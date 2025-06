I 10 migliori strumenti per generare dashboard di IA nel 2025

Come analista di dati, passi ore a pulire, unire e visualizzare manualmente dati e approfondimenti. Ma inizi a notare alcune crepe.

I tuoi processi manuali stanno portando a una reportistica soggetta a errori.

Hai un arretrato di richieste ad hoc da altri team.

Ecco che entra in gioco un generatore di dashboard IA. Accelera la preparazione dei dati, riduce gli errori e ti libera tempo per analisi più approfondite.

Non tutte le dashboard sono progettate per semplificarti la vita. Esaminiamo rapidamente cosa cercare, quindi passeremo ai 10 migliori generatori di dashboard IA disponibili sul mercato!

Il generatore di dashboard giusto trasforma il flusso di lavoro della reportistica. Ma quello sbagliato può rallentarti ancora di più.

Ecco cosa dovresti considerare in uno strumento generatore di dashboard IA:

Integrazione delle origini dati : assicurati che lo strumento si connetta perfettamente con i tuoi sistemi di project management, CRM, database e strumenti di monitoraggio del tempo esistenti per evitare il trasferimento manuale dei dati

Metriche e KPI personalizzabili : cerca un generatore di dashboard IA che ti consenta di analizzare i dati in base ai tuoi KPI personalizzati. I modelli rigidi rallenteranno solo i tuoi team nella visualizzazione di informazioni preziose

Configurazione guidata dall'IA: Seleziona un autore di dashboard che ti aiuti automaticamente a configurare le origini dati, i KPI e le visualizzazioni senza dover definire manualmente ogni passaggio

Funzionalità/funzioni di collaborazione : cerca la possibilità di commentare, assegnare attività o condividere approfondimenti direttamente dalla dashboard, mantenendo strettamente collegati reportistica e azioni

Raccomandazioni KPI automatizzate: Seleziona un generatore di dashboard che raccomanda KPI e benchmark importanti in base al tuo modello aziendale, alle prestazioni passate o alle tendenze di comportamento degli utenti

Query in linguaggio naturale: scegli uno strumento avanzato per dashboard con funzionalità/funzioni di IA che ti consentono di porre domande come "Mostrami i prodotti più venduti questo mese" e l'IA creerà il grafico per te, senza bisogno di alcun codice

Controllo degli accessi e condivisione : assicurati di poter impostare facilmente le autorizzazioni, condividere dashboard con specifici stakeholder ed esportare report senza compromettere i dati sensibili

Flessibilità di visualizzazione : gli strumenti migliori consentono diversi tipi di visualizzazione (grafici, tabelle, grafici a barre e sequenze) in modo che i diversi team possano interpretare le informazioni nel modo più adatto alle loro esigenze

Scalabilità e prestazioni: assicurati che lo strumento sia in grado di gestire volumi crescenti di dati e utenti senza rallentamenti o senza costringerti a ricostruire manualmente le dashboard

