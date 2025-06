Prezzi di Jotform: piani e funzionalità/funzioni per scegliere quello più adatto a te

I creatori di moduli online sono una manna dal cielo per chiunque non sappia programmare o voglia evitare l'inserimento manuale dei dati. Sono facili da usare, altamente personalizzabili e progettati per semplificare l'intero processo.

Ma questo lo sai già: sei qui per determinare se la struttura dei prezzi di Jotform vale la pena. Dopo tutto, perché investire in un generatore di moduli basato sull'IA che potrebbe non soddisfare le tue esigenze in continua evoluzione tra sei mesi?

Comprendere in anticipo i piani, i punti di forza e i limiti di Jotform può evitare spiacevoli sorprese in seguito. Questa guida spiega tutto ciò che devi sapere per decidere se Jotform è la soluzione giusta per te e, soprattutto, quale piano offre il miglior valore. 💡

Cos'è Jotform?

Jotform è un generatore di moduli online che ti consente di creare, personalizzare e condividere moduli per la raccolta di dati, pagamenti, sondaggi e altro ancora, senza bisogno di codici. Che tu sia il titolare di una piccola impresa, un insegnante o semplicemente stia organizzando una cena, Jotform fa al caso tuo.

Puoi evitare la seccatura di partire da zero esplorando la libreria di modelli di Jotform, che contiene tutto, dai semplici moduli di contatto ai modelli complessi per i risultati dei sondaggi. La sua interfaccia drag-and-drop ti consente di personalizzare tutto, dal design agli strumenti di gestione degli eventi e ai campi per la firma. Anche la condivisione è facile, tramite link, incorporamenti o PDF.

Per i professionisti del settore sanitario, le funzionalità di conformità HIPAA garantiscono la raccolta sicura dei dati e la gestione delle informazioni mediche sensibili.

💡Suggerimento: scarica il codice sorgente di Jotform e chiedi ai tuoi sviluppatori di modificarlo per aggiungere funzionalità/funzioni extra.

Casi d'uso di Jotform

Il vantaggio principale di un generatore di moduli è la sua capacità di soddisfare esigenze diverse. Ecco tre modi in cui puoi utilizzare Jotform:

Raccolta dati tramite sondaggi : crea sondaggi o questionari di ricerca, raccogli feedback dai clienti e utilizza strumenti come il drag-and-drop, diversi tipi di domande e la logica condizionale

Gestione delle registrazioni agli eventi : crea moduli di registrazione per eventi, corsi o iscrizioni, ottieni i dettagli dei partecipanti, gestisci le conferme di partecipazione e riscuoti i pagamenti

Organizzazione degli invii di pagamento: vendi prodotti, accetta donazioni o addebita i servizi con integrazioni di pagamento come PayPal, Stripe e Square

📮Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Piani tariffari Jotform

Nota: i prezzi sono soggetti a modifiche e quelli indicati in questo post del blog sono quelli in vigore alla data di pubblicazione. Per i prezzi più recenti, consulta il sito web di Jotform.

Ora che hai familiarità con le funzionalità/funzioni di Jotform, esaminiamo i piani tariffari e troviamo quello più adatto alle tue esigenze.

Piano Starter

Se sei nuovo nel mondo dei moduli online o hai esigenze di base, il piano Free di Jotform è un ottimo punto di partenza. Ti consente di esplorare la piattaforma e creare moduli semplici senza alcun costo.

Funzionalità/funzioni chiave

Creazione di moduli di base: accedi alle funzionalità/funzioni principali di Jotform, tra cui il generatore di moduli drag-and-drop, i modelli e le integrazioni di base

Utilizzo limitato: configura cinque moduli e ottieni 100 invii mensili con 100 MB di spazio di archiviazione. Consente inoltre di visualizzare 1.000 moduli e di archiviare un totale di 500 invii

Funzionalità di base: Include 10 campi per modulo, 10 invii di pagamento mensili e 10 documenti firmati mensili

Limiti

Branding Jotform: tutti i moduli del piano Free mostreranno il logo e il footer di Jotform, che non possono essere rimossi

Risorse limitate: Il piano Free limita il numero di moduli, invii, spazio di archiviazione e invii di pagamenti

Non conforme HIPAA: le funzionalità/funzioni di conformità HIPAA non sono disponibili nel piano Free

A chi è rivolto: Il piano Free è ideale per privati, studenti o piccoli team con esigenze di moduli di base e budget limitati. È un ottimo modo per iniziare a creare moduli, ma probabilmente sarà necessario effettuare l'upgrade man mano che l'utilizzo aumenta.

