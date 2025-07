ClickUp Vs. Connecteam: quale strumento è migliore per la gestione del team?

Il tuo team sta davvero portando avanti il lavoro o è solo impegnato in attività inutili? Quando le attività infinite, i cambiamenti di programma e le continue richieste iniziano a diventare troppo pesanti, vale la pena cercare strumenti che possano davvero semplificare le cose.

ClickUp e Connecteam sono due nomi di spicco nel mondo del team management, ma adottano approcci molto diversi. ClickUp punta sulla personalizzazione e sul controllo dettagliato dei progetti, mentre Connecteam è pensato per team mobili e senza postazioni fisse.

Quindi, come fai a sapere quale si adatta alle tue esigenze quotidiane? Questo confronto tra Connecteam e ClickUp può aiutarti. Esamineremo le funzionalità/funzioni, i punti di forza, i compromessi e tutto ciò che potrebbe aiutarti a determinare quale piattaforma può portare un po' di ordine nella follia.

Entriamo nel vivo.

Connecteam e ClickUp in breve Ecco una panoramica di Connecteam e ClickUp e delle esperienze di gestione del team che offrono: ClickUp è ideale per Connecteam è ideale per Teams che necessitano di una soluzione all-in-one per la gestione dei progetti e delle attività Aziende che gestiscono dipendenti senza postazione fissa e in prima linea Team remoti e ibridi che collaborano in tempo reale Aziende focalizzate sulla comunicazione e il coinvolgimento dei dipendenti Flussi di lavoro personalizzati, automazioni e monitoraggio della produttività Monitoraggio del tempo , pianificazione dei dipendenti e gestione della forza lavoro Aziende alla ricerca di soluzioni scalabili con un elevato livello di personalizzazione Piccole e medie imprese che necessitano di operazioni ottimizzate per dispositivi mobili Aziende che gestiscono progetti complessi con dipendenze e attività cardine Organizzazioni che necessitano di strumenti di monitoraggio della conformità e risorse umane Team che si affidano a reportistica dettagliata, dashboard e gestione del carico di lavoro Aziende alla ricerca di un'app facile da usare per la gestione delle attività quotidiane

Cos'è ClickUp?

Gestisci e attiva qualsiasi team con una personalizzazione illimitata che si adatta alle tue esigenze specifiche

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che ci rallentano. ClickUp risolve questo problema con l'app che fa tutto per il lavoro, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Cosa distingue ClickUp? La flessibilità. Puoi automatizzare il tuo lavoro quotidiano, creare dashboard che ti informano su cosa sta succedendo e mantenere tutto organizzato senza strumenti improvvisati.

Che tu stia guidando un team remoto, gestendo le operazioni o semplicemente cercando di stare al passo con la tua lista di cose da fare, ClickUp ti offre un unico posto dove monitorare il lavoro, rispettare le scadenze e vedere lo stato di avanzamento.

🧠 Curiosità: Una gestione efficace del team non consiste solo nell'organizzare le attività, ma può letteralmente salvare l'intero progetto. Quando Pixar stava lavorando a Toy Story 2, il team ha quasi perso l'intero film a causa di un errore di comando. Ma grazie a una comunicazione chiara e a un'abitudine intelligente di eseguire backup, un direttore tecnico che lavorava da remoto aveva salvato una copia completa. Un quasi disastro si è trasformato in una leggenda, tutto perché erano stati implementati i sistemi giusti.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp offre tantissime funzionalità/funzioni per gestire il lavoro dall'inizio alla fine. È super flessibile, altamente personalizzabile e progettato per semplificare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team, sia che si tratti di un team di due persone o di un'azienda in crescita.

Funzionalità/funzione n. 1: tabelle orarie e monitoraggio del tempo di ClickUp

Organizza il tuo processo di fatturazione con le ore approvate, garantendo fatture accurate e pagamenti facili con le tabelle orarie di ClickUp

Le tabelle orarie di ClickUp ti offrono una visione chiara delle ore lavorative giornaliere, settimanali o mensili del tuo team. Approvazioni? Un gioco da ragazzi. Reportistica? Terminata. Vuoi monitorare le ore fatturabili o i costi dei progetti? I report personalizzati ti coprono le spalle e l'integrazione con il libro paga rende felici il reparto risorse umane e quello operativo.

