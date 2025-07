i 10 migliori software per il monitoraggio delle spese di marketing nel 2025

Il sondaggio di Gartner rivela che i budget di marketing per il 2025 rimarranno invariati al 7,7% del fatturato complessivo delle aziende. Si tratta dello stesso dato dell'anno scorso, ben lontano dal picco dell'11% registrato nel 2020.

Che tu sia un CMO responsabile della pianificazione delle strategie di marketing, un digital strategist o un marketing manager che le mette in pratica, sei costantemente sotto pressione per fare di più con meno risorse.

Ogni dollaro deve guadagnarsi il suo posto.

Ma per farlo, è necessario avere accesso ai dati relativi ai costi di marketing di tutte le campagne, i canali e i trimestri fiscali.

È qui che entra in gioco il software per il budget di marketing.

Va oltre i fogli di calcolo fornendo visibilità in tempo reale sulla spesa e approfondimenti basati sui dati, garantendo che ogni dollaro speso in marketing sia contabilizzato e allineato agli obiettivi aziendali.

In questa guida abbiamo raccolto i migliori strumenti per il budget di marketing per monitorare le spese, evitare sprechi e massimizzare il ROI. 🤓

I migliori software per il budget di marketing in sintesi

Cerchi una panoramica veloce? Il nostro confronto affiancato ti consente di trovare facilmente la soluzione perfetta per te in pochissimo tempo.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi (USD/utente/mese) ClickUp Modelli per il monitoraggio del budget, allineamento degli obiettivi, approfondimenti IA tramite ClickUp Brain Titolare di piccole imprese, team interfunzionali di marketing e operazioni Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese; componente aggiuntivo ClickUp AI a 7 $/utente/mese Planful Previsioni IA, pianificazione di scenari, visibilità del budget in tempo reale, collaborazione tra marketing e finanza Team di marketing e finanza delle aziende Prezzi personalizzati Marmind Sincronizzazione PO/fatture, monitoraggio dei costi in tempo reale, integrazione ERP, suddivisione del budget per obiettivo/regione Reparti marketing globali Prezzi personalizzati Analisi di correzione Modellizzazione del ROI, modellizzazione mix, integrazione CRM, consigli per l'ottimizzazione automatica CMO e team di marketing basati sui dati Prezzi personalizzati CoSchedule Calendario unificato, bacheche Kanban per le attività, pianificazione dei contenuti e dei social media, approvazioni integrate Team di marketing di piccole e medie dimensioni Gratuito; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Uptempo. io Pianificazione del budget, previsioni, calendario delle campagne, dashboard delle prestazioni Team operativi di marketing aziendale Prezzi personalizzati HubSpot Marketing Hub Strumenti per campagne, reportistica CRM, automazione del marketing, monitoraggio integrato del budget Team di inbound marketing in crescita I piani a pagamento partono da 890 $ al mese per tre postazioni Zoho Marketing Plus Dashboard unificato, automazione delle campagne, analisi, integrazione perfetta con le app Zoho Team di marketing basati su Zoho versione di prova gratuita per 15 giorni; piani a pagamento a partire da 21,06 $ al mese Float Budgeting visivo, pianificazione delle attività, pianificazione del carico di lavoro del team, modifiche in tempo reale Team creativi e basati su progetti versione di prova gratuita per 30 giorni; piani a pagamento a partire da 7,50 $ al mese Kantata Budgeting, pianificazione delle risorse, previsione dei ricavi, integrazione CRM/ERP Agenzie e società di servizi Prezzi personalizzati

Cosa cercare nel miglior software per il budget di marketing?

Non tutti gli strumenti di budget sono pensati per i moderni team di marketing. Ecco cosa conta davvero 👇

Pianificazione e allocazione del budget: imposta con facilità i budget delle campagne, alloca i fondi tra i team o i canali e modifica al volo il lavoro richiesto dal marketing

Monitoraggio delle spese in tempo reale: visualizza aggiornamenti in tempo reale su quanto del budget di marketing è stato speso, quanto è rimasto e il tasso di consumo attuale, in modo da non farti cogliere alla sprovvista

Integrazione con i canali di marketing: I migliori strumenti di allocazione del budget si connettono con il tuo stack tecnologico, che si tratti di piattaforme per la pubblicità a pagamento come Google Ads e Meta o il CRM utilizzato dal tuo team di marketing, come HubSpot o Salesforce, per estrarre automaticamente i dati relativi alla spesa pubblicitaria e alle prestazioni

