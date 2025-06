Avviare un'organizzazione no profit richiede coraggio, impegno e, diciamolo chiaramente, molta pianificazione. Hai la passione e lo scopo, ma come mettere su carta quelle grandi idee che cambieranno il mondo? Questa parte può sembrare opprimente.

È proprio qui che entra in gioco un piano aziendale. Un piano aziendale ben strutturato per organizzazioni no profit ti aiuta a rimanere concentrato sulla missione della tua organizzazione, conquistando al contempo la fiducia di donatori, membri del consiglio di amministrazione e provider di sovvenzioni. La buona notizia? Non devi partire da zero.

🔎 Lo sapevi? Le organizzazioni no profit sono una parte significativa dell'economia degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati, negli Stati Uniti sono registrate circa 1,85 milioni di organizzazioni no profit. ​

In questa guida abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di piani aziendali per organizzazioni no profit per aiutarti a trasformare le tue grandi idee in piani concreti da seguire.

Cosa sono i modelli di piano aziendale per organizzazioni no profit?

Un modello di piano aziendale per organizzazioni no profit è uno strumento strutturato che aiuta le organizzazioni no profit a mappare i propri obiettivi, le strategie e il piano operativo in un formato chiaro e organizzato. Ti guida attraverso la pianificazione, dalla dichiarazione di intenti della tua organizzazione no profit alle proiezioni finanziarie.

In sostanza, un piano aziendale senza scopo di lucro delinea ciò che fa l'azienda, chi serve e come continuerà a funzionare (e a crescere). La maggior parte dei modelli senza scopo di lucro ti guidano attraverso gli elementi essenziali: un breve riepilogo/riassunto, una suddivisione del pubblico di destinazione, un'analisi di mercato, i finanziamenti, i programmi e risorse aggiuntive come prompt e suggerimenti di formattazione.

💡 Suggerimento: Ti stai chiedendo come utilizzare l'IA per scrivere piani aziendali? Ecco alcuni consigli da seguire: Inizia inserendo nella IA la tua idea aziendale, il pubblico di riferimento e gli obiettivi 📊

Utilizza strumenti di IA per generare riepiloghi/riassunti, analisi di mercato e proiezioni finanziarie 📝

Rivedi, modifica e personalizza i contenuti generati dall'IA per adattarli alla voce del tuo marchio 🔍

Usa l'IA per trovare strategie uniche, idee di marketing e opportunità di crescita 🚀

I migliori modelli di piano aziendale per organizzazioni no profit da esplorare

Quando trasformi la tua visione no profit in un piano realizzabile, i modelli giusti possono aiutarti a iniziare senza stress.

ClickUp offre modelli di piani aziendali per organizzazioni no profit moderni, intuitivi e completamente personalizzabili. Questi modelli aiutano le organizzazioni no profit a mappare la loro missione, i programmi, i piani di raccolta fondi e le strategie operative.

Come app completa per il lavoro, ClickUp va oltre i modelli statici offrendo gestione dinamica delle attività, monitoraggio degli obiettivi, condivisione dei documenti e collaborazione in tempo reale, tutto in un unico posto.

Ecco alcuni dei migliori modelli di piani aziendali per organizzazioni no profit che puoi esplorare per dare struttura, chiarezza e slancio ai tuoi progetti orientati alla missione:

1. Modello di piano Business ClickUp

Ottieni un modello gratuito Crea un piano aziendale solido con il modello di piano Business di ClickUp

Un piano aziendale solido è fondamentale per guidare la tua organizzazione verso un esito positivo. Il modello di piano Business di ClickUp offre una struttura intuitiva per delineare obiettivi, strategie e sequenze.

Ti consente di monitorare lo stato di avanzamento, identificare i potenziali rischi e misurare i risultati raggiunti per rendere la pianificazione meno scoraggiante. Questo ti aiuta a migliorare la collaborazione con funzionalità/funzioni quali tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le attività con stati chiari come Completata, In corso, Da rivedere e Da fare

Personalizza i campi per aggiungere attributi, come Riferimento, Approvato e Sezione, per una migliore gestione delle attività

Visualizza il tuo piano con diverse visualizzazioni, tra cui Argomenti, Stato, Sequenza e Piano Business

🔑 Ideale per: Imprenditori alla ricerca di un modello semplice e personalizzabile per organizzare e attuare le proprie strategie aziendali.

