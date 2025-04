Come ottenere clienti commerciali: consigli per la crescita aziendale

Indipendentemente dal settore in cui operi (marketing, costruzioni, servizi di pulizia o qualsiasi altro campo B2B), acquisire clienti commerciali richiede molto lavoro. È la spina dorsale del tuo business, ma siamo realistici... non sempre porta immediatamente denaro.

I clienti commerciali non prendono decisioni affrettate. Si prendono il loro tempo, confrontano le opzioni e si concentrano sul valore a lungo termine. Ciò significa che non è necessario il discorso più appariscente, ma l'approccio giusto per mettersi di fronte ai decisori e dimostrare perché si è la scelta migliore.

È proprio questo l'argomento che tratteremo qui.

Analizziamo come attrarre, conquistare e mantenere clienti commerciali di alto valore (senza perdere tempo con contatti senza sbocchi).

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi *i clienti commerciali si rivolgono ad altre aziende per servizi a lungo termine, ordini all'ingrosso o soluzioni specializzate. A differenza dei clienti individuali, hanno più decisori e si concentrano sul ROI piuttosto che sugli acquisti d'impulso

Una forte presenza online aiuta ad attrarre i clienti . Ottimizzare il tuo sito web con messaggi chiari e SEO, rimanere attivo sui social media e contribuire con post di ospiti ai siti del settore aumenta la visibilità e attrae potenziali clienti

Il networking con le imprese locali è essenziale per la connessione con i decisori chiave. La partecipazione a fiere, eventi di settore e gruppi di networking aziendale aumenta la visibilità e crea relazioni che possono portare a contratti a lungo termine

Il contatto a freddo funziona se personalizzato . Le email supportate dalla ricerca che affrontano punti dolenti specifici possono aumentare le risposte e le riunioni prenotate

Regolari controlli e cicli di feedback strutturati rafforzano le relazioni con i clienti, aiutando a garantire contratti a lungo termine e referenze continue

ClickUp semplifica l'intero processo dal monitoraggio dei lead, alla gestione delle pipeline commerciali, alla supervisione dei potenziali clienti, all'automazione dei follow-up e all'ottimizzazione delle relazioni aziendali dal monitoraggio dei lead, alla gestione delle pipeline commerciali, alla supervisione dei potenziali clienti, all'automazione dei follow-up e all'ottimizzazione delle relazioni aziendali

Comprendere i clienti commerciali

I clienti commerciali sono aziende o organizzazioni che assumono altre aziende per prodotti o servizi. A differenza dei clienti individuali che effettuano acquisti rapidi e una tantum, i clienti commerciali cercano partnership a lungo termine, servizi all'ingrosso o soluzioni personalizzate che aggiungano valore alle loro operazioni.

Differenza tra client commerciali e residenziali

Per conquistare i clienti giusti, devi sapere con chi hai a che fare. I clienti commerciali e residenziali hanno esigenze, budget e stili decisionali diversi.

Ecco una panoramica:

Fattore *clienti commerciali Clienti non commerciali Definizione Business, aziende, società di gestione immobiliare, organizzazioni Persone Processo decisionale Richiede più tempo, coinvolge più parti interessate, si concentra sul ROI a lungo termine Decisioni più rapide, spesso basate su emozioni, convenienza e prezzo Dimensione e ambito del contratto Contratti più grandi, servizi continuativi, acquisti all'ingrosso, transazioni di valore più elevato Acquisti una tantum o occasionali, progetti su piccola scala, budget limitati Commerciale e marketing Marketing B2B, costruzione di relazioni, networking, dimostrazione del valore aziendale Pubblicità diretta, referenze, appeal emotivo

Caratteristiche chiave dei client commerciali

Se vuoi acquisire più clienti nello spazio commerciale, la chiave è capire le loro caratteristiche.

