Modelli gratuiti di portfolio di marketing per [anno]

Hai le campagne, la strategia e i risultati. Ma quando qualcuno ti chiede: "Puoi inviarmi un portfolio?", ti blocchi.

Non perché non hai lavoro, ma perché il tuo portfolio è sepolto in cartelle sparse o bloccato in un documento lasciato a metà.

Se ti sembra un po' troppo realistico, non preoccuparti, ci pensiamo noi.

In questo post del blog abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di portfolio di marketing di ClickUp (e altre piattaforme!) per aiutarti a presentare il tuo lavoro con chiarezza, struttura e un tocco di stile.

Cominciamo! 💪🏼

Che cos'è un modello di portfolio di marketing?

Un modello di portfolio di marketing è una struttura predefinita che aiuta i professionisti del marketing a organizzare e presentare il proprio lavoro, le proprie competenze e i propri risultati a potenziali clienti e collaboratori.

Questi modelli includono spesso sezioni strutturate per casi di studio, sequenze delle campagne, modelli di progettazione, strategie di targeting del pubblico e metriche di rendimento, come i tassi di coinvolgimento o il ritorno sull'investimento (ROI). Molti includono anche uno spazio per i ruoli del team, gli strumenti utilizzati e le note di iterazione per evidenziare la collaborazione e il processo.

🧠 Curiosità: la parola "portfolio" deriva dall'italiano portafoglio, che significa una custodia per trasportare fogli di carta sciolti. Nel XVIII secolo, artisti e architetti portavano con sé campioni fisici dei loro lavori per ottenere commissioni: le prime versioni dei portfolio di marketing odierni.

Cosa rende eccellente un modello di portfolio di marketing?

Un modello di portfolio di marketing ben strutturato mette in evidenza i successi passati di un marketer e fornisce una piattaforma per dimostrare il suo pensiero strategico e la sua creatività. Ecco alcune funzionalità da cercare:

Facilità d'uso: cerca qualcosa di semplice da configurare e personalizzare, che ti consenta di concentrarti sui contenuti piuttosto che sulle complessità del design.

Impatto visivo: cerca immagini, infografiche o video di alta qualità da integrare per coinvolgere il tuo pubblico.

Sezioni complete: assicurati di includere una sezione "Chi siamo", esempi di lavori, testimonianze e una pagina di contatto chiara.

Opzioni di personalizzazione: scegli modelli che ti consentono di sperimentare colori, font e layout personalizzati per riflettere il tuo marchio.

Visualizzazione delle metriche di rendimento: cerca sezioni in cui mostrare risultati come tassi di conversione o ROI per una maggiore credibilità.

Funzionalità di integrazione: scegli la compatibilità con i social media, gli strumenti di analisi o CRM per importare facilmente i dati chiave sulle prestazioni.

🔍 Lo sapevi? Le campagne speculative (come i rebranding fittizi o i post sui social per i marchi che ammiri) sono un modo comune per riempire un sito portfolio con esempi di lavori pertinenti.

Modelli di portfolio di marketing in sintesi

Ecco una panoramica dei migliori modelli di portfolio di marketing:

13 modelli di portfolio di marketing

Di seguito, presentiamo alcune opzioni di modelli di portfolio di marketing da ClickUp e altre fonti. 👇

E se stai cercando qualcosa di più di un modello per semplificare le tue operazioni di marketing, abbiamo un consiglio da professionisti per te! Prova ClickUp! Progettato per supportare ogni fase dell'esecuzione del marketing, ClickUp for Marketing Teams ti aiuta a ideare, pianificare, lanciare e monitorare le campagne in un unico posto. Dalla strategia multicanale ai calendari dei contenuti e ai dashboard delle prestazioni, ClickUp trasforma il tuo lavoro quotidiano in un portfolio di successi misurabili.

Ecco cosa ha detto un marketer sull'utilizzo di ClickUp:

Con ClickUp, possiamo mostrare i risultati delle nostre iniziative di marketing in una vista regionale o in una vista campagna. Ciò include la possibilità di vedere quali tipi di attività stiamo svolgendo e a quale fase del funnel le abbiamo assegnate. In questo modo, il senior management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto.

