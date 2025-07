Modelli gratuiti di politiche sulla presenza dei dipendenti per linee guida chiare sul posto di lavoro

Ti sarà già capitato. Una persona si dà malata la mattina di un turno molto intenso, un'altra arriva con 30 minuti di ritardo, e ora devi riorganizzare tutto.

Senza una politica chiara sulle presenze dei dipendenti, regna il caos. Le assenze inconsistenti possono diventare una routine e, prima che te ne accorga, iniziano a influire negativamente sul morale e sulla produttività del team.

Se desideri risolvere il problema senza microgestire ogni timbratura, un modello strutturato di politica sulle presenze dei dipendenti può risparmiarti molti grattacapi.

Questo blog offre proprio questo: un modello pronto all'uso, conforme alla legge e pratico per aziende di qualsiasi dimensione. Entriamo subito nel vivo.

Cosa sono i modelli di politica sulle presenze dei dipendenti?

Un modello di politica sulle presenze dei dipendenti è un documento preformattato che ti aiuta con quanto segue:

Delinea le regole e le aspettative dell'azienda in materia di presenza e puntualità dei dipendenti

Include linee guida chiare su turni programmati, reportistica delle assenze e richieste di ferie

Spiega come gestire le assenze ingiustificate, l'assenteismo eccessivo e le violazioni delle regole di presenza

Definisci termini come assenze giustificate, abbandono del posto di lavoro, uscite anticipate e giorni consecutivi di assenza

Fai riferimento alla conformità con le leggi federali come il Family and Medical Leave Act (FMLA) e l'Americans with Disabilities Act (ADA) per aiutare i team delle risorse umane a rimanere allineati

I modelli sono comunemente utilizzati per creare documentazione coerente nei manuali dei dipendenti, nei manuali delle risorse umane e nelle politiche interne. Supportano inoltre il processo disciplinare progressivo, inclusi avvisi verbali, avvisi scritti e avvisi scritti finali.

🔍 Lo sapevate? Il Bureau of Labor Statistics ha riportato che il tasso di assenteismo nazionale nel 2024 è stato del 3,2%, in aumento rispetto al 3,1% del 2023. Le cause principali dell'assenteismo sono gli infortuni e le malattie.

Cosa rende efficace un modello di politica sulle presenze dei dipendenti

Un modello efficace di politica sulle presenze dei dipendenti è chiaro, specifico e conforme ai requisiti legali. Definisce le aspettative in materia di presenze regolari, delinea le modalità di segnalazione delle assenze impreviste e stabilisce le regole per il rispetto dei turni programmati.

Gli elementi chiave di un buon modello di politica di presenza dei dipendenti includono: Definizioni di assenze giustificate e ingiustificate

Regole relative agli orari dei turni e alle ore di lavoro

Reportistica sulle assenze e requisiti di preavviso

Linee guida per le richieste di permessi, i servizi di giurato e le festività religiose

Procedura per la gestione di assenze per malattia eccessive, uscite anticipate e assenze impreviste

Monitoraggio delle regole tramite app di timbratura in entrata e in uscita o sistemi di monitoraggio delle presenze

Passaggi di una politica disciplinare progressiva (ad es. avviso verbale, avviso scritto, avviso scritto finale)

Politiche per dipendenti esenti e non esenti

Riferimenti alle leggi federali, tra cui FMLA e ADA

Note sui requisiti relativi ai certificati medici e sulle soluzioni ragionevoli

Flessibilità per modalità di lavoro alternative e sistemi di presenza da remoto

Procedure chiare per affrontare i problemi di presenza caso per caso

Opzioni di modelli di politica sulle presenze dei dipendenti da salvare

Se vuoi evitare la fatica di compilare pagine bianche e passare direttamente all'implementazione, questi modelli pronti all'uso per le politiche di presenza dei dipendenti sono un ottimo punto di partenza. Approfondiamo:

1. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la politica di presenza della tua azienda con il modello di politica aziendale ClickUp

Il modello di politica aziendale di ClickUp offre uno spazio centralizzato per scrivere, modificare e gestire le politiche. Puoi collegare risorse correlate, taggare i membri del team e conservare la politica sulle presenze, le regole sul tempo retribuito e le note sulla conformità FMLA, tutto in un unico posto.

