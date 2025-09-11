Modelli gratis di risposta del servizio clienti per ogni situazione

Qual è il momento peggiore per capire come formulare una risposta delicata a un cliente? Probabilità quando la tua finestra In arrivo è piena e sei già in ritardo con le risposte. 🫠

Un ordine in ritardo, una richiesta di rimborso, un cliente confuso: queste situazioni richiedono più di un'azione rapida. Richiedono le parole giuste. E scriverle da zero ogni volta? È la strada più veloce per arrivare al burnout.

Ecco perché i modelli di risposta del servizio clienti sono una vera ancora di salvezza. Ti aiutano a rispondere più rapidamente, a sembrare più professionale e a mantenere la coerenza senza perdere il tocco umano.

Esamineremo alcuni pratici modelli ClickUp e altri modelli utili. 🤩

*cosa sono i modelli di risposta del servizio clienti personalizzati?

I modelli di risposta del servizio clienti sono messaggi standardizzati utilizzati per rispondere alle domande frequenti (FAQ), risolvere problemi ricorrenti o confermare le richieste.

Ogni modello è strutturato per rispondere a un tipo specifico di query, come aggiornamenti sulla spedizione, problemi di fatturazione o passaggi di risoluzione dei problemi. I team possono personalizzare dettagli come nomi o numeri d'ordine mantenendo intatto il messaggio principale.

Questi modelli sono spesso classificati per canale (email, chat live o social media) e vengono utilizzati per mantenere la velocità del flusso di lavoro, ridurre i tempi di formazione dei nuovi agenti e garantire che nessuna informazione critica venga tralasciata nelle risposte.

I migliori modelli di risposta del servizio clienti in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa dei migliori modelli di risposta del servizio clienti:

cosa rende efficace un modello di risposta del servizio clienti?*

I modelli possono far risparmiare tempo, ma se sono vaghi o eccessivamente formali, non servono allo scopo.

Un buon modello di risposta del servizio clienti raggiunge il giusto equilibrio. Ecco cosa cercare. 👇

Segnaposto chiari: Evidenzia sezioni come [Nome cliente] o [Numero ticket] per una rapida personalizzazione

Integrazione dei moduli: acquisisce le query in arrivo e le indirizza immediatamente alle attività appropriate per una rapida valutazione

Passaggi guidati: include link, istruzioni o opzioni di contatto pertinenti per risolvere il problema senza lunghe discussioni

*visualizza multiple: passa con pochi clic tra schede in stile finestra In arrivo, elenchi basati sull'urgenza o monitoraggio della soddisfazione

formato modificabile: *Consente ai team di modificare il linguaggio, aggiungere aggiornamenti o adattare il testo a nuovi prodotti e politiche

Timer di risposta: Suggerisce quando effettuare un follow-up o un escalation in base al tipo di risposta o alla complessità del problema

Sezione nota interna: Lascia spazio ai rappresentanti per aggiungere rapidamente contesti o commenti per i membri del team senza influire sul messaggio del cliente

18 modelli di assistenza personalizzati

Ogni risposta forma il modo in cui i clienti vedono il tuo marchio, quindi vale la pena farlo nel modo giusto. Ma senza un sistema chiaro, anche i team migliori possono perdere un messaggio o rispondere troppo tardi.

Ecco 18 modelli di assistenza clienti pronti all'uso da provare. 👀

1. Modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Fidelizza i clienti con il modello di escalation del servizio clienti ClickUp

Il modello di escalation del supporto clienti ClickUp offre un approccio chiaro e organizzato alla gestione dei problemi di supporto, dalla reportistica alla risoluzione completa.

Sono incluse sei visualizzazioni preconfigurate su misura per le diverse fasi del processo di supporto.

Il modulo del servizio clienti acquisisce i dettagli dei ticket in un formato strutturato, mentre l'elenco dei ticket offre una panoramica ordinabile e filtrabile di tutte le richieste. La vista Risposte predefinite semplifica l'accesso alle risposte predefinite per una comunicazione più rapida. Il pannello di supporto a livelli organizza visivamente i ticket escalati per team o livello, mentre la panoramica dell'escalation opzionale aiuta i supervisori a monitorare i casi ad alta priorità in tempo reale.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Semplifica la gestione dei problemi urgenti con percorsi di escalation chiari e monitoraggio in tempo reale

Assicurati che ogni ticket venga assegnato al team o al responsabile giusto, senza più richieste perse

I moduli integrati e le risposte predefinite aiutano il tuo team a rispondere in modo più rapido e coerente

📌 Ideale per: Inoltrare i problemi ad alta priorità agli agenti giusti e effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento della risoluzione senza ritardi.

