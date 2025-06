Percorso professionale nel product management: formazione, lavoro e stipendi

Ti sei mai chiesto come alcune persone riescano a passare dal rispondere ai ticket di assistenza alla gestione di linee di prodotti da miliardi di dollari? È la magia (e la strategia) che sta dietro a un percorso professionale ben pianificato come product manager.

Prendiamo ad esempio Maya: ha iniziato la sua carriera nel customer success, ha fatto troppe domande sul perché le funzionalità/funzioni funzionassero in un certo modo e, in poco tempo, si è ritrovata a gestire il suo primo sprint di prodotto. Oggi è una product manager senior che guida l'intera roadmap di una piattaforma.

Che tu sia semplicemente curioso di entrare nel mondo del product management o che tu sia già un PM che punta alla prossima grande promozione, comprendere l'intero percorso della tua carriera, dalla formazione ai ruoli ai salari, è fondamentale.

In questa guida, discuteremo ogni fase del percorso e come strumenti come Agile e ClickUp possono accelerarne lo stato. Mappiamo la tua crescita, un'attività cardine alla volta.

Chi è un Product Manager?

Conosci quella persona che collega i punti tra le esigenze dei clienti, gli obiettivi aziendali e le capacità ingegneristiche? È quello che fa ogni giorno un Product Manager (PM). È in parte stratega, in parte organizzatore e in parte difensore dei clienti.

Se il team di prodotto fosse una band, il PM sarebbe il direttore d'orchestra, che si assicura che tutti suonino in armonia e siano sincronizzati con il quadro generale.

I PM sono responsabili di definire cosa costruire, perché è importante e come misurare l'esito positivo. Collaborano con designer, ingegneri, esperti di marketing e stakeholder per trasformare le idee in prodotti che le persone amano utilizzare.

Tipi di product manager

Non tutti i product manager si concentrano sulle stesse cose. Ecco alcuni tipi comuni di product manager che potresti incontrare:

Technical Product Manager (TPM) : lavora su prodotti altamente tecnici come API, infrastrutture o sistemi di dati

Growth Product Manager : si concentra sull'acquisizione, l'attivazione e la fidelizzazione degli utenti e sulla crescita dei ricavi attraverso dati ed esperimenti

Responsabile di prodotto della piattaforma : crea strumenti o sistemi interni che supportano altri prodotti o team

Responsabile prodotti di consumo: progetta prodotti per gli utenti finali con una forte attenzione all'esperienza e al coinvolgimento degli utenti

Ogni percorso richiede un set di competenze leggermente diverso, ma tutti svolgono un ruolo chiave nella creazione e nella scalabilità di prodotti eccellenti.

Percorso professionale e fasi di crescita del product manager

Il percorso professionale del product manager non segue una formula universale, ma in genere si sviluppa in fasi, dall'apprendimento delle basi alla guida di intere organizzazioni di prodotto.

Ogni passaggio per diventare product manager comporta nuove sfide, nuovi titoli e, sì, nuovi intervalli salariali. Analizziamoli nel dettaglio:

1. Ruoli di livello base

È qui che la maggior parte dei PM muove i primi passi, imparando a scrivere storie degli utenti, a fornire assistenza durante i lanci e a comprendere le esigenze degli utenti senza che ci si aspetti ancora che prendano tutte le decisioni.

⭐️ Titoli comuni

Responsabile di prodotto associato (APM)

Product manager junior

Analista di prodotto

💡 Responsabilità

Assistenza nella pianificazione e documentazione della roadmap

Conduci ricerche sugli utenti e sul mercato

Scrivi storie degli utenti e definisci i criteri di accettazione

Assistenza con i test di controllo qualità e il lancio dei prodotti

🎯 Competenze richieste

Ottime capacità comunicative e curiosità

Conoscenza di base di Agile e dello sviluppo dei prodotti

Pensiero analitico e attenzione ai dettagli

💰 Stipendio medio

Esempio: Google e Uber hanno noti programmi APM che consentono di ruotare tra diversi team di gestione dei prodotti mentre si apprende sul campo. Se sei un ingegnere, puoi anche ricoprire ruoli nella gestione tecnica dei prodotti!

2. Product manager di livello intermedio

In questa fase, i PM iniziano ad acquisire la responsabilità di funzionalità o prodotti interi. Ci si aspetta che tu guidi la strategia, bilanci le esigenze degli stakeholder e distribuisca aggiornamenti significativi.

