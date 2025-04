i 15 migliori strumenti di prospezione commerciale nel 2025

Il lavoro commerciale si basa su traguardi: quali sono i contatti che hai generato, quanto vale l'account, quale sarà la tua commissione. Ecco perché la maggior parte del lavoro richiesto dalla prospezione commerciale sembra un gioco di numeri. Solo un'altra pista. Solo un'altra email.

Il risultato? Molti team commerciali inseguono il volume piuttosto che il valore, spesso tralasciando il sistema necessario per acquisire dati utilizzabili. Ciò significa perdere di vista le tendenze, non monitorare le prestazioni e, in ultima analisi, perdere opportunità per perfezionare le strategie e aumentare la conversione.

Gli strumenti di prospezione commerciale possono essere d'aiuto in questo senso. Essi acquisiscono dati precisi, monitorano il coinvolgimento e identificano i lead di alto valore per garantire un'azione di sensibilizzazione più intelligente e strategica.

In questo post del blog, esamineremo i 15 migliori strumenti di prospezione delle vendite e le loro funzionalità/funzioni chiave per aiutare i professionisti delle vendite a costruire una pipeline più forte.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Scegli tra questi 15 migliori software di prospezione commerciale per far sì che ogni lead conti: clickUp : *il migliore per il project management commerciale e la gestione delle relazioni con i clienti *linkedIn Sales Navigator: il migliore per identificare e coinvolgere i lead B2B Apollo. io: Ideale per accedere a dati di lead verificati su più canali ZoomInfo: Ideale per trovare contatti qualificati in base all'intento UpLead: Il migliore per verificare le email dei potenziali clienti Cognism: il migliore per la ricerca di potenziali clienti attraverso l'IA 6Sense: Il migliore per comprendere le intenzioni dell'acquirente utilizzando l'analisi predittiva Seamless. ai: Ideale per la ricerca di contatti in tempo reale Lusha: La migliore per l'automazione del contatto LeadIQ: Ideale per dare priorità ai potenziali clienti ad alto potenziale SalesIntel: Il migliore per ottenere dati verificati da persone reali leadfeeder: *Il migliore per convertire i visitatori del sito web in lead commerciali Kaspr: Il migliore per estrarre i dati di contatto da LinkedIn Outreach: Ideale per l'outreach multicanale hubSpot Sales Hub: *Il migliore per valutare i lead

I migliori strumenti di prospezione fungono da ponte tra le aziende e i potenziali clienti. Gli strumenti di prospezione giusti per le vendite possono trasformare i contatti freddi in opportunità calde. Ecco cosa cercare quando se ne sceglie uno:

Flusso di lavoro CRM senza soluzione di continuità: lo strumento dovrebbe avere un software CRM integrato o un'integrazione CRM per mantenere un database centralizzato di potenziali clienti

Informazioni fruibili basate sull'IA: Dovrebbe analizzare il comportamento dei potenziali clienti e i modelli di coinvolgimento, suggerendo i momenti migliori, i canali e i messaggi per il contatto. Ciò consente una prospezione iper-personalizzata

Interazione omnicanale: Lo strumento dovrebbe consentire di connettersi con i potenziali clienti attraverso più canali, tra cui email, telefonate, LinkedIn e altre piattaforme social

Analisi predittiva avanzata: un eccellente strumento di prospezione commerciale dovrebbe identificare modelli e tendenze nelle prestazioni di prospezione, aiutando i team di vendita a perfezionare le loro strategie

*lead scoring: lo strumento migliore dovrebbe assegnare un punteggio ai lead in base alle loro possibilità di conversione, al segnale di intenzione e al coinvolgimento, in modo da poter investire le risorse in modo intelligente

Arricchimento dei dati: Compilando i dettagli mancanti come i titoli di lavoro, gli indirizzi email, i numeri di telefono e il fatturato dell'azienda, un buon strumento di prospezione commerciale garantisce che il tuo elenco di potenziali clienti sia completo e aggiornato

Informazioni firmografiche e tecnografiche: Uno strumento di prospezione commerciale dovrebbe fornire informazioni firmografiche (dimensione dell'azienda, settore, posizione e fatturato) e tecnografiche ( pila tecnologica utilizzata da un'azienda) per aiutarti a raggiungere gli obiettivi aziendali ideali

Automazione delle vendite: Lo strumento dovrebbe automatizzare il project management delle vendite, ad esempio assicurando che vengano inviati follow-up tempestivi, in modo che nessun lead venga dimenticato

Tenendo presente questa lista di controllo, valutiamo alcuni dei migliori strumenti di prospezione sul mercato per un ciclo commerciale senza intoppi.

Che tu stia cercando una gestione visiva della pipeline o un più semplice contatto e coinvolgimento, ognuno dei seguenti strumenti per la ricerca di potenziali clienti ha un USP su misura per te. Continua a leggere per trovare quello che fa per te.

