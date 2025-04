le 11 migliori alternative a Productive.io nel 2025

Usare Productive.io può sembrare come cercare di far entrare i propri progetti nello stampo di qualcun altro. Tra la ripida curva di apprendimento, la limitata flessibilità della reportistica e il lento supporto clienti, è facile sentirsi in trappola.

Immagina di passare a una piattaforma che si adatti effettivamente al modo di lavorare del tuo team, in cui la reportistica sia personalizzabile, l'interfaccia utente intuitiva e l'assistenza a portata di clic. Questo è esattamente ciò che offrono le migliori alternative a Productive.io.

In questo post, ti guideremo attraverso i migliori strumenti che affrontano i punti deboli più comuni di Productive e ti aiuteranno a riprendere il controllo dei tuoi flussi di lavoro. Che tu sia un libero professionista, una startup in crescita o un'azienda in piena espansione, diamo un'occhiata alle migliori scelte prima che le tue interazioni con i clienti si trasformino in gestione delle crisi.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Productive.io?

La scelta dell'alternativa giusta a Productive.io dipende dalle esigenze specifiche del tuo team. Stai cercando un software specifico per la gestione delle attività, il monitoraggio finanziario o la pianificazione delle risorse? Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare:

Project and task management : Trova strumenti che ti consentano di creare, assegnare e monitorare facilmente le attività. Funzionalità/funzioni come bacheche Kanban, grafici Gantt e automazioni possono aiutare a semplificare i flussi di lavoro e migliorare la produttività

Strumenti di collaborazione : Scegliete un software che migliori la comunicazione del team attraverso la chat in tempo reale, la condivisione dei file e i commenti sulle attività, mantenendo tutti allineati

Pianificazione delle risorse : ottimizza la distribuzione del carico di lavoro con funzionalità/funzioni quali l'allocazione delle risorse, la pianificazione della capacità e il bilanciamento del carico di lavoro, garantendo l'efficienza del team

Gestione finanziaria : semplifica il budget e la fatturazione con il monitoraggio delle spese, il monitoraggio delle ore fatturabili e la fatturazione ai clienti per tenere sotto controllo le finanze

Integrazione e automazione : risparmia tempo automatizzando le attività ripetitive e integrando strumenti CRM, piattaforme email e software di contabilità per un flusso di lavoro senza interruzioni

Reportistica e analisi: prendi decisioni basate sui dati con dashboard personalizzabili, report sul monitoraggio del tempo e analisi delle prestazioni per una migliore comprensione dei progetti

👀 Lo sapevi? Oltre l'85% delle aziende utilizza attivamente software di project management e si prevede che il mercato raggiungerà una valutazione di 7 miliardi di dollari. Gestisci ancora i progetti con fogli di calcolo e speranza? Forse è il momento di passare a uno strumento di gestione più intelligente.

1. ClickUp (il miglior software di project management all-in-one)

Inizia Gestisci i tuoi progetti, le tue attività e i tuoi documenti in un unico posto su ClickUp

ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, è un'ottima alternativa a Productive.io che riunisce in un unico posto la gestione di attività e progetti, la collaborazione in team e la pianificazione delle risorse. Se sei stanco di passare da uno strumento all'altro, la piattaforma all-in-one di ClickUp centralizza progetti, conoscenze, chat e persino l'assistenza dell'IA, aiutando team di tutte le dimensioni a lavorare in modo più intelligente.

Pianifica, organizza e collabora a qualsiasi progetto con le attività di ClickUp

Al centro della soluzione di project management ClickUp ci sono le attività di ClickUp, che consentono di suddividere progetti complessi in passaggi gestibili e tracciabili. La parte migliore? A differenza di altri strumenti di project management che mancano di flessibilità, le attività di ClickUp si adattano a qualsiasi flusso di lavoro.

