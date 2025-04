L'IA non sostituisce la creatività, la amplifica. Scrivere con ChatGPT non significa perdere la propria voce, ma perfezionarla con possibilità illimitate.

C'era una volta, non molto tempo fa, che ti ritrovavi a fissare lo schermo, alle prese con le parole. Il cursore lampeggiava beffardamente, il caffè si raffreddava e riscrivere quel paragrafo sembrava una tortura.

"Se solo", sospirasti drammaticamente, "ci fosse qualcuno che potesse riscriverlo per me senza alzare gli occhi al cielo o far pagare a ore"

Entra in ChatGPT, il tuo nuovo migliore amico nell'era digitale.

Immagina di avere un aiutante basato sull'IA pronto a trasformare i tuoi pensieri confusi, le email aziendali rigide o i paragrafi troppo complessi in una prosa chiara, nitida e accattivante, in pochi secondi. Non è magia, ma sembra quasi di sì.

Dai professionisti del marketing che hanno bisogno di aumentare le conversioni con testi più scattanti agli studenti che cercano modi più intelligenti per dire, beh, qualsiasi cosa. ChatGPT trasforma la noiosa attività di riscrittura dei testi in momenti di gioia (o almeno di sollievo!).

Anche gli scrittori professionisti a volte vorrebbero che le loro parole suonassero un po' meno shakespeariane e un po' più Netflix. ChatGPT lo rende possibile.

Questa guida ti mostrerà esattamente come chiedere a ChatGPT di riscrivere qualcosa, passo dopo passo, senza confusione o congetture. E chi lo sa? Alla fine, potresti chiederti come hai fatto a fare a meno del tuo compagno di riscrittura digitale.

Come usare ChatGPT per riscrivere?

Il processo di riscrittura con ChatGPT è interessante, poiché la parafrasi serve principalmente a migliorare il contenuto. Che tu stia perfezionando un post sul blog, rifinendo un'email o ristrutturando un messaggio di marketing, ChatGPT può trasformare istantaneamente i tuoi testi, se gli dai le giuste istruzioni.

🔎 Fact Check: il sito web di ChatGPT riceve oltre 5,19 miliardi di visite al mese, posizionandosi tra i primi 10 siti web più visitati al mondo

Segui questi cinque passaggi pratici per imparare a chiedere a ChatGPT di riscrivere il testo in modo efficace.

Passaggio 1: sapere cosa si vuole che ChatGPT corregga

Immagina di entrare in un bar e chiedere al barista "un drink". Probabilmente ti guarderebbe fissamente, in attesa di maggiori dettagli.

ChatGPT lavora allo stesso modo. Se dici semplicemente "Riscrivi questo", otterrai qualcosa, ma potrebbe non essere quello che vuoi.

Invece, prima ancora di digitare un prompt, chiediti:

Da fare Come posso chiedere a ChatGPT di riscrivere il testo nel modo migliore?

Cosa c'è che non va nel testo originale? (Troppo formale? Troppo lungo? Troppo noioso?)

Da fare Cosa vuoi che cambi ChatGPT? (Tono? Chiarezza? Lunghezza?)

Chi è il pubblico? (Studenti? Amministratori delegati? Utenti di Twitter?)

Supponiamo che tu abbia scritto questo:

"Vi stiamo contattando per informarvi di un imminente cambiamento nel nostro sistema di fatturazione che entrerà in vigore a breve."

😴 Sbadiglio.

Ora, invece di dire semplicemente "Riscrivi questo", dì a ChatGPT esattamente cosa c'è che non va.

Prompt migliore: "Rendi questa frase più amichevole e coinvolgente."

La riscrittura dell'IA sarà:

🎯 Perché funziona:

Hai detto a ChatGPT come riscriverlo (più amichevole, coinvolgente)

La risposta corrisponde al tono che volevi

Mantiene comunque tutti i dettagli chiave

Qual è la morale della storia? Se non sai cosa vuoi, nemmeno ChatGPT lo saprà.