Ma per ora, ti mostriamo i modelli di cui hai bisogno!

1. Modello di gestione portfolio ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica meglio i tuoi progetti e le tue risorse con il modello di gestione del portfolio ClickUp.

Quando si gestisce un portfolio di progetti creativi o strategici, è facile perdere di vista la chiarezza. Il modello di gestione del portfolio ClickUp affronta questo problema con un sistema di punteggio che classifica il valore dei progetti in base all'impatto aziendale. I progetti sono classificati in categorie Must-Have, Should-Have o Could-Have, consentendoti di concentrare il tuo lavoro.

Ciò che distingue questo modello è l'Inventario dei progetti in entrata, dove le nuove richieste di progetto vengono inserite con una guida alla valutazione chiaramente visibile nella parte superiore. Ciò garantisce che ogni idea venga valutata in modo coerente. La Vista Elenco principale del portfolio offre una panoramica di tutti i progetti, mentre cartelle dedicate come Progetti a rischio e Progetti completati ordinano i tuoi progressi come una vera dashboard PMO.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Valuta le richieste di progetto in arrivo utilizzando un sistema coerente e basato su criteri specifici.

Ordina le iniziative in gruppi di priorità per concentrare il lavoro richiesto dove conta davvero.

Tieni traccia dei rischi e dello stato attraverso visualizzazioni dedicate di elenchi e cartelle.

Centralizza le valutazioni in modo che ogni proposta segua lo stesso percorso decisionale.

📌 Ideale per: leader strategici e PMO che devono valutare, classificare e effettuare il monitoraggio di un elevato volume di proposte di progetto in base all'impatto aziendale.

📮 ClickUp Insight: il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutte le tue attività (email, chat, documenti, compiti e note) in un unico spazio di lavoro AI convergente e ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

2. Modello di portfolio per la gestione dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani aggiornato su più progetti in diversi stati con il modello di portfolio di project management ClickUp.

Se hai appena iniziato a organizzare i portfolio dei progetti e hai bisogno di un sistema pulito e intuitivo, questo è quello che fa per te. Il modello di portfolio per il project management ClickUp offre una configurazione intuitiva per i principianti che ti aiuta a visualizzare tutto ciò che riguarda i vari reparti in un unico posto.

La vista Roadmap PMO ti offre un layout suddiviso in fasi che ti consente di individuare immediatamente i lavori bloccati o in ritardo. Hai bisogno di approfondire? Passa ai rapporti settimanali sullo stato o alla vista Team per ottenere aggiornamenti raggruppati per reparto o titolare.

Ogni attività in questo modello di project management del portfolio di progetto include tag di fase come Scoperta o Progettazione, insieme a durate stimate, metriche di esito positivo e uno spazio per descrizioni dettagliate. Ciò rende più facile giustificare lo stato di avanzamento del progetto nelle revisioni degli stakeholder o negli aggiornamenti dei clienti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Visualizza le fasi di lavoro tra i team utilizzando la roadmap integrata e la visualizzazione dello stato.

Confronta lo stato settimanale con la reportistica strutturata raggruppata per titolarità.

Allega allegati con preventivi, metriche e descrizioni per giustificare i cambiamenti di stato.

Monitora tutti gli aggiornamenti del reparto da un unico hub di portfolio consolidato.

📌 Ideale per: Project manager e responsabili di reparto che necessitano di un modo semplice e visivo per monitorare lo stato di salute dei progetti e gli aggiornamenti di stato tra i team.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: usufruire di tutto il potenziale del tuo portfolio di marketing con ClickUp BrainGPT, il compagno desktop IA che comprende le tue campagne, i tuoi contenuti e i tuoi flussi di lavoro creativi, consentendoti di lavorare con maggiore chiarezza e velocità. Ottieni risposte contestualizzate per le tue campagne utilizzando ClickUp BrainGPT. Con BrainGPT ottieni: L'IA contestuale si adatta alla tua area di lavoro, ai progetti passati e alle attività del team per mantenere allineati brief, aggiornamenti e lavori creativi.

Produttività voice-first grazie alla funzione Talk to Text , che trasforma le idee espresse a voce in attività, documenti o briefing senza bisogno di cambiare strumento.

