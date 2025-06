25 giochi di team building online per potenziare la collaborazione a distanza

Hai difficoltà a far comunicare il tuo team virtuale al di là delle email e delle chiamate Zoom?

Il lavoro da remoto può far sentire un po' isolati, rendendo difficile costruire relazioni reali. Ma se il team building potesse essere divertente ed efficace, anche per i team che lavorano insieme virtualmente?

Questi 25 giochi di team building online sono progettati per aiutare il tuo team a creare legami, migliorare la comunicazione e rendere la collaborazione più divertente.

Sei pronto a trasformare il tuo team virtuale in un gruppo affiatato? Inizia subito a esplorare alcuni dei migliori giochi di team building online.

Perché i giochi virtuali di squadra sono importanti

I giochi di team building virtuali sono una mossa strategica per rafforzare le dinamiche del tuo team, aumentare il coinvolgimento e dare forma a una cultura positiva. Ecco perché i giochi di team building per team virtuali sono importanti.

Migliora le capacità comunicative : i giochi virtuali di team building abbattono le barriere e aiutano i membri del team a interagire in modo più naturale 🗣️

Migliora la collaborazione : giocare insieme a giochi di team building online rafforza il lavoro di squadra, rendendo più fluido il flusso dei progetti di lavoro 🤝

Migliora il morale : divertenti giochi e attività online di squadra sollevano il morale e fanno sentire tutti apprezzati 😊

Aumenta il coinvolgimento : i giochi interattivi mantengono tutti coinvolti, sia durante l'orario di lavoro che fuori 🎯

Promuovi la creatività : molti giochi virtuali di team building stimolano nuove idee e migliorano le capacità di problem solving. Questo si traduce in innovazione nel lavoro 💡

Costruisci la fiducia : partecipare regolarmente ad attività di team building virtuali rafforza i legami e crea un team più coeso 🛡️

Combattere l'isolamento: per i lavoratori remoti, giocare insieme a giochi di team building online offre una connessione sociale e un senso di comunità 🌐

i 25 migliori giochi virtuali di team building da giocare con i colleghi

🎮 Ecco alcuni dei migliori giochi di team building online per mettere in connessione e far collaborare il tuo team:

1. Domande rompighiaccio 🧊

Dai il via alle riunioni con divertenti domande rompighiaccio per riscaldare l'atmosfera e far parlare tutti! Prova prompt aperti come:

💬 Qual è la tua destinazione di viaggio preferita e perché?💬 Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe?

Incoraggia la narrazione e i follow-up rapidi per stimolare conversazioni più profonde. Questo è un modo estremamente semplice per creare un rapporto e mantenere viva l'atmosfera.

Puoi anche semplificare il tutto con il nostro modello di lavagna online ClickUp Ice Breaker. Questo modello offre uno spazio strutturato per inserire domande e registrare le risposte, rendendo l'attività più interattiva.

Ottieni il modello gratuito Coinvolgi il tuo team con la lavagna online Ice Breaker di ClickUp

Questo modello rompighiaccio è particolarmente utile per l'inserimento di nuovi membri nel team, assicurando che tutti si sentano inclusi fin dall'inizio.

🌟 Per un tocco di divertimento in più, prova il gioco "verità e bugia", in cui ogni partecipante condivide tre affermazioni: due vere e una falsa. Il resto del team indovina la bugia, rendendo il gioco un modo vivace per conoscersi meglio.

2. Escape room virtuali 🕵️‍♂️

Niente unisce i membri di un team come un orologio che ticchetta e una serie di enigmi rompicapo. Una escape room online trasforma la risoluzione dei problemi in un'avventura ad alto rischio.

Il tuo team dovrà decifrare codici, trovare indizi nascosti e fuggire prima che scada il tempo.

🗝️ Suggerimento Pro: Parla molto. Le escape room sono basate sul lavoro di squadra e l'errore più grande che i team possono commettere è rimanere in silenzio. Pronuncia ad alta voce ogni indizio (anche se sembra ovvio).

3. Giochi a quiz virtuali 🧠

Niente rende un team così vivace come un gioco a quiz virtuale dal ritmo serrato. Quindi, scegli una piattaforma, dividiti in team e inizia a rispondere!