Prezzi:

Free

Piano Bronzo

Il limite delle risorse aumenta nel piano Bronze ed è possibile rimuovere il marchio Jotform.

Funzionalità/funzioni chiave

Capacità aumentata: crea e accedi a 25 moduli, 1.000 invii mensili, 1 GB di spazio di archiviazione, 10.000 visualizzazioni dei moduli e spazio di archiviazione degli invii

Aspetto professionale: rimuovi il marchio Jotform dai tuoi moduli

Funzionalità avanzate: Crea 250 campi per modulo, 100 invii di pagamento mensili e 100 documenti firmati ogni mese

Limiti

Non adatto a moduli con volumi elevati: sebbene ricco di funzionalità rispetto al piano Free, i limiti di invio e spazio di archiviazione potrebbero comunque rappresentare un vincolo per le aziende con esigenze di volumi elevati

Non conforme HIPAA: le funzionalità HIPAA non sono disponibili

A chi è rivolto: Il piano Bronze è adatto alle piccole imprese, ai liberi professionisti e alle organizzazioni che necessitano di più moduli, invii e spazio di archiviazione rispetto a quanto consentito dal piano Free. È ideale anche per chi desidera un aspetto professionale e personalizzato con il proprio marchio.

Prezzi

39 $ al mese per utente

👀 Lo sapevi? L'81% dei responsabili delle decisioni B2B afferma che è essenziale che il software acquistato disponga di IA.

Piano Silver

Il piano Silver offre un buon equilibrio tra funzionalità e costi.

Funzionalità/funzioni chiave

Risorse sostanziali: utilizza 50 moduli e ottieni 2.500 invii mensili. Include 10 GB di spazio di archiviazione, 100.000 visualizzazioni dei moduli e 25.000 invii totali

Più funzionalità: Accedi a 500 campi per modulo, 250 invii di pagamenti mensili e 250 documenti firmati mensili

Limiti

Aumento dei costi: è più costoso del piano Bronze, quindi valuta se i limiti maggiori giustificano il costo per le tue esigenze

Non conforme alla normativa HIPAA: la conformità alla normativa HIPAA non è ancora inclusa

A chi è rivolto: Rispetto al piano Bronze, il piano Silver è ideale per le aziende in crescita che hanno bisogno di aumentare l'utilizzo dei moduli, gli invii e lo spazio di archiviazione.

Prezzi

49 $ al mese per utente

Piano Gold

Il piano Gold è pensato per le organizzazioni o le aziende di grandi dimensioni con esigenze di moduli ad alto volume e requisiti di conformità HIPAA.

Funzionalità/funzioni chiave

Limiti elevati: accedi a 100 moduli e 10.000 invii mensili. Ottieni 100 GB di spazio di archiviazione, 1.000.000 di visualizzazioni dei moduli e 100.000 invii totali

Conforme HIPAA: utilizza le funzionalità/funzioni di conformità HIPAA, essenziali per i professionisti sanitari e le organizzazioni che trattano informazioni sanitarie protette

Funzionalità estese: distribuisci 1.000 campi per modulo, 1.000 invii di pagamenti mensili e 1.000 documenti firmati mensili

Limiti

Costo più elevato: questo è il piano standard più costoso, quindi conviene solo se hai bisogno di limiti elevati e della conformità HIPAA

A chi è rivolto: Il piano Gold è destinato alle grandi organizzazioni, alle aziende che operano in settori regolamentati o ai provider di servizi sanitari che richiedono la conformità HIPAA e funzionalità per moduli ad alto volume.

Prezzi

129 $/mese per utente

Piano Enterprise

Per le aziende con requisiti illimitati, i piani Jotform Enterprise possono essere la soluzione ideale.

Funzionalità/funzioni chiave

Utilizzo illimitato: accedi a moduli, invii, spazio di archiviazione e altro ancora senza limiti

Piattaforma multiutente: Supporta più team e utenti con un controllo granulare

Assistenza dedicata: usufruisci di assistenza prioritaria in tempo reale per svolgere il tuo lavoro senza intoppi

Funzionalità avanzate: Utilizza Single Sign-On (SSO), opzioni di residenza dei dati e servizi di creazione di flussi di lavoro

Limiti

I prezzi potrebbero essere elevati: poiché i prezzi sono personalizzati in base alle tue esigenze, potresti trovarli onerosi per le tue finanze

A chi è rivolto: Il piano Enterprise è destinato alle grandi aziende con flussi di lavoro complessi, requisiti di volume elevato ed esigenze specifiche che i piani standard di Jotform non sono in grado di soddisfare. I prezzi personalizzati consentono di soddisfare esigenze avanzate in termini di sicurezza e amministrazione, mentre la piattaforma multiutente gestisce team di grandi dimensioni.