⭐️ Titoli comuni

Product Manager

Responsabile tecnico di prodotto

Titolare del prodotto

💡 Responsabilità

Definisci e promuovi la strategia di prodotto

Dai priorità alle funzionalità/funzioni e gestisci il backlog

Collabora con i reparti di ingegneria, progettazione e marketing

Analizza le metriche dei prodotti e ripeti il processo sulla base del feedback

🎯 Competenze richieste

Conoscenza approfondita di Agile o Scrum

Capacità decisionali e di definizione delle priorità

Conoscenze tecniche (in particolare per i ruoli di Technical Product Manager)

Gestione degli stakeholder e del team

💰 Stipendio medio

Esempio: Un PM di livello intermedio in un'azienda SaaS potrebbe guidare il lancio di una nuova funzionalità/funzione del dashboard, lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori e analizzando l'adozione da parte degli utenti dopo il lancio.

👀 Lo sapevi? Il 75% dei product manager (che lavorano su prodotti software sia interni che esterni) afferma che le loro aziende non dispongono di best practice consolidate per la gestione dei prodotti o di una funzione formale di gestione dei prodotti. Queste tendenze nella gestione dei prodotti evidenziano la crescente necessità di efficienza operativa in questo campo.

3. ruoli del product manager senior

A questo punto, hai creato e distribuito abbastanza prodotti da sapere cosa funziona e, cosa ancora più importante, cosa non funziona. Ora ti viene affidato il compito di guidare progetti di grande impatto e di fare da mentore agli altri lungo il percorso.

⭐️ Titoli comuni

Responsabile senior di prodotto

Responsabile capo prodotto

Entità Responsabile di prodotto

💡 Responsabilità

Gestisci le principali aree di prodotto o funzionalità/funzioni end-to-end

Formare i PM junior e guidare l'esecuzione dei prodotti

Diventa responsabile della roadmap e della fornitura delle funzionalità/funzioni su larga scala

Lavora a stretto contatto con i dirigenti su iniziative strategiche

🎯 Competenze richieste

Pensiero strategico e visione del prodotto

Mentorship e leadership del team

Forte empatia con i clienti e l'azienda

Processo decisionale basato sui dati

💰 Stipendio medio

Esempio: un PM senior presso un'azienda B2B SaaS potrebbe gestire l'intera suite di analisi della piattaforma, lavorando con più team di sviluppo e stakeholder.

4. Direttore di prodotto

Ora non ti limiti a guidare i prodotti, ma guidi anche le persone e le organizzazioni di prodotto. Il tuo compito è quello di scalare i team, definire la visione e allineare l'esecuzione tra i reparti.

⭐️ Titoli comuni

Direttore di prodotto

Vicepresidente del prodotto

Responsabile di prodotto di gruppo (GPM)

💡 Responsabilità:

Definisci gli obiettivi e la direzione dei prodotti a livello di reparto

Gestisci più team o linee di prodotti

Collabora con il marketing, il reparto commerciale e il C-suite per allineare la strategia aziendale e quella di prodotto

Crea e scala le operazioni del team di prodotto

🎯 Competenze richieste

Comunicazione e negoziazione a livello dirigenziale

Influenza e leadership a livello aziendale

Conoscenza approfondita del mercato, dei clienti e del panorama competitivo

Eccellenza operativa e gestione delle risorse umane

💰 Stipendio medio

Esempio: un direttore di prodotto presso un'azienda di tecnologia di consumo potrebbe supervisionare tutte le esperienze relative alle app mobili, dai flussi di onboarding al lancio di nuove funzionalità/funzioni sui mercati globali

5. Direttore del prodotto (CPO)

È il gradino più alto della scala professionale del product management, dove le tue decisioni danno forma alla direzione e al successo a lungo termine dell'azienda. Sei la voce del prodotto al tavolo dei dirigenti.

⭐️ Titolo comune

Direttore del prodotto (CPO)

💡 Responsabilità:

Diventa responsabile dell'intera visione del prodotto e della roadmap dell'innovazione

Allinea la direzione del prodotto con gli obiettivi aziendali generali

Influenza la strategia aziendale e la pianificazione a lungo termine

Rappresenta l'organizzazione di prodotto presso il consiglio di amministrazione e gli investitori

🎯 Competenze richieste

Pensiero visionario e leadership di mercato

Profonda collaborazione e influenza a livello dirigenziale

Esperienza PM nella scalabilità dei team e nella gestione di grandi organizzazioni

Ottime capacità narrative, di posizionamento e di promozione dei prodotti

💰 Stipendio medio

Esempio: un CPO in una startup unicorno potrebbe definire la strategia di prodotto per l'espansione globale, guidare l'organizzazione di prodotto e riferire direttamente al CEO.