In breve ⬇️

Decisori multipli: gli acquisti passano attraverso manager, team finanziari o reparti di approvvigionamento, rendendo il processo più strutturato Requisiti su larga scala: ordini, contratti e progetti tendono ad essere più grandi e più complessi rispetto al lavoro residenziale Processo di acquisto semplificato: Tutto si svolge attraverso adeguati accordi commerciali, ordini di acquisto e proposte formali decisioni basate sul ROI*: costo, valore ed efficienza contano più delle emozioni, poiché i clienti commerciali si concentrano sui rendimenti a lungo termine

L'importanza dei client commerciali per la crescita aziendale

Se siete seriamente interessati alla crescita aziendale, concentrarsi sui clienti commerciali può portare maggiori opportunità, come:

I contratti commerciali sono più ampi, ricorrenti e spesso più redditizi delle vendite individuali

Lavorare con aziende affermate migliora la tua reputazione e attira più clienti

Servire una manciata di grandi clienti è spesso più gestibile che gestirne dozzine di piccoli

Con termini di pagamento strutturati e ordini all'ingrosso, i clienti commerciali forniscono stabilità finanziaria

Strategie per acquisire clienti commerciali

Landing commercial clients requires smart strategies that put you in front of the right businesses at the right time.

Analizziamo come puoi farlo:

1. Marketing digitale e presenza online

Se gestisci un'attività in proprio, hai bisogno di una presenza online. Ma essere 'online' non significa essere 'ovunque'. Significa farsi trovare dove i decision maker cercano aziende come la tua e costruire la fiducia dei clienti prima di contattarli.

Da fare:

✅ Migliora il tuo sito web e ottimizzalo per le SERP

Crea un messaggio chiaro in modo che la prima cosa che i visitatori vedano sia chi aiuti e quale problema risolvi

Inserisci parole chiave di alto livello in modo che le persone giuste possano trovarti

Integra il miglior software per agenzie SEO nei tuoi flussi di lavoro per ottimizzare i post del blog, le newsletter e le pagine dei servizi

💡 Suggerimento: trasforma le tue pagine più performanti in calamite per i lead attraverso risorse specifiche per pagina invece di registrazioni generiche. Pensa a modelli, liste di controllo o mini-guide che aumentano le conversioni da 3 a 5 volte di più rispetto alle opzioni di iscrizione standard.

✅ Diventa attivo sui social media

6sense riporta che il 70% dei responsabili delle decisioni B2B ricerca i fornitori online prima di interagire con loro. Assicurati di:

*ottimizza il tuo profilo: le pagine della tua azienda dovrebbero essere lette come una soluzione ai problemi che i tuoi potenziali clienti stanno affrontando

Interagisci in modo strategico: Commenta i post dei leader del settore, dei titolari di aziende, dei clienti e dei potenziali clienti attraverso la pagina (fai in modo che i dipendenti di livello senior facciano lo stesso dai loro account)

*condivisione di contenuti di valore: pubblicazione di approfondimenti, storie di esiti positivi e tendenze del settore, perché i clienti commerciali si fidano degli esperti

Ma gestire i social media mentre si gestisce un'attività aziendale non è facile. Senza esitazioni, pianifica la tua strategia sui social media con il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea, programma e misura i post sui social media con il modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Con questo modello potrai:

Definire l'esito positivo: maggiore coinvolgimento, consapevolezza del marchio o clic

Monitoraggio dello stato di avanzamento per sapere cosa funziona (e cosa no)

Mappare i post con un calendario dei contenuti per rimanere coerenti

Assegnare attività, fissare scadenze e monitorare le approvazioni in modo che nulla passi inosservato

Utilizza stati come In corso , In attesa di approvazione * e Pubblicato per il monitoraggio dei contenuti senza sforzo

Aggiungi dettagli come piattaforme, copywriter, designer e scadenze per mantenere tutto in sincronizzazione

✅ Pubblica post di ospiti e contenuti di leadership di pensiero

Mettiti in contatto con potenziali clienti, perché non si sa mai se stanno leggendo un blog di settore in questo momento. Contribuisci con articoli a siti noti dove si recano per informarsi.

Di seguito sono riportati alcuni siti popolari a cui puoi rivolgerti e a cui puoi contribuire con contenuti di impatto:

Categoria Siti di ospite Business e marketing Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Tecnologia e start-up TechCrunch (rete di collaboratori), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finanza e investimenti Investopedia, Forbes (rete di collaboratori), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Blog generici Medium (varie pubblicazioni), articoli su LinkedIn, blog su Quora, YourStory, Business.com

2. Creare fiducia e sfruttare i client esistenti

Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare. Da fare.