Sicurezza e privacy di livello aziendale che proteggono tutti i tuoi dati di marketing

Accedi a più LLM premium in un unico posto, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini, in modo da poter scegliere il modello migliore per ogni attività ed eliminare lo sprawl dell'IA.

3. Modello di portfolio di design ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta e gestisci il tuo lavoro creativo con il modello di portfolio di design ClickUp.

Quando il tuo lavoro creativo è valido ma la sua presentazione manca di flusso, responsabilità o chiarezza, il modello di portfolio di design ClickUp è ciò di cui hai bisogno. Questo modello ti aiuta a mostrare il tuo pensiero, le fasi e la tua esperienza in ogni passaggio del project management dei progetti di design.

Il vero potere sta nella Visualizzazione delle fasi di progettazione, che ordina il tuo lavoro in fasi chiaramente etichettate: In sospeso, Concetto, Progettazione, Prototipo e Consegna. Puoi mappare ogni progetto, da un sito web di marketing a un'app mobile, in questi contenitori visivi in modo che i clienti, gli stakeholder o i mentori sappiano immediatamente cosa è in fase di elaborazione e cosa è terminato.

Ogni attività include campi integrati come Categoria di progettazione (ad es. identità del marchio, app web) e stati specifici della fase come Necessita revisione o Revisione interna, in modo che non ci sia alcuna confusione su ciò che richiede la tua attenzione.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Documenta ogni progetto con un contesto chiaro, campioni visivi e risultati misurabili.

Presenta il tuo flusso di lavoro di progettazione in un layout strutturato e facile da consultare.

Centralizza i contributi, le revisioni e le approvazioni dei clienti per mantenere una traccia di controllo chiara.

Condividi un portfolio live e ben organizzato che si aggiorna automaticamente man mano che il tuo lavoro evolve.

📌 Ideale per: Designer e team creativi che desiderano presentare il proprio lavoro in modo professionale, comunicando chiaramente le fasi del progetto e le motivazioni alla base del design.

💡 Suggerimento professionale: crea una sezione con il titolo "Marketing Sandbox" per testare idee come testi rivisti, nuovi approcci per le campagne o modelli all'interno del modello. Consideralo come un mini spazio sperimentale.

4. Modello di attività per portfolio di design ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai una struttura ai tuoi portfolio con il modello di attività Portfolio di design di ClickUp.

Se il tuo portfolio ha un bell'aspetto ma il tuo processo di progettazione ti sembra disorganizzato, questo modello colma questa lacuna a livello di attività. Il modello di attività per portfolio di progettazione ClickUp si concentra sui singoli elementi costitutivi, ovvero le attività effettive all'interno di ogni progetto di progettazione.

Utilizzalo quando devi tenere sotto controllo decine di piani di marketing in esecuzione parallela, soprattutto se passi continuamente da una categoria all'altra, come identità del marchio, progettazione dell'interfaccia utente o risorse di marketing.

Ma c'è di meglio! Invece di creare un portfolio di design da zero e setacciare nomi di attività o cartelle vaghi, avrai a disposizione tre campi personalizzati essenziali: Fase di progettazione (ad es. Concept, Finale, Consegna), Categoria di progettazione (il tipo di lavoro) e Risultato finale.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Suddividi ogni incarico di progettazione in attività strutturate e suddivise per fasi.

Tag i lavori per categoria per differenziare branding, interfaccia utente e risorse creative.

Cattura i risultati finali in un campo coerente e ricercabile.

Mantieni la chiarezza sullo stato delle attività quando devi destreggiarti tra più progetti di design.

📌 Ideale per: Freelancer o responsabili della progettazione che necessitano di chiarezza a livello di attività per tenere sotto controllo fasi, categorie e risultati finali.

⚙️ Bonus: vuoi creare un portafoglio di clienti di alta qualità per la tua agenzia di marketing? Dai un'occhiata a questa guida su come trovare clienti per un'agenzia di marketing digitale. Analizza strategie reali come sfruttare la posizione di nicchia, attingere alle piattaforme B2B e utilizzare casi di studio per attirare i lead giusti. Puoi anche guardare questo video esplicativo per una rapida panoramica dei nostri migliori consigli!

