppo ma sufficientemente versatile per i professionisti del marketing e i product manager, Jira ti aiuta a pianificare, monitorare e ottimizzare i progetti con precisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Gestisci e assegna priorità alle attività con la gestione del backlog

Tieni traccia delle dipendenze e delle scadenze con la visualizzazione sequenza

Monitora lo stato di avanzamento con bacheche personalizzabili

Integra con oltre 3.000 strumenti come Microsoft Teams e Figma

Limiti di Jira

Curva di apprendimento ripida

Funzionalità/funzioni di gestione delle risorse limitate

Prezzi di Jira

Free Forever

Standard: 8,60 $ al mese per utente

Premium: 17 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su Capterra recita:

All'inizio può intimidire per l'enorme quantità di strumenti che offre, ma una volta capito come funziona diventa uno strumento molto utile con tantissime opzioni e la possibilità di personalizzare le cose per adattarsi al meglio al tuo team e automatizzare il processo di gestione.

8. Monday. com (Ideale per la gestione visualizzata di progetti complessi)

Monday. com è una piattaforma visivamente intuitiva che trasforma il monitoraggio delle attività in un'esperienza organizzata e codificata a colori. Semplifica il project management, consentendo ai team di rimanere allineati senza perdersi nei dettagli.

Essendo una delle migliori app per la comunicazione tra team, fornisce aggiornamenti rapidi sullo stato dei progetti, aiutando i team a gestire attività e responsabilità in modo più efficiente.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Usa i grafici Gantt per mappare sequenze, attività cardine e dipendenze

Personalizza le dashboard per ottenere informazioni in tempo reale sui progetti

Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo

Gestisci l'allocazione delle risorse per bilanciare i carichi di lavoro

Limiti di Monday.com

Il piano Free non include alcune funzionalità/funzioni avanzate

Potrebbe diventare costoso per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una recensione su Reddit recita:

... Per i team più piccoli, la semplicità e la scalabilità di Monday.com rendono semplicissimo iniziare senza essere sopraffatti. D'altra parte, è abbastanza robusto da gestire progetti complessi e collaborazioni tra diversi reparti. Il prezzo è competitivo per il valore che offre, anche se il costo può aumentare per i team più grandi. Vale sicuramente la pena provare la versione di prova gratuita per vedere se soddisfa le vostre esigenze.

9. Zoho Projects (Il migliore per il project management economico)

tramite Zoho Projects

Zoho Projects offre una soluzione completa per il project management che bilancia funzionalità e convenienza. Copre tutto, dalla pianificazione e dal monitoraggio delle attività all'automazione e alla reportistica, fornendo un'esperienza semplificata per i team.

Particolarmente utile per le aziende già presenti nell'ecosistema Zoho, aiuta a mantenere i progetti organizzati e i flussi di lavoro efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Usa i grafici di Gantt per visualizzare le sequenze dei progetti e gestire le dipendenze delle attività

Registra le ore fatturabili e non fatturabili con il modulo tabella oraria per una fatturazione senza intoppi

Automatizza i flussi di lavoro con una semplice interfaccia drag-and-drop per ridurre il lavoro manuale

Migliora la collaborazione del team con la chat integrata, i forum di discussione e un feed delle attività

Limiti di Zoho Projects

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti

L'app mobile non dispone inoltre di tutte le funzionalità della versione desktop

Prezzi di Zoho Projects

Free Forever

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Progetti plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Projects?

Un recensore di Capterra scrive:

Zoho Projects è un solido strumento di project management con ottime funzionalità di automazione delle attività, collaborazione e integrazioni. Sebbene richieda un po' di tempo per imparare a utilizzarlo, migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro.

10. MeisterTask (Ideale per la gestione semplice delle attività e la collaborazione)

tramite MeisterTask

MeisterTask rende il project management semplice e intuitivo grazie alle sue bacheche Kanban facili da usare. Si distingue per l'integrazione con strumenti come Slack e Google Drive, aiutando i team a collaborare senza intoppi.

Un'opzione per chi apprezza la semplicità, MeisterTask organizza le attività, automatizza il lavoro ripetitivo e aiuta i team a rimanere in carreggiata e produttivi durante i loro progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeisterTask

Usa le bacheche Kanban per una panoramica chiara e visiva dello stato delle attività

Automatizza i processi ripetitivi per risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale

Avvia i progetti più rapidamente con modelli già pronti basati sulle best practice

Collabora in tempo reale con commenti, condivisione di file e inviti esterni

Limiti di MeisterTask

Il piano Free è limitato a tre progetti

Nessun accesso offline

Prezzi di MeisterTask

Gratis per sempre

Pro: 9 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MeisterTask

G2: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MeisterTask?

Una recensione su Capterra dice:

MeisterTask offre strumenti per la gestione delle attività, dei progetti e del lavoro che aiutano a risparmiare tempo ed eliminare gli errori grazie all'automazione. Purtroppo, MeisterTask è basato sul web e dipende fortemente da Internet a causa della mancanza di funzionalità di accesso offline.

11. Scoro (Ideale per la gestione integrata di progetti e finanze)

via Scoro

Per i team di consulenze, agenzie e servizi professionali, Scoro offre molto più di un semplice monitoraggio delle attività. Combina la pianificazione dei progetti, la gestione delle risorse e la supervisione finanziaria in un'unica piattaforma, aiutando i team a rimanere organizzati e redditizi.

Questo approccio olistico consente una collaborazione senza soluzione di continuità, mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi e i budget sotto controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Pianifica visivamente con i grafici di Gantt che mappano le sequenze dei progetti e le dipendenze delle attività

Tieni traccia del tempo in modo accurato con la registrazione delle ore fatturabili e non fatturabili

Ottimizza i carichi di lavoro utilizzando strumenti di pianificazione delle risorse per prevenire il burnout e il sottoutilizzo

Gestisci le finanze con la fatturazione, il monitoraggio dei costi e le informazioni sulla redditività

Limiti di Scoro

Alcune integrazioni potrebbero essere complesse da configurare

Potrebbe essere costoso per i team più piccoli

Prezzi di Scoro

Core: 23,90 $ al mese per utente

Crescita: 38,90 $ al mese per utente

Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Una recensione su Capterra dice:

Scoro mi ha assistito costantemente e ha migliorato la produttività del team. D'altra parte, alcune funzionalità sono andate perse e occasionali difficoltà di ricerca hanno impedito che fosse perfetto. Sebbene abbia un grande potenziale con enormi possibilità, non vedo l'ora di vedere come si adatterà.

💡 Suggerimento: Identifica le metodologie di project management del tuo team, le esigenze di integrazione e il budget prima di scegliere uno strumento. La maggior parte degli strumenti offre versioni di prova gratuite, quindi provane alcuni prima di prendere una decisione definitiva!

Tutte le attività, nessuna seccatura con ClickUp

Gestire progetti senza lo strumento giusto spesso porta al caos, alla confusione e al mancato rispetto delle scadenze. Per mantenere tutto sotto controllo sono necessari struttura, visibilità e automazione.

Invece di accontentarti delle funzionalità di base, punta a qualcosa di eccezionale. ClickUp è più di un semplice strumento di project management: è un potente motore per la gestione strategica dei progetti.

Con la gestione delle attività basata sull'intelligenza artificiale, l'automazione, la collaborazione senza soluzione di continuità e la reportistica approfondita, ClickUp porta il project management a un livello superiore. Pronto a provare la differenza? Prova ClickUp gratis oggi stesso!