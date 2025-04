I 10 migliori strumenti di IA per l'eccellenza nella gestione del rischio nel 2025

La storia dimostra che non riuscire a identificare i potenziali rischi può portare al disastro. Prendiamo uno dei più grandi crolli finanziari nella storia degli Stati Uniti: il crollo del debito di 619 miliardi di dollari di Lehman Brothers, che ha fatto crollare i mercati finanziari globali nel 2008.

La causa? Una valutazione inadeguata dei rischi dei loro titoli rischiosi garantiti da ipoteca.

Fortunatamente per noi, la gestione del rischio si è evoluta molto da allora. Gli strumenti di gestione del rischio basati sull'intelligenza artificiale utilizzano l'apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati, l'analisi predittiva per individuare i fattori di rischio e il monitoraggio in tempo reale per prevenire i disastri prima che si verifichino.

Che si tratti di conformità normativa, violazioni dei dati, rilevamento delle frodi o gestione dei rischi di progetto, l'IA sta rendendo la gestione del rischio più veloce e intelligente grazie all'elaborazione del linguaggio naturale.

Ecco un elenco dei 10 migliori strumenti di IA per la valutazione e la gestione dei rischi dei progetti, per aiutare la tua organizzazione ad affrontare i rischi dei progetti, a mantenere la conformità normativa e a stare al passo con i tempi!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una breve panoramica dei migliori strumenti di IA per la gestione del rischio e dei loro punti di forza: : Il migliore per la gestione dei rischi basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro ClickUp: Il migliore per la gestione dei rischi basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro LogicManager: Il migliore per la gestione dei rischi aziendali e la conformità normativa RiskWatch: Ideale per la gestione dei rischi incentrata sulla sicurezza e il monitoraggio della conformità Previse: Ideale per il rilevamento dei rischi basato sull'IA nel commercio di energia LogicGate: Ideale per la gestione della governance, dei rischi e della conformità su larga scala Resolver: Ideale per la gestione dei rischi e della conformità a livello aziendale Quantifind: Il migliore per il rilevamento dei reati finanziari e la valutazione dei rischi basati sull'IA Darktrace: La soluzione migliore per la gestione dei rischi informatici basata sull'IA e il rilevamento autonomo delle minacce Riskified: la soluzione migliore per la prevenzione delle frodi basata sull'IA nell'e-commerce IBM OpenPages con Watson: Ideale per la governance basata sull'IA, la gestione dei rischi e la gestione della conformità

I rischi sono inevitabili. Il business non può esistere senza di essi, perché senza di essi la crescita non sarebbe possibile.

Statisticamente parlando, il 57% dei professionisti del rischio afferma di aver già riscontrato un miglioramento nel processo decisionale e informazioni utili con l'uso di applicazioni tecnologiche.

La chiave per la certezza in situazioni incerte? Valutazioni approfondite dei rischi per individuare potenziali minacce e un'efficace mitigazione dei rischi con strumenti di IA.

📌 Ecco quindi i vantaggi e le funzionalità/funzioni chiave che la giusta soluzione di gestione del rischio deve offrire per una gestione efficace del rischio nella vostra organizzazione:

Monitoraggio in tempo reale: Fornisce informazioni immediate sui fattori di rischio mutevoli

Analisi predittiva: utilizza l'apprendimento automatico per identificare modelli e prevedere rischi futuri

Flussi di lavoro automatizzati: Riduce gli errori manuali e migliora l'efficienza

Rilevamento delle frodi: Identifica attività sospette nelle transazioni finanziarie

Monitoraggio della conformità: garantisce il rispetto delle normative e previene le sanzioni

Dashboard personalizzabili: Reportistica dei rischi su misura per il tuo settore e le tue esigenze aziendali

Integrazione dei dati: Si connette perfettamente ai sistemi esistenti per valutazioni complete dei rischi

Capacità di apprendimento automatico: utilizza algoritmi avanzati per identificare modelli e rilevare anomalie, consentendo il rilevamento proattivo dei rischi

*reportistica e visualizzazione: genera report chiari e basati sui dati con ausili visivi per comunicare efficacemente le informazioni sui rischi

Sicurezza e privacy dei dati: Garantisce il rispetto di solide pratiche di sicurezza per proteggere i dati sensibili e mantenere la conformità normativa

La selezione del giusto strumento di gestione del rischio basato sull'IA non serve solo a evitare le minacce, ma anche a sfruttare gli strumenti di IA per un processo decisionale più intelligente all'interno dell'organizzazione.