Dashboard e report personalizzabili: monitorate il ROI del lavoro richiesto, visualizzate le tendenze e confrontate il budget con la spesa effettiva grazie a dashboard che potete modificare in base alle modalità di lavoro del vostro reparto marketing

ROI e analisi delle prestazioni: Il software per il budget di marketing dovrebbe consentirti di visualizzare cosa funziona e cosa deve essere modificato, analizzando i rendimenti delle campagne e identificando le perdite di costo

Previsioni e pianificazione di scenari: esegui scenari ipotetici e prevedi le spese future per prepararti in anticipo a tagli di budget o grandi campagne

Flussi di lavoro e autorizzazioni per l'approvazione: Imposta percorsi di approvazione personalizzati per le modifiche e definisci chi ha accesso a quali budget per mantenere l'organizzazione e il controllo

Avvisi e notifiche: Ricevi una notifica quando la spesa si avvicina ai limiti o le prestazioni diminuiscono, in modo da poter intervenire prima che i piccoli problemi diventino grandi

Sicurezza dei dati e conformità: Scegli un software che rispetti gli standard di sicurezza dei dati finanziari come GDPR o SOC 2 per proteggere le tue informazioni sensibili

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

i 10 migliori software per il monitoraggio delle spese di marketing nel 2025

Ora che sai cosa cercare in un software per il budget di marketing, troviamo lo strumento giusto per le tue esigenze specifiche.

1. ClickUp (ideale per la gestione dei budget e delle campagne di marketing)

Gestisci e visualizza le campagne di marketing con ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team di marketing, finanza e commerciale a monitorare le spese di marketing, organizzare le campagne e allineare ogni dollaro agli obiettivi strategici.

Che si tratti di gestire campagne di marketing digitale, partnership con influencer o pianificare eventi di marketing, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta a rispettare il budget e a mantenere il tuo team perfettamente allineato.

Il software di project management per il marketing di ClickUp diventa il tuo centro di controllo per la pianificazione, il budgeting e l'esecuzione delle campagne.

Con i campi personalizzati, puoi impostare automazioni per monitorare la spesa prevista rispetto a quella effettiva, assegnare i titolari delle campagne, taggare i fornitori e registrare i dettagli dei pagamenti.

È anche possibile aggiungere campi come:

Budget assegnato

Importo speso

Budget residuo

Categoria di spesa (ad esempio, annunci a pagamento, eventi, influencer, ecc. come parte del budget pubblicitario)

Utilizza i campi personalizzati basati sull'IA per impostare automazioni per le categorie di spesa all'interno del budget di marketing completo

Per aiutarti ad accelerare la pianificazione e l'esecuzione, ClickUp Brain viene in tuo soccorso. Puoi utilizzarlo per generare brief di campagna, idee di contenuti, casi di studio e post sui social in pochi secondi. La cosa migliore è che recupera i dettagli rilevanti sul tuo budget di marketing dai dati già in suo possesso.

Genera un budget personalizzato per le tue campagne di marketing utilizzando ClickUp Brain

Con i dashboard di ClickUp, puoi creare visualizzazioni in tempo reale del tuo budget di marketing:

Utilizza grafici a barre o grafici a torta per confrontare la spesa pianificata con quella effettiva

Aggiungi widget per il burn rate, la spesa totale per canale o le stime del ROI

Crea dashboard personalizzati per diversi stakeholder, ad esempio uno per il tuo CMO e un altro per i responsabili delle campagne

Ottieni piena visibilità sui costi delle campagne in tempo reale, semplificando la riallocazione del budget tra trimestri o reparti.

Visualizza le metriche delle prestazioni di marketing come impressioni e "Mi piace" per settimana, canale e mese con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Quando si tratta di ottenere l'approvazione del budget di marketing, ClickUp per i team finanziari consente di risparmiare tempo, soprattutto per la collaborazione tra reparti diversi. I team finanziari possono creare flussi di lavoro condivisi per il budgeting all'interno di ClickUp utilizzando elenchi, cartelle e campi personalizzati su misura per le spese di marketing. Ad esempio, una cartella come "Budget marketing Q3" può contenere attività o voci per ogni campagna o canale. In questo modo si crea una vista strutturata e in tempo reale delle attività finanziarie del marketing.

