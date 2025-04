le 10 migliori alternative ad AppFlowy per il project management open source

AppFlowy è una delle alternative più popolari a Notion. Con funzionalità/funzioni come IA, progetti, attività, modelli e siti, crea quasi la stessa esperienza di area di lavoro collaborativa di quest'ultimo.

L'unica differenza? AppFlowy è open source. A differenza di Notion, ha capacità di auto-hosting che consentono agli utenti di controllare i propri dati.

Ma è un'arma a doppio taglio. Senza la sincronizzazione cloud integrata, l'impostazione e la collaborazione su AppFlowy diventano difficili. Inoltre, lo strumento manca di integrazioni software essenziali e non offre un'esperienza mobile fluida.

Quindi, se stai cercando strumenti che offrano davvero un'esperienza di project management collaborativo, dai un'occhiata a queste 10 alternative ad AppFlowy.

Ecco un elenco delle 10 migliori alternative ad AppFlowy da prendere in considerazione: ClickUp: la soluzione migliore per il project management collaborativo basato sull'IA

Notion : ideale per gestire progetti e note in un'area di lavoro personalizzabile

Obsidian : Ideale per organizzare progetti con note collegate in profondità e con priorità locale

Trello : Ideale per il project management visivo e la semplice organizzazione delle attività

Airtable : Ideale per il monitoraggio dei progetti con organizzazione in stile database e campi per le note

Monday.com : Ideale per gestire progetti complessi con la collaborazione e la documentazione del team

Asana : la migliore per gestire progetti con attività strutturate e note dettagliate

Todoist : Ideale per gestire semplici attività di progetto e prendere note leggere

Coda : la soluzione migliore per unire project management, note e database in documenti interattivi

*taskade: ideale per pianificare progetti in collaborazione con note e monitoraggio delle attività integrati

Limiti di AppFlowy

AppFlowy si propone come alternativa a Notion. Dal punto di vista delle funzioni, è uno strumento di project management che funge anche da app per prendere appunti.

Sebbene abbia i suoi vantaggi, ecco alcuni aspetti importanti in cui non è all'altezza:

*configurazione complessa: AppFlowy può essere difficile da configurare per gli utenti senza competenze tecniche. Trattandosi di uno strumento open source per il project management, è necessario creare il proprio ambiente server, il che comporta la configurazione di dipendenze complesse

Nessuna sincronizzazione cloud integrata: trattandosi di una piattaforma self-hosting, ogni dato, che si tratti di un file o di una nota, viene archiviato localmente su un server. Sebbene ciò sia ottimo per la sicurezza, in quanto impedisce agli utenti di perdere il controllo dei propri dati, rende complessa la collaborazione con gli altri membri del team

Funzionalità di collaborazione limitate: Sebbene AppFlowy offra funzionalità di collaborazione, queste non sono così avanzate e intuitive come quelle dei suoi concorrenti. Inoltre, molti utenti lamentano ritardi durante la collaborazione in tempo reale

Panoramica delle alternative ad AppFlowy

Ecco una panoramica di tutte le alternative ad AppFlowy menzionate in questo post del blog. Scopri a colpo d'occhio le loro funzionalità/funzioni più importanti e la loro idoneità:

Alternative ad AppFlowy Funzionalità/funzione di spicco Ideale per ClickUp Offre una suite completa per la produttività con visualizzazione delle attività, documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo altamente personalizzabili Teams, aziende, attività incentrate sulla produttività Notion Fornisce un'area di lavoro modulare in cui gli utenti possono creare, personalizzare e interconnettere database, wiki e promemoria Startup, piccole imprese, team remoti Obsidian Offre un sistema di gestione della conoscenza basato su markdown con backlinking avanzato e visualizzazione grafica Ricercatori, scrittori, lavoratori della conoscenza Trello Funzionalità/funzioni: sistema intuitivo di bacheca Kanban che semplifica il monitoraggio delle attività Piccoli team, liberi professionisti, start-up Airtable Combina la potenza dei fogli di calcolo con le funzioni di un database Business, aziende, team con grandi quantità di dati monday.com Fornisce un sistema completo di automazione dei processi con dashboard, integrazioni e modelli personalizzabili Aziende, grandi team, project manager Asana Consente una gestione strutturata del lavoro con gerarchie delle attività, bilanciamento del carico di lavoro e reportistica dettagliata Teams, startup, aziende in crescita Todoist Funzionalità/funzioni: un task manager minimalista e privo di distrazioni con input in linguaggio naturale e monitoraggio della produttività Privati Coda Combina documenti interattivi, automazioni senza codice e database relazionali Team remoti, startup, team interfunzionali Taskade Integra brainstorming basato su IA, mappe mentali e collaborazione in team in un'unica area di lavoro Liberi professionisti, lavoratori a distanza, piccoli team