🧠 Curiosità: Nonostante tutti i progressi dell'IA, il 75% dei clienti afferma di preferire parlare con un essere umano per ricevere supporto, soprattutto quando si tratta di problemi complessi.

2. Modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo l'intero flusso di lavoro del supporto clienti con il modello di gestione del servizio clienti ClickUp

Con il modello di gestione del servizio clienti ClickUp, puoi gestire ogni richiesta di supporto, dai nuovi ticket ai follow-up dei clienti. Questo modello ti consente di centralizzare tutti i ticket in un unico posto e di ordinarli per tipo di problema, priorità o agente assegnato.

Puoi convertire automaticamente le richieste in arrivo in attività utilizzando il modulo integrato e utilizzare la vista Bacheca di ClickUp per trascinare i ticket attraverso fasi come in corso, Escalato o Risolto senza perdere visibilità.

Ad esempio, se un cliente invia un'email relativa a un pagamento non andato a buon fine, puoi registrare il problema utilizzando il modulo di richiesta, contrassegnarlo come "Problema di fatturazione", assegnarlo al tuo rappresentante dell'assistenza finanziaria e contrassegnarlo come "Priorità alta"

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Centralizza tutti i ticket di supporto per facilitarne l'ordinamento in base a priorità, tipo o agente

Automatizza la creazione delle attività dalle richieste in arrivo per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Le visualizzazioni a scheda e a elenco rendono trasparenti il carico di lavoro e i progressi del tuo team

📌 Ideale per: Responsabili del servizio clienti che organizzano le attività del team, bilanciano i carichi di lavoro e effettuano il monitoraggio delle prestazioni complessive nella risoluzione dei ticket.

💟 Bonus: un numero eccessivo di strumenti, ovvero il cosiddetto "work sprawl", sta rallentando i flussi di lavoro del servizio clienti con processi scollegati tra loro. ClickUp, l'app completa per il lavoro, elimina il caos dal servizio clienti. Con il software di project management dell'assistenza clienti ClickUp, puoi gestire i ticket, monitorare le conversazioni e rimanere aggiornato sui follow-up senza dover cambiare scheda.

3. Modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta immediatamente i punti critici dei tuoi clienti utilizzando il modello di analisi delle esigenze dei clienti personalizzato di ClickUp

Utilizza il modello di analisi delle esigenze dei clienti di ClickUp per creare un piano d'azione chiaro basato sulle richieste dei tuoi clienti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Questo modello di recensione del cliente ti aiuta a:

Acquisisci informazioni sui punti critici, le preferenze o le esigenze non soddisfatte utilizzando sezioni integrate come Descrizione del cliente, Obiettivo del progetto e Strumenti di valutazione

Suddividi i tuoi risultati in attività secondarie e liste di controllo, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa esaminare, analizzare e migliorare

Registra i collegamenti ai sondaggi, i documenti di supporto e le note interne in un unico posto per evitare di dover cercare feedback sparsi qua e là

Assegna le azioni di follow-up alle persone giuste e monitora la titolarità tramite i campi personalizzati di ClickUp , come Preparato da, Revisionato da e Origine dati

📌 Ideale per: Rappresentanti che raccolgono informazioni dettagliate sulle aspettative del client durante la fase di onboarding o di risoluzione dei problemi, al fine di personalizzare le soluzioni in modo più efficace.

📖 Leggi anche: Software di automazione dei moduli per raccogliere e analizzare i dati

4. Modello di dichiarazione del problema del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Strutturate il feedback dei clienti in informazioni chiare e utilizzabili con il modello di descrizione dei problemi dei clienti di ClickUp

Sfrutta il modello di dichiarazione del problema del cliente di ClickUp per suddividere i reclami ricorrenti dei clienti in dichiarazioni strutturate che guidano decisioni più intelligenti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Analizza il feedback dei clienti personalizzati e descrivi gli ostacoli specifici che ogni tipo di cliente personalizzato incontra durante il proprio percorso

Aggiungi contesto a quei punti critici in modo che il tuo team capisca perché esistono

Proponi soluzioni mirate che risolvano il problema giusto, non solo quello più evidente

Questo modello è un documento pronto all'uso, già strutturato per risolvere i problemi in modo rapido e chiaro. Ad esempio, supponiamo che il tuo team stia creando un nuovo flusso di onboarding, ma gli utenti continuano ad abbandonarlo prima di completare la configurazione.