Se stai cercando una soluzione ancora più integrata, ClickUp è quello che fa per te!

Per i team pronti a monitorare le presenze senza l'uso di fogli di calcolo ingombranti, ClickUp Timesheets è una funzionalità/funzione eccezionale. Offre un modo integrato per gestire le infrazioni relative alle presenze dei dipendenti, i registri delle ore lavorative, le approvazioni e la reportistica, direttamente dalla piattaforma che già utilizzi per i tuoi progetti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Redigi e archivia i documenti relativi alle politiche aziendali in un documento collaborativo

Tagga i responsabili delle risorse umane per revisioni e aggiornamenti rapidi ed efficaci

Ottieni il controllo completo delle versioni per modifiche trasparenti alle politiche aziendali

🔑 Ideale per: Teams che desiderano un'area di lavoro semplice per politiche, attività e aggiornamenti.

📑 Caso di studio: RevPartners ha ridotto i tempi di consegna dei servizi del 64% utilizzando i modelli di playbook per la consegna ai clienti di ClickUp. Trasformando flussi di lavoro complessi e ripetitivi in modelli strutturati, hanno eliminato il caos dei passaggi manuali e delle comunicazioni sparse. Le attività vengono ora assegnate automaticamente, notificate alle persone giuste al momento giusto e il loro stato di avanzamento viene monitorato in tempo reale. Questo cambiamento ha ridotto il tempo dedicato all'organizzazione del lavoro e ha garantito che nulla venisse trascurato.

2. Modello ClickUp per manuali, politiche e procedure dei dipendenti

Ottieni il modello gratuito Definisci chiaramente le aspettative dei dipendenti con il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Il modello Manuale del dipendente, politiche e procedure è uno strumento completo per il flusso di lavoro progettato per organizzare e gestire politiche dettagliate relative ai dipendenti.

Se il tuo calendario condiviso tiene traccia delle ore di lavoro, questo modello di manuale per i dipendenti definisce le aspettative relative a tali ore. Ti aiuta a capire come vengono definiti i turni, come vengono gestiti i ritardi e cosa si intende per assenza giustificata.

Utilizzalo per integrare le politiche di presenza in un quadro più ampio, applicabile, chiaro, accessibile e adattabile.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna attività ai membri del team per la scrittura o la revisione dei contenuti

Crea un ambiente di lavoro sicuro assicurandoti che i dipendenti conoscano tutte le politiche aziendali

Gestisci i manuali dei dipendenti, le politiche e le diverse procedure

Utilizza i tag di stato per monitorare le revisioni delle regole relative a orari e presenze

🔑 Ideale per: team HR che creano manuali completi per i dipendenti che vanno oltre la semplice presenza e includono politiche su ferie, buste paga e procedure.

🔍 Lo sapevi? Quasi la metà ( 47% ) di tutti gli straordinari viene utilizzata per coprire le assenze dei dipendenti. Questo non solo fa aumentare i costi del lavoro, ma logora il resto del team.

3. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un manuale per i dipendenti coinvolgente e condivisibile con le sezioni predefinite e gli strumenti di formattazione di ClickUp

Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è progettato per un inserimento rapido e una comunicazione interna fluida. I team delle risorse umane possono inserire le loro politiche, modificare le sezioni in tempo reale e apportare aggiornamenti rapidamente.

Il modello include sezioni predefinite, come Orario di lavoro e Linee guida per la comunicazione, per specificare le aspettative in materia di puntualità, lavoro da remoto e ferie.

Con una tabella dei contenuti integrata e strumenti di collaborazione per il team, tutto è chiaro e facilmente accessibile. Per le aziende che desiderano coerenza e velocità, questo documento svolge il lavoro senza fronzoli.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Inserisci e modifica le regole di presenza in Orario di lavoro

Utilizza i commenti in tempo reale per risolvere rapidamente le domande relative alle presenze

Aggiungi pagine nidificate per ferie, ritardi e dettagli sulla pianificazione

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane che desiderano trasformare i contenuti aridi dei manuali in un documento interattivo facile da mantenere e condividere.

Parlando delle funzionalità di ClickUp, un utente afferma:

Utilizziamo ClickUp fondamentalmente come un elegante elenco di cose da fare. È particolarmente utile per i processi in più passaggi che ripetiamo spesso e che coinvolgono più persone. Creiamo un modello per quel processo, che ci aiuta a non dimenticare nulla e comunica facilmente (in modo automatico) tra le persone quando sono in grado di svolgere le loro attività.

