Oltre 25 prompt basati sull'IA per i product manager per aumentare l'efficienza nel 2026

I product manager dedicano molto tempo alla stesura di brief di prodotto, aggiornamenti per gli stakeholder, user story e altro ancora. Se a questo si aggiungono la ricerca, l'analisi dei dati e il continuo cambio di contesto, è facile ritrovarsi oberati di lavoro.

Ma se potessi delegare parte di quel lavoro senza sacrificare la qualità? 💭

Con i giusti suggerimenti basati sull'IA per i product manager, puoi velocizzare le attività di routine, affinare il tuo pensiero e prendere decisioni migliori senza rimanere intrappolato in un circolo vizioso di lavoro ripetitivo.

Che si tratti di mappare una strategia di prodotto o di redigere una risposta rapida alla dirigenza, ecco oltre 25 suggerimenti basati sull'IA per aiutarti a lavorare più velocemente. ⚡️

Vantaggi dell'utilizzo dei suggerimenti basati sull'IA nella gestione dei prodotti

I prompt basati sull'IA consentono ai product manager di affrontare sfide complesse, perfezionare le strategie e migliorare ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Ecco perché dovresti provare i prompt basati sull'IA. 💁

Processo decisionale migliorato: utilizza utilizza l'IA per l'analisi dei dati e l'individuazione delle tendenze, fornendo informazioni chiare e utilizzabili per la strategia di prodotto e la definizione delle priorità

Sviluppo efficiente dei prodotti: automatizza le attività di routine, perfeziona le roadmap dei progetti e semplifica la definizione delle priorità, consentendo ai team di portare a termine i progetti nei tempi previsti

Maggiore attenzione al cliente: raccoglie ed elabora continuamente il feedback degli utenti per garantire che le funzionalità/funzioni del prodotto riscuotano successo presso il pubblico di riferimento e per migliorare l'esperienza utente

Migliore gestione del rischio: monitora in tempo reale le tendenze emergenti e i potenziali problemi per aiutare i team ad affrontare tempestivamente le sfide ed evitare gravi battute d'arresto

Maggiore innovazione: stimola nuove idee integrando approfondimenti di mercato e analisi della concorrenza per promuovere lo sviluppo di funzionalità/funzioni innovative

Allocazione più intelligente delle risorse: analizza la distribuzione del carico di lavoro e le metriche di performance per ottimizzare il lavoro richiesto dal team e garantire un contributo efficace al raggiungimento degli obiettivi strategici

🔍 Lo sapevi? Il 72% dei dirigenti aziendali ritiene che le applicazioni basate sull'IA miglioreranno in modo significativo la qualità dei propri prodotti e servizi.

I migliori prompt di ChatGPT per i product manager

In qualità di product manager, devi costantemente bilanciare strategia, roadmap e allineamento degli stakeholder, mantenendo al contempo il tuo team sulla strada giusta. ChatGPT ti aiuta a generare idee, perfezionare i messaggi, analizzare il feedback degli utenti e redigere le specifiche di prodotto più rapidamente.

Ecco alcuni dei migliori prompt di ChatGPT che ogni product manager dovrebbe avere nel proprio kit di strumenti. 🧰

Ricerche di mercato

Comprendere le dinamiche di mercato e le esigenze dei clienti è fondamentale per creare prodotti competitivi. Utilizza questi prompt per raccogliere informazioni, identificare le tendenze nella gestione dei prodotti e perfezionare la tua posizione. 👇

Analizza le attuali tendenze di mercato nel settore [settore] e fornisci un rapporto dettagliato sulle opportunità emergenti, le potenziali minacce e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Includi dati di supporto, casi di studio ed esempi di aziende che si sono adattate con esito positivo a questi cambiamenti Analizza il panorama competitivo per [categoria di prodotto] elencando i principali concorrenti, i loro punti di forza, i punti deboli, i punti di forza distintivi e la loro posizione sul mercato. Fornisci approfondimenti sulle opportunità di differenziazione Identifica le principali sfide che i clienti devono affrontare nel settore [settore]. Estrai queste informazioni dalle recensioni dei clienti esistenti, dalle discussioni sui social media e dai rapporti di settore. Proponi possibili soluzioni con cui un nuovo prodotto potrebbe affrontare queste sfide

tramite ClickUp Brain

Sviluppa un profilo del pubblico target per [prodotto]. Includi dati demografici dettagliati, dati psicografici, comportamenti di acquisto, punti deboli e preferenze di marca. Descrivi come scoprono, valutano e decidono di acquistare prodotti simili Elenca i fattori chiave che influenzano le decisioni di acquisto per la [categoria di prodotto]. Classificali in base all'importanza e spiega in che modo un product manager può allineare la strategia di prodotto a queste motivazioni dei clienti

tramite ChatGPT

Concettualizzazione

La generazione di idee innovative sui prodotti richiede un brainstorming strutturato e un pensiero creativo. Questi prompt aiutano a perfezionare i principi di gestione dei prodotti sulla base delle esigenze reali e dell'adeguatezza al mercato.