È un modo divertente per mettere alla prova le conoscenze, stimolare il dibattito e condividere qualche risata (soprattutto quando le ipotesi più azzardate si rivelano corrette).

tramite Pogo

Tieni il punteggio, incorona un campione e dai inizio alle vanterie! 🏆

4. Pictionary 🎨

Niente rompe il ghiaccio nei giochi online per l'ufficio come disegni esilaranti e terribili. Una persona disegna, il team indovina e ne seguono caos (e risate).

tramite LinkedIn

Utilizza piattaforme online come Skribbl. io, Drawasaurus o Gartic Phone. Questi strumenti consentono ai partecipanti di disegnare in tempo reale mentre i compagni di squadra digitano le loro ipotesi nella chat.

5. Among us 🔍

Non fidarti di nessuno... o forse solo del tuo collega più sospettoso! Among Us è uno dei giochi online più popolari, un mix perfetto di strategia, inganno e umorismo.

Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di membri dell'equipaggio o impostori a bordo di un'astronave. I membri dell'equipaggio devono completare le attività mentre gli impostori sabotano segretamente la loro missione.

Il vero divertimento? Scoprire chi sta mentendo prima che elimini tutti gli altri!

🛸 Curiosità: Among Us è stato quasi un flop! Rilasciato nel 2018, il gioco aveva così pochi giocatori che gli sviluppatori hanno pensato di chiuderlo. Poi è arrivato il 2020, tutti erano bloccati a casa e gli streamer lo hanno trasformato in una mania mondiale. Chi avrebbe mai detto che accusare i propri amici di essere "sus" ci avrebbe unito tutti?

6. Giallo virtuale 🔪

Se il tuo team ama i gialli avvincenti, un gioco virtuale di mistero e omicidio è il modo perfetto per stimolare la collaborazione sul posto di lavoro, il pensiero critico e un sacco di divertimento!

Questo gioco trasforma il tuo team in detective (o sospetti!) che lavorano insieme per risolvere un misterioso crimine. Un gioco semplice che non richiede attrezzature e può trasformarsi in una delle tue attività di team building virtuali più divertenti!

A ogni giocatore viene assegnato un ruolo con indizi e segreti unici. Man mano che la storia si svolge, i compagni di squadra devono porre domande, analizzare le prove e cercare motivi nascosti per trovare il colpevole.

7. Giochi di società Jackbox 🤣

Cerchi un modo divertente e semplice per mettere in connessione il tuo team? Jackbox Party Games è la soluzione perfetta. Dal disegnare schizzi ridicoli in Drawful all'inventare risposte esilaranti in Quiplash, ce n'è per tutti i gusti.

Tutto ciò che serve è uno schermo e il tuo telefono per partecipare.

tramite Jackbox Games

8. Quiz Kahoot! 🎓

Chi ha detto che i quiz devono essere noiosi? Kahoot! trasforma le domande ordinarie in un'attività di team building competitiva e divertente.

A differenza dei quiz tradizionali, Kahoot! utilizza una classifica in tempo reale, aggiungendo una scarica di adrenalina mentre i giocatori gareggiano per rispondere correttamente alle domande. Più veloce rispondi, più punti guadagni.

tramite Kahoot

Questo gioco è ottimo anche per sessioni di formazione, politiche aziendali o conoscenza dei prodotti.

9. Caccia al tesoro virtuale 🎯

Niente mette in moto un team (virtualmente!) come una caccia al tesoro online! Questo gioco combina velocità, creatività e problem solving mentre i giocatori gareggiano per trovare o completare un elenco di sfide.

La parte migliore è che puoi personalizzare il gioco come preferisci!

Che si tratti di trovare un elemento nella propria casa, scattare un selfie buffo o rispondere a indovinelli, i giocatori devono agire rapidamente per guadagnare punti. Vince la prima persona o il primo team a completare l'elenco.

È un modo fantastico per riunire i dipendenti che lavorano a distanza.

10. Pause caffè virtuali ☕

A volte, il miglior team building avviene al di fuori delle discussioni di lavoro. Le pause caffè virtuali creano uno spazio informale e senza pressioni in cui i team remoti possono instaurare un rapporto di fiducia, chattare e rilassarsi.

Quindi, programma una breve pausa di 15-30 minuti, prendi qualcosa da bere e partecipa a una videochiamata con il tuo team.

via Pexels

Per aggiungere un tocco di originalità, puoi anche provare pause caffè a tema come Throwback Thursday (condivisione di foto d'infanzia), Show & Tell (porta un elemento divertente) o Rapid-Fire Q&A (domande casuali).