5. Modello di caso di studio ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni organizzate la tua storia e le metriche di impatto con il modello di caso di studio ClickUp.

Il modello di caso di studio ClickUp trasforma i tuoi lavori precedenti in una presentazione ben organizzata e pronta per essere mostrata. È ideale quando devi analizzare una campagna con esito positivo, un progetto per un cliente o il lancio di un prodotto in modo credibile e facile da comprendere.

Troverai uno spazio dedicato in cui inserire altri modelli di brief creativi e informazioni essenziali sui clienti, come il sito web, un riepilogo dell'azienda e il contesto. Inoltre, è già dotato di stati per monitorare lo stato di avanzamento della tua relazione, campi per taggare i tuoi dati (come punti critici, soluzioni, impatto) e visualizzazioni per passare da un diagramma Gantt, al Carico di lavoro o al Calendario man mano che il tuo caso di studio evolve.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Documenta il background dei clienti, gli obiettivi e i percorsi delle soluzioni in un unico posto.

Tieni traccia di ogni fase del caso di studio, dalla bozza all'approvazione finale.

Classifica approfondimenti, punti critici e risultati per creare reportistica ripetibile.

Gestisci le sequenze utilizzando più visualizzazioni man mano che la narrazione evolve.

📌 Ideale per: marketer, consulenti e team di assistenza clienti che necessitano di una struttura ripetibile per documentare le storie di successo dei progetti.

🧠 Curiosità: A metà degli anni '10, il professore della Harvard Business School Melvin Thomas Copeland iniziò a tenere uno dei primi corsi di Harvard incentrati sulle attività di marketing. Il suo lavoro, pubblicato successivamente in Marketing Problems (1920), contribuì a formalizzare il marketing come campo distinto nell'ambito della formazione aziendale.

6. Modello ClickUp per agenzie di marketing

Ottieni il modello gratis Mantieni il controllo su ogni campagna dei clienti con il modello ClickUp Marketing Agency.

Gestire più contratti con i clienti cercando di mantenere le campagne in linea con gli obiettivi è un grattacapo quotidiano per le agenzie. Il modello ClickUp Marketing Agency trasforma quel caos in un flusso di lavoro pulito e visivo.

È strutturato come un modello di elenco suddiviso per tipo di campagna: A pagamento, Contenuti e Creatività, in modo che ogni ambito abbia il proprio spazio tracciabile. Puoi ordinare i progetti in base allo stato dei contratti in tempo reale, come Esecuzione, Bozza, Prestazioni o Revisione, offrendo al tuo team e ai tuoi clienti un quadro chiaro di ciò che sta procedendo e di ciò che è in fase di stallo.

Include anche sei campi personalizzati come Account, Dimensione del contratto, Completamento, Documenti, Progressi dell'ideazione e Categoria. Questo ti aiuterà a impostare la tua roadmap di marketing tra campagne e clienti senza perdere di vista i dettagli.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Raggruppa le campagne in base all'ambito di applicazione per mantenere allineati i lavori richiesti per pagamenti, contenuto e creatività.

Utilizza gli stati dei contratti per mostrare lo stato di avanzamento di ogni incarico dei clienti.

Cattura i dettagli essenziali dell'account per evitare comunicazioni errate tra i team.

Mantieni un flusso di lavoro unificato che rifletta l'esecuzione delle campagne in tempo reale.

📌 Ideale per: Agenzie che gestiscono più clienti e campagne e necessitano di uno spazio centralizzato per allineare lo stato dei contratti, i risultati finali e le responsabilità del team.

💡 Suggerimento professionale: duplica e personalizza il tuo portfolio principale per diversi ruoli o clienti all'interno di ClickUp. Puoi aggiungere o nascondere sezioni in base a ciò che interessa al pubblico.

7. Modello di proposta di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un modo chiaro e collaborativo per presentare le tue idee con il modello di proposta di marketing ClickUp.

Per redigere una proposta solida non basta un layout pulito. Con il modello di proposta di marketing ClickUp, ottieni un modello di documento che funziona come una presentazione strutturata e predefinita con blocchi modificabili.