Puoi utilizzare questo modello per definire l'utente target, raccogliere feedback dai ticket di assistenza o dalle registrazioni delle sessioni e individuare i punti di attrito. Quindi, redigi una chiara descrizione del problema, esaminala con il tuo team e contrassegnala come completata una volta concordata.

📌 Ideale per: Agenti dell'assistenza che documentano i problemi con chiarezza per aiutare i team a diagnosticare e risolvere più rapidamente i problemi ricorrenti.

💡Suggerimento professionale: Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA che semplifica la scrittura delle email di supporto clienti. Basta utilizzare la funzionalità di conversione da voce a testo per pronunciare il tuo messaggio in modo naturale: Brain MAX catturerà istantaneamente le tue parole, organizzerà i tuoi pensieri e ti aiuterà a redigere risposte chiare ed empatiche. Non dovrai più preoccuparti di trovare il tono giusto o di tralasciare dettagli importanti. Con Brain MAX, puoi redigere rapidamente email professionali e curate sfruttando più LLM, il tutto da un'unica app desktop.

5. Modello di help desk ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo processo di supporto coerente con il modello di help desk di ClickUp

Hai bisogno di un modo migliore per gestire le richieste dei clienti arrabbiati o scontenti senza perdere il monitoraggio delle priorità? Puoi utilizzare il modello di help desk di ClickUp per gestire ogni ticket. Il modulo integrato trasforma immediatamente le nuove richieste in attività e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di assistenza clienti.

Questo modello è utile per segnalazioni di bug in arrivo, richieste urgenti di funzionalità/funzione o problemi ricorrenti relativi agli account. Ti aiuta a registrare, assegnare e risolvere ogni singolo caso senza tralasciare dettagli importanti o scadenze di risposta.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Passa tra tre visualizzazioni integrate per lavorare nel modo in cui il tuo team ama lavorare:

Visualizzare il livello di difficoltà per valutare la complessità di ogni problema prima di assegnarlo

Guida introduttiva per i nuovi membri del team per seguire un processo coerente fin dall'inizio

Visualizza il punteggio QA per monitorare la risoluzione dei ticket e migliorare la qualità delle risposte nel tempo

📌 Ideale per: Registrazione dei ticket, assegnazione delle priorità alle richieste e assegnazione delle attività con monitoraggio dello stato in tempo reale.

6. Modello ClickUp Client Success

Ottieni il modello gratis Gestisci ogni account client senza sforzo con il modello ClickUp Client Success

Il modello ClickUp Client Success offre un modo più intelligente per gestire le relazioni con i client, superare le sfide del servizio clienti e mantenere ogni account nella giusta direzione.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Raggruppa i client in base al loro stato di salute, ad esempio "A rischio di abbandono", "Nella media" o "Ottimo", in modo da sapere dove concentrare la tua attenzione

Monitora i dettagli chiave come il livello di supporto, il coinvolgimento, l'ultimo punto di contatto e il punteggio Net Promoter Score (NPS) affiancati

Crea stati delle attività come "In attesa di rinnovo", "Onboarding", "Churned" o "Nurturing" per mantenere il controllo su ogni fase del ciclo di vita del client

Inoltre, il successo dei client dipende dalla capacità di costruire relazioni a lungo termine, dal monitoraggio dell'attività degli account e di rimanere proattivi rispetto alle esigenze dei client, tutti aspetti che si allineano perfettamente con ClickUp CRM .

Ad esempio, se il punteggio NPS di un cliente diminuisce e l'ultima riunione risale a settimane fa, il modello Client Success lo contrassegna come At Churn Risk (A rischio di abbandono). Quindi, utilizzando ClickUp CRM, puoi richiamare immediatamente la cronologia completa delle interazioni, rivedere le note dell'account, assegnare un'attività di follow-up e pianificare il prossimo punto di contatto, senza mai uscire dal tuo spazio di lavoro.