2. Modello di documento per piano Business ClickUp

Ottieni un modello gratuito Sviluppa un piano aziendale centralizzato con il modello di documento ClickUp Business Plan

Il modello di documento per piano aziendale di ClickUp è perfetto per organizzare le tue idee, allineare il tuo team e presentare una roadmap chiara della tua visione ai membri del consiglio di amministrazione e alle parti interessate.

Puoi utilizzare le cinque sezioni predefinite (Profilo aziendale, Analisi di mercato, Strategia commerciale e di marketing, Strategia operativa, Attività cardine e metriche) per fornire informazioni complete sulla tua attività.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le attività con le risorse necessarie e anticipa i rischi

Collabora con il tuo team assegnando attività tramite commenti all'interno del documento

Utilizza i prompt e gli esempi integrati per guidare la tua scrittura e garantire la completezza

🔑 Ideale per: Imprenditori e team alla ricerca di uno strumento completo e intuitivo per sviluppare un piano aziendale.

3. Modello di piano aziendale snello ClickUp

Ottieni un modello gratuito Crea un piano aziendale snello con il modello di piano aziendale snello di ClickUp

Avviare un'attività non deve necessariamente significare affogare nelle scartoffie. Il modello di piano aziendale snello di ClickUp offre un approccio centralizzato alla pianificazione, concentrandosi sull'essenziale senza inutili complicazioni.

Questo modello di piano aziendale per organizzazioni no profit ti aiuta a delineare rapidamente la tua strategia aziendale, identificare gli obiettivi chiave e impostare attività cardine realizzabili. Visualizza il tuo piano con piccole attività cardine e monitora lo stato di avanzamento per apportare le modifiche necessarie con questo modello.

Ecco perché ti piacerà:

Sviluppa una strategia compatta e snella che garantisca il massimo rendimento senza sprechi

Organizza i dettagli utilizzando i campi personalizzati, come allegati e il modello Lean Canvas

Visualizza il tuo piano attraverso diverse visualizzazioni, come Riepilogo/riassunto del piano e Modello di business Canvas

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese alla ricerca di un quadro adattabile per gestire il proprio piano aziendale.

4. Modello di procedura operativa standard per organizzazioni no profit ClickUp

Ottieni un modello gratuito Delinea tutti i tuoi processi con il modello di procedura operativa standard per organizzazioni no profit di ClickUp

Il modello di procedura operativa standard per organizzazioni no profit di ClickUp chiarisce le operazioni quotidiane fornendo un quadro di riferimento per documentare le procedure operative standard (SOP) della tua organizzazione.

Questo modello di piano aziendale per organizzazioni no profit ti aiuta a delineare i processi essenziali, creare liste di controllo dettagliate e visualizzare come le diverse operazioni quotidiane sono connesse tra loro. Che si tratti di inserire nuovi membri nel team, gestire i volontari o garantire la coerenza tra i programmi, questo modello ti aiuta a gestire la tua organizzazione no profit in modo efficiente e senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi le attività in passaggi essenziali e facili da seguire con liste di controllo dettagliate

Organizza i processi per reparto o area di interesse per un accesso rapido

Monitora l'efficacia delle procedure operative standard e aggiorna le procedure senza partire da zero

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit che desiderano dare struttura e chiarezza alle proprie operazioni quotidiane.

5. Modello ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Ottieni un modello gratuito Organizza eventi di successo con il modello per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro di ClickUp

Per organizzare un evento senza scopo di lucro di successo non basta l'entusiasmo, occorre un coordinamento serio. Il modello per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro di ClickUp è qui per aiutarti. Questo strumento completo ti guida attraverso ogni aspetto della pianificazione di un evento, dall'impostazione degli obiettivi al riepilogo post-evento.

Con funzionalità/funzioni personalizzabili e layout intuitivi, semplifica la collaborazione, mantiene il team allineato e ti aiuta a gestire budget e sequenze.