📚 Bonus: Come ottenere il massimo dall'IA per l'innovazione e l'efficienza

Nome dello strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Dashboard basati sull'IA e flussi di lavoro efficienti Configurazione della dashboard guidata dall'IA, ClickUp Brain, schede personalizzabili, automazioni Free Forever; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente Dashboard IA di Prototypr. ai Generazione di dashboard basata sul design Generazione basata sull'IA, integrazione della visione, marketplace della community Gratis: 25 crediti gratuitiPay-as-you-go: 50 crediti per 25 USD Generatore di dashboard Polymer IA Visualizzazione dei dati basata sull'IA e creazione di dashboard Trascinare e rilasciare, approfondimenti automatici, visualizzazione interattiva GratisStarter: 50 $/mesePro: 100 $/meseTeams: 250 $/meseEnterprise: Prezzi personalizzati Creatore di dashboard IA Bricks Visualizzazione dei dati da fogli di calcolo Presentazione multiformato, collaborazione, pulizia dei dati GratisPremium: 20 $ al mese per postazioneEnterprise: Prezzi personalizzati Mokkup. ai Dashboard BI personalizzabili con integrazione Power BI/Tableau Trascinare e rilasciare, oltre 180 modelli, esportare wireframe Standard: GratisMokkup Pro: 8 $/meseTeams: 10 $/mese per licenza Supadash Visualizzazione rapida e in tempo reale dei dati con l'integrazione di PostHog Monitoraggio in tempo reale, generatore di query visivo, dashboard personalizzabili GratisBasic: 7 $/mesePro: 19 $/meseEnterprise: Prezzi personalizzati BlazeSQL Query SQL e visualizzazioni basate sull'IA con sicurezza di livello aziendale SQL in linguaggio naturale, supporto multi-database, white label Per privatiPro: 99 $/meseAdvanced: 149 $/mesePer teamBlaze Team: 249 $/meseBlaze Team Advanced: 499 $/meseBlaze Enterprise: prezzi personalizzati Onvo IA Dashboard intuitive basate sull'IA con supporto multilingue Query in inglese semplice, dashboard multilingue, facile integrazione API/SDK Startup: 199 $/meseGrowth: 499 $/meseEnterprise: prezzi personalizzati Dashboard dati IA Leniolabs Trasformare i dati grezzi in visualizzazioni interattive Personalizzazione basata su prompt, caricamento di file CSV, esplorazione interattiva Gratuito Spotfire di TIBCO Visualizzazione avanzata dei dati e approfondimenti in tempo reale con contesto geografico Estensioni personalizzate, streaming in tempo reale, layout reattivi Prezzi personalizzati

1. ClickUp (Ideale per dashboard basati su IA e flussi di lavoro efficienti)

Quando i team gestiscono progetti con strumenti diversi, le dashboard spesso si trasformano in un mosaico di fogli di calcolo, presentazioni e report sparsi. Senza un sistema centralizzato, diventa più difficile individuare tempestivamente i rischi, visualizzare lo stato del flusso di lavoro o prendere decisioni sicure.

È in questi momenti che i team cercano uno strumento che mostri in modo visivo i punti di riferimento relativi allo stato di avanzamento dei progetti, alle attività cardine, ai KPI e alle prestazioni aziendali. E per rendere intuitiva la visualizzazione dei dati, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ha introdotto ClickUp Dashboards.

Le dashboard di ClickUp offrono un modo strutturato per centralizzare e visualizzare il lavoro in tempo reale. Invece di compilare manualmente i report, puoi creare dashboard dinamiche che estraggono dati in tempo reale dall'area di lavoro da attività, monitoraggio del tempo, obiettivi, documenti e prestazioni dei progetti.

Visualizza attività, scadenze e assegnatari e monitora lo stato dei progetti con le dashboard di ClickUp

Ogni dashboard è completamente personalizzabile, con schede predefinite per monitorare il carico di lavoro, la velocità degli sprint, le priorità o la durata stimata. Inoltre, i filtri avanzati aiutano a concentrarsi su ciò che conta davvero, che si tratti di monitorare un singolo sprint o di esaminare i KPI a livello aziendale.

Per rendere la creazione di dashboard ancora più intelligente, ClickUp Brain interviene come guida intelligente. Se non sei sicuro di quali metriche monitorare o come strutturare la tua dashboard per un progetto specifico, puoi chiedere suggerimenti a questa IA sul posto di lavoro.

Ad esempio, potresti inserire il prompt "Quali KPI dovrei includere per un dashboard sprint?" o "Quali metriche sono più importanti per il monitoraggio del lancio di un prodotto?" I suggerimenti di Brain ti aiutano a configurare dashboard di lavoro non solo veloci da creare, ma anche più strategici e in linea con i tuoi obiettivi.

Usa ClickUp Brain per ottenere suggerimenti intelligenti per la creazione di dashboard strategiche e allineate agli obiettivi

Insieme, ClickUp Dashboards e ClickUp Brain semplificano la reportistica, aiutando i team a creare dashboard dinamiche che stanno al passo con il lavoro.