L'IA nella gestione del rischio non è una novità, ma con i fattori di rischio odierni che si moltiplicano più velocemente che mai, trovare la giusta soluzione di gestione del rischio basata sull'IA è fondamentale per le aziende. Immergiamoci nell'elenco dei primi 10!

1. ClickUp (ideale per la gestione dei rischi basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro)

Secondo McKinsey, il 72% delle organizzazioni utilizza attualmente sistemi di IA, il che rende evidente che le aziende stanno dando priorità all'automazione e all'analisi predittiva per anticipare i rischi e proteggere il proprio business.

Ma ecco il problema. I rischi dei progetti sono sparsi in strumenti scollegati tra loro, il che rallenta il processo decisionale e aumenta l'esposizione al rischio. Non c'è da stupirsi che solo il 34% dei professionisti ritenga che la propria organizzazione sia preparata a gestire i rischi in modo efficace.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, con una piattaforma di gestione del rischio all-in-one basata sull'IA che riunisce in un unico posto project management, valutazione e comunicazione.

Grazie a informazioni in tempo reale, automazione delle attività basata sull'IA e dashboard personalizzabili, ClickUp aiuta i team a identificare i potenziali rischi, semplificare le operazioni e migliorare la conformità normativa.

Basta nottate passate a scavare tra infiniti fogli di calcolo per trovare il prossimo grande rischio finanziario: ClickUp automatizza e organizza tutto per te:

✅ ClickUp Brain: il tuo assistente per la gestione dei rischi basato sull'IA

Simulazione di potenziali rischi, conformità e tecniche di mitigazione con ClickUp Brain

Hai mai desiderato un assistente in grado di analizzare i rischi di un progetto, prevedere potenziali problemi di conformità e suggerire strategie di mitigazione dei rischi?

Questo è ClickUp Brain, un assistente basato sull'IA che collega attività, documenti e informazioni sui rischi in un unico posto.

Che tu stia generando un piano di gestione del rischio di un progetto o identificando modelli nei dati storici, l'identificazione del rischio non è più un'operazione basata su congetture. Inizia subito a elaborare strategie con un generatore di piani di gestione del rischio e un prompt di valutazione del rischio, il tutto in pochi secondi.

✅ Lavagne online ClickUp: l'IA si unisce al monitoraggio visivo dei rischi con questo modello di valutazione dei rischi

La gestione del rischio non riguarda solo i numeri, ma anche la comprensione dell'esposizione al rischio in modo sensato.

Le lavagne online ClickUp trasformano il lavoro richiesto per la gestione dei rischi in uno spazio interattivo basato sull'IA, in cui i team possono mappare i rischi, fare brainstorming sulle strategie di mitigazione e collaborare in tempo reale.

Ottieni un modello gratis Semplifica il brainstorming delle strategie di monitoraggio e mitigazione dei rischi in un'area di lavoro aperta e collaborativa con il modello di valutazione dei rischi di ClickUp

Il modello di valutazione del rischio sulla lavagna online di ClickUp, uno strumento collaborativo aperto, facilita il monitoraggio in tempo reale, in modo da essere sempre aggiornati sulle strategie future e sullo stato di avanzamento.

💡 Suggerimento: utilizza note adesive e tag codificati per colore per visualizzare le aree ad alto rischio e dare priorità al lavoro richiesto per la mitigazione dei rischi.

✅ Attività di ClickUp: organizzare la gestione del rischio come un professionista

Automatizza le attività e i flussi di lavoro convergenti con le attività di ClickUp, che offre oltre 15 visualizzazioni, l'integrazione di ClickUp Docs e altro ancora

Pensa alle valutazioni del rischio come a un progetto per la stabilità: senza un piano solido, le lacune impreviste possono portare a problemi. Che si tratti di identificare i rischi, monitorare i problemi o fare reportistica, le attività di ClickUp garantiscono che ogni passaggio sia semplificato e infallibile.

Con oltre 15 visualizzazioni delle attività, puoi visualizzare le valutazioni dei rischi a modo tuo: utilizza la vista Calendario per pianificare le revisioni dei rischi, la vista Sequenza per monitorare lo stato e la vista Elenco multiplo per classificare i rischi nei diversi team.

📌 Esempio: invece di un registro dei rischi dispersivo, crea un "Dashboard di gestione dei rischi" in cui ogni potenziale problema è classificato in base alla gravità utilizzando campi personalizzati. Assegna livelli di priorità, da basso a urgente, in modo che il tuo team sappia a cosa prestare attenzione per primo.