1. ClickUp (ideale per il project management commerciale e la gestione delle relazioni con i clienti)

Gestisci i tuoi progetti commerciali in ClickUp Gestisci i progetti commerciali e le relazioni con i clienti in un unico posto con ClickUp

I tuoi contatti sono ben organizzati in un foglio di calcolo dettagliato, ma nel momento in cui inizi a contattarli, il processo si interrompe. Quando un contatto richiede ulteriori ricerche o la revisione di un'email, ti ritrovi a saltare continuamente da un'applicazione all'altra.

I dettagli di contatto sono in un posto, le note di ricerca in un altro e le campagne di sensibilizzazione da qualche altra parte. Questo flusso di lavoro disconnesso trasforma ciò che dovrebbe essere semplice in qualcosa di frustrante e caotico.

È proprio qui che gli strumenti di ricerca di nuovi clienti e di gestione della clientela come ClickUp danno il meglio di sé: semplificano notevolmente il lavoro richiesto e permettono una gestione coerente della pipeline di vendita.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, collaborazione in team e documentazione per il tuo team di vendita in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca di nuova generazione basate sull'IA.

ClickUp for Sales Teams ti aiuta a visualizzare la tua pipeline, gestire i contatti con i potenziali clienti e automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi.

Visualizza la pipeline di vendita e automatizza i flussi di lavoro commerciali con ClickUp for Sales Teams

Inizia raccogliendo tutti i potenziali clienti e le loro informazioni di contatto in un unico posto. ClickUp CRM lo rende possibile. Ti aiuta a raccogliere i lead dai social media, siti web, moduli e altri luoghi in un'unica piattaforma. Una volta ottenuti i dati, è possibile utilizzare le attività di ClickUp per assegnare diversi lead nell'elenco tra i membri del team per la ricerca, il coinvolgimento e la divulgazione. Impostare stati delle attività personalizzati in ClickUp, come "Nuovo lead", "Ricerca in corso" e "Campagna inviata" per tenere traccia dell'intera pipeline commerciale. È anche possibile impostare le priorità delle attività per garantire che gli account di alto valore vengano contattati per primi.

Assegnazione e monitoraggio delle attività di contatto con le attività di ClickUp

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Sia che si invino note di follow-up o che si utilizzino fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Ora è il momento di impostare una strategia di sensibilizzazione su misura. ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp, consente di scrivere messaggi personalizzati per ogni potenziale cliente.

👀 Lo sapevi? Il 75% dei professionisti del marketing ritiene che la personalizzazione sia essenziale per incrementare le vendite e fidelizzare i clienti

Personalizza i messaggi per migliorare la ricerca di nuovi clienti con ClickUp Brain

Vuoi imparare a utilizzare l'IA per le vendite e rendere i tuoi processi più efficienti? Abbiamo quello che fa per te con questa breve spiegazione👇

È inoltre possibile utilizzare ClickUp Automations per automatizzare le attività ripetitive e semplificare ulteriormente il processo di prospezione commerciale. Consente di impostare trigger per automatizzare i flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile impostare trigger per assegnare lead ai rappresentanti di vendita in base a regole predefinite (settore, regione, ecc.). Oppure, se un potenziale cliente non risponde, impostare un promemoria automatico per il follow-up dopo una settimana.

Automatizza i flussi di lavoro con le Automazioni ClickUp per garantire un'azione rapida o un follow-up con i potenziali clienti

ClickUp offre anche modelli commerciali e CRM per semplificare il processo di ricerca di potenziali clienti:

ClickUp è stato lo strumento che ci ha davvero aiutato a portare innovazione in questo ambito aziendale, il che ci ha permesso di passare dal 2% di vendite digitali a oltre il 65% di vendite digitali dopo la pandemia.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente Business: 12 $/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato per tutti i nostri team e utenti, che possono organizzare il proprio lavoro tenendo traccia dei progetti degli altri team. Le funzionalità/gli strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team di assistenza clienti, il team commerciale e il nostro team di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

📖 Per saperne di più: Modelli di piano commerciale gratis in Word, Excel e ClickUp

2. LinkedIn Sales Navigator (il migliore per identificare e coinvolgere i lead B2B)

tramite LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator è un importante strumento di prospezione commerciale per identificare i lead e dare priorità agli account. Il suo strumento Lead Spotlights rende più facile trovare lead e decisori nei tuoi account di destinazione.

Puoi anche utilizzare l'integrazione CRM per trovare clienti passati che sono passati a nuove organizzazioni, aiutandoti a ottenere lead più rilevanti. Sales Navigator fornisce anche approfondimenti sui dati, come il numero di dipendenti dell'azienda e le tendenze di crescita, in modo da poter identificare facilmente lead B2B di alto valore.

