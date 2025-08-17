Le 10 migliori app di elenchi di cose da fare facili da usare per il 2025

Tutto inizia con una semplice domanda: "Qualcuno ha già dato da mangiare al cane?" o "Chi sta lavorando alle slide della presentazione?" Una è una faccenda domestica, l'altra è un progetto di team, ma entrambe richiedono che le persone siano sincronizzate.

E non è sempre facile quando le attività sono sparse tra chat di gruppo, quaderni o nella memoria di qualcuno. 📒

Un'app per elenchi di cose da fare condivisa offre a tutti un unico posto dove monitorare ciò che deve essere fatto, chi lo sta facendo e cosa è già stato completato. In questo post del blog abbiamo raccolto alcune app facili da usare che aiutano a mantenere tutto sotto controllo.

Cominciamo!

Le migliori app per elenchi di cose da fare condivisi in sintesi

Ecco una panoramica delle migliori app che ti aiutano a creare un sistema di elenchi di cose da fare. 📸

Strumento Migliori funzionalità/funzioni Ideale per Prezzi* ClickUp Calendari familiari con codici colore, liste della spesa condivise, pianificazione dei pasti, lavagne online per la collaborazione e diari Privati, piccole imprese, medie imprese, grandi aziende Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Todoist Inserimento in linguaggio naturale, grafici visivi sulla produttività, attività secondarie annidate, promemoria basati sulla posizione Privati, piccole aziende Piano Free; piano a pagamento a partire da $2,50 al mese Lovewick Rotazione delle attività condivise, budget di coppia, sorprese private, dashboard delle relazioni Singoli, coppie Piano Free; piano a pagamento a partire da 9,90 $ al mese Trello Bacheche Kanban, flussi di lavoro basati su schede, allegati con liste di controllo, regole di automazione (Butler) Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free; piano a pagamento a partire da 6 $ al mese Any. do Sincronizzazione tra dispositivi, pianificazione delle attività quotidiane (Moment), elenchi condivisi, vista unificata delle attività e del calendario Privati, piccole imprese, famiglie Piano Free; piani a pagamento a partire da $7,99/mese Cozi Campi personalizzati, dipendenze delle attività, visualizzazioni dei progetti e flussi di lavoro automatizzati Famiglie, singoli individui Piano Free; Prezzi personalizzati Microsoft Loop Collaborazione in tempo reale, componenti sincronizzati su Teams/Outlook, tabelle adattive, elenchi di attività incorporati Aziende di medie dimensioni, grandi aziende I piani a pagamento partono da 7,20 $ al mese per i team e 12,99 $ al mese per le famiglie Asana Campi personalizzati, dipendenze delle attività, visualizzazioni dei progetti, flussi di lavoro automatizzati Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free; piani a pagamento a partire da $13,49/mese Notion Database collegati, attività incorporate nei documenti, dashboard, modelli personalizzabili Piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Google Keep Liste di controllo condivise in tempo reale, scansione di note su testo da dispositivi mobili, trasferimento di documenti senza interruzioni Singoli, coppie, famiglie Gratis con un account Google

Cosa cercare in un'app per elenchi di cose da fare condivisi?

La giusta app per elenchi di cose da fare condivisi elimina il caos, semplifica la collaborazione e si adatta al tuo flusso di lavoro. Ecco cosa privilegiare in uno strumento:

Interfaccia intuitiva: Semplifica la creazione delle attività e la navigazione, garantendo una rapida adozione da parte di team con diversi livelli di competenza

Sincronizzazione in tempo reale: aggiorna istantaneamente le attività personali su tutti i dispositivi, evitando di perdere scadenze o di duplicare il lavoro richiesto

Autorizzazioni flessibili: consentono un accesso personalizzato, come controlli amministratore o modalità di sola visualizzazione, per una collaborazione sicura

Categorizzazione delle attività: raggruppa le cose da fare con tag, raggruppa le cose da fare con tag, elenchi di priorità o cartelle di progetto per una maggiore chiarezza e organizzazione

Integrazioni perfette: Si collega con strumenti come Slack, le app Google o Microsoft Outlook per flussi di lavoro unificati