Quindi, che tu stia organizzando un gala di raccolta fondi, un programma di sensibilizzazione della comunità o una campagna di sensibilizzazione, questo modello ti assicura che nulla sfugga e che il tuo evento si svolga come previsto.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli idee e archivia risorse in un'area facilmente accessibile utilizzando la vista Bacheca dei componenti

Controlla lo stato generale dell'evento con la vista Elenco fasi evento

Classifica i dettagli utilizzando campi personalizzati, come Componente dell'evento e Team responsabile

Assicurati che tutti siano sulla stessa pagina fornendo una panoramica della sequenza dell'evento

🔑 Ideale per: Team che desiderano semplificare la pianificazione degli eventi e organizzare eventi di successo.

6. Modello ClickUp per il lancio di un'azienda

Ottieni un modello gratuito Organizza il tuo processo di lancio con il modello Business Launch di ClickUp

Ti senti sopraffatto dalle innumerevoli attività necessarie per avviare la tua attività? Il modello di avvio aziendale di ClickUp è la soluzione perfetta! Fornisce una tabella di marcia chiara dalla pianificazione iniziale all'esecuzione finale.

Questo modello ti aiuta a suddividere il lancio in attività gestibili, assegnare responsabilità, impostare priorità e monitorare lo stato in tempo reale all'interno di un'unica piattaforma.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento del lancio per assicurarti che tutto avvenga nei tempi previsti

Elenca i dettagli in sezioni chiare come Analisi di mercato, Analisi della concorrenza, Roadmap di lancio, Attività cardine, ecc

Utilizza le domande guida e i prompt per ottenere il massimo dal tuo lancio

🔑 Ideale per: Startup alla ricerca di una soluzione strutturata per avviare la propria attività.

7. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Scrivi proposte aziendali convincenti utilizzando il modello di proposta aziendale di ClickUp

Il modello di proposta aziendale di ClickUp fornisce un quadro strutturato che ti guida attraverso ogni componente essenziale per garantire partnership o sponsor per i tuoi progetti.

Assicurati che le tue proposte siano professionali e persuasive. Ti aiuta a fornire informazioni complete sui tuoi servizi, sulle sequenze temporali dei progetti e sui programmi di pagamento ai potenziali investitori. Ti consente inoltre di monitorare lo stato delle attività utilizzando parametri quali Bloccato, Completato, In corso e In revisione.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza i campioni di email integrati nel modello di proposta aziendale per rendere le tue proposte più persuasive

Visualizza lo stato di avanzamento della proposta con campi personalizzati, come il livello di lavoro richiesto, la complessità dell'attività e il tasso di completamento

Pianifica ogni passaggio della tua proposta alla perfezione con la visualizzazione Passaggi della proposta aziendale

🔑 Ideale per: Professionisti aziendali alla ricerca di uno strumento completo per creare proposte commerciali dettagliate.

💡 Suggerimento professionale: Gestire la tua organizzazione no profit è più facile che mai con ClickUp Nonprofit Solutions! È lo strumento di IA perfetto per le organizzazioni no profit che consente di gestire la raccolta fondi, il coordinamento dei volontari e il monitoraggio delle sovvenzioni in un unico ambiente digitale. Ecco come può aiutarti: Centralizza tutte le tue attività con ClickUp per organizzazioni no profit Crea proposte di budget e report per i donatori in modo trasparente

Pianifica e condividi le attività dei volontari utilizzando la visualizzazione Calendario

Tieni traccia del tempo dedicato dai volontari e dai dipendenti per massimizzare la loro produttività

Crea moduli personalizzabili per domande e feedback

8. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Ottieni un modello gratuito Fissa obiettivi raggiungibili ogni anno con il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Mappare i tuoi obiettivi per l'anno può essere scoraggiante. Con il modello Obiettivi annuali di ClickUp, non deve essere così! Il modello funge da progetto, guidandoti nella definizione, nel monitoraggio e nel raggiungimento dei tuoi obiettivi in modo chiaro e semplice.

Ti aiuta a suddividere le tue grandi ambizioni in attività gestibili e a mantenere la concentrazione e lo slancio durante tutto l'anno.