Una volta configurata la dashboard, le automazioni di ClickUp ti sollevano dal compito di manutenzione manuale. Puoi creare regole specifiche che aggiornano automaticamente lo stato delle attività, spostano le schede nella dashboard, attivano promemoria o avvisano i team quando un obiettivo è a rischio.

Automatizza l'assegnazione delle attività, le notifiche e i flussi di lavoro utilizzando le automazioni di ClickUp

Ciò significa che non ti limiterai a gestire un dashboard di project management, ma lo manterrai attivamente aggiornato senza dover gestire manualmente ogni aggiornamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Collaborazione istantanea : discuti gli aggiornamenti, condividi informazioni preziose e crea attività direttamente dalla : discuti gli aggiornamenti, condividi informazioni preziose e crea attività direttamente dalla chat di ClickUp per mantenere le conversazioni operative e connesse

Gestione strutturata del lavoro : assegna date di scadenza, priorità e stati personalizzati con : assegna date di scadenza, priorità e stati personalizzati con le attività di ClickUp , garantendo una chiara titolarità e visibilità dei progressi in tutti i team

Monitoraggio flessibile dei progetti : passa dalla vista Elenco, Bacheca, Calendario o Gantt con : passa dalla vista Elenco, Bacheca, Calendario o Gantt con le viste personalizzabili di ClickUp per gestire le attività e le tappe fondamentali in modo adeguato al tuo flusso di lavoro

Informazioni più approfondite sulla produttività: registra le ore, stima i carichi di lavoro e rivedi i report sui tempi con : registra le ore, stima i carichi di lavoro e rivedi i report sui tempi con il monitoraggio del tempo di ClickUp per migliorare la produttività, l'allocazione delle risorse e l'efficienza

Limiti di ClickUp

Il numero elevato di funzionalità/funzioni di ClickUp potrebbe richiedere un leggero periodo di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su G2:

La parte migliore di ClickUp è la possibilità di creare un dashboard personalizzato che assegna priorità a determinati tipi di attività. È facile utilizzare la vista Carico di lavoro per assegnare attività al tuo team e condividere i dashboard sopra menzionati con i tuoi clienti, in modo che possano vedere ciò che è importante per loro in un'area dedicata. Ma soprattutto, si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti

La parte migliore di ClickUp è la possibilità di creare un dashboard personalizzato che assegna priorità a determinati tipi di attività. È facile utilizzare la vista Carico di lavoro per assegnare attività al tuo team e condividere i dashboard sopra menzionati con i tuoi clienti, in modo che possano vedere ciò che è importante per loro in un'area dedicata. Ma soprattutto, si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti

2. Dashboard IA di Prototypr. ai (Ideale per la generazione di dashboard incentrati sul design)

Il Dashboard AI di Prototypr. ai utilizza modelli come GPT-4o di OpenAI, Llama 3 e Google Gemini 2. 0 Flash per aiutare gli utenti a generare dashboard completamente funzionali e ad alta fedeltà e mockup di analisi dei prodotti.

Puoi usare il linguaggio naturale per descrivere la nuova dashboard di cui hai bisogno. Lo strumento genera dashboard complete e reattive all'istante. Puoi quindi chiedere a Google Gemini 2. 0 Flash di riepilogare/riassumere le dashboard in email o report.

Dashboard IA di Prototypr. ai migliori funzionalità/funzioni

Integrazione visiva basata sull'IA : carica immagini dei design delle dashboard e trasformale istantaneamente in codice front-end funzionale

Community marketplace : accedi a una libreria di modelli di dashboard pronti all'uso per visualizzare e misurare i tuoi prototipi

Cronologia delle versioni: clicca sulla scheda della versione per tornare a un design precedente e sperimentare liberamente senza perdere lo stato di avanzamento

Dashboard IA di Prototypr. Limiti di ai

Lo strumento non include attualmente funzionalità di automazione e modelli di report analitici

Dashboard IA di Prototypr. Prezzi ai

Gratis : 25 crediti gratuiti

Pagamento a consumo: 50 crediti per 25 USD

Dashboard IA di Prototypr. Valutazioni e recensioni IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📮ClickUp Insight: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o problemi di sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i comandi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

📚 Leggi anche: Come creare una dashboard personale per la produttività

3. Generatore di dashboard Polymer AI (ideale per la visualizzazione dei dati basata sull'IA e la creazione di dashboard)

tramite Polymer

Progettato per utenti senza competenze tecniche, il generatore di dashboard Polymer IA consente di creare dashboard dai tuoi set di dati utilizzando un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop.