Ora, per mantenere il flusso di lavoro tra i reparti, è possibile impostare avvisi e azioni in tempo reale tramite le automazioni ClickUp basate su trigger specifici relativi al budget. Ad esempio:

Avvisa immediatamente il team se una campagna supera il limite di spesa

Assegna automaticamente le attività di follow-up quando viene completata un'attività di "Revisione del budget"

Inoltra le nuove richieste di spesa al responsabile giusto per l'approvazione

Automatizza le attività ripetitive e modifica le sequenze di interi progetti con pochi clic grazie alle automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti notano che il suo vasto set di funzionalità/funzioni può risultare eccessivo senza una formazione adeguata

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp si distingue per la sua notevole versatilità, che lo rende adatto a un'ampia gamma di settori e team, rendendolo perfetto per il project management in vari ambiti. Che tu stia organizzando una campagna di marketing, gestendo progetti di sviluppo software o semplicemente gestendo attività personali, ClickUp possiede l'adattabilità necessaria per soddisfare le tue esigenze specifiche.

ClickUp si distingue per la sua straordinaria versatilità, che lo rende adatto a un'ampia gamma di settori e team, rendendolo perfetto per il project management in vari ambiti. Che tu stia organizzando una campagna di marketing, gestendo progetti di sviluppo software o semplicemente gestendo attività personali, ClickUp possiede l'adattabilità necessaria per soddisfare le tue esigenze specifiche.

⚡ Archivio modelli: Vuoi presentare un budget che venga approvato più rapidamente? Questi modelli di proposta di budget ti aiutano a presentare costi, obiettivi e ROI in modo chiaro, senza doverti preoccupare di formattare il documento.

2. Planful (Ideale per una pianificazione finanziaria completa e previsioni delle spese di marketing)

tramite Planful

Planful consente ai team di marketing e finanza di creare budget annuali dettagliati e di modificarli al volo con previsioni continue. Invece di piani annuali statici, puoi sfruttare le proiezioni basate sull'apprendimento automatico delle prestazioni storiche per creare budget più intelligenti che rispondono alle tendenze stagionali, ai cambiamenti del mercato o a modifiche impreviste delle campagne.

Il suo modulo Marketing Performance Management (precedentemente Plannuh) è utile per i team incentrati sul ROI. È possibile monitorare gli investimenti di marketing fino a ogni singola campagna e canale, ottenendo una visione chiara di ciò che funziona e di ciò che è uno spreco. Aggiungete il monitoraggio delle spese in tempo reale, integrato direttamente con i vostri sistemi finanziari, e saprete sempre esattamente dove va a finire il vostro budget e quali risultati genera.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planful

Rileva automaticamente anomalie o modelli di spesa eccessiva nei tuoi budget di marketing con Planful IA e i relativi segnali

Collabora con i responsabili marketing, finanziari e del marketing per inviare proposte, approvare modifiche e monitorare le modifiche con una traccia di controllo integrata

Simula diverse situazioni di spesa, come il lancio di nuove campagne o la riduzione di quelle con prestazioni insufficienti, con la pianificazione di scenari, monitorando al contempo i costi effettivi rispetto a quelli pianificati e quelli effettivamente sostenuti

Limiti di Planful

Gli utenti di Planful segnalano lentezza nel recupero dei dati, reportistica complessa e preoccupazioni relative alla scalabilità

Prezzi pianificati

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planful

G2: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Planful?

Una recensione su Capterra dice:

Planful è incredibilmente flessibile e mi ha permesso di gestire la funzione marketing indipendentemente dalle sfide aziendali e di mercato. Ho assoluta fiducia nella destinazione delle nostre spese in qualsiasi momento e ho la possibilità di reindirizzare rapidamente i fondi verso una nuova iniziativa senza preoccuparmi dell'impatto sulle altre campagne o sul budget.

Planful è incredibilmente flessibile e mi ha permesso di gestire la funzione marketing indipendentemente dalle sfide aziendali e di mercato. Ho assoluta fiducia nella destinazione delle nostre spese in qualsiasi momento e ho la possibilità di reindirizzare rapidamente i fondi verso una nuova iniziativa senza preoccuparmi dell'impatto sulle altre campagne o sul budget.