Ora che hai capito cosa migliorare, passiamo a scrivere il prompt perfetto.

Passaggio 2: Scrivi un prompt intelligente ed efficace

Hai mai giocato a sciarada con qualcuno che dà gli indizi peggiori? Agita freneticamente le braccia, ma non hai idea se stia mimando un aeroplano o un tizio che schiaccia una zanzara.

Questo è esattamente ciò che accade quando si dà a ChatGPT un vago prompt. Se si digita semplicemente "Riscrivi questo", si otterrà qualcosa, ma probabilmente non quello che si sperava.

La formula segreta per creare prompt ChatGPT efficaci

Imparare a chiedere a ChatGPT di riscrivere un paragrafo non è un'attività titanica. Basta seguire questa semplice formula per ottenere contenuti precisi e di alta qualità:

📝 [Azione] + [Contesto] + [Istruzioni specifiche]

Prompt deboli vs. forti

❌ Suggerimento debole: "Riscrivi questo paragrafo. "

✅ Prompt forte: "Riscrivi questo paragrafo in uno stile più coinvolgente, usando un tono colloquiale e una voce attiva. Mantienilo sotto le 30 parole."

Mettiamolo alla prova in pratica:

Vedi la differenza? Il secondo prompt dice a ChatGPT cosa fare, come farlo e come dovrebbe essere il risultato.

Prompt di potenza per diversi casi d'uso di riscrittura

📌 Vuoi una riscrittura più semplice?

"Riscrivi questo paragrafo usando un linguaggio più semplice, mantenendo tutti i punti chiave."

📌 Hai bisogno di un tocco persuasivo?

"Riscrivi questo discorso commerciale in modo che sia più convincente e orientato all'azione"

📌 Ridurre il numero di parole?

"Riscrivi questo in meno di 20 parole senza perdere informazioni chiave."

📌 Ottimizzazione per SEO?

"Riscrivi questo paragrafo includendo naturalmente la frase 'riscrivi il testo' senza che sembri forzato."

💡 Suggerimento professionale: se stai riscrivendo contenuti per la visibilità sui motori di ricerca, chiedi a ChatGPT di mantenere le parole chiave rilevanti, rendendo il testo naturale

Se il prompt è troppo vago, ChatGPT farà delle ipotesi azzardate quando cercherà di riscrivere il testo. Ma quando gli dai istruzioni chiare e specifiche, riscrive il testo esattamente come lo desideri.

Ora che hai imparato a scrivere con prompt, parliamo del motivo per cui più riscritture possono aiutarti a trovare la versione perfetta.

Passaggio 3: generare più versioni

Se hai mai chiesto a ChatGPT di riscrivere qualcosa e hai pensato: "Mah, non è proprio così", non sei il solo. La prima bozza non è sempre la migliore, e va bene così.

Pensa a ChatGPT come a uno stilista personale per le tue parole. Non entreresti in un negozio, proveresti il primo vestito e lo compreresti senza guardarti allo specchio, giusto? Lo stesso vale qui. La magia avviene quando chiedi più riscritture e le confronti.

Come ottenere più versioni in una volta sola?

Invece di accontentarti del primo risultato, prova quanto segue:

"Riscrivi questo in tre stili diversi: professionale, informale e persuasivo."

"Dammi due varianti: una divertente, una seria."

"Rendilo più accattivante senza cambiarne il significato."

Supponiamo che la tua frase originale sia: "La nostra azienda dà valore all'innovazione e alla soddisfazione del cliente."

Chiedi a ChatGPT: "Riscrivi questo testo in tre stili diversi: aziendale, amichevole e creativo. "

*riscritture generate dall'IA

Da cosa dipende il lavoro?

