Le 10 migliori alternative a Vercel per implementazioni più rapide nel 2025

Vercel è nota per la sua facile configurazione, la perfetta integrazione con GitHub e la semplicità, che la rendono una scelta popolare per la creazione di app frontend. Tuttavia, il livello gratuito limitato della piattaforma e i prezzi elevati sono diventati svantaggi significativi per gli utenti.

Sebbene Vercel si adatti perfettamente alle impostazioni di un'azienda, non è conveniente per le startup, le PMI e nemmeno per le grandi aziende nel lungo periodo. Se sei d'accordo, sei nel posto giusto.

Questo elenco esplora le migliori alternative a Vercel che hanno funzionalità/funzioni robuste, sono convenienti e garantiscono la migliore esperienza di sviluppo.

Quindi resta con noi finché non trovi la soluzione perfetta per te!

Panoramica delle alternative a Vercel

Ecco un rapido confronto per iniziare.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Vercel?

Che tu stia cercando un maggiore controllo sulla distribuzione, personalizzazioni o capacità di self-hosting, la selezione della piattaforma giusta è fondamentale. Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che sono un must nelle alternative a Vercel.

pipeline CI/CD automatizzate*: Seleziona un'alternativa a Vercel che automatizzi il processo di creazione, test e distribuzione del software. Questo ti aiuta a correggere i bug, lanciare nuove funzionalità/funzioni e consegnare i prodotti più velocemente

*personalizzazione della distribuzione: assicurati che il software scelto abbia la possibilità di personalizzare gli script di distribuzione. Ciò consente un maggiore controllo sulla distribuzione delle applicazioni, necessario per progetti complessi

Supporto multi-cloud : scegli piattaforme che ti consentano di distribuire su più provider cloud come Azure, AWS o Google Cloud, in modo da poter scalare facilmente le applicazioni. Ciò garantisce flessibilità e riduce il vendor lock-in, consentendoti di sfruttare i vantaggi di ciascuna piattaforma

*sicurezza e conformità: scegli una piattaforma che offra funzionalità di sicurezza di livello aziendale, tra cui controllo degli accessi basato sui ruoli, autenticazione a due fattori, avvisi automatici, protezione DDoS, crittografia HTTP/SSL, ecc., per garantire un basso rischio e la conformità agli standard di sicurezza

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative ad Azure DevOps per la distribuzione dei progetti

Le 10 migliori alternative a Vercel

Vediamo le 10 migliori alternative a Vercel, le loro funzionalità/funzioni chiave, i prezzi, i vantaggi e i limiti.

1. Netlify (la migliore per siti statici e distribuzione di app moderne realizzate con architettura JAMstack)

tramite Netlify

La potente piattaforma serverless di Netlify ha solide funzionalità/funzioni integrate, soprattutto per gli sviluppatori frontend. Automatizza lo sviluppo frontend, semplifica l'implementazione e si integra perfettamente con i repository Git.

La parte migliore è che Netlify offre funzionalità/funzioni avanzate per progetti più complessi, dai domini personalizzati all'HTTPS, fino allo split testing che aiuta a valutare il coinvolgimento degli utenti distribuendo versioni del sito.

Le migliori funzionalità di Netlify

Raccogli e gestisci l'invio di moduli senza codice di back-end con la gestione dei moduli integrata

Ospita siti statici con l'integrazione di Netlify con una CDN (rete per la distribuzione dei contenuti) globale

Utilizza le funzioni serverless per gestire l'infrastruttura del server, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sul codice

Monitorare le tendenze dell'attività del sito con Site Analytics

Limiti di Netlify

L'interfaccia può apparire disordinata e opprimente a volte

Le funzioni senza server sono limitate a 10 secondi. Anche nel piano Pro si ottengono 26 secondi, che è anche abbastanza limitante per diversi utenti

A volte, i plugin possono essere difettosi

Prezzi Netlify

Free

Pro : 19 dollari al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Netlify

G2: 4. 5/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (80+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Netlify?