🧠 Curiosità: La campagna "L'uomo più interessante del mondo" di Dos Equis ha aumentato le vendite negli Stati Uniti del 22% durante il suo svolgimento. Il personaggio è diventato così iconico che le persone hanno persino condiviso il suo carattere come meme.

📚 Leggi anche: Il miglior software di pianificazione del marketing per le campagne

3. MARMIND (Ideale per il controllo top-down e bottom-up del budget di marketing nelle aziende)

tramite MARMIND

MARMIND è progettato per i team di marketing delle aziende che necessitano di piena visibilità e controllo sui budget strategici e a livello di campagna.

Supporta sia il budgeting top-down (impostazione dei budget annuali a livello di reparto) che le previsioni bottom-up (creazione di proiezioni dai costi delle singole campagne). Questo doppio metodo aiuta i responsabili del marketing a eseguire lo zoom per avere una visione d'insieme o a eseguire il drill-down nei dettagli, per regione, canale, prodotto o team.

Le migliori funzionalità/funzioni di MARMIND

Offre la gestione degli ordini di acquisto e delle fatture che si connette direttamente con i tuoi sistemi ERP

Suddividi i dati di budget per linea di prodotti, regione, periodo o obiettivo di marketing con la visualizzazione multidimensionale del budget

Le previsioni automatizzate in tempo reale ricalcolano la spesa pianificata, commit e effettiva

Limiti di MARMIND

Allineare i costi può essere difficile e richiede un monitoraggio attento

Prezzi MARMIND

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MARMIND

G2: 4,3/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MARMIND?

Una recensione su G2 dice:

Marmind offre una panoramica completa di tempi, budget e risorse, rendendo la pianificazione e l'esecuzione delle campagne molto più efficienti. La piattaforma semplifica l'esecuzione delle campagne di marketing e la collaborazione senza soluzione di continuità all'interno del team. Inoltre, il supporto clienti è reattivo e davvero utile, il che aggiunge un grande valore all'esperienza complessiva.

Marmind offre una panoramica completa di tempi, budget e risorse, rendendo la pianificazione e l'esecuzione delle campagne molto più efficienti. La piattaforma semplifica l'esecuzione delle campagne di marketing e la collaborazione senza soluzione di continuità all'interno del team. Inoltre, il supporto clienti è reattivo e davvero utile, il che aggiunge un grande valore all'esperienza complessiva.

4. Proof Analytics (ideale per l'ottimizzazione del budget di marketing basato sui dati e la modellazione del ROI)

Proof Analytics funziona come una piattaforma di gestione delle risorse di marketing (MRM) che combina la pianificazione delle campagne, il monitoraggio del budget, l'analisi delle prestazioni e la modellazione del ROI. Consente ai team di organizzare le attività di marketing, assegnare budget, impostare sequenze temporali e monitorare le prestazioni da un'interfaccia centrale. Grazie agli strumenti integrati per il monitoraggio in tempo reale delle spese e delle prestazioni, i team possono visualizzare come vengono utilizzati i budget e confrontarli con i risultati man mano che i dati vengono raccolti.

La piattaforma include un sistema di ottimizzazione automatizzato che utilizza analisi e IA per valutare le prestazioni storiche delle campagne. Proof Analytics supporta la modellazione del marketing mix, aiutando a identificare quali canali o campagne contribuiscono maggiormente al ROI. Sulla base di questa analisi, il sistema può raccomandare adeguamenti alla distribuzione del budget, come la riallocazione dei fondi dai canali meno performanti a quelli più efficaci.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proof Analytics

La reportistica automatizzata sul ROI fornisce modelli di attribuzione che aiutano a quantificare il ritorno di ciascuna attività di marketing

L'integrazione con Salesforce collega i dati CRM, come lead e opportunità, direttamente ai budget di marketing, aiutando a collegare la spesa ai risultati senza richiedere strumenti aggiuntivi o monitoraggio manuale

Le funzionalità di approvazione e flusso di lavoro sono integrate nella piattaforma, consentendo ai team di inviare modifiche al budget, monitorare gli aggiornamenti delle campagne e gestire la collaborazione interfunzionale da un unico sistema

Limiti di Proof Analytics

L'esito positivo dipende in larga misura da pipeline di dati solide e da dati puliti e accessibili; eventuali problemi in questo ambito possono compromettere l'affidabilità delle previsioni

Prezzi di Proof Analytics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Proof Analytics

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevate? In un budget di marketing completo, i professionisti del marketing seguono la regola del 70/20/10, allocando il 70% del loro budget medio di marketing alle tattiche principali, il 20% ai nuovi canali e il 10% alla sperimentazione.