Promemoria automatici: Invia notifiche di promemoria tempestive per scadenze imminenti o modifiche per Invia notifiche di promemoria tempestive per scadenze imminenti o modifiche per tenere traccia delle attività

Accessibilità mobile: Supporta la gestione delle attività in movimento con app robuste e intuitive per utenti Android e iOS

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Visualizza il completamento delle attività tramite grafici intuitivi o dashboard di stato per una visione chiara

🧠 Curiosità: L'ordine dell'elenco è importante. Le persone tendono a completare i primi elementi in modo più affidabile grazie a quello che viene chiamato effetto primacy. Ecco perché gli esperti di produttività raccomandano di mettere in cima l'attività più importante, anche se è quella che si tende ad evitare di più.

Le 10 migliori app per elenchi di cose da fare condivisi

Cerchi un'app per elenchi di cose da fare condivisa che non raccolga polvere digitale? Ecco alcune opzioni che funzionano per diverse esigenze. 🗃️

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per unificare attività, progetti e collaborazione in team)

Le attività condivise spesso falliscono perché le persone non hanno un unico posto dove monitorare ciò che è stato fatto, ciò che deve ancora essere fatto e chi è responsabile.

Condividi e monitora le attività con gli elenchi di ClickUp Raggruppa le responsabilità condivise per tema utilizzando gli elenchi di ClickUp

ClickUp risolve il problema. È l'app che fa tutto per il lavoro, combinando project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Elenchi ClickUp

Tutto in ClickUp inizia con un elenco.

Gli elenchi di ClickUp sono il luogo in cui risiedono le attività correlate, raggruppate per progetto, routine o obiettivo condiviso.

Supponiamo che tu stia gestendo una famiglia. Potresti avere elenchi per "Faccende settimanali", "Pianificazione dei pasti" e "Cose da fare per la scuola". Ogni elenco ti offre una visione chiara di ciò che sta accadendo in quell'area e rende più facile concentrarsi senza perdersi in lavori non correlati.

Attività di ClickUp

Gestisci le attività condivise con le attività, le attività secondarie e le liste di controllo di ClickUp

All'interno di ogni elenco, puoi creare attività di ClickUp. Ogni attività contiene tutto ciò di cui hai bisogno per portarla a termine: titolo, descrizione, assegnatario, data di scadenza, stato e persino attività secondarie.

Ad esempio, in un ambiente di lavoro, un team di prodotto potrebbe aggiungere un'attività denominata "Invia bozza email" e assegnarla al copywriter. È quindi possibile aggiungere attività secondarie come "Scrivi bozza", "Ottieni feedback" e "Finalizza oggetto", delegando ciascuna di esse alla persona giusta.

✨ Bonus: completa le tue liste di cose da fare condivise rendendo la comunicazione e la collaborazione ancora più fluide con ClickUp Brain MAX. 🧐 Cerca istantaneamente in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web per attività e dati da fare

🗣️Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

🛠️ Sostituisce decine di strumenti di IA non collegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestualizzata ClickUp Brain MAX è un compagno desktop con IA superpotente che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione degli strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

Puoi anche guardare questo video per dare la priorità alle attività in modo più efficace.

In questo modo, nessuno perderà di vista gli impegni o duplicerà il lavoro di qualcun altro.

Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratuito Inizia ogni giornata con un layout chiaro e riutilizzabile utilizzando il modello di elenco delle cose da fare giornaliero

Ora, se ripeti ogni giorno le stesse attività, ricostruire le liste delle cose da fare diventa presto noioso. Il modello di lista delle cose da fare quotidiane di ClickUp ti fa risparmiare tempo.

Il modello di elenco delle cose da fare è progettato per aiutare i team e le famiglie a strutturare chiaramente la loro giornata. Include attività predefinite come Routine mattutina, Routine pomeridiana e Routine serale. Sotto queste attività, potresti trovare attività secondarie come Leggere un libro, Momento di tranquillità, Passeggiata meditativa e altro ancora.

Sono disponibili anche campi personalizzati ClickUp per prendere appunti, monitorare la tua serie di attività consecutive e classificare le attività.