📌 Ideale per: Team di assistenza clienti che gestiscono le relazioni con i client, effettuano il monitoraggio delle attività cardine e anticipano le scadenze di rinnovo.

7. Modello di supporto clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea flussi di lavoro coerenti per le richieste più comuni utilizzando il modello di supporto clienti ClickUp

Non puoi offrire un'esperienza cliente eccellente se il tuo processo di supporto è frammentato. Con il modello di supporto clienti ClickUp, puoi trasformare ogni messaggio, domanda o reclamo in arrivo in un'attività organizzata che viene sottoposta a monitoraggio, assegnata e risolta.

Puoi raccogliere tutte le richieste in arrivo tramite un modulo, contrassegnare automaticamente i ticket in base all'urgenza o all'argomento e indirizzarli direttamente al membro del team appropriato. Supporta un passaggio più fluido tra i punti di contatto dell'assistenza e del marketing, rafforzando la tua strategia di marketing complessiva per il ciclo di vita dei clienti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Converte ogni richiesta in un'attività organizzata e assegnabile per una visibilità completa

Tag automaticamente e indirizza i ticket in base all'urgenza o all'argomento al membro del team appropriato

Supporto a risposte coerenti e di alta qualità su tutti i canali

📌 Ideale per: Gestire richieste di supporto complesse con stati personalizzati, assegnazioni di team e monitoraggio delle scadenze nel software di customer success.

8. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo le prestazioni degli agenti con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti personalizzato di ClickUp

Hai bisogno di scoprire quanto sono realmente soddisfatti i tuoi clienti del tuo servizio o del tuo supporto clienti? Puoi utilizzare il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp per raccogliere risposte sincere, individuare ciò che funziona e individuare ciò che deve essere migliorato senza perdite di tempo.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Crea brevi sondaggi con valutazioni rapide e domande aperte per capire cosa pensano realmente le persone del tuo supporto, dei tuoi servizi o dei tuoi prodotti

Individua le preoccupazioni ricorrenti e i successi utilizzando visualizzare come Valutazione delle conoscenze e Visualizzare dei rispondenti, in modo che ogni risposta si trasformi in un chiaro passaggio successivo

Valuta come il tuo team ha gestito ogni interazione senza dover cercare tra i ticket o le conversazioni

La parte migliore? Ogni risposta si trasforma in un'attività tracciabile, aiutandoti a misurare senza sforzo i KPI dell'esperienza dei clienti.

📌 Ideale per: Raccogliere feedback strutturati tramite sondaggi e misurare la soddisfazione nelle relazioni con i clienti.

9. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un ciclo di miglioramento continuo con il modello di modulo di feedback ClickUp

Non è necessario cercare email sparse o attendere chiamate di follow-up per capire cosa pensano gli utenti del tuo prodotto o servizio. Il modello di modulo di feedback ClickUp ti consente di creare un modo rapido e organizzato per raccogliere opinioni e trasformarle in azioni concrete.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Questo modello di modulo di feedback ti aiuta a:

Crea un semplice modulo con campi personalizzati come data di acquisto, fornitore di servizi, livello di assistenza clienti e valutazione complessiva

Poni la giusta combinazione di domande: valutazioni a stelle, commenti aperti o domande a scelta multipla

Ordina e raggruppa automaticamente i feedback in viste chiare come Elenco dei consigli, Tabella dei feedback o Tabella delle valutazioni dei provider

Esempio, considera qualcuno che ha recentemente acquistato il tuo servizio ma ha dato una valutazione bassa all'esperienza. Puoi vedere immediatamente il suo livello, il provider e i commenti, tutti allineati per contattarlo, risolvere il problema e imparare da lui.

📌 Ideale per: Team che raccolgono feedback aperti per gestire le aspettative dei client e identificare lacune ricorrenti nel servizio.

🔍 Lo sapevi? Le recensioni contano. Il valore conta. Insieme? Il bacio dello chef. Uno studio del 2023 ha scoperto che le testimonianze positive dei client e i feedback positivi + la sensazione di non sprecare i propri soldi = maggiore fedeltà. In sostanza, fai sentire le persone intelligenti per aver scelto te.

Ottieni il modello gratis Mantieni organizzata la comunicazione con i clienti grazie al modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp ti consente di registrare ogni domanda, dubbio o richiesta e di inoltrarla immediatamente alla persona giusta.