Le 10 migliori alternative ad AppFlowy da utilizzare

Ecco le 10 migliori alternative ad AppFlowy se l'open source non funziona per te:

1. ClickUp (la migliore per il project management collaborativo basato sull'IA)

La maggior parte degli strumenti promette troppo e non mantiene le promesse quando si tratta di project management collaborativo. Ma non ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Prova ClickUp gratis Creare attività, assegnare responsabilità e monitorare lo stato, tutto in un unico posto con la piattaforma di project management ClickUp

Crea attività, assegna responsabilità e monitora lo stato di avanzamento per portare avanti i progetti, tutto in un unico posto con la soluzione di project management di ClickUp. È progettata in modo completo per rendere la collaborazione senza problemi. Dalle attività ai documenti, puoi lavorare con il tuo team quasi ovunque sulla piattaforma per concludere un progetto senza intoppi.

La parte migliore? Tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp sono accelerate dalle capacità IA integrate. Quindi, non sono solo utili, sono efficaci!

📮 ClickUp Insight: i team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di usare una sola piattaforma? Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

Ora, esaminiamo in dettaglio ciascuna delle funzionalità/funzioni:

Project management basato su IA

Le funzionalità/funzioni di project management di ClickUp sono ampie.

Le attività di ClickUp ti consentono di creare elementi di azione dalle tue email, chat e documenti con un solo clic. Puoi anche definirne la categoria, impostare i livelli di priorità, evidenziare le dipendenze cruciali e assegnarle ai membri del team per assicurarti che nulla venga trascurato.

Con oltre 15 viste in ClickUp e ClickUp Dashboards, è possibile monitorare facilmente l'avanzamento di ogni attività in tempo reale. È possibile scegliere tra Elenchi (per una visione d'insieme di tutte le attività), bacheche Kanban (per monitorare le fasi delle attività), diagrammi di Gantt (per sequenze temporali e dipendenze) e altro ancora. Le metriche complete delle dashboard aiutano a semplificare le decisioni relative ai progetti, a gestire i carichi di lavoro, a stimare gli orari di arrivo previsti e a monitorare i costi.

Ma qual è una delle funzionalità/funzioni più potenti di tutte? È ClickUp Brain, l'IA integrata di ClickUp!

Genera la documentazione di progetto, come le note di progetto, con ClickUp Brain

*usa Brain come

Uno scrittore IA per generare la documentazione completa di un progetto con semplici prompt

Un AI Project Manager che scrive report automatici e riepiloga/riassume l'attività delle attività a comando

Un AI Knowledge Manager che recupera istantaneamente le informazioni dalla tua area di lavoro di ClickUp

Visualizza istantaneamente le informazioni da ClickUp e dalle app connesse utilizzando ClickUp Brain

Collaborazione senza soluzione di continuità

Quando gli strumenti di project management e di chat sono separati, la comunicazione tra i team può rapidamente andare in tilt. Ma grazie a ClickUp Chat, non dovrai più preoccupartene. È integrato in ClickUp, quindi non dovrai mai cambiare piattaforma per inviare messaggi diretti ai tuoi colleghi o pubblicare un rapido aggiornamento su un canale di progetto condiviso.

Contatta tutti i membri del tuo team all'interno del tuo strumento di project management tramite ClickUp Chat

Con ClickUp Chat, il contesto e le conversazioni rimangono connessi. Usa la chat per:

Collegare le conversazioni ad attività e documenti pertinenti

Creare e assegnare attività ai membri del team direttamente dai messaggi

Effettua chiamate audio e videochiamate in tempo reale (SyncUps) e condividi il tuo schermo

Funzionalità efficienti per prendere appunti

Le note sono una parte centrale del project management. Aiutano a suddividere i progetti in attività realizzabili e a monitorarne lo stato. Quindi, ClickUp è dotato anche di uno strumento integrato per prendere appunti!

