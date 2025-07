gli 8 migliori strumenti di IA per tracciare le abitudini nel 2025

🗓️ Giorno 1: inizi con le migliori intenzioni. Bere più acqua, andare in palestra e meditare prima di andare a letto.

Ma in qualche modo, le tue nuove abitudini svaniscono misteriosamente entro il terzo giorno. Succede anche ai migliori.

Non preoccuparti, c'è un modo per uscire da questo ciclo di procrastinazione e liste di cose da fare abbandonate.

Entra nel mondo delle app per il monitoraggio delle abitudini: la tua arma segreta contro la dimenticanza, la mancanza di motivazione e la classica scusa "Ci provo Monday". Trasformano il miglioramento personale in un gioco, rendendoti responsabile in modi che la tua forza di volontà da sola non può fare.

Sei pronto a perseguire finalmente i tuoi obiettivi? Ecco i migliori strumenti per monitorare le abitudini che ti aiuteranno a rimanere sulla strada giusta e a divertirti!

Ecco una rapida panoramica degli 8 migliori strumenti di IA per tracciare le abitudini:

Mentre iniziare un'abitudine è facile, mantenerla nel lungo periodo è difficile. Un'app per tracciare le abitudini ti aiuta a rimanere responsabile fornendo un modo semplice per registrare e monitorare le attività quotidiane.

Dalla crescita personale alle routine di cura di sé e tutto ciò che sta in mezzo, questi strumenti ti aiutano a rimanere costante nel tuo percorso di creazione di abitudini con promemoria, approfondimenti e motivazione.

Ecco cosa ti aspetta:

Approfondimenti basati sull'IA : cerca strumenti che analizzano i tuoi progressi, identificano modelli e offrono approfondimenti basati sui dati per aiutarti a capire cosa funziona e cosa deve essere migliorato ✅

Monitoraggio degli obiettivi : scegli un'app che ti aiuti a suddividere gli obiettivi più ambiziosi in traguardi più gestibili, rendendo più raggiungibile il successo a lungo termine con un miglioramento continuo ✅

Funzionalità/funzioni relative alle serie e alla motivazione : scegli un'app per monitorare le abitudini con monitoraggio delle serie, elementi di gamification e spinte motivazionali per mantenerti coinvolto e motivato a seguire una determinata abitudine ✅

Personalizzazione : scegli un tracker per lo sviluppo delle abitudini che ti consenta di personalizzare le categorie delle abitudini, di impostare una pianificazione flessibile e di creare dashboard personalizzate in base alle tue esigenze ✅

Interfaccia intuitiva : investi in un'app intuitiva che utilizza dashboard, grafici, elenchi, timer, ecc. per rendere il monitoraggio delle abitudini divertente e semplice ✅

Sicurezza dei dati: scegli uno strumento per sviluppare abitudini che memorizzi i tuoi dati in modo sicuro con opzioni di backup e crittografia ✅

1. ClickUp (Ideale per la gestione di obiettivi e attività basata sull'IA)

"Se scegli il comportamento giusto e lo metti in pratica con la giusta sequenza, non dovrai motivarti per farlo crescere. Avverrà naturalmente, come un buon seme piantato nel posto giusto." – BJ Fogg, sociologo americano

Crea un tracker delle abitudini personalizzato con promemoria utilizzando ClickUp Brain

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e combina gestione delle attività e degli obiettivi, chat, documenti e molto altro. Ecco come ClickUp ti aiuta a stabilire piccoli comportamenti nel giusto ordine. Dai un'occhiata.

💜 Obiettivi ClickUp

Quindi, quando mantenere le abitudini sembra una battaglia in salita, Obiettivi di ClickUp ti consente di iniziare suddividendole in attività semplici e realizzabili chiamate "Traguardi"

Questi traguardi possono essere personalizzati in base a diversi tipi di abitudini:

Traguardi numerici : ideali per abitudini quantificabili, come "Leggere quattro libri al mese"

Traguardi monetari : perfetti per obiettivi finanziari come "Ridurre le spese mensili a 100 $."

Obiettivi vero/falso: utili per attività che possono essere completate con un sì o un no, come "Dedicare 5-10 minuti ogni mattina alla revisione delle attività e all'impostazione delle priorità. "

Rimani in carreggiata con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato con ClickUp Obiettivi

💜 ClickUp Brain

Non sai quali abitudini sviluppare? ClickUp Brain può aiutarti a trovare idee basate sui tuoi obiettivi.