Hai diverse opzioni : non accontentarti più di una riscrittura okay quando una perfetta è solo un altro tentativo

Risparmia tempo: invece di modificare all'infinito una versione, confronta diversi stili in anticipo

Aiuta ad abbinare i toni: Che tu stia scrivendo un post sul blog, un'email commerciale o una didascalia per i social media, contesti diversi richiedono stili diversi

Passaggio 4: perfezionare la riscrittura con istruzioni di follow-up

Non tutte le riscritture sono perfette al primo tentativo. Forse è troppo formale, troppo prolisso o semplicemente non va bene. Invece di ricominciare da capo, puoi perfezionare il risultato di ChatGPT con rapide istruzioni di follow-up e migliorare la chiarezza.

La parte migliore? Non devi riscrivere l'intero prompt, basta dire a ChatGPT cosa modificare.

Come perfezionare le riscritture di ChatGPT con semplici follow-up

Invece di digitare una nuova richiesta, utilizza modifiche dirette come:

Quando la riscrittura è troppo complicata: "Rendila più semplice senza perdere i punti chiave."

Se il tono non è appropriato: "Rendilo più informale e accattivante."

Il contenuto è più lungo del necessario: "Accorcialo a 20 parole mantenendo intatto il messaggio originale."

Quando cerchi un impatto più forte: "Rendilo più persuasivo e sicuro."

Se la struttura non è chiara: "Riscrivi in modo che abbia un flusso migliore e sia più facile da capire."

Supponiamo che tu abbia chiesto a ChatGPT di riscrivere questo:

Frase originale: "Incoraggiamo tutti i dipendenti a inviare feedback sulle politiche aziendali."

Riscrittura IA: "La nostra organizzazione incoraggia i dipendenti a fornire un feedback prezioso sulle politiche aziendali per migliorare l'efficienza sul posto di lavoro."

Ma sembra troppo aziendale. Invece di ricominciare da capo, lo perfezioni.

Istruzioni successive: "Rendilo più amichevole e invitante."

Riscrittura finale: "Ci piacerebbe conoscere la tua opinione sulle politiche della nostra azienda, il tuo feedback ci aiuta a migliorare il posto di lavoro per tutti!"

Perché funziona?

Non è necessario riscrivere l'intero prompt

ChatGPT perfeziona il risultato senza modificarne il significato

La versione finale risulta più chiara, più amichevole e più naturale

La riscrittura è un processo e ChatGPT migliora con piccoli aggiustamenti. Invece di accontentarti di una riscrittura quasi buona, usa dei rapidi e precisi follow-up per renderla perfetta.

Ora parliamo del motivo per cui è fondamentale verificare i fatti nella rielaborazione finale.

Passaggio 5: verifica i fatti e personalizza la riscrittura

ChatGPT è veloce, efficiente e ottimo per riscrivere il testo, ma non è un giornalista, un correttore di bozze o un lettore di menti. A volte, il risultato sembra perfetto a prima vista, ma uno sguardo più attento rivela piccoli errori, frasi imbarazzanti o anche fatti completamente inventati (sì, l'IA lo fa).

Prima di premere "pubblica" o inviare il testo riscritto al tuo capo, assicurati che sia accurato, simile a quello scritto da una persona e ben rifinito.

📖 Leggi anche: IA vs. Contenuti generati dall'uomo

Come verificare i fatti riscritti da ChatGPT

Verifica dettagli importanti: Controlla nomi, date, statistiche e riferimenti: ChatGPT non verifica le fonti

Assicurati che mantenga il significato originale: Assicurati che la riscrittura non abbia cambiato accidentalmente fatti chiave o intenzioni

Cerca errori sottili: La grammatica potrebbe essere corretta, ma suona naturale?

Eseguire un controllo antiplagio: le riscritture con IA sono generalmente originali, ma ricontrollare non fa mai male

Rendilo più umano: A volte, il testo generato dall'IA sembra troppo robotico: aggiungi un tocco personale dove necessario

Esempio in azione

Supponiamo che ChatGPT abbia riscritto questa frase:

Testo originale: "La Terra orbita intorno al Sole una volta ogni 365 giorni."

