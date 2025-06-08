Modelli gratuiti per l'onboarding dei clienti per semplificare l'esperienza dei nuovi clienti

Hai appena acquisito un nuovo cliente. Tutto procede bene finché qualcuno non richiede un file che pensavi fosse in possesso di qualcun altro. Il kickoff subisce un ritardo. Una domanda chiave rimane senza risposta per una settimana.

E improvvisamente, quella registrazione fluida che avevi promesso sembra una falsa promessa. 🫤

Un modello affidabile per l'onboarding dei clienti può prevenire questo effetto farfalla. Ti aiuta a rimanere organizzato, definisce le aspettative sin dall'inizio e mantiene entrambe le parti sulla stessa pagina fin dal primo giorno.

In questo blog esploreremo modelli gratuiti per l'onboarding dei clienti che ti aiuteranno a garantire coerenza, chiarezza e la tranquillità necessaria al tuo processo di onboarding. 🧰

Cosa sono i modelli di onboarding dei clienti?

I modelli di onboarding dei clienti sono strutture che aiutano le aziende a presentare ai nuovi clienti i propri processi, flussi di lavoro e risultati finali. Ti aiutano a definire chiaramente le aspettative fin dal primo giorno, a evitare comunicazioni errate e passaggi mancanti e a risparmiare tempo con processi ripetibili.

Con liste di controllo, sequenze, pacchetti di benvenuto e guide istruttive, questi modelli garantiscono un processo di onboarding dei clienti senza intoppi.

Cosa rende efficace un modello di onboarding dei clienti?

I migliori modelli di onboarding dei clienti danno il tono all'intera relazione con il cliente. Semplificano il processo, riducono le comunicazioni avanti e indietro e aiutano i clienti a sentirsi informati, rassicurati e pronti per un esito positivo.

👀 Ecco cosa fa un modello affidabile per l'onboarding dei clienti:

Struttura chiara: delinea ogni passaggio del flusso di onboarding, dalle email di benvenuto alle chiamate iniziali e ai risultati finali, per garantire che tutti sappiano cosa sta succedendo e quando

Flessibilità: Si adatta a diversi tipi di clienti, settori o servizi senza dover ricostruire ogni volta l'intero processo

Strumenti di comunicazione integrati: Include pacchetti di benvenuto, moduli di registrazione e modelli di email per aiutare a definire le aspettative e rispondere alle domande frequenti in anticipo

Automazione integrata: sincronizzazione con i tuoi strumenti di project management per assegnare attività, inviare promemoria e triggerare aggiornamenti automaticamente

Risorse self-service: collegamenti a guide utili, video dimostrativi e documentazione, in modo che i clienti possano trovare rapidamente le risposte senza dover attendere il team

Raccolta di feedback: raccoglie i commenti dei clienti durante o dopo l'onboarding per individuare tempestivamente eventuali problemi e migliorare i processi

🧠 Curiosità: L'idea di monitorare i clienti è antica. Oltre 20.000 anni fa, i commercianti utilizzavano semplici registri (e la memoria) per gestire le relazioni con gli acquirenti. I primi registri includevano anche note sui debiti e sulle merci, una versione primitiva della segmentazione dei clienti.

13 modelli di onboarding dei clienti

Non esistono due clienti uguali. Ecco perché avere il modello di onboarding giusto può fare la differenza. Che tu lavori da solo o con un team, puoi trovare quello più adatto al tuo stile.

E se vuoi fare un ulteriore passaggio, il software di project management CRM ClickUp mette tutto insieme. Dal monitoraggio delle trattative e delle attività alla gestione delle relazioni e dei follow-up, tutto è organizzato, personalizzabile e costruito per adattarsi alla tua azienda.

Questi modelli plug-and-play ti aiutano a offrire un'esperienza di onboarding fluida e coerente, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni del tuo team.

Sfoglia questo elenco, scegli quello che fa al caso tuo e rendi l'onboarding una preoccupazione in meno! 🎯

1. Modello di onboarding dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un'esperienza di onboarding senza interruzioni con il modello di onboarding clienti ClickUp

Il modello di onboarding dei clienti ClickUp funge da coordinatore dietro le quinte per fare un'ottima prima impressione con ogni nuovo cliente.

I campi personalizzati come Tipo di cliente, Pacchetto di servizi e Data della chiamata di onboarding ti consentono di personalizzare il percorso di onboarding di ogni cliente mantenendo l'efficienza. Ad esempio, puoi taggare "Startup" per un onboarding snello e self-service o "Enterprise" per un'esperienza personalizzata e altamente interattiva.