Utilizziamo ClickUp fondamentalmente come un elegante elenco di cose da fare. È particolarmente utile per i processi in più passaggi che ripetiamo spesso e che coinvolgono più persone. Creiamo un modello per quel processo, che ci aiuta a non dimenticare nulla e comunica facilmente (in modo automatico) tra le persone quando sono in grado di svolgere le loro attività.

4. Modello avanzato di manuale per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un solido manuale per i dipendenti con sequenze, attività e monitoraggio utilizzando il modello di manuale avanzato di ClickUp

Il modello Manuale del dipendente (avanzato) di ClickUp va ben oltre la semplice documentazione delle politiche aziendali. È progettato per i team delle risorse umane che necessitano di struttura e scalabilità.

Puoi assegnare attività, monitorare le scadenze e gestire l'intero processo di creazione del manuale come un progetto, con viste personalizzabili come Elenco, Calendario e Gantt. Supporta anche la collaborazione in tempo reale e i flussi di lavoro automatizzati, il che significa meno microgestione e implementazioni più rapide.

Inoltre, ClickUp Docs ti consente di creare, collaborare e collegare documenti direttamente ai tuoi flussi di lavoro. Dalla stesura delle politiche alla modifica in tempo reale e al feedback in tempo reale, puoi trasformare documenti statici in piani attuabili. Assegna attività, aggiungi widget personalizzati, incorpora contenuti multimediali e conserva tutto in un unico posto centralizzato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia sezioni e tagga i nuovi assunti sulle domande per risolvere rapidamente i dubbi

Imposta una vista Calendario o Gantt per gestire visivamente le sequenze temporali di implementazione degli aggiornamenti delle politiche di presenza e della formazione correlata

Rendi il manuale accattivante con GIF, grafici e altri elementi visivi

🔑 Ideale per: team o organizzazioni in crescita con più reparti che necessitano di un manuale per i dipendenti coinvolgente e ben gestito, in grado di adattarsi alle loro esigenze.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti di politiche e procedure aziendali in Word e ClickUp

5. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un manuale per i dipendenti strutturato e aggiornabile utilizzando gli strumenti intelligenti per i documenti di ClickUp

Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è progettato per le aziende che desiderano un documento coinvolgente, non un PDF statico che raccoglie polvere. Questo modello ti consente di creare un manuale che si evolve con il tuo team. Combina una ricca formattazione, il monitoraggio delle attività e l'automazione in modo che le politiche rimangano aggiornate e tutti abbiano sempre accesso alla versione più recente.

Per supportare questo tipo di flessibilità, ClickUp integra potenti funzionalità/funzioni che trasformano il tuo manuale in una risorsa dinamica.

La gestione delle conoscenze AI di ClickUp trasforma l'intera area di lavoro in un cervello consultabile. Dalle politiche ai wiki, utilizza l'IA per fornire risposte immediate su tutti i documenti, le attività e i commenti, senza più bisogno di cercare. È possibile importare vecchi file, gestire la cronologia delle versioni e bloccare le autorizzazioni, rendendo la base di conoscenze interna più intelligente e facile da gestire.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci le aspettative con sezioni organizzate e attività cardine

Tieni traccia degli aggiornamenti con stati personalizzati per mantenere organizzate e visibili le revisioni delle politiche di presenza

Assicurati che le politiche di presenza siano in linea con i requisiti legali e gli standard aziendali e aggiornale in base alle modifiche legislative

🔑 Ideale per: team HR e operativi che desiderano un manuale facilmente modificabile e integrato nel flusso di lavoro, che rifletta i processi attuali e si adatti ai cambiamenti organizzativi.

💡 Suggerimento: utilizza tabelle orarie automatizzate con flussi di lavoro di approvazione per bloccare immediatamente le ore ed evitare errori dell'ultimo minuto nel libro paga. In questo modo non dovrai più rincorrere timbrature mancanti o gestire fogli di calcolo disordinati.

6. Modello di manuale delle risorse umane ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci le aspettative a livello aziendale con il modello di manuale delle risorse umane di ClickUp per una maggiore chiarezza delle politiche

Il modello di manuale delle risorse umane di ClickUp è progettato per i team che necessitano di una guida centralizzata e sempre accessibile che copra tutto, dalle ferie ai comportamenti dei dipendenti.