Usa il brainstorming basato sull'IA per generare un elenco di potenziali abitudini con ClickUp Brain

ClickUp Brain diventa il tuo coach per la produttività e un assistente personale basato sull'IA, aiutandoti a catturare e organizzare informazioni per abitudini illimitate e a creare attività e promemoria per una maggiore coerenza.

Le potenti reti neurali di Brain generano anche riepiloghi/riassunti basati sull'IA sul tuo stato di avanzamento e report sulle abitudini, rendendo ClickUp una delle migliori app per il monitoraggio delle abitudini.

Ma non è tutto! Con un agente ClickUp Custom Autopilot, puoi personalizzare, automatizzare e semplificare il processo di monitoraggio delle abitudini. Può:

Utilizza gli agenti automatici personalizzati ClickUp per personalizzare il monitoraggio delle abitudini tramite IA

Può:

Crea automaticamente attività ricorrenti per abitudini giornaliere, settimanali o personalizzate.

Invia promemoria e notifiche per mantenerti responsabile.

Tieni traccia dei tuoi progressi aggiornando gli stati o i campi personalizzati in base alla tua attività.

Genera report o riepiloghi/riassunti delle tue serie di abitudini e dei tassi di completamento.

Suggerisci miglioramenti o consigli motivazionali utilizzando le intuizioni dell'IA.

Sfruttando un agente automatico, potrai concentrarti maggiormente sulla creazione delle abitudini e meno sul monitoraggio manuale, rendendo il tuo percorso più agevole ed efficace.

💜 Attività di ClickUp

Per le abitudini quotidiane come l'esercizio fisico, la lettura o la pratica della consapevolezza, le attività ricorrenti di ClickUp eliminano la necessità di creare manualmente la stessa attività più volte, assicurandoti di non perdere mai un colpo.

Pianifica un'attività ricorrente con qualsiasi frequenza, ad esempio giornaliera o bisettimanale, o quando il suo stato cambia con le attività ricorrenti di ClickUp

Questa funzionalità ti aiuta a:

Decidi con quale frequenza ripetere l'attività: ogni giorno, ogni settimana o in giorni specifici

Specifica quando deve iniziare la ricorrenza e, se applicabile, quando deve terminare

Scegli se la prossima occorrenza deve essere creata dopo che quella corrente è stata completata o secondo un programma fisso

💜 Modello di tracker delle abitudini personali

Sei pronto a dare una svolta alle tue abitudini? Prova il modello di tracker delle abitudini personali di ClickUp.

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato e crea routine produttive con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Con questo modello è facile:

Elenca le tue abitudini e aggiornale quotidianamente con check-in per monitorare lo stato, le riflessioni o gli aggiustamenti con ClickUp Docs e condividile con un amico, un coach o un team per ricevere supporto

Segna i punti chiave dello stato di avanzamento e i risultati raggiunti nelle attività cardine di ClickUp per mantenere lo slancio verso lo sviluppo personale

Aggiorna automaticamente il tuo registro delle abitudini con regole if-then e trigger utilizzando le automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tag personalizzati : aggiungi : aggiungi campi personalizzati per registrare ulteriori dettagli sul tuo percorso, come la durata o note su ogni sessione dedicata a un'abitudine

Panoramica dello stato di avanzamento : crea una : crea una dashboard ClickUp per visualizzare e monitorare i progressi nel tempo, fornendo motivazione e approfondimenti sulla tua costanza

Promemoria e notifiche: attiva : attiva i promemoria di ClickUp per le tue attività ricorrenti per ricevere notifiche e assicurarti di non trascurare le tue abitudini nonostante gli impegni della tua app di pianificazione

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che amo di più di ClickUp è il modo in cui sostituisce più strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software.

Ciò che amo di più di ClickUp è il modo in cui sostituisce più strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software.

2. HabitNow (Ideale per organizzare abitudini e attività in un unico posto)

tramite HabitNow

HabitNow combina il monitoraggio degli obiettivi e la pianificazione per aiutarti a organizzare efficacemente le abitudini e le routine quotidiane. Puoi definire e personalizzare le abitudini con obiettivi giornalieri, settimanali o mensili e organizzarli in varie categorie ed elenchi.

Un sistema di pianificazione flessibile, promemoria e allarmi personalizzabili e una funzione timer aiutano a migliorare la concentrazione durante le attività, mentre grafici e statistiche dettagliati rendono il monitoraggio dello stato di avanzamento rapido e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di HabitNow

Indicatori di costanza : crea serie di esiti positivi per motivarti e documenta il tuo percorso con note quotidiane per un miglioramento continuo

Personalizzazione : personalizza la tua esperienza con impostazioni predefinite personalizzate per gli intervalli del timer, temi e icone

Gestione delle attività: aggiungi attività ricorrenti, promemoria e liste di controllo per attività più ampie, come la spesa, le faccende domestiche, il lavoro, ecc.

