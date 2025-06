10 modelli gratuiti per sondaggi sulla soddisfazione dei clienti

I tuoi clienti sono soddisfatti?

Molte aziende ritengono di offrire un servizio eccellente fino a quando le recensioni negative o il calo delle vendite non raccontano una storia diversa.

Un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ben progettato colma questa lacuna, fornendoti informazioni dirette su ciò che funziona e ciò che deve essere migliorato. Tuttavia, elaborare le domande giuste richiede tempo e un sondaggio mal strutturato può portare a feedback vaghi o fuorvianti.

Ecco dove entra in gioco un modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti! Questi modelli semplificano il processo garantendo risposte chiare e utilizzabili.

In questo articolo esploreremo i migliori modelli di sondaggio sul servizio clienti.

🔎 Lo sapevi? Il primo reclamo di un cliente registrato al mondo risale al 1750 a.C.! Un acquirente insoddisfatto, Nanni, scrisse un reclamo su una tavoletta di argilla dopo aver ricevuto minerale di rame di bassa qualità da un mercante. 📜

Cosa sono i modelli di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti?

Un modello di sondaggio sul servizio clienti è un questionario predefinito utilizzato per misurare la soddisfazione dei clienti rispetto a un prodotto, un servizio o un'esperienza complessiva.

Questi modelli funzionano come modelli di feedback, fornendo un modo strutturato per raccogliere i feedback dei clienti. Ti aiutano a identificare i punti di forza, affrontare i punti deboli, condurre ricerche sugli utenti e migliorare le relazioni con i clienti.

Invece di creare un sondaggio da zero, avrai a disposizione domande accuratamente formulate e personalizzate in base a diversi settori e obiettivi. Alcune sono pensate per aiutarti a comprendere la soddisfazione dei clienti, mentre altre hanno come traguardo aree specifiche quali la qualità dei prodotti, il supporto clienti, i KPI relativi all'esperienza dei clienti o la facilità d'uso.

I sondaggi sulla soddisfazione dei clienti sono disponibili in diversi formati, tra cui domande a scelta multipla, scale di valutazione (come Net Promoter Score e Customer Effort Score) e domande aperte per ottenere informazioni dettagliate.

➡️ Per saperne di più: Migliori software per dashboard (recensioni, funzionalità/funzioni e prezzi)

Cosa rende efficace un modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti?

Un buon modello di sondaggio sul servizio clienti non si limita a raccogliere risposte, ma ti aiuta a misurare la soddisfazione dei clienti e a scoprire cosa funziona (o non funziona) nel percorso del cliente.

Ecco cosa contraddistingue un modello di sondaggio:

*domande chiare e concise: i sondaggi confusi portano a risposte confuse. Assicurati che il modello offra domande semplici e ben formulate per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, in modo da ottenere risposte migliori

Tipi di domande equilibrati: utilizza un modello che offre una combinazione di domande a scelta multipla, su scala Likert e aperte. Questo ti aiuta a ottenere informazioni dettagliate su diversi aspetti dell'esperienza dei clienti, dalle funzionalità/funzioni dei prodotti alla qualità del servizio

La brevità è la chiave: A nessuno piacciono i sondaggi online infiniti. I modelli migliori rendono facile chiedere un feedback rispettando il tempo del cliente e concentrandosi solo sulle domande essenziali

Flusso logico: un sondaggio deve sembrare naturale. Assicurati che il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti inizi in modo generico, per poi approfondire aspetti specifici quali l'assistenza, la facilità d'uso o le funzionalità/funzioni del prodotto

Informazioni utili: I dati sono utili solo se determinano un cambiamento. Un modello ben strutturato trasforma le risposte in feedback utili, aiutando le aziende a migliorare e crescere

➡️ Per saperne di più: Software di automazione dei moduli per un'analisi e una raccolta dei dati più rapida

I 10 migliori modelli di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Ecco i 10 migliori modelli di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e rivoluziona il modo in cui i team gestiscono progetti, documenti e comunicazioni, il tutto in un'unica piattaforma unificata. Sfruttando la potenza dell'IA di nuova generazione, ClickUp accelera i flussi di lavoro e ti consente di raccogliere e analizzare il feedback dei clienti senza soluzione di continuità:

1. Modello di soddisfazione del cliente ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Raccogli feedback utili con il modello di soddisfazione del cliente ClickUp

Ottenere un feedback onesto dai clienti non dovrebbe essere difficile, e questo modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp lo rende semplicissimo.