È particolarmente utile per i reparti HR che gestiscono una crescita rapida o più posizioni. A differenza dei manuali tradizionali, statici e destinati a essere dimenticati, questo modello di politica HR vive all'interno del tuo flusso di lavoro.

Puoi organizzare i contenuti con tabelle, monitorare le modifiche e condividere immediatamente gli aggiornamenti con i dipendenti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Delinea le politiche con sezioni pre-strutturate e formattazione dei documenti

Categorizza i contenuti con campi personalizzati per una navigazione rapida

Assegna i titolari di sezioni specifiche del manuale

Collabora con i responsabili dei team utilizzando commenti e attività condivisi

🔑 Ideale per: team delle risorse umane che creano o aggiornano manuali per migliorare la trasparenza a livello aziendale, ridurre le comunicazioni manuali e mantenere tutti allineati sulle politiche attuali.

📮 Approfondimento ClickUp: il 12% dei lavoratori ritiene che il lavoro da remoto sia l'ideale, mentre il 48% preferisce configurazioni ibride. Tuttavia, affinché la collaborazione possa prosperare in ambienti remoti o ibridi, sono necessari gli strumenti giusti. Come app completa per il lavoro, ClickUp elimina i silos. Mantieni le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e i tuoi progetti centralizzati e ricercabili all'interno di un'unica area di lavoro, in modo che i team rimangano allineati, indipendentemente da dove lavorano! 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha registrato un aumento dell'80% della soddisfazione del lavoro di squadra grazie agli strumenti di collaborazione senza soluzione di continuità di ClickUp.

7. Modello di promemoria delle politiche ClickUp

Ottieni il modello gratuito Redigi e distribuisci rapidamente le modifiche alle politiche con il modello di promemoria sulle politiche pronto per la modifica di ClickUp

Il modello di promemoria sulle politiche di ClickUp è progettato per i manager che hanno bisogno di implementare in modo rapido e chiaro le modifiche alle politiche interne.

Se la politica di presenza della tua azienda cambia spesso, questo modello fornisce un formato affidabile per comunicare in modo chiaro e rapido le nuove regole. È progettato per garantire chiarezza e struttura, conservando le linee guida sui turni, le regole sulle ferie e le aspettative di presenza in un unico posto.

Puoi taggare persone, impostare scadenze e monitorare le conferme direttamente all'interno del promemoria. A differenza dei tradizionali strumenti di calendario condiviso, questo formato funziona bene per documentare e applicare le decisioni relative alle politiche aziendali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Crea promemoria uniformi con sezioni personalizzabili

Tagga direttamente le parti interessate nelle bozze delle politiche per la revisione

Allega i turni di lavoro o i moduli per le ferie direttamente al promemoria

Utilizza i promemoria per dare seguito alle conferme delle politiche aziendali

🔑 Ideale per: Team leader e responsabili delle risorse umane che devono comunicare aggiornamenti sulle politiche o nuove aspettative al personale senza confusione o documentazione dispersa.

🔍 Lo sapevi? Le aziende statunitensi perdono 225,8 miliardi di dollari all'anno a causa dell'assenteismo dei dipendenti. Si tratta di 1.685 dollari per dipendente, principalmente a causa di assenze non pianificate, turni improvvisati e perdita di produttività.

8. Modello ClickUp per la cultura aziendale

Ottieni il modello gratuito Definisci e documenta i valori della tua azienda con il modello Cultura aziendale di ClickUp

Il modello Cultura aziendale di ClickUp è perfetto per i team che desiderano allinearsi su qualcosa di più delle semplici scadenze. Questo modello è uno spazio strutturato e modificabile per documentare i valori fondamentali, gli obiettivi e le aspettative del team della tua organizzazione.