Ecco perché ti piacerà:

Fissa obiettivi SMART per l'anno e monitora lo stato di avanzamento

Descrivi i passaggi necessari per raggiungere i tuoi obiettivi, insieme a una sequenza temporale

Monitora i tuoi progressi con strumenti visivi come i grafici di Gantt

🔑 Ideale per: Persone e team che desiderano fissare obiettivi annuali raggiungibili.

9. Modello di piano d'azione per piccole imprese ClickUp

Ottieni un modello gratuito Assicurati che la tua attività prosperi con il modello di piano d'azione per piccole imprese di ClickUp

Il modello di piano d'azione per piccole imprese di ClickUp trasforma le ambizioni vaghe in un piano concreto e dettagliato. Ti aiuta a suddividere le tue grandi idee in attività gestibili, assegnarle al tuo team e monitorarne lo stato senza alcuno sforzo.

Il modello ti consente anche di aggiungere un calendario per il raggiungimento dei diversi obiettivi e un piano di emergenza per aiutarti a superare gli imprevisti.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci obiettivi chiari e suddividili in attività più semplici

Aggiungi note e allegati per fornire maggiori dettagli su ciascun obiettivo

Visualizza lo stato di avanzamento, la sequenza temporale e le dipendenze delle attività con la vista Gantt Sequenza

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese che desiderano un modo semplice per organizzare e realizzare i propri progetti.

10. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Sviluppa una roadmap strategica con il modello di roadmap aziendale strategica di ClickUp

Percorrere il percorso dalla posizione attuale della tua azienda al futuro che desideri può essere complesso.

Il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp funge da guida chiara, aiutandoti a tracciare una strategia basata sul tempo che delinea dove ti trovi ora, dove vuoi arrivare e come farlo. ​

Visualizzazioni multiple, campi personalizzati e stati assicurano che tutti lavorino per gli stessi obiettivi.

Ecco perché ti piacerà:

Controlla lo stato di avanzamento di ogni attività con la vista Bacheca, che divide le attività in In corso, A rischio e In ritardo

Assicurati che la tua capacità attuale sia in grado di soddisfare le esigenze di crescita futura con la visualizzazione della capacità attuale

Allinea tutti i reparti e le parti interessate condividendo il modello con un link pubblico

🔑 Ideale per: Aziende che desiderano sviluppare una strategia basata sul tempo per raggiungere i propri obiettivi.

11. Modello di roadmap aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Visualizza la tua strategia aziendale con il modello di roadmap aziendale di ClickUp

Il modello di roadmap aziendale di ClickUp è perfetto per visualizzare la tua strategia aziendale e delineare gli obiettivi chiave e i passaggi per raggiungerli.

Il modello ti consente di comunicare i tuoi piani aziendali e di marketing alle parti interessate chiave, prendere decisioni basate su analisi e dare priorità alle attività in base al valore.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le iniziative con stati come In corso, In sospeso e Da fare

Descrivi le attività in dettaglio utilizzando i campi personalizzati, come Trimestre, Durata in giorni e Obiettivi strategici

Visualizza il tuo piano con viste come Roadmap Gantt, Obiettivi strategici e Sequenza per categoria aziendale

Migliora la collaborazione con il monitoraggio del tempo, i tag e gli avvisi di dipendenza

🔑 Ideale per: Aziende alla ricerca di un quadro adattabile per mappare i propri obiettivi strategici.

12. Modello di piano d'azione per lo sviluppo aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Crea un piano d'azione efficace con il modello di piano d'azione per lo sviluppo aziendale di ClickUp

Ti senti bloccato e non sai come far crescere la tua azienda oltre la solita routine? Questo modello di piano d'azione per lo sviluppo aziendale di ClickUp ti aiuta a uscire da quel ciclo con una strategia chiara e realizzabile che non ti sembrerà opprimente.