Ricorda che ogni fase del percorso di product management si basa su quella precedente. Man mano che il tuo kit di strumenti cresce, il tuo ambito di competenza si amplia e anche il tuo impatto si moltiplica. Ecco cosa

Ecco cosa dice Shreyas Doshi, un leader nel campo del PM che ha lavorato presso Stripe, Google, Twitter e Yahoo, riguardo alla carriera di product manager.

Chiarisci cosa vuoi dal tuo prossimo lavoro prima di lasciare quello attuale. Sono fermamente convinto che, in qualità di product manager, dovremmo pensare alla nostra carriera come a un prodotto che stiamo gestendo. Dovremmo applicare lo stesso livello di rigore analitico alle decisioni relative alla nostra carriera e a questo tipo di cambiamenti da un'azienda all'altra.

Come iniziare e crescere in una carriera nel product management

Che tu stia muovendo i primi passi nel campo in un ruolo di product manager associato o che tu ricopra già un ruolo senior con l'obiettivo di salire di livello, il product management è una carriera basata sull'apprendimento continuo e sull'iterazione.

Secondo McKinsey, le aziende con solide funzioni di gestione dei prodotti superano del 20% le loro concorrenti, il che significa che i PM qualificati sono molto richiesti.

Ecco come costruire una carriera duratura e appagante nel settore dei prodotti, sia che tu stia iniziando o che stia facendo un passaggio.

Passaggio n. 1: Identifica a che punto sei nel tuo percorso di PM

🧭 Prima di crescere, devi sapere da dove parti. La tua strategia sarà diversa a seconda che tu sia:

Esplorare il prodotto per la prima volta

Passare da un ruolo correlato (come ingegneria o marketing)

Sei già un PM ma miri a una posizione senior o di leadership?

Esempio: un ingegnere a metà carriera con un talento particolare per il feedback dei clienti può diventare Technical Product Manager assumendo la titolarità di progetti di tooling interni.

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, che offre una solida gestione delle attività, un monitoraggio dei progetti senza soluzione di continuità e potenti strumenti di collaborazione per aumentare la produttività e mantenere il team sincronizzato. Funge anche da strumento di gestione dei prodotti per team agili, con una libreria di oltre 1000 modelli.

Ad esempio, il modello di percorso professionale ClickUp ti aiuterà a fornire una tabella di marcia chiara per assicurarti di essere sulla strada giusta per il successo professionale.

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di percorso professionale ClickUp per mappare piani di crescita chiari e attività cardine per la tua carriera di PM

Con questo modello potrai:

Scopri quali competenze devi sviluppare per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera

Acquisisci una chiara comprensione dell'evoluzione della tua carriera

Identifica le potenziali lacune nelle competenze e pianifica in anticipo il tuo futuro

Semplifica la misurazione delle prestazioni come Product Manager

💡 Bonus: puoi anche provare il modello Ricerca di lavoro per tenere traccia delle candidature, delle offerte di lavoro, delle valutazioni delle aziende, dei vantaggi, delle risorse per i colloqui e molto altro ancora.

Passaggio n. 2: impara i principi fondamentali della gestione dei prodotti

Le conoscenze di base non sono facoltative: ogni PM dovrebbe comprenderle 📚 :

Framework Agile e Scrum

Come definire i problemi degli utenti e scrivere i requisiti

Roadmapping, definizione delle priorità e pensiero MVP

Come misurare l'impatto e l'esito positivo

Risorse per migliorare le tue competenze come PM: Ispirato da Marty Cagan per il pensiero strategico nel campo del PM

Lean Product e Lean Analytics per un processo decisionale basato sui dati

Reforge o Product School per una formazione pratica

Podcast come Lenny's Podcast e Product Thinking

Gli strumenti non ti renderanno un ottimo PM, ma ti renderanno più veloce, più efficace e più facile da lavorare.

