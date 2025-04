Recensione Time Doctor: funzionalità/funzioni, prezzi, pro e contro

Ti è mai capitato di avere la sensazione che la giornata lavorativa volga al termine e di chiederti dove sia finito tutto quel tempo? Non sei il solo: il 56% dei lavoratori da remoto ha difficoltà a staccare la spina dopo il lavoro e le aziende non sono migliori nel monitoraggio della produttività.

Immagina di essere un project manager che cerca di rispettare una scadenza ravvicinata o un libero professionista che fattura a ore: ogni minuto conta. È qui che entra in gioco Time Doctor, aiutando i team a monitorare il tempo, ottimizzare i flussi di lavoro e rimanere concentrati, senza trasformarsi in un mal di testa da microgestione.

Analizziamo la recensione di Time Doctor e discutiamo delle sue funzionalità/funzioni, dei prezzi, dei pro e dei contro.

Cos'è TimeDoctor?

Ti è mai capitato di avere l'impressione che la tua giornata lavorativa svanisca in una serie di email, riunioni e scroll infiniti? Rimanere concentrati è difficile e Time Doctor ti aiuta in questo.

Si tratta di un potente strumento di monitoraggio del tempo e della produttività che ti aiuta a recuperare il tuo tempo promuovendo al contempo una cultura del "lavoro sempre e ovunque", il tutto con piena trasparenza e responsabilità.

Con la fiducia di oltre 250.000 utenti in tutto il mondo, Time Doctor offre monitoraggio in tempo reale, tabelle orarie automatizzate e reportistica approfondita sulla produttività, fornendo ai team le informazioni dettagliate di cui hanno bisogno per essere responsabili.

💡Suggerimento: Il monitoraggio manuale del tempo è così datato. Che ne dici di un calendario intelligente che automatizzi il tuo programma (senza la microgestione invadente)? Dai un'occhiata! 👇🏼

Funzionalità/funzioni chiave di Time Doctor

Time Doctor ti aiuta ad analizzare come trascorri il tuo tempo ogni giorno, rendendo più facile dare priorità alle attività urgenti e migliorare l'efficienza. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni principali:

1. Monitoraggio intelligente del tempo

Il monitoraggio intelligente del tempo di Time Doctor assicura che ogni minuto di lavoro venga registrato accuratamente, sia alla scrivania che in movimento. Le app desktop e mobile offrono un modo semplice per avviare, mettere in pausa e interrompere il timer, semplificando il monitoraggio della produttività su diversi dispositivi.

Ecco cosa lo contraddistingue:

Monitoraggio offline : Nessuna connessione a Internet? Non preoccuparti. L'app registra il tempo anche quando è offline e lo sincronizza in un secondo momento

Monitoraggio del computer : aiuta a monitorare l'utilizzo delle app e il tempo trascorso sui siti web, fornendo informazioni dettagliate sulla produttività

Monitoraggio mobile : ideale per i lavoratori in remoto e sul campo, consente il monitoraggio del tempo in movimento

*rilevamento dei tempi di pausa e inattività: rileva quando gli utenti sono inattivi e interrompe il monitoraggio per separare il lavoro attivo dai tempi di inattività

Oltre al semplice monitoraggio delle ore, Time Doctor monitora l'attività di tastiera e mouse per garantire che i dipendenti rimangano impegnati. Il monitoraggio automatico del tempo e le informazioni sulla produttività lo rendono una scelta solida per i team che cercano di aumentare l'efficienza.

2. Monitoraggio della produttività

Il monitoraggio della produttività di Time Doctor fornisce informazioni approfondite su come i dipendenti trascorrono le loro ore di lavoro.

screenshot e registrazione video automatizzati*: il software acquisisce in modo discreto screenshot dallo schermo del computer a intervalli prestabiliti, con registrazione video disponibile sul piano Premium

Analisi delle attività basata su IA : l'apprendimento automatico classifica le app e i siti web come produttivi o improduttivi. I manager possono anche impostare valutazioni personalizzate della produttività

Monitoraggio del tempo di inattività e dell'attività: rileva i periodi di inattività sui dispositivi dei dipendenti e registra i livelli di attività della tastiera/mouse per una migliore analisi del lavoro

Per i team attenti alla privacy, offre opzioni di sfocatura o disattivazione degli screenshot. Sebbene questi strumenti di monitoraggio possano aumentare la produttività e la responsabilità, le aziende dovrebbero implementarli in modo trasparente per garantire una cultura del lavoro positiva.