✅ Modelli di registro dei rischi: Strutture di gestione dei rischi pronte all'uso

Ottieni il modello gratis Semplifica il monitoraggio e l'identificazione dei rischi con dati organizzati grazie al modello di registro dei rischi di ClickUp e tieni tutto in un unico posto

Il monitoraggio dei rischi non dovrebbe essere un processo complesso, composto da più passaggi. Il modello di registro dei rischi di ClickUp aiuta i team a valutare le categorie di rischio e ad analizzare i dati delle transazioni per identificare potenziali problemi di conformità. Inoltre, è possibile monitorare l'esposizione al rischio con un monitoraggio in tempo reale.

💡 Suggerimento dell'esperto: un registro dei rischi ben tenuto migliora il processo decisionale. Utilizza i campi personalizzati per mantenere i tuoi dati organizzati e aggiornati, in modo da garantire la conformità normativa e la trasparenza per le parti interessate, senza dover correre ai ripari all'ultimo minuto.

✅ Automazioni ClickUp: dimezza il carico di lavoro della gestione dei rischi

Assegnazione delle attività, monitoraggio dei report sullo stato di avanzamento e semplificazione delle tecniche di gestione del rischio con Automazioni ClickUp

La gestione manuale delle valutazioni dei rischi richiede molto tempo, quindi perché non lasciare che sia l'IA a fare il lavoro pesante? Le automazioni di ClickUp semplificano il lavoro richiesto dalla gestione dei rischi identificando i potenziali rischi, assegnando le attività di mitigazione ai team giusti e monitorando il loro stato in tempo reale.

ClickUp Automazioni invia anche notifiche istantanee quando un rischio aumenta, aiutando nella prevenzione delle frodi e nella reportistica degli incidenti.

📌 Esempio: risposta agli incidenti di sicurezza informatica Un'azienda rileva un rischio di violazione dei dati nel proprio sistema IT. Invece di delegare manualmente le attività, Automazioni ClickUp: Crea un'attività "Rischio critico per la sicurezza" e la assegna al team di sicurezza informatica.

Trigger una lista di controllo con passaggi di mitigazione predefiniti (ad esempio, reimpostare le credenziali, registri di controllo).

Invia un avviso ai dirigenti se l'attività rimane incompleta per 24 ore.

✅ ClickUp Dashboards: l'hub definitivo per la gestione dei rischi

Visualizza i fattori di rischio, la conformità e le metriche di rischio per trasformare i dati in informazioni fruibili con ClickUp Dashboard

La gestione dei rischi senza un hub dati centralizzato può portare a perdere metriche nelle valutazioni dei rischi.

Ecco perché gli oltre 50 widget personalizzabili di ClickUp Dashboards possono aiutarti a monitorare fattori di rischio, metriche di conformità ed esposizione finanziaria, tutto in un unico posto.

Che si tratti di monitoraggio delle tracce di controllo, monitoraggio di altre istituzioni finanziarie e mercati finanziari o identificazione delle minacce informatiche, tutto viene visualizzato e organizzato per una gestione efficace dei rischi.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio degli obiettivi: impostazione di obiettivi misurabili per la mitigazione dei rischi e monitoraggio dello stato nel tempo con impostazione di obiettivi misurabili per la mitigazione dei rischi e monitoraggio dello stato nel tempo con ClickUp Obiettivi

Strumenti di collaborazione: Utilizza Utilizza ClickUp Docs per documentare i rischi, assegnare la titolarità e facilitare le discussioni del team sulle strategie di gestione del rischio

Monitoraggio del tempo: monitoraggio accurato del tempo dedicato al lavoro richiesto per la mitigazione dei rischi, garantendo un'allocazione efficiente delle risorse

: Connetti ClickUp con software CRM, strumenti di analisi dei dati, sistemi finanziari e molti altri strumenti per una gestione dei rischi senza soluzione di continuità Integrazione con oltre 1000 strumenti: Connetti ClickUp con software CRM, strumenti di analisi dei dati, sistemi finanziari e molti altri strumenti per una gestione dei rischi senza soluzione di continuità

Flussi di lavoro personalizzabili: Creazione di processi di gestione del rischio su misura mediante l'impostazione di tipi di attività personalizzati, campi di monitoraggio del rischio e flussi di lavoro di approvazione