Personalizza il modulo con campi come numero d'ordine, categoria di prodotto o motivo del contatto per assicurarti che ogni invio arrivi con il contesto necessario al tuo team.

Una funzionalità/funzione distintiva? Puoi assegnare automaticamente gli invii dei moduli in base al tipo di problema. In questo modo, le domande relative alla fatturazione vengono indirizzate direttamente all'ufficio finanziario, mentre quelle di natura tecnica vengono inoltrate al supporto. Ciò significa meno lavoro di smistamento e una migliore fidelizzazione dei clienti grazie a un'assistenza tempestiva e pertinente.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Cattura ogni richiesta con campi personalizzabili per un contesto completo

Inoltra immediatamente gli invii al team o all'agente giusto per ottenere risposte più rapide

Ogni contatto diventa un'attività, assicurando che nulla sfugga al controllo

📌 Ideale per: Acquisire le richieste in arrivo con i dettagli di contatto e indirizzarle alla coda di supporto tecnico corretta.

🧠 Curiosità: Il primo call center è stato creato da un'azienda britannica utilizzando un sistema chiamato PABX (Private Automated Business Exchanges). Questo sistema consentiva alle aziende di gestire grandi volumi di chiamate dei clienti.

11. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani in sincronizzazione con ciò che desiderano gli utenti grazie al modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Con il modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp, bastano pochi minuti per lanciare un sondaggio che ti aiuterà a:

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Poni domande chiare e mirate che i clienti non potranno ignorare

Individua modelli ricorrenti nei reclami, nelle richieste di funzionalità/funzione o nelle frustrazioni

Tieni traccia dei punteggi di soddisfazione e delle tendenze di invio nel tempo

Supponiamo che i clienti continuino a segnalare una procedura di checkout poco intuitiva. Invece di rispondere a ogni singolo ticket, invia questo sondaggio e ottieni un feedback strutturato su larga scala. Avrai a disposizione dettagli rilevanti per giustificare le modifiche, non solo una raccolta di reclami.

Utilizzando questo strumento di feedback dei clienti, puoi visualizzare tutte le risposte in un unico posto, ordinate per valutazioni dei prodotti, commenti e sentiment. In questo modo, è più facile capire cosa risolvere per primo e cosa è già al lavoro.

📌 Ideale per: Raccogliere informazioni specifiche sui prodotti per dare priorità a funzionalità, aggiornamenti o correzioni fa la differenza nella gestione dei client.

12. Modello di rapporto di risposta agli incidenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Individua gli schemi ricorrenti nei problemi ricorrenti con il modello di rapporto di risposta agli incidenti di ClickUp

Se qualcosa va storto, come una fuga di dati, una violazione dell'account o un accesso sospetto, una frenetica thread su Slack non sarà sufficiente. Il modello di rapporto di risposta agli incidenti di ClickUp ti consente di registrare ogni dettaglio, tenere tutti informati ed evitare errori ripetuti.

Questo modello di attività crea un'attività dedicata per ogni incidente, la suddivide in fasi utilizzando stati personalizzati e aggiunge contesti importanti utilizzando campi personalizzati come Approvato da, Note sull'incidente e Documenti di supporto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Registra ogni incidente con contesto dettagliato, stati personalizzati e documenti di supporto

Assegna follow-up e monitora le risoluzioni per evitare il ripetersi degli stessi errori

Mantieni il tuo team allineato e informato durante le situazioni critiche

📌 Ideale per: Manager e team del supporto che documentano incidenti gravi, assegnano follow-up e imparano dagli errori commessi.

🧠 Curiosità: L'umorismo (se usato nel modo giusto) può rendere memorabili le interazioni con i clienti. Una battuta scherzosa o un tono divertente e amichevole possono trasformare un chattaare di supporto di routine in qualcosa che i clienti apprezzano davvero, rendendoli più propensi a ricordare e raccomandare il marchio.