3. Gestione delle tabelle orarie e delle buste paga

Time Doctor semplifica la gestione delle tabelle orarie compilando automaticamente tutte le ore registrate in tabelle orarie digitali. I manager possono rivedere e approvare le ore per una settimana, un mese o un periodo di paga specifici con pochi clic.

Tabelle orarie dettagliate : visualizzare in un unico posto il totale delle ore lavorate, le voci manuali, le tariffe di pagamento, le rettifiche e i metodi di pagamento

*tariffe personalizzabili: imposta tariffe diverse per le ore regolari, gli straordinari e i giorni festivi.

Autorizzazioni dei dipendenti: Consentire ai membri del team di rivedere e modificare le loro voci prima dell'invio per verificarne l'accuratezza

Integrazione perfetta con il libro paga: sincronizzazione diretta con Gusto, QuickBooks e altri importanti provider di libri paga per ridurre l'inserimento manuale dei dati

Sebbene il sistema di gestione delle buste paga sia efficiente, le opzioni di personalizzazione dei report sono limitate, il che lo rende meno flessibile per le esigenze aziendali complesse in materia di buste paga.

💡Consiglio dell'esperto: crea le voci relative al tempo direttamente durante la giornata, invece di aspettare fino alla fine della settimana. In questo modo si garantisce la precisione e si riduce il rischio di dimenticare dettagli importanti

Prezzi Time Doctor

Time Doctor offre piani tariffari flessibili per adattarsi a ogni budget:

Piano base : 6,70 $/mese per utente

Standard : 11,70 $/mese per utente

Premium : 16,70 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

📖 Per saperne di più: IA per la gestione del tempo

Vantaggi dell'utilizzo di Time Doctor

Time Doctor si distingue come potente strumento di monitoraggio del tempo e della produttività, offrendo diversi vantaggi per le aziende e i team remoti. Ecco perché vale la pena prenderlo in considerazione:

Monitoraggio accurato del tempo

Con il monitoraggio in tempo reale su app desktop e mobile, il monitoraggio offline e le tabelle orarie automatizzate, Time Doctor garantisce che ogni minuto di lavoro venga contabilizzato, senza più congetture.

Approfondimenti dettagliati sulla produttività

Dal monitoraggio di siti web e applicazioni al monitoraggio dei tempi di inattività, Time Doctor fornisce report dettagliati sul monitoraggio delle ore che aiutano i manager a capire come viene impiegato il tempo e a identificare le aree di miglioramento.

Opzioni di monitoraggio personalizzabili

Grazie alla cattura degli screenshot, al monitoraggio delle attività e alle valutazioni della produttività, i manager possono personalizzare le impostazioni di monitoraggio in base ai singoli ruoli, mantenendo trasparenza e privacy.

Elaborazione integrata di buste paga e pagamenti

Il processo automatizzato di approvazione della tabella oraria e la perfetta integrazione con i provider di gestione paghe come Gusto e QuickBooks semplificano i pagamenti, eliminando i calcoli manuali.

Collaborazione perfetta tra team

Grazie al monitoraggio di progetti e attività, Time Doctor aiuta i team a rimanere allineati, assicurando che ogni ora registrata contribuisca agli obiettivi aziendali.

In sostanza, Time Doctor offre un potente kit di strumenti per le aziende che cercano di ottimizzare il flusso di lavoro, migliorare la produttività e semplificare le operazioni.