Ottieni un modello gratuito Monitora la produttività del team senza sforzo con il modello di tabella oraria ClickUp

Per velocizzare ulteriormente le operazioni, il modello di tabella oraria di ClickUp Services consente ai team di registrare le ore, monitorare il tempo e sincronizzare tutto con il libro paga con pochi clic. La struttura integrata semplifica il monitoraggio della produttività e l'ottimizzazione dei programmi di lavoro, senza bisogno di destreggiarsi tra fogli di calcolo.

Hai bisogno di mappare ciò che ti aspetta? Il Calendario di ClickUp aiuta anche i team a pianificare le attività, visualizzare le scadenze e pianificare le sequenze dei progetti. La pianificazione con trascinamento della selezione, le viste giornaliere/settimanali/mensili e la sincronizzazione con Google o Outlook mantengono tutto in ordine.

Trascina e rilascia le attività non pianificate con il Calendario di ClickUp per una pianificazione rapida e flessibile in un layout chiaro e visivo

Per i team che devono destreggiarsi tra progetti complessi, il modello di pianificazione per il project management di ClickUp è un altro strumento utile. Ti aiuta a pianificare le attività, coordinare le scadenze e mantenere il flusso di lavoro in movimento.

Abbina le funzionalità di pianificazione di ClickUp al monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp e avrai a disposizione uno strumento completo per la produttività. Avvia e interrompi manualmente i timer all'interno delle attività, contrassegna le ore come fatturabili o non fatturabili ed esegui report che mostrano esattamente dove viene impiegato il tempo.

Monitora la produttività del team a colpo d'occhio con una tabella oraria dettagliata che registra le tendenze di lavoro e il coinvolgimento con ClickUp Time Tracking

Che tu stia gestendo un team remoto o coordinando più progetti, queste funzionalità ti aiutano a mantenere alta la produttività senza congetture. Semplicemente pianificazione, monitoraggio accurato e un team più efficiente.

💡 Suggerimento: Assegna dei "mentori delle attività" all'interno dei team per aiutare gli utenti meno esperti. Questo permette di sviluppare competenze interne e velocizzare l'onboarding, creando al contempo un sistema di supporto per i nuovi utenti.

Funzionalità/funzione n. 2: attività di ClickUp

Assegna attività, monitora lo stato di avanzamento e organizza le conversazioni con le attività di ClickUp

Senza un'allocazione intelligente delle risorse, il burnout e il caos possono insinuarsi rapidamente. È qui che entra in gioco ClickUp Tasks. Semplifica la creazione, l'assegnazione e l'organizzazione del lavoro, indipendentemente dal flusso di lavoro del tuo team.

Puoi impostare priorità, assegnare date di scadenza e monitorare tutto in tempo reale. Aggiungi viste personalizzate, automazioni e strumenti di collaborazione integrati e il tuo team avrà tutto ciò che serve per rimanere allineato e concentrato sulle attività.

È particolarmente utile per i project manager che hanno bisogno di suddividere grandi progetti in parti gestibili e monitorarne lo stato di avanzamento su tutta la linea.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e registrare i tempi dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Ottimizza il flusso di lavoro con un modello strutturato di gestione delle attività di ClickUp che mantiene il team organizzato e produttivo

Vuoi una scorciatoia? Il modello di gestione delle attività di ClickUp ti offre un vantaggio iniziale. È completamente personalizzabile, così puoi organizzare il lavoro in modo che abbia davvero senso per il tuo team.