Prezzi

Prezzi personalizzati

Altri livelli di prezzo: Jotform offre fino al 50% di sconto alle organizzazioni no profit e agli istituti scolastici

🧠 Curiosità: Nel 1838, la Statistical Society of London condusse una delle prime iniziative di ricerca per valutare lo stato dell'istruzione a Westminster. Il lavoro richiesto comportò lo sviluppo di un questionario strutturato per raccogliere dati in modo sistematico, gettando le basi per le moderne metodologie di sondaggio.

Pro e contro dei prezzi di Jotform

Ora che abbiamo esaminato i livelli di prezzo di Jotform, analizziamo i pro e i contro per aiutarti a fare una scelta informata.

Vantaggi dei piani tariffari di Jotform

Ecco alcuni vantaggi dei livelli di prezzo del generatore di moduli online Jotform:

Piano Free disponibile: offre le funzionalità/funzioni principali senza alcun costo iniziale per studenti e privati

Struttura dei prezzi a più livelli: consente di scalare in base alle tue esigenze, pagando solo per le risorse necessarie man mano che l'utilizzo dei moduli aumenta

Varietà di piani: accessibili a diverse esigenze degli utenti, dai liberi professionisti e le piccole startup alle aziende di medie dimensioni e alle grandi organizzazioni con requisiti di volume elevato

Sconti per organizzazioni no profit/istituzioni scolastiche: Vantaggi per determinate organizzazioni con sconti speciali

Sottoscrizioni flessibili: potete aggiornare, effettuare il downgrade o cancellare la vostra sottoscrizione con una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni

Svantaggi dei prezzi di Jotform

Valuta queste limitazioni della struttura dei prezzi di Jotform prima di registrarti.

Limiti del piano Free: il numero di moduli, invii e spazio di archiviazione è limitato e il marchio Jotform può essere restrittivo per esigenze in crescita

Il costo può aumentare: con l'aumentare dell'utilizzo e la necessità di livelli superiori, il prezzo può diventare un fattore significativo, soprattutto per le piccole imprese

Prezzi Jotform HIPAA: la conformità HIPAA è disponibile solo nei piani Gold ed Enterprise, il che può rappresentare un ostacolo per le aziende del settore sanitario e i professionisti della salute

Costo del passaggio a un livello superiore: la differenza di prezzo tra i livelli è sostanziale, pertanto è necessario valutare attentamente se le funzionalità aggiuntive giustificano il costo

Perché esplorare alternative a Jotform?

Jotform accetta pagamenti dai gateway più diffusi ed è un ottimo strumento per la creazione di moduli online. Tuttavia, altri strumenti offrono funzionalità/funzioni migliorate e livelli di prezzo flessibili.

Ad esempio, un utente su G2 ha espresso come la versione gratuita di Jotform possa essere limitante:

L'unica lamentela è che la versione gratuita è un po' limitata. Se potessimo avere un paio di moduli in più e solo un po' più di spazio per il caricamento, sarebbe perfetto. Un piano da $5-$7 al mese con un modesto upgrade rispetto alla versione gratuita sarebbe l'ideale. Non abbiamo bisogno di tutta la larghezza di banda che offre il piano da $20 al mese. La versione gratuita è il 90% di ciò di cui abbiamo bisogno!

L'unica lamentela è che la versione gratuita è un po' limitata. Se potessimo avere un paio di moduli in più e solo un po' più di spazio per il caricamento, sarebbe perfetto. Un piano da $5-$7 al mese con un modesto upgrade rispetto alla versione gratuita sarebbe l'ideale. Non abbiamo bisogno di tutta la larghezza di banda che offre il piano da $20 al mese. La versione gratuita è il 90% di ciò di cui abbiamo bisogno!

Investire in piani Gold ed Enterprise può essere un peso notevole se sei una piccola startup che fa ampio uso di moduli online. Quel costo e le altre spese generali non saranno il miglior valore possibile.