💡Consiglio dell'esperto: Utilizza il rilevamento dei tempi di inattività di Time Doctor per identificare le abitudini improduttive e impostare obiettivi quotidiani per rimanere concentrati

Problemi comuni degli utenti di Time Doctor

Sebbene Time Doctor offra potenti funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo e della produttività, alcuni utenti incontrano difficoltà che influiscono sulla loro esperienza. Ecco i punti deboli più comuni:

❗Curva di apprendimento ripida

I nuovi utenti spesso trovano l'interfaccia di Time Doctor opprimente. Con così tante funzionalità/funzioni e impostazioni, può richiedere tempo capire come utilizzare lo strumento in modo efficace.

❗ Cambio manuale delle attività

Gli utenti che lavorano su più progetti contemporaneamente devono passare manualmente da un'attività all'altra, il che può essere noioso. Un modo più intelligente e automatizzato per monitorare le attività che si sovrappongono migliorerebbe l'efficienza.

❗Problemi di sincronizzazione tra i dispositivi

Time Doctor supporta il monitoraggio su desktop e dispositivi mobili, ma la sincronizzazione tra i due non è sempre impeccabile. L'uso contemporaneo dei due può portare a discrepanze nella reportistica.

❗Personalizzazione limitata nei report della busta paga

Time Doctor si integra con i servizi di gestione delle paghe, ma la reportistica relativa alle paghe manca di flessibilità: gli utenti non possono personalizzare in modo approfondito la visualizzazione oltre alle ore di base e ai dati relativi al periodo di paga.

❗ Utilizzo dei dati dagli screenshot

Per i team con piani internet limitati, il consumo di dati derivante dal caricamento degli screenshot (circa 2 MB ogni 10 screenshot) può aumentare rapidamente, soprattutto per i team remoti.

❗Restrizioni dell'app web

L'app web non consente l'inserimento di nuove voci relative al tempo, gli utenti possono solo visualizzare e modificare quelle esistenti. Il monitoraggio in tempo reale richiede l'app desktop o l'estensione per Chrome, che alcuni trovano limitante.

❗Mancanza di monitoraggio GPS e avvisi per gli straordinari

Time Doctor non offre il monitoraggio GPS o gli avvisi per gli straordinari, che possono essere un punto a sfavore per settori come l'edilizia o i servizi sul campo.

❗Potenziali problemi di privacy

Mentre le funzionalità di monitoraggio come screenshot e monitoraggio delle attività migliorano la responsabilità, potrebbero risultare invasive per alcuni dipendenti. Trovare il giusto equilibrio tra monitoraggio e fiducia è la chiave per mantenere alto il morale.

Sebbene questi punti deboli meritino di essere considerati, molti utenti ritengono che i vantaggi di Time Doctor superino gli svantaggi, soprattutto se implementato con una comunicazione chiara e trasparente.

📮ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia 0-10 messaggi al giorno. Anche se questo suggerisce conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione senza soluzione di continuità, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare di saltare da una piattaforma all'altra e cambiare contesto inutilmente, hai bisogno di un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato da IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

Recensioni di Time Doctor su Reddit

Reddit, spesso considerato la piazza del paese di Internet, è una miniera d'oro per opinioni non filtrate. Quando si tratta di Time Doctor, gli utenti hanno esperienze contrastanti.

Alcuni utenti di Reddit apprezzano il suo monitoraggio continuo delle buste paga.

Monitora automaticamente il tuo tempo. Quindi se hai un Time Doctor, non dovresti aver bisogno di inviare un rapporto di fine giornata (EOD) o qualcosa di simile. Ma comunque caso per caso.

Mentre un'altra recensione su Reddit trova le sue funzionalità di monitoraggio invadenti, in particolare gli screenshot automatici che sembrano una microgestione.