Le migliori funzionalità di LinkedIn Sales Navigator

Utilizza filtri avanzati come titoli di lavoro, dimensioni dell'organizzazione e settore per una gestione dei lead senza soluzione di continuità

Coinvolgi i potenziali clienti attraverso contatti personalizzati tramite la posta di LinkedIn

Imposta il profilo del cliente ideale per trovare potenziali clienti in base al ruolo, all'anzianità o al titolo

Scopri le tue potenziali connessioni in qualsiasi organizzazione con Relationship Explorer

Limiti di LinkedIn Sales Navigator

Ha capacità di esportazione limitate e necessita di strumenti aggiuntivi per trovare email

Possono essere costose per le piccole imprese

Prezzi di LinkedIn Sales Navigator

versione di prova gratis per 30 giorni

Sales Navigator Core (Professional): 99,99 $ al mese per utente

Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 $ al mese per utente

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): a partire da 1600 dollari all'anno per utente

Valutazioni di LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 6/5 (1900+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LinkedIn Sales Navigator?

Mi piace che LinkedIn Sales Nav consenta al mio team di utilizzare filtri di ricerca avanzati per restringere il campo a tipi specifici di potenziali clienti che stiamo cercando. Mi piace anche che si integri con HubSpot. È piuttosto costoso per un piccolo team come il mio.

Mi piace che LinkedIn Sales Nav consenta al mio team di utilizzare filtri di ricerca avanzati per restringere il campo a tipi specifici di potenziali clienti che stiamo cercando. Mi piace anche che si integri con HubSpot. È piuttosto costoso per un piccolo team come il mio.

3. Apollo. io (il migliore per accedere a dati verificati sui lead su più canali)

Apollo.io è un software leader nel settore della prospezione commerciale che fornisce accesso a dati verificati su potenziali clienti provenienti da LinkedIn, Salesforce, Gmail o qualsiasi sito web aziendale. È possibile filtrare i potenziali clienti in base a fattori quali l'intenzione di acquisto, le offerte di lavoro e la crescita dell'azienda per trovare potenziali clienti. Lo strumento di IA di Apollo può anche identificare potenziali clienti di alta qualità, aggiungere punteggi e prenotare riunioni.

La parte migliore di questo strumento è che puoi monitorare i visitatori unici sul tuo sito web e trovare le pagine che visualizzano. Questo ti aiuta ad analizzare il comportamento degli utenti e a creare una strategia di outreach più personalizzata.

Apollo. io migliori funzionalità/funzioni

Ottieni un ampio database di potenziali clienti arricchito con dettagli di contatto accurati, tra cui email, numeri di telefono e informazioni sull'azienda

Si integra perfettamente con gli strumenti di vendita e di marketing attraverso Zapier per un'efficiente automazione del flusso di lavoro

Utilizza moduli con dati compilati automaticamente per una conversione più rapida dei lead in entrata

Limiti di Apollo.io

Alcuni utenti segnalano che Apollo. io offre dati sui lead imprecisi e contatti obsoleti

Prezzi Apollo.io

Free

Piano base: 59 $/mese per utente

Piano professionale: 99 $ al mese per utente

Piano Organizzazione: 149 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Apollo.io

G2: 4. 7/5 (8000+ recensioni)

Capterra: 4. 6 (oltre 350 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apollo. io?

Come rappresentante commerciale, Apollo è un modo semplice per ottenere informazioni utili e accurate su aziende e clienti che stai cercando. I crediti della versione di prova sono un ottimo inizio per farsi un'idea di come funziona il software. Gli unici due aspetti negativi sono il costo e le chiamate del supporto commerciale. Il costo è un po' alto se sei una piccola azienda o solo uno o due membri di un team di vendita.

Come rappresentante di vendita, Apollo è un modo semplice per ottenere informazioni utili e accurate su aziende e clienti che stai cercando. I crediti della versione di prova sono un ottimo inizio per farsi un'idea di come funziona il software. Gli unici due aspetti negativi sono il costo e le chiamate del supporto alle vendite. Il costo è un po' alto se sei una piccola azienda o solo uno o due in un team di vendita.

4. ZoomInfo (il migliore per trovare contatti qualificati in base all'intenzione)

tramite ZoomInfo

ZoomInfo è uno strumento di prospezione commerciale B2B che fornisce informazioni su aziende e contatti per i team commerciali, di marketing e di ricerca di talenti. Utilizza IA e apprendimento automatico per compilare dettagli aziendali, come le dimensioni dell'azienda e le tendenze di assunzione.