Usa ClickUp Blocco note per annotare appunti, creare elenchi di cose da fare e tutto il resto

Con il blocco note di ClickUp, puoi tenere organizzati in un unico posto note, promemoria, brain dump, elenchi di cose da fare, piani d'azione e così via. Puoi anche convertire una nota in un'attività con date di scadenza, priorità e assegnatari appropriati.

💡 Suggerimento da professionista: Stanco di prendere appunti manualmente durante le riunioni? Scopri ClickUp AI Notetaker. Registra, trascrive e riepiloga le riunioni, così puoi concentrarti sulla conversazione. Crea anche elementi di azione per una rapida esecuzione e follow-up!

Automazioni

Crea automazioni senza codice per ridurre il lavoro impegnativo con ClickUp Automazioni

Con le Automazioni di ClickUp, puoi accedere a oltre 100 trigger personalizzabili per semplificare le attività ripetitive, come cambiare l'assegnatario dell'attività quando lo stato dell'attività cambia o attivare una notifica di aggiornamento quando un'attività diventa urgente.

Scopri come creare automazioni del flusso di lavoro in questo video esplicativo:

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea e collabora in modo efficace su documenti senza soluzione di continuità con ClickUp Docs

Fai un brainstorming di idee e trasformale in attività realizzabili con le lavagne online di ClickUp

Utilizza ClickUp Obiettivi per il monitoraggio degli obiettivi del team e la misurazione dello stato senza sforzo

Standardizza i processi con i modelli di ClickUp per garantire l'efficienza in tutte le attività

Cerca istantaneamente qualsiasi attività, documento o commento con la ricerca connessa di ClickUp

Si integra perfettamente con Slack, Google Drive e Zoom per ottimizzare il lavoro di squadra

Sfrutta la compatibilità multipiattaforma con app desktop e mobili dedicate

*limiti di ClickUp

I nuovi utenti spesso trovano lo strumento troppo complesso a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp ha molto da offrire in un unico posto, come project management, opzioni di brainstorming, gestione delle attività, pianificazione dei progetti, gestione della documentazione, ecc. Ha sicuramente reso la vita relativamente più facile in quanto è facile da usare, l'interfaccia utente è ben progettata e la collaborazione all'interno del team e con altri team è più facile. Siamo stati in grado di gestire meglio il lavoro, monitorare e riferire facilmente il lavoro e, in base allo stato di avanzamento, riunioni giornaliere; la pianificazione futura è stata facile.

2. Notion (ideale per gestire progetti e note in un'area di lavoro personalizzabile)

via Notion

Notion ha ispirato la creazione di AppFlowy. Si tratta di una piattaforma di collaborazione in tempo reale che consente di lavorare insieme al proprio team su wiki, documenti e progetti.

Sulla piattaforma è possibile organizzare le informazioni, creare attività, elenchi di cose da fare e visualizzazioni del lavoro per mantenere tutti allineati con il progetto.

Notion offre anche integrazioni di terze parti, oltre 100 blocchi predefiniti e automazioni per semplificare il flusso di lavoro. L'integrazione IA incorporata è un'altra funzionalità/funzione professionale che automatizza le attività ripetitive e consente di risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Accedi a database, bacheche Kanban, calendari e tabelle per diversi processi

Semplifica l'incorporamento di contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) all'interno delle pagine

Ottieni potenti funzionalità di ricerca e tag per una facile navigazione

Limiti di Notion

Mancanza di self-hosting, che aumenta le possibilità di vendor lock-in

Può essere impegnativo per i nuovi utenti a causa delle sue ampie opzioni di personalizzazione

Prezzi di Notion

Free

In più: 10 $ al mese per postazione

Business: 15 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4. 7/5 (più di 5.900 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.400+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Notion è facilissimo da usare! Mi piace la sua flessibilità nell'organizzare tutto, che si tratti di attività, note o progetti. È ottimo sia per uso personale che per la collaborazione in team.

3. Obsidian (la migliore per organizzare progetti con note collegate in profondità e con priorità locale)

via Obsidian

Se desideri un'app dedicata alla presa di appunti per centralizzare le tue note di progetto, Obsidian dovrebbe interessarti. Ti consente di creare note collegate e basate su markdown che semplificano la creazione di documentazione dettagliata del progetto.