Lo strumento offre oltre 20 modelli predefiniti su misura per vari casi d'uso, come dashboard per e-commerce, commerciale e marketing, che possono essere personalizzati per soddisfare specifiche esigenze di branding e analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni del generatore di dashboard Polymer IA

Integrazione dei dati : supporta l'importazione di dati da varie origini, tra cui Fogli Google, Excel, Facebook Ads, Google Ads, ecc.

Spiegazioni approfondite : genera spiegazioni automatiche per i grafici, fornendo contesto e aiutando nell'interpretazione dei dati

Visualizzazione interattiva: consente la creazione di vari tipi di grafici, tra cui tabelle pivot, sequenze temporali, grafici a dispersione e scorecard

Limiti del generatore di dashboard Polymer IA

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate di collaborazione in tempo reale

Prezzi del generatore di dashboard Polymer IA

Free

Starter : 50 $ al mese

Pro : 100 $ al mese

Teams : 250 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del generatore di dashboard Polymer IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📚 Per saperne di più: Visualizza i tuoi dati: una guida completa ai diversi tipi di grafici

4. Bricks AI Dashboard Creator (ideale per la visualizzazione dei dati da fogli di calcolo)

tramite Bricks

Bricks AI Dashboard Creator integra funzionalità di IA con un'interfaccia di foglio di calcolo intuitiva per semplificare la visualizzazione e l'analisi dei dati. È possibile importare dati da varie origini, tra cui Fogli Google, Excel e file CSV, per consolidare i dati provenienti da diversi strumenti nel proprio stack tecnologico.

Inoltre, lo strumento migliora la qualità dei dati identificando e correggendo automaticamente incongruenze, errori e anomalie all'interno dei tuoi set di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bricks AI Dashboard Creator

Collaborazione : condividi dashboard e report con i membri del team o i client tramite la condivisione con un solo clic

Presentazione dei dati in più formati : converti le dashboard in presentazioni per riunioni e discussioni basate sui dati

Opzioni di visualizzazione: crea vari tipi di elementi visivi, tra cui grafici, calendari, sequenze, roadmap, bacheche Kanban e organigrammi

Limiti di Bricks AI Dashboard Creator

Lo strumento non dispone di funzionalità/funzioni integrate di project management, come l'assegnazione delle attività, il monitoraggio del tempo e l'impostazione degli obiettivi

Prezzi di Bricks AI Dashboard Creator

Free

Premium : 20 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bricks AI Dashboard Creator

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: cerca strumenti per dashboard che ti consentano di aggiungere commenti o note direttamente su grafici o punti dati specifici. La collaborazione sarà molto più semplice quando le discussioni rimarranno legate ai numeri esatti di cui stai parlando.

5. Mokkup. ai (Ideale per creare dashboard BI personalizzabili con facile integrazione per Power BI e Tableau)

Mokkup è un generatore di dashboard wireframing per analisti di dati, sviluppatori BI e visualizzatori. Con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, combinata con oltre 180 modelli già pronti e più di 20 widget personalizzabili, Mokkup. ai ti consente di creare wireframe di dashboard in pochi minuti. Puoi applicare temi colore curati e strumenti di branding per mantenere le tue dashboard visivamente coerenti e allineate con il tuo marchio.

Puoi anche esportare wireframe direttamente in Power BI o Tableau, risparmiando tempo ed eliminando la necessità di ricominciare da zero. È progettato pensando alla collaborazione, quindi puoi condividere facilmente i progetti, raccogliere feedback, lasciare commenti e apportare aggiornamenti in tempo reale con il tuo team.