La semplicità e la potenza di Netlify sono impareggiabili. La sua perfetta integrazione CI/CD rende l'implementazione di siti web e app incredibilmente semplice, anche per i principianti, rendendo la facilità di implementazione eccezionale. L'intuitiva dashboard, abbinata ai link di anteprima, ha semplificato il mio flusso di lavoro per le implementazioni frequenti. Anche se Netlify è fantastico nel complesso, il piano Free ha dei limiti sui minuti di build e sulla larghezza di banda, che possono essere restrittivi per la scalabilità dei progetti.

La semplicità e la potenza di Netlify non hanno eguali. La sua perfetta integrazione CI/CD rende l'implementazione di siti web e app web incredibilmente semplice, anche per i principianti, rendendo la facilità di implementazione eccezionale. L'intuitiva dashboard, abbinata ai link di anteprima, ha semplificato il mio flusso di lavoro per le implementazioni frequenti. Anche se Netlify è fantastico nel complesso, il piano Free ha dei limiti sui minuti di costruzione e sulla larghezza di banda, che possono essere restrittivi per la scalabilità dei progetti.

2. Render (la migliore per app web full-stack con database e servizi di backend)

tramite Render

La piattaforma unificata di Render ti aiuta a creare e gestire applicazioni. Che tu abbia bisogno di un database, di siti web dinamici, di siti statici o di file Docker personalizzati, Render ha tutto. A differenza di Vercel, Render offre supporto nativo per l'esecuzione di app e servizi containerizzati su una piattaforma completamente gestita.

Offre spazio di archiviazione a blocchi (noti come dischi persistenti) per memorizzare i dati che devono persistere tra le distribuzioni. Ciò consente di eseguire app stateful come i database senza componenti aggiuntivi per gli strumenti DevOps.

Rendi migliori funzionalità/funzioni

Crea servizi inaccessibili tramite Internet pubblica e abilita la comunicazione sicura tra di essi con una rete privata

Definisci la tua infrastruttura come codice in un unico Blueprint per una facile replica tra ambienti

Distribuisci, gestisci, connetti e scala i database PostgreSQL con il ripristino temporizzato e le esportazioni logiche su richiesta

Limiti di rendering

Secondo alcuni utenti, Render non supporta completamente WebSocket e funzionalità/funzioni serverless

Supporto linguistico limitato (Node. js, Python, Ruby, Go, Rust ed Elixir) e personalizzazioni

Prezzi di rendering

Hobby : $0

Professional : 19 dollari per utente al mese

*organizzazione: 29 dollari per utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Visualizza valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (70+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Render?

È gratis sviluppare e distribuire molti altri servizi (come Node. js) e può essere integrato per fornire una configurazione CI/CD con un clic con VCS come GitHub. Tuttavia, il suo livello gratuito è terribilmente lento sia in caso di distribuzione che in caso di tempo di avvio del server dopo che il server è stato messo in stato di sospensione.

È gratis sviluppare e distribuire molti altri servizi (come Node. js) e può essere integrato per fornire una configurazione CI/CD con un clic con VCS come GitHub. Tuttavia, il suo livello gratis è terribilmente lento sia in caso di distribuzione che in caso di tempo di avvio del server dopo che il server è stato messo in stato di sospensione.

💡Suggerimento pro: la connessione di ClickUp ai database PostgreSQL consente di replicare i dati. È quindi possibile archiviare e analizzare i dati di ClickUp in database relazionali completi, facilitando query più complesse.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per il monitoraggio degli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero rimanere sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività pratiche in tutte le tue attività, chattare e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

3. DigitalOcean App Platform (la migliore per scalare le app con il controllo completo del server)

tramite DigitalOcean

La piattaforma per app di DigitalOcean è una PaaS (Platform-as-a-Service) che consente di pubblicare il codice sui server senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Offre un maggiore controllo sulle distribuzioni, garantendo al contempo la massima versatilità.

La piattaforma si distingue per la sua semplicità e facilità d'uso. Offre un flusso di lavoro intuitivo basato su Git, che consente di sfruttare Git per la collaborazione sul codice, il controllo delle versioni e l'implementazione automatica. Inoltre, supporta l'architettura serverless attraverso DigitalOcean Functions, una piattaforma FaaS (Function-as-a-Service) che aiuta a eseguire codici senza la gestione del server.