Il modello aiuta a raccogliere dati sulla soddisfazione dei clienti in diversi punti di contatto del percorso del cliente. Dispone di varie visualizzazioni, come la visualizzazione dei rispondenti, il modulo del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti e la visualizzazione della valutazione delle conoscenze, oltre a un layout intuitivo che semplifica la valutazione dei feedback preziosi.

Perché ti piacerà:

Risparmia tempo con un sondaggio pronto all'uso e personalizza le domande in base alle esigenze della tua azienda

Raccogli feedback con campi personalizzati, come Utilità, Chiarezza, Feedback e Il problema è stato risolto?

Utilizza la vista Elenco dei rispondenti per raggruppare i clienti in base alla risoluzione dei loro problemi e la vista Valutazione delle conoscenze per ottenere una panoramica chiara della qualità del feedback

Ideale per: aziende che desiderano ottenere informazioni dettagliate sulle esperienze dei propri clienti esistenti e migliorare i livelli di soddisfazione.

💡 Suggerimento: il modulo Sondaggio sulla soddisfazione dei clienti acquisisce automaticamente i dettagli e i feedback dei rispondenti. Vuoi rendere il tuo modulo ancora più intelligente? Usa la logica condizionale della visualizzazione del modulo per mostrare o nascondere le domande in base alle risposte precedenti, mantenendo il sondaggio pertinente e coinvolgente!

Ecco una breve panoramica su come utilizzare la logica condizionale in ClickUp:

2. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Riduci i tempi di risposta dei clienti con il modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Mantenere i clienti soddisfatti non significa solo risolvere i problemi, ma anche offrire un'esperienza fluida e senza stress. Il modello di gestione del servizio clienti di ClickUp aiuta i team a gestire le richieste di supporto, monitorare le interazioni con i clienti e garantire che nessun problema venga trascurato.

Organizza tutto, dal feedback dei clienti alle attività di assistenza, in un unico posto. Che si tratti di gestire richieste, reclami o follow-up, è uno strumento di fidelizzazione dei clienti che mantiene forte il tuo supporto!

Perché ti piacerà:

Prepara in anticipo i moduli di richiesta assistenza clienti con la visualizzazione Modulo

Tieni traccia delle richieste di assistenza e delle valutazioni di soddisfazione in modo organizzato

Migliora i tempi di risposta collaborando con vari team e reparti per affrontare al meglio i problemi riscontrati dai clienti

Ideale per: Team del supporto e aziende che desiderano migliorare l'efficienza dell'esperienza del servizio clienti.

🧠 Curiosità: l'89% dei clienti è propenso ad acquistare nuovamente dopo aver ricevuto un'esperienza di servizio positiva!

3. Modello ClickUp per il successo dei client

Ottieni modelli gratuiti Tieni traccia dello stato dei tuoi clienti utilizzando il modello di successo dei clienti di ClickUp

Il modello ClickUp Client Success aiuta i team dei tuoi clienti a monitorare il percorso dei clienti, coltivare le relazioni e garantire che i clienti ottengano il massimo dal tuo prodotto o servizio.

Invece di organizzare i dati in fogli di calcolo o note sparse, il modello organizza le interazioni con i client, i follow-up e le attività cardine utilizzando automazione, integrazione e liste di controllo.

Perché ti piacerà:

Monitora lo stato dei client e organizza le interazioni e i follow-up con i client senza alcuno sforzo

Documenta e condividi gli esiti positivi chiave con i client utilizzando link di condivisione pubblici o privati

Apri il modello in sei visualizzazioni, come il Manuale per il successo del client, il Modulo di feedback, il Rinnovo e il Coinvolgimento

Ideale per: aziende e team che puntano a offrire esperienze eccezionali ai propri clienti e a costruire relazioni a lungo termine.