Con ZoomInfo, puoi accedere ai grafici organizzativi dei reparti per ottenere ulteriori informazioni sui responsabili delle decisioni e contattarli direttamente. La sua funzionalità/funzione Guided Intent analizza i dati CRM e identifica gli argomenti che i tuoi potenziali clienti cercano più comunemente. In questo modo è più facile personalizzare l'approccio e offrire soluzioni personalizzate per conversioni più rapide.

ZoomInfo: le migliori funzionalità/funzioni

Crea il tuo profilo cliente ideale (ICP) per comprendere meglio i potenziali clienti e identificare gli acquirenti ideali

Accedi a dati aziendali, tecnologici, finanziari e di contatto per una migliore comprensione dei potenziali clienti

Ottieni segnali predittivi e informazioni sulle intenzioni per anticipare i comportamenti e le azioni dell'azienda

Monitoraggio dei visitatori del sito web e raccolta di più lead

Limiti di ZoomInfo

Si paga una tariffa per contatto, che può essere costosa per i team più piccoli

Prezzi ZoomInfo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8800+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (290+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ZoomInfo?

Utilizziamo ZoomInfo Sales per coltivare nuovi traguardi di campagna, nonché convalidare i potenziali clienti che visitano il nostro sito o mostrano intenzioni di acquisto. Con l'aggiunta di Copilot, possiamo scavare ancora più a fondo in account di potenziali clienti specifici e armare il nostro team commerciale con informazioni di base che possono aiutarli a mettere piede nella porta.

Utilizziamo ZoomInfo Sales per coltivare nuovi traguardi di campagna, nonché per convalidare i potenziali clienti che visitano il nostro sito o mostrano un'intenzione di acquisto. Con l'aggiunta di Copilot, possiamo scavare ancora più a fondo in specifici account potenziali e fornire al nostro team commerciale informazioni di base che possono aiutarli a mettere piede nella porta.

5. UpLead (il migliore per verificare le email dei potenziali clienti)

tramite UpLead

UpLead semplifica la generazione di lead fornendo dati di contatto verificati e strumenti di ricerca intelligenti. Con oltre 50 filtri per la verifica in tempo reale delle email e l'arricchimento dettagliato dei dati, ti aiuta a raggiungere i giusti potenziali clienti con sicurezza. Puoi filtrare i contatti in base al settore, al ruolo o alla posizione, rendendo il targeting più preciso.

Vuoi contattare le aziende che utilizzano gli strumenti della concorrenza? UpLead offre oltre 1600 punti dati, che ti aiutano a identificare le aziende che si affidano a software concorrenti, in modo da poter personalizzare il tuo approccio e conquistarle. Ti consente inoltre di escludere le aziende che utilizzano determinati software, in modo da poter filtrare gli account irrilevanti.

Le migliori funzionalità di UpLead

Verifica le email in tempo reale per garantire un'elevata precisione dei dati

Raccogli informazioni sulle aziende con l'estensione Chrome di UpLead

Carica gli URL delle aziende per ottenere informazioni

Limiti di UpLead

Funzionalità/funzioni limitate nei piani di livello inferiore; richiede aggiornamenti per la piena funzionalità

Prezzi UpLead

versione di prova gratis per 7 giorni

Essentials : 99 $ al mese

In più : 199 $/mese

Professionale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UpLead

G2: 4. 7/5 (780+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (70+ recensioni)

🧠 Curiosità: a John H. Patterson, fondatore della National Cash Register Company (NCR), viene spesso attribuito il merito di aver introdotto una versione faccia a faccia delle chiamate a freddo alla fine del 1800. I suoi venditori andavano di porta in porta convincendo le aziende della necessità di avere dei registratori di cassa, rivoluzionando le tattiche di vendita.

6. Cognism (il migliore per la ricerca di potenziali clienti attraverso l'IA)

tramite Cognism

Cognism è una piattaforma di intelligence commerciale che ti aiuta a trovare i giusti potenziali clienti per la tua pipeline di vendita utilizzando l'IA. Puoi digitare o utilizzare la ricerca vocale per ottenere lead pertinenti. Cognism utilizza un mix di firmografici (caratteristiche aziendali), tecnografici (stack tecnologico dell'azienda) e intenzioni dell'acquirente per fornire dati preziosi.

La piattaforma si integra con sistemi CRM come Salesforce e HubSpot, semplificando la gestione dei lead. Cognism offre anche l'arricchimento dell'elenco dei potenziali clienti. In questo modo si ha la certezza di aggiungere al CRM solo i dati più recenti e aggiornati.