Le migliori funzionalità/funzioni di DigitalOcean

Monitoraggio dello stato di distribuzione e ripristino delle distribuzioni precedenti delle app, se necessario

Inoltra i log a provider di log di terze parti come Datadog per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi

Imposta avvisi per il monitoraggio degli eventi e ottieni informazioni dettagliate sulle risorse delle app

Limiti di DigitalOcean

Secondo alcuni utenti, lo strumento diventa costoso per progetti più grandi. Ad esempio, l'acquisto di memoria aggiuntiva sul server risulta in un aumento importante dei costi

Mancano i backup off-server, soprattutto per i file statici e i database

Alcuni utenti segnalano un supporto lento, soprattutto durante le ore di traffico intenso

Prezzi DigitalOcean

I prezzi di DigitalOcean si basano sulle soluzioni cloud scelte. Ecco come si presentano i prezzi della sua piattaforma per le app:

Free

Droplets : a partire da 4 $ al mese

Kubernetes: a partire da 11 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di DigitalOcean

G2: 4. 6/5 (600+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (140+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DigitalOcean?

DigitalOcean è veloce, pulito, è stato il primo nel suo genere quando ha iniziato, è economico, ha un'ottima documentazione, tutorial, è facile da usare, veloce, un supporto clienti serio e ottimi prodotti. Tuttavia, negli ultimi due mesi il droplet che gestisce il mio sito web ha smesso di funzionare come previsto e i servizi sono andati in tilt, forse perché hanno aggiunto molti altri servizi, prodotti e aggiornamenti.

DigitalOcean è veloce, pulito, è stato il primo nel suo genere quando ha iniziato, è economico, ha un'ottima documentazione, tutorial, è facile da usare, veloce, un supporto clienti serio e ottimi prodotti. Tuttavia, negli ultimi due mesi il droplet che gestisce il mio sito web ha smesso di lavorare come previsto e i servizi sono andati in tilt, forse perché hanno aggiunto molti altri servizi e prodotti e aggiornamenti.

📖 Per saperne di più: IaaS vs. PaaS vs. SaaS

4. AWS Amplify (la migliore per creare e gestire app su larga scala)

tramite AWS Amplify

Progettato per gli sviluppatori frontend, AWS Amplify offre un'esperienza di sviluppo TypeScript full-stack, che consente di integrare perfettamente il codice frontend e backend. La piattaforma offre hosting gestito e solide funzionalità di autenticazione per aiutarti a creare flussi di onboarding senza problemi con una directory utenti completamente gestita e flussi di lavoro predefiniti per la registrazione, l'accesso e l'autenticazione a più fattori.

Supporta anche le app serverless integrandosi con AWS Lambda e altri strumenti SaaS, consentendo agli sviluppatori di creare e distribuire app senza gestire i server.

AWS Amplify migliori funzionalità/funzioni

Ospita app web statiche e dinamiche con flussi di lavoro CI/CD basati su Git e integrati con l'hosting Amplify

Modifica le funzionalità dell'applicazione senza ridistribuirla grazie agli interruttori di funzionalità

Monitorare metriche importanti, lo stato attuale e studiare le tendenze storiche dei KPI con dashboard in tempo reale per gli utenti

AWS Amplify limiti

Ha una curva di apprendimento ripida

I costi potrebbero sfuggire di mano se non monitori il tuo utilizzo

L'interfaccia può apparire a volte lenta e disordinata

Prezzi AWS Amplify

Amplify è gratis con AWS per 12 mesi. Prezzi in base al consumo, inclusi più siti per progetto e certificati SSL gratis

Valutazioni e recensioni di AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (80+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AWS Amplify?

Un sistema potente per la creazione di app full-stack, ma la curva di apprendimento è ripida e il debug può essere complesso.

Un sistema potente per la creazione di app full-stack, ma la curva di apprendimento è ripida e il debug può essere complesso.

5. Fly. io (la migliore per distribuire app containerizzate a livello globale con controllo dell'infrastruttura)

Fly. io è per gli sviluppatori che lavorano molto con i container Docker. È un'alternativa a Vercel che consente di distribuire container Docker a livello globale, offrendo al contempo un maggiore controllo sul processo di distribuzione e un ambiente server più tradizionale.