Genera cinque idee di prodotto uniche nel settore [settore] sulla base delle tendenze attuali, del comportamento dei consumatori e delle esigenze non soddisfatte. Per ogni idea, includi una breve descrizione, il pubblico di riferimento e i potenziali fattori di differenziazione Descrivi un prodotto ipotetico nella [categoria] che risolva in modo innovativo un problema comune del settore. Spiega le sue funzionalità principali, l'esperienza utente e in che modo offre valore ai clienti

tramite ChatGPT

Identifica tre problemi comuni nel settore [settore] che rimangono irrisolti o sono affrontati in modo inadeguato. Suggerisci soluzioni di prodotto creative per affrontare tali problemi e fornisci una breve analisi di fattibilità di mercato per ciascuna di esse Sviluppa un concetto di prodotto basato sui punti di insoddisfazione dei clienti nel [settore specifico]. Delinea le sue funzionalità/funzioni, le funzionalità principali e la proposta di valore unica rispetto alle alternative esistenti Spiega in che modo l'IA e l'automazione potrebbero essere sfruttate per creare una versione più efficiente di [prodotto esistente]. Descrivi casi d'uso specifici, miglioramenti nell'esperienza utente e potenziali limitazioni

tramite ChatGPT

🤝 Promemoria: Il 48% dei dipendenti considera la formazione uno dei fattori più importanti per l'adozione della Gen AI, eppure quasi la metà ritiene di ricevere un supporto moderato o insufficiente. Assicurati di investire in programmi di formazione chiari e pratici, in modo che il tuo team possa sfruttare con sicurezza tutto il potenziale dell'IA.

Documento dei requisiti di prodotto (PRD)

Un PRD ben strutturato garantisce l'allineamento tra i team e gli stakeholder. Questi prompt ti guidano nella creazione di un PRD dettagliato.

Crea un PRD completo per [prodotto o funzionalità], che includa la descrizione del problema, gli obiettivi, le user story, i requisiti funzionali e non funzionali, le metriche di successo e i vincoli tecnici Elabora un elenco delle funzionalità/funzioni indispensabili e di quelle auspicabili per [prodotto]. Spiega il ragionamento alla base di ciascuna selezione e in che modo contribuiscono a risolvere i punti critici per gli utenti

tramite ChatGPT

Scrivi una user story per una funzionalità principale di [prodotto], descrivendo in dettaglio l'utente target, il suo problema e come la funzionalità risolve il suo problema in modo fluido Definisci i criteri di accettazione per [funzionalità/funzione], indicando le condizioni alle quali sarà considerata implementata con esito positivo Identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per [prodotto o funzionalità/funzione] e spiega in che modo sono in linea con gli obiettivi aziendali e le esigenze degli utenti

tramite ChatGPT

💡 Suggerimento da esperto: Standardizza la terminologia con un glossario di product management per evitare malintesi. Definire le metriche e i concetti chiave in un unico posto aiuta i team a collaborare in modo efficiente e a prendere decisioni informate.

Limitazioni delle funzionalità

Valutare i potenziali svantaggi di una funzionalità/funzione aiuta a mitigare i rischi prima del lancio. Utilizza questi prompt per individuare i punti deboli e le aree di miglioramento.

Analizza i limiti della [funzionalità/funzione] in termini di scalabilità, adozione da parte degli utenti, sicurezza e prestazioni. Fornisci possibili soluzioni o soluzioni alternative per ciascun limite Elenca i potenziali punti di errore per [funzionalità/funzione] e valuta in che modo potrebbero influire sull'esperienza dell'utente. Suggerisci miglioramenti per ridurre al minimo le conseguenze negative

tramite ChatGPT

Valuta i rischi legati all'aggiunta della [nuova funzionalità/funzione] al [prodotto]. Spiega in che modo ciò potrebbe generare un debito tecnico, aumentare la complessità della manutenzione o introdurre problemi di usabilità Confronta [funzionalità/funzione] con funzionalità simili presenti nei prodotti della concorrenza. Identifica i punti deboli e suggerisci miglioramenti per renderla più accattivante Analizza le difficoltà che i diversi profili utente potrebbero incontrare con [funzionalità/funzione] e proponi modifiche al design o alle funzioni per migliorare l'accessibilità e l'usabilità

tramite ChatGPT

Test di bug e software

Garantire la qualità del software richiede test rigorosi. Questi prompt aiutano a creare casi di test software completi e diversificati e strategie di debug.