Viste multiple: Organizza i dati sui rischi in modo efficace con Organizza i dati sui rischi in modo efficace con oltre 15 viste ClickUp , tra cui la vista Tabella per il monitoraggio strutturato dei rischi, le Mappe mentali per visualizzare le dipendenze dei rischi e i Grafici Gantt per monitorare le sequenze di mitigazione

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma possono essere complesse per i nuovi utenti

L'app mobile non dispone di alcune funzioni disponibili nella versione desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di Capterra ha detto:

Uso ClickUp dall'inizio della mia carriera. Le sue funzionalità/funzioni avanzate e la sua interfaccia intuitiva consentono al nostro team di massimizzare la produttività e la precisione in ogni attività. Ogni progetto ora appare più organizzato e pulito.

Uso ClickUp dall'inizio della mia carriera. Le sue funzionalità/funzioni avanzate e la sua interfaccia intuitiva consentono al nostro team di massimizzare la produttività e la precisione per ogni attività. Ogni progetto ora sembra più organizzato e pulito.

2. LogicManager (il migliore per la gestione dei rischi aziendali e la conformità normativa)

Tramite LogicManager

Quando si tratta di gestione del rischio aziendale (ERM), un approccio frammentario non è sufficiente, soprattutto quando la conformità normativa e le valutazioni del rischio richiedono precisione.

LogicManager riunisce tutto sotto un unico tetto e soddisfa tutte le esigenze di mitigazione del rischio. Offre un hub centralizzato per la gestione del rischio che aiuta le organizzazioni a identificare i potenziali rischi, prevedere gli effetti a catena e automatizzare il monitoraggio della conformità.

Le migliori funzionalità di LogicManager

Consolidare i dati sui rischi, le informazioni sulla conformità e i programmi di audit per visualizzare in modo unificato i rischi dell'organizzazione

Analizzare i quadri di valutazione del rischio su misura per le normative e gli standard specifici del settore

Genera reportistica dettagliata, mappe di calore e dashboard per visualizzare i profili di rischio e dare priorità alle minacce

Monitoraggio dell'efficacia delle strategie di mitigazione, per garantire che i rischi siano gestiti correttamente

Valutare la maturità della gestione dei rischi di un'organizzazione e identificare le aree di miglioramento

Limiti di LogicManager

Gestire enormi set di dati sui rischi può essere difficile, rendendo impegnative la navigazione e l'analisi

Alcuni utenti ritengono che gli strumenti di reportistica non siano sufficientemente approfonditi per presentare informazioni sui rischi a diversi soggetti interessati

Le organizzazioni devono aggiornare e adeguare frequentemente le loro valutazioni dei rischi

Prezzi di LogicManager

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicManager

G2: 4. 5/5 (50+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LogicManager?

Secondo questo utente G2:

La piattaforma è molto facile da capire a livello generale e gli utenti/amministratori hanno bisogno di pochissima formazione per iniziare a utilizzarla. Sono l'amministratore di sistema principale e ci sono state diverse iterazioni su come abbiamo implementato i nostri controlli in LogicManager.

La piattaforma è molto facile da capire a un livello elevato e gli utenti/amministratori hanno bisogno di pochissima formazione per iniziare a utilizzarla. Sono l'amministratore di sistema principale e ci sono state diverse iterazioni su come abbiamo implementato i nostri controlli in LogicManager.

3. RiskWatch (il migliore per la gestione dei rischi incentrata sulla sicurezza e il monitoraggio della conformità)

Tramite RiskWatch

Riskwatch è una soluzione per la gestione del rischio che dà priorità alla valutazione dei rischi, al monitoraggio della conformità e all'analisi della sicurezza.

Invece di annegare nei fogli di calcolo, RiskWatch aiuta le organizzazioni a identificare i potenziali rischi, analizzare le minacce e monitorare la conformità, il tutto da una dashboard di facile utilizzo.