Il modello offre un controllo in stile progetto sulle iniziative di sviluppo della cultura aziendale, con funzionalità/funzioni quali campi personalizzati, documenti condivisi, lavagne online e modifica in tempo reale. Che tu stia espandendo rapidamente la tua attività o rivedendo le norme interne, questo modello offre una struttura concreta alla tua strategia culturale.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Documenta i valori, la missione e le aspettative dell'azienda

Assegna al team norme come la puntualità o la copertura dei turni come attività

Utilizza i campi personalizzati per monitorare l'adozione di comportamenti relativi alle presenze

Imposta promemoria di revisione per aggiornare le politiche in base al feedback o alle prestazioni

🔑 Ideale per: Team in crescita che desiderano definire l'identità aziendale in termini pratici e mantenere tutti, dalle risorse umane alla leadership, allineati su valori e aspettative condivisi.

9. Modello di richiesta ferie ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica il monitoraggio delle ferie e le approvazioni con il modello di richiesta ferie di ClickUp

Il modello di richiesta di ferie di ClickUp è progettato per eliminare le frizioni dalla gestione delle ferie. Niente più email sparse, approvazioni perse o sorprese dell'ultimo minuto. Si tratta di un sistema completamente interattivo che consente ai dipendenti di richiedere ferie retribuite, monitorare i cambiamenti di stato e ricevere notifiche.

La configurazione di questo modello di richiesta di ferie include stati personalizzati come Approvato, In revisione e Rifiutato. Fornisce campi per il monitoraggio delle date di inizio e fine, dei tipi di richiesta e persino delle firme digitali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Invia e approva le richieste di ferie in un modulo strutturato

Notifica automaticamente i responsabili del team quando viene inviata una richiesta

Visualizza tutte le richieste in sospeso, approvate e rifiutate in dashboard organizzate

Conserva un registro ricercabile della cronologia delle assenze dei dipendenti

🔑 Ideale per: Teams che necessitano di un sistema chiaro e automatizzato per gestire le assenze dei dipendenti, garantire che le approvazioni siano coerenti e tenere sotto controllo i conflitti di pianificazione.

10. Modello di lettera di giustificazione per assenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea rapidamente giustificazioni professionali per le assenze con il modello di lettera di giustificazione di ClickUp

Il modello di lettera di giustificazione di ClickUp offre a dipendenti e manager un formato elegante e pronto all'uso per comunicare formalmente le assenze dei dipendenti. Che si tratti di un congedo medico, di un'emergenza personale o di un impegno come giurato, questo documento garantisce chiarezza e conformità.

Il modello aiuta a standardizzare la reportistica delle assenze. Ciò rende più facile per le risorse umane monitorare e archiviare la documentazione nel file del dipendente, garantendo la coerenza con la politica sulle presenze.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Compila rapidamente i dettagli delle assenze con un documento formattato guidato

Includi motivo, data e qualsiasi documento giustificativo richiesto

Personalizza lettere per la scuola, il lavoro o uso personale

Archivia le lettere inviate in una cartella ClickUp condivisa

🔑 Ideale per: reparti risorse umane o team leader che desiderano formalizzare il processo di gestione delle assenze ed evitare documentazione vaga o incoerente in caso di assenze ingiustificate.

💡 Suggerimento: crea una versione della lista di controllo di riferimento rapido per i manager che si occupano dei problemi di presenza. Le politiche sono ottime, ma nessuno vuole sfogliare 12 pagine durante il turno. Crea una lista di controllo sintetica delle azioni chiave che i team leader possono utilizzare quando sorgono problemi di presenza.

11. Modello di piano di copertura per assenze dall'ufficio ClickUp

Ottieni il modello gratuito Continua a portare avanti le attività durante le assenze del team con il modello di piano di copertura fuori sede di ClickUp

Il modello di piano di copertura per assenze dall'ufficio di ClickUp è la tua rete di sicurezza quando i membri del team si assentano. Ti aiuta a delineare la delega delle attività, le sequenze e le responsabilità senza perdere slancio.

Grazie a visualizzazioni dedicate come il Calendario delle assenze e il Processo di approvazione preventiva, tutti sanno chi è responsabile di cosa e quando. È possibile monitorare i dettagli delle richieste, come il tipo di ferie, i giorni di ferie e le attività in sospeso da delegare, il tutto in un unico sistema semplificato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna le responsabilità ai membri del team di backup

Utilizza un calendario condiviso per mappare le sequenze di copertura

Imposta promemoria e follow-up collegati a date chiave

🔑 Ideale per: manager e team leader che desiderano garantire operazioni senza interruzioni durante le assenze pianificate, senza il solito trambusto dell'ultimo minuto o attività trascurate.