Le migliori funzionalità di Cognism

Crea elenchi di potenziali clienti con indirizzi email e numeri di telefono verificati in base ai profili ideali dei clienti

Esporta i contatti da LinkedIn e inseriscili nel tuo CRM utilizzando l'estensione per Chrome

Identifica i potenziali clienti sul mercato con il monitoraggio dei dati di intenti attraverso l'integrazione con Bombora

Accedi ai dati B2B globali delle regioni NAM, APAC ed EMEA per raggiungere efficacemente i decision maker

Limiti di Cognism

Questo strumento dipende dalle descrizioni delle offerte di lavoro su LinkedIn, che possono influire sulla precisione dei dati

Prezzi Cognism

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cognism

G2: 4. 6/5 (790+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (150+ recensioni)

7. 6Sense (il migliore per comprendere le intenzioni dell'acquirente utilizzando l'analisi predittiva)

tramite 6Sense

6sense è principalmente una piattaforma di revenue intelligence che offre informazioni dettagliate sul percorso completo dell'acquirente. Utilizza dati in tempo reale, come le prestazioni della campagna e l'intenzione di acquisto, per creare un elenco di potenziali clienti su misura.

Lo strumento di IA della piattaforma utilizza l'analisi predittiva per analizzare i dati storici sulle opportunità, l'adeguatezza del profilo, la portata dell'account e i segnali di acquisto in tempo reale. Prevede quindi i potenziali clienti con le maggiori possibilità di conversione, consentendo al team commerciale di raggiungere account di alto valore.

le migliori funzionalità/funzioni di 6Sense

Identifica gli account in base al comportamento dell'acquirente per un targeting mirato

Crea segmenti di pubblico dettagliati utilizzando dati firmografici e di coinvolgimento per una campagna più efficace

Ottieni l'accesso ai dettagli di contatto del team acquisti e crea email personalizzate per interagire con i responsabili delle decisioni chiave

limiti di 6Sense

Alcuni utenti dicono che la piattaforma può essere complicata da usare all'inizio

prezzi 6Sense

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni su 6Sense

G2: 4. 3/5 (1000+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (20+ recensioni)

Seamless.ai offre oltre 100 filtri per definire il tuo cliente ideale e restringere la ricerca. Il suo strumento di IA cerca i dati in tempo reale per aiutarti a ottenere email e numeri di telefono dei potenziali clienti, riducendo il tempo speso per informazioni obsolete.

Puoi anche utilizzare lo strumento di IA per ottenere informazioni dettagliate sui tuoi potenziali clienti, compresi i loro post sui social media, le recensioni dei dipendenti, le notizie recenti, i premi e il loro stack tecnologico. Ciò consente di inviare messaggi più personalizzati e di raggiungere un pubblico mirato.

Infine, Seamless. IA consente anche di creare un elenco di massa automatizzato per le vendite in uscita. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile solo nei piani premium.

Seamless. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Ricerca di contatti B2B e aziende con scoperta dati in tempo reale basata su IA

Accedi ai numeri diretti e ai numeri di cellulare per raggiungere più facilmente i tuoi clienti

Si integrano perfettamente con Salesforce, HubSpot e altri CRM popolari

Identificare i potenziali clienti con intenzioni di acquisto per accelerare il processo commerciale

Senza limiti. IA

Non offre dashboard personalizzate per analisi e reportistica

Prezzi Seamless. ai

Free: La versione di prova include 50 crediti gratis

Pro: crediti giornalieri; prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Seamless. ai

G2: 4. 4/5 (4900+ recensioni)

Capterra: 3. 8/5 (150+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Seamless. ai?

La facilità di creare elenchi, trovare dati, avere 1000 lead al giorno è enorme, soprattutto se si considerano altri piani di altri software di dati che costano 10 volte tanto quanto Seamless. IA e questo dà a un SDR 1000 lead al giorno. Una cosa che non mi piace è che non è possibile impostare la qualità delle informazioni prima di eseguire il scraping. Quindi devi spendere i tuoi 1000 crediti al giorno per eseguire il scraping di informazioni inutili o buone, e puoi filtrare solo dopo aver eseguito lo scraping.

La facilità di creare elenchi, trovare dati, avere 1000 lead al giorno è enorme, soprattutto se si considerano altri piani di altri software di dati che costano 10 volte tanto quanto Seamless. IA e questo dà a un SDR 1000 lead al giorno. Una cosa che non mi piace è che non è possibile impostare la qualità delle informazioni prima di eseguire il scraping. Quindi devi spendere i tuoi 1000 crediti al giorno per scartare spazzatura o buoni contatti, e puoi filtrare solo dopo aver eseguito lo scraping.

9. Lusha (la migliore per l'automazione della ricerca di nuovi clienti)

tramite Lusha

Lusha è un software di intelligence commerciale che arricchisce i dati di qualsiasi sistema, database o app utilizzando la sua API, fornendo preziose informazioni sulle intenzioni dell'acquirente. Offre informazioni di contatto dettagliate, compresi i ruoli e l'anzianità dei potenziali clienti all'interno delle aziende. Inoltre, Lusha fornisce sequenze di email generate dall'IA per automatizzare il tuo raggio d'azione e migliorare la produttività delle vendite.