5. CoSchedule (ideale per organizzare i programmi dei contenuti e allineare i progetti di marketing)

tramite CoSchedule

CoSchedule aiuta i team di marketing a organizzare i contenuti, allineare le campagne e gestire le operazioni quotidiane da un'unica piattaforma.

La piattaforma include anche funzionalità di gestione dei progetti e delle attività create appositamente per i flussi di lavoro di marketing. I team possono creare e gestire campagne utilizzando bacheche delle attività, assegnare responsabilità, impostare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento in formati come Kanban. I processi di approvazione sono gestiti tramite flussi di lavoro integrati che consentono alle parti interessate di rivedere e approvare i contenuti direttamente all'interno della piattaforma.

Funzionalità/funzioni principali di CoSchedule

La pubblicazione integrata di contenuti e social consente ai team di creare, pianificare e gestire blog, email e post sui social in un unico posto

L'analisi e il monitoraggio delle prestazioni forniscono informazioni dettagliate a livello di campagna, quali aperture delle email, coinvolgimento sui social o completamento delle attività

Un calendario di marketing unificato riunisce tutti i contenuti, le campagne e i post di social media marketing in un'unica visualizzazione

Limiti di CoSchedule

Difficoltà con le integrazioni delle piattaforme, in particolare LinkedIn, dove gli utenti segnalano frequenti problemi di autenticazione e reportistica inaffidabile sulle attività

Prezzi di CoSchedule

Calendario gratuito

Calendario sociale: 19 $/utente/mese

Calendario dell'agenzia: 59 $/utente/mese

Calendario dei contenuti: Prezzi personalizzati

Marketing Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CoSchedule

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CoSchedule Marketing Suite?

Una recensione su G2 dice:

CoSchedule offre numerose funzionalità/funzioni, da un calendario drag-and-drop a un sistema di chat in cui è possibile taggare i propri colleghi nei progetti. Consente di creare un elenco di attività per campagna o progetto e di taggare i dipendenti appropriati per garantire il completamento di un progetto. È inoltre possibile allegare foto, file e altre risorse al progetto per tenere tutto in un unico posto.

CoSchedule offre numerose funzionalità/funzioni, da un calendario drag-and-drop a un sistema di chat in cui è possibile taggare i propri colleghi nei progetti. Consente di creare un elenco di attività per campagna o progetto e di taggare i dipendenti appropriati per garantire che un progetto sia completato. È inoltre possibile allegare foto, file e altre risorse al progetto per tenere tutto in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Il 47% degli intervistati nel nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, ma il 23% di coloro che hanno adottato l'IA afferma che ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. Questo contrasto potrebbe essere più di un semplice divario tecnologico. Mentre i primi ad adottare questa tecnologia stanno usufruendo di vantaggi misurabili, la maggior parte potrebbe sottovalutare quanto l'IA possa essere trasformativa nel ridurre il carico cognitivo e recuperare tempo. 🔥 ClickUp Brain colma questa lacuna integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. Dal riepilogare/riassumere i thread e redigere contenuti alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra IA può fare tutto. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o ricominciare da zero. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

📚 Leggi anche: Come gestire i vincoli di progetto con esempi e modelli

6. Uptempo. io (Ideale per operazioni di marketing olistiche in team di grandi dimensioni)

tramite Uptempo.io

Uptempo. io riunisce pianificazione, budgeting e gestione delle prestazioni in un'unica piattaforma connessa. Combina gli strumenti di Allocadia (budgeting), BrandMaker (flusso di lavoro ed esecuzione) e Hive9 (analisi) per creare un sistema unificato per la gestione delle operazioni di marketing dall'inizio alla fine. I team possono pianificare campagne, elencare strategie di promozione, monitorare i budget, controllare i risultati e collegare ogni iniziativa agli obiettivi strategici.

Supporta la pianificazione continua delle campagne, in modo che i team non siano vincolati a budget annuali statici. I piani possono essere aggiornati al variare delle priorità e ogni campagna include obiettivi, tattiche e finanziamenti in un'unica vista basata su un calendario. Gli strumenti finanziari di Uptempo consentono agli utenti di visualizzare in tempo reale le spese pianificate, quelle già effettuate e quelle effettive.