Mokkup. ai migliori funzionalità/funzioni

Incorpora e condividi con facilità: condividi i tuoi wireframe tramite un semplice URL o incorporali direttamente in siti web, applicazioni o blog

Anteprima prima della creazione: visualizza immediatamente in anteprima come appariranno i wireframe del tuo dashboard in Power BI e Tableau e individua tempestivamente eventuali problemi

Personalizza in base alla tua visione: personalizza ogni aspetto della tua dashboard, dagli stili dei widget ai temi colore, e assicurati che il tuo design sia perfettamente in linea con il tuo marchio e i tuoi obiettivi

Limiti di Mokkup. ai

Mancano opzioni aggiuntive per i grafici, come la vista Tabella pivot e la vista Registro attività, che gli sviluppatori BI utilizzano più comunemente

Prezzi Mokkup. ai

Standard: Gratis

Mokkup Pro: 8 $ al mese

Teams: 10 $ al mese per licenza

Valutazioni e recensioni di Mokkup. ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 4/5

Cosa dicono gli utenti reali di Mokkup. ai?

Ecco una recensione di Capterra:

Mi piacciono il layout specifico della dashboard, gli elementi e le schermate multiple, poiché sono difficili da replicare con altri strumenti. Sarà molto utile per il mio team

Mi piacciono il layout specifico della dashboard, gli elementi e le schermate multiple, poiché sono difficili da replicare con altri strumenti. Sarà molto utile per il mio team

6. Supadash. co (Ideale per una visualizzazione rapida e in tempo reale dei dati con integrazione perfetta con PostHog)

tramite Supadash

Supadash ti consente di visualizzare e analizzare facilmente i tuoi dati senza dover scrivere complesse query SQL o gestire configurazioni complicate. Una volta connesso al database, Supadash genera automaticamente grafici di serie temporali e altre visualizzazioni in pochi secondi, offrendoti una panoramica immediata dei tuoi dati.

Da lì, puoi facilmente espandere la tua dashboard aggiungendo grafici extra utilizzando query SQL grezze o il generatore di query visivo integrato, a seconda di ciò che si adatta meglio al tuo flusso di lavoro. Si integra perfettamente anche con PostHog, consentendoti di incollare la tua chiave API, selezionare gli eventi che desideri monitorare e ottenere immediatamente una dashboard personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supadash

Monitoraggio in tempo reale: rimani aggiornato sui tuoi dati in tempo reale, consentendo decisioni più rapide e informate

Dashboard personalizzabili: seleziona le tabelle e i campi dei tuoi dati per creare dashboard che soddisfano le tue esigenze specifiche

Accesso semplificato ai dati: trasforma istantaneamente qualsiasi query SQL in un grafico, in modo da poter monitorare tutte le metriche in un unico posto senza dover passare da una piattaforma all'altra

Limiti di Supadash

Non supporta nativamente framework front-end complessi come React, Angular o Vue. js out of the box

Prezzi Supadash

Free

Base: 7 $ al mese

Pro: 19 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Supadash

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevate? Sebbene oggi sia sulla bocca di tutti, il concetto di intelligenza artificiale esiste fin dai primi anni del 1900! Molto prima degli assistenti intelligenti, i primi scienziati sognavano già macchine in grado di pensare. Le vere scoperte non avvennero fino agli anni '50, ma le basi erano state gettate decenni prima che la maggior parte di noi nascesse.

7. BlazeSQL (ideale per query SQL basate su IA e visualizzazioni con supporto multi-database e sicurezza aziendale)

tramite BlazeSQL

BlazeSQL ti consente di convertire senza sforzo il linguaggio naturale in query SQL e visualizzazioni utilizzando potenti modelli di IA come GPT-4 e Claude-3 di OpenAI. 5-Sonnet. Una volta connesso ai tuoi database SQL, basta dire all'IA che tipo di grafico o tabella ti serve e lo genererà in pochi secondi.