🛠 Per l'esecuzione quotidiana e la collaborazione:

ClickUp per la pianificazione degli sprint, il monitoraggio delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale per la pianificazione degli sprint, il monitoraggio delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale

Figma/Miro per wireframe, lavagne online e feedback sull'esperienza utente

🛠 Per approfondimenti e ottimizzazione:

Hotjar o FullStory per approfondimenti sul comportamento degli utenti

Documenti ClickUp per la documentazione e la condivisione delle conoscenze per la documentazione e la condivisione delle conoscenze

Esempio: Un PM senior in una startup in rapida espansione utilizza ClickUp per gestire lanci interfunzionali, assegnando attività, allineando gli obiettivi e integrando il feedback degli utenti in sprint settimanali.

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

La soluzione di gestione dei prodotti di ClickUp offre varie funzionalità/funzioni per la gestione di roadmap, sequenze e sprint, garantendo che i team rimangano allineati e produttivi.

Mappa la tua visione del prodotto e i tuoi traguardi sprint con il software di gestione dei prodotti ClickUp

Ti permette di:

Facilita la collaborazione all'interno del tuo team. Condividi aggiornamenti, idee e allinea le parti interessate su obiettivi condivisi, tutto all'interno di ClickUp

Genera documenti senza sforzo, raccogli feedback dagli utenti e crea una roadmap completa dei prodotti con strumenti basati sull'IA

Organizza il lavoro senza soluzione di continuità tra sprint, epiche e feedback. Semplifica i flussi di lavoro e automatizza le attività, riducendo al minimo il lavoro manuale e massimizzando la produttività

Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per monitorare le attività e non avevamo una visione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità necessaria per creare, spostare e organizzare team e progetti a modo nostro.

Passaggio n. 4: crea e distribuisci prodotti o funzionalità reali

L'esperienza batte sempre la teoria. Che tu sia junior o senior, lanciare, imparare e iterare in modo coerente è la chiave per crescere.

🧪 Idee per PM junior:

Contribuisci agli strumenti interni o segui da vicino i lanci

Offriti volontario per iniziative interfunzionali

Avvia un progetto appassionante come un prodotto digitale o un'app per la produttività

🧪 Idee per PM senior:

Conduci colloqui di scoperta e esperimenti ad alto impatto

Riprogetta i flussi chiave degli utenti sulla base dei dati comportamentali

Crea playbook interni e framework di prodotto per il tuo team

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

Utilizza ClickUp Docs per creare una documentazione completa sullo sviluppo del prodotto, ad esempio delineando la visione, la strategia e gli obiettivi del prodotto. Incorpora contenuti multimediali, collega attività correlate e tagga i membri del team per garantire a tutti l'accesso alle informazioni più recenti.

Collabora con i team per la pianificazione dei prodotti utilizzando ClickUp Docs

📖 Leggi anche: I migliori software per la gestione delle competenze (recensioni e prezzi)

Passaggio n. 5: Sviluppa le competenze trasversali e le qualità di leadership

I grandi PM non si limitano a gestire i prodotti: influenzano senza autorità, creano fiducia e comunicano in modo chiaro. Man mano che cresci, le tue soft skill diventano il tuo superpotere.

🌱 Competenze trasversali chiave su cui concentrarsi:

Storytelling e presentazione agli stakeholder

Dare priorità e dire "no" con chiarezza

Coaching, mentoring e leadership dei team di prodotto

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

Le lavagne online ClickUp sono il sogno di ogni product manager!

Prova le lavagne online di ClickUp per i team di prodotto per condurre sessioni di brainstorming e trasformarle in attività concrete, incorporare tali attività in un documento per contestualizzarle, chattare con i membri del team o lasciare commenti sulle attività per aggiornamenti e quindi monitorare lo stato di avanzamento su una dashboard. E puoi fare tutto questo senza uscire dall'ambiente ClickUp. Quando si parla di efficienza!

Trasforma le idee in azioni concrete per dare vita alla creatività e alla collaborazione del tuo team con la lavagna online di ClickUp

Passaggio n. 6: Investi nella comunità e nel tutoraggio

Nessuno cresce in un vuoto. Entrare in contatto con altre persone nel settore del PM può aprire le porte a opportunità di lavoro, approfondimenti e tutoraggio di cui non sapevi nemmeno di aver bisogno.

🤝 Modi per ampliare la tua rete di contatti:

Esempio: un PM junior ottiene un mentore determinante per la sua carriera inviando un messaggio diretto a un relatore dopo un evento ProductCon.