Time Doctor è uno strumento SaaS per il monitoraggio dei dipendenti lanciato dai titolari di Staff.com nel 2012. Include funzionalità di registrazione delle battute di tastiera, screenshot e monitoraggio dell'utilizzo di Internet. Un'applicazione multifunzionale per il monitoraggio dei dipendenti con funzionalità CRM e white label. Ho rifiutato offerte allettanti nel momento in cui hanno menzionato l'utilizzo di TimeDoctor perché (1) è un modulo di microgestione e (2) anche quando si sta facendo diligentemente il proprio lavoro e non si è preoccupati che ogni X minuti venga fatto uno screenshot del proprio desktop, o che il software monitori ciò che si sta digitando, ciò richiede comunque uno sforzo mentale. Personalmente penso che la microgestione non sia una necessità al giorno d'oggi, sakit sa ulo lang sia per i manager che per i subordinati (in ogni caso nei campi basati sui risultati). La presenza di un software che invia una foto di ciò che sto facendo ogni dieci minuti al mio datore di lavoro mi sembra invasiva, soprattutto se sa personal unit ko ininstall.

Come per qualsiasi strumento, le esperienze possono variare ed è fondamentale valutare se le sue funzionalità/funzioni sono in linea con le esigenze specifiche del tuo team.

🧠 Lo sapevi? I dipendenti distratti costano alle aziende circa 588 miliardi di dollari all'anno.

Strumento alternativo da utilizzare al posto di Time Doctor

Anche se Time Doctor è ottimo per il monitoraggio del tempo e delle attività, potrebbe non essere la soluzione perfetta per tutti, specialmente per chi cerca una soluzione più versatile e meno invadente. È qui che entra in gioco ClickUp.

Pianificazione, monitoraggio e gestione dei progetti senza sforzo, tutto in un unico posto con ClickUp

Invece di concentrarsi esclusivamente sul monitoraggio dei dipendenti, ClickUp adotta un approccio olistico alla produttività, combinando un potente monitoraggio del tempo con un project management senza soluzione di continuità.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp è un ecosistema di lavoro completo che semplifica il flusso di lavoro, fa risparmiare tempo e mantiene il team allineato. Le funzionalità di ClickUp aiutano a tenere traccia del tempo, gestire i progetti, pianificare la settimana e altro ancora. Ecco uno sguardo più da vicino a ciò che lo rende un'ottima alternativa a Time Doctor:

1. Monitoraggio del tempo più intelligente per i progetti

Monitoraggio del tempo senza interruzioni su tutti i dispositivi: inizia sul desktop, interrompi sul cellulare e riprendi da dove avevi interrotto con ClickUp

ClickUp Project Time Tracking rende il monitoraggio del tempo semplice, consentendo ai team di concentrarsi sul lavoro piuttosto che sul microgestire le ore. Ecco come si distingue:

Monitoraggio del tempo senza sforzo : monitoraggio del tempo da desktop, dispositivo mobile o browser web senza interrompere il flusso di lavoro. L'estensione gratis per Chrome consente di registrare il tempo direttamente da qualsiasi pagina web, email o attività

Passaggio da un dispositivo all'altro senza interruzioni : avvia il monitoraggio sul laptop, mettilo in pausa durante una chiamata e riprendilo sul telefono: perfetto per i liberi professionisti e i team remoti che gestiscono più attività

Timer globale e monitoraggio retroattivo: Avvia, interrompi e passa facilmente da un'attività all'altra senza perdere traccia. Hai dimenticato di registrare il tempo? Aggiungi voci in modo retroattivo o imposta un intervallo di date personalizzato

*integrazione con i tuoi strumenti preferiti: sincronizzazione dei dati relativi al tempo da Toggl, Harvest, Everhour e altri popolari strumenti di monitoraggio del tempo per una visione unificata della produttività del tuo team

Fatturazione e tabelle orarie semplificate : contrassegnare il tempo come fatturabile o non fatturabile, generare tabelle orarie personalizzabili e monitorare il tempo per giorno, settimana o mese per una fatturazione trasparente al cliente

Durata stimata e reportistica intelligenti: Confronta le ore monitorate con quelle stimate, assicurandoti che i progetti rimangano nei tempi previsti. La dashboard dettagliata per la reportistica aiuta i team a individuare le inefficienze e a ottimizzare i flussi di lavoro

Monitoraggio, invio e approvazione delle ore di lavoro senza interruzioni con ClickUp Timesheets

📌 Esempio: se un team di marketing nota che il tempo stimato per le campagne pubblicitarie viene costantemente superato, può modificare la pianificazione futura per assegnare tempi più realistici

Il monitoraggio del tempo di ClickUp consente di pianificare in modo più intelligente, rimanere organizzati e ricevere pagamenti accurati.