Automatizza i flussi di lavoro e aumenta la produttività del team con ClickUp Brain

Per una gestione delle attività più intelligente, utilizza ClickUp Brain. Questo assistente IA estrae riepiloghi/riassunti, suggerisce i passaggi successivi e compila i dettagli delle attività, così non dovrai più perdere tempo con ripetitive attività amministrative. Ti aiuta a distribuire le attività in modo uniforme e a mantenere equilibrato il carico di lavoro all'interno del team.

ClickUp Brain e gli agenti IA predefiniti possono anche cercare nella tua knowledge base interna e nelle app connesse per trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno. Non dovrai più cercare nei thread o cercare aggiornamenti. Tutto ciò di cui hai bisogno rimane al suo posto.

👀 Lo sapevi? VMware ha aumentato l'efficienza di 8 volte dopo essere passata a ClickUp, consolidando più di 5 strumenti, risparmiando il 95% del tempo dedicato alla creazione di risorse QBR e creando un'unica fonte di verità per tutti i team.

Funzionalità/funzione n. 3: Chat ClickUp

Migliora il lavoro di squadra con la chat in tempo reale, l'assegnazione delle attività e la facile collaborazione con ClickUp Chat

ClickUp elimina la pressione di dover destreggiarsi tra più app di messaggistica, portando la comunicazione direttamente nel tuo flusso di lavoro. Con ClickUp Chat, i team possono inviare messaggi in tempo reale, collegare le conversazioni direttamente alle attività e collaborare senza mai uscire dalla piattaforma.

Puoi programmare messaggi, creare canali pubblici e privati, assegnare un commento come elemento di azione, aggiungere clip audio o video e impostare messaggi ricorrenti automatizzati basati su regole.

La chat funziona in sinergia con altre funzionalità/funzioni di ClickUp come Attività, Calendario e Documenti, così tutto rimane connesso. E con l'IA integrata, puoi recuperare le chat perse e visualizzare immediatamente i dettagli rilevanti dall'intera area di lavoro, senza bisogno di mettere in pausa e cercare durante la chat.

È un modo intelligente per ridurre i ritardi, mantenere le conversazioni mirate e prendere decisioni più rapide senza cambiare scheda.

📮ClickUp Insight: Il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori come il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. ⚒️ Con i suoi agenti IA facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi/riassunti dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

Prezzi di ClickUp

ClickUp è ideale per le aziende che offrono servizi a più client. È la soluzione perfetta per perfezionare il processo di un'azienda agli inizi e scalare gradualmente man mano che le operazioni crescono.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di piani di personale per reclutatori

Cos'è Connecteam?

Connecteam è un'app per la gestione della forza lavoro creata per i team senza postazione fissa. Dal settore retail e edile a quello sanitario e dei servizi sul campo, aiuta le aziende a rimanere organizzate anche in movimento.

La piattaforma mobile-first ti consente di gestire tutto, dalla pianificazione dei dipendenti e il monitoraggio del tempo alla comunicazione del team e la gestione delle attività quotidiane, tutto in un unico posto.

I manager possono facilmente delegare attività, monitorare le ore, inviare aggiornamenti in tempo reale e garantire il corretto svolgimento dei programmi, indipendentemente dal luogo in cui lavorano i loro team.

Funzionalità/funzioni di Connecteam

Se stai cercando una soluzione di gestione della forza lavoro semplice e intuitiva per team mobili, Connecteam è quello che fa per te. Scopriamo le funzionalità/funzioni chiave che lo rendono la scelta migliore per i team che lavorano sul campo.

Funzionalità/funzione n. 1: App Connecteam Employee Time Clock e Kiosk

tramite Connecteam

Il Time Clock di Connecteam semplifica il monitoraggio del tempo dei dipendenti, le presenze e la gestione delle buste paga. I dipendenti possono timbrare l'entrata e l'uscita dai telefoni cellulari, dai tablet (tramite l'app Kiosk) o dai desktop, offrendo flessibilità in diversi ambienti di lavoro.

Con il GPS e il geofencing di Connecteam, puoi assicurarti che i dipendenti timbrino il cartellino nelle posizioni approvate. Questo aiuta a prevenire i furti di tempo e garantisce la precisione. Il monitoraggio della posizione in tempo reale riduce la necessità di check-in costanti, soprattutto per i team sul campo.