È pensato per supportare tutto, dalle idee di sensibilizzazione e il monitoraggio delle partnership alle iniziative commerciali, il tutto in un unico posto, così il tuo team non dovrà più cercare tra note sparse o fogli di calcolo obsoleti.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia del lavoro richiesto dai partner, dei lead e dei follow-up in un unico hub condiviso

Conduci e organizza ricerche di mercato per prendere decisioni strategiche informate

Valuta le risorse interne e le strategie attuali per identificare le aree di miglioramento

Modifica e aggiorna il tuo piano man mano che la tua attività evolve

🔑 Ideale per: Aziende che desiderano creare un piano strutturato e attuabile per promuovere la crescita.

13. Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Ottieni un modello gratuito Visualizza le attività cardine con il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

tenere traccia delle attività cardine dei progetti più importanti è spesso un compito arduo e soggetto a errori. Il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp offre un modo visivo per documentare e monitorare i risultati chiave del tuo progetto.

Aiuta il tuo team a rimanere allineato e consapevole delle scadenze imminenti. Fornisce inoltre un'istantanea dello stato di avanzamento del progetto, facilitando la comunicazione degli aggiornamenti di stato alle parti interessate e ai membri del team.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza le attività cardine del tuo progetto in un formato facile da comprendere

Fai brainstorming di idee nuove per raggiungere i tuoi obiettivi utilizzando la visualizzazione lavagna online

Assegna attività e scadenze ai membri del team per garantire la responsabilità

🔑 Ideale per: Project manager alla ricerca di una rappresentazione chiara e visiva delle loro attività cardine.

14. Modello di obiettivi e OKR aziendali ClickUp

Ottieni un modello gratuito Fissa e raggiungi gli obiettivi con il modello OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp

Il modello di obiettivi e OKR aziendali di ClickUp offre un quadro strutturato per l'impostazione, il monitoraggio e il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Suddivide le attività in passaggi concreti, assegna le responsabilità e monitora lo stato di avanzamento in un hub centralizzato.

Il modello ti consente di definire obiettivi e risultati chiave per fornire una direzione e risultati misurabili. Puoi condividere il modello con le persone interessate per garantire una collaborazione fluida.

Ecco perché ti piacerà:

Salva informazioni importanti utilizzando i campi personalizzati, come AC, importo PO, data di chiusura, EV e PO fatturato

Apri diverse viste, tra cui la Bacheca invio OKR, Tutti gli elementi OKR correlati e la Bacheca calendario OKR

Monitora lo stato di avanzamento con strumenti visivi come dashboard e tracker di avanzamento

🔑 Ideale per: Organizzazioni alla ricerca di una soluzione completa per definire, monitorare e raggiungere gli obiettivi aziendali.

15. Modello di piano di continuità aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Assicurati che la tua azienda continui a operare anche in caso di emergenza con il modello di piano di continuità aziendale di ClickUp

Quando si verifica un imprevisto, come una violazione dei dati o un problema nella catena di fornitura, non vuoi cercare risposte. Vuoi un piano. E il modello di piano di continuità aziendale di ClickUp ti aiuta a svilupparlo!

Ti aiuta a definire esattamente cosa deve succedere, chi fa cosa e come mantenere le operazioni in movimento, indipendentemente dagli imprevisti.

Garantisce che tutti i membri del team conoscano i propri ruoli durante una crisi, consentendo alla tua organizzazione di ridurre al minimo i tempi di inattività e mantenere le operazioni senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Identifica i potenziali rischi e definisci le misure preventive

Fornisci indicazioni su come rispondere a potenziali interruzioni

Riduci al minimo i tempi di inattività e mantieni le operazioni aziendali durante una crisi

🔑 Ideale per: Organizzazioni che desiderano prepararsi in modo proattivo a eventi imprevisti.

16. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Fissa obiettivi SMART con piani d'azione intelligenti utilizzando il modello di piano d'azione SMART Goal di ClickUp

Gli obiettivi grandi sono fantastici, ma senza una struttura sono solo desideri. Il modello di piano d'azione SMART in ClickUp trasforma il classico metodo SMART (Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante, Tempestivo) in un'area di lavoro pratica e modificabile.