Riscrittura di ChatGPT: "La Terra gira intorno al Sole ogni 360 giorni."

🚨 Problema? ChatGPT ha cambiato il fatto! (Spoiler: un anno non dura 360 giorni. )

✅ Versione corretta: "La Terra impiega circa 365 giorni per completare un'orbita attorno al Sole."

Perché questo passaggio è fondamentale?

L'IA può introdurre errori di fatto (anche quando la riscrittura sembra ben fatta!)

Grammaticalmente corretto ≠ accurato

Controllare che il testo sia simile a quello scritto da una persona garantisce la leggibilità

Il processo di riscrittura può essere veloce con ChatGPT, ma per migliorare il contenuto è necessario rivedere il risultato e apportare modifiche per renderlo più accurato. Un rapido controllo dei fatti, un tocco umano e una rifinitura finale garantiranno che il testo sia accurato, naturale e pronto per essere pubblicato.

Limiti dell'uso di ChatGPT per la scrittura

ChatGPT è un salvavita quando hai bisogno di una riscrittura veloce, ma siamo realisti: non è perfetto. A volte, fa un ottimo lavoro. Altre volte, sputa fuori qualcosa che suona un po' troppo robotico, fuori dal marchio o semplicemente... strano.

Se hai mai copiato una riscrittura di ChatGPT, l'hai fissata e hai pensato

"Ok, ma perché sembra così innaturale?" Non sei il solo.

L'IA è veloce, ma ha ancora alcune stranezze che rendono la riscrittura un po' più complicata rispetto alla semplice pressione di un pulsante

1. Riscrive le parole, non il significato

ChatGPT è ottimo per scambiare parole, ma ciò non significa che capisca veramente cosa stai cercando di dire. A volte, la riscrittura è tecnicamente corretta, ma manca completamente il tono, il pubblico o l'intento.

Non si ferma a chiedere: "Qual è l'obiettivo qui?" Si limita a buttare fuori una versione riformulata e spera per il meglio

Il problema: Se stai cercando una riscrittura che migliori la chiarezza, il tono o il coinvolgimento, probabilmente dovrai modificarla tu stesso, di nuovo

2: Nessun monitoraggio delle versioni, quindi le riscritture scompaiono una volta che si passa ad altro

Ti sei mai ritrovato a scorrere all'infinito le conversazioni di ChatGPT cercando di trovare quella riscrittura che ti piaceva? Sì, ChatGPT non effettua esattamente il monitoraggio delle versioni. Se non copi e incolli le tue riscritture in un altro strumento, spariscono nel momento in cui inizi una nuova richiesta

*il problema: quando si gestiscono più riscritture, il monitoraggio di quale versione è stata approvata, quale necessita di modifiche e quale è la migliore diventa un grattacapo organizzativo

3: Sembra sicuro di sé ma non verifica i fatti

ChatGPT ha un solo compito: riscrivere il testo.

Ma il trucco è che non verifica se il testo è effettivamente accurato. Se si lavora con statistiche, riferimenti o dettagli specifici del settore, c'è sempre la possibilità che l'IA alteri il significato o introduca fatti inventati

*il problema: solo perché una riscrittura sembra ben fatta non significa che sia corretta nei fatti. Ciò significa che ogni riscrittura generata dall'IA ha bisogno di un fact-checker umano prima di essere pubblicata

4: È progettato per il lavoro in solitaria e non per la collaborazione

La scrittura raramente avviene nel vuoto. Se si lavora con un team, probabilmente sono necessari feedback, approvazioni e più iterazioni prima che una riscrittura sia finalizzata. ChatGPT non supporta nulla di tutto ciò. Una volta che ti dà una riscrittura, sei da solo

Il problema: senza un modo semplice per condividere le bozze, monitorare le approvazioni o visualizzare i feedback passati, la riscrittura diventa un ciclo infinito di copia, incolla e ricerca di persone per ottenere input

ChatGPT è ottimo per riscrivere il testo, ma non ti aiuta a gestire le riscritture. Non c'è struttura, né organizzazione, né un modo semplice per passare dalla bozza alla versione finale senza un lavoro manuale extra.