Loro conoscono già il tuo valore e le tue capacità e la loro rete è probabilmente piena di potenziali contatti. Ecco come puoi attingere alla loro rete:

✅ Creare un programma di segnalazione

Chiedi ai tuoi clienti: "Chi nel vostro settore potrebbe utilizzare i nostri servizi o prodotti?" Offriti di scrivere una breve email di presentazione da inoltrare a potenziali clienti o chiedi loro di metterti in contatto con la persona giusta sui social media.

Ancora più importante, dai loro un motivo per fare affari con te, attraverso sconti, versioni di prova gratis o accesso esclusivo ai servizi.

✅ Recuperare e promuovere nuove recensioni

Se un'azienda sta potenzialmente cercando di assumerti o di utilizzare le tue offerte, controllerà le tue recensioni online prima di contattarti.

Se le tue pagine aziendali su Google e LinkedIn sono vuote, è un campanello d'allarme ⛳. Assicurati di chiedere ai clienti esistenti di lasciare una recensione rapida e onesta. Includi queste recensioni sul tuo sito web, nelle tue proposte e sui social media per attirare i decision maker.

💡 Suggerimento professionale: blocca un "Giorno della revisione" trimestrale e chiedi al tuo team di dedicare 30 minuti a contattare personalmente i propri migliori clienti. Invece di chiedere semplicemente una revisione, chiedi loro di condividere un momento specifico o un esito positivo che ricordano di aver ottenuto lavorando insieme. Questo tipo di messaggio genuino e nostalgico è significativo.

3. Espandi la tua rete e la tua presenza nel settore

Per convertire più clienti ad alto reddito, non è necessario incontrare più persone; basta incontrare quelle giuste. Ecco come 👇

✅ Partecipare a conferenze ed eventi

Vai dove si trovano i responsabili delle decisioni e i colleghi del settore. Potrebbero essere grandi eventi tecnologici, fiere, camere di commercio locali o gruppi BNI.

tramite Google

Ma presentarsi non basta. Devi essere chiaro su chi vuoi incontrare e perché. Da fare prima dell'evento per impostare rapide presentazioni.

⏱️ Promemoria: Progetta una presentazione aziendale adeguata che puoi mostrare sul tuo laptop o tablet. Poni domande ponderate sulle sfide che i colleghi del settore devono affrontare. Dato che ti trovi a una riunione durante un evento, è probabile che i potenziali client siano ricettivi nei tuoi confronti.

✅ Collaborare con aziende complementari

Supponiamo che tu gestisca un'impresa di pulizie per uffici. Invece di bussare alle porte, collabora con un'azienda locale di forniture per ufficio. Vendono già ad aziende che hanno bisogno di aree di lavoro pulite, quindi perché non lavorare insieme?

Creare una partnership di riferimento. Quando portano un nuovo cliente, raccomandano i tuoi servizi e tu fai lo stesso per loro. È una situazione vantaggiosa per tutti!

4. Concentrarsi su client di alto valore

Non inseguire ogni azienda del tuo settore. Concentrati sui potenziali clienti commerciali che hanno bisogno di ciò che offri.

Ecco come fare:

✅ Utilizza LinkedIn e le notizie di approfondimento per il settore commerciale

Cerca i decision maker per settore, dimensione dell'azienda e ruolo su LinkedIn Sales Navigator. Con questo strumento puoi creare un elenco mirato di aziende e personale chiave da contattare. Inoltre, naviga su Crunchbase e CB Insights per individuare le aziende che hanno recentemente ottenuto finanziamenti o che sono in fase di espansione.

✅ Utilizzare bacheche di lavoro e piattaforme di lead-sourcing

Dai un'occhiata a una bacheca di annunci di lavoro specifici del settore come Wellfound, Y Combinator e Indeed. Se un'azienda sta assumendo per un ruolo correlato al tuo servizio, potrebbe essere aperta all'outsourcing.

Molti settori hanno anche bacheche RFP (Request for Proposal) dove le aziende pubblicano i loro progetti commerciali. Queste bacheche includono RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter e altre ancora.

✅ Utilizzare reportistiche e elenchi di mercato

Consulta reportistica e directory di settore, come IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass e Pagine Gialle, per individuare le aziende in crescita che potrebbero aver bisogno dei tuoi servizi.