Le migliori funzionalità di RiskWatch

Accedi agli strumenti per individuare i potenziali rischi, valutarne la gravità e determinarne la probabilità

Aiuta a classificare i rischi in base al livello di impatto e a creare strategie di mitigazione mirate

Consente di rispondere rapidamente a incidenti di sicurezza, violazioni della conformità e interruzioni operative

Fornire informazioni in tempo reale sull'esposizione al rischio, sulle minacce alla sicurezza e sulla conformità normativa

Consentire agli utenti di generare reportistica su misura e condividere i risultati chiave con le parti interessate

Utilizzare l'analisi dei dati di terze parti per valutare il rischio in base alla posizione, agli standard del settore e agli incidenti passati

Limiti di RiskWatch

Potrebbe avere difficoltà a rilevare i rischi emergenti che non sono stati presi in considerazione nell'analisi iniziale dei rischi

Alcuni rischi a bassa probabilità e ad alto impatto potrebbero passare inosservati

Ottenere dati da fonti finanziarie, operative ed esterne può essere complesso

Prezzi di RiskWatch

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RiskWatch

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: Una parte importante della tua forza lavoro ha bisogno di aiuto esterno per identificare il contesto. Circa il 33% dei knowledge worker contatta da 1 a 3 persone al giorno solo per raccogliere il contesto di cui ha bisogno. Ma se tutto fosse già documentato e facilmente accessibile? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain, cambiare contesto non è più una sfida. Basta porre la domanda direttamente dall'area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dall'area di lavoro e dalle app di terze parti connesse!

4. Previse (la soluzione migliore per il rilevamento dei rischi basato sull'IA nel commercio di energia)

Via Previse

Previse Coral è un sistema di gestione dei rischi e del trading energetico (ETRM) basato sull'IA, progettato per aiutare le aziende energetiche a identificare i potenziali rischi, gestire l'esposizione e rispondere alle fluttuazioni del mercato in tempo reale.

Sviluppato appositamente per il commercio europeo di elettricità, gas naturale e certificati, Previse Coral fornisce analisi basate sull'IA con funzionalità/funzioni di reportistica personalizzabili. Ciò garantisce alle aziende di stare al passo con i rischi di mercato imprevedibili.

Prevedi le migliori funzionalità/funzioni

Utilizzare l'apprendimento automatico per analizzare i dati delle transazioni e rilevare attività fraudolente o rischi finanziari

Inviare avvisi istantanei sui potenziali rischi man mano che si verificano le transazioni, consentendo una risposta rapida

Genera reportistica personalizzata sui rischi in base alle esigenze aziendali specifiche e ai profili di rischio

Design intuitivo per una facile navigazione, monitoraggio dei rischi e interpretazione dei dati

Adattarsi ai crescenti volumi di dati e alle crescenti complessità del mercato

Prevedere i limiti

Forte dipendenza dall'integrazione dei dati di mercato per calcoli accurati del rischio, che può essere limitante in mercati volatili

Personalizzazione limitata per esigenze aziendali con esigenze commerciali di nicchia

Potenziale curva di apprendimento per gli utenti che gestiscono modelli di rischio finanziario complessi

Previsione dei prezzi

Azienda: Prezzi personalizzati

Previsioni di valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? IA e ML non sono la stessa cosa: considera l'IA come il cervello e l'ML come il processo di apprendimento. Quasi due terzi delle aziende in ogni regione utilizzano ora l'IA in almeno una funzione aziendale! Fai riferimento alle sfumature tra IA e apprendimento automatico per comprendere i concetti!

5. LogicGate (la soluzione migliore per la governance, la gestione dei rischi e la conformità su larga scala)

Via LogicGate

LogicGate è progettato come una piattaforma di governance, rischio e conformità (GRC) che aiuta le organizzazioni a valutare i rischi, automatizzare i flussi di lavoro e semplificare la conformità all'interno di un unico sistema personalizzabile.

Invece di passare da un foglio di calcolo all'altro e rincorrere le tracce di controllo, LogicGate fornisce valutazioni dei rischi automatizzate, raccolta di prove e strumenti di quantificazione dei rischi per aiutare le aziende a mantenere la conformità.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicGate

Sfrutta la governance dell'IA per gestire i processi di governance, rischio e conformità (GRC) all'interno di un'unica piattaforma, garantendo una panoramica completa dei rischi.

Automazione delle valutazioni dei rischi, pianificazione della mitigazione e reportistica per ridurre il lavoro manuale e gli errori umani

Valutazioni del rischio personalizzate per allinearsi alle normative del settore e alle specifiche esigenze aziendali

Dare priorità ai rischi in base alla probabilità di impatto e alle potenziali conseguenze

Genera reportistica e dashboard complete per visualizzare le tendenze di rischio e comunicare le informazioni

Limiti di LogicGate

Offre opzioni di filtraggio limitate nella reportistica, rendendo difficile estrarre informazioni specifiche per data

Mancanza di raccolta automatizzata delle prove di audit, che richiede l'inserimento manuale per il monitoraggio della conformità

Fornisce flussi di lavoro altamente personalizzabili, ma alcuni utenti li trovano meno intuitivi da navigare

Prezzi LogicGate

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicGate

G2: 4. 6/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LogicGate?