Parliamo quindi di uno strumento che migliora la creazione di contenuti basati sull'IA senza queste lacune.

Utilizzo di ClickUp Brain per la scrittura e la gestione dei flussi di lavoro dei contenuti

ChatGPT è ottimo per riscrivere il testo, ma si ferma qui. Non ti aiuta a monitorare le modifiche, organizzare le riscritture o gestire le approvazioni. Ciò significa che una volta generata una riscrittura, devi gestire tutto il resto manualmente.

Devi spostare i contenuti tra gli strumenti, inviarli per ricevere feedback e assicurarti che siano allineati con le versioni precedenti. È qui che ClickUp ti aiuta. L'assistente AI di ClickUp, ClickUp Brain, porta la scrittura basata sull'IA a un livello superiore. Non solo aiuta a riscrivere i contenuti, ma gestisce anche l'intero flusso di lavoro, dalla prima bozza alla versione finale.

Ecco come ClickUp Brain colma le lacune in cui ChatGPT non riesce:

Riscrivere tenendo conto del contesto, non solo degli schemi

ChatGPT riformula le frasi in base a schemi. Riscrive senza contesto e non può collaborare.

Invece di limitarti a riscrivere, ClickUp Brain ti aiuta a scrivere in modo più intelligente, non solo in modo diverso. Collega la riscrittura basata sull'IA con flussi di lavoro strutturati, il che significa che non ottieni solo una nuova versione, ma una versione migliore, supportata da collaborazione, organizzazione e chiarezza.

Esempio:

In ChatGPT, puoi chiedergli di riscrivere con un certo tono, ma devi comunque monitorare manualmente le riscritture passate, il feedback e le versioni approvate.

Mentre ClickUp Brain cerca di rimanere connesso al tuo progetto, assicurandosi che le modifiche precedenti, le preferenze di tono e il feedback del team siano tutti considerati per una versione finale e rifinita.

ClickUp Brain non si limita a generare riscritture, ma le gestisce nell'ambito dell'intero processo di creazione dei contenuti.

Un vasto elenco di funzionalità fa sembrare ClickUp Brain un Doremon per scrittori. E se vuoi saperne di più sulle sue incredibili offerte, guarda questo video 👇

Niente più bozze sparse, perché ClickUp Docs tiene tutto organizzato

ChatGPT genera riscritture, ma dove le si memorizza? Una volta che si hanno più versioni, cicli di feedback e revisioni, il monitoraggio di tutto può diventare caotico.

Gestisci tutti i tuoi documenti di contenuto con ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, tutto rimane in un unico posto, rendendo le riscritture facili da gestire e perfezionare.

Archivia e confronta più riscritture generate dall'IA una accanto all'altra

Monitoraggio di modifiche, approvazioni e revisioni senza perdere la cronologia delle versioni

Mantieni le linee guida del marchio e i riferimenti di stile facilmente accessibili

Invece di saltare tra ChatGPT, Documenti Google ed email sparse, ClickUp assicura che ogni bozza sia strutturata, revisionata e pronta per l'uso.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale

ClickUp semplifica la collaborazione sui contenuti

Uno dei principali limiti di ChatGPT? Non supporta la collaborazione. Fornisce il testo, ma dopo devi inviare i file per ricevere feedback, attendere le approvazioni e gestire manualmente le riscritture.