Funzionalità/funzioni principali di Uptempo.io

Le integrazioni con i sistemi finanziari supportano la riconciliazione automatizzata e mostrano l'utilizzo del budget per prodotto, regione o campagna

Le informazioni predittive e le analisi "what-if" utilizzano la tecnologia di analisi di Hive9 per prevedere il ROI, segnalare i rischi e testare diversi scenari di budget

Le funzionalità/funzioni di impostazione e misurazione degli obiettivi mappano ogni campagna e ogni elemento di spesa su obiettivi di marketing specifici, come il contributo alla pipeline o l'impatto sul marchio

Limiti di Uptempo. io

La piattaforma può subire rallentamenti nei tempi di caricamento e aggiornamento, in particolare quando gestisce grandi volumi di dati

Prezzi di Uptempo. io

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Uptempo. io

G2: 4. 1/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Uptempo. io?

Una recensione su G2 dice:

Siamo stati in grado di acquisire una comprensione più completa del marketing e una base affidabile per la reportistica sul ritorno sull'investimento (ROI) integrando piattaforme chiave commerciali e di marketing. Abbiamo semplificato la nostra procedura di pianificazione del marketing in modo da poter individuare rapidamente i fattori chiave aziendali, mappare i potenziali punti critici e aumentare l'armonia a livello aziendale.

Siamo riusciti ad acquisire una comprensione più completa del marketing e una base affidabile per la reportistica sul ritorno sull'investimento (ROI) integrando piattaforme chiave commerciali e di marketing. Abbiamo semplificato la nostra procedura di pianificazione del marketing in modo da poter individuare rapidamente i fattori chiave aziendali, mappare i potenziali punti critici e aumentare l'armonia a livello aziendale.

⚡ Archivio modelli: Avvia più rapidamente le tue campagne con questi modelli di piani di marketing, perfetti per mappare obiettivi, canali, sequenze e ROI in un unico posto

7. HubSpot Marketing Hub (ideale per il marketing inbound e il monitoraggio del ROI delle campagne per aziende di tutte le dimensioni)

tramite HubSpot

HubSpot Marketing Hub combina pianificazione delle campagne, creazione di contenuti, integrazione CRM e analisi di marketing in un'unica piattaforma. I professionisti del marketing possono utilizzarlo per gestire campagne multicanale, inclusi post di blog, annunci, email e social media, da un dashboard unificato, consentendo ai team di coordinare la messaggistica e misurare le prestazioni in un unico posto.

Lo strumento si connette direttamente a piattaforme pubblicitarie come Facebook, Google e LinkedIn per monitorare la spesa pubblicitaria e il ROI delle campagne. Gli utenti possono vedere quanto è stato speso, quanti lead sono stati generati e quali accordi sono stati conclusi. Con l'analisi del ROI delle campagne, gli utenti possono assegnare le entrate alle campagne e calcolare automaticamente il ritorno, aiutando i team a valutare quali canali offrono i risultati migliori.

Funzionalità/funzioni principali di HubSpot Marketing Hub

Gli strumenti di attribuzione e analisi monitorano l'intero percorso del cliente e applicano il credito su più punti di contatto utilizzando modelli di attribuzione multi-touch

Le funzionalità/funzioni di generazione e coltivazione dei lead includono pagine di destinazione personalizzate e flussi di lavoro automatizzati

L'integrazione tra commerciale e CRM consente ai team di marketing di collegare i dati di spesa direttamente ai risultati di fatturato

Limiti di HubSpot Marketing Hub

La configurazione dell'integrazione può essere complessa

Prezzi di HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 $/mese per tre postazioni

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/mese per cinque postazioni

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 6000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Marketing Hub?

Una recensione su Capterra dice:

L'interfaccia intuitiva e gli strumenti completi di HubSpot Marketing Hub hanno reso semplicissimo navigare e implementare le strategie. Dall'email marketing alla creazione di contenuti, l'integrazione CRM è stata particolarmente utile per monitorare la generazione e la coltivazione dei lead. Inoltre, le funzionalità di automazione hanno consentito di risparmiare tempo e lavoro richiesto dalle attività ripetitive.

L'interfaccia intuitiva e gli strumenti completi di HubSpot Marketing Hub hanno reso semplicissimo navigare e implementare le strategie. Dall'email marketing alla creazione di contenuti, l'integrazione CRM è stata particolarmente utile per monitorare la generazione e la coltivazione dei lead. Inoltre, le funzionalità di automazione hanno consentito di risparmiare tempo e lavoro richiesto nelle attività ripetitive.