Un utente di Capterra ha detto:

Il team del supporto LG è rivoluzionario! È il collante che tiene insieme le applicazioni e ti aiuta a costruirne una che non solo soddisfi le esigenze della tua organizzazione, ma che abbracci anche l'automazione.

Il team del supporto LG è rivoluzionario! È il collante che tiene insieme le applicazioni e ti aiuta a costruirne una che non solo soddisfi le esigenze della tua organizzazione, ma che abbracci anche l'automazione.

6. Resolver (ideale per la gestione dei rischi e della conformità a livello aziendale)

Tramite Resolver

Resolver è progettato per le organizzazioni che si occupano di rischi finanziari, operativi, di conformità e di sicurezza. La soluzione fornisce informazioni sui rischi e monitoraggio degli audit, che possono fornire spunti utili per le valutazioni dei rischi per aiutare le aziende a prendere decisioni informate.

Resolver integra anche dati sui rischi provenienti da più fonti, consentendo di visualizzare in modo chiaro e preciso le minacce che interessano l'intera azienda.

Funzionalità/funzioni migliori di Resolver

Collegare i rischi potenziali agli incidenti effettivi, garantendo un piano di mitigazione accurato e aggiornamenti del registro dei rischi

Condurre valutazioni dei rischi attuabili basate su dati reali per un processo decisionale più informato

Semplificazione della gestione della conformità attraverso l'organizzazione e il monitoraggio dei requisiti normativi

Identificazione e monitoraggio dei rischi attraverso audit interni, affrontando in modo proattivo i problemi prima che si aggravino

Consolidare e analizzare i dati di intelligence dei rischi per rivelare il vero impatto aziendale dei rischi

Integrare dati provenienti da più fonti per fornire una panoramica olistica dei rischi

Risolvere i limiti

Crea una gestione del rischio a compartimenti stagni se l'integrazione dei dati tra i reparti non è gestita correttamente

Produce valutazioni dei rischi incomplete quando si basa su dati limitati o imprecisi

Prezzi di Resolver

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Resolver

G2: 4. 3/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Resolver?

Secondo questo utente G2:

Penso che Resolver sia abbastanza facile da usare per gli utenti che si avvicinano all'esperienza RCSA, che ha cambiato le regole del gioco per la seconda linea di difesa della nostra azienda. Le persone sono molto meno intimidite e lo trovano più intuitivo.

Penso che Resolver sia abbastanza intuitivo per gli utenti che si avvicinano all'esperienza RCSA, che ha cambiato le carte in tavola per la seconda linea di difesa della nostra azienda. Le persone sono molto meno intimidite e lo trovano più intuitivo.

7. Quantifind (il migliore per il rilevamento dei reati finanziari e la valutazione dei rischi basati sull'IA)

Tramite Quantifind

Quantifind è una piattaforma di gestione del rischio basata sull'IA che analizza reti di entità complesse per rilevare potenziali rischi finanziari, tra cui riciclaggio di denaro e frode.

Sfruttando l'apprendimento automatico e l'analisi dei dati, Quantifind aiuta le aziende e le agenzie governative a identificare attività sospette, monitorare entità ad alto rischio, garantire l'efficienza operativa e migliorare il lavoro richiesto per la conformità, il tutto all'interno di una piattaforma basata su cloud e costruita per essere scalabile.

Quantifind migliori funzionalità/funzioni

Analizzare vaste origini dati per identificare potenziali rischi associati a individui e aziende

Rileva connessioni e modelli di rischio nascosti che i metodi tradizionali potrebbero non individuare

Controllare le entità rispetto agli elenchi delle sanzioni e generare avvisi in tempo reale per attività sospette

Accedi agli strumenti di mappatura delle relazioni e di visualizzazione dei dati per indagini approfondite sui rischi

Semplifica i processi KYC valutando automaticamente i profili di rischio dei clienti

Adattarsi a grandi volumi di dati e a mutevoli scenari normativi

Quantificare i limiti

Richiede frequenti aggiornamenti dei modelli per stare al passo con le mutevoli tattiche di frode

Presenta informazioni dettagliate su dati complessi che possono essere difficili da comprendere per utenti non tecnici

Dipende fortemente dall'automazione, che può portare a rischi mancati se manca la supervisione umana

Prezzi Quantifind

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quantifind

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Darktrace (la migliore per la gestione dei rischi informatici basata sull'IA e il rilevamento autonomo delle minacce)

Via Darktrace

Le minacce informatiche non aspettano che il team addetto alla sicurezza inizi a lavorare, e lo stesso vale per Darktrace. Grazie all'IA ad autoapprendimento, Darktrace monitora l'attività della rete in tempo reale, adattandosi ai nuovi modelli di attacco e identificando i potenziali rischi informatici prima che si aggravino.