Automazioni ClickUp

Una volta che la struttura è in atto, piccole attività come le notifiche e gli aggiornamenti possono comunque rallentare le persone. ClickUp Automazioni aiuta a semplificare queste operazioni.

Riduci gli aggiornamenti manuali utilizzando le automazioni di ClickUp

È possibile impostare regole che spostano automaticamente le attività, inviano aggiornamenti o cambiano gli assegnatari quando vengono soddisfatti determinati trigger. Ad esempio, in una famiglia molto impegnata, è possibile creare un'automazione che sposta un'attività su "Completata" una volta spuntata, o riassegna le faccende settimanali ogni lunedì mattina.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tieni traccia della tua giornata con suggerimenti intelligenti: lascia che lascia che il Calendario di ClickUp pianifichi automaticamente le attività in base alla priorità e alla disponibilità, risparmiando tempo nella pianificazione manuale

Riprogramma le cose da fare con la funzionalità/funzione drag-and-drop nel Calendario ClickUp

Sincronizzazione tra calendari: collega Google, Outlook o Apple Calendar a ClickUp in modo che tutti gli eventi del tuo calendario vengano automaticamente aggiornati

Genera report sullo stato di avanzamento: Chiedi a Chiedi a ClickUp Brain di compilare i progressi del tuo team o della tua famiglia e utilizza l'IA per le attività quotidiane

Assegna rapidamente elementi di azione: comunica e assegna rapidamente le attività utilizzando comunica e assegna rapidamente le attività utilizzando i commenti di ClickUp Assign , mantenendo tutto ciò che riguarda l'attività in un unico posto

Automatizza i flussi di lavoro tra le app: crea trigger che spostano automaticamente i dati tra gli strumenti, come l'impostazione di date di scadenza ricorrenti o lo spostamento di attività tra le bacheche dei progetti

Accedi a documenti esterni: Incorpora documenti Google, Fogli e persino siti web direttamente nelle attività con Incorpora documenti Google, Fogli e persino siti web direttamente nelle attività con le integrazioni di ClickUp , così avrai tutto ciò che ti serve senza uscire dall'app

Limiti di ClickUp

Troppe opzioni di personalizzazione possono creare confusione agli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.215 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.455 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione di G2 dice davvero tutto:

ClickUp è estremamente utile per gestire le attività e tenere tutto organizzato in un unico posto. La piattaforma è molto intuitiva, offre un alto livello di personalizzazione e rende facile dare priorità alle attività e rispettare le scadenze. La gestione delle attività, in particolare, ha migliorato significativamente la produttività del nostro team e la possibilità di visualizzare tutto attraverso dashboard ed elenchi è una vera rivoluzione. Lo uso tutti i giorni, tutto il giorno, e l'ho già integrato con altre app, come Toogl Track, Google Calendar e Microsoft Outlook.

📮 Approfondimento ClickUp: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma tu ce l'hai: prova ClickUp!

2. Todoist (Ideale per bilanciare semplicità e funzionalità/funzioni potenti)

tramite Todoist

Potresti sentirti sopraffatto da strumenti di project management complessi. Todoist raggiunge il perfetto equilibrio tra semplicità e funzionalità.

L'interfaccia pulita nasconde potenti funzionalità organizzative. Consente di creare progetti condivisi per qualsiasi cosa, dalla pianificazione di una vacanza con gli amici al coordinamento delle scadenze di lavoro con i colleghi. L'input in linguaggio naturale spicca: digitando "Invia report ogni venerdì" si impostano automaticamente attività ricorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Imposta promemoria basati sulla posizione che ti avvisano della lista della spesa nel momento in cui entri nel tuo supermercato abituale

Suddividi i progetti complessi in tre livelli di attività secondarie annidate che mantengono anche i progetti più complicati perfettamente organizzati

Tieni traccia dello stato di avanzamento con grafici visivi che mostrano a colpo d'occhio i modelli di produttività giornalieri, settimanali e mensili

Accedi e aggiorna gli elenchi condivisi in tempo reale su dispositivi Android, Windows, web o Apple

Limiti di Todoist

Il piano Free è limitato a soli cinque progetti attivi

Non è possibile allegare file di dimensioni superiori a 25 MB alle attività

I commenti e la cronologia delle attività sono disponibili solo nella versione a pagamento

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2,5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.585 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su G2 la descrive così:

Per me, Todoist è come un salvagente. È stato facile da configurare e mi aiuta davvero a mettere tutto in elenchi chiari di cose da fare, anche per i grandi progetti con il mio team. Inoltre, rende molto facile modificare le scadenze.