Guarda questo video per capire come utilizzare l'IA nel servizio clienti:

13. Modelli di risposta del supporto clienti tramite Email Meter

tramite Email Meter

Le email di supporto non sono sempre facili da scrivere. Alcune sono urgenti, altre richiedono il giusto equilibrio tra empatia e chiarezza. Email Meter lo sa bene. Ecco perché offre un unico pacchetto da scaricare di 10 modelli di email di supporto clienti progettati per aiutarti a rispondere più rapidamente e gestire la comunicazione con i clienti attraverso una risposta di campione.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Ecco due modelli particolarmente interessanti inclusi nel pacchetto:

il client ha bisogno di una risposta immediata:* questo modello è pensato per le email urgenti in cui il cliente è chiaramente stressato. Ti aiuta a trovare il tono giusto (calmo, rispettoso e rassicurante) anche se il messaggio ricevuto non è cortese

passaggio dal commerciale all'account management: *Dopo aver chiuso l'affare, utilizza questo modello per ringraziare il cliente, presentargli il suo nuovo account manager e fargli sapere che sei ancora disponibile per ulteriori domande

📌 Ideale per: Accelerare le risposte con una libreria predefinita di risposte email per scenari comuni.

14. Modelli di email per il servizio clienti di Zendesk

tramite Zendesk

I 30 modelli di email per il servizio clienti di Zendesk ti aiutano a gestire quasi tutti gli scenari di supporto clienti comuni (e non comuni) senza dover scrivere da zero.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Rassicura i clienti dopo un disservizio

Aumenta le vendite senza sembrare troppo commerciale

Invia promemoria di rinnovo o avvisi di aumento dei prezzi senza imbarazzo

Mantieni la coerenza nelle interazioni quando cambi i membri del team

📌 Ideale per: Agenti e manager che mantengono una voce e un tono coerenti del marchio in ogni email dei clienti.

15. Modello di risposta email del servizio clienti di Medallia

tramite Medallia

Questa suite di modelli di Medallia fornisce agli addetti al servizio clienti risposte pronte all'uso per le situazioni più comuni e difficili. È possibile copiare e incollare e personalizzare qualsiasi modello per:

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Comunica in modo efficace con i clienti insoddisfatti a causa di pacchi in ritardo, errati o danneggiati, senza dover cercare le parole giuste

Chiarisci in pochi secondi le politiche aziendali complesse o i dubbi relativi alla fatturazione

Trasforma le esperienze negative al telefono o mentre si chattava in seconde opportunità con le giuste scuse e un gesto di buona volontà

📌 Ideale per: Dare seguito alle esperienze di assistenza con un modello strutturato di richiesta di feedback.

16. Modelli di email personalizzati per il servizio clienti di Hiver

tramite Hiver

Questi modelli sono stati creati per i team di assistenza clienti che desiderano rispondere più rapidamente senza sembrare robotici. Ciascuno di essi risolve una situazione particolare nel percorso di supporto, consentendo al tuo team di gestire ritardi, errori o persino addii con chiarezza e sicurezza.

Grazie a questi modelli, potrai rassicurare i clienti ansiosi con aggiornamenti proattivi, chiudere i ticket risolti con un tocco personale e molto altro ancora.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Fornisce risposte prompt e standardizzate senza sembrare robotiche

Copre ritardi, errori, addii e altro ancora con chiarezza e attenzione

Aiuta i team a gestire in modo efficiente grandi volumi di email di supporto

📌 Ideale per: Inviare prompt e risposte standardizzate mentre si gestiscono grandi volumi di email di supporto.

17. Modelli di risposta del servizio clienti personalizzati di LiveAgent

tramite LiveAgent

Progettati per chi gestisce quotidianamente le comunicazioni con i client, i modelli pronti all'uso di LiveAgent semplificano la scrittura di risposte professionali.

Indipendentemente dal tono o dall'urgenza, c'è un modello adatto a ogni situazione.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Modello di email di risposta automatica: Conferma immediatamente la ricezione di un messaggio e definisci chiaramente quando il cliente può aspettarsi una risposta

Modello di email di risposta a un cliente arrabbiato: Calma le situazioni di tensione con empatia, responsabilità e rassicurazione

Modello di risposta ai reclami dei clienti: affronta direttamente i problemi, offri soluzioni e dimostra al cliente che è stato ascoltato

📌 Ideale per: Rappresentanti che gestiscono varie situazioni con i clienti e necessitano di risposte efficienti che coprano diversi casi d'uso.

🧠 Curiosità: Il più antico reclamo scritto da un cliente risale al 1750 a.C. nell'antica Mesopotamia. Un uomo di nome Nanni scrisse su una tavoletta di argilla un reclamo per aver ricevuto un tipo di rame di qualità inferiore a quella richiesta.