Con i campi personalizzati in ClickUp, puoi fare spazio a tutti i dettagli delle attività, dagli assegnatari e le date di scadenza ai budget, ai livelli di priorità, ai nomi dei client e persino ai Tag personalizzati che si adattano al tuo flusso di lavoro. Allega link, documenti e clip audio o video direttamente nelle attività per aggiungere contesto.

Le dipendenze delle attività di ClickUp assicurano che i team sappiano cosa deve essere fatto per primo, mentre gli stati personalizzati vanno oltre i soliti "Da fare" e "Terminato", rendendo più dinamico il monitoraggio dello stato. E con i livelli di priorità, tutti rimangono concentrati su ciò che conta di più.

Ovviamente, gestire le attività è una cosa, ma tenere traccia del tempo speso per svolgerle è un'altra. Ecco a voi ClickUp Time Tracking. Avvia e interrompi i timer da qualsiasi dispositivo, registra le ore manualmente o sincronizza con app come Toggl e Harvest per voci di tempo senza interruzioni. Inoltre, i report dettagliati suddividono le ore fatturabili, aiutando i team a ottimizzare la produttività.

Registra il tempo manualmente o retroattivamente da qualsiasi dispositivo utilizzando il monitoraggio del tempo su ClickUp

Per i team distribuiti, la collaborazione in tempo reale garantisce che nessuno venga escluso. Con il rilevamento della collaborazione di ClickUp , il tuo team può vedere quando i colleghi stanno apportando modifiche ai documenti e alle lavagne online condivisi , mentre la sincronizzazione automatica mantiene gli aggiornamenti istantanei. Niente più confusione, solo uno stato del progetto fluido.

Scopri quando altri utenti stanno modificando un documento con la collaborazione in tempo reale su ClickUp

L'IA contestuale e conversazionale di ClickUp Brain all'interno del tuo spazio di lavoro semplifica la gestione delle attività automatizzando gli aggiornamenti e gli standup dei progetti, redigendo riepiloghi delle attività e suggerendo azioni da intraprendere per mantenere i progetti in carreggiata, il tutto in pochi secondi.

Utilizzando Ask AI in ClickUp, i team trovano immediatamente le informazioni chiave, eliminando il tempo sprecato a scavare in enormi cartelle ed elenchi. La gestione di attività ripetitive permette ai team di concentrarsi su lavori ad alto impatto invece che su lavori manuali impegnativi.

Genera contenuti, recupera i dati dell'area di lavoro e mantieni il controllo del tuo lavoro con ClickUp Brain

Stai cercando di ridurre ulteriormente il lavoro manuale e ripetitivo? Le Automazioni ClickUp attivano azioni basate su condizioni personalizzate, gestendo aggiornamenti ripetitivi, assegnazioni di compiti e notifiche. Ciò significa meno clic, meno seccature e un flusso di lavoro più efficiente per il progetto.

Aumenta la tua produttività con le scorciatoie per i progetti e le automazioni del flusso di lavoro su ClickUp

E se hai bisogno di un vantaggio iniziale, i modelli personalizzabili di project management di ClickUp rendono facile la configurazione.

Ottieni un modello gratis Gestisci i progetti dall'inizio alla fine senza intoppi con il modello di project management ClickUp

Il modello di project management di ClickUp aiuta i team a gestire progetti complessi senza compartimenti stagni, garantendo una chiara allocazione delle risorse, la comunicazione con il cliente e la sequenza dei progetti fin dal primo giorno.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Collabora facilmente con il tuo team, i tuoi partner e i tuoi clienti utilizzando ClickUp Docs . Limita l'accesso ai dati aziendali sensibili per mantenere privacy e sicurezza

Personalizza la tua area di lavoro con oltre 15 viste ClickUp , come la vista Tabella per la creazione di database, la vista Gantt per il monitoraggio delle sequenze temporali e la vista Bacheca per tenere traccia dell'avanzamento delle attività nelle varie fasi

Utilizza ClickUp Moduli per acquisire in modo efficiente richieste, feedback e contributi ai sondaggi

Collaborare e fare brainstorming in tempo reale con le lavagne online ClickUp

Connettiti con oltre 1.000 app utilizzando le integrazioni ClickUp per ottimizzare i flussi di lavoro e centralizzare i dati chiave dei tuoi progetti in un unico strumento

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra le piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta al suo ampio set di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Utilizziamo ClickUp per la gestione di tutti i nostri progetti e attività, nonché come base di conoscenza. È stato adottato anche per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per molti altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter gestire tutto questo con un unico prodotto, poiché le cose possono essere facilmente collegate tra loro.