Cosa lo rende diverso? La sua capacità di integrarsi istantaneamente nel resto del tuo flusso di lavoro! Puoi trasformare sezioni del documento in attività e persino assegnarle ai membri del team.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Crea proposte strutturate con sezioni modificabili che guidano la tua presentazione.

Converti gli elementi della proposta in attività concrete quando inizia la collaborazione.

Assegna le responsabilità direttamente all'interno del documento per un flusso di lavoro più fluido.

Effettua il monitoraggio dell'intero ciclo di proposta, dalla bozza all'approvazione.

📌 Ideale per: team di marketing e consulenti che desiderano presentare idee in modo collaborativo e convertire le sezioni delle proposte in attività concrete e tracciabili.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: elimina il lavoro superfluo dalla gestione del tuo portfolio di marketing con i campi AI in ClickUp. Invece di compilare campi o cercare aggiornamenti, ClickUp può generare automaticamente elementi come riepiloghi rapidi, note sullo stato di avanzamento, controlli del sentiment o azioni da intraprendere in base a ciò che è già presente nell'attività. È un modo semplice per mantenere il tuo portfolio accurato e aggiornato. Aggiungi aggiornamenti automatici al tuo portfolio di marketing con i campi IA in ClickUp

8. Modello di piano di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi di marketing con il modello di piano di marketing ClickUp.

Il modello di piano di marketing ClickUp ti aiuta a creare una roadmap pronta per il portfolio di ogni campagna che hai realizzato o che intendi realizzare. A differenza del modello di proposta di marketing, che si concentra sulla presentazione delle idee, questo mostra come tali idee vengono effettivamente monitorate e realizzate nel tempo, in termini di lavoro richiesto e canali.

È perfetto quando devi dimostrare l'impatto senza dover setacciare una miriade di documenti e dashboard di portfolio di progetti. Puoi classificare le attività utilizzando i campi Quartale, Impegno e Impatto per mostrare le metriche relative al lavoro richiesto rispetto ai risultati per ciascuna iniziativa. La Visualizzazione dei risultati chiave funge da dashboard in tempo reale che consente agli stakeholder di monitorare i progressi a colpo d'occhio, con etichette colorate che indicano il rischio, lo stato e i progressi.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Mappa le campagne su base trimestrale per mostrare la sequenza strategica

Monitora il lavoro richiesto, l'impatto e le sequenze utilizzando i campi integrati.

Utilizza Key Results per visualizzare lo stato in un formato chiaro, simile a una dashboard.

Presenta le metriche delle prestazioni senza fare affidamento su documenti sparsi.

📌 Ideale per: Strateghi di marketing e team di crescita che hanno bisogno di organizzare le campagne per trimestre e effettuare il monitoraggio delle metriche di performance.

Scopri come creare il tuo piano di marketing:

9. Modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing

Ottieni il modello gratis Esegui campagne sovrapposte con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp mappa l'intero ciclo di vita della tua campagna (pianificazione, produzione, lancio, valutazione e fidelizzazione) in un layout pulito in stile Kanban, dove ogni fase è tracciabile a colpo d'occhio.

Ciò che lo rende pronto per il portfolio è il modo in cui ogni attività è visivamente distinta e ricca di contesto. Hai a disposizione 11 campi personalizzati, tra cui Canale di marketing, Team assegnato, Tipo di risultato finale e Contenuto finale, in modo da poter distinguere tra attività interne, post sui social, campagne email e valutazioni delle prestazioni senza aprire una singola scheda.

Ma quando hai a che fare con più campagne su diversi canali, team e account clienti, un unico modello non è sempre sufficiente. È qui che entra in gioco ClickUp Portfolios.

Con ClickUp Portfolios, puoi raggruppare e monitorare tutte le tue campagne, come quelle social, email, a pagamento e organiche, in una vista dettagliata. Puoi allineare ogni campagna agli OKR aziendali, monitorare lo stato di ogni progetto in tempo reale e adeguare le priorità man mano che arrivano i risultati.

Allinea e effettua il monitoraggio dei tuoi portfolio utilizzando ClickUp Portfolios

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Organizza le fasi della campagna in un ciclo di vita chiaro per una visibilità immediata.