18. Modelli di risposta del servizio clienti sui social media di LiveAgent

tramite LiveAgent

Se gestisci le query dei clienti sui social media, sai bene quanto spesso si ripetano le stesse domande, lamentele o complimenti. Rispondere manualmente a ciascuna di esse? È un'operazione che richiede tempo, è ripetitiva e faticosa. I modelli di assistenza clienti sui social media di LiveAgent sono molto utili in questi casi.

Personalizzati appositamente per gli addetti al servizio clienti, i team del supporto e chiunque gestisca interazioni online, questi modelli ti aiutano a rispondere più rapidamente senza sembrare robotico.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Risposte professionali che ti aiutano a guidare gli utenti attraverso i problemi di supporto o i passaggi di risoluzione dei problemi

Mantieni un clima positivo con messaggi cordiali e riconoscenti

Riconosci la frustrazione, scusati sinceramente e offri soluzioni concrete

📌 Ideale per: Rispondere alle query dei clienti sulle piattaforme social con risposte predefinite e dal tono appropriato per migliorare la soddisfazione dei clienti.

Offri un servizio che si distingue con ClickUp

Un ottimo servizio clienti non si ottiene con risposte preconfezionate.

Piuttosto, deriva da sistemi che soddisfano le esigenze del tuo team, dei tuoi strumenti e dei tuoi clienti.

I modelli di risposta del servizio clienti di ClickUp si distinguono in questo ambito. Creano un flusso di lavoro di assistenza completamente personalizzabile con viste personalizzate, stati e campi flessibili su misura per le esigenze del tuo team.

Vuoi monitorare i ticket ad alta priorità in una vista Kanban per visualizzare? Terminato. Hai bisogno di un modulo per la raccolta dei problemi dei client? Facile.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!

Domande frequenti

1. Come si scrive una risposta al servizio clienti?

Una buona risposta del servizio clienti deve essere prompt, cortese, personalizzata, empatica e orientata alla soluzione. Rivolgiti sempre al cliente per nome, riconosci la sua preoccupazione, spiega la soluzione e offri ulteriore assistenza.

Esempio:

Ciao [Nome cliente],

Grazie per averci contattato in merito a [problema]. Ci scusiamo per il disagio causato. Ecco cosa possiamo fare per aiutarti: [soluzione/passaggio successivo]. Non esitare a contattarci per qualsiasi altra domanda o dubbio.

Cordiali saluti,

[Il tuo nome]

[Il tuo nome]

2. Quali sono le 5 R del servizio clienti?

Le 5 R del servizio clienti sono:

Rispetto: tratta ogni cliente con dignità e cortesia.

Rispondi: rispondi in modo prompt e appropriato alle richieste dei clienti.

Risoluzione: Affronta e risolvi i problemi dei clienti in modo efficiente.

Rassicurare: rassicura i clienti sul fatto che le loro preoccupazioni vengono prese sul serio.

Ricorda: dai seguito alle interazioni passate e ricordale per costruire relazioni.

3. Come devo rispondere ai reclami dei clienti?

Utilizza un modello che riconosca il problema, presenti le scuse, spieghi la soluzione e ringrazi il cliente per il feedback.

Modello:

Ciao [Nome cliente],

Grazie per averci segnalato il problema. Mi dispiace per la tua esperienza con [descrivi il problema]. Prendiamo sul serio il tuo feedback e stiamo esaminando la questione.

Ecco cosa stiamo facendo per risolvere il problema: [spiegare la soluzione o i passaggi successivi].

Facci sapere se c'è qualcosa da fare per te. Grazie per la tua pazienza e per averci dato l'opportunità di sistemare le cose.

Cordiali saluti,

[Il tuo nome]

[Il tuo nome]

4. qual è l'esempio di una buona risposta del servizio clienti?

Ecco come dovrebbe essere una buona risposta del servizio clienti:

Ciao Sarah,

Mi dispiace che il tuo ordine sia arrivato in ritardo. Ci impegniamo a consegnare in tempo e capisco quanto possa essere frustrante. Ti ho rimborsato le spese di spedizione e ho accelerato un ordine sostitutivo, che dovrebbe arrivare entro due giorni.

Fammi sapere se ci sono altre cose che posso fare per aiutarti. Grazie per la comprensione e per essere un cliente di valore.

Cordiali saluti, Alex