Utilizziamo ClickUp per la gestione di tutti i nostri progetti e attività, nonché come base di conoscenza. È stato inoltre adottato per il monitoraggio e l'aggiornamento del nostro framework OKR e per molti altri casi d'uso, tra cui grafici di flusso, moduli di richiesta ferie e flussi di lavoro. È fantastico poter offrire tutto questo in un unico prodotto, poiché le cose possono essere facilmente collegate tra loro.

2. Monday. com (Il migliore per la pianificazione intuitiva e visiva dei progetti)

Immagina di mappare l'intero progetto in un colpo d'occhio, senza disordine né confusione. Monday.com offre ai team quel vantaggio intuitivo con strumenti di project management visivi come i grafici dinamici di Gantt, le bacheche Kanban e le dashboard di progetto.

Semplifica la gestione delle attività consentendo di assegnare titolari, impostare priorità e monitorare lo stato in tempo reale. Automazioni integrate eliminano le attività ripetitive, mantenendo i progetti in movimento senza continui aggiornamenti manuali.

Monday.com migliori funzionalità/funzioni

Integrazione con strumenti di terze parti come Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack e Mailchimp

Consentire ai membri del team di aggiungere e modificare contemporaneamente i contenuti dei progetti

Ottieni supporto per dashboard e video integrati in modo che le informazioni siano organizzate in un unico posto

Limiti di Monday.com

Le visualizzazioni Sequenza, Gantt e Calendario sono limitate al piano Standard e superiori, limitando gli utenti del piano Basic

Automazioni, integrazioni e app sono funzionalità/funzioni premium che richiedono piani di livello superiore

Prezzi di Monday.com

Gratis: Free Forever

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2: 4. 7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com

Nel complesso fa un lavoro fantastico. Ci è voluto un po' di tempo per capire come disporre al meglio le nostre bacheche, i sotto-elementi e le connessioni. Non abbiamo utilizzato alcun modello predefinito. La visibilità che crea è impressionante e, grazie alle automazioni, non perdiamo più scadenze e dettagli.

Nel complesso fa un lavoro fantastico. Ci è voluto un po' di tempo per capire come disporre al meglio le nostre bacheche, i sotto-elementi e le connessioni. Non abbiamo utilizzato alcun modello predefinito. La visibilità che crea è impressionante e, grazie alle automazioni, non perdiamo più scadenze e dettagli.

3. Asana (la migliore per la gestione delle attività e dei flussi di lavoro)

via Asana

Curiosità: Asana è nato come strumento interno di gestione delle attività sviluppato da due ingegneri di Facebook. Oggi è diventato una piattaforma di gestione del lavoro che consente di gestire le attività, delegare le responsabilità e monitorare lo stato.

L'automazione basata sull'IA, l'allineamento degli obiettivi e la reportistica in tempo reale garantiscono che i team rimangano produttivi e concentrati sulle attività con priorità più alta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Connessione dei progetti agli obiettivi aziendali o organizzativi

Automatizza i processi ripetitivi con semplici regole di automazione e modelli integrati

Limiti di Asana

Funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale limitate rispetto alla concorrenza

Il piano Free ha restrizioni sulle dimensioni del team e sulla reportistica avanzata

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $/utente al mese

Avanzato: 30,49 $/utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana

Asana è ottimo per gestire le attività del tuo team, ma è anche molto utile per tenere traccia dei tuoi progetti e delle tue attività. Puoi utilizzare diversi progetti/bacheche per tenere tutto organizzato e avere una visione chiara di ciò che deve essere fatto, chi è coinvolto e quando ogni specifica attività è dovuta.