Puoi anche utilizzare la semplice interfaccia drag-and-drop per organizzare grafici e tabelle esattamente come desideri, il tutto su misura per le tue esigenze specifiche. BlazeSQL offre anche approfondimenti proattivi, mettendo automaticamente in evidenza le metriche e le tendenze chiave in base ai tuoi ruoli e alle tue priorità, così non dovrai cercare gli aggiornamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di BlazeSQL

Supporto multi-database: Supporta un ampio intervallo di database SQL, tra cui Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift e SAP SQL Anywhere

Sicurezza di livello aziendale: offre funzionalità/funzioni quali l'autenticazione Single Sign-On (SSO) e l'opzione per soluzioni self-hosted per migliorare la sicurezza e la conformità per gli utenti aziendali

White label e integrazione: personalizza, rinomina e integra BlazeSQL nel tuo sito web o software con una perfetta integrazione nella tua infrastruttura esistente

Limiti di BlazeSQL

BlazeSQL supporta solo un set limitato di funzionalità/funzioni SQL, quindi funzionalità più avanzate come operazioni JOIN complete, funzioni finestra, sottoquery e aggregazioni complesse potrebbero essere limitate

Prezzi di BlazeSQL

Per privati

Pro: 99 $ al mese

Avanzato: 149 $/mese

Per Teams

Blaze Team: 249 $/mese

Blaze Team Advanced: 499 $/mese

Blaze Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BlazeSQL

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Onvo AI (ideale per dashboard intuitive basate sull'IA con assistenza multilingue e facile integrazione)

tramite Onvo IA

Invece di lottare con query complesse, puoi semplicemente digitare le tue domande in inglese semplice e Onvo IA genererà automaticamente le visualizzazioni e i grafici di cui hai bisogno. La piattaforma rende incredibilmente facile la connessione alle tue origini dati. Con un solo clic, puoi integrare database SQL/NoSQL, Redshift, Snowflake, BigQuery e app SaaS popolari come Salesforce e Google Analytics per importare dati.

Onvo. ai ti offre anche la libertà di personalizzare le tue dashboard in base al tuo marchio, alle combinazioni di colori e ai font, sulla base di esempi di design di dashboard. Crea un look and feel che funziona per te. Inoltre, con API e SDK flessibili, puoi incorporare le tue dashboard in app web e mobili con il minimo sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Onvo IA

Controllo delle versioni senza sforzo: gestisci le versioni del dashboard come i rami Git, semplificando il monitoraggio delle modifiche e il ripristino quando necessario

Gestione semplificata degli utenti: assegna accessi e autorizzazioni basati sui ruoli per controllare la condivisione sicura delle dashboard tra i team

Assistenza multilingue: accedi alle dashboard e all'IA in oltre 30 lingue e promuovi una collaborazione fluida tra team diversi

Limiti di Onvo IA

Sebbene Onvo IA offra opzioni di personalizzazione, alcuni utenti potrebbero trovarle meno complete rispetto agli strumenti dedicati alla visualizzazione dei dati

Prezzi di Onvo IA

Startup: 199 $ al mese

Crescita: 499 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Onvo IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Onvo IA?

Ecco una recensione di Capterra:

La grafica è molto professionale ma semplice e di facile comprensione. Il team del supporto è incredibilmente efficiente, risponde molto rapidamente e apporta miglioramenti in tempi brevi.

La grafica è molto professionale ma semplice e di facile comprensione. Il team del supporto è incredibilmente efficiente, risponde molto rapidamente e apporta miglioramenti in tempi brevi.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (ideale per trasformare i dati grezzi in visualizzazioni interattive)

tramite Leniolabs AI Data Dashboard

Leniolabs AI Data Dashboard, basato su GPT-3 di OpenAI, trasforma i set di dati grezzi in grafici significativi e visivamente accattivanti senza richiedere agli utenti di impostare manualmente titoli, etichette o mappature dei dati. Puoi caricare i tuoi file CSV per vedere i tuoi dati prendere vita o giocare con set di dati casuali se desideri semplicemente esplorare. Una volta terminato, puoi esportare i grafici come codice JavaScript, in modo da poterli inserire facilmente nei tuoi progetti web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leniolabs AI Data Dashboard