Obsidian offre anche numerose funzionalità/funzioni di modifica e collaborazione. È possibile collaborare con il proprio team su file condivisi per scambiare idee e suggerire modifiche.

Poiché utilizza file non proprietari, ciascuno dei tuoi promemoria viene memorizzato come file Markdown di testo normale sul tuo dispositivo locale, invece di essere bloccato in un database o in un sistema cloud. Puoi scaricarlo su desktop Windows, Linux e Mac.

Le migliori funzionalità di Obsidian

Ottieni spazio di archiviazione locale per una maggiore privacy e controllo sulle informazioni

Collaborare facilmente attraverso plugin come Obsidian Publish per la condivisione dei record

Sfrutta la potente funzione di ricerca per recuperare facilmente le informazioni

Integrazione con piattaforme come GitHub, Google Drive e Zotero per una ricerca avanzata

Limiti di Obsidian

Principalmente focalizzato sulla presa di note; manca di solide funzionalità/funzioni di project management

Richiede conoscenze tecniche per l'impostazione di funzionalità/funzioni avanzate e la collaborazione

Prezzi Obsidian

Sincronizzazione: 5 $/utente al mese

Pubblica: $10/sito al mese

Catalyst: $25 (pagamento una tantum)

Commerciale: 50 $/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (30+ recensioni)

4. Trello (ideale per il project management visivo e la semplice organizzazione delle attività)

via Trello

Trello è uno strumento di gestione delle attività basato su cloud con funzionalità/funzioni di collaborazione di base. Ti aiuta a visualizzare le attività sotto forma di elenchi, bacheche e schede. Puoi anche impostare le scadenze, definire le priorità e assegnarle ai membri del team.

Grazie alle automazioni senza codice, Trello semplifica l'automazione delle attività ripetitive nel flusso di lavoro. Inoltre, i modelli già pronti per prendere appunti consentono di costruire una solida base per i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Utilizza liste di controllo, date di scadenza e priorità per il monitoraggio delle attività

Gestisci le attività in movimento con un'app mobile di facile utilizzo

Pianifica, programma e regola le attività con le funzionalità di trascinamento della selezione

Limiti di Trello

Funzionalità/funzioni limitate per prendere appunti per progetti complessi

Non è l'ideale per gestire team di grandi dimensioni o flussi di lavoro altamente complessi

Prezzi Trello

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Trello

G2: 4. 4/5 (più di 13.600 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (23.300+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Mi è piaciuto molto il fatto che sia così facile da usare, così facile che anche i miei dipendenti meno esperti di tecnologia sono stati in grado di usarlo, e non ho dovuto andare dietro a loro per correggere gli errori.

5. Airtable (ideale per il monitoraggio di progetti con organizzazione in stile database e campi per le note)

via Airtable

Sebbene Airtable non sia uno strumento di project management convenzionale, è una potente alternativa low-code che combina la flessibilità dei fogli di calcolo con le funzionalità a livello di database. A differenza dei software di project management rigidi e strutturati, Airtable consente di personalizzare i flussi di lavoro in base alle proprie esigenze, sia che si tratti di monitorare lo stato, di automatizzare attività ripetitive o di standardizzare i processi tra i vari team.

Airtable fornisce anche informazioni utili sulle prestazioni del team e sullo stato dei progetti, in modo da poter prendere decisioni migliori basate sui dati. Nonostante tutto, la parte migliore dell'app è la sua interfaccia utente, che è molto pulita e ben strutturata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Accedi a potenti funzionalità di filtraggio, ordinamento e ricerca per grandi set di dati

Monitoraggio delle relazioni tra gli elementi di un progetto con collegamento dati bidirezionale

Integrazione con strumenti come Google Calendar, Slack e Zapier per la creazione di un'automazione personalizzata del flusso di lavoro

Limiti di Airtable

Curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti che non hanno familiarità con i database

Non è così intuitivo per chi cerca un semplice gestore di attività o un elenco di cose da fare

Prezzi Airtable

Free

Team: 20 $ al mese per postazione

Business: 45 $ al mese per postazione

Scala aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4. 6/5 (più di 2.700 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.100 recensioni)

6. Monday. com (la migliore per gestire progetti complessi con la collaborazione e la documentazione del team)

Se desideri la flessibilità di AppFlowy senza i costi di un sistema in hosting e di manutenzione, Monday.com offre un'alternativa strutturata, scalabile e più facile da usare.