🔍 Lo sapevi? C'è una ragione psicologica per cui continui a pensare alle attività non completate. Si chiama effetto Zeigarnik: il tuo cervello mantiene aperti questi elementi come schede in un browser finché non li risolvi o li scarichi. Scriverli ti aiuta a liberartene mentalmente.

3. Lovewick (Ideale per le coppie che gestiscono insieme le attività domestiche)

via Lovewick

Pensa a un'app progettata appositamente per le conversazioni di coppia su chi fa cosa. Ecco Lovewick. A differenza dei gestori di attività generici, è stata creata da zero per te e il tuo partner che condividete una casa.

L'app punta a rendere la gestione della casa più simile al lavoro di una squadra. Incoraggia la titolarità equa delle attività attraverso promemoria intelligenti e una funzionalità di distribuzione equilibrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lovewick

Crea routine domestiche ricorrenti che ruotano automaticamente tra i partner, così nessuno dovrà occuparsi delle pulizie ogni settimana

Tieni traccia delle spese condivise e degli obiettivi di budget insieme alle attività per gestire l'affitto, le utenze e la spesa alimentare in un unico posto

Utilizza la dashboard delle relazioni per festeggiare le attività completate e garantire che le responsabilità domestiche rimangano equilibrate nel tempo

Pianifica occasioni speciali e appuntamenti a sorpresa in una sezione privata a cui il tuo partner non potrà accedere fino alla data rivelata

Limiti di Lovewick

Integrazioni limitate con altre app di produttività

È meno adatta per attività legate al lavoro

Per ottenere il massimo beneficio, è necessario che entrambi i partner utilizzino attivamente l'app

Prezzi Lovewick

Free

Lovewick Plus: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Lovewick

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lovewick?

Questo commento su Reddit solleva un punto di vista interessante:

Mi piace molto Lovewick. È semplice, gratis e l'interfaccia soddisfa le nostre esigenze. Non crederai al numero di appuntamenti segreti che questa app mi ha aiutato a pianificare con successo. E naturalmente le liste delle cose da fare! Io e il mio partner siamo maniaci dell'organizzazione, quindi per noi l'esperienza è stata fantastica.

💡 Suggerimento: Scrivi l'attività nel modo in cui il tuo io futuro ha bisogno di vederla. "Seguire Paul" diventa più chiaro quando scrivi "Seguire Paul riguardo al rapporto del secondo trimestre - in attesa del suo feedback di giovedì scorso". Il tuo elenco dovrebbe ridurre gli attriti, non crearli.

4. Trello (Ideale per chi pensa in modo visivo e preferisce i layout a bacheca)

via Trello

Per voi che pensate in modo visivo, Trello offre un approccio innovativo alla gestione delle attività personali. Il sistema Kanban basato su schede consente di spostare le attività su bacheche personalizzabili che rappresentano le diverse fasi di completamento. Questo flusso di lavoro rende facile vedere lo stato del progetto a colpo d'occhio.

Puoi trascinare le schede tra colonne come "Da fare", "In corso" e "Terminato", creando una rappresentazione visiva soddisfacente dello stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Allega file, liste di controllo, date di scadenza e commenti direttamente alle schede delle attività per avere un quadro completo dei risultati finali del progetto

Crea modelli di elenchi di attività per progetti ripetibili, così il tuo team non dovrà ricostruire le strutture ogni volta

Personalizza le regole di automazione di Butler che spostano le schede e avvisano i membri del team quando vengono soddisfatte condizioni specifiche

Aggiungi etichette con colori diversi per classificare le attività in base al reparto, al livello di priorità o al nome del client per un filtraggio visivo rapido