Il campo Pacchetto di servizi attiva automaticamente i playbook di onboarding pertinenti, come il supporto aggiuntivo per i clienti Pro o una lista di controllo per l'avvio rapido per gli utenti Basic. La data della chiamata di onboarding aiuta il tuo team a rimanere organizzato monitorando i programmi e assicurando che nessuna chiamata venga persa.

Questi campi centralizzano il contesto del cliente, mantenendo allineati i team di assistenza clienti, commerciale e di prodotto.

📌 Ideale per: team basati sui servizi che gestiscono più segmenti di client e necessitano di un sistema centralizzato e automatizzato per personalizzare tutte le attività di onboarding, monitorare lo stato e scalare in modo efficiente

🔍 Lo sapevi? Si prevede che il fatturato del mercato dei software di gestione delle relazioni con i clienti crescerà a un tasso annuo del 10,17%, raggiungendo un volume di mercato di 145,61 miliardi di dollari nel prossimo futuro.

2. Modello Bacheca per l'onboarding dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Acquisisci le richieste dei clienti, il POC, il valore della sottoscrizione e il metodo/modalità di pagamento con il modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Immagina che un nuovo cliente si registri per la tua sottoscrizione di livello intermedio, richiedendo documenti white label, un punto di contatto dedicato e fatturazione mensile. Con il modello Bacheca di onboarding dei clienti di ClickUp, puoi acquisire queste informazioni in anticipo utilizzando campi come Richieste dei clienti, POC, Valore della sottoscrizione e Metodo/modalità di pagamento, in modo che il tuo team possa iniziare immediatamente.

Ad esempio, assegnando un tag al valore della sottoscrizione di 2.500 $ e registrando "branding personalizzato" come richiesta del cliente, è possibile personalizzare immediatamente il processo di onboarding. Se sono necessari cicli di revisione aggiuntivi o risorse di progettazione, il team saprà a cosa dare la priorità. Il campo POC garantisce una comunicazione chiara e il metodo/modalità di pagamento consente al team finanziario di preparare fatture accurate.

Hai bisogno di approvazioni contrattuali? Il campo Firma tiene traccia della firma degli accordi. Desideri un feedback? Registra il sentiment dei clienti con il campo Feedback cliente. Con il campo Fase di onboarding, sei sempre a conoscenza dello stato del cliente, assicurandoti che nulla venga trascurato.

📌 Ideale per: Pensatori visivi che preferiscono gestire lo stato dei clienti attraverso una bacheca in stile Kanban con la facilità del drag-and-drop.

💡 Suggerimento: Rendi ludiche le attività di onboarding per i tuoi clienti! Aggiungi elementi come badge o premi per il completamento delle attività per mantenere i client coinvolti.

3. Modello di onboarding per nuovi utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Integra i tuoi clienti senza problemi nella tua area di lavoro con il modello di onboarding per nuovi utenti di ClickUp

Presentare nuovi utenti al tuo prodotto o alla tua piattaforma è un momento chiave che forma la loro esperienza, la loro fiducia e il loro impegno a lungo termine. Il modello ClickUp per l'onboarding dei nuovi utenti garantisce che questo percorso sia fluido e coerente, fornendo un percorso chiaro e strutturato per aiutare gli utenti a sentirsi a proprio agio, scoprire rapidamente il valore e rimanere coinvolti.

Con questo modello, puoi guidarli automaticamente attraverso una serie di attività personalizzate: esplorare il layout dell'area di lavoro, rivedere le attività assegnate, capire come commentare o taggare i colleghi e imparare a monitorare i risultati finali.

Ogni passaggio è predefinito, intuitivo e guida i clienti verso il valore senza bisogno di ticket di assistenza. Struttura il percorso in fasi chiare come "Tour di benvenuto", "Prima attività" e "Collaborazione in team 101"

Aggiungi documenti ClickUp con tutorial incorporati, assegna attività in stile lista di controllo e imposta automazioni per dare seguito alle attività in caso di stallo.

📌 Ideale per: aziende o piattaforme SaaS che accolgono nuovi utenti e li aiutano a imparare rapidamente le funzionalità/funzioni chiave e i flussi di lavoro.

📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti di piani di comunicazione per progetti

4. Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottieni una lista di controllo completa per l'onboarding dei dipendenti con il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp ti offre un sistema ripetibile e organizzato per garantire che ogni nuovo dipendente sia operativo fin dal primo giorno

Supponiamo che tu stia inserendo un nuovo dipendente nel reparto Assistenza clienti. Con questo modello, puoi personalizzare immediatamente l'esperienza utilizzando campi come Titolo di lavoro, Reparto e Data di inizio. Una volta inserita l'email di lavoro, il modello attiva automaticamente attività come l'invio di un'email di benvenuto, la fornitura di strumenti di supporto e la pianificazione di un incontro individuale con il responsabile.