La funzionalità auto clock-out impedisce gli straordinari non necessari registrando automaticamente l'uscita dei dipendenti al termine del loro turno.

tramite Connecteam

Time Clock offre anche tabelle orarie automatizzate che monitorano le voci relative al tempo, le pause e gli straordinari, rendendo la gestione delle buste paga semplice e accurata.

L'app Kiosk è una buona soluzione per i team che non utilizzano dispositivi personali. Consente ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita tramite codici PIN o autenticazione biometrica su dispositivi condivisi, perfetta per posizioni centralizzate come magazzini o negozi al dettaglio.

tramite Connecteam

L'interfaccia intuitiva dell'app garantisce facilità d'uso senza necessità di una formazione approfondita.

Funzionalità/funzione n. 2: Gestione delle attività e chat di Connecteam

tramite Connecteam

Con la sua semplice piattaforma di gestione delle attività, i manager possono impostare attività, assegnare scadenze e monitorare lo stato dei progetti. I dipendenti ricevono notifiche in tempo reale quando viene loro assegnata un'attività e gli aggiornamenti possono essere monitorati all'interno dell'app.

Lo strumento consente la delega di attività specifiche, le dipendenze tra attività e l'automazione del flusso di lavoro

tramite Connecteam

Con la funzionalità chat, il tuo team può porre domande, condividere aggiornamenti o inviare file senza cambiare app. I dipendenti possono comunicare tramite chat individuali, chat di team o canali di trasmissione per aggiornamenti a livello aziendale.

Le chat possono essere segmentate per posizione, progetto, reparto o altri criteri per discussioni mirate, garantendo che le persone giuste ricevano rapidamente le informazioni.

I messaggi possono anche essere programmati per essere inviati durante l'orario di lavoro o al momento del prossimo ingresso/turno di un dipendente, contribuendo ad evitare interruzioni al di fuori dell'orario di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 3: Pianificazione dei dipendenti Connecteam

tramite Connecteam

La funzionalità/funzione di pianificazione dei turni dei dipendenti di Connecteam semplifica la gestione dei turni. Grazie alla funzionalità drag-and-drop, i manager possono creare e assegnare rapidamente i turni senza alcuna difficoltà.

I dipendenti vengono informati sui loro programmi e i turni ricorrenti sono facili da impostare. Lo strumento tiene anche traccia delle presenze per aiutare a prevenire conflitti di pianificazione, garantendo che tutto funzioni senza intoppi.

Prezzi di Connecteam

Free

Base: 29 $/mese per i primi 30 utenti

Avanzato: 49 $/mese per i primi 30 utenti

Esperto: 99 $ al mese per i primi 30 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

ClickUp vs Connecteam: confronto delle funzionalità/funzioni

Dopo aver visto le caratteristiche di base, è il momento di esplorare le differenze tra Connecteam e ClickUp e confrontare le loro prestazioni.

Funzionalità/funzione* ClickUp Connecteam Monitoraggio del tempo Monitoraggio avanzato del tempo con timer, registri manuali, ore fatturabili e report approfonditi Semplice orologio con monitoraggio GPS e tabelle orarie automatizzate dei dipendenti per i team sul campo Pianificazione Calendario visivo con attività trascinabili, sincronizzazione con calendari esterni e visualizzazioni personalizzate Pianificazione dei turni dei dipendenti con monitoraggio delle presenze e opzioni di turni ricorrenti Gestione delle attività Attività completamente personalizzabili con IA, automazione, dipendenze e visualizzazioni multiple dei progetti Creazione di attività di base con assegnazioni, scadenze e aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti Comunicazione del team Chat in tempo reale, commenti all'interno delle attività, condivisione di documenti e supporto IA con ClickUp Brain Chat di gruppo e messaggistica diretta integrate, oltre alla condivisione di file Funzionalità/funzioni IA ClickUp Brain aumenta la produttività con l'aiuto dei contenuti, i riepiloghi/riassunti e l'automazione del flusso di lavoro Non disponibile GPS e geofencing Non è nativo, ma può integrarsi con strumenti di monitoraggio della posizione GPS, se necessario GPS integrato e geofencing per un monitoraggio accurato del tempo basato sulla posizione Ideale per Team che necessitano di flessibilità, collaborazione approfondita e gestione avanzata di progetti e attività Team che necessitano di supporto tramite telefono cellulare o personale sul campo concentrato sul monitoraggio del tempo e sulla pianificazione di base