➡️ Bonus: Come trovare e fidelizzare i clienti per il settore edile

📮ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare un'unica piattaforma? Essendo l'app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce in un'unica piattaforma attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate, il tutto con flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

5. Sfrutta le email e gli annunci a pagamento

A volte, il modo migliore per ottenere i client ideali è quello di andare direttamente da loro. In poche parole,

✅ Email e contatto diretto

Le email generiche che dicono: "Ehi, offriamo servizi XYZ, chattiamo?" vengono cancellate. Dovresti essere chiaro e personalizzato se vuoi risultati reali: più risposte, riunioni prenotate e affari chiusi. Ma prima di tutto, crea un elenco di email di alta qualità:

Usa LinkedIn Sales Navigator per trovare i responsabili delle decisioni nel tuo settore di traguardo (ad esempio: amministratori delegati, direttori marketing o responsabili degli acquisti presso aziende manifatturiere di medie dimensioni)

Utilizza strumenti come Hunter.io, Snov.io o Apollo.io per estrarre email verificate. In questo modo i tuoi contatti saranno sempre accurati, aggiornati e meno probabili che finiscano nella posta indesiderata

Poi, dedica un po' di tempo a scrivere l'email.

Inizia con un oggetto personalizzato (ad esempio, "[Nome], un'idea veloce per aiutare [Nome dell'azienda] ad aumentare le entrate").

Inizia con una prima frase supportata da ricerche che dimostri che comprendi il loro business (ad esempio, "Ho visto che [Nome dell'azienda] si è appena espansa nel Regno Unito, molte aziende lottano con [sfida] in questa fase.").

Invece di fare un pitch, offri un valore immediato: condividi un caso di studio, un consiglio utile o una risorsa gratis. Infine, mantieni semplice la tua CTA: "Mi piacerebbe condividere questo in una breve chiacchierata di 15 minuti. Martedì prossimo lavora?

🔎 Consiglio dell'esperto: Imposta un funnel di email per 2-4 settimane, a seconda del settore e del pubblico di destinazione. Una sequenza di 4 email è un buon punto di partenza: 1️⃣ Giorno 1: Contatto iniziale (email personalizzata e basata sul valore) 2️⃣ Giorno 4-6: Follow-up 1 (Promemoria + valore aggiunto) 3️⃣ Giorno 9-12: Follow-up 2 (Affrontare le obiezioni, rafforzare il valore) 4️⃣ Giorno 15-20: Follow-up finale (email di separazione, lasciare la porta aperta)

✅ Pubblicare annunci a pagamento

La pubblicità a pagamento è uno strumento potente, ma richiede un budget dedicato e un approccio strategico (dopotutto, è in gioco denaro vero).

Questi sono i canali che puoi sfruttare:

*annunci LinkedIn: Raggiungi i decisori in base al titolo di lavoro, all'anzianità, al settore e alle dimensioni dell'azienda

Google PPC: Fai offerte per parole chiave specifiche del settore e ad alta intenzione, dove gli acquirenti stanno cercando attivamente (ad esempio, "migliore agenzia di lead generation B2B" invece di "lead generation")

pubblicità di retargeting: *Creare un pubblico personalizzato di visitatori che hanno interagito con pagine chiave come quelle relative ai prezzi o ai casi di studio

La verità è che individuare e gestire i clienti può sembrare un compito arduo se non si dispone di un sistema adeguato. Destreggiarsi tra email, follow-up e monitoraggio dei lead su più piattaforme è una ricetta per la frustrazione.

Entra in ClickUp, l'app che ti offre tutto per il lavoro. 💁

Organizza e ottimizza il tuo lavoro richiesto a livello commerciale, di marketing e CRM

Uno strumento per il project management dei clienti, un altro per il monitoraggio e un altro ancora per la collaborazione. Non sembra un ciclo infinito di clic tra le schede e di perdita di traccia di ciò che effettivamente richiede attenzione? È qui che serve un'app che centralizzi tutto!

Per prima cosa, per costruire una pipeline completa e guidare una crescita reale, è necessario un motore di marketing che attragga, coinvolga e converta il pubblico giusto.

ClickUp for Marketing offre al tuo team un hub centrale per creare, eseguire e ottimizzare le strategie. Questo strumento di marketing semplifica ogni passaggio, dalla pianificazione della campagna e la gestione dei contenuti al monitoraggio delle prestazioni e alla collaborazione del team.