Attività come la formazione sui prodotti, l'accesso al sistema e l'accettazione delle politiche sono già predefinite, assegnate e tracciabili, in modo che nulla venga tralasciato.

📌 Ideale per: Responsabili delle risorse umane, team leader e responsabili delle operazioni in aziende in rapida crescita che hanno bisogno di integrare rapidamente i nuovi assunti nel proprio software di onboarding dei clienti.

🤝 Promemoria: Una volta che i tuoi clienti si sono registrati, invia loro un'email di benvenuto. Includi le informazioni di base, come i recapiti, le copie del contratto e i passaggi successivi. Puoi anche includere risorse utili come tutorial, domande frequenti o guide dettagliate.

5. Modello di onboarding ClickUp HubSpot

Ottieni il modello gratuito Crea un'esperienza personalizzata per i tuoi clienti con il modello di onboarding ClickUp Hubspot

Il modello di onboarding ClickUp HubSpot offre un'esperienza di onboarding fluida e personalizzata per ogni cliente. Dalla configurazione del CRM all'automazione del marketing, puoi mappare argomenti chiave, attività cardine e attività in un piano chiaro e tracciabile per un'adozione più rapida.

Con questo modello potrai:

Personalizza l'onboarding in base al tipo di client: una startup potrebbe aver bisogno solo della configurazione del CRM e di una guida alla pagina di destinazione. Un'implementazione aziendale? Potrebbe includere la migrazione dei dati, l'integrazione con gli strumenti esistenti e sessioni di onboarding per tutto il team

Traccia ogni passaggio in tutte le funzioni: utilizza viste personalizzate per monitorare lo stato delle attività nei team commerciali, di marketing, IT e di assistenza clienti

Centralizza tutto in un unico posto: allega procedure operative standard, documenti illustrativi e video di formazione direttamente alle attività. Non dovrai più cercare link o file in diversi strumenti

Crea percorsi di onboarding basati sui ruoli: forma un rappresentante commerciale sulle fasi della pipeline mentre inserisci un responsabile marketing nei flussi di lavoro delle campagne e nella valutazione dei lead, ciascuno con le proprie attività, i propri titolari e le proprie scadenze

📌 Ideale per: agenzie o team che stanno trasferendo i propri clienti agli strumenti e ai servizi HubSpot, con passaggi personalizzati per quell'ecosistema.

6. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli in anticipo i dettagli chiave, trasforma le risposte in azioni e semplifica i passaggi con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Il modello di modulo di registrazione ClickUp offre un formato chiaro per raccogliere esattamente ciò di cui hai bisogno da clienti, colleghi o stakeholder senza discussioni inutili. Puoi personalizzarlo in base al tuo flusso di lavoro per raccogliere brief dei clienti, richieste di assistenza, feedback interni e dettagli sui nuovi progetti.

Con campi integrati come Budget, Metodo di contatto preferito, Nome dell'azienda e Note aggiuntive, puoi raccogliere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Tutto ciò che viene inviato viene trasformato in attività o elementi di ClickUp nell'area di lavoro, in modo che i follow-up possano avvenire automaticamente.

Questo modello di modulo di registrazione ti consente anche di inoltrare le risposte, assegnare membri del team e persino automatizzare parti del processo per velocizzare le operazioni.

📌 Ideale per: aziende di servizi che raccolgono informazioni iniziali sui clienti prima delle chiamate di avvio o delle proposte.

📖 Per saperne di più: Customer Lifecycle Marketing: una guida per i professionisti del marketing

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

7. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle vendite, monitora la soddisfazione dei clienti e coltiva i lead con il modello CRM di ClickUp

La gestione delle relazioni con i clienti mantiene attive le trattative e i clienti soddisfatti. Il modello CRM di ClickUp ti aiuta a gestire più lead, conversazioni, follow-up e attività legate a ogni fase del percorso commerciale e del cliente.

Progettato per strutturare le relazioni e la gestione dei clienti, il modello ti consente di mappare la tua pipeline, monitorare lo stato di avanzamento di ciascun lead e assegnare priorità alle azioni in base alle fasi commerciali. Ti aiuta inoltre a mantenere un database clienti pulito e ricercabile. Puoi archiviare informazioni chiave come settore, titolo professionale e dettagli di contatto, nonché ordinare o filtrare rapidamente in base alle tue esigenze.

Per ogni lead, puoi impostare attività come Contatto iniziale, Email di follow-up e Pianificazione demo, garantendo una chiara responsabilità per ogni fase. Man mano che il tuo team di vendita avanza nella pipeline, può utilizzare la vista Grafico di Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze temporali delle attività e automatizzare i promemoria per i follow-up o le notifiche al raggiungimento delle attività cardine.

Ideale per: Team commerciali e di gestione degli account che desiderano semplificare la gestione dei lead, la comunicazione con i clienti e la definizione delle priorità delle attività utilizzando il CRM in ClickUp.

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento degli strumenti digitali, negli anni '50 le aziende utilizzavano i Rolodex per gestire manualmente i contatti dei clienti, sfogliando schede invece di scorrere dashboard.

Ottieni il modello gratuito Acquisisci, monitora e risolvi facilmente le richieste dei clienti con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp ti offre un modo conveniente per monitorare il feedback dei clienti, raccogliere dati per ricerche, sondaggi e assistenza clienti e organizzare le informazioni di contatto per campagne di marketing o follow-up.

La visualizzazione Modulo di contatto cliente acquisisce e organizza tutti i moduli inviati, facilitando l'accesso ai dettagli di contatto, ai feedback e ai problemi. La visualizzazione Riepilogo/riassunto contatti offre una panoramica delle richieste in corso, aiutandoti a identificare tendenze o problemi urgenti.

Puoi anche automatizzare i follow-up e analizzare i dati delle richieste per aumentare l'efficienza dell'assistenza e garantire risposte tempestive.

📌 Ideale per: team di supporto clienti, responsabili dei servizi e aziende che desiderano migliorare la comunicazione con i clienti e garantire che ogni richiesta venga gestita in modo efficiente.

9. Modello di collaborazione per il successo dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Costruisci relazioni di successo con i tuoi clienti grazie al modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp

Il successo dei clienti dipende dalla creazione di relazioni solide e durature che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi. Il modello di collaborazione per il successo dei clienti di ClickUp supporta questa partnership fornendo ai team del supporto clienti una struttura indispensabile per comunicare, pianificare e collaborare con i clienti in un'area di lavoro condivisa, in modo che tutti possano concentrarsi sui risultati.

Con questo modello, puoi creare un hub unificato per il coinvolgimento dei clienti. Dal kickoff al monitoraggio delle attività cardine, conserva le attività chiave, le note e gli aggiornamenti in un unico posto. Usalo per creare liste di controllo per l'onboarding dei clienti, registrare feedback, monitorare i KPI o pianificare check-in regolari. Puoi anche assegnare responsabilità, impostare sequenze temporali e monitorare lo stato in tempo reale.

📌 Ideale per: Team e manager del successo dei clienti che lavorano in diversi reparti per garantire che i tassi di onboarding, coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti siano allineati e proattivi.

Con ClickUp, abbiamo fatto un passaggio in avanti e abbiamo creato delle dashboard dove i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai clienti di sentirsi connessi ai loro team, soprattutto considerando che si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.

Con ClickUp, abbiamo fatto un passaggio in avanti e abbiamo creato delle dashboard dove i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai clienti di sentirsi connessi ai loro team, soprattutto considerando che si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.

10. Modello di onboarding dei clienti di HubSpot

tramite HubSpot

Il modello di onboarding dei clienti di HubSpot è come un kit di avvio per le aziende che desiderano fare un'ottima prima impressione sui nuovi clienti. È progettato per soddisfare entrambe le parti del percorso di onboarding. I clienti ottengono una roadmap chiara e tutte le informazioni di cui hanno bisogno in anticipo, mentre il tuo team interno riceve gli strumenti per rimanere organizzato dietro le quinte.

Utilizza la lista di controllo per l'onboarding interno dei nuovi clienti per allineare il tuo team sui passaggi chiave prima dell'avvio del cliente e invia un pacchetto di benvenuto personalizzabile per fornire ai clienti la chiarezza di cui hanno bisogno su chi contattare, come funziona il supporto e quali sono i passaggi successivi.

Raccogli tutti i dettagli critici in anticipo con il Modulo di registrazione clienti, in modo che il tuo team possa personalizzare il percorso di onboarding.

📌 Ideale per: Team di marketing e commerciali che utilizzano HubSpot e desiderano un processo plug-and-play per l'onboarding dei nuovi clienti.