Trasforma le idee delle conversazioni di ClickUp Chat in attività organizzate per mantenerle in pista

Con le attività di ClickUp e la chat di ClickUp, l'intero processo di feedback avviene all'interno del flusso di lavoro.

Tagga i membri del team in ClickUp Docs per un feedback immediato

Discuti le riscritture direttamente nella chat di ClickUp, senza lunghe catene di email

Trasforma il feedback in attività di ClickUp per velocizzare le revisioni

Usa ClickUp AI quando chatti per riepilogare/riassumere o per farti venire a prendere sui canali di chat

ClickUp colma il divario tra le riscritture generate dall'IA e la collaborazione nel mondo reale, mantenendo i team allineati dall'inizio alla fine.

Scrivere meglio, non solo con parole diverse

ChatGPT può riscrivere il testo, ma non ti dice se il testo è effettivamente buono. Non segnalerà problemi di chiarezza, problemi strutturali o disallineamenti di tono. Ti dà solo un'altra versione senza considerare il tuo pubblico di riferimento o come semplificare concetti complessi per una migliore leggibilità.

ClickUp Brain è un potente strumento che ti aiuta a scrivere in modo più intelligente offrendoti approfondimenti basati sull'IA che:

Migliora la chiarezza e la leggibilità perfezionando il contenuto in base al tuo pubblico di riferimento

Garantire la coerenza del tono in diversi formati di contenuto

Aiuta a perfezionare la struttura per un flusso e un coinvolgimento migliori

Invece di generare riscritture alla cieca, ClickUp Brain migliora la scrittura stessa, assicurando che ogni pezzo sia efficace, coinvolgente e in linea con i tuoi obiettivi. Aiutandoti a creare prompt in modo efficace, garantisce che le riscritture generate dall'IA non siano solo diverse, ma anche veramente migliori.

Migliora la tua scrittura con ClickUp Brain

Lo sapevi? Ernest Hemingway è famoso per aver riscritto 47 volte il finale di Addio alle armi prima di essere soddisfatto del tono e della chiarezza Sembra che riscrivere i contenuti per migliorarne la chiarezza sia sempre stata una normale attività quotidiana per gli scrittori!

Dalla riscrittura alla pubblicazione, tutto in un unico posto

ChatGPT si ferma alla riscrittura. Una volta ottenuto il testo, è comunque necessario monitorare le approvazioni, gestire le scadenze e pubblicare. Questo significa più lavoro manuale.

ClickUp Brain connette perfettamente la scrittura all'esecuzione:

Bonus: sfrutta il modello KPI di ClickUp per monitorare le prestazioni dei contenuti dopo la pubblicazione

La riscrittura è solo un pezzo del puzzle: ClickUp garantisce che quel pezzo si inserisca nel quadro più ampio della strategia e dell'esecuzione dei contenuti.

Dite addio alle riscritture infinite e date il benvenuto a una scrittura più intelligente

Hai iniziato questo viaggio fissando lo schermo, desiderando un modo più semplice per riscrivere i contenuti. Ora sei pronto a porre a ChatGPT le domande giuste ed evitare le insidie comuni della riscrittura. Puoi perfezionare il tuo stile di scrittura, rendere professionale un testo che sembra casuale o adattarlo a un tono più formale.

Ma ricorda, anche le migliori riscritture hanno bisogno di organizzazione, collaborazione e un flusso di lavoro che mantenga il tuo contenuto in carreggiata. ClickUp Brain porta la tua scrittura oltre le soluzioni rapide e ti offre gli strumenti per gestire l'intero processo di creazione dei contenuti, tutto in un unico posto.

Che tu abbia bisogno solo di alcuni esempi per guidare la tua scrittura creativa o di un sistema strutturato per il monitoraggio di più riscritture, lo strumento garantisce che ogni versione rimanga raffinata e mirata.

Sei pronto a trasformare la riscrittura da attività temuta a una delle tue preferite della giornata? Iscriviti a ClickUp e provalo tu stesso.