Limiti di HabitNow

Non consente di convertire i traguardi basati su numeri in traguardi sì/no per la stessa abitudine

Non consente agli utenti di ordinare le abitudini in base all'ora del giorno

Prezzi di HabitNow

Free

A vita: 9,99 $

Valutazioni e recensioni di HabitNow

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📌 Prova questo: la "regola dei due minuti" è un ottimo trucco per aumentare la produttività che rende facile creare e mantenere una routine. Rendi ogni nuova abitudine così facile che ci vogliono meno di 2 minuti per iniziare. Invece di impegnarti a meditare 20 minuti al giorno, inizia con 2 minuti di riflessione consapevole.

3. Way of Life (Ideale per il monitoraggio e la creazione di abitudini con un'interfaccia intuitiva)

via Way of Life

Way of Life ti aiuta a costruire routine mattutine positive, a rompere le cattive abitudini e a comprendere i tuoi modelli comportamentali nel tempo. Con la sua interfaccia semplice ma efficace, puoi sfidare te stesso a mantenere serie ininterrotte e ottenere feedback settimanali e mensili sulle tue abitudini attraverso il tabellone integrato.

L'app per il monitoraggio degli obiettivi aiuta anche a tenere traccia di pensieri, riflessioni o osservazioni, consentendo di allegare note rapide a ciascuna voce relativa alle abitudini. La modalità per daltonici garantisce un'esperienza più accessibile e intuitiva per tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Way of Life

Tag personalizzati : raggruppa e gestisci tutte le tue abitudini in modo efficiente utilizzando tag personalizzabili, che semplificano il monitoraggio delle diverse aree della tua vita

Informazioni sullo stato di avanzamento : analizza le tue abitudini nel tempo con grafici a torta, grafici a barre e linee di tendenza, per visualizzare i progressi e identificare i modelli

Promemoria e pianificazione: rimani in carreggiata con promemoria flessibili che ti consentono di pianificare avvisi con messaggi personalizzati

Limiti dello stile di vita

Ottenere il piano premium è l'unico modo per monitorare un numero illimitato di abitudini e archiviare quelle che non ti servono più, ma che desideri conservare

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate per la gestione delle attività e del tempo

Prezzi Way of Life

Free

Premium: a partire da 4,99 $

Valutazioni e recensioni su Way of Life

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Way of Life?

Una recensione su Apple Store dice:

Lo uso con grande costanza da un paio d'anni ormai, e ha avuto un impatto estremamente positivo sulla mia vita. Avere un modo davvero semplice e veloce per registrare ogni giorno i miei schemi e comportamenti mi permette di essere più consapevole e responsabile nei confronti di me stesso.

Lo uso con grande costanza da un paio d'anni ormai, e ha avuto un impatto estremamente positivo sulla mia vita. Avere un modo davvero semplice e veloce per registrare ogni giorno i miei schemi e comportamenti mi permette di essere più consapevole e responsabile nei confronti di me stesso.

4. Habitica (il migliore per il monitoraggio delle abitudini in modo ludico)

via Habitica

Habitica combina le metodologie tradizionali di monitoraggio delle abitudini con elementi di gioco interattivi per rendere il monitoraggio delle abitudini divertente, coinvolgente e altamente motivante.

Ti permette di impostare sia abitudini positive (ad esempio, "Mangia un pasto sano") che negative (ad esempio, "Salta l'allenamento"). Impegnarti in abitudini positive ti ricompensa con vantaggi nel gioco, mentre indulgere in quelle negative ha come risultato delle penalità.

le "attività quotidiane" sono attività ricorrenti che desideri completare ogni giorno, più volte alla settimana o mensilmente, mentre le "cose da fare" sono attività una tantum con date di scadenza che ti aiutano a guadagnare ricompense al completamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Gamification : partecipa a giochi di ruolo, avatar, premi personalizzati, serie di risultati, scale di difficoltà, ecc. per rendere il miglioramento personale un'avventura

Sfide della community : competi con amici e sconosciuti su obiettivi comuni e vinci premi speciali

Bacheca delle attività condivise: aumenta la responsabilità lavorando sulle attività con i membri del tuo gruppo su una bacheca condivisa

Limiti di Habitica

La sezione "Da fare" non consente di creare un elenco e quindi aggiungere attività a tale elenco

Alcuni utenti hanno ritenuto che i numerosi pop-up e gli annunci pubblicitari all'interno del gioco disturbassero l'esperienza utente

Prezzi di Habitica

Free

Piano di gruppo: 9 $ al mese + 3 $ per ogni membro aggiuntivo al mese

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitica?