Tieni tutte le iniziative di marketing in un'unica visualizzazione con la soluzione ClickUp Marketing Team

In questo modo potrai:

Creare tabelle di marcia di marketing, impostare obiettivi di crescita specifici e mantenere le sequenze delle campagne estremamente chiare

Riunisci i team con ClickUp Lavagne online , strumenti di correzione di bozze e altro ancora, per garantire che tutti siano allineati dal brainstorming all'esecuzione

Monitoraggio dei KPI, valutazione dell'esito positivo delle campagne e adeguamento delle strategie tramite dashboard interattive

E c'è di più: ClickUp ha una libreria di oltre 1000 modelli per farti risparmiare tempo. Tra questi, utilizza il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp con tracker di campagne personalizzabili, calendari dei contenuti e flussi di lavoro per la generazione di lead pronti all'uso.

Ottieni un modello gratis Concentra il lavoro richiesto dal marketing nel modo giusto con il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Questo modello ti consente di:

Imposta lo stato delle attività come "Bloccato", "Annullato", "Completato", "In corso" e "Pianificato"

Aggiungere attributi personalizzati (ad esempio, "Output", "Team assegnato", "File", "Obiettivi") per monitorare i dettagli chiave e lo stato di avanzamento

Monitoraggio dei piani di azione di marketing con tag, obiettivi, avvisi di dipendenza e integrazione email

Una volta che il tuo lavoro richiesto dal marketing inizia a portare contatti, il passaggio successivo è trasformarli in clienti fedeli. E quale modo migliore per iniziare se non con ClickUp for Sales? Non perdere mai più affari di alto valore con questa solida soluzione di project management.

Elimina le congetture dal monitoraggio delle vendite con ClickUp Sales

📌 Ad esempio, è possibile assegnare automaticamente le attività in base a ciascuna fase del processo commerciale. È possibile attivare aggiornamenti di stato quando un lead agisce (ad esempio, risponde a un'email o scarica una proposta). È inoltre possibile dare priorità ai lead di alto valore in modo che il team sappia su cosa concentrarsi in seguito!

Ancora meglio, crea dashboard senza codice utilizzando ClickUp Dashboards per aggiungere maggiore visibilità al tuo flusso di lavoro. Queste ti consentono di visualizzare a livello superiore i trend di conversione con grafici visivi avanzati, inclusi i tassi di chiusura delle trattative, il tempo medio necessario per concludere un affare e altro ancora

È inoltre possibile monitorare le prestazioni individuali e di team, capire chi sta chiudendo e dove sono necessari miglioramenti.

Trasformare i lead in clienti a vita

Con la soluzione di project management CRM di ClickUp, non avrai bisogno di una dozzina di strumenti per il monitoraggio della pipeline commerciale. Tutto (dettagli di contatto, offerte, note dei clienti ed email) è organizzato in modo ordinato in un unico posto.

Rendi le tue relazioni con i clienti organizzate, ricercabili e accessibili con ClickUp CRM

Per farla breve, ottieni 👇

👀 Canale commerciale visivo: monitora i lead, le trattative e le interazioni con i clienti nel modo che preferisci. Scegli tra più visualizzazioni (Kanban, Elenco, Tabella, ecc.) per vedere a colpo d'occhio a che punto è ogni cosa

📊 Dashboard in tempo reale: visualizza le metriche chiave come il valore del cliente, le dimensioni dell'affare e le tendenze commerciali (tutto in tempo reale)

📧 Integrazione email: sincronizzazione delle email direttamente in ClickUp, in modo che il team possa vedere le conversazioni passate, collaborare ai follow-up e tenere tutto al proprio posto di lavoro

📂 Gestione account e trattative: organizzazione delle informazioni sui clienti, monitoraggio degli ordini e gestione dei funnel di vendita con ClickUp Campi personalizzati e flussi di lavoro

A questo punto, il CRM è pronto: i lead sono organizzati, le trattative sono monitorate e le relazioni con i clienti procedono senza intoppi.

Semplifica l'acquisizione di clienti con sistemi adeguati

Marketing, operazioni e supporto clienti contribuiscono tutti a trasformare i potenziali clienti in partner a lungo termine. Tuttavia, quando i team utilizzano strumenti scollegati, le informazioni vanno perse, le scadenze slittano e l'intero processo rallenta.