💡 Suggerimento per gli esperti: in ClickUp, utilizza la vista Client Success Playbook per archiviare le best practice e la vista Feedback Form per raccogliere informazioni utili per migliorare. Tieni sotto controllo i rinnovi con la vista Renewal e monitora le interazioni con i clienti con la vista Engagement per individuare le opportunità di crescita prima che sfumino!

4. Modello di modulo di feedback dei clienti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Raccogli feedback significativi dai clienti utilizzando il modello di modulo di feedback dei clienti di ClickUp

Ottenere un feedback onesto non dovrebbe essere un gioco d'ipotesi. Il modello di modulo di feedback ClickUp consente alle aziende di raccogliere facilmente informazioni preziose senza opprimere i clienti.

Che si tratti di funzionalità/funzioni dei prodotti, qualità del servizio o esperienza complessiva dei clienti, il modello aiuta a porre le domande giuste nel sondaggio e fornisce una piattaforma per consentire ai clienti di esprimere le loro opinioni.

Perché ti piacerà:

Scopri quali servizi richiedono miglioramenti e quali sono altamente raccomandati utilizzando la visualizzazione Valutazione del servizio

Analizza le prestazioni del tuo team con la vista Valutazione provider

Trasforma il feedback in miglioramenti concreti convertendo i feedback in attività

Ideale per: Aziende che desiderano ottenere informazioni dettagliate sulle esperienze dei clienti esistenti e migliorare i propri prodotti o servizi

🎁 Bonus: Raccogli, organizza e semplifica i dati senza sforzo con i moduli ClickUp. Raccogli informazioni, monitora le richieste, automatizza i flussi di lavoro e trasforma le risposte in attività per assicurarti di non fermarti alla raccolta dei feedback. Crea moduli personalizzati utilizzando ClickUp Forms I moduli ClickUp ti consentono di: Automatizza i flussi di lavoro trasformando istantaneamente le risposte ai moduli in attività concrete ⚙️

Personalizza i moduli in base allo stile del tuo marchio, inclusi font, sfondi e immagini di copertina 🎨

Aggiungi campi personalizzati per raccogliere i dati esatti di cui hai bisogno, dalle semplici voci di testo al caricamento di file 🛠️

Collabora con il tuo team o con i tuoi clienti e monitora le risposte in tempo reale 🤝🏻

Connettiti all'IA e genera riepiloghi/riassunti delle opinioni dei clienti 🤖

Scopri come utilizzare i moduli ClickUp per la raccolta di dati in questo breve video:

5. Modello ClickUp "Voce del cliente"

Ottieni modelli gratuiti Ascolta le preferenze dei tuoi clienti utilizzando il modello "Voce del cliente" di ClickUp

Ascoltare i clienti è la chiave per costruire un marchio che amano! Il modello ClickUp Voice of the Customer ti aiuta a raccogliere e analizzare il feedback dei clienti per migliorare i prodotti, i servizi e l'esperienza complessiva dei clienti.

Organizza i feedback in un unico posto e identifica le tendenze per agire di conseguenza. Comprendi più a fondo le preferenze e le esigenze dei clienti e apporta miglioramenti informati ai prodotti.

Perché ti piacerà:

Gestisci e fidelizza i clienti migliorando il project management dei progetti dei clienti

Utilizza vari attributi personalizzati, come Esigenza del cliente, Origine VoC e Soluzione, per visualizzare il feedback

Utilizza la vista Bacheca per classificare gli input in base alla fonte VoC e identificare somiglianze o differenze

Ideale per: Aziende che desiderano misurare la soddisfazione dei clienti e migliorare la loro esperienza.

➡️ Per saperne di più: Modelli di questionari gratuiti per una raccolta dati efficiente

Ottieni modelli gratuiti Archivia tutte le informazioni di contatto dei clienti in un unico posto utilizzando il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Mantenere una comunicazione aperta e senza intoppi fa la differenza nell'esperienza del cliente. Il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp è perfetto per le aziende che desiderano raccogliere richieste di informazioni, richieste di assistenza e feedback generali.