Puoi pensare a Fly. io come al tuo cloud personale, che semplifica l'automazione DevOps, soprattutto se stai lavorando su database o hai bisogno di configurazioni personalizzate. Inoltre, sfruttando le sue funzionalità/funzioni come rete privata, distribuzioni globali, VPN sicura e isolamento hardware, è potenzialmente adatto al concetto di cloud personale.

Fly. io: le migliori funzionalità/funzioni

Semplifica l'orchestrazione e l'implementazione dei container con container gestiti e Kubernetes

Accedi allo spazio di archiviazione locale persistente ed esegui il backup dei dati con Fly Volume snapshot

Avvio/arresto automatico delle macchine in base al traffico, gestione dei gestori delle connessioni e bilanciamento del carico con Fly Proxy

Limiti di Fly.io

I prezzi variano in base alla regione

Il processo di configurazione può essere buggato e richiedere molto tempo

Richiede l'implementazione manuale delle nuove modifiche utilizzando il comando fly_deploy

Prezzi di Fly. io

5 dollari di credito per la versione di prova gratis

Piano Hobby : 5 $/mese

Pagamento in base al consumo : in base alle risorse esatte utilizzate

Supporto dedicato: a partire da 29 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fly.io

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fly.io?

Uno dei suoi punti di forza è che è disponibile in molte regioni, cioè 16. Ha l'integrazione GitHub e un'API completamente automatizzata e documentata che lo rende migliore di altri sul mercato. Tuttavia, ho notato che ha dei limiti nei controlli di integrità automatici e nel fallover. Un'altra cosa è che ha prezzi diversi per regioni diverse. L'azienda dovrebbe elaborare un piano comune per le varie regioni.

Uno dei suoi punti di forza è che è disponibile in molte regioni, cioè 16. Ha l'integrazione GitHub e un'API completamente automatizzata e documentata che lo rende migliore di altri sul mercato. Tuttavia, ho notato che ha dei limiti nei controlli automatici di integrità e fallover. Un'altra cosa è che ha prezzi diversi per regioni diverse. L'azienda dovrebbe elaborare un piano comune per le varie regioni.

6. Heroku (la migliore per la prototipazione rapida e la gestione delle applicazioni web)

via Heroku

Heroku di Salesforce è una piattaforma unificata che gestisce frontend, backend e database, a differenza di Vercel. Supporta più linguaggi di programmazione e ha capacità di integrazione senza soluzione di continuità che accelerano lo sviluppo.

La parte migliore è che la piattaforma ha funzionalità/funzioni robuste ma richiede una configurazione minima. Supporta anche l'implementazione con un clic di servizi come Postgres, Redis e RabbitMQ.

Le migliori funzionalità/funzioni di Heroku

Identifica, analizza e diagnostica i problemi con le metriche di integrità delle app, inclusi tempo di risposta, throughput, errori, ecc.

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni specifiche per lingua con Language Runtime Metrics

Visualizza la consegna del codice e la panoramica della pipeline in tempo reale con la dashboard di Heroku

Accedi a strumenti per scrivere codice, modificare la sintassi, eseguire il debug e utilizzare framework

Limiti di Heroku

Offre analisi limitate per il database SQL ospitato sul suo server

Lo strumento può essere costoso, soprattutto per le PMI

Prezzi Heroku

Eco e Basic : da 5 $ in su al mese

Produzione : da 25 dollari al mese in su

Avanzato : da 250 $ al mese in su

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Heroku

G2: 4. 2/5 (140+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Heroku?

Salesforce Heroku è una piattaforma PaaS che ho imparato ad apprezzare. Si distingue per la sua semplicità di impostazione, distribuzione del codice e gestione generale. Tuttavia, è costosa e ha molti componenti aggiuntivi a pagamento.

Salesforce Heroku è una piattaforma PaaS che ho imparato ad apprezzare. Si distingue per la semplicità di impostazione, distribuzione del codice e gestione generale. Tuttavia, è costosa e ha molti componenti aggiuntivi a pagamento.