Sviluppa un piano di test completo per [prodotto o funzionalità], che copra scenari di test funzionali, di usabilità, di sicurezza e di prestazioni Elenca i casi limite critici che dovrebbero essere testati per [funzionalità/funzione] al fine di prevenire guasti imprevisti in produzione Descrivi le strategie di test automatizzati che possono essere implementate per [tipo di software], garantendo una copertura dei test efficiente e scalabile

tramite ChatGPT

Identifica i problemi più comuni segnalati dagli utenti nella [categoria] e spiega come progettare casi di test per individuare questi bug nelle prime fasi del ciclo di sviluppo Crea una lista di controllo strutturata per il debug volta a identificare e risolvere i problemi di prestazioni nell'[applicazione software]

tramite ChatGPT

Interviste ai clienti personalizzate

Il feedback dei clienti è essenziale per perfezionare i prodotti. Questi modelli di prompt basati sull'IA aiutano a strutturare le interviste in modo da ottenere informazioni utili.

Redigi una guida per le interviste volta a raccogliere il feedback dei clienti su [prodotto o funzionalità/funzione]. Includi domande aperte che approfondiscano i punti critici, i modelli di utilizzo e le aree di miglioramento Crea un elenco di cinque domande di approfondimento per ottenere informazioni più dettagliate quando un cliente fornisce un feedback vago o generico

tramite ChatGPT

Suggerisci metodi per analizzare i dati delle interviste ai clienti ed estrarre modelli che guidino le decisioni relative al prodotto Spiega come condurre interviste efficaci con i clienti da remoto, garantendo un coinvolgimento significativo e risposte approfondite Elenca i principali errori commessi dai product manager durante le interviste con i clienti e fornisci strategie per evitarli

tramite ChatGPT

🔍 Lo sapevi? Nel breve termine, i leader aziendali ritengono che l'IA avrà un impatto sulle attività di routine. Oltre al miglioramento della produttività, ritengono che l'IA avrà un impatto significativo sul coinvolgimento dei clienti e sui servizi di assistenza (66%), sulla ricerca e sviluppo (53%), sullo sviluppo di software (53%) e sul marketing (44%).

Definizione del modello di prezzi

La scelta della giusta strategia di prezzo influisce sulla redditività e sull'adozione da parte del mercato. Questi prompt aiutano a definire un approccio ben equilibrato.

Confronta i modelli di prezzo per [prodotto], inclusi freemium, sottoscrizione, acquisto una tantum e basato sull'utilizzo. Spiega i vantaggi e i compromessi di ciascuno Analizza le strategie di prezzo della concorrenza nel [settore] e suggerisci come [azienda] possa differenziare i propri prezzi rimanendo competitiva Sviluppa una strategia di pricing basata sul valore per [prodotto], allineando il prezzo ai benefici percepiti e al ROI per gli utenti

tramite ChatGPT

Identifica le tecniche di pricing psicologico che potrebbero migliorare i tassi di conversione per [prodotto SaaS] Crea una strategia di sconti che mantenga il valore percepito, attirando al contempo nuovi clienti e favorendo le conversioni

tramite ChatGPT

KPI e indicatori di performance

Definire le metriche di successo giuste aiuta a misurare l'impatto del prodotto. Questi prompt guidano la selezione e l'interpretazione degli esempi di KPI.

Elenca i KPI chiave per [prodotto] e spiega in che modo ciascuna metrica fornisce informazioni dettagliate sul coinvolgimento degli utenti, sulla fidelizzazione e sulla crescita aziendale Sviluppa una struttura di dashboard per il monitoraggio in tempo reale delle metriche di performance relative alla [categoria di prodotto] Identifica gli avvisi nelle tendenze dei KPI che indicano potenziali problemi relativi al prodotto prima che si trasformino in problemi gravi

tramite ChatGPT

Suggerisci modi per visualizzare e comunicare efficacemente i dati relativi agli indicatori chiave di prestazione (KPI) agli stakeholder, al fine di migliorare il processo decisionale Spiega come è possibile utilizzare i test A/B per misurare l'impatto delle modifiche apportate al prodotto sugli indicatori chiave di prestazione

tramite ChatGPT

📖 Leggi anche: Come creare una dashboard per la gestione dei prodotti

Sfide e considerazioni relative all'uso dell'IA nella gestione dei prodotti

L'IA per i team di sviluppo software sta trasformando la gestione dei prodotti, snellendo i flussi di lavoro e migliorando il processo decisionale. Tuttavia, sebbene l'IA offra vantaggi notevoli, comporta anche delle sfide.

Esploriamo le sfide chiave e gli aspetti da considerare quando si integra l'IA nella gestione dei prodotti. 👀

Qualità dei dati: dati mal strutturati o distorti portano a informazioni inaccurate e raccomandazioni inaffidabili

Eccessiