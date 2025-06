I 8 migliori generatori di grafici a torta IA per visualizzare i dati in modo più intelligente nel 2025

Finalmente hai completato il report. I dati sono solidi, i numeri sono corretti, ma quando lo presenti, le persone strizzano gli occhi guardando la tabella e chiedono: "Cosa dovrei capire da questo?"

Questo è il problema. Stai cercando di dare un senso ai dati assicurandoti che siano comprensibili rapidamente e visivamente, senza una spiegazione di 5 minuti.

I grafici a torta erano lo strumento ideale per questo scopo. Facili da leggere, facili da realizzare. Ma nel mondo di oggi, dove devi destreggiarti tra sequenze più veloci, presentazioni più concise e tempi di attenzione più brevi che mai, i grafici di base non sono più sufficienti.

È qui che i generatori di grafici a torta IA stanno cambiando le regole del gioco. Questi strumenti non si limitano a creare un grafico a torta e a colorare alcune fette. Ti aiutano a scegliere la giusta suddivisione, suggeriscono diagrammi migliori quando un grafico a torta non è adatto, velocizzano la visualizzazione dei dati e mettono in luce informazioni che non sapevi fossero presenti nel tuo foglio di calcolo.

Eccone alcuni che vale davvero la pena utilizzare, soprattutto se desideri che i tuoi grafici non siano solo belli da vedere.

I migliori generatori di grafici a torta IA in sintesi

Utilizza gli strumenti elencati di seguito per creare e analizzare grafici a torta con l'assistenza dell'IA:

Cosa cercare nei generatori di grafici a torta IA?

Quando scegli un generatore di grafici a torta IA, cerca funzionalità/funzioni che vadano oltre le tecniche e le capacità di visualizzazione di base. Lo strumento giusto dovrebbe ridurre al minimo la configurazione manuale, garantire l'accuratezza dei dati e aiutarti a presentare le informazioni in modo chiaro e professionale. Ecco cosa non perdere:

Inserimento in linguaggio naturale: i migliori strumenti dovrebbero consentirti di descrivere il grafico in un inglese semplice (ad esempio, "Grafico a torta delle spese del secondo trimestre per reparto") e generare immediatamente un'immagine. Ciò elimina la necessità di selezionare o formattare manualmente i dati

Classificazione e etichettatura automatica dei dati: Un motore IA intelligente dovrebbe riconoscere quali colonne rappresentano informazioni testuali, categorie e quali contengono valori numerici, senza richiedere una mappatura manuale

Supporto dati live o in streaming: l'integrazione con origini come Fogli Google, API o database consente ai grafici di aggiornarsi automaticamente al variare dei dati sottostanti. Questa funzionalità garantisce che i grafici riflettano i dati più recenti in tempo reale e semplifica anche il processo di reportistica

Funzionalità di esportazione: Cerca il supporto per più formati come SVG, PNG, PDF e HTML incorporabile. È un vantaggio se lo strumento offre esportazioni con etichetta bianca, consente di accedere alle versioni precedenti o si integra con piattaforme come PowerPoint o Notion

Precisione del grafico: il generatore di grafici a torta IA dovrebbe calcolare e rendere con precisione le proporzioni. Deve gestire errori di arrotondamento, campi vuoti e valori duplicati senza distorcere il grafico finale. Un'interpretazione errata del set di dati può portare a immagini fuorvianti

Personalizzazione e flessibilità di progettazione: Un buon strumento di visualizzazione dei dati consente di personalizzare etichette, colori, font, legende, dimensioni delle sezioni e persino animazioni. Ciò è fondamentale per garantire la coerenza del marchio o per rendere più comprensibili dati complessi

Accessibilità e design reattivo: i grafici a torta devono essere compatibili con gli screen reader (conformi ARIA), adatti ai daltonici e reattivi su tutti i dispositivi. Le immagini esportate devono essere facilmente scalabili sia in formato digitale che cartaceo

Privacy e sicurezza dei dati: se utilizzi dati sensibili o aziendali, dai la priorità ai generatori di grafici a torta con crittografia, accesso basato sui ruoli, conformità SOC 2 o ISO 27001 e opzioni di hosting locale o cloud privato

I 8 migliori generatori di grafici a torta IA per la visualizzazione dei dati in tempo reale

Ora che hai un'idea chiara di cosa rende eccellente uno strumento per grafici a torta, ecco i nostri consigli, completi delle loro migliori funzionalità/funzioni, limiti e informazioni sui prezzi.

1. ClickUp (Ideale per la reportistica in tempo reale basata su progetti)

Genera grafici a torta gratis con ClickUp Utilizza le funzionalità/funzioni di drill-down nelle dashboard di ClickUp per un'analisi più approfondita dei tuoi grafici a torta

Con i flussi di lavoro sempre più veloci, i team non hanno tempo di setacciare pagine e pagine di testo. Hanno bisogno di un modo rapido e visivo per controllare lo stato di avanzamento con un solo sguardo. Ma quando arriva il momento di mostrare i dati, si ritrovano a scavare nei fogli di calcolo o a cercare aggiornamenti in strumenti sparsi ovunque.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, elimina questa seccatura consentendoti di creare grafici a torta basati sull'IA direttamente all'interno delle tue dashboard di lavoro.

Invece di dover caricare fogli di calcolo o inserire manualmente numeri grezzi, ClickUp estrae i dati rilevanti dalla tua area di lavoro, tra cui:

Stato delle attività

Tempo monitorato

Assegnatari delle attività

Priorità

Campi personalizzati in ClickUp (come ore stimate, budget, tag o qualsiasi altra cosa tu voglia monitorare)

In questo modo otterrai grafici a torta aggiornati automaticamente e collegati direttamente ai tuoi progetti, raggruppati esattamente come desideri.

Crea dashboard ClickUp personalizzati utilizzando oltre 50 schede: grafici a torta, schede tabella, grafici a linee, grafici a barre e altro ancora

Supponiamo che tu voglia vedere come è distribuito il lavoro all'interno del tuo team. Per farlo, apri ClickUp Dashboards, clicca su + Aggiungi scheda, scegli l'opzione Grafico a torta sotto Schede personalizzate e seleziona l'origine dati.

Da lì, puoi raggruppare i tuoi dati per Assegnatario, con ogni fetta della torta che rappresenta un membro del team. Puoi anche raggruppare per Stato per monitorare quanto lavoro è in corso, completato o in ritardo.

Evidenzia le proporzioni con i grafici ad anello di ClickUp invece che con un grafico a torta

Vuoi mostrarlo come un grafico ad anello con il totale delle attività al centro? Basta attivare/disattivare l'impostazione di visualizzazione. Puoi anche filtrare ciò che viene visualizzato, eseguire il drill-down in segmenti specifici o visualizzare le fette come percentuali.

Guarda questo video esplicativo per configurare le tue dashboard (compresi i grafici a torta) 👇🏽

Ecco alcune idee per le metriche chiave che puoi monitorare tramite i grafici a torta in ClickUp:

Attività (ad es. grafico a torta che mostra la percentuale di attività per stato, priorità o assegnatario)

Monitoraggio del tempo (ad es. grafico a torta che mostra le ore registrate su un progetto per persona)

Campi personalizzati (ad es. grafico a torta che mostra i punti della storia per categoria di funzionalità/funzione)

Si tratta di un'esperienza senza codice, drag-and-drop, su misura per la configurazione della tua area di lavoro.

Ma ciò che distingue ClickUp è ClickUp Brain, l'assistente IA integrato. Sebbene non generi ancora grafici a torta direttamente, migliora la tua reportistica:

Riepilogare/riassumere le informazioni del dashboard

Analizza i grafici a torta (e altro ancora) dalle dashboard di ClickUp utilizzando ClickUp Brain

Rispondi a query in linguaggio naturale come "Quanto tempo ha registrato il team di progettazione la scorsa settimana?"

Consigli su cosa visualizzare in base a obiettivi, OKR o carico di lavoro

Ecco un esempio delle informazioni che otteniamo quando chiediamo a Brain: "Qual è il carico di lavoro di [membro del team]?".

Ottieni informazioni dettagliate su carichi di lavoro, scadenze, priorità e altro ancora con ClickUp Brain

Ciò che rende tutto questo ancora più potente è il modo in cui è integrato nei tuoi flussi di lavoro effettivi. Il grafico estrae i dati in tempo reale dalle attività di ClickUp, quindi qualsiasi aggiornamento (ad esempio un cambiamento di stato, una riassegnazione o un'attività cardine completata) si riflette immediatamente nel grafico.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Monitora lo stato di avanzamento: Utilizza Utilizza gli Obiettivi di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento di OKR, KPI o attività cardine del team collegando i grafici direttamente agli obiettivi creati dal completamento delle attività o dalle metriche personalizzate

Tieni traccia del tuo lavoro: Utilizza Utilizza le viste di ClickUp (come Elenco, Bacheca o Calendario) per visualizzare le attività e le attività cardine in base alle tue preferenze

Automatizza le attività banali: Usa Usa le automazioni di ClickUp per automatizzare gli aggiornamenti di routine come la modifica delle priorità, la chiusura delle attività obsolete o l'assegnazione di tag agli elementi scaduti, in modo che i tuoi grafici riflettano dati aggiornati

Limiti di ClickUp

Il volume delle funzionalità/funzioni di questa piattaforma di project management può sembrare eccessivo agli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp offre una serie diversificata di strumenti di project management e collaborazione. Una funzionalità chiave utile per me e il mio team di progettazione sono le dashboard personalizzate. Posso impostare istanze di filtri personalizzati e monitorare i progetti per l'intero team, oppure filtrare per singolo utente e visualizzare un grafico a torta degli elementi richiesti, in corso e in revisione, il tutto in un'unica vista.

ClickUp offre una serie diversificata di strumenti di project management e collaborazione. Una funzionalità/funzione chiave utile per me e il mio team di progettazione sono le dashboard personalizzate. Posso impostare istanze di filtri personalizzati e monitorare i progetti per l'intero team, oppure filtrare per singolo utente e visualizzare un grafico a torta degli elementi richiesti, in corso e in revisione, il tutto in un'unica vista.

2. Visme (ideale per report di marketing e presentazioni di marca)

via Visme

Il generatore di grafici a torta gratuito di Visme ti consente di creare grafici semplicemente inserendo un prompt in linguaggio naturale, eliminando la necessità di progettazione manuale e inserimento dei dati. I grafici sono completamente interattivi, il che significa che puoi aggiungere effetti al passaggio del mouse, elementi cliccabili o transizioni animate per monitorare i tuoi progetti e rendere i tuoi report digitali più efficaci.

Lo strumento si integra facilmente con Fogli Google, consentendo l'inserimento di dati semi-dinamici.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

Utilizza modelli di design personalizzabili e opzioni di stile per adattare il grafico ai colori del tuo marchio e ai temi della presentazione

Regola ogni aspetto del grafico, inclusi colori, font, etichette, sfondi e altro ancora, con opzioni di personalizzazione

Invita i membri del team a collaborare alla creazione di grafici, consentendo la modifica, l'inserimento di commenti e il feedback simultanei

Limiti di Visme

Alcuni utenti hanno riscontrato rallentamenti, soprattutto durante la gestione di progetti di grandi dimensioni o utilizzando la piattaforma con connessioni Internet più lente

Prezzi di Visme

Base : Gratis

Starter : 29 $ al mese

Pro : 59 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2 : 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visme?

Una recensione su G2 dice:

La piattaforma è stata facile da usare fin da subito, senza bisogno di formazione. È intuitiva e rende più facile completare i progetti. È anche ricca di modelli ed elementi da utilizzare ed è stato facile applicare il mio marchio.

La piattaforma è stata facile da usare fin da subito, senza bisogno di formazione. È intuitiva e rende più facile completare i progetti. È anche ricca di modelli ed elementi da utilizzare ed è stato facile applicare il mio marchio.

3. Infogram (ideale per dashboard interattivi e visualizzazioni rapide)

via Infogram

L'IA di Infogram analizza i tuoi dati e consiglia i tipi di grafici, i layout e le combinazioni di colori più efficaci e adatti ai tuoi flussi di lavoro. È possibile aggiungere ulteriori informazioni tramite suggerimenti o didascalie in una casella di contenuto per fornire una comprensione più completa dei grafici a torta creati.

I professionisti del marketing possono garantire la coerenza creando un kit personalizzato con il proprio logo, i colori del marchio e i font preferiti. E per esigenze di reportistica complesse, l'autore di grafici a torta di Infogram offre l'accesso API per automatizzare i processi di visualizzazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infogram

Inserisci i dati direttamente, carica fogli di lavoro o integra dati in tempo reale da servizi cloud come Fogli Google

Scarica i tuoi grafici in formato PNG, PDF o GIF di alta qualità da utilizzare in report, presentazioni o social media

Scegli tra 19 diversi stili di modelli per migliorare la leggibilità dei grafici ed evidenziare i punti chiave

Limiti di Infogram

Alcuni utenti finali hanno segnalato che la qualità delle immagini esportate, in particolare nei formati ad alta risoluzione, potrebbe non soddisfare gli obiettivi

Prezzi di Inforgram

Base : Gratis

Pro : 25 $ al mese

Business : 79 $/mese

Team : 179 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Inforgram

G2 : 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Infogram?