Limiti di Trello

Reportistica e analisi limitate nei piani Free e di livello inferiore

I campi personalizzati richiedono una sottoscrizione premium

L'integrazione con il calendario e le visualizzazioni in sequenza non sono così robuste

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.435 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Secondo una recensione su Trustpilot:

Strumento molto semplice ma utile. Lo utilizziamo per la nostra roadmap tecnologica e di prodotto e per monitorare lo stato di avanzamento del lavoro. È stato molto utile. Sono inoltre disponibili diverse personalizzazioni e integrazioni. Il prezzo è aumentato notevolmente negli ultimi mesi. Per il resto, è un ottimo strumento per le startup.

🔍 Lo sapevi? Secondo un sondaggio condotto su 2.000 persone, un adulto medio nel Regno Unito scrive 156 liste di cose da fare all'anno. Oltre un terzo degli intervistati ha affermato che senza le proprie liste sarebbe perso, mentre il 21% avrebbe difficoltà a portare a termine qualsiasi cosa senza di esse.

Suggerimento per esperti: per ricordarti le attività, puoi semplicemente dire a ClickUp Brain, il tuo assistente personale IA, cosa devi fare e quando. Oppure inserisci l'intero elenco e lascia che sia lui a pianificarlo per te sul Calendario basato sull'IA di ClickUp . Facile! Lascia che ClickUp Brain pianifichi le attività sul tuo Calendario e imposti anche dei promemoria per te

5. Any. do (Ideale per una sincronizzazione perfetta su diversi dispositivi)

via Any.do

Any. do eccelle nelle sue capacità multipiattaforma. L'app passa agevolmente dall'interfaccia desktop a quella mobile, web e persino smartwatch. Puoi iniziare una lista della spesa sul computer e spuntare gli elementi sul telefono mentre sei al negozio senza alcun problema di sincronizzazione.

Il suo design pulito e minimalista concentra l'attenzione sulle attività piuttosto che sopraffarti con funzionalità/funzioni complesse.

Any. do migliori funzionalità/funzioni

Pianifica la tua giornata con la funzionalità "Momento" che ogni mattina ti mostra un rapido riepilogo delle attività da svolgere nei prossimi cinque minuti

Crea elenchi condivisi per la spesa o le faccende domestiche che si aggiornano in tempo reale su tutti i dispositivi dei membri della famiglia

Integra gli eventi del calendario con le attività per avere una panoramica completa degli appuntamenti e delle cose da fare in una sequenza unificata

Raggruppa le attività in categorie personalizzabili che corrispondono alle tue specifiche aree di vita, come la ristrutturazione della casa o l'organizzazione di un matrimonio

Any. do limitazioni

Le opzioni di organizzazione delle attività sono meno flessibili rispetto ad alcuni concorrenti

Le opzioni per le attività ricorrenti rimangono più limitate rispetto a Todoist

Le funzionalità collaborative non sono così robuste come le alternative incentrate sul team

Prezzi Any. do

Free

Premium: 7,99 $ al mese

Famiglia: 9,99 $/mese (per quattro membri)

Teams: 7,99 $ al mese per utente

Any. do valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (190 recensioni)

🧠 Curiosità: Una persona media può tenere a mente solo 3-5 elementi alla volta. Questo è uno dei motivi per cui gli elenchi delle cose da fare sono essenziali: alleggeriscono il cervello e ti danno spazio per concentrarti senza dover ricordare tutto in una volta.

6. Cozi (Ideale per famiglie indaffarate che devono destreggiarsi tra più impegni)

via Cozi

Cozi affronta le sfide uniche dell'organizzazione familiare. Unifica calendari familiari, liste della spesa, cose da fare e piani alimentari in un'unica interfaccia con codici colore.