📖 Per saperne di più: Strumenti software per la fidelizzazione dei clienti

🔍 Lo sapevate? Il CRM ha preso piede negli anni '90, con il lancio di Siebel Systems nel 1993. Ha riunito vendite, marketing e assistenza in un'unica piattaforma. Questo è stato anche l'era dell'Automazione della forza vendita, un modo più innovativo di gestire il processo di vendita.

11. Modello di onboarding dei clienti di Pipefy

tramite Pipefy

Il modello di onboarding dei clienti di Pipefy include un funnel di onboarding modificabile e moduli personalizzabili per acquisire in anticipo dati quali gli obiettivi dei clienti, le preferenze tecniche e i responsabili delle decisioni.

Man mano che i clienti passano attraverso le fasi di onboarding (benvenuto, configurazione, formazione, avvio), il modello invia automaticamente promemoria, assegna attività e aggiorna gli stati. La funzionalità/funzione Posta in arrivo condivisa mantiene organizzata la comunicazione salvando tutti i messaggi sulla piattaforma e assegnandoli ai membri del team, aiutando il tuo team a rispondere in modo più rapido ed efficiente.

📌 Ideale per: Team operativi e orientati ai processi che desiderano un flusso di lavoro strutturato e tracciabile, scalabile su team o reparti di grandi dimensioni.

🤝 Promemoria: Inizia a comunicare tempestivamente e in modo coerente, concentrandoti sempre su messaggi orientati al valore. Il linguaggio deve essere semplice e chiaro, senza gergo tecnico quando spieghi i processi o rispondi alle domande.

12. Modello di modulo di onboarding dei clienti di Template. Net

Modello. Il Modello di modulo di onboarding del cliente di Template. Net inizia acquisendo le informazioni sul cliente (nome dell'azienda, indirizzo e contatto principale), garantendo al tuo team di disporre di registrazioni accurate per evitare qualsiasi confusione in seguito.

Il modello include uno spazio in cui i clienti possono condividere il tipo di servizi che stanno cercando, come consulenza, lavoro su progetti o progettazione/sviluppo. Ciò consente ai clienti di descrivere i propri obiettivi con parole proprie.

La sezione Accordi legali conferma che il cliente è informato sui tuoi termini e sulle tue politiche sulla privacy, fornendo chiarezza legale per entrambe le parti.

📌 Ideale per: Piccole imprese o liberi professionisti che desiderano un modulo chiaro e intuitivo per raccogliere i dati dei clienti e le loro esigenze di assistenza.

💡 Suggerimento: Utilizza guide interattive, liste di controllo o barre di avanzamento per guidare i clienti attraverso ogni passaggio essenziale. Abbina questi strumenti a indicazioni dettagliate e indicatori di stato per mantenere i clienti coinvolti e sulla strada giusta.

13. Modello di presentazione per l'onboarding dei clienti commerciali di Template. Net

Modello. Il modello di presentazione per l'onboarding dei clienti commerciali di Net è stato creato per rendere il passaggio post-vendita il più agevole possibile. Aggiungi i programmi di pagamento, i metodi accettati e persino le politiche sui ritardi nei pagamenti per evitare spiacevoli sorprese in futuro.

Sequenze, risultati finali e KPI sono definiti in anticipo, quindi non ci sono dubbi su quale sarà l'esito positivo o quando dovranno essere raggiunte le attività cardine. Il modello copre anche le modalità e la frequenza dei contatti, il che aiuta a creare un ritmo di lavoro più fluido sin dal primo giorno.

📌 Ideale per: Rappresentanti commerciali o account manager che presentano visivamente le informazioni di onboarding ai nuovi clienti, coprendo dettagli chiave come sequenze, KPI e risultati finali per un buon processo di onboarding dei clienti.

🔍 Lo sapevi? Uno dei primi strumenti moderni per la gestione dei contatti è stato ACT ( Automated Contact Tracking), lanciato nel 1986. Creato da Pat Sullivan e Mike Muhney, aiutava i venditori a monitorare le conversazioni e i lead prima ancora che "CRM" diventasse una parola d'ordine.

Ottieni il tuo kit di strumenti di onboarding gratuito con ClickUp

Hai nuovi clienti in arrivo, il che è fantastico, finché non ti ritrovi a cercare il modulo di registrazione, a chiederti se hai inviato le email di follow-up o a scavare nei thread delle email.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre modelli di onboarding pronti all'uso, puliti, personalizzabili e creati per team reali.

Che tu sia un consulente indipendente o parte di un'agenzia in crescita, questi modelli ti offrono una struttura senza rigidità.

Opera come un professionista e registrati gratis a ClickUp oggi stesso! ✅