Passaggio n. 7: rifletti regolarmente e ripeti il processo in base ai tuoi progressi

La tua carriera nel settore dei prodotti è il tuo prodotto più importante, quindi trattala come tale. Stabilisci obiettivi professionali, monitora i successi, analizza ciò che funziona e cambia rotta quando necessario.

Modi per monitorare la tua crescita:

Utilizza le funzionalità/funzioni Documenti e Obiettivi di ClickUp per costruire il tuo percorso professionale

Imposta OKR trimestrali per l'apprendimento, l'impatto dei progetti o la crescita del ruolo

Chiedi un feedback dopo ogni lancio o iniziativa importante

Che tu sia appena agli inizi o miri a un ruolo di direttore, la chiave per crescere nel product management è rimanere curiosi, consegnare con costanza e imparare da ogni iterazione.

💜 Ecco come ClickUp può aiutarti

Utilizza ClickUp Obiettivi ti consente di impostare obiettivi e risultati chiave (OKR) per misurare lo stato di avanzamento e garantire l'allineamento con i tuoi obiettivi strategici.

Crea obiettivi e raggiungili in tempo con traguardi misurabili utilizzando ClickUp

Ecco come può esserti utile:

Fissare traguardi chiari e misurabili: definire obiettivi specifici per ogni fase del ciclo di vita del prodotto con risultati misurabili

Monitoraggio automatico dello stato di avanzamento: monitora in tempo reale lo stato di avanzamento e assicurati di essere sulla strada giusta con le funzionalità di monitoraggio integrate

Suddividi gli obiettivi più grandi: suddividi gli obiettivi più grandi in attività più piccole e realizzabili per facilitarne la gestione

Inoltre, la dashboard di ClickUp ti consente di creare una rappresentazione visiva dei tuoi progetti, delle attività e della produttività complessiva. Si tratta di un luogo centralizzato in cui monitorare lo stato e le prestazioni attraverso metriche chiave.

Visualizza le metriche dei tuoi prodotti all'interno dei dashboard di ClickUp

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la produttività (casi d'uso e strumenti)

Fai avanzare la tua carriera nel product management con ClickUp

ClickUp offre molto di più. È un software di gestione dei prodotti progettato per semplificare ogni aspetto della gestione dei prodotti. I

Consente sia ai product manager alle prime armi che a quelli più esperti di centralizzare il proprio lavoro, incoraggiare la collaborazione tra i reparti e ottimizzare i processi durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

💜 Attività di ClickUp

Le attività di ClickUp, ad esempio, consentono di creare, assegnare e monitorare le attività relative ai prodotti in tempo reale. Imposta priorità, scadenze e dipendenze, assicurandoti che tutti i membri del tuo team siano allineati sugli obiettivi del progetto.

Crea e assegna attività di prodotto con le attività di ClickUp

💜 ClickUp MindMaps

Utilizzando ClickUp Mindmaps, puoi documentare tutti i tuoi pensieri e le discussioni sugli ICP in uno spazio di lavoro condiviso. Qui puoi anche pianificare e strutturare tutti i passaggi necessari per lo sviluppo del tuo prodotto.

Usa le mappe mentali di ClickUp per visualizzare la tua prossima idea di prodotto, pianificare le attività e i passaggi da compiere

💜 Chatta con ClickUp

ClickUp Chat, invece, offre varie funzionalità che consentono una comunicazione efficace tra i membri del team. Ciò avviene senza che i membri del team debbano passare da un'applicazione all'altra, mantenendo le discussioni organizzate e contestualmente rilevanti.

Fai brainstorming, aggiorna e collabora sul tuo prodotto senza cambiare scheda con ClickUp Chat

È possibile collegare attività e messaggi, convertire i commenti in attività concrete e garantire che nessuna informazione critica venga persa.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per impostare, monitorare e raggiungere i tuoi obiettivi

Certificazioni e corsi per avanzare nella tua carriera nel product management

Nel product management, l'apprendimento non finisce mai. Con il panorama del PM in rapida evoluzione, soprattutto con Agile, gli strumenti di IA e il processo decisionale basato sui dati, investire nella formazione continua non è solo intelligente, è necessario.