A ogni membro della famiglia viene assegnato un colore, in modo da vedere facilmente chi deve essere dove e quando. La funzionalità/funzione di lista della spesa condivisa impedisce acquisti duplicati e garantisce che nulla venga dimenticato durante la spesa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cozi

Condividi liste della spesa e delle cose da fare che ogni membro della famiglia può aggiornare dal proprio dispositivo, anche senza connessione cellulare

Pianifica i pasti e salva le ricette nella stessa app in cui crei le liste della spesa per semplificare la preparazione della cena

Ricevi ogni mattina un'email con il programma della giornata, completo di tutte le attività e gli appuntamenti di ogni membro della famiglia

Tieni un diario di famiglia in cui i membri possono registrare ricordi e foto di attività cardine insieme alle attività quotidiane e ai risultati raggiunti

Limiti di Cozi

La versione gratuita include annunci pubblicitari che alcuni utenti trovano fastidiosi

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto a gestori di attività più flessibili

Meno integrazioni con calendari e servizi di terze parti

Prezzi di Cozi

Free

Cozi Gold: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cozi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Microsoft Loop (ideale per team che già utilizzano Microsoft 365)

tramite Microsoft Loop

Microsoft Loop trasforma la gestione delle attività in un'area di lavoro dinamica e collaborativa. Combina aspetti di documenti, lavagne online ed elenchi di attività in componenti che si aggiornano in tempo reale su tutte le applicazioni Microsoft.

Ciò significa che un elenco di attività creato in Loop viene visualizzato e aggiornato istantaneamente quando incorporato nelle chat di Teams o nelle email di Outlook.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Loop

Crea componenti collaborativi che rimangono sincronizzati quando vengono condivisi su Teams, Outlook e Word senza aggiornamenti manuali

Trasforma le idee in attività concrete senza dover passare da uno strumento all'altro durante le riunioni interfunzionali

Tieni traccia dello stato dei progetti con tabelle adattive che tutti possono aggiornare contemporaneamente durante o dopo le videochiamate

Limiti di Microsoft Loop

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 per tutte le funzionalità

Si tratta di un prodotto relativamente nuovo, con funzionalità/funzioni ancora in evoluzione

Curva di apprendimento più ripida rispetto alle app di gestione delle attività autonome

Prezzi di Microsoft Loop

Per uso domestico

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese (da una a sei persone)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mese (per una persona)

Per uso aziendale

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

App Microsoft 365 per le aziende: 9,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Loop

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Una ricerca dell'American Psychological Association indica che anche brevi blocchi mentali causati dal passaggio da un'attività all'altra possono costare fino al 40% del tempo produttivo di una persona.

8. Asana (Ideale per team che necessitano di un monitoraggio affidabile dei progetti)

tramite Asana

Asana porta la gestione delle attività condivise a un livello più strutturato. La piattaforma offre diversi modi per visualizzare il lavoro (elenchi, bacheche, sequenze e calendari) in modo che il tuo team possa monitorare i progetti in base al proprio stile preferito.

Le impostazioni dettagliate delle autorizzazioni consentono di controllare chi può visualizzare, modificare o commentare attività specifiche, rendendole adatte a strutture di team complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea campi personalizzati per filtrare le attività in base a informazioni specifiche come lo stato di approvazione del client e le categorie di budget

Automatizza i processi di routine con regole che assegnano attività, aggiornano gli stati e inviano notifiche quando le scadenze si avvicinano

Imposta dipendenze tra le attività in modo che i membri del team sappiano esattamente quali elementi devono essere completati prima di poter iniziare il proprio lavoro

Limiti di Asana

Piano Free limitato a 15 membri del team

Alcuni utenti segnalano un sovraccarico di notifiche nei progetti attivi

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità disponibili nella versione desktop

Relativamente costose per un uso occasionale o su piccola scala

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.580 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.435 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Leggi cosa ha detto un recensore di G2 su questa app per elenchi di cose da fare condivisi:

Quello che mi piace di più di Asana è la facilità con cui è stato possibile implementarlo in tutta la nostra organizzazione. L'interfaccia intuitiva ha reso l'onboarding semplice e le dashboard predefinite hanno fornito visibilità immediata sullo stato dei progetti senza necessità di personalizzazioni estese. Inoltre, la navigazione intuitiva e il design user-friendly rendono semplice per gli utenti finali di tutti i livelli adottare e rimanere coinvolti nelle loro attività.