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 1: monitoraggio del tempo e pianificazione

ClickUp offre un monitoraggio avanzato del tempo con tabelle orarie dettagliate, monitoraggio delle ore fatturabili e reportistica personalizzata. È possibile registrare manualmente il tempo, impostare timer e classificare le voci relative al tempo.

Il Calendario ClickUp semplifica la pianificazione con la pianificazione drag-and-drop, la sincronizzazione con calendari esterni e layout visivi chiari.

Il Time Clock di Connecteam include GPS e geofencing, garantendo che i dipendenti possano timbrare il cartellino solo nelle posizioni approvate. Le tabelle orarie registrano automaticamente le pause e gli straordinari.

La pianificazione è semplice grazie al drag-and-drop, ai turni ricorrenti e al monitoraggio delle presenze in tempo reale.

🏆Vincitore: ClickUp si aggiudica il primo posto grazie alla pianificazione più flessibile, alla reportistica affidabile e all'integrazione perfetta con il calendario, ideale per team che lavorano in ufficio e agenzie.

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 2: gestione delle attività e collaborazione in team

le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp* semplificano l'assegnazione del lavoro, l'impostazione delle priorità e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti con aggiornamenti in tempo reale. Offre dipendenze tra attività, visualizzazioni personalizzate e automazioni.

ClickUp Brain ottimizza la produttività con riepiloghi/riassunti generati dall'IA, suggerimenti intelligenti e gestione delle risorse.

Connecteam offre una piattaforma di gestione delle attività in cui i manager possono assegnare attività e monitorare gli aggiornamenti. Le notifiche in tempo reale e l'automazione del flusso di lavoro mantengono tutto in movimento.

🏆Vincitore: ClickUp vince qui per la sua completezza. Le sue informazioni basate sull'IA, le visualizzazioni personalizzabili e l'allocazione delle risorse lo rendono più adatto a flussi di lavoro complessi.

📖 Leggi anche: Il miglior software per la pianificazione del personale

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 3: comunicazione in-app

In ClickUp, la chat integrata supporta conversazioni collegate alle attività, aggiornamenti in tempo reale e collaborazione in team, il tutto senza dover cambiare strumento. Puoi @menzionare i membri del team, organizzare discussioni e condividere file.

ClickUp Brain recupera anche le informazioni relative alle attività o ai documenti durante la chat, per garantire conversazioni efficienti e sempre in linea con gli obiettivi.

*la chat integrata di Connecteam è semplice ma efficace. Consente la messaggistica di team, la condivisione di file e le conversazioni di gruppo. È un'opzione valida per comunicazioni rapide, soprattutto per team che lavorano principalmente da dispositivi mobili o in remoto.

🏆Vincitore: ClickUp vince ancora una volta grazie a un'integrazione più profonda e alle chat potenziate dall'IA che si collegano direttamente alle attività e ai documenti, ideali per i team che necessitano di una comunicazione ricca di contesto.

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 4: accesso remoto e flessibilità dei dispositivi

ClickUp è un'app basata su cloud che funziona su dispositivi desktop e mobili. Supporta dashboard personalizzate e controlli di accesso, offrendo flessibilità e controllo ai team.

Connecteam è progettato principalmente per i lavoratori senza postazione fissa. L'app Kiosk consente ai dipendenti di timbrare il cartellino da un dispositivo condiviso utilizzando PIN sicuri o il riconoscimento facciale. È ideale per i cantieri o i team che non dispongono di dispositivi personali.