Ecco alcune certificazioni e programmi contemporanei di grande impatto che possono dare slancio alla tua carriera di product manager:

1. Certificato in Product Management di Product School

📘 Nome del corso: Certificazione Product Manager (PMC)

📘 A chi è rivolto: PM aspiranti e di livello intermedio che desiderano costruire una solida base nel product thinking, nell'Agile, nella ricerca sugli utenti e nella roadmap

📘 Perché è utile:

Tenuto da PM reali provenienti da Google, Meta e Netflix

Offre progetti pratici e strutture concrete

Altamente riconosciuto dalle aziende tecnologiche e dalle startup

2. Certified Scrum Product Owner (CSPO) di Scrum Alliance

🧠 Nome del corso: Corso Certified Scrum Product Owner (CSPO)

🧠 A chi è rivolto: PM che lavorano in team Agile e desiderano migliorare la pianificazione degli sprint, il backlog grooming e la collaborazione con gli sviluppatori

🧠 Perché è utile:

Ti offre una solida comprensione dei ruoli e dei rituali Agile

Ti aiuta a diventare un facilitatore e un responsabile delle priorità migliore

Aggiunge credibilità ai team di ingegneri

Promemoria: Abbinalo alla pratica Agile reale in ClickUp utilizzando le bacheche sprint, i modelli standup e le viste backlog. Ricorda: la pratica è più importante della teoria!

3. Programma di strategia di prodotto di Reforge

🧪 Nome del corso: Programma di strategia di prodotto

🧪 A chi è rivolto: PM senior, PM di gruppo, direttori e responsabili di prodotto che gestiscono un portfolio di lavori relativi ai prodotti

🧪 Perché è utile:

Valuta le funzionalità/funzioni nuove ed esistenti in base all'adozione, alla fidelizzazione e alla soddisfazione, quindi mappale su varie strategie di miglioramento

Comprendi, valuta e dai priorità alle opportunità di espansione del PMF

Scopri come scalare i prodotti con investimenti strategici in infrastrutture critiche

4. Nanodegree Growth Product Manager di Udacity

🛠️ Nome del corso: Growth Product Manager, programma Nanodegree

🛠️ A chi è rivolto: PM in fase di crescita, PM senior in organizzazioni in espansione

🛠️ Perché è utile:

Applica la scienza dei dati per creare proposte di prodotti e progettare infrastrutture di dati scalabili

Ti aiuta a parlare fluentemente con gli ingegneri e a colmare il divario tra tecnologia e business

Padroneggia i principi di progettazione UX per migliorare l'esperienza degli utenti

Aggiungere alcune di queste certificazioni al tuo curriculum non solo dimostrerà la tua competenza, ma anche il tuo impegno a diventare un leader di prodotto migliore, più intelligente e più strategico. Questo atteggiamento ti porterà più lontano di qualsiasi titolo.

📖 Bonus: Scopri i migliori corsi di IA per Product Manager per rimanere sempre un passo avanti

Usa ClickUp per gestire i tuoi obiettivi di apprendimento

Indipendentemente dalla certificazione scelta, avrai bisogno di un sistema per rimanere sulla strada giusta. ClickUp semplifica:

Imposta OKR trimestrali per l'apprendimento con la funzionalità Obiettivi ✅

Tieni traccia dei corsi e dello stato di avanzamento utilizzando documenti o liste di controllo ✅

Qui puoi provare il modello di piano di sviluppo personale ClickUp. Ti consente di mappare facilmente le tue competenze attuali rispetto ai requisiti delle competenze richieste. Con questo modello, puoi impostare obiettivi specifici per ogni competenza che desideri sviluppare e monitorare i tuoi progressi nel tempo.

Ottieni il modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi personali con un piano di sviluppo chiaro e attuabile: monitora lo stato di avanzamento e cresci continuamente con il modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Ti aiuta a identificare le lacune, sia in termini di know-how tecnico, gestione degli stakeholder o pensiero strategico, in modo da poter concentrare il lavoro richiesto dove avrà maggiore impatto. Il framework offre un modo strutturato per pianificare passaggi concreti, come seguire corsi, cercare mentori o lavorare su progetti interfunzionali.

💡 Bonus: istituzioni come Harvard, Stanford, ProductSchool, AIPMM e PMI sono rinomate per i loro corsi di certificazione in gestione dei prodotti. Confronta le opzioni disponibili per trovare quella più adatta alle tue esigenze.