Lusha include anche un'estensione per Google Chrome e uno strumento di ricerca email che consente di raccogliere i dettagli di contatto e le informazioni aziendali direttamente da LinkedIn. La piattaforma offre una versione gratuita con funzionalità di base, ma per usufruire di strumenti avanzati come la ricerca di dati di finanziamento, è necessario passare al piano premium.

Le migliori funzionalità di Lusha

Raggiungi i potenziali clienti direttamente con l'accesso a una vasta rubrica di chiamate dirette

Traguardi account ad alta priorità utilizzando filtri attributi aziendali avanzati

Ottieni potenziali clienti consigliati dall'IA per ottimizzare il lavoro richiesto dal reparto commerciale

I limiti di Lusha

Trova potenziali clienti principalmente negli Stati Uniti e in Europa

Prezzi Lusha

Free

Pro: 36 $ al mese per utente

Premium: 59 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lusha

G2: 4. 3/5 (1400+ recensioni)

Capterra: 4/5 (370+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lusha?

Database di contatti B2B preciso e affidabile, facile da usare sia dalla piattaforma Saas di Lusha che tramite il componente aggiuntivo di LinkedIn. Anche il supporto clienti è molto buono. Alcuni dei dettagli registrati all'interno di ogni lead sono sbagliati e questo è uno spreco di crediti.

Database di contatti B2B preciso e affidabile, facile da usare sia dalla piattaforma Saas di Lusha che tramite il componente aggiuntivo di LinkedIn. Anche il supporto clienti è molto buono. Alcuni dei dettagli registrati all'interno di ogni lead sono sbagliati e questo è uno spreco di crediti.

10. LeadIQ (il migliore per dare priorità ai potenziali clienti ad alto potenziale)

tramite LeadIQ

L'estensione per Chrome di LeadIQ ti aiuta a catturare dati precisi sui lead nel tuo CRM, LinkedIn Sales Navigator o sul web. È facile generare email personalizzate per ogni account utilizzando Scribe, l'assistente IA di LeadIQ.

Con il datahub di LeadIQ, puoi arricchire contatti e lead in Salesforce all'istante. Elimina i dati duplicati, garantendo una pipeline di vendita chiara e organizzata. Inoltre, la piattaforma ti avvisa quando i responsabili delle decisioni o gli acquirenti cambiano lavoro. Ricevi anche un segnale di "Hot Lead" per dare priorità ai potenziali clienti ad alto potenziale.

Le migliori funzionalità di LeadIQ

Estrai email verificate e numeri di telefono dai profili LinkedIn in tempo reale

Monitoraggio e sincronizzazione automatica dell'attività dei potenziali clienti su più canali di contatto

Automazione dei follow-up personalizzati con strumenti di coinvolgimento basati sull'IA

Limiti di LeadIQ

Crediti gratis limitati che limitano l'accesso ai team più piccoli

Prezzi LeadIQ

Free

Starter: 45 $/mese per utente

Pro: 89 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LeadIQ

G2: 4. 2/5 (1000+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (20+ recensioni)

🧠 Curiosità: le tecniche di vendita risalgono ai principi della retorica di Aristotele: ethos (credibilità), pathos (emozione) e logos (logica). Le moderne strategie di vendita si basano ancora su queste tattiche di persuasione!

11. SalesIntel (il migliore per ottenere dati verificati da persone)

tramite SalesIntel

SalesIntel combina l'automazione delle vendite con la convalida umana per mantenere una maggiore precisione dei lead. Aggiorna i dettagli di contatto ogni 90 giorni per garantire un elenco aggiornato dei potenziali clienti. La piattaforma aggiorna anche i numeri di telefono e i profili LinkedIn obsoleti, facilitando la ricerca di potenziali clienti.

Utilizzalo per monitorare i segnali di interesse provenienti da più fonti in modo da poter vedere i clienti target della concorrenza. Inoltre, riceverai le ultime notizie del settore, i requisiti di conformità e le tendenze emergenti per migliorare la tua attività di sensibilizzazione.

Le migliori funzionalità di SalesIntel

Ottieni informazioni dettagliate sui potenziali clienti con il servizio di ricerca on-demand

Inviare annunci mirati ai propri clienti per migliorare il proprio portafoglio commerciale

Esporta dati puliti e aggiornati nel tuo CRM con la funzionalità/funzione di arricchimento dei lead

Limiti di SalesIntel

Le funzionalità/funzioni avanzate, come il monitoraggio dei visitatori del sito web e il retargeting degli annunci, richiedono il pagamento di componenti aggiuntivi

Prezzi di SalesIntel

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SalesIntel

G2: 4. 3/5 (360+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SalesIntel?