Asana è ottimo per gestire le attività del tuo team, ma è anche molto utile per tenere traccia dei tuoi progetti e delle tue attività. Puoi utilizzare diversi progetti/bacheche per tenere tutto organizzato e avere una visione chiara di ciò che deve essere fatto, chi è coinvolto e quando ogni specifica attività deve essere terminata.

💡 Suggerimento dell'esperto: Uno dei motivi principali per cui i progetti si trascinano all'infinito è una vaga definizione di cosa significhi effettivamente "terminato". Il progetto è completato quando vengono presentati i risultati finali? Quando il client approva? Quando è attivo e genera risultati? Stabilisci fin dall'inizio chiari criteri di esito positivo, in modo che non ci siano ambiguità al momento di chiudere il progetto. Altrimenti, rischi revisioni infinite e un cambiamento di portata che erode la tua sequenza e il tuo budget.

4. Zapier (il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro e le integrazioni)

tramite Zapier

Certo, Zapier non è il tipico software di project management. Tuttavia, è la piattaforma di automazione di riferimento per le aziende che lavorano con le più popolari piattaforme di project management. Se stai cercando di snellire le operazioni ed eliminare le attività ripetitive, Zapier può aiutarti.

Collega Zapier al tuo strumento di gestione dei progetti e ad oltre 7.000 altre app per automatizzare i flussi di lavoro, senza bisogno di codice. Dì addio alle noiose attività manuali e dai il benvenuto all'efficienza. Grazie alle informazioni fornite dall'IA, i team possono concentrarsi sul lavoro di alto valore, mentre l'automazione si occupa del lavoro più impegnativo.

Le migliori funzionalità di Zapier

Crea flussi di lavoro personalizzati, chiamati Zaps, utilizzando il generatore di automazioni senza codice

Assegnare automaticamente le attività ai team giusti in base a regole personalizzate

Inizia subito con modelli di automazione pronti all'uso

Limiti di Zapier

Non dispone di monitoraggio delle attività e reportistica integrati, e richiede l'integrazione con strumenti di project management

I flussi di lavoro complessi possono richiedere la risoluzione di problemi, soprattutto per gli utenti non tecnici

Prezzi Zapier

Free

Professional: a partire da 29,99 $/mese

Team: a partire da 103,50 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4. 5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.900+ recensioni)

5. Jira (la migliore per i team di sviluppo software e Agile)

tramite Jira

Gestisci un team tecnico che non può fare a meno della metodologia Agile? I tuoi compagni di team si sentiranno a casa con Jira.

Sviluppato da Atlassian, Jira è pensato per team Agile che gestiscono progetti complessi e offre potenti strumenti per il piano di sprint, il monitoraggio dei problemi e l'automazione del flusso di lavoro.

Consente ai team di suddividere le attività, monitorare le dipendenze e ottimizzare la consegna con informazioni basate sull'IA. Con reportistica integrata per i progetti, integrazioni e flussi di lavoro altamente personalizzabili, Jira mantiene i team di sviluppo allineati ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Utilizza il monitoraggio avanzato di problemi e sprint per supportare le metodologie Agile e Scrum

Collaborazione in tempo reale con integrazioni per Figma, Slack, Google Drive e altri ancora

Ottimizza le prestazioni del team con reportistica e approfondimenti completi

Limiti di Jira

La configurazione complessa può richiedere competenze da parte dell'amministratore per una completa ottimizzazione

Problemi di prestazioni su larga scala, soprattutto con database di grandi dimensioni e progetti ad alto volume

Prezzi di Jira

Gratis: Fino a 10 utenti

Standard: 7,53 $/utente al mese

Premium: 13,53 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4. 3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 15.000 recensioni)

🧠 Curiosità: Il Manifesto Agile, che ha trasformato il project management nello sviluppo di software, è stato scritto e sviluppato da un gruppo di sviluppatori nel 2001, in una stazione sciistica nello Utah!