Una recensione su G2 dice:

Interfaccia facile da usare con un'ampia scelta di grafici e un vasto intervallo di immagini, copertine video e icone

Interfaccia facile da usare con un'ampia scelta di grafici e un vasto intervallo di immagini, copertine video e icone

4. Canva (ideale per progettare presentazioni e contenuti per i social media)

tramite Canva

Il generatore di grafici a torta di Canva offre una soluzione intuitiva con un'interfaccia semplice per comunicare efficacemente le informazioni dei dati. L'inserimento dei dati è semplice: basta inserire manualmente i valori o copiarli e incollarli direttamente dai fogli di calcolo. La piattaforma supporta anche il lavoro collaborativo, consentendo ai team di lavorare contemporaneamente sulla progettazione dei grafici, semplificando il processo di feedback e modifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Personalizza ogni fetta del grafico a torta con valori e etichette specifici per rappresentare accuratamente i dati

Crea grafici di project management ottimizzati per vari dispositivi, assicurandoti che abbiano un aspetto perfetto su schermi di tutte le dimensioni

Condividi facilmente i grafici tramite link diretti o incorporali in siti web e presentazioni

Limiti di Canva

Mancanza di funzionalità/funzioni per la gestione delle attività e l'esecuzione end-to-end del processo di progettazione

Prezzi di Canva

Free

Pro : 15 $ al mese

Teams : a partire da 30 $ al mese per i primi 3 utenti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

5. ChatGPT (ideale per attività basate sul linguaggio e assistenza intelligente)

tramite ChatGPT

ChatGPT può generare diversi tipi di grafici o report in base ai dati forniti. Se fornisci le categorie e i valori corrispondenti, può creare rapidamente un'immagine grafica a torta. Inoltre, i grafici generati possono essere scaricati in vari formati, tra cui PNG o JPG per i report e SVG per i siti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Personalizza elementi come etichette, colori e persino le dimensioni dei grafici, assicurandoti che il grafico soddisfi le tue esigenze specifiche

Ottieni il codice per generare grafici a torta in vari linguaggi di programmazione, come Python o JavaScript

Chiedi allo strumento di interpretare i dati per te o di suggerirti modi per visualizzarli in modo più efficace

Limiti di ChatGPT

Sebbene la creazione di grafici a torta semplici sia completamente gratuita, non è possibile lavorare in modo dinamico con dati in tempo reale a meno che non siano esplicitamente forniti

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mese

Teams : 25 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

6. Piktochart (ideale per la creazione di grafici a torta interattivi e personalizzati)

via Piktochart

Con il generatore di grafici a torta di Piktochart, puoi importare i dati direttamente da Excel, CSV o Fogli Google e lo strumento genererà istantaneamente i tuoi numeri in un grafico a torta raffinato. Ha anche funzionalità di personalizzazione, quindi puoi regolare i colori, aggiungere etichette e percentuali e persino animare gli elementi del grafico per le presentazioni.

Questo strumento gratuito offre grafici a torta interattivi che migliorano le presentazioni digitali consentendo ai tuoi spettatori di esplorare i dati attraverso azioni come il passaggio del mouse o il clic. Altrimenti, se stai creando materiali per esigenze convenzionali, puoi esportare facilmente i tuoi grafici in formati di alta qualità come JPG, PNG o PDF per una facile condivisione e stampa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Piktochart

Carica il tuo logo ed estrai automaticamente i colori del tuo marchio per garantire che i grafici a torta siano in linea con l'identità visiva della tua azienda e mantengano la coerenza del marchio

Collabora con il tuo team in tempo reale e consenti a più utenti di lavorare insieme sullo stesso grafico

Salva i tuoi progetti e modelli per un uso futuro, in modo da poterli aggiornare e riutilizzare rapidamente per progetti ricorrenti

Limiti di Piktochart

Piktochart non offre un'opzione integrata per inviare le creazioni direttamente a piattaforme o database esterni. È invece necessario esportare le immagini e importarle manualmente in altri sistemi

Prezzi di Piktochart

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Piktochart?

Una recensione su G2 dice:

Al momento, Piktochart è dove faccio tutto. La varietà di modelli rende incredibilmente semplice modificare varie presentazioni, facendomi risparmiare un sacco di tempo.