Il servizio Research On Demand è molto utile. I tempi di risposta sono rapidi e il team SalesIntel fornisce le informazioni richieste, spesso andando ben oltre, includendo ulteriori potenziali clienti da considerare che rientrano nei settori e nei titoli richiesti.

Il servizio Research On Demand è molto utile. I tempi di risposta sono rapidi e il team SalesIntel fornisce le informazioni richieste, spesso andando ben oltre, includendo ulteriori potenziali clienti da considerare che rientrano nei settori e nei titoli richiesti.

12. Leadfeeder (il migliore per convertire i visitatori del sito web in lead commerciali)

via Leadfeeder

Leadfeeder tiene traccia dei nomi delle aziende per aiutarti a trasformare i visitatori del sito web in potenziali lead. Inoltre, evidenzia gli interessi chiave dei visitatori e i modelli di coinvolgimento. Grazie al suo sistema automatizzato di lead scoring e all'integrazione CRM, i team commerciali possono concentrarsi rapidamente su potenziali clienti di alto valore. Ricevi avvisi personalizzati che ti informano quando le aziende target visitano il tuo sito web, in modo da poter inviare tempestivamente follow-up pertinenti. Leadfeeder aiuta anche a filtrare i lead in base al numero di visite e alla durata della visita. Questo ti aiuta a valutare i lead in base al coinvolgimento.

Le migliori funzionalità di Leadfeeder

Monitoraggio in tempo reale dei visitatori del sito web e analisi del loro comportamento sul sito

Segna e qualifica automaticamente i lead in base al loro coinvolgimento e ai dettagli dell'azienda

Si integrano facilmente con i CRM e altri strumenti, come HubSpot, Salesforce e Google Ads

Segmenta i lead in base al settore, alla geografia e all'attività web per personalizzare le email di contatto.

I limiti di Leadfeeder

Il monitoraggio dei lead può talvolta attribuire erroneamente le visite a causa della condivisione degli indirizzi IP

Prezzi Leadfeeder

Free

A pagamento: 103,69 $ (99 €)/mese, fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (più di 700 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LeadFeeder?

È relativamente facile da configurare e fornisce informazioni sui potenziali clienti che arrivano sul tuo sito web. Queste informazioni sono estremamente utili per elaborare strategie che aumentino le visite al sito web e garantire che le pagine siano ottimizzate.

È relativamente facile da impostare e fornisce informazioni sui potenziali clienti che arrivano sul tuo sito web. Queste informazioni sono estremamente utili per elaborare strategie volte ad aumentare le visite al sito web e garantire l'ottimizzazione delle pagine.

tramite Kaspr

Kaspr aiuta i team commerciali a raggiungere più velocemente i giusti potenziali clienti con numeri di telefono ed email verificati provenienti da oltre 150 fonti. La sua estensione per Chrome semplifica il contatto automatizzando i follow-up, il monitoraggio dei lead e l'integrazione con CRM come Salesforce e HubSpot.

Kaspr ti aiuta anche a trovare i numeri di telefono dei potenziali clienti, gli ID email e le informazioni aziendali su LinkedIn, in modo da poter utilizzare LinkedIn Sales Navigator in modo più efficiente. Tuttavia, Kaspr fornisce principalmente dati aggiornati per le aziende europee. Se il tuo obiettivo è un'altra regione, Kaspr potrebbe non funzionare bene.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kaspr

Estrai i dettagli di contatto verificati in tempo reale da LinkedIn, inclusi email e numeri di telefono

Automatizza la qualificazione dei lead con informazioni basate sull'IA per dare priorità ai potenziali clienti di alto valore

Sincronizzazione istantanea dei dati arricchiti sui potenziali clienti con il CRM per un'integrazione perfetta nel flusso di lavoro

I limiti di Kaspr

Funzionalità limitate al di fuori di LinkedIn, che lo rendono meno efficace per la prospezione multipiattaforma

Prezzi Kaspr

Free

Starter : 47,13 $ (45 €)/mese per utente

Business: 82,75 $ (79 €)/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kaspr

G2: 4. 4/5 (più di 800 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il costo medio per lead varia da settore a settore. Nel 2025, il costo più alto è stato registrato per l'istruzione superiore, con 982 dollari, mentre il più basso per l'e-commerce, con 91 dollari.

14. Outreach (ideale per l'outreach multicanale)

via Outreach

Outreach è una piattaforma di esecuzione delle vendite che aiuta i team a semplificare la ricerca di potenziali clienti, il coinvolgimento e la gestione delle trattative. Offre strumenti basati sull'IA per la ricerca multicanale, il coaching commerciale e le previsioni. Grazie a flussi di lavoro automatizzati, test A/B e approfondimenti sulle conversazioni, i team di vendita possono migliorare l'efficienza e concludere più affari.