Differenzia i risultati utilizzando campi personalizzati dettagliati per ogni canale.

Assegna le attività ai team con un quadro completo dell'ambito e degli obiettivi

Monitora tutte le campagne attive attraverso una vista portfolio unificata e in tempo reale.

📌 Ideale per: team interfunzionali che gestiscono più campagne contemporaneamente e desiderano una visibilità completa sulle fasi di esecuzione, sui risultati finali e sugli incarichi assegnati al team.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: quando si crea un portfolio di marketing, la parte più difficile è documentare la storia dietro al lavoro. ClickUp Brain, l'assistente AI nativo di ClickUp, ti aiuta raccogliendo tutti i documenti che hai creato nel corso di un progetto (brief, note sulla campagna, bozze di contenuti, aggiornamenti sulle attività e commenti analitici) e trasformandoli in un caso di studio chiaro e coerente. Trasforma il lavoro grezzo del progetto in un caso di studio incisivo e basato sulla narrazione con ClickUp Brain Supponiamo che tu abbia gestito una campagna email per il lancio di un prodotto. Invece di cercare tra documenti sparsi per ricordare perché hai scelto una certa angolazione o quali sono stati i risultati, ClickUp Brain estrae: La logica creativa originale dal brief del progetto

Idee di messaggistica inserite nei commenti alle attività

Il testo finale dell'email dal documento

Note sulle prestazioni che hai condiviso con il team

Eventuali approfondimenti successivi dai retros Quindi riscrive tutto in una narrazione raffinata con un flusso chiaro: la sfida, la tua strategia, come l'hai eseguita e i risultati. Lo stile di scrittura rimane il tuo, ma la struttura diventa più compatta, i dettagli più nitidi e la storia diventa qualcosa che puoi inserire con sicurezza nel tuo portfolio. 📌 Prova questo prompt: Scrivi un caso di studio chiaro e pronto per il portfolio utilizzando tutte le attività, i documenti, i commenti e le analisi relativi a questo progetto. Evidenzia la sfida, la mia strategia, le decisioni chiave, i passaggi di esecuzione e i risultati reali. Mantieni un tono sicuro e colloquiale.

10. Modello di portfolio per specialisti di marketing digitale di SlidesGo

tramite SlidesGo

Se desideri presentare le tue campagne digitali, i risultati e le certificazioni in un formato elegante e scorrevole, questo modello di portfolio per specialisti di marketing digitale mantiene tutto ben definito senza esagerare. Avrai a disposizione 20 diapositive completamente modificabili che funzionano perfettamente su Google Slides, PowerPoint e Canva, quindi, indipendentemente da dove stai creando il tuo portfolio, il flusso rimarrà intatto.

I font, le combinazioni di colori e persino i crediti di attribuzione sono già stati mappati, quindi non ti resta che inserire le tue metriche, allinearle al tuo kit di branding e aggiungere gli screenshot del progetto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Mostra i risultati della campagna utilizzando diapositive preformattate e pronte per la presentazione.

Personalizza i font, i layout e le immagini mantenendo una struttura coerente.

Inserisci screenshot e KPI per evidenziare i contributi misurabili.

Crea rapidamente un portfolio raffinato con componenti di slide pronti per essere modificati.

📌 Ideale per: professionisti del marketing digitale che desiderano mostrare le loro certificazioni, i KPI e le campagne passate in un formato di presentazione.

💡 Suggerimento professionale: il marketing raramente avviene nel vuoto. Invece di limitarti a dire "Ho aumentato il coinvolgimento del 60%", dai credito ai tuoi collaboratori e descrivi come hai lavorato con designer, project manager o ingegneri. Questo tipo di consapevolezza del lavoro di squadra è fondamentale per i responsabili delle assunzioni.

11. Portfolio dell'autore di contenuti Green Stone UGC di Canva

tramite Canva

Il portfolio Green Stone UGC Creator è stato creato pensando agli autori che danno priorità ai contenuti. A differenza dei tradizionali layout basati sul curriculum, questo modello si basa su un formato di presentazione, rendendolo ideale per presentare visivamente i risultati delle campagne, le partnership con i marchi e i dati sulle prestazioni specifici della piattaforma.