11. Sciamata in videochiamata 🎭

Niente parole, solo gesti esagerati e recitazione teatrale. Che si tratti di mimare un film, un animale o qualcosa di totalmente ridicolo, i giochi di mimica in videochiamata faranno sicuramente ridere tutto il team.

Per giocare, dividetevi in team e, a turno, recitate una parola o una frase mentre gli altri cercano di indovinare.

12. Sfida di creazione di storie 📖

Story Building Challenge è un fantastico gioco di team building in cui i compagni di squadra costruiscono una storia una frase alla volta. Il trucco è che nessuno sa come proseguirà la trama!

Per iniziare, il primo giocatore dice una frase come "Era una notte buia e tempestosa quando Alex sentì uno strano rumore...". La persona successiva continua la storia, aggiungendo il proprio tocco personale.

Quindi, libera la creatività del tuo team e lascia che la storia si sviluppi fino a diventare un racconto folle, inaspettato e spesso esilarante.

13. Giornate a tema con costumi 👑

Chi dice che travestirsi è solo per Halloween? Le giornate a tema con costumi aggiungono un tocco di divertimento alla routine lavorativa quotidiana e danno ai team remoti un motivo per essere creativi.

Scegli un tema, ad esempio i supereroi, la moda degli anni '90, i personaggi dei film preferiti o persino una giornata "Vestiti come il tuo capo" e invita tutti a partecipare alla prossima riunione virtuale in costume.

Ad esempio, per idee per feste di Natale virtuali, una giornata in costume a tema festivo, come vestirsi da Babbo Natale, elfi o renne, può aggiungere un tocco festoso al legame del tuo team. 🎅

💡 Suggerimento: non tutti amano i costumi completi, quindi sii flessibile! Giornata in pigiama? Facile. Giornata del cappello? Semplicissimo. Ma se qualcuno si presenta con un costume da supereroe completo, lo stato di leggenda è automatico.

14. Allenamento/yoga virtuale di gruppo 🏋️‍♂️

Una sessione di allenamento o yoga virtuale è un ottimo modo per mantenere il tuo team attivo e libero dallo stress. Che si tratti di una breve sessione di yoga da scrivania di 15 minuti, una sfida HIIT o una sessione di meditazione rilassante, tutti ne trarranno beneficio.

via Freepik

Puoi anche creare una sfida amichevole a passaggi o un concorso per la "configurazione di allenamento più creativa" per una motivazione extra.

I giochi di team building sono ottimi per coinvolgere i dipendenti, ma gli strumenti giusti rendono la collaborazione semplice. Scopri la nostra selezione dei migliori strumenti di collaborazione remota per team virtuali!

15. Serata karaoke online 🎤

Che tu sia un cantante provetto o che speri solo di non stonare, il karaoke virtuale è sinonimo di divertimento. Scegli una canzone, prendi un microfono (o una spazzola per capelli) e scatenati. Stoni? Meglio così.

tramite SOS Party

È un fantastico antistress e aiuta ad abbattere le barriere tra i compagni di squadra. Cantare da soli, in duetto o anche in una battaglia amichevole, l'importante è godersi il momento.

16. Speed networking ⚡

Niente presentazioni formali, niente chiacchiere forzate.

Il speed networking aiuta il tuo team a connettersi in conversazioni rapide e significative. Vieni abbinato a un altro partecipante, chattate per qualche minuto, poi passi alla persona successiva. In pochi round potresti scoprire che il tuo collega ha fatto un viaggio zaino in spalla in Islanda o che ama il beatboxing.

È un modo semplice per abbattere le barriere, stringere amicizie e rendere il lavoro un po' più umano.

17. Catena di associazioni di parole 🔗

Qual è la prima parola che ti viene in mente quando senti spiaggia? Se hai detto onde, sei già in gioco.

La catena di associazioni di parole è un gioco veloce in cui una persona dice una parola e il giocatore successivo deve rispondere con qualcosa di correlato entro cinque secondi. La catena deve continuare senza ripetizioni o risposte completamente fuori tema.

Se qualcuno esita o si blocca, è fuori!