Tieni traccia delle query dei clienti, raccogli dati da varie fonti e organizza le informazioni di contatto per assicurarti di poter raggiungere facilmente i tuoi clienti con questo modello. Assegna priorità alle richieste dei clienti aggiungendo stati personalizzati alle attività, come bloccato, completato, in revisione e nuove richieste.

Perché ti piacerà:

Migliora i tempi di risposta e ottimizza la comunicazione con i clienti

Controlla regolarmente il modulo per nuovi feedback impostando dei promemoria

Riepilogare/riassumere tutte le informazioni di contatto con la visualizzazione Riepilogo contatti

Ideale per: Aziende che desiderano migliorare l'efficienza della comunicazione con i clienti.

Ascolta cosa dice Philip Storry , amministratore di sistema senior presso SYZYGY, su ClickUp:

Il coordinamento in SYZYGY è migliorato su tutta la linea. Il miglior esempio è il nostro processo per i nuovi assunti, che richiede il coordinamento tra quattro reparti: Risorse umane, Finanza, IT e Servizi generali. L'utilizzo di un modello e di un modulo ci ha permesso di acquisire rapidamente i dettagli di un nuovo assunto che entra a far parte della nostra organizzazione e quindi di creare un'attività con attività secondarie assegnate a ciascun reparto per il lavoro richiesto.

Il coordinamento in SYZYGY è migliorato su tutta la linea. Il miglior esempio è il nostro processo per i nuovi assunti, che richiede il coordinamento tra quattro reparti: Risorse umane, Finanza, IT e Servizi generali. L'utilizzo di un modello e di un modulo ci ha permesso di acquisire rapidamente i dettagli di un nuovo assunto che entra a far parte della nostra organizzazione e quindi di creare un'attività con attività secondarie assegnate a ciascun reparto per il lavoro richiesto.

7. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Comprendi le esigenze dei clienti utilizzando il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp

Vuoi raccogliere informazioni dettagliate sulle aspettative dei tuoi clienti? Non cercare oltre: il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp è quello che fa per te! Ti consente di approfondire le aspettative, i punti deboli e le priorità dei clienti. Utilizza un approccio sistematico per analizzare i feedback, individuare le tendenze e personalizzare i prodotti o i servizi in modo da soddisfare le esigenze reali.

Gestisci le esigenze dei clienti utilizzando campi personalizzati, come un link al modulo di valutazione, allegati, link ai dati e descrizione del progetto. Che si tratti di migliorare le funzionalità/funzioni dei prodotti, perfezionare l'assistenza o ottimizzare il percorso del cliente, questo strumento ti consente di concentrarti su ciò che conta di più.

Perché ti piacerà:

Crea progetti per le esigenze di ogni cliente e assegna direttamente i membri del team

Analizza le aspettative dei clienti con un approccio strutturato

Identifica le aree di miglioramento relative a prodotti, servizi o assistenza attraverso i risultati del sondaggio

Ideale per: Aziende che desiderano raccogliere informazioni dettagliate sulle esigenze dei clienti esistenti e creare soluzioni efficaci.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp converge l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera il tuo tempo produttivo. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

8. Modello con scala Likert di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Misura le opinioni e la soddisfazione utilizzando il modello con scala Likert di ClickUp

Il modello di scala Likert di ClickUp è il modo perfetto per misurare le opinioni, i livelli di soddisfazione e il sentiment generale dei tuoi clienti o dei membri del tuo team.

Utilizzando una semplice scala, da "Fortemente in disaccordo" a "Fortemente d'accordo", raccogli feedback dettagliati su un argomento senza confondere i rispondenti.

Perché ti piacerà:

Misura il sentiment generale su un argomento, un prodotto, un servizio o un'esperienza specifici

Utilizza campi personalizzati, come Azione intrapresa, Escalation, Collegamento dati, Descrizione progetto e altro ancora, per raccogliere feedback dettagliati

Allega file o documenti correlati nella sezione Allegati per fornire maggiori informazioni contestuali

Ideale per: Team che desiderano misurare la soddisfazione dei clienti con sondaggi facili da analizzare.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di feedback dei clienti per migliorare la soddisfazione dei clienti

9. Modello per principianti con scala Likert di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Raccogli feedback significativi dai tuoi clienti utilizzando il modello per principianti con scala Likert di ClickUp

Ti sei mai chiesto quanto sono soddisfatti i tuoi clienti? Il modello per principianti con scala Likert di ClickUp ti aiuta a raccogliere feedback strutturati utilizzando un semplice sistema di valutazione.