🧠 Lo sapevi? Secondo Statista, i linguaggi di programmazione più utilizzati dagli sviluppatori nel 2024 sono stati JavaScript, seguito da HTML/CSS e Python.

7. Firebase Hosting (la migliore per l'hosting sicuro di app statiche e dinamiche)

tramite Firebase

Firebase Hosting è un servizio di web hosting di Google che semplifica la distribuzione, la gestione e la consegna delle risorse web. Con questa piattaforma è possibile distribuire rapidamente app web e contenuti statici.

A differenza dei servizi di Vercel incentrati sul frontend, Firebase offre un'esperienza BaaS (Backend-as-a-Service) completa. Questo rende la piattaforma più adatta a progetti che richiedono servizi di backend, in particolare quelli che sfruttano l'ecosistema di Google. Inoltre, Firebase Hosting è una scelta più popolare per gli sviluppatori che utilizzano altri servizi Firebase come Firebase Authentication, Firestore o Cloud Functions.

Le migliori funzionalità di Firebase Hosting

Fornire contenuti in sicurezza con SSL senza configurazione

Visualizza e prova le modifiche nell'URL ospitato localmente e interagisci con il backend emulato

Distribuisci nuove versioni delle app e utilizza il rollback con un clic con Firebase CLI

Archiviazione e sincronizzazione dei dati tra utenti e aggiornamento delle app con Firebase Realtime Database

Limiti di Firebase Hosting

Le regole di sicurezza sono limitate, il che rende l'operazione poco fattibile per le aziende

I prezzi possono essere confusi ed estremamente alti per progetti su larga scala

Essendo un database NoSQL, Firebase potrebbe non essere l'ideale per query complesse

Prezzi di Firebase Hosting

Piano Spark : gratis

Piano Blaze: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Firebase Hosting

G2: 4. 5/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Firebase Hosting?

Firebase è una buona scelta per molti progetti, soprattutto quelli più piccoli. È facile e veloce da configurare e utilizzare. Il database in tempo reale e le funzionalità di autenticazione sono particolarmente utili. I progetti più piccoli ne traggono un enorme vantaggio. Tuttavia, il costo di questo servizio potrebbe essere troppo elevato per alcuni progetti e le regole di sicurezza sono limitate e sembrano ambigue da impostare.

Firebase è una buona scelta per molti progetti, soprattutto quelli più piccoli. È facile e veloce da configurare e utilizzare. Il database in tempo reale e le funzionalità di autenticazione sono particolarmente utili. I progetti più piccoli ne traggono enormi vantaggi. Tuttavia, il costo di questo servizio potrebbe essere troppo elevato per alcuni progetti e le regole di sicurezza sono limitate e sembrano ambigue da configurare.

✨Curiosità: Firebase è stato inizialmente sviluppato come database in tempo reale, specificamente progettato per creare app per chattare, nel 2011 da Envolve. Successivamente, Google lo ha acquisito nel 2014.

8. Kinsta (la migliore per l'hosting gestito per WordPress)

tramite Kinsta

Kinsta è specializzata in siti WordPress, il che rende facile l'hosting e la gestione delle prestazioni del sito e semplifica la pipeline DevOps per accelerare la consegna del software. La piattaforma offre solide funzionalità/funzioni integrate come ambienti di gestione temporanea intuitivi e backup automatico, che la rendono un'ottima alternativa a Vercel.

Ciò che gli utenti amano di Kinsta è che è costruito su Google Cloud Platform e ha una dashboard user-friendly che aiuta a gestire più siti web, clonare siti e ambienti centralmente, monitorare le prestazioni del sito, le risorse, i problemi di sicurezza e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kinsta

Automazione dell'ottimizzazione del database MySQL

Risolvi i colli di bottiglia PHP, le chiamate HTTP esterne e le query MySQL lente con il monitoraggio delle prestazioni delle app integrato

Backup automatico di file e database, impostazione di avvisi e monitoraggio e rimozione di malware per una maggiore sicurezza

Limiti di Kinsta

La configurazione dell'ambiente può essere lenta. Quando si copia da live a staging, a volte ci vogliono più di 5 minuti, anche per piccoli siti web

Prezzi Kinsta

Piani per sito singolo : 35 $ al mese

Piani per più siti : 70 $/mese

Programma per agenzie: a partire da 340 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Kinsta

G2: 4. 8/5 (più di 900 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kinsta?