Utilizza le attività di ClickUp per organizzare ogni passaggio del processo di acquisizione dei clienti. Gestisci i lead, assegna i follow-up e imposta le scadenze in movimento. Ad esempio, assegna al Team A la creazione di elenchi di lead mentre il Team B si occupa dei lead individuati nella seconda fase della canalizzazione.

Assegnazione delle attività, monitoraggio dello stato delle vendite e molto altro con le attività di ClickUp

Vuoi aumentare l'efficienza? Utilizza il monitoraggio del tempo di ClickUp per capire se i team stanno utilizzando il loro tempo in modo efficace. Dalle chiamate commerciali alla preparazione delle proposte, scopri dove viene impiegato il lavoro richiesto e ottimizza i processi.

Creazione, modifica e condivisione di presentazioni per i clienti senza sforzo

Modifica con formattazione avanzata, comandi slash rapidi e aggiungi pulsanti, banner, blocchi di codice e widget in ClickUp Docs

I team hanno innegabilmente bisogno di un modo per creare, perfezionare e condividere le presentazioni senza dover continuamente tornare indietro. E ClickUp Docs fa proprio questo!

È pensato per i team che hanno bisogno di un modo rapido e organizzato per creare proposte per i clienti, presentazioni commerciali e materiali di presentazione. Può aiutarti a:

Creare proposte strutturate con modelli predefiniti

Lavorare con il team in tempo reale senza conflitti tra le versioni

Conservare tutti i documenti relativi ai clienti, le note delle riunioni e i riferimenti in un unico hub

Condivisione istantanea tramite un collegamento (basta con l'invio di allegati obsoleti)

Ma se partire da zero ti sembra troppo impegnativo, ClickUp Brain ti mette subito in movimento. Che tu abbia bisogno di una proposta di progetto, di un'offerta commerciale o di un rinnovo di contratto, Brain lo genera per te.

Ad esempio, puoi inserire nel Brain un prompt come: "Scrivi un'argomentazione commerciale convincente per un'agenzia di branding che punta alle start-up di e-commerce. Enfatizza la competenza in materia di identità visiva, packaging dei prodotti e branding sui social media. Sii professionale ma coinvolgente. "

Ecco cosa ne viene fuori:

Accelera la creazione di contenuti e garantisci la coerenza del marchio nelle campagne con ClickUp Brain

Con ClickUp Automations, il processo è ancora più semplice. Al termine della creazione di una presentazione o di un contratto, impostare un'automazione "quando-allora" su ClickUp per inviarlo per l'approvazione al cliente o a un membro del team per la revisione.

Superare le sfide per acquisire clienti commerciali

Anche se nel tuo manuale di strategie commerciali hai tutte le strategie per acquisire clienti, concludere questi affari non è una linea retta. Secondo la reportistica di SuperOffice, la fase più impegnativa del processo di vendita per l'80% dei venditori è la ricerca di potenziali clienti, seguita dalla qualificazione dei lead (44%) e dalla conclusione degli affari (24%).

Quindi, quali sono le maggiori sfide che probabilmente dovrete affrontare quando cercate di acquisire clienti commerciali?

1. I cicli commerciali sembrano non finire mai

A differenza delle piccole imprese, i clienti commerciali devono superare diversi livelli di approvazione, revisioni di bilancio e talvolta interi cicli fiscali.

🎯 Soluzione: Identificare il processo di approvazione in anticipo: chiedere: "Chi altro deve approvare questo?". Inoltre, creare urgenza offrendo prezzi a tempo limitato, priorità nell'onboarding o componenti aggiuntivi esclusivi per un'azione rapida.

2. I fornitori affermati hanno il mercato in pugno

Molti clienti commerciali hanno relazioni a lungo termine con i loro attuali provider di prodotti o servizi. Anche se non sono soddisfatti, cambiare è una seccatura.

🎯 Soluzione: Posizionati come l'alternativa che non possono ignorare. Puoi offrire tempi di consegna più rapidi o un approccio specializzato che il loro fornitore non può eguagliare? Metti in evidenza queste differenze. Offri un progetto pilota o una versione di prova per ridurre il rischio percepito.