Questo strumento di gestione del lavoro vanta un'interfaccia altamente personalizzabile. È possibile personalizzare i flussi di lavoro, scegliere la visualizzazione ideale del progetto e persino modificare l'aspetto della dashboard. Inoltre, la sua integrazione con l'IA automatizza le attività ripetitive, in modo da dedicare meno tempo alla gestione dei progetti di routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Consentire la collaborazione tra team attraverso aree di lavoro condivise, commenti sulle attività e condivisione dei documenti

Monitoraggio dello stato delle attività in più visualizzazioni del progetto (Kanban, Gantt, Calendario) per soddisfare le esigenze del team

Mantieni tutti allineati con la comunicazione integrata del team, le approvazioni e la condivisione dei file

Limiti di Monday.com

Mancanza di integrazione nativa con alcuni strumenti e piattaforme di nicchia

Può essere opprimente per i nuovi utenti che gestiscono flussi di attività complessi

Prezzi Monday. com

Gratis (fino a 2 utenti)

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Monday. com

G2: 4. 7/5 (più di 12.800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday. com?

Mi piace poter suddividere i progetti in piccole attività e poter collaborare facilmente con i colleghi.

🔍 Lo sapevi? Il 40% della giornata lavorativa media è pronto per l'automazione, grazie all'IA!

7. Asana (la migliore per gestire progetti con attività strutturate e note dettagliate)

via Asana

Il prossimo nell'elenco delle alternative ad AppFlowy è Asana, un software di project management adatto a team che lavorano a progetti complessi. Offre flussi di lavoro predefiniti, dipendenze tra attività, attività cardine e bilanciamento del carico di lavoro in un unico strumento per mantenere i progetti in carreggiata.

Puoi scegliere da un elenco di viste progetto, assegnare compiti ai membri del team e ricevere aggiornamenti automatici sui progressi. Inoltre, le sue funzionalità di base di monitoraggio del tempo ti consentono di stimare il tempo impiegato per ogni attività e pianificare meglio la capacità e il carico di lavoro per il futuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Organizza facilmente i progetti in sezioni. Utilizza tag e campi personalizzati per un monitoraggio migliore

Consenti la collaborazione del team attraverso commenti sulle attività, allegati e notifiche in tempo reale

Risparmia tempo con le automazioni basate su regole, genera report dettagliati e monitora lo stato senza aggiornamenti manuali

Limiti di Asana

Non offre una modalità offline efficiente sull'app mobile

Può essere complesso da usare per i nuovi utenti senza un'adeguata formazione

Prezzi di Asana

Personal: Free Forever

Starter: 13,49 $/mese per utente

Avanzato: 30,49 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 13.300 recensioni)

8. Todoist (ideale per gestire attività di progetto semplici e prendere note)

via Todoist

Todoist è un'app che gestisce le attività e allo stesso tempo consente di prendere appunti. Se il tuo team ha bisogno di uno strumento che alimenti la fase di brainstorming del progetto, questo può fare al caso tuo. Todoist consente agli utenti di centralizzare note e idee per aiutarli a creare brief completi.

Inoltre, è un discreto strumento di monitoraggio delle attività. Crea elenchi di cose da fare in modo facile e veloce per suddividere e monitorare passo dopo passo i progetti di grandi dimensioni. L'interfaccia della piattaforma è anche molto intuitiva e facile da navigare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Consente la collaborazione nelle attività con date di scadenza, priorità e assegnazione delle attività a colpo d'occhio

Consente l'organizzazione del progetto con sezioni, attività e attività secondarie

Utilizza le attività ricorrenti e il monitoraggio degli obiettivi giornalieri/settimanali per la produttività personale

Limiti di Todoist

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management come i grafici di Gantt o le dipendenze delle attività

Non è l'ideale per team numerosi o progetti complessi con molte parti in movimento

Prezzi Todoist

Principiante: Free Forever

Pro: 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4. 4/5 (più di 800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Con Todoist posso facilmente dare priorità alle attività importanti. Ha una funzionalità/funzione promemoria che mi assicura di non dimenticare o perdere alcuna attività e progetto.