Offre un servizio molto valido e prestazioni eccellenti, ma il prezzo elevato è un fattore importante nella decisione del cliente di utilizzare i suoi servizi. Inoltre, non è prevista la prenotazione del dominio o l'invio gratis del dominio. Le opzioni per i servizi sono poche e il pannello di controllo è semplice ma poco comune e richiede formazione.

Offre un servizio molto valido e prestazioni eccellenti, ma il prezzo elevato è un fattore importante nella decisione del cliente di utilizzare i suoi servizi. Inoltre, non è possibile prenotare un dominio o inviare un dominio gratis. Le opzioni per i servizi sono poche e il pannello di controllo è semplice ma poco comune e richiede formazione.

9. Surge.sh (la migliore per la pubblicazione di siti web statici e app client)

Surge è una piattaforma di hosting di siti statici che consente di pubblicare pagine web statiche direttamente dalla riga di comando in pochi clic. È una piattaforma essenziale, ideale per la prototipazione rapida, la creazione di pagine web personalizzate e progetti personali.

Il software ti consente anche di utilizzare nomi di dominio personalizzati gratis e si integra nel tuo stack tecnologico come alternativa più semplice a Vercel.

Surge. Le migliori funzionalità/funzioni

Consenti al tuo sito web di accedere alle risorse di altri domini con la condivisione delle risorse tra domini (CORS)

Utilizza nomi di dominio personalizzati e personalizza le pagine di errore 404

Distribuisci app a pagina singola con supporto pushState per una migliore esperienza utente

Surge. sh limiti

Personalizzazioni limitate

Dipende da un approccio basato sulla riga di comando, che potrebbe non essere l'ideale per gli sviluppatori che preferiscono un'interfaccia più grafica

Nessuna automazione CI/CD integrata

Prezzi di Surge.sh

Surge : Gratis

Surge Professional: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Surge

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Kapstan (la migliore per gestire infrastrutture cloud complesse)

tramite Kapstan

Kapstan è una soluzione per aziende che distribuisce automaticamente le app web, offre un maggiore controllo sulle distribuzioni e gestisce più ambienti cloud. A differenza di Vercel, Kapstan fornisce l'isolamento dell'infrastruttura che consente di eseguire le app in ambienti separati. Offre una piattaforma di sviluppo completa che si adatta perfettamente al flusso di lavoro DevOps con ampie personalizzazioni.

Kapstan fornisce ai team di sviluppo gli strumenti per gestire la propria infrastruttura senza bisogno di competenze DevOps, accelerando il processo di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kapstan

Ottieni supporto multi-cloud e gestisci diversi ambienti cloud tra provider come AWS, GCP e Azure

Distribuzione automatica delle app web senza necessità di avvio manuale

Gestisci e distribuisci infrastrutture e app cloud con una vasta esperienza DevOps, con un portale self-service per sviluppatori

Limiti di Kapstan

Kapstan non ha capacità native di lancio di container. È necessario utilizzare strumenti di terze parti come i container Docker.

Prezzi di Kapstan

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kapstan

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Uff! Ora che hai esplorato le alternative a Vercel per accelerare la distribuzione, c'è un altro strumento che vale la pena aggiungere al tuo ecosistema di sviluppo.

Il lavoro di oggi è rotto. Stiamo tutti lavorando in troppe app scollegate e questo sta uccidendo la produttività del team. Il passaggio costante da un'app all'altra (copiare, incollare, formattare e condividere blocchi di codice e messaggi) fa perdere tempo e aumenta le possibilità di comunicazione errata o di perdere dettagli importanti.

Mentre gli strumenti di cui sopra ti aiutano a ospitare, costruire e distribuire le app, hai bisogno di una soluzione che porti il tuo lavoro disperso in un unico posto. È qui che ti serve uno strumento di project management software.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ha funzionalità/funzioni specializzate che la rendono il tuo potenziale compagno di squadra DevOps. 🤝

Con ClickUp for Software Teams, puoi pianificare, creare e distribuire tutte le tue app in un unico posto.