Una recensione su Apple Store recita

Habitica è un gioco altamente personalizzabile che ti permette di trasformare le tue abitudini e attività in un gioco, adattandolo al tuo livello di creatività, utilitarismo, minimalismo e coinvolgimento nella comunità.

Habitica è un gioco altamente personalizzabile che ti permette di trasformare le tue abitudini e attività in un gioco, adattandolo al tuo livello di creatività, utilitarismo, minimalismo e coinvolgimento nella comunità.

5. Habitify (Il migliore per il monitoraggio delle abitudini su un'interfaccia minimalista)

tramite Habitify

Habitify è un'agenda digitale che ti permette di impostare abitudini in linea con i tuoi obiettivi, come meditare ogni giorno, bere più acqua o leggere ogni sera, e organizzarle in routine mattutine, pomeridiane e serali per un approccio chiaro e strutturato al monitoraggio delle abitudini.

I promemoria personalizzati ti aiutano a mantenerti responsabile, mentre le notifiche si adattano al tuo programma e alle tue preferenze, dandoti una spinta al momento giusto. L'app si integra anche con Apple Health e Google Fit per aiutarti a monitorare i tuoi obiettivi di fitness e benessere su più dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitify

Focus timer : dedica tutta la tua attenzione alle attività con priorità elevata grazie ai timer integrati che rendono più efficiente la gestione delle attività

Monitoraggio dell'umore : monitora sentimenti ed emozioni per individuare trigger e schemi che influenzano i tuoi progressi, aumentando la consapevolezza di te stesso e aiutandoti a prendere decisioni migliori

Accumulo di abitudini: integra nuove abitudini nella tua routine quotidiana collegandole a quelle esistenti e creando promemoria personalizzati

Limiti di Habitify

L'app per il monitoraggio delle abitudini non consente il monitoraggio basato su percentuali, utile per le abitudini il cui stato non è binario o basato su un conteggio

Alcuni utenti segnalano che l'app può essere lenta a volte

Prezzi di Habitify

Free

Premium : 2,49 $ al mese

A vita: 59,99 $

Valutazioni e recensioni di Habitify

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitify?

Una recensione su Google Play dice:

L'interfaccia è pulita e intuitiva, rendendo facile aggiungere e monitorare le abitudini senza sforzo. Ciò che distingue Habitify dalle altre app di monitoraggio delle abitudini è la sua analisi approfondita, che fornisce dati preziosi sul mio stato di avanzamento e sulle mie abitudini nel tempo.

L'interfaccia è pulita e intuitiva, rendendo facile aggiungere e monitorare le abitudini senza sforzo. Ciò che distingue Habitify dalle altre app di monitoraggio delle abitudini è la sua analisi approfondita, che fornisce dati preziosi sul mio stato di avanzamento e sulle mie abitudini nel tempo.

6. Streaks (ideale per creare slancio con un tracker di abitudini basato sulle serie consecutive)

tramite Streaks

Con Streaks, puoi monitorare fino a 24 abitudini e rimanere motivato con informazioni dettagliate, come statistiche sulle abitudini, durata delle serie e percentuali di completamento. Per personalizzare il tuo spazio, puoi scegliere tra 78 diversi temi colore e oltre 600 icone attività.

Si sincronizza su tutti i tuoi dispositivi Apple e si integra con Apple Health per monitorare automaticamente i passaggi, il sonno e gli allenamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Streaks

Note quotidiane : registra i tuoi progressi o rifletti sulle sfide, i successi, la crescita personale e i miglioramenti

Attività a tempo : utilizza i tempi integrati per monitorare le abitudini che richiedono una durata specifica, come la meditazione, lo stretching o la lettura

Attività condivise: condividi le abitudini con altri utenti Streaks per incoraggiare il lavoro di squadra e la motivazione, perfetto per rendersi reciprocamente responsabili

Limiti di Streaks

Disponibile solo su dispositivi Apple, a differenza di altre app di monitoraggio delle abitudini accessibili su più dispositivi

Ci vuole un po' di tempo per capire come funziona l'app, anche con l'aiuto della sezione dedicata

Prezzi di Streaks

A vita: 5,99 $

Valutazioni e recensioni di Streaks

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Cerchi ispirazione? Ecco alcuni esempi di buone abitudini che possono aiutarti a costruire routine salutari e spianare la strada a risultati a lungo termine.