🏆Vincitore: Connecteam vince questo round grazie alle sue funzionalità mobili specializzate e alla funzionalità di condivisione dei dispositivi, ideali per il lavoro sul campo e i team in loco.

📖 Leggi anche: In che modo le previsioni sulla forza lavoro aiutano a pianificare le esigenze future in termini di talenti

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 5: modelli e personalizzazione

ClickUp offre una varietà di modelli per la gestione delle attività, le tabelle orarie, la pianificazione e altro ancora. È possibile personalizzare completamente i flussi di lavoro, gli stati, le viste e le automazioni. Questa flessibilità supporta team diversi e progetti complessi.

Connecteam offre un'esperienza semplice e standardizzata con meno opzioni di personalizzazione. È facile da configurare, ma potrebbe non essere sufficientemente approfondito per flussi di lavoro più complessi o settori di nicchia.

🏆Vincitore: ClickUp vince facilmente. I suoi modelli personalizzabili e le opzioni di configurazione avanzate lo rendono più adatto ai team che necessitano di flessibilità e scalabilità.

Confronto tra Connecteam e ClickUp n. 6: prezzi

ClickUp offre un approccio economico e scalabile. Il suo modello di pagamento per utente garantisce flessibilità, rendendolo conveniente. Paghi solo per gli utenti attivi, mantenendo i costi sotto controllo.

Connecteam offre un piano gratuito per un massimo di 10 utenti, con piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per un massimo di 30 utenti. Questo può comportare rapidamente un aumento dei costi per i team in crescita, rendendolo meno conveniente.

🏆Vincitore: ClickUp per una struttura dei prezzi più conveniente, scalabile e flessibile.

👀 Lo sapevi? Il Project Management come disciplina formale ha preso forma principalmente nella Marina degli Stati Uniti negli anni '50, in particolare con il programma missilistico Polaris. La complessità del progetto richiedeva metodi di project management formalizzati e questo lavoro ha contribuito a gettare le basi per lo sviluppo delle moderne metodologie di project management.

ClickUp vs Connecteam su Reddit

Quando si tratta di ClickUp vs Connecteam, il verdetto su Reddit dipende davvero da ciò che cerchi in uno strumento di gestione del team e del carico di lavoro.

Maction-9, utente di lunga data di ClickUp, ha elogiato la piattaforma su r/clickup per la sua flessibilità, che le consente di coprire praticamente ogni caso d'uso:

sì, al 100%. È esattamente quello che sta facendo il mio team. PM, bacheche QA, bacheche dei client, monitoraggio del tempo, reportistica. Cattura ogni singolo elemento che fluisce attraverso l'azienda. Ci è voluto un po' di tempo per adattarlo alle nostre esigenze, ma è senza dubbio migliore di qualsiasi altro strumento sul mercato, compresi Asana e Trello

sì, al 100%. È esattamente quello che sta facendo il mio team. Bacheche PM, QA, client, monitoraggio del tempo, reportistica. Cattura ogni singolo flusso che attraversa l'azienda. Ci è voluto un po' di tempo per adattarlo alle nostre esigenze, ma è senza dubbio migliore di qualsiasi altro strumento sul mercato, compresi Asana e Trello

Un altro utente di Reddit, junoalej, ha sottolineato il valore sostanziale e il set di funzionalità/funzioni di ClickUp:

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a Clickup. La scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative. Ho sicuramente acquisito una nuova prospettiva sui nostri processi di flusso di lavoro dopo aver imparato a utilizzare Clickup in modo efficace.

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a Clickup. La scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, ClickUp ha decisamente superato tutte le mie aspettative.

Ho sicuramente acquisito una nuova prospettiva sui nostri processi di flusso di lavoro dopo aver imparato a utilizzare Clickup in modo efficace.