Invece di affidarsi a firme di minacce predefinite, Darktrace costruisce una comprensione del comportamento "normale" della rete, segnalando qualsiasi cosa sospetta, anche se si tratta di un attacco mai visto prima.

Dalla risposta automatizzata alle minacce alla gestione della superficie di attacco, offre un approccio proattivo alla mitigazione dei rischi informatici.

Le migliori funzionalità di Darktrace

Analizzare la normale attività di rete per rilevare comportamenti anomali che potrebbero indicare minacce informatiche

Rileva in tempo reale gli incidenti relativi alla sicurezza, consentendo ai team di rispondere immediatamente

Esamina i dashboard di visualizzazione delle minacce per una migliore analisi degli incidenti e una migliore definizione delle priorità dei rischi

Automatizzare il contenimento delle minacce per isolare le attività dannose con un intervento manuale minimo

Correlare i dati sulle minacce tra sistemi diversi per scoprire schemi di attacco nascosti

Si adatta continuamente all'evoluzione dei rischi informatici, apprendendo nuovi comportamenti di rete per una protezione continua

Limiti di Darktrace

Richiede un'analisi manuale per determinare la gravità delle minacce rilevate

Dipende dalla qualità dei dati, il che significa che i registri di rete incompleti o imprecisi possono influire sulla precisione del rilevamento

Presenta una curva di apprendimento ripida, soprattutto per i team che non hanno familiarità con la sicurezza informatica basata sull'IA

Prezzi di Darktrace

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Darktrace

G2: 4. 4/5 (25+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Darktrace?

Questo è ciò che ha detto un utente G2:

Ottimo sistema per il monitoraggio della rete, sia on-premise che nel cloud. Da un'unica interfaccia, possiamo monitorare e rivedere il traffico di rete sui nostri servizi che sono fondamentali per l'azienda. L'interfaccia mostra il traffico in tempo reale e ci permette di riavvolgere gli eventi per vedere quando le cose accadono e come accadono.

Ottimo sistema per il monitoraggio della rete, sia on-premise che in cloud. Da un'unica interfaccia, possiamo monitorare e rivedere il traffico di rete sui nostri servizi che sono business-critical. L'interfaccia mostra il traffico in tempo reale e ci permette di riavvolgere gli eventi per vedere quando le cose accadono e come accadono.

9. Riskified (Il migliore per la prevenzione delle frodi basata sull'IA nell'e-commerce)

Tramite Riskified

La frode è una battaglia costante per i rivenditori online e allontanare i buoni clienti bloccando quelli cattivi è un errore costoso. Riskified utilizza la valutazione del rischio basata sull'IA per aiutare a identificare potenziali frodi, approvare transazioni legittime e ridurre al minimo i rischi di chargeback.

Invece di costringere i commercianti a scegliere tra sicurezza e commerciale, i modelli di apprendimento automatico di Riskified analizzano i modelli di transazione in tempo reale, garantendo alle aziende di massimizzare le entrate tenendo a bada i truffatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Riskified

Coprire i costi di chargeback, consentendo alle aziende di approvare più transazioni senza rischi finanziari

Analizza i dati delle transazioni utilizzando il rilevamento delle frodi basato sull'IA, identificando con precisione gli acquisti ad alto rischio

Fornire dashboard dettagliate e informazioni sulle frodi per il monitoraggio del comportamento dei clienti e delle tendenze di pagamento

Approvare transazioni legittime in tempo reale, riducendo al minimo i ritardi e migliorando l'esperienza del cliente

Limiti di Riskified

Dipende dalla qualità dei dati, il che significa che i record di transazioni incompleti o imprecisi possono ridurre l'efficacia

Rischi di falsi positivi, con il potenziale rifiuto di acquisti validi quando i filtri antifrode sono troppo aggressivi

Richiede l'integrazione del commerciante, rendendo la configurazione e le prestazioni dipendenti dalla corretta configurazione del sistema

Prezzi basati sul rischio

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e revisioni di Riskified

G2: 4. 5/5 (200+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (25+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Riskified?