Assegnazione e monitoraggio delle attività di sviluppo con le attività di ClickUp

Quando si lavora su progetti software, le attività di ClickUp possono semplificare i flussi di lavoro di sviluppo e aiutare a tenere traccia delle distribuzioni di software creando attività attuabili. È possibile assegnare queste attività con scadenze chiare, tenere traccia dei progressi con stati personalizzati, aggiungere tag per una facile ricerca e persino assegnare commenti e @menzioni in modo che nessuno si perda nulla.

Puoi anche collegare le attività a commit, rami e richieste pull di GitHub utilizzando l'integrazione ClickUp-GitHub.

Semplifica i progetti software e i flussi di lavoro con le attività di ClickUp

Gestisci il carico di lavoro tramite IA e automazione

Gestire il carico di lavoro è più facile con ClickUp. ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a generare frammenti di codice, riepilogare/riassumere le informazioni di un progetto e creare documenti tecnici.

Genera frammenti di codice utilizzando ClickUp Brain

D'altra parte, ClickUp Automations può semplificare i flussi di lavoro, gestire i lavori di routine come le approvazioni e gli aggiornamenti di stato e gestire i passaggi di consegna dei progetti. È possibile selezionare tra oltre 100 flussi di lavoro predefiniti e personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Raccogli i dati delle app con ClickUp Moduli

Cos'altro? ClickUp aiuta anche con il monitoraggio dei bug e la documentazione. È possibile semplificare il monitoraggio dei bug utilizzando i moduli ClickUp per raccogliere le richieste di bug, convertire i report dei bug in attività attuabili con le attività di ClickUp e dare priorità alla gestione dei bug.

Puoi anche documentare i dettagli dei bug utilizzando il sistema collaborativo ClickUp Docs, insieme agli screenshot necessari e ai passaggi di riproduzione.

ClickUp Brain aiuta a creare documentazione tecnica per progetti software direttamente in ClickUp Docs

Standardizzare il processo di sviluppo delle app con modelli

Da non dimenticare, ClickUp ha una vasta libreria di modelli che fanno risparmiare tempo e lavoro richiesto. Ad esempio, il modello di sviluppo sito web ClickUp ti aiuta a visualizzare e pianificare l'intero progetto.

Ottieni un modello gratis Crea siti web che i clienti ameranno con il modello di sviluppo siti web ClickUp

Con questo modello puoi:

Monitoraggio di attività, scadenze e parti interessate

Organizzare le risorse per uno sviluppo efficiente

Visualizza lo stato del lavoro

Ottimizza la collaborazione

Sviluppare siti web che soddisfino le aspettative dei clienti

Allo stesso modo, è possibile utilizzare il modello Clickup per il monitoraggio di bug e problemi e il modello ClickUp per la segnalazione di bug per monitorare, registrare e correggere i bug in pochissimo tempo.

La parte migliore? Le solide funzionalità/funzioni di ClickUp sono disponibili a un prezzo accessibile, quindi non dovrai spendere una fortuna per raggiungere i tuoi obiettivi DevOps.

Prezzi ClickUp

Vercel è senza dubbio uno dei migliori strumenti per le implementazioni frontend. Tuttavia, i suoi prezzi in costante aumento lo rendono un'opzione insostenibile per le piccole e grandi aziende.

Le dieci migliori alternative a Vercel che abbiamo elencato eccellono a modo loro. Ora, fai una scelta in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi in modo da ottenere uno strumento che si adatti meglio al tuo scopo. Ad esempio, se l'hosting è la tua priorità, considera Firebase, e se vuoi strumenti di sviluppo web full-stack, prova Netlify, Render o DigitalOcean.

Indipendentemente dalla piattaforma scelta, abbinala a ClickUp per migliorare il processo di sviluppo. ClickUp offre diverse funzionalità/funzioni che aiutano a semplificare la distribuzione, correggere i bug, organizzare risorse e documentazione e collaborare in tempo reale.

Quindi, iscriviti gratis per vedere ClickUp in azione!