12. Modello di attività "Piano di copertura fuori sede" di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Delega le responsabilità senza problemi con il modello di attività "Piano di copertura fuori sede" di ClickUp

Il modello di attività "Piano di copertura fuori sede" di ClickUp è perfetto per pianificare i turni quotidiani e garantire la continuità del lavoro sui progetti quando i membri del team sono assenti.

Questa versione a livello di attività è più granulare e consente di suddividere le responsabilità in base a risultati specifici, assegnare backup e monitorare lo stato utilizzando dipendenze e tag di priorità.

Funziona bene per assenze brevi, permessi imprevisti o turni a rotazione in cui la copertura deve cambiare frequentemente.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna titolari di backup alle attività chiave relative alle presenze

Utilizza la visualizzazione Calendario per pianificare check-in e scadenze

Automatizza i promemoria per le prossime date di assenza dall'ufficio

🔍 Lo sapevi? La perdita media di produttività associata a un'assenza non pianificata è la più alta, pari al 36,6%, mentre la perdita media di produttività relativa a un'assenza pianificata è del 22,6%.

13. Modello di calendario ferie ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle ferie dei dipendenti con il modello di calendario PTO visivo e completamente personalizzabile di ClickUp

Il modello Calendario ferie di ClickUp semplifica il monitoraggio di chi è presente, chi è assente e quando. Progettato per i team e i responsabili delle risorse umane, questo modello offre diverse viste, tra cui un database delle ferie, un modulo di richiesta e un calendario che mostra a colpo d'occhio le ferie imminenti.

Con i campi personalizzati per il motivo delle ferie, l'approvatore e i giorni di ferie, ottieni piena visibilità sulla disponibilità del team e sulle richieste di ferie senza follow-up manuali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Approva, rifiuta o rivedi le richieste con aggiornamenti di stato

Visualizza tutte le assenze dei dipendenti in un unico calendario condiviso

Raccogli i dettagli delle ferie tramite un modulo di richiesta

Centralizza e gestisci i registri delle ferie per la revisione e la pianificazione

🔑 Ideale per: team HR che gestiscono una forza lavoro ibrida o distribuita che necessita di una soluzione chiara, tracciabile e condivisibile per gestire le ferie retribuite e le assenze impreviste.

14. Modello di pianificazione dei turni dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea piani di turni flessibili ed efficienti con il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp

Il modello di pianificazione dei turni dei dipendenti di ClickUp è pensato per i team che devono gestire turni, disponibilità e carico di lavoro, il tutto senza il caos dei fogli di calcolo. Che tu gestisca personale a ore o team interfunzionali, questo modello ti aiuta a pianificare in modo più intelligente.

Include viste dedicate come Programma settimanale, Capacità dei dipendenti e Bacheca dello stato, insieme a campi per monitorare i costi del lavoro, le tariffe orarie e i responsabili dei turni.

Sono inoltre disponibili funzionalità integrate di monitoraggio del tempo e automazione per evitare sovrapposizioni e semplificare la gestione dei turni programmati.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Pianifica i turni in base alla disponibilità e alla capacità dei dipendenti

Assegna attività legate a blocchi di tempo specifici o obiettivi settimanali

Tieni traccia dei costi del lavoro e dei problemi segnalati nella pianificazione

Utilizza bacheche visive per rivedere e modificare i programmi a colpo d'occhio

🔑 Ideale per: responsabili di team e responsabili delle risorse umane che devono tenere sotto controllo la pianificazione dei turni, le ferie e la copertura delle attività quotidiane, soprattutto quando devono destreggiarsi tra più reparti o turni a rotazione.

🎐 Suggerimento bonus: Crea procedure operative standard collegate per i casi limite. Invece di inserire ogni eventualità nel documento principale, collega brevi procedure operative standard per i casi complessi, come congedi medici prolungati, alloggi o richieste FMLA. In questo modo il documento principale rimane chiaro ma comunque completo.

15. Modello ClickUp per il congedo di maternità

Ottieni il modello gratuito Pianifica le sequenze temporali dei congedi di maternità e i passaggi di consegne con il modello per congedi di maternità di ClickUp

Il modello di congedo di maternità di ClickUp elimina ogni incertezza nella preparazione di un periodo di assenza prolungato dal lavoro. Aiuta i membri del team in attesa di un bambino a organizzare le date chiave, delegare le responsabilità e comunicare i dettagli del congedo con il minimo stress. Così potrai goderti il tempo con il nuovo membro della tua famiglia senza doverti preoccupare delle emergenze lavorative!