È progettato per aiutarti a organizzare i tuoi obiettivi, suddividerli in attività realizzabili, assegnare la titolarità e monitorare lo stato di avanzamento.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi in elementi concreti e passaggi graduali

Apri in 6 diverse visualizzazioni, come Lavagna online per la pianificazione degli obiettivi SMART, Sequenza, Obiettivi SMART e Stato degli obiettivi

Imposta scadenze per ogni obiettivo, insieme alle risorse necessarie per raggiungerlo

🔑 Ideale per: Teams che desiderano un framework pronto all'uso per trasformare gli obiettivi in risultati reali e misurabili

17. Modello di relazione annuale per organizzazioni no profit ClickUp

Ottieni un modello gratuito Scrivi relazioni annuali convincenti con il modello di relazione annuale per organizzazioni no profit di ClickUp

I rapporti di fine anno non devono essere stressanti o noiosi. Questo modello di rapporto annuale per organizzazioni no profit di ClickUp ti aiuta a mettere insieme il tuo impatto, i dati finanziari e i piani senza dover ricorrere a fogli di calcolo o riscrivere le stesse informazioni.

Raccogli dati da più fonti, fornisci informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento e crea una narrazione avvincente che risuoni con donatori, volontari e stakeholder. ​

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli dati finanziari, punti salienti del programma e metriche di impatto in un unico spazio organizzato

Incorpora grafici e tabelle per presentare i dati in modo accessibile e accattivante

Usa i documenti integrati per articolare gli esiti positivi e le storie della tua missione

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit che desiderano comunicare in modo trasparente lo stato di avanzamento e l'impatto delle loro attività annuali.

🧠 Curiosità: alcune delle organizzazioni più importanti al mondo sono senza scopo di lucro. Pensa alla Croce Rossa, a Habitat for Humanity e persino a Mozilla (sì, proprio quelli di Firefox!).

Cosa rende un modello di piano aziendale per organizzazioni no profit un buon piano?

Un ottimo piano aziendale per organizzazioni no profit dovrebbe rendere l'intero processo di pianificazione efficiente e fluido.

Ecco cosa cercare quando selezioni il modello di piano aziendale senza scopo di lucro perfetto per la tua attività:

Struttura semplice e chiara: non è necessario avere una laurea in economia per compilarlo. Un buon modello ti guida passo dopo passo attraverso ogni sezione, senza gergo tecnico o fronzoli

Prompt e istruzioni guidate: i modelli migliori includono brevi istruzioni o domande guida per aiutarti a scrivere un business case o creare un modello di business e adattarlo agli obiettivi della tua organizzazione no profit

Struttura di pianificazione strategica: cercane una che includa tutti gli elementi indispensabili: la dichiarazione di intenti dell'organizzazione no profit, il riepilogo/riassunto, l'analisi di mercato, il pubblico di riferimento, il piano di raccolta fondi e i dati finanziari

Strumenti di pianificazione finanziaria: Modelli efficaci ti aiutano a definire il tuo budget, i flussi di entrate e i rendiconti finanziari, come le proiezioni di reddito e le spese operative

Facile da personalizzare: ogni organizzazione no profit è diversa. Un ottimo modello di piano aziendale no profit dovrebbe essere sufficientemente flessibile da adattarsi al modo in cui opera la tua organizzazione, nonché alle sue dimensioni, al suo focus e alla sua fase di crescita

Ottieni un impatto maggiore con ClickUp per le organizzazioni no profit

L'utilizzo di modelli di piani aziendali non serve solo a risparmiare tempo, ma anche a organizzarti per supportare la tua missione.

Dalla pianificazione strategica alla raccolta fondi, dalla reportistica alla gestione delle attività quotidiane, un solido modello di piano aziendale per organizzazioni no profit ti consente di concentrarti meno sulla logistica e più sull'impatto.

Con ClickUp, ottieni tutto questo in un unico posto. Aiuta le organizzazioni no profit a rimanere concentrate, organizzate ed efficienti conservando obiettivi, eventi, attività e report in un unico posto.

Oltre ai modelli gratuiti per la raccolta fondi, offre anche potenti strumenti per la collaborazione, il monitoraggio dello stato di avanzamento e flussi di lavoro personalizzati, consentendo al tuo team di ottenere risultati migliori.