Leggi anche: App e software di team building per team remoti

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall è un emozionante gioco investigativo online che sfida i giocatori a scoprire l'impostore nascosto prima che scada il tempo. È in parte strategia, in parte inganno e tutto divertimento.

tramite Tabletopia

A ogni giocatore (tranne uno) viene assegnata la stessa posizione segreta. Un giocatore, tuttavia, è la spia e non ha idea di dove si trovino gli altri. I giocatori che non sono spie fanno domande intelligenti per confermare di conoscere la posizione, mentre la spia cerca di scoprirla prima di essere scoperta.

Puoi usare spyfall. app o versioni online simili. Basta stare attenti a chi ti fidi! 😆

19. Battaglie a indovinelli 🧩

Riddle Battles è un gioco frenetico e stimolante in cui i team si sfidano a colpi di indovinelli prima che scada il tempo. Ciò che conta sono la rapidità di pensiero, il lavoro di squadra e un pizzico di fortuna.

Prova questo: 🤔❓Parlo senza bocca e sento senza orecchie. Non ho corpo, ma prendo vita con il vento. Cosa sono?

20. Club di dibattito virtuale 🎙️

Discutere non significa solo dimostrare di avere ragione, ma anche pensare rapidamente, lavorare in squadra e divertirsi mentre lo si fa. Un club di dibattito virtuale è uno dei migliori giochi di comunicazione per team che incoraggiano il pensiero critico e (siamo onesti) assistono ad argomenti esilaranti e drammatici.

E se hai difficoltà a trovare argomenti di dibattito, ClickUp Brain può aiutarti a generare idee nuove e coinvolgenti per rendere il tuo club di dibattito virtuale entusiasmante e interattivo.

Genera argomenti di discussione divertenti e coinvolgenti all'istante con ClickUp Brain

21. La sfida dei sussurri 🤫

Ecco uno dei giochi di team building online più divertenti. La sfida dei sussurri è un gioco di lettura labiale, ipotesi azzardate e risate incontrollabili.

tramite Introduzione Outro

Un giocatore indossa cuffie con cancellazione del rumore (o riproduce musica ad alto volume) mentre un altro compagno di squadra pronuncia una frase durante la videochiamata. La persona con le cuffie deve leggere le labbra del compagno e indovinare la frase.

Sembra facile? Aspetta che "Finiamo il rapporto" si trasformi in "Troviamo un forte delle lucertole"

Prova questo 👉 Registra il gioco (con autorizzazione) e condividi i momenti migliori in un divertente video con gli errori più divertenti. Chissà, potrebbe persino dare una spinta alla tua fantastica cultura aziendale!

22. Gioco nostalgico 📼

Pronti per un viaggio nel passato? Il gioco Nostalgia Game consiste nel rivisitare i giochi preferiti dell'infanzia e le tendenze old-school che suscitano sentimenti di calore e nostalgia.

In ogni round, un giocatore condivide una canzone, un cartone animato, un gioco o una tendenza della propria infanzia. Il resto del team deve indovinare di cosa si tratta o intervenire con i propri ricordi nostalgici.

Prova questo 👉 Dividiti in Team Gen Z e Team Millennial e scopri quale generazione domina la battaglia della nostalgia! Dalle tendenze di TikTok alle repliche di Friends, preparati a divertirti con alcuni esilaranti flashback generazionali.

23. Bingo remoto 🎟️

Remote Bingo aggiunge un tocco esilarante alle riunioni virtuali trasformando i momenti comuni del lavoro da remoto in una divertente competizione.

Prima del gioco, crea una scheda bingo con momenti tipici del lavoro da remoto, come qualcuno che dice "Mi senti?", un animale domestico che appare sullo schermo o qualcuno che dimentica di attivare l'audio.

Durante la videochiamata, i giocatori contrassegnano i quadrati man mano che compaiono. Il primo a completare una riga, una colonna o l'intera scheda grida "BINGO!" e vince un premio divertente.

24. Ora di commedia virtuale 😂

Questo gioco ha lo scopo di riunire il tuo team per una sessione divertente piena di battute che rendono il lavoro un po' meno... beh, lavoro!

Per chi pensa di non essere "divertente" o è un po' timido, non c'è da preoccuparsi!

Possono condividere un momento divertente del lavoro o un video esilarante. L'importante è divertirsi, non diventare una star dello standup.

25. Catena di complimenti 💌

E concludiamo questo elenco con qualcosa che ha a che fare con la diffusione della positività. In questo gioco, ogni persona fa un complimento sincero alla persona accanto a sé, e la catena continua fino a quando tutti sono stati inclusi.