Questa piattaforma è più adatta alle grandi aziende che necessitano di una soluzione commerciale consolidata. Tuttavia, i team più piccoli potrebbero preferire strumenti di automazione più semplici. La sua interfaccia intuitiva e l'approccio basato sui dati la rendono una scelta potente per scalare il lavoro richiesto dal reparto commerciale e migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Outreach

Automazione delle attività commerciali con sequenze basate sull'IA

Semplifica la programmazione delle riunioni con strumenti di calendario integrati

Migliora l'interazione via email con risposte intelligenti assistite dall'IA

Limiti della ricerca

Richiede tempo per personalizzare i flussi di lavoro per specifici processi commerciali

Prezzi di outreach

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 3/5 (3400+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 300 recensioni)

15. HubSpot Sales Hub (ideale per valutare i lead)

tramite HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub ti aiuta a ottenere potenziali clienti inviando modelli di email personalizzati e follow-up automatici. Offre test A/B per capire quale campagna di sensibilizzazione funziona meglio. Puoi creare un'area di lavoro di vendita personalizzata in HubSpot per gestire i dati dei tuoi potenziali clienti e l'attività di vendita. Lo strumento di IA di HubSpot offre un punteggio per ogni potenziale cliente e il suo strumento di previsione delle vendite prevede i risultati delle vendite. Questo aiuta a ridurre le congetture e ti permette di concentrarti sui lead importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Sales Hub

Monitoraggio dei potenziali clienti in tempo reale per vedere le visite al sito web e le interazioni

Automazione della ricerca di potenziali clienti tramite email con la generazione di lead basata sull'IA

Semplifica i processi commerciali con il lead scoring e i follow-up

Creare siti web utilizzando modelli e acquisire i dati dei visitatori del sito web per convertirli in potenziali clienti

HubSpot Limiti dell'hub commerciale

Offre opzioni di personalizzazione limitate per il dashboard

Prezzi di HubSpot Sales Hub

Free

Sales Hub Starter: 15 $/mese per postazione

Piattaforma clienti Starter: 15 $/mese per postazione

Sales Hub Professional: 90 $ al mese per postazione

HubSpot Valutazioni e recensioni dell'hub commerciale

G2: 4. 4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Sales Hub?

Quello che mi piace di più di HubSpot Sales Hub è come eccelle nella gestione di processi di vendita lunghi e complessi. Il suo solido set di funzionalità/funzioni è su misura per gestire la complessità delle trattative in più passaggi, facilitando il monitoraggio di ogni interazione, dal primo punto di contatto alla chiusura dell'affare. Un'area in cui HubSpot Sales Hub potrebbe migliorare è la facilità d'uso, quando si tratta di creare dashboard. Sebbene la piattaforma offra potenti strumenti di reportistica e analisi, il processo di personalizzazione della dashboard può essere un po' macchinoso e meno intuitivo di quanto potrebbe essere.

Quello che mi piace di più di HubSpot Sales Hub è come eccelle nella gestione di processi commerciali lunghi e complessi. Il suo solido set di funzionalità/funzioni è su misura per gestire la complessità delle trattative in più passaggi, facilitando il monitoraggio di ogni interazione, dal primo punto di contatto alla chiusura dell'affare. Un'area in cui HubSpot Sales Hub potrebbe migliorare è la facilità d'uso, quando si tratta di creare dashboard. Sebbene la piattaforma offra potenti strumenti di reportistica e analisi, il processo di personalizzazione della dashboard può essere un po' macchinoso e meno intuitivo di quanto potrebbe essere.

📖 Per saperne di più: ClickUp vs. HubSpot: quale strumento CRM è il migliore?

Dai lead agli affari: converti più velocemente i potenziali clienti con ClickUp

La selezione del giusto strumento di prospezione commerciale può migliorare significativamente la vostra capacità di connettervi con potenziali clienti. Tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato offrono diverse soluzioni per ottimizzare e automatizzare la ricerca commerciale.

SalesIntel può aiutarti a ottenere dati verificati da persone reali per le chiamate commerciali. LinkedIn Sales Navigator funziona meglio per la gestione dei lead B2B. 6Sense è utile per l'analisi predittiva. Ma se stai cercando una piattaforma completa per la prospezione e l'impegno commerciale, ClickUp è ciò di cui hai bisogno.

ClickUp for Sales Teams centralizza i dati dei potenziali clienti in un unico posto, gestisce la comunicazione e crea dashboard personalizzate per visualizzare la pipeline di vendita. Con ClickUp Brain è inoltre possibile creare materiale di vendita personalizzato ed email di comunicazione.

Vuoi riunire in un unico posto la tua pipeline commerciale, le tue attività e le tue comunicazioni? Iscriviti subito a ClickUp!