6. Wrike (il migliore per il project management a livello di azienda)

tramite Wrike

Non tutti i progetti vanno secondo i piani: chiedetelo alla 3M! Quando lo scienziato Spencer Silver si mise in testa di creare un adesivo super forte, ne inventò invece uno debole. Ma invece di considerarlo un fallimento, la 3M gli trovò un nuovo scopo, dando vita a una delle forniture per ufficio più iconiche di sempre: i Post-it.

Un ottimo project management non consiste solo nel rispettare il piano, ma anche nell'adattarsi quando le cose non vanno come previsto. È qui che entra in gioco Wrike.

Wrike aiuta i team a rimanere agili con sicurezza a livello di azienda, integrazioni con strumenti come Slack, Microsoft, Google e Adobe e dashboard in tempo reale che evidenziano i colli di bottiglia prima che facciano deragliare lo stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Passa da grafici Gantt, bacheche Kanban, tabelle e dashboard per il monitoraggio dei progetti

Dashboard, flussi di lavoro e modelli personalizzati per il tuo team

Aggiornamenti in tempo reale sui progetti, monitoraggio delle prestazioni e analisi dei dati, tutto in un unico strumento

Limiti di Wrike

Altamente flessibile ma troppo impegnativo da impostare per i principianti

Funzionalità/funzioni avanzate come automazione e IA sono disponibili solo nei piani premium, il che rende il tutto costoso per i team più piccoli

Prezzi di Wrike

Free

Professionale: 10 $/utente al mese

Business: 25 $/utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4. 2/5 (3.700+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (2.700+ recensioni)

7. Teamwork (il migliore per la gestione di client e agenzie)

tramite Teamwork

La maggior parte degli strumenti di project management sono pensati per i team interni. Ma se si volesse uno strumento più solido rivolto ai clienti? Teamwork potrebbe essere la soluzione.

Si tratta di una piattaforma di project management progettata specificamente per le aziende che si concentrano sui servizi ai clienti. Semplifica l'onboarding, la gestione e la consegna dei clienti in modo che tutti rimangano sulla stessa pagina. Agenzie, servizi IT, società di consulenza e team di ingegneri possono trarre vantaggio dalle funzionalità di collaborazione in tempo reale di Teamwork.

Le migliori funzionalità per il lavoro di squadra

Monitoraggio in tempo reale delle ore fatturabili, monitoraggio dei budget e garanzia di una fatturazione accurata

Accedi a modelli di progetto predefiniti per lo sviluppo di siti web, l'onboarding dei clienti e altro ancora

Visualizza la disponibilità del team, ottimizza i carichi di lavoro e pianifica le risorse in modo efficiente

Limiti del lavoro di squadra

Non adatto a team non coinvolti nel servizio clienti

Mancano strumenti di gestione della documentazione di progetto integrati e robusti

Sebbene lo strumento sia ricco di funzionalità/funzioni, i costi possono aumentare rapidamente man mano che le aziende crescono

Prezzi Teamwork

Deliver: 13,99 $/utente al mese

Grow: 25,99 $/utente al mese

Scala: 69,99 $/utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4. 4/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non ho dovuto perdermi in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e impostare scadenze senza sentirmi come se stessi decifrando un codice segreto.

Teamwork ha un'interfaccia super intuitiva; non ho dovuto perdermi in un mare di impostazioni per iniziare. Sono stato in grado di creare progetti, assegnare attività e impostare scadenze senza avere la sensazione di decifrare un codice segreto.