📚 Leggi anche: Esempi e campioni di piani di marketing efficaci

8. Zoho Marketing Plus (Ideale per una suite di marketing integrata con un budget limitato)

tramite Z oho

Zoho Marketing Plus offre una suite di marketing all-in-one che aiuta i team a gestire le campagne, monitorare le spese di marketing e misurare le prestazioni su tutti i canali. Include strumenti per email marketing, social media, analisi web, eventi e CRM, unificando il lavoro richiesto dalle campagne in un unico posto per ridurre il passaggio da uno strumento all'altro e migliorare il coordinamento cross-canale.

Con l'introduzione della Bacheca del budget, Zoho ora consente ai team di assegnare budget a marchi o campagne e monitorare tutte le spese di marketing relative a essi. Le spese possono essere classificate per obiettivo, area geografica o attività, offrendo una visione chiara di come vengono utilizzati i fondi e di quanto rimane, direttamente nella dashboard di marketing.

Funzionalità/funzioni principali di Zoho Marketing Plus

L'analisi del ROI fornisce informazioni dettagliate sui canali che generano i maggiori rendimenti per il lavoro richiesto dal marketing

Le funzionalità/funzioni di gestione dei progetti e del lavoro consentono ai team di pianificare ed eseguire campagne in modo collaborativo, monitorare le scadenze e allineare le spese alle sequenze temporali

L'orchestrazione multicanale consente ai professionisti del marketing di creare percorsi dei clienti tramite email, SMS e annunci pubblicitari e di monitorarne l'impatto combinato su obiettivi quali la generazione di lead o le conversioni

Limiti di Zoho Marketing Plus

L'interfaccia può risultare macchinosa o poco intuitiva in alcuni punti, con una curva di apprendimento per le funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Zoho Marketing Plus

versione di prova gratuita per 15 giorni

Il piano a pagamento parte da 21,06 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Marketing Plus

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Marketing Plus?

Una recensione su G2 dice:

Zoho Marketing Plus offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare che rende la navigazione semplice fin dal primo giorno. Il processo di implementazione è fluido e il supporto clienti reattivo garantisce la risoluzione rapida di qualsiasi problema. Utilizzo la piattaforma quotidianamente perché semplifica la gestione delle campagne e il monitoraggio degli incidenti.

Zoho Marketing Plus offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare che rende la navigazione semplice fin dal primo giorno. Il processo di implementazione è fluido e il supporto clienti reattivo garantisce la risoluzione rapida di qualsiasi problema. Utilizzo la piattaforma quotidianamente perché semplifica la gestione delle campagne e il monitoraggio degli incidenti.

9. Float (ideale per la pianificazione delle risorse e delle capacità per massimizzare l'utilizzo del team)

tramite Float

Float aiuta i team di marketing a gestire le risorse e a monitorare l'utilizzo del budget collegando i programmi del team alle sequenze dei progetti. Grazie alla sua interfaccia di pianificazione visiva, è possibile assegnare le persone alle campagne, vedere chi sta lavorando su cosa e per quanto tempo, il tutto su un calendario condiviso.

Float consente inoltre di impostare e gestire i budget dei progetti in termini di ore o costi monetari. I responsabili marketing possono assegnare budget in ore (ad esempio 100 ore di progettazione) o in denaro (ad esempio 10.000 $) e Float terrà traccia di quanto è stato "speso" man mano che il progetto avanza. Il monitoraggio in tempo reale ti consente di sapere sempre a che punto sei, se stai rispettando il budget o se ti stai avvicinando al limite.