3. Continui a rimanere bloccato nella fase di proposta

Hai avuto ottime discussioni e ti hanno chiesto una proposta, ma le cose si sono bloccate una volta inviata. Forse hanno fatto pressioni sui prezzi, ritardato la decisione o smesso del tutto di rispondere.

🎯 Soluzione: Prima di inviare la proposta, confermare che siano pronti ad andare avanti e affrontare in anticipo eventuali dubbi. Rendere le proposte orientate all'azione. Invece di elencare semplicemente i servizi, includere casi di studio, prove sociali e una scadenza chiara.

Costruire relazioni a lungo termine con i clienti

Hai trovato un sistema che ti aiuta a conquistare clienti commerciali con risultati positivi. Ma cosa viene dopo? La gestione dei clienti! Migliore sarà la tua gestione, maggiori saranno i referral e la crescita sostenibile. Ecco cosa fare:

1. Controlla regolarmente per mantenere i clienti coinvolti

Anche una sola brutta esperienza può minare la fiducia di un client, quindi non fermarti al contratto. Un sistema di onboarding efficace aiuta a presentare il tuo prodotto o servizio in modo approfondito, rispondendo in modo proattivo alle query.

Per iniziare, utilizza il modello di esito positivo del cliente di ClickUp. La centralizzazione di tutti i dettagli relativi al cliente consente di monitorare lo stato, documentare le conquiste e le preoccupazioni chiave e facilitare gli aggiornamenti regolari.

Ottieni il modello gratis Gestisci gli account dei clienti o acquisiscine di nuovi con il modello Client Success di ClickUp

💡 Consiglio dell'esperto: Stabilisci un ritmo di comunicazione basato sul tuo settore e sul ciclo contrattuale, che si tratti di controlli settimanali, report mensili o revisioni trimestrali. Se necessario, utilizza modelli predefiniti per la gestione dei clienti.

2. Creare un ciclo di feedback che funzioni

Non si può migliorare ciò che non si misura. Pertanto, raccogliere feedback è essenziale per la comunicazione con il cliente. Ti aiuta a capire cosa funziona e dove il tuo cliente ha bisogno di più supporto.

Per cominciare, utilizza i moduli ClickUp per cogliere immediatamente le esigenze del cliente, indirizzare le richieste di risoluzione e garantire che il feedback si trasformi in azione.

Semplifica la raccolta dei feedback dei clienti con ClickUp Moduli

I moduli ClickUp adattano le domande in base alle risposte del cliente con la logica delle condizioni, rendendole più facili da completare e migliori nel raccogliere informazioni rilevanti.

Una volta inviati i moduli, possono essere facilmente convertiti in attività e assegnati ai membri del team giusti per l'ulteriore esecuzione.

Da fare cose di routine manualmente, come consegnare progetti al nostro team, creare attività e incollare collegamenti. Ora, usiamo quel tempo per pianificare e spostare più flussi di lavoro del team su ClickUp.

3. Utilizza i modelli per semplificare le interazioni con i clienti

Non è sempre necessario reinventare la ruota o sviluppare qualcosa di eccessivamente creativo quando si mantengono le relazioni. A volte, può essere utile seguire semplicemente strategie e modelli di fidelizzazione dei clienti collaudati.

Prendiamo ad esempio la raccolta di feedback. Se non vuoi impostare un processo di feedback da zero, dai un'occhiata al modello di modulo di feedback di ClickUp. Adatta i sondaggi alle esigenze specifiche dei clienti con campi personalizzabili, scale di valutazione e domande aperte.

🌟 Bonus: Modelli ed esempi di brief creativi gratis per il marketing

Acquisisci nuovi clienti commerciali con ClickUp

È naturale che tu sia preoccupato di acquisire nuovi clienti commerciali, data la lunghezza dei cicli commerciali, la forte concorrenza e la rapida contrazione dei budget.

ClickUp, l'app all-in-one per il lavoro, ti aiuta a perfezionare in modo efficiente la tua attività commerciale, a monitorare i lead e a concludere gli affari più velocemente. Centralizza tutte le attività commerciali, rendendo più facile per te e il tuo team rimanere organizzati (e coerenti).

Iscriviti oggi stesso a ClickUp, completamente gratis, e scopri tu stesso i vantaggi.