Basato su una lavagna online e un sistema di attività, il modello supporta il monitoraggio delle attività cardine, le transizioni del carico di lavoro e la pianificazione del rientro al lavoro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa le date chiave delle ferie e i piani di rientro

Organizza liste di controllo per pianificare le assenze prima e dopo i permessi

Tieni informati gli stakeholder con aggiornamenti in tempo reale

🔑 Ideale per: team delle risorse umane e dipendenti in attesa che desiderano un modo strutturato e semplice per gestire i congedi di maternità senza interrompere le attività del team.

16. Modello di foglio presenze ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia di chi è presente, chi è in ritardo e chi è assente con il modello di foglio presenze di ClickUp

Il modello di foglio presenze di ClickUp è uno strumento semplice ma potente per registrare le presenze dei dipendenti. Sebbene sia stato creato per le presenze scolastiche, può essere facilmente personalizzato per segnalare assenze ingiustificate e analizzare le tendenze nel tempo.

Include campi personalizzati come lezione del giorno, nome dell'aula ed email, che puoi rinominare in "Nome reparto", "Team" e così via. Questo lo rende efficace sia per i programmi di formazione che per la registrazione delle presenze quotidiane dei dipendenti.

Che tu stia monitorando la partecipazione ai turni programmati o i ritardi, questo modello di foglio presenze ti offre una visibilità chiara e ricercabile su ciò che sta accadendo sul campo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Registra le presenze con aggiornamenti di stato con un solo clic (Presente, Assente, In ritardo, Programmato)

Raccogli i dettagli di contatto e le note relative agli incarichi per ogni singolo dipendente

Visualizza i registri delle presenze tramite il calendario o la vista Elenco

Individua i modelli di presenza e attiva follow-up se necessario

🔑 Ideale per: team HR, istruttori o team leader che desiderano un modo veloce e organizzato per monitorare le presenze, segnalare problemi di presenza e mantenere registri puliti senza cambiare strumento.

💡 Suggerimento: utilizza un software di pianificazione con aggiornamenti in tempo reale sulla disponibilità e avvisi di conflitti per coprire i turni più rapidamente ed evitare sovrapposizioni, soprattutto durante i periodi di punta o in caso di carenza di personale.

17. Modello di politica sulle presenze greytHR

tramite greytHR

Il Modello di politica sulle presenze di greytHR è un documento formale conforme alle normative in materia di risorse umane. È perfetto per le organizzazioni che necessitano di chiarezza su assenze dei dipendenti, turni programmati, perdite di retribuzione (LOP) e procedure disciplinari.

Disponibile come documento Word scaricabile, delinea le regole di monitoraggio delle presenze, le conseguenze dei ritardi e le assenze giustificate approvate in base a un sistema di sanzioni progressive. La politica include anche dettagli specifici sull'abbandono del lavoro, il rispetto degli orari di timbratura e cosa si intende per assenza ingiustificata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Comunica le regole di presenza e le condizioni di LOP

Imposta soglie per arrivi in ritardo e uscite anticipate

Applica un processo disciplinare progressivo legato alle infrazioni

Definisci come gestire i congedi FMLA, le assenze non programmate e i congedi per motivi di salute

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane o responsabili delle operazioni che necessitano di un modello di politica sulle presenze pronto all'uso, in linea con la legislazione locale e le procedure interne.

✨ Suggerimento bonus: aggiungi scenari reali ai tuoi documenti sulle politiche aziendali. Le regole astratte non vengono rispettate. Includi esempi come "Cosa si intende per assenza giustificata?" o "Cosa succede se qualcuno non si presenta al lavoro per due turni consecutivi?" per rendere le aspettative più chiare e facili da applicare.

18. Modello di politica sulle presenze dei dipendenti Workable

tramite Workable

*il modello di politica sulle presenze dei dipendenti di Workable è un documento completo progettato per gestire ritardi, assenze, abbandono del posto di lavoro e provvedimenti disciplinari progressivi.