Pertanto, prendi in considerazione un'alternativa a Jotform che promette una gestione completa del flusso di lavoro.

👀 Lo sapevi? Il People's Climate Vote 2024 è il più grande sondaggio al mondo sui cambiamenti climatici.

ClickUp: un'alternativa all-in-one a Jotform

Usa la logica condizionale nei moduli per organizzare il feedback interno con i moduli ClickUp

Se stai cercando qualcosa che vada oltre i semplici moduli, ClickUp, l'app per tutto il lavoro, può essere una valida alternativa.

Ad esempio, ClickUp Forms non si limita a raccogliere informazioni, ma le collega direttamente al tuo flusso di lavoro. In altre parole, questo software semplifica lo sfruttamento del feedback degli utenti per eseguire azioni.

Immagina di creare un modulo per raccogliere feedback su un progetto. Le risposte raccolte diventano automaticamente attività all'interno di quel dominio. Puoi quindi assegnarle ai membri del tuo team, che potranno apportare eventuali miglioramenti.

Una volta che qualcuno compila il modulo, puoi utilizzare le automazioni di ClickUp per impostare regole che attivano azioni in base all'invio dei moduli.

Imposta un'automazione personalizzata utilizzando le Automazioni di ClickUp

Ad esempio, in base alla risposta a un modulo, puoi assegnare automaticamente l'attività, inviare notifiche, aggiornare gli stati e persino creare attività secondarie senza muovere un dito.

Ecco come puoi utilizzare le automazioni di ClickUp:

Aumenta la produttività complessiva eliminando l'inserimento manuale dei dati e la necessità di trasferire le informazioni tra diverse app

Personalizza le automazioni di ClickUp in base a flussi di lavoro e tipi di moduli specifici, assicurandoti che vengano intraprese le azioni giuste in base alle informazioni raccolte

Invia conferme automatiche o messaggi di follow-up a chi invia i moduli, migliorando la comunicazione e la soddisfazione dei clienti

Tieni traccia dello stato dei flussi di lavoro automatizzati e individua le aree di miglioramento

Le automazioni di ClickUp consentono alle aziende di gestire volumi crescenti di invii di moduli senza lavoro manuale.

Integra inoltre ClickUp Brain, basato sull'intelligenza artificiale, nel tuo flusso di lavoro e migliora la gestione dei dati. Raccogli e utilizza i dati per ottenere informazioni più approfondite sui tuoi processi di lavoro e sulla tua base clienti.

Ecco come ClickUp Brain può esserti utile:

Brainstorming di idee per le domande del sondaggio con ClickUp Brain

Genera idee per moduli e sondaggi nuovi ed esistenti se non sei sicuro di come chiedere un feedback

Riepiloga/riassumi le risposte ai moduli in punti chiave, semplificando la revisione e l'analisi di grandi volumi di dati

Raccogli idee per creare nuovi modelli di moduli di feedback

Identifica tendenze, modelli e approfondimenti nelle risposte ai moduli, fornendo informazioni preziose per il processo decisionale

Combina l'IA con le funzionalità di automazione di ClickUp per attivare azioni basate sull'analisi del sentiment o sull'elaborazione del linguaggio naturale dei dati dei moduli

Perché ClickUp si distingue

Perché dovresti considerare ClickUp come alternativa a Jotform?

ClickUp non è solo un generatore di moduli, è una piattaforma di gestione del lavoro. Pensala in questo modo: Jotform aiuta a creare e gestire i moduli, ma ClickUp fa un passo avanti integrandoli direttamente nei tuoi progetti, nelle attività e nel flusso di lavoro complessivo.

Puoi organizzare i tuoi moduli, gli elenchi delle cose da fare, le comunicazioni del team e tutto il resto in un unico posto. Questo lo rende più utile per i team che hanno bisogno di qualcosa di più della semplice raccolta di dati.

Se sei stanco di attivare/disattivare diverse app e trasferire manualmente le informazioni, l'approccio all-in-one di ClickUp ti farà risparmiare molto tempo.

Funzionalità/funzioni chiave

ClickUp offre funzionalità che si distinguono nel settore della creazione di moduli, in particolare per i team che necessitano di una soluzione più integrata. Vediamole insieme:

1. Collega i moduli ai tuoi flussi di lavoro

Immagina un modulo di feedback in cui ogni invio crea istantaneamente un'attività che il tuo team può esaminare e a cui può rispondere. ClickUp funziona proprio così. Anziché rimanere in attesa di essere esaminati, i moduli di ClickUp sono progettati per partecipare attivamente ai tuoi processi di lavoro.