Personalizza le visualizzazioni con i prompt: Guida l'IA aggiungendo il tuo contesto tramite prompt personalizzati e aiutala a generare grafici che riflettono i tuoi obiettivi analitici specifici

Filtra i dati per ottenere informazioni più approfondite: applica i filtri prima di visualizzare il set di dati per concentrarti sui segmenti chiave o eseguire il drill-down su particolari punti dati

Esplora i risultati in un dashboard interattivo: Passa a una visualizzazione dashboard intuitiva che ti consente di interagire con i grafici ed esplorarli in modo più intuitivo

Limiti della dashboard dati IA di Leniolabs

Il dashboard attualmente supporta un massimo di 1.000 record per set di dati. Questo limite può ostacolare la sua utilità per gli utenti che lavorano con set di dati più grandi

Prezzi del dashboard dati IA di Leniolabs

Strumento open source

Valutazioni e recensioni di Leniolabs AI Data Dashboard

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔖 Bonus: Come creare una dashboard in Excel?

10. Spotfire di TIBCO (ideale per la visualizzazione avanzata dei dati e approfondimenti in tempo reale con contesto geografico)

tramite Spotfire

Integrando il contesto geografico nell'analisi dei dati, Spotfire aiuta le aziende a monitorare le condizioni geologiche e identificare le tendenze regionali in materia di salute, energia, produzione e catene di approvvigionamento.

Per rendere più intuitiva la mappatura dei dati multistrato, lo strumento consente di interagire con i dati utilizzando query in linguaggio naturale e i livelli della mappa rispondono ad azioni quali l'evidenziazione e la selezione. La piattaforma suggerisce anche visualizzazioni e metodi analitici ottimali in base al contesto dei dati.

Spotfire di TIBCO: migliori funzionalità/funzioni

Estensioni personalizzate : sviluppa e integra visualizzazioni e funzioni analitiche personalizzate utilizzando R, Python o JavaScript

Streaming di dati in tempo reale : acquisisci e analizza i dati in streaming per ottenere informazioni tempestive e prendere decisioni rapide

Layout reattivi: crea dashboard che si adattano a schermi di varie dimensioni per una facile accessibilità su tutti i dispositivi

Limiti di Spotfire by TIBCO

La personalizzazione della dashboard richiede competenze tecniche avanzate

Prezzi di Spotfire by TIBCO

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Spotfire by TIBCO

G2 : 4,2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Spotfire?

Ecco una recensione su G2:

È dotato di funzionalità di visualizzazione dei dati per set di dati di grandi dimensioni e aiuta a identificare tendenze e anomalie. Si integra bene con tutte le origini dati come Maximo e SAP Hana. D3. Js estende ulteriormente le sue funzionalità utilizzando elementi visivi personalizzati.

È dotato di funzionalità di visualizzazione dei dati per set di dati di grandi dimensioni e aiuta a identificare tendenze e anomalie. Si integra bene con tutte le origini dati come Maximo e SAP Hana. D3. Js estende ulteriormente le sue funzionalità utilizzando elementi visivi personalizzati.

Potenzia il processo decisionale e migliora il controllo dei progetti con le dashboard ClickUp

Invece di perdere tempo a estrarre dati da più fonti e a mettere insieme report manuali, ora puoi accedere in tempo reale a informazioni dettagliate sui tuoi KPI, sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle prestazioni complessive in un unico posto. I generatori di dashboard IA semplificano l'intero processo, eliminando il lavoro superfluo e consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Tra le soluzioni migliori che stanno guidando questo cambiamento, spicca ClickUp. Con le sue potenti funzionalità di IA, i dashboard completamente personalizzabili e l'automazione integrata, ClickUp semplifica il monitoraggio dello stato dei progetti, il controllo dei KPI e la collaborazione senza soluzione di continuità.

Iscriviti gratis a ClickUp per iniziare a visualizzare i tuoi dati.