8. Scoro (il migliore per la gestione finanziaria e aziendale)

tramite Scoro

Immagina di dover lottare con più strumenti solo per far funzionare bene la tua società di consulenza o la tua agenzia. Con Scoro, puoi invece integrare in un unico sistema il project management, il CRM, i preventivi, la fatturazione e la reportistica.

La piattaforma aiuta i team a rimanere organizzati, ottimizzare le risorse e ottenere informazioni in tempo reale senza il fastidio di dover passare da un'app all'altra. Vanta inoltre un design intuitivo e solide integrazioni con strumenti come Slack e Google Calendar, rendendo più efficienti le operazioni quotidiane.

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare un'unica piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Ottieni informazioni in tempo reale su costi, ricavi e redditività dei progetti per garantire un esito positivo dal punto di vista finanziario

Ottimizza la capacità del team, previeni il sovraccarico di lavoro e migliora i tassi di utilizzo delle risorse

Limiti di Scoro

Progettato esclusivamente per progetti e attività aziendali di tipo service-based

Più strutturato attorno ai progetti finanziari e alle operazioni aziendali piuttosto che alla collaborazione a livello di attività

Più costoso rispetto alla maggior parte degli altri strumenti di project management

Prezzi Scoro

*essential: 28 $/utente al mese

Standard: 42 $/utente al mese

Pro: 71 $/utente al mese

Il massimo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Scoro

G2: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (230+ recensioni)

👀 Lo sapevi? Il termine "project manager" ha preso piede durante la seconda guerra mondiale, quando l'esercito statunitense aveva bisogno di un modo strutturato per supervisionare le complesse operazioni belliche. Da allora, il project management si è evoluto in una disciplina fondamentale in tutti i settori, ma non tutti gli strumenti sono costruiti per lo stesso scopo.

9. Kantata (la migliore per la gestione delle risorse e le previsioni)

tramite Kantata

A differenza dei software di project management generici progettati per un uso ampio, Kantata è stato appositamente progettato per le società di consulenza e le agenzie che vogliono tenere d'occhio la gestione delle spese.

Offre previsioni avanzate dei progetti, monitoraggio in tempo reale dello stato del portfolio e contabilità integrata dei progetti, aiutando le aziende a ottimizzare la redditività e l'efficienza.

Offre un alto livello di supervisione strategica alle aziende basate sui servizi.

Le migliori funzionalità di Kantata

Monitoraggio delle ore di lavoro, delle spese e della fatturazione con funzionalità/funzioni di conformità automatizzate

Raccogli feedback dei clienti e informazioni utili tramite sondaggi

Previsione dei requisiti delle risorse basati sul progetto

Limiti di Kantata

Adatto solo per servizi professionali o società di consulenza

Più adatto per il monitoraggio finanziario e la pianificazione delle risorse piuttosto che per le attività e i flussi di lavoro

Non dispone di Kanban, Gantt e altre opzioni flessibili di monitoraggio e visualizzazione dei progetti

Prezzi Kantata

Prezzi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4. 2/5 (più di 1.400 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kantata

È stato ottimo per gestire il tempo e l'allocazione dei progetti. La parte relativa ai dati richiede un po' di talento per essere gestita, ma se la tua azienda può avere una persona dedicata, allora è molto gestibile.

È stato ottimo per gestire il tempo e l'allocazione dei progetti. La parte relativa ai dati richiede un po' di talento per essere gestita, ma se la tua azienda può avere una persona dedicata, allora è molto gestibile.

💡 Suggerimento: I migliori project manager considerano ogni progetto come un'opportunità di apprendimento. Dopo aver completato il progetto, conducete un'analisi post mortem per valutare cosa è andato bene e cosa no. Documentate queste informazioni e applicatele ai futuri progetti dei clienti. Nel tempo, questi piccoli aggiustamenti perfezioneranno il vostro flusso di lavoro e renderanno ogni nuovo progetto più fluido del precedente.