Al momento, Piktochart è dove faccio tutto. La varietà di modelli rende incredibilmente semplice modificare varie presentazioni, facendomi risparmiare un sacco di tempo.

7. EdrawMax (Ideale per approfondimenti basati sull'IA e personalizzazione dettagliata dei grafici a torta)

tramite EdrawMax

Il generatore di grafici a torta basato sull'IA di EdrawMax ti consente di inserire dati o descrivere le tue esigenze in un linguaggio semplice, che l'IA interpreta per creare grafici a torta accurati.

Inoltre, analizza i tuoi dati per identificare tendenze, valori anomali e metriche chiave, trasformando i dati grezzi in rappresentazioni visive utilizzabili. Per migliorare ulteriormente la tua esperienza, EdrawMax offre l'accesso a una vasta libreria di oltre 15.000 modelli e simboli.

Funzionalità/funzioni chiave di EdrawMax

Utilizza strumenti intuitivi di trascinamento per regolare colori, font, etichette e stili e assicurati che i tuoi grafici a torta siano in linea con il tuo marchio o con le esigenze della tua presentazione

Salva i tuoi grafici a torta in vari formati, tra cui JPG, PNG, PDF, Word, Excel e PowerPoint, per integrarli facilmente in report e presentazioni

Crea e modifica grafici a torta senza problemi su Windows, macOS, Linux e dispositivi mobili

Limiti di EdrawMax

Si basa su input di dati strutturati, che possono influire sulle prestazioni in caso di dati non strutturati o incompleti

Prezzi di EdrawMax

Versione di prova gratuita

Individuale : a partire da 64 $ (per 6 mesi)

Team e aziendale : a partire da 5,53 $/utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

8. Beautiful. ai (Ideale per grafici a torta veloci e pronti per la presentazione con un design intelligente)

Con modelli predefiniti che si adattano automaticamente al tuo contenuto, Beautiful. ai ti aiuta a creare grafici a torta dall'aspetto raffinato e professionale.

Inoltre, puoi dare vita ai tuoi dati con animazioni sottili che catturano l'attenzione del tuo pubblico e riportano la sua attenzione sulla tua presentazione. Per una gestione dei dati semplice e aggiornata, Beautiful. ai ti consente di importare dati o integrare grafici a torta direttamente in Fogli Google, Dropbox o Box.

Beautiful.ai migliori funzionalità/funzioni

Utilizza la tipografia e la tavolozza dei colori personalizzati del tuo marchio per garantire la coerenza in tutti i grafici a torta

Incorpora elementi interattivi come tooltip e legende per fornire agli spettatori informazioni dettagliate al passaggio del mouse e migliorare l'accessibilità dei dati

Aggiungi valori percentuali, numerici o di valuta ai segmenti dei grafici a torta e migliora la chiarezza e la presentazione dei dati

Beautiful. ai limitazioni

Beautiful. ai attualmente non supporta la generazione di grafici a torta tramite prompt in linguaggio naturale

Prezzi di Beautiful.ai

versione di prova gratuita per 14 giorni

Pro : 12 $ al mese

Team: 50 $ al mese per utente

Progetti ad hoc: 45 $

Enterprise: Prezzi personalizzati

Beautiful.ai valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Beautiful. ai?

Una recensione su G2 dice:

Adoro usare Beautiful.ai, sto ancora imparando ogni giorno, ma è molto visivo, mi piace molto l'aspetto pulito e diverso delle nostre presentazioni.

Adoro usare Beautiful.ai, sto ancora imparando ogni giorno, ma è molto visivo, mi piace molto l'aspetto pulito e diverso delle nostre presentazioni.

Visualizza i tuoi dati in modo più intelligente con ClickUp

Se stai cercando qualcosa di più di uno strumento autonomo per grafici a torta, ClickUp offre una soluzione all-in-one per un processo decisionale più intelligente e veloce.

Con i grafici a torta basati sull'IA all'interno dei dashboard di ClickUp, puoi visualizzare e analizzare istantaneamente la distribuzione delle attività, le prestazioni del team o lo stato dei progetti in tempo reale, senza bisogno di inserire dati manualmente.

Abbinalo alle attività di ClickUp per assegnare elementi di azione direttamente dalle informazioni dettagliate e utilizza ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti, individuare modelli o persino suggerire quali sono le priorità successive in base al tuo carico di lavoro.