9. Coda (la migliore per unire project management, note e database in documenti interattivi)

via Coda

Se hai bisogno di un software che funzioni come un'area di lavoro collaborativa e completa per il tuo team, dai un'occhiata a Coda. A differenza della struttura standard per prendere appunti di AppFlowy, Coda ti consente di creare documenti interattivi con tabelle, pulsanti e integrazioni, rendendoli più dinamici per la collaborazione in team.

Puoi automatizzare i flussi di lavoro direttamente all'interno dei tuoi documenti utilizzando le regole di automazione integrate di Coda e i pacchetti (integrazioni con Slack, Jira, Google Calendar, ecc. ), riducendo il lavoro manuale.

Le tabelle di Coda funzionano come database, consentendo di filtrare, collegare e personalizzare le visualizzazioni, ottime per il project management, le roadmap dei prodotti o i sistemi CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Ottieni potenti funzionalità/funzioni di personalizzazione per flussi di lavoro, tabelle e gestione delle attività

Colma il divario tra i documenti tradizionali e le complesse app aziendali con un'interfaccia senza codice

Assistenza per la collaborazione in tempo reale con elementi dinamici quali pulsanti, caselle di controllo e tabelle modificabili

Consente il lavoro offline tramite l'app desktop per un accesso ininterrotto

Limiti di Coda

Curva di apprendimento più ripida grazie alla struttura personalizzabile

Richiede un piano a pagamento per l'accesso completo alle funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per ogni documento creato

Team: 36 $ al mese per ogni creatore di documenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4. 7/5 (400+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 90 recensioni)

10. Taskade (la migliore per pianificare progetti in collaborazione con note integrate e monitoraggio delle attività)

via Taskade

Un altro strumento di gestione delle attività, Taskade, consente di automatizzare le attività e collaborare con il proprio team in una piattaforma unificata. Tuttavia, il suo principale punto di forza è l'IA nativa sul posto di lavoro. I suoi potenti agenti IA consentono di svolgere una serie di attività senza sforzo, tra cui l'impostazione di progetti, la scrittura di documentazione da zero, la creazione di flussi di lavoro e la definizione delle priorità delle attività.

Taskade ti consente inoltre di collaborare con il tuo team grazie agli aggiornamenti e alle sincronizzazioni in tempo reale. È disponibile per dispositivi Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Semplifica la pianificazione dei progetti con elenchi di attività, mappe mentali e collaborazione documentale

Utilizza funzionalità/funzioni come la definizione delle priorità delle attività, le date di scadenza e la visualizzazione delle sequenze per una gestione organizzata

Goditi il branding personalizzato e la condivisione collaborativa dei documenti per i team

Limiti di Taskade

Limitato per prendere appunti e documentazione approfondita

Mancanza di integrazione con strumenti specializzati di project management

Prezzi di Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade per Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4. 6/5 (più di 50 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Taskade?

Taskade è ottimo per la sua interfaccia user-friendly, la collaborazione in tempo reale e le opzioni personalizzate. Aiuta le persone a lavorare insieme senza sforzo e a rimanere organizzate.

✨ Menzioni speciali Notesnook : gestisce i progetti con la presa di note crittografata end-to-end

*microsoft OneNote: gestisce i progetti con la possibilità di prendere appunti e organizzarli in modo libero

*workflowy: struttura i progetti con un sistema di note basato su schemi

Fatti da parte AppFlowy, ClickUp è il miglior strumento di project management collaborativo!

AppFlowy è un'ottima scelta per chi cerca un'alternativa open source a Notion. Combina privacy, self-hosting e personalizzazione, rendendola ideale per privati e aziende che desiderano il pieno controllo dei propri dati.

Tuttavia, le sue limitate funzionalità di collaborazione possono essere uno svantaggio per i team che fanno affidamento sulla comunicazione in tempo reale.

È qui che entra in gioco ClickUp, un'area di lavoro collaborativa e completa per il project management che offre il meglio di Notion e AppFlowy. Che tu abbia bisogno di un lavoro di squadra senza soluzione di continuità, di una gestione dinamica delle attività o di una personalizzazione flessibile, ClickUp ha quello che fa per te.

Pronto a migliorare il tuo flusso di lavoro? Prova ClickUp oggi stesso.