10. Accelo (Ideale per aziende di servizi e automazioni)

tramite Accelo

Le aziende di servizi si basano sull'efficienza, ma destreggiarsi tra più strumenti e flussi di lavoro manuali può creare colli di bottiglia. Accelo centralizza il project management, la gestione delle vendite, il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la reportistica in un'unica piattaforma, riducendo le inefficienze e migliorando la supervisione.

Grazie all'automazione del flusso di lavoro, al monitoraggio in tempo reale e a un portale client, i team possono rimanere allineati, semplificare le operazioni e mantenere una chiara visibilità su ogni progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Automatizza le attività ripetitive, trigger le azioni e riduci il lavoro manuale

Offri ai clienti aggiornamenti in tempo reale sui progetti con un portale dedicato

Passa senza problemi dalle operazioni commerciali all'esecuzione dei progetti, mantenendo i team allineati sulle aspettative dei clienti

Limiti di Accelo

Principalmente per aziende e agenzie di servizi

Non offre un piano Free per piccoli team o startup

Prezzi Accelo

Prezzi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2: 4. 4/5 (più di 500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (170+ recensioni)

11. Workamajig (ideale per le agenzie creative)

tramite Workamajig

Nell'era di "Mad Men", le agenzie lavoravano con il whisky, l'istinto e un sacco di scartoffie. Oggi i team creativi hanno bisogno di qualcosa di più delle buone idee: hanno bisogno di una struttura. Questo è ciò che Workamjig mette in tavola.

Progettato specificamente per le agenzie creative, Workamajig combina project management, budgeting, pianificazione delle risorse e collaborazione con i clienti.

Dal monitoraggio delle attività alla gestione dei preventivi dei fornitori e all'automazione della fatturazione, semplifica tutto in modo che la tua agenzia possa rimanere organizzata, efficiente e redditizia

Workmajig: le migliori funzionalità/funzioni

Semplifica le revisioni creative con strumenti di markup integrati e l'instradamento delle approvazioni

Utilizza il portale client per richieste, approvazioni e comunicazioni in tempo reale

Assegnazione efficace delle risorse e automazione delle attività per garantire il corretto svolgimento dei flussi di lavoro

Limiti di Workamajig

Progettato principalmente per le agenzie creative, potrebbe non essere l'ideale per altri settori

La piattaforma potrebbe richiedere una curva di apprendimento ripida e tempo per l'implementazione

Prezzi di Workamajig

In-house: 41 $/mese per 10 utenti

Agenzia: 41 $/mese per 10 utenti

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workamajig

G2: 3. 8/5 (280+ recensioni)

Capterra: 3. 7/5 (320+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workamajig

Software completo e di facile utilizzo. Adoro la reportistica personalizzabile e il modo in cui le funzioni di project management, monitoraggio del tempo e contabilità sono tutte interconnesse.

Software completo e di facile utilizzo. Adoro la reportistica personalizzabile e il modo in cui le funzioni di project management, monitoraggio del tempo e contabilità sono tutte interconnesse.

ClickUp: l'alternativa a Productive.io che non fa una piega

Un buon strumento di project management dovrebbe semplificare il lavoro, non rendere difficile la gestione dello strumento stesso. Quando si sceglie con saggezza, si mantiene la sincronizzazione dei team, si rimuovono gli ostacoli e si rende la collaborazione più semplice in tutta l'organizzazione.

Se Productive.io ti sembra limitante, ClickUp potrebbe essere la soluzione adattabile di cui hai bisogno. Con le sue viste flessibili dei progetti, le potenti automazioni e i prezzi che non faranno piangere il tuo team finanziario, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere i progetti in carreggiata e far fluire le entrate. Niente più giocoleria di strumenti, niente più scadenze mancate, solo un'area di lavoro che funziona per te.

I team che passano a ClickUp riferiscono di sostituire almeno tre strumenti al prezzo di uno, risparmiando più di 3 ore ogni settimana. Questo è ciò che chiamiamo un investimento vantaggioso per tutti!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e passa a una nuova era di efficienza.