9. Notion (Ideale per combinare note, documenti e attività)

via Notion

Con Notion, puoi creare ricchi elenchi di attività incorporati in documenti contestuali. L'approccio flessibile al database consente proprietà e visualizzazioni personalizzate che si adattano a flussi di lavoro specifici.

Il tuo team apprezzerà il modo in cui Notion collega materiali di riferimento ed elementi di azione. Supporta anche l'uso dell'IA per automatizzare le attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea database personalizzati che monitorano le nuove attività insieme alle informazioni relative ai client, alla documentazione dei progetti e alle note delle riunioni

Crea visualizzazioni collegate che mostrano le stesse attività filtrate in modo diverso per dirigenti, manager e singoli collaboratori

Progetta pagine dashboard che combinano attività, note e metriche in un'unica vista unificata per panoramiche dei progetti

Attiva/disattiva le semplici liste di controllo e le visualizzazioni del database man mano che la complessità del tuo progetto evolve dall'ideazione alla realizzazione

Limiti di Notion

Curva di apprendimento più ripida rispetto alle app dedicate alla gestione delle attività

Le prestazioni possono rallentare con database di grandi dimensioni e pagine complesse

La configurazione richiede tempo e lavoro richiesto

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.540 recensioni)

🧠 Curiosità: Le persone sono più determinate a raggiungere i propri obiettivi quando c'è un elemento pubblico. Uno studio ha scoperto che le persone che condividono i propri obiettivi con gli altri o li rendono visibili (ad esempio su una bacheca delle attività condivisa) sono più propense a portarli a termine.

10. Google Keep (ideale per registrare rapidamente attività semplici condivise)

tramite Google

Google Keep offre un approccio semplice alle attività condivise. L'app funziona come dei post-it digitali con funzionalità/funzioni di collaborazione aggiuntive.

Puoi creare note con codici colore e liste di controllo per il project management che si sincronizzano su tutti i dispositivi. La sua integrazione con altri servizi Google lo rende particolarmente comodo se utilizzi già Gmail o Google Calendar. Inoltre, la sua semplicità lo rende perfetto per liste della spesa veloci o promemoria ricorrenti.

Funzionalità/funzioni migliori di Google Keep

Condividi note e liste di controllo istantaneamente con i contatti Google, che possono visualizzarle e modificarle in tempo reale mentre fanno acquisti in negozi diversi

Converti le note scritte a mano in testo utilizzando la funzionalità/funzione fotocamera dell'app mobile quando annoti idee su tovaglioli o blocchi note

Copia il contenuto delle note direttamente nei Documenti Google per espandere semplici elenchi in documenti dettagliati senza dover digitare nuovamente il testo

Limiti di Google Keep

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di gestione delle attività come dipendenze o attività secondarie

Opzioni di formattazione del testo limitate rispetto alle app per note complete di funzionalità/funzioni

Impossibilità di assegnare elementi specifici all'interno di un elenco condiviso a persone diverse

Prezzi di Google Keep

Gratis con un account Google

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (230 recensioni)

💡 Suggerimento: Crea un elenco "generico" per le cose casuali di tutti. Dal ritirare il bucato in lavanderia al ricordarsi di chiamare la zia Maria, è più facile quando tutti inseriscono le proprie attività in un elenco condiviso. Tuttavia, limitati all'essenziale, in modo che non diventi un deposito di cose inutili.

Lavora meglio insieme con ClickUp

Un'app per elenchi di cose da fare condivisa funziona solo quando mantiene effettivamente le persone responsabili. Ciò significa aggiornamenti in tempo reale, titolarità chiara e un layout di facile comprensione. Senza questo, le attività vengono trascurate, le scadenze non vengono rispettate e le cose vengono fatte due volte o non vengono fatte affatto.

Se stai cercando un'app che integri tutto: attività, routine, aggiornamenti e persino un po' di magia dell'automazione, ClickUp è quello che fa per te.

È progettata per la collaborazione a tutti i livelli, dalle famiglie ai team in rapida evoluzione, e ricca di funzionalità/funzioni che crescono con le tue esigenze.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea la tua migliore lista di cose da fare! ✅