Un altro utente, bryceman1, ha fatto eco a questo sentimento:

Siamo praticamente nella stessa situazione. Abbiamo provato tutti questi strumenti e ClickUp è stato di gran lunga il migliore in termini di valore per le funzionalità/funzioni che cercavamo. Anche il loro ritmo di sviluppo è incredibile.

Siamo praticamente nella stessa situazione. Abbiamo provato tutti questi strumenti e ClickUp è stato di gran lunga il migliore in termini di valore rispetto alle funzionalità/funzioni che cercavamo. Anche il loro ritmo di sviluppo è incredibile.

Per quanto riguarda Connecteam, gli utenti apprezzano il modo in cui supporta il coinvolgimento dei dipendenti e aiuta le aziende a raccogliere informazioni, affrontare le problematiche sul posto di lavoro e aumentare la fidelizzazione.

Tuttavia, alcuni sottolineano che i manager potrebbero dover assegnare manualmente i turni più spesso, il che può rallentare le operazioni. Come ha notato tdmod99 su r/TheDigitalMerchant:

Oltre al monitoraggio del tempo e alla pianificazione, [Connecteam] include anche strumenti di feedback dei lavoratori, sondaggi e altri punti di contatto per la fidelizzazione dei dipendenti e l'identificazione dei problemi. Funzionalità/funzioni di pianificazione automatica limitate rispetto ai prodotti simili... I prezzi diventano complicati se si cerca di integrare più sezioni "core" come Risorse umane e Competenze CON il pacchetto Operazioni di base.

Oltre al monitoraggio del tempo e alla pianificazione, [Connecteam] include anche strumenti di feedback dei lavoratori, sondaggi e altri punti di contatto per la fidelizzazione dei dipendenti e l'identificazione dei problemi. Funzionalità di pianificazione automatica limitate rispetto ai prodotti simili... I prezzi diventano complicati se si cerca di integrare più sezioni "core" come Risorse umane e Competenze CON il pacchetto Operazioni di base.

Quindi, secondo Reddit, la configurazione all-in-one di ClickUp è la scelta vincente per i team che necessitano di potenti funzionalità di automazione, monitoraggio e collaborazione. Connecteam eccelle quando si tratta di strumenti rivolti ai dipendenti, ma può richiedere un lavoro di pianificazione più pratico.

💡Suggerimento: Seleziona uno strumento che si adatti al modo in cui lavora effettivamente il tuo team, non solo a quello che sembra impressionante sulla carta. A lungo termine, la flessibilità, la facilità d'uso e le solide funzionalità di collaborazione saranno molto più importanti di un lungo elenco di funzionalità che non userai mai. Per essere sicuro di fare la scelta giusta, prova a eseguire progetti pilota con team specifici prima di effettuare il commit completo: questo ti aiuterà a testare le funzionalità e a valutare quanto lo strumento si adatta al tuo flusso di lavoro.

Qual è il miglior strumento di gestione dei team?

Il verdetto? ClickUp si aggiudica il primo posto come soluzione di gestione della forza lavoro di riferimento.

Connecteam ha i suoi vantaggi, soprattutto se gestisci team mobili o coordini lavori a turni. Ma se allarghi lo sguardo e consideri la flessibilità, le funzionalità/funzioni e l'impatto a lungo termine sul successo aziendale, ClickUp è in vantaggio.

Con strumenti per il monitoraggio del tempo, la comunicazione, la gestione delle attività e altro ancora, ClickUp offre ai team uno spazio centralizzato per portare a termine il lavoro senza dover destreggiarsi tra mille impegni. La sua personalizzazione e la reportistica dettagliata lo rendono una scelta intelligente per i team in crescita che necessitano di una configurazione scalabile in grado di evolversi con loro.

Se stai cercando una piattaforma potente ma adattabile, ClickUp soddisfa tutti i requisiti. È qui che la pianificazione, l'esecuzione e la collaborazione si sentono davvero connesse.

Sei pronto a migliorare il modo in cui lavora tutto il tuo team? Iscriviti subito a ClickUp per lavorare con la soluzione all-in-one che stavi aspettando.