Secondo questo utente di Capterra:

Vendiamo beni di lusso e possiamo essere facilmente vittime di frodi. Riskified protegge noi e i nostri ordini. Anche il loro supporto clienti è OTTIMO!

Vendiamo beni di lusso e possiamo essere facili vittime di frodi. Riskified protegge noi e i nostri ordini. Anche il loro supporto clienti è OTTIMO!

10. IBM OpenPages con Watson (la soluzione migliore per la governance basata sull'IA, la gestione dei rischi e la conformità)

Tramite IBM OpenPages con Watson

Gestire manualmente la governance, il rischio e la conformità (GRC) è un grattacapo, soprattutto quando le normative sono in continua evoluzione. IBM OpenPages con Watson semplifica il caos centralizzando l'identificazione dei rischi, la valutazione e il monitoraggio della conformità, il tutto basato su analisi guidate dall'IA.

Grazie alle capacità di apprendimento automatico di Watson, le aziende possono monitorare i rischi operativi, monitorare i controlli finanziari e garantire la conformità normativa, senza dover setacciare infiniti fogli di calcolo.

IBM OpenPages con le migliori funzionalità/funzioni di Watson

Automazione della gestione dei rischi operativi, misurazione e monitoraggio dei rischi in tempo reale

Semplificare la gestione delle politiche e della conformità, garantendo che le aziende riuniscano i mandati normativi in evoluzione

Gestire la governance IT, riducendo i rischi di sicurezza informatica e migliorando il monitoraggio della conformità

Ridurre i costi finanziari migliorando la gestione dei controlli finanziari e riducendo al minimo i rischi legati ai costi complessivi del progetto

Mantenere la continuità aziendale durante eventi dirompenti con valutazioni del rischio basate sull'IA

Organizzare e centralizzare la governance del rischio di modello, migliorando la supervisione dei modelli aziendali

Semplificare la gestione degli audit, facilitando il monitoraggio dei rischi e la verifica della conformità

IBM OpenPages con i limiti di Watson

Non è possibile eliminare tutti i rischi, poiché alcune incertezze operative sono inerenti ai processi aziendali

Richiede l'input dell'utente, il che significa che l'IA da sola non può automatizzare completamente tutte le valutazioni del rischio

Prezzi di IBM OpenPages con Watson

Azienda: Prezzi personalizzati

IBM OpenPages con valutazioni e recensioni di Watson

G2: 4. 2/5 (60+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM OpenPages con Watson?

Secondo questo utente G2:

La flessibilità di IBM OpenPages è ciò che apprezzo di più. Posso personalizzare dashboard, visualizzazioni, oggetti e report per adattarli alle esigenze specifiche del team Bci. Questo ci aiuta a prendere decisioni più informate.

La flessibilità di IBM OpenPages è ciò che apprezzo di più. Posso personalizzare dashboard, visualizzazioni, oggetti e report per adattarli alle esigenze specifiche del team Bci. Questo ci aiuta a prendere decisioni più informate.

ClickUp ti aiuta a gestire i rischi come un professionista

I rischi di solito hanno una cattiva reputazione: sono solo disastri in attesa di accadere.

Ma ecco un punto di vista diverso: e se i rischi fossero in realtà opportunità? Un'opportunità per rafforzare il tuo business, stare al passo con la concorrenza e costruire una strategia più resiliente implementando l'IA sul posto di lavoro!

Secondo IBM, le aziende con un team di risposta agli incidenti (IR) che testa attivamente il proprio piano risparmiano in media 2,66 milioni di dollari in costi di violazione rispetto a quelle che ne sono sprovviste.

In termini aziendali, è un colpo, due vittorie: costi inferiori e una strategia di gestione del rischio più intelligente.

Grazie a flussi di lavoro automatizzati, dashboard centralizzate e informazioni basate sull'IA, ClickUp aiuta le organizzazioni a identificare i rischi in anticipo, ad agire rapidamente e a prevenire costose interruzioni.

ClickUp non solo mi permette di monitorare i progetti e individuare i rischi in anticipo, ma mi aiuta anche come collaboratore individuale nelle mie attività quotidiane.

ClickUp non solo mi permette di mantenere i progetti in pista e di individuare i rischi in anticipo, ma mi aiuta anche come collaboratore individuale nelle mie attività quotidiane.

Sei pronto a prendere il controllo dei rischi e trasformarli in opportunità di crescita? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!