📖 Leggi anche: Passaggi concreti per cambiare carriera a qualsiasi età

Tendenze future nella gestione dei prodotti

Il panorama del product management sta evolvendo più rapidamente che mai, spinto dall'innovazione tecnologica, da strumenti più intelligenti e dalle mutevoli aspettative dei clienti.

Se vuoi rimanere al passo con i tempi e all'avanguardia, ecco le principali tendenze che stanno ridefinendo il percorso professionale del product manager oggi e negli anni a venire:

🤖 Sviluppo di prodotti basati sull'IA

L'intelligenza artificiale non è più un optional, ma sta diventando essenziale per l'automazione del flusso di lavoro, il miglioramento dell'esperienza degli utenti e la promozione dell'innovazione. Secondo McKinsey, il 55% dei team di prodotto integra ora l'IA in almeno una fase dello sviluppo del prodotto.

💡 Suggerimento: ClickUp Brain aiuta i PM a generare storie degli utenti, PRD e persino a raccogliere idee per la roadmap in modo istantaneo. Può anche aiutarti a redigere email, riepilogare/riassumere documenti di ricerca, generare idee di progetto e persino scrivere codice. L'IA si adatta al linguaggio e allo stile specifici della tua azienda nel tempo, rendendolo uno strumento personalizzato. Scrivi riepiloghi/riassunti di prodotti, descrizioni e altro in un attimo con ClickUp Brain

📊 Processo decisionale basato sui dati

I PM devono prendere decisioni più intelligenti e rapide, il che significa trasformare i dati in informazioni che danno forma a roadmap e funzionalità/funzioni. Secondo l'Amplitude Product Report 2024, l'87% dei PM più performanti utilizza strumenti di analisi dei prodotti su base settimanale.

🧠 Innovazione incentrata sull'utente

I prodotti eccellenti nascono da una grande empatia con gli utenti. Sempre più team stanno investendo nella scoperta, nelle interviste e nei test di usabilità nelle prime fasi del ciclo di sviluppo.

📮 ClickUp Insight: Il 15% dei lavoratori teme che l'automazione possa minacciare parte del proprio lavoro, ma il 45% afferma che li libererebbe per concentrarsi su attività di maggior valore. La narrativa sta cambiando: l'automazione non sta sostituendo i ruoli, ma li sta rimodellando per ottenere un impatto maggiore. Ad esempio, nel lancio di un prodotto, gli agenti IA di ClickUp possono automatizzare l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato, in modo che i team possano smettere di rincorrere gli aggiornamenti e concentrarsi sulla strategia. È così che i project manager diventano leader di progetto!💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

🌍 Collaborazione remota e asincrona

I team di prodotto sono ora globali per impostazione predefinita. Gli strumenti e i sistemi che supportano la collaborazione asincrona e distribuita stanno dando forma alla nuova norma. Preparati a utilizzare i documenti collaborativi, la chat in tempo reale e il monitoraggio degli obiettivi di ClickUp per mantenere allineati i team, indipendentemente da dove si trovino nel mondo

Al giorno d'oggi, essere pronti per il futuro significa abbracciare queste tendenze e scegliere strumenti come ClickUp che evolvono con te.

Migliora il tuo percorso professionale come Product Manager con ClickUp

Che tu stia entrando nel mondo dei prodotti o miri a un ruolo di leadership, una cosa è certa: il product management è una carriera dinamica e di grande impatto che premia la curiosità, la strategia e l'adattabilità.

In questa guida abbiamo esplorato il ruolo del product manager, mappato il percorso di carriera dei product manager e illustrato i ruoli, le responsabilità e le aspettative salariali in ogni fase. Abbiamo anche spiegato come far crescere la tua carriera attraverso certificazioni, esperienza pratica e rimanendo al passo con le tendenze emergenti come l'IA, il processo decisionale basato sui dati e l'innovazione incentrata sull'utente.

Ma nulla di tutto questo avviene nel vuoto: per far funzionare tutto hai bisogno degli strumenti giusti.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e aiuta i product manager a rimanere organizzati, allineati e agili. Dalle bacheche sprint e roadmap alla collaborazione in tempo reale, alla ricerca sugli utenti e al monitoraggio degli obiettivi, ClickUp è progettato per potenziare ogni fase del tuo percorso di prodotto.

👉 Pronto a migliorare la tua carriera nel PM? Registrati gratuitamente a ClickUp e inizia a creare prodotti che fanno la differenza.