È il modo perfetto per concludere in bellezza, lasciando tutti con un senso di valore e apprezzamento.

Ecco il tuo complimento: Sei fantastico nel riunire le persone! 😊

Hai difficoltà a creare un team virtuale forte? Ecco come ClickUp può aiutarti

Mantenere connesso un team remoto non è facile. La collaborazione può sembrare goffa senza chat di persona o sessioni di brainstorming spontanee, e il legame tra i membri del team spesso passa in secondo piano. Ma questo non significa che i team virtuali non possano sentirsi affiatati come quelli in ufficio.

Entra in ClickUp, un'app per tutto il lavoro che rende il lavoro di squadra fluido, coinvolgente e divertente. Ecco come aiuta ad avvicinare i team remoti:

Pianifica eventi per il tuo team con il software di gestione eventi di ClickUp 🎉

Pianificare giochi virtuali per team sembra divertente finché non ci si ritrova a destreggiarsi tra orari, incomprensioni e assenze dell'ultimo minuto. È qui che entra in gioco il software di gestione degli eventi ClickUp.

Elimina il caos dall'equazione, rendendo facile pianificare, organizzare e gestire sessioni di giochi virtuali senza intoppi. Ecco come:

Pianificazione centralizzata degli eventi : crea uno Spazio Game Night dedicato in ClickUp con elenchi di attività per idee di giochi, regole e istruzioni, in modo che tutti sappiano come giocare

Non perdere mai una partita: usa la Visualizzazione calendario per programmare le sessioni di gioco, impostare promemoria automatici e sincronizzarti con Google Calendar per evitare conflitti

Facile coordinamento dei giocatori : assegna ruoli ai compagni di squadra (organizzatore del gioco, segnapunti, ecc.), tagga i giocatori per aggiornamenti rapidi e invita anche partecipanti esterni come ospiti

Automatizza la logistica delle serate di gioco: imposta attività ricorrenti per serate di gioco settimanali o mensili, invia promemoria automatici e utilizza liste di controllo per assicurarti che nulla venga trascurato (come scegliere un gioco in anticipo)

Integrazione perfetta: Inserisci i link alle tue piattaforme di gioco (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) direttamente nelle attività, così i giocatori possono partecipare senza dover scambiarsi messaggi infiniti

Pianifica e gestisci gli eventi senza intoppi con il software di pianificazione eventi ClickUp

Con il software di gestione degli eventi di ClickUp, le attività di team building diventano divertenti e senza stress, perché pianificare dovrebbe essere divertente quanto l'evento stesso! 🎊

La collaborazione virtuale spesso sembra frammentata: le idee si perdono in thread di messaggi infiniti, i feedback vengono sepolti nelle email e l'energia creativa si esaurisce. Ecco come ClickUp mantiene tutto in un unico posto, che tu stia pianificando progetti, facendo brainstorming di idee o persino organizzando una serata di giochi virtuali.

Lavagne online ClickUp

Supponiamo che tu stia organizzando una serata di quiz virtuale per il tuo team. Hai bisogno di un modo per mappare i turni di gioco, assegnare gli host e tenere traccia dei punteggi. Le lavagne online di ClickUp ti consentono di fare proprio questo. Considerale come una tela collaborativa dove il tuo team può pianificare visivamente tutto, dalle strategie aziendali alla logistica della serata di gioco.

Dai vita alle tue idee con il brainstorming interattivo, la collaborazione in tempo reale e il feedback con le lavagne online ClickUp

Su una lavagna online di lavoro, puoi delineare i flussi di lavoro dei progetti, abbozzare idee per campagne o persino mappare mentalmente soluzioni per sfide complesse. Per divertirti, puoi usare la stessa lavagna online per elencare categorie di giochi, creare un tabellone per un torneo o raccogliere domande per rompere il ghiaccio.

Poiché è interattivo, tutti possono aggiungere note adesive, disegnare connessioni e persino trasformare le idee in elementi di azione all'istante.

Leggi anche: Il miglior software di lavagna online per la collaborazione

Sono finiti i giorni in cui i feedback andavano persi in lunghi thread di email. ClickUp Assign Comments consente ai team di lasciare feedback direttamente su attività, documenti e progetti.

Supponiamo che tu stia organizzando una serata di giochi virtuali.