Avrai spazio per brevi casi di studio, campioni creativi e persino reel o anteprime animate grazie alle animazioni e alle transizioni incorporate, rendendo la gestione del portfolio dei progetti ancora più efficace.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Presenta le collaborazioni con il tuo marchio utilizzando una presentazione moderna che mette al primo posto i contenuti.

Aggiungi brevi casi di studio per illustrare l'approccio creativo e i risultati ottenuti.

Incorpora anteprime video o clip animate per mostrare lavori dinamici.

Usa slide pulite e strutturate per dimostrare credibilità e versatilità.

📌 Ideale per: Autori di contenuti generati dagli utenti (UGC) e influencer che hanno bisogno di mostrare visivamente le collaborazioni con i marchi, le prove sociali e il lavoro creativo in un formato narrativo.

12. Modello illustrativo per la presentazione di un portfolio di marketing di Canva

tramite Canva

Se preferisci un portfolio colorato, divertente e un po' più espressivo, questo modello potrebbe fare al caso tuo. Progettato in uno stile vivace e simile a un cartone animato con font come Adigiana Toybox e Lulu Font TH, è perfetto per i creativi che desiderano aggiungere un tocco di personalità alle loro diapositive senza perdere la struttura.

Puoi effettuare tutte le modifiche nel browser utilizzando Canva, aggiungere transizioni e presentare dal vivo, senza bisogno di scaricare nulla.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Mostra i tuoi progetti di marketing attraverso slide pulite e visivamente accattivanti.

Integra testimonianze e metriche di rendimento mantenendo la chiarezza del layout.

Applica colori, icone e immagini che riflettono la tua identità di design individuale.

Consegna il tuo portfolio direttamente su Canva per una presentazione fluida e basata su browser.

📌 Ideale per: Creativi e liberi professionisti che desiderano esprimere la propria personalità organizzando progetti, testimonianze e risultati delle campagne in un layout strutturato.

💡 Suggerimento professionale: Considera la sezione Chi sono del tuo portfolio di marketing digitale come un mini elevator pitch. Evita i cliché come "appassionato di marketing" e rendila utile. Aggiungi 2-3 punti chiave su ciò per cui sei conosciuto ("Sono specializzato nel riparare funnel di email non funzionanti" o "Adoro trasformare blog complessi in razzi SEO"). Consideralo come un modo per posizionare te stesso come un prodotto.

13. Modello di portfolio di Freepik

tramite Freepik

Questo portfolio professionale e curriculum vitae progettato da Freepik mantiene le cose chiare e concise. È strutturato come un curriculum vitae, ma con la flessibilità di funzionare come un portfolio completo.

Il modello dispone di uno spazio integrato per le testimonianze, che consente di aggiungere facilmente citazioni dei clienti o punti salienti delle prestazioni senza creare confusione. Il suo design si basa fortemente su una gerarchia visiva, con intestazioni in grassetto, icone pulite e un uso intelligente dello spazio bianco.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Combina i dettagli del tuo curriculum e i campioni dei tuoi progetti in un unico layout pulito.

Metti in evidenza i feedback dei clienti utilizzando le sezioni integrate per le testimonianze.

Usa una forte gerarchia visiva per attirare l'attenzione sui risultati chiave

Crea una panoramica compatta e professionale delle tue competenze ed esperienze.

📌 Ideale per: Professionisti che desiderano combinare i punti salienti del proprio curriculum con esempi del proprio portfolio in un formato compatto di una sola pagina.

Potenzia i tuoi portfolio con ClickUp

I modelli di portfolio di marketing di ClickUp ti consentono di riunire facilmente tutti i tuoi lavori. Puoi organizzare campagne, strategie, risultati e note in un unico posto e aggiornarli in qualsiasi momento.

Questi modelli sono pensati per la collaborazione, le modifiche rapide e la condivisione sicura. Usali per presentare il tuo lavoro in modo chiaro, mantenere tutto coerente e mostrare un portfolio professionale che parla da sé.

Iscriviti a ClickUp e dai il benvenuto a un portfolio che lavora sodo proprio come te. 🗂️