Puoi utilizzare la chat di ClickUp per condividere moduli, discutere le risposte e monitorare lo stato di avanzamento sulla piattaforma. Ti consente di collegare attività e messaggi tra loro in modo da non perdere mai il contesto. Niente più catene di email infinite o fogli di calcolo confusi.

ClickUp si integra con app popolari come Google Drive e Slack, consentendoti di connettere i tuoi moduli e dati agli strumenti interni che già utilizzi. Ciò significa meno passaggi tra app e un flusso di lavoro più fluido e integrato.

Ad esempio, puoi salvare automaticamente gli allegati dei moduli su Google Drive o ricevere notifiche Slack quando vengono inviati nuovi moduli.

Panoramica dei prezzi

ClickUp offre una struttura dei prezzi a più livelli per soddisfare le esigenze di singoli utenti, piccoli team e grandi aziende.

Ecco una panoramica dei piani:

Free Forever

Questo piano è pensato per singoli utenti o piccoli team che hanno appena iniziato. Ti consente di accedere alle funzionalità/funzioni principali di ClickUp, come attività illimitate, documenti collaborativi, lavagne online e una gestione dei campi personalizzati, e di provare la piattaforma in prima persona. E sì, ricevi anche un modulo ClickUp gratis!

A chi è rivolto: Questo piano è ideale per uso personale o per piccoli team con esigenze di base.

Piano Unlimited

Questo piano elimina i limiti di spazio di archiviazione e aggiunge funzionalità/funzioni che aumentano la produttività e la collaborazione.

Puoi accedere a tutto ciò che è incluso nel piano Free con spazio di archiviazione illimitato, integrazioni, dashboard, accesso ospiti, grafici Gantt, campi personalizzati, messaggi di chat e altro ancora.

A chi è rivolto: Team di piccole e medie dimensioni (startup, piccole imprese, reparti di aziende più grandi) che necessitano di spazio di archiviazione illimitato, integrazioni e accesso a funzionalità/funzioni chiave per la produttività come grafici Gantt, campi personalizzati e monitoraggio del tempo.

Piano Business

Questo piano aggiunge funzionalità avanzate per un maggiore controllo, automazione e amministrazione.

Puoi utilizzare tutto ciò che è incluso nel piano Unlimited, oltre a Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, automazioni avanzate, funzionalità dashboard, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Enterprise

Questo piano è pensato su misura per le grandi organizzazioni con esigenze complesse e offre la massima sicurezza, controllo e assistenza.

Sblocca tutto ciò che è incluso nel piano Business, oltre a funzionalità aggiuntive come white label, autorizzazioni avanzate, logica condizionale nella visualizzazione dei moduli, API aziendali, ruoli personalizzati illimitati, disponibilità MSA e HIPAA, Single Sign-On (SSO) e altro ancora.

A chi è rivolto: Questo piano è pensato per chi non si accontenta delle soluzioni standard e necessita di una piattaforma altamente personalizzata e di livello aziendale.

La struttura dei prezzi flessibile di ClickUp ti consente di scalare il tuo utilizzo in base alle tue esigenze.

Tyler Guthrie, direttore delle operazioni di fatturato presso Home Care Pulse, ha dichiarato:

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e rendono molto più semplice la gestione delle richieste tra i vari reparti, con un notevole risparmio di tempo.

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e rendono molto più semplice la gestione delle richieste tra i vari reparti, con un notevole risparmio di tempo.

Gestisci i tuoi moduli insieme al flusso di lavoro con ClickUp

Jotform è uno strumento affidabile per la creazione e la gestione di moduli, con un ampio intervallo di modelli e integrazioni. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per le aziende in rapida crescita.

Prendi in considerazione un software che offre più dei semplici moduli, collegandoli ai tuoi flussi di lavoro e riunendo tutto il tuo lavoro. Ad esempio, ClickUp!

Con ClickUp, la gestione dei dati diventa più semplice. Dì addio all'inserimento manuale dei dati o al trasferimento di informazioni tra diverse app e crea moduli personalizzati con il tuo marchio.

In breve, ClickUp è un'ottima scelta per i team che desiderano collegare la raccolta dei dati direttamente ai propri flussi di lavoro. ✨ Registrati oggi stesso a ClickUp gratis e organizza il tuo processo di lavoro. ✅