Puoi lasciare un commento sull'attività di selezione del gioco, chiedendo ai colleghi di votare la loro opzione preferita. Hai bisogno di qualcuno che si occupi del punteggio? Tagga un collega in un commento con una @menzione, assegnagli un'azione e riceverà immediatamente una notifica.

Migliora la collaborazione con i commenti di ClickUp. Condividi feedback, assegna elementi di azione e mantieni organizzate le conversazioni all'interno delle tue attività

Chatta con ClickUp

Hai bisogno di prendere una decisione rapida senza programmare un'altra riunione? ClickUp Chat ti consente di discutere in tempo reale senza cambiare app, sia che tu stia coordinando le scadenze di un progetto o discutendo su quale gioco da tavolo virtuale giocare.

A differenza delle lunghe thread di email o dei messaggi sparsi su Slack, la chat di ClickUp mantiene tutto in un unico posto accanto alle tue attività.

Stai pianificando una sessione di Pictionary per tutto il team? Inserisci le istruzioni del gioco nella chat e fissale per evitare che vadano perse.

Devi organizzare una sessione di brainstorming all'ultimo minuto? Entra in Chat per discutere le idee al volo, quindi converti immediatamente i punti chiave in attività.

Organizza le conversazioni, collabora e trasforma le discussioni in azioni concrete con ClickUp Chat

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per automatizzare i follow-up, riepilogare/riassumere le conversazioni e creare elementi di azione all'istante, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Rimani in carreggiata con le attività di ClickUp per il coinvolgimento del team 📋

Mantenere coinvolti i team remoti non significa solo pianificare attività divertenti, ma anche assicurarsi che vengano realizzate! Le attività di ClickUp semplificano la pianificazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività di coinvolgimento, in modo che nulla venga trascurato.

Personalizza e classifica le attività senza sforzo con i tipi di attività di ClickUp

Le attività di ClickUp ti aiutano a organizzarti con le seguenti funzionalità/funzioni:

Crea e assegna attività : imposta attività di coinvolgimento come "Pause caffè virtuali" o "Trivia del venerdì" e assegnale ai membri del team

Automatizza promemoria e scadenze : automatizza i promemoria delle attività in modo che le sessioni di team building rimangano coerenti

Assegna priorità alle attività con stati personalizzati : etichetta le attività come "Prossime", "In corso" o "Completate" per una visibilità chiara

Traccia la partecipazione e il coinvolgimento: utilizza le dashboard per monitorare i livelli di partecipazione e coinvolgimento, assicurandoti che le attività siano efficaci e utili

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in sospeso, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Per rendere il team building virtuale ancora più facile e strutturato, ClickUp offre modelli pronti all'uso che aiutano i team a rimanere connessi e organizzati.

Tenere traccia di chi è responsabile di cosa, quando si svolgono le riunioni e come comunica il team può diventare caotico, soprattutto in contesti remoti.

La matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp aiuta i team a definire i ruoli, impostare i check-in e semplificare le discussioni, assicurando che nessuno si senta escluso.

Ottieni il modello gratis Organizza riunioni di team senza intoppi con la matrice per la comunicazione e le riunioni di team di ClickUp

Puoi anche utilizzare un modello di gestione del team, come il modello di piano di gestione del team di ClickUp , per assegnare ruoli, definire le aspettative e monitorare gli obiettivi del team in un unico posto. È perfetto per organizzare le attività di coinvolgimento e garantire che tutti siano allineati sulle iniziative del team.

Questi modelli eliminano le congetture dalla gestione delle attività di coinvolgimento, consentendoti di concentrarti sulla creazione di un team più forte e più connesso.

Rafforza il legame tra i membri del team senza sforzo con ClickUp 🤝

I team remoti prosperano quando si sentono connessi.

Il team building consiste nello stabilire fiducia e comunicazione, migliorare la collaborazione e mantenere tutti coinvolti. Ma senza gli strumenti di collaborazione remota giusti, pianificare queste attività può sembrare un lavoro extra.

È qui che ClickUp fa la differenza. Dalla pianificazione degli eventi e la gestione delle attività alla collaborazione e alla comunicazione in tempo reale, tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto. Quindi, non dovrai più destreggiarti tra più app di team building o fogli di calcolo disordinati, ma potrai contare su un lavoro di squadra perfetto, in ogni passaggio.

Allora, cosa aspetti? Rendi il team building remoto più facile, intelligente e divertente con ClickUp oggi stesso. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! 🙌