Mentre i calendari condivisi possono mostrare chi sta lavorando e quando, questo modello spiega il perché e il come, ad esempio come segnalare le assenze, cosa si intende per ritardo e quando l'assenza diventa un problema.

Se la tua organizzazione si affida a strumenti di pianificazione, questa policy aggiunge una struttura dietro le quinte, consentendo una gestione coerente delle presenze.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci chiaramente termini come assenteismo, ritardi e presenteismo

Imposta protocolli per la reportistica delle assenze e la richiesta di ferie retribuite

Stabilisci le conseguenze per l'assenteismo cronico o le assenze ingiustificate

Fornisci ai manager gli strumenti necessari per gestire in modo costruttivo i problemi relativi alle presenze

🔑 Ideale per: team delle risorse umane o titolari di aziende che desiderano un modello completo di politica sulle presenze dei dipendenti incentrato sulle persone e che garantisca la responsabilità.

💡 Suggerimento: Utilizza modelli con controllo delle versioni e cronologia delle approvazioni. Le modifiche alle politiche aziendali sono all'ordine del giorno: monitora chi ha modificato cosa e quando. Utilizza ClickUp Docs per la cronologia delle versioni e i controlli di accesso, in modo che il reparto risorse umane lavori sempre con l'ultima versione.

19. Modello di campione di politica sulle presenze dei dipendenti di Forbes. com

via Forbes

Questo modello di politica sulle presenze di Forbes è progettato per i team delle risorse umane che necessitano di un quadro pronto all'uso con regole semplici in materia di assenze, ritardi e azioni disciplinari. Delinea le aspettative di base, dall'orario di lavoro e dai periodi di tolleranza ai trigger per l'abbandono del lavoro e ai requisiti per la nota del medico.

La struttura è plug-and-play, rendendola ideale per la personalizzazione tramite l'inserimento di valori per minuti di tolleranza, limiti di notifica e soglie disciplinari. Include anche un modulo di conferma integrato per documentare formalmente la conformità.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Definisci regole chiare per le assenze giustificate e non giustificate

Personalizza le soglie per la cessazione del rapporto, gli avvisi e le riunioni disciplinari

Imposta protocolli strutturati per assenze per malattia, ferie e uscite anticipate

Includi una dichiarazione firmata per garantire l'accettazione dei termini di presenza da parte dei dipendenti

🔑 Ideale per: piccole e medie imprese che desiderano un sistema di monitoraggio delle presenze semplice, con la possibilità di aggiungere le proprie specifiche e implementarlo immediatamente in tutti i team.

20. Modello di politica sulle presenze AIHR

tramite AIHR

il modello di politica sulle presenze di AIHR* offre chiarezza, responsabilità e una base giuridica alla gestione delle presenze della tua azienda. È stato creato per i team delle risorse umane che desiderano andare oltre le regole vaghe e creare una politica scalabile e applicabile.

Il modello include considerazioni legali, metodi di monitoraggio del tempo, percorsi disciplinari e persino analisi predittive della forza lavoro per aiutare a identificare le tendenze di assenteismo. Supporta inoltre il benessere dei dipendenti integrando l'accesso alla consulenza e strutture di risposta flessibili.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Monitora le presenze tramite sistemi elettronici, orologi marcatore o app mobili

Implementa passaggi disciplinari a più livelli, inclusi PIP e trigger di licenziamento

Conserva i dati riservati gestiti dalle risorse umane con accesso a livello di supervisore

Integra la conformità FMLA e ADA con percorsi di assistenza documentati

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane che necessitano di un quadro di riferimento formalizzato e conforme alle normative, ma anche flessibile.

Crea, monitora e applica la tua politica di presenza con ClickUp

Creare una solida politica di presenza dei dipendenti non solo ti evita le assenze ingiustificate, ma stabilisce un tono chiaro in materia di responsabilità, coerenza e collaborazione del team.

Che tu stia gestendo un piccolo team o espandendo l'attività in più reparti, avere il modello giusto può rendere l'implementazione delle politiche aziendale rapida e senza stress.

Con questi 20 modelli di politica delle presenze già pronti, puoi definire le aspettative, semplificare le approvazioni e garantire la conformità senza partire da zero.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per accedere ai modelli, automatizzare il monitoraggio delle presenze e trasformare le tue politiche in flussi di lavoro reali e tracciabili.