La parte migliore? Con ClickUp Brain puoi ricevere aggiornamenti istantanei sulle attività quotidiane del tuo team e sullo stato generale del progetto.

Aggiornamenti sulle attività e approfondimenti sui progetti con ClickUp Brain

2. Gestione avanzata del tempo

Gli strumenti di gestione del tempo ClickUp sono qui per aiutarti a sfruttare al meglio il tuo tempo.

Rimani in carreggiata e non perdere mai una scadenza con ClickUp Visualizza il calendario

Con la funzionalità/funzione di gestione del tempo di ClickUp, puoi:

Assegna ore stimate alle attività e suddividile tra i membri del team, garantendo una distribuzione equa del carico di lavoro

Organizza il tuo carico di lavoro senza sforzo utilizzando la vista Calendario. Trascina e rilascia le attività, riprogramma gli eventi all'istante e attiva/disattiva le viste giornaliera, settimanale o mensile: ideale per i liberi professionisti che gestiscono più client o team che bilanciano priorità mutevoli

Rispetta le scadenze mappando le dipendenze utilizzando mappando le dipendenze utilizzando viste personalizzate come la vista Gantt, assicurandoti che un'attività in ritardo non faccia deragliare l'intero progetto

Ottimizza i carichi di lavoro per la massima efficienza. Con la vista Carico di lavoro, i manager possono visualizzare analisi dettagliate su quante attività, ore o punti gestisce ogni membro del team. Se un progettista è sovraccarico mentre uno sviluppatore è disponibile, le attività possono essere riassegnate in modo proattivo, prevenendo il burnout e i ritardi

Visualizza la capacità del team e monitora i progetti con ClickUp Vista Carico di lavoro

È inoltre possibile sincronizzare ClickUp con Google Calendar, Outlook, Toggl, Harvest e altri strumenti di gestione del tempo, garantendo un'adozione agevole per il team senza interrompere i flussi di lavoro esistenti

📌 Esempio: Un team di marketing che pianifica una campagna può allocare ore specifiche per copywriting, design e configurazione degli annunci, evitando il sovraccarico dell'ultimo minuto.

✨Curiosità: il multitasking riduce l'efficienza fino al 40%! Utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp per bilanciare gli incarichi ed evitare il burnout

3. Pianificazione e tabelle orarie senza soluzione di continuità per una migliore visibilità

Il Calendario ClickUp è il tuo alleato per organizzarti, rispettare le scadenze e mantenere il tuo team allineato.

Visualizza le priorità, le attività arretrate, le riunioni e la disponibilità del team, tutto in un unico calendario integrato

Con ClickUp Calendario, puoi:

Gestisci attività, scadenze e programmi in un unico posto senza cambiare app

Passa dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale e mensile per ingrandire le scadenze o avere una panoramica dell'intero progetto. Usa i filtri per dare priorità alle attività chiave

Riprogrammazione istantanea di attività e dipendenze : se una bozza di contenuto è in ritardo, sposta in avanti l'attività di modifica senza interrompere il flusso di lavoro

Ricevi notifiche istantanee su tutti i dispositivi e condividi in sicurezza i calendari per una perfetta collaborazione tra i team

4. Gestione semplice della tabella oraria

Inoltre, la funzionalità/funzione delle tabelle orarie di ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo, l'invio e l'approvazione, il tutto in un'unica piattaforma.