7. Coach. me (Ideale per il monitoraggio delle abitudini con coaching integrato e assistenza della community)

Combinando un solido tracker delle abitudini con l'accesso a una community di supporto e a un coaching professionale, Coach.me offre varie opzioni di assistenza personalizzata per la produttività, il fitness, la leadership e altro ancora.

Puoi seguire i tuoi amici per incoraggiarli e vedere i loro progressi, oppure supportare altre persone che stanno lavorando sulle stesse abitudini attraverso un feed globale delle attività. Ogni abitudine ha una sezione di domande e risposte dove puoi porre domande o rispondere e condividere esperienze.

Coach.me: le migliori funzionalità/funzioni

Personal coaching : ricevi consigli e supporto personalizzati da coach professionisti che ti aiutano a superare le sfide e a rimanere commit ai tuoi obiettivi

Rinforzo positivo: ricevi incoraggiamento attraverso funzionalità/funzioni come la celebrazione delle attività cardine e i complimenti della community, che servono a motivare e rafforzare i comportamenti positivi guidati dalle abitudini

Assistenza della community: entra in contatto con una community di persone che la pensano come te e che ti forniranno assistenza, condividendo esperienze e aiutandoti a mantenerti responsabile

Limiti di Coach.me

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia può essere a volte lenta e difficile da navigare

Prezzi di Coach.me

Free

Coaching individuale sulle abitudini: a partire da 25 $ a settimana

Valutazioni e recensioni di Coach.me

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Coach.me?

Una recensione su Apple Store dice:

Mi piace questa app: è semplice e mi ha aiutato a costruire e monitorare le mie abitudini. È fantastico avere un promemoria quotidiano delle azioni da compiere, che mi fa sentire bene quando le spunto, non importa quanto piccole siano.

Mi piace questa app: è semplice e mi ha aiutato a sviluppare e monitorare le mie abitudini. È fantastico avere un promemoria quotidiano delle azioni da compiere, che mi dà soddisfazione quando le spunto, anche se sono piccole.

8. Reclaim. ai (Ideale per la pianificazione delle abitudini basata sull'IA)

Reclaim.ai è uno strumento di calendario basato sull'IA progettato per aiutarti a fissare obiettivi e monitorare le abitudini, integrando le tue routine nel calendario esistente. Una volta identificate le abitudini che desideri stabilire, l'assistente IA trova automaticamente i momenti migliori nel tuo calendario per programmare le abitudini di sviluppo professionale e personale, assicurando che si adattino perfettamente ai tuoi impegni esistenti.

Puoi anche regolare impostazioni quali frequenza, durata e finestre temporali preferite per un'abitudine specifica e automatizzare la pianificazione delle attività e dei promemoria correlati.

Reclaim. ai migliori funzionalità/funzioni

Programmazione personalizzata : utilizza le opzioni "Sospensioni flessibili" e "Finestre temporali intelligenti" per riprogrammare le abitudini in base alle necessità e adattarti ai cambiamenti del tuo calendario

Analisi : ottieni informazioni dettagliate sulla distribuzione del tuo tempo e sull'aderenza alle abitudini pianificate, sui tassi di completamento delle abitudini e sullo stato di avanzamento complessivo verso gli obiettivi personali

Priorità delle abitudini: assegna livelli di priorità, con un intervallo che va da Critico (P1) a Basso (P4), per garantire che le abitudini con priorità più alta vengano programmate prima di quelle con priorità più bassa

Reclaim. ai limiti

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia del telefono è difficile da usare

A volte pianifica troppe attività e guardare il calendario sembra opprimente

Reclaim. ai prezzi

Lite : Gratis

Starter : 8 $ al mese per postazione

Business : 12 $ al mese per postazione

Enterprise: 18 $ al mese per postazione

Reclaim. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim. ai?

Una recensione su G2 dice:

Reclaim ti offre il controllo necessario per istruire il suo motore a programmare le tue attività nel modo corretto. È ben integrato con ClickUp e Google e ti consente di controllare le attività da qualsiasi luogo.

Reclaim ti offre il controllo necessario per istruire il suo motore a programmare le tue attività nel modo giusto. È ben integrato con ClickUp e Google e ti consente di controllare le attività da qualsiasi luogo.