Invece di risposte vaghe, i clienti valutano le loro esperienze su una scala chiara, rendendo più facile misurare la soddisfazione dei clienti, monitorare il loro sentiment e migliorare il loro percorso. Per raccogliere dati significativi, utilizza attributi personalizzati, come la ragionevolezza del carico di lavoro, il numero di contatto e l'accoglienza dell'ambiente di lavoro.

Perché ti piacerà:

Utilizza domande con scala Likert per valutazioni semplici e coerenti

Modifica il modulo del sondaggio per cambiare gli elementi del modulo, aggiungere o rimuovere domande e personalizzarlo

Identifica le tendenze e i modelli ricorrenti nei feedback ricevuti

Ideale per: Organizzazioni che cercano informazioni su un prodotto, un servizio o un'esperienza specifici.

💡 Suggerimento: visualizza il feedback fornito dai dipendenti dei diversi reparti utilizzando la visualizzazione Per reparto e ottieni un riepilogo/riassunto del feedback raccolto utilizzando la visualizzazione Riepilogo sondaggio!

10. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Migliora il tuo prodotto con feedback significativi utilizzando il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti di ClickUp

Se desideri raccogliere feedback sul tuo nuovo prodotto, utilizza il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto di ClickUp! Questo modello ti aiuta a ricevere feedback su ogni aspetto del tuo prodotto, tra cui qualità, prezzo, esperienza al primo utilizzo, usabilità, assistenza clienti, esperienza di acquisto ed esperienza di utilizzo.

Organizza i feedback per monitorare facilmente le tendenze e dare priorità ai miglioramenti. Scopri cosa piace e cosa non piace ai tuoi clienti per definire la direzione da seguire per la tua innovazione. Inoltre, raccoglie informazioni dirette sulle funzionalità/funzioni del prodotto, l'usabilità e la soddisfazione complessiva.

Perché ti piacerà:

Identifica i punti critici comuni e le aree di miglioramento

Tieni traccia dei cambiamenti nel sentiment dei clienti nel tempo

Visualizza chiaramente il sentiment dei clienti utilizzando la vista Soddisfazione complessiva

Ideale per: Organizzazioni che desiderano perfezionare le funzionalità/funzioni dei propri prodotti o lanciare nuovi prodotti

🎁 Bonus: ClickUp per il servizio clienti mantiene il tuo team organizzato, reattivo ed efficiente in un'unica potente piattaforma. Grazie all'automazione, alle integrazioni perfette e alla collaborazione in tempo reale, puoi risolvere i problemi più rapidamente e soddisfare i clienti. Ecco cosa puoi fare per offrire un servizio clienti eccezionale senza sforzo con ClickUp: Migliora la collaborazione con finestre In arrivo condivise, note interne e gestione delle attività per assicurarti che nulla sfugga 💯

Automatizza l'assegnazione dei ticket, i follow-up e gli aggiornamenti di stato per ridurre i tempi di risposta ✅

Tieni traccia delle prestazioni con dashboard personalizzati per monitorare i tassi di risoluzione, la soddisfazione dei clienti e il carico di lavoro del team 📊

Fai in modo che ogni risposta conti con ClickUp

Scegliere il modello giusto per il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti fa la differenza quando si raccolgono informazioni significative. Che tu stia monitorando l'esperienza dei clienti, analizzando i feedback sui prodotti o migliorando la qualità del servizio, questi modelli ti aiutano a semplificare il processo.

Dalle domande strutturate con scala Likert ai moduli dettagliati per il feedback dei clienti, ogni modello è progettato per rendere la raccolta dei dati semplice, efficiente e utilizzabile.

Stai cercando un modo semplice per gestire le informazioni sui clienti? ClickUp offre funzionalità/funzioni e modelli potenti per aiutarti a rimanere organizzato e prendere decisioni informate.

Iscriviti gratis oggi stesso per migliorare i vari aspetti dei sondaggi sul servizio clienti!