Monitoraggio, invio e approvazione del tempo senza interruzioni con ClickUp Timesheets

La funzionalità/funzione delle tabelle orarie di ClickUp consente:

Monitoraggio automatico: Il tempo registrato dalle attività popola automaticamente le tabelle orarie, eliminando le voci manuali

Approvazioni facili: i manager possono approvare, rifiutare o richiedere modifiche direttamente nell'hub delle tabelle orarie

Informazioni in tempo reale: monitoraggio istantaneo delle ore fatturabili, dei superamenti del budget e dell'allocazione del tempo

Registrazioni bloccate e accurate: le tabelle orarie approvate sono sigillate, garantendo una retribuzione e una fatturazione precise senza aggiustamenti dell'ultimo minuto

Ma non è tutto! ClickUp offre anche una serie di modelli pronti all'uso per semplificare la gestione del tempo, tra cui spicca il modello di assegnazione del tempo di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Ottimizza il tuo tempo senza sforzo con il modello di allocazione del tempo ClickUp: pianifica, monitora e rispetta le scadenze

Progettato per aiutarti a stimare, allocare e monitorare il tempo in modo efficiente, questo modello garantisce che ogni attività sia pianificata con precisione, mantenendo i progetti nei tempi previsti e i team allineati. Con questo modello, puoi:

Imposta durate stimate chiare: Prima di iniziare un'attività, definisci le durate previste per migliorare la precisione ed evitare ritardi

Aumenta la produttività: Assegna tempi realistici e blocca il tempo per motivare i team, prevenire la procrastinazione e garantire che nessuna attività rimanga incompiuta

Migliorare la pianificazione delle attività: Utilizzare il modello come strumento di onboarding per impostare le aspettative di lavoro o fornire stime di tempo per le attività ricorrenti

📌 Esempio: immaginiamo un team che si occupa dei contenuti e che utilizza il modello per assegnare il tempo necessario alla scrittura, alla modifica e alla pubblicazione dei post del blog. Impostando una durata stimata chiara, possono assicurarsi che gli articoli vengano pubblicati nei tempi previsti senza sovraccaricare i membri del team

Dalla programmazione senza interruzioni al monitoraggio del tempo senza sforzo, ClickUp ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere produttivo e in pista. Ecco alcuni modelli di monitoraggio del tempo per il tuo flusso di lavoro:

Modello Sequenza Gantt di ClickUp: perfetto per visualizzare le sequenze dei progetti e monitorare il tempo tra le attività. Ideale per i team che gestiscono progetti complessi con dipendenze multiple

Modello di pianificazione oraria ClickUp: progettato per liberi professionisti e lavoratori a ore, questo modello ti aiuta a registrare le ore fatturabili con precisione e facilità

: Aiuta i professionisti legali a registrare con precisione le ore fatturabili, a gestire le sequenze dei casi e a semplificare la fatturazione Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo degli avvocati: Aiuta i professionisti legali a registrare con precisione le ore fatturabili, a gestire le sequenze dei casi e a semplificare la fatturazione

Modello di tabella oraria ClickUp Services: semplifica il monitoraggio del tempo per le aziende di servizi, garantendo una registrazione accurata delle ore fatturabili

Prezzi ClickUp

ClickUp offre un intervallo di piani tariffari adatti a ogni budget:

✨ Curiosità: Una persona media trascorre circa 90.000 ore al lavoro nel corso della sua vita. Gli strumenti di gestione del tempo possono aiutarti a sfruttare al meglio queste ore

Massimizza la produttività con ClickUp

Time Doctor eccelle nel monitoraggio dettagliato delle attività e nell'integrazione delle buste paga, il che lo rende una scelta solida per le aziende focalizzate sulla responsabilità e sulla fatturazione oraria. Tuttavia, la sua ripida curva di apprendimento e le preoccupazioni sulla privacy potrebbero non essere adatte a tutti i team.

D'altro canto, ClickUp offre un approccio più olistico. È una piattaforma all-in-one per la produttività che combina il monitoraggio del tempo, il project management e gli strumenti di collaborazione.

ClickUp offre la flessibilità e l'automazione necessarie per prendere il controllo del proprio tempo e lavorare in modo più intelligente, non più faticoso.

Pronto a trasformare il modo in cui gestisci il tempo e i progetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e scopri perché è lo strumento di produttività per eccellenza per i team moderni.