Funzionalità/funzioni principali

La funzionalità di monitoraggio delle tariffe orarie di Float aiuta a prevedere la spesa moltiplicando le ore pianificate per le tariffe orarie assegnate

Il sistema di budgeting basato sulle attività consente ai team di assegnare ore o tariffe per attività (ad esempio 30 ore per la scrittura di contenuti), fornendo un controllo più granulare sui costi dei componenti all'interno di una campagna

Con la pianificazione degli scenari, i professionisti del marketing possono simulare azioni come l'assunzione di un appaltatore o il rinvio di un'attività per vedere immediatamente come influiscono sul budget e sul programma complessivi

Limiti di fluttuazione

Gli utenti notano una mancanza di personalizzazione granulare (ad esempio, rinominare i campi, report dettagliati), soprattutto quando si tratta di membri archiviati, esportazioni o monitoraggio del personale

Prezzi variabili

versione di prova gratuita per 30 giorni

Starter: 7,50 $/persona/mese

Pro: 12,50 $/persona/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Float

G2 : 4,3/5 (oltre 1600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Float?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che Float faccia esattamente ciò che promette: aiutare la nostra organizzazione a rimanere al passo con la pianificazione e l'assegnazione delle risorse. È incredibilmente utile e offre un'esperienza utente eccellente. La solida API e le opzioni di integrazione ben documentate facilitano la connessione con la nostra suite di strumenti.

Adoro il fatto che Float faccia esattamente ciò che promette: aiutare la nostra organizzazione a tenere sotto controllo la pianificazione e le risorse. È incredibilmente utile e offre un'esperienza utente eccellente. La solida API e le opzioni di integrazione ben documentate facilitano la connessione con la nostra suite di strumenti.

10. Kantata (Ideale per il controllo unificato delle risorse, del budget e dei progetti nelle agenzie e nei servizi)

tramite Kantata

Kantata è una piattaforma di project management e budgeting incentrata sui servizi, progettata per offrire ai team il controllo completo sulle risorse, sui dati finanziari e sulle metriche delle prestazioni. Con funzionalità quali budgeting dei progetti, monitoraggio delle spese, previsioni temporali e pianificazione della capacità del team, Kantata aiuta le organizzazioni basate sui servizi a monitorare i margini e ottimizzare l'utilizzo delle risorse in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kantata

Assegna o sostituisci i membri del team in base alla disponibilità, monitora l'utilizzo del budget, i margini e lo stato della fatturazione e ottieni visibilità sugli ordini modificati o sui progetti a rischio

Connettiti a sistemi come Salesforce, QuickBooks, Jira e includi strumenti di raccomandazione per individuare conflitti di risorse o rischi di budget

Genera fatture a tempo e materiali o a tariffa fissa direttamente dai dati di progetto, mantenendo visibili spese, fatturazione e ricavi durante tutto il ciclo di vita delle campagne

Limiti di Kantata

La piattaforma è spesso descritta come lenta e macchinosa, con aggiornamenti lenti che ostacolano l'efficienza

Prezzi Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4,2/5 (oltre 1400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kantata?

Una recensione su G2 dice:

Kantata SX ha consentito al nostro team PS di assumere il controllo della nostra attività e di fornirci informazioni che non avevamo mai avuto prima. La possibilità di assegnare le risorse con sicurezza è stato il miglioramento più significativo per l'efficienza del nostro reparto. Inoltre, apprezziamo l'accuratezza delle previsioni, che ha migliorato la posizione di PS all'interno della nostra azienda.

Kantata SX ha consentito al nostro team PS di assumere il controllo della nostra attività e fornirci informazioni che non avevamo mai avuto prima. La possibilità di assegnare le risorse con sicurezza è stato il miglioramento più significativo per l'efficienza del nostro reparto. Inoltre, apprezziamo l'accuratezza delle previsioni, che ha migliorato la posizione di PS all'interno della nostra azienda.

⚡ Archivio modelli: La definizione del budget non deve essere noiosa, questi modelli di budget di progetto trasformano i numeri in piani chiari e tracciabili che tutto il tuo team può seguire.

Prendi decisioni più intelligenti sul budget di marketing con ClickUp!

Se desideri uno strumento per il budget di marketing semplice, visivo e facile da adattare al tuo flusso di lavoro, ClickUp è un ottimo punto di partenza. I suoi campi personalizzabili, le dashboard in tempo reale e i modelli pronti all'uso rendono facile gestire tutto, dalle campagne una tantum ai piani di marketing completi.

Detto questo, ogni strumento di questo elenco ha i suoi punti di forza. Che tu abbia bisogno di previsioni di alto livello, analisi approfondite del ROI o monitoraggio delle risorse del team, qui troverai sicuramente qualcosa che fa al caso tuo. Prova ciò che si adatta meglio al tuo processo e poi passa alla fase successiva.

Iscriviti subito a ClickUp e scopri come semplifica la pianificazione, il monitoraggio e il processo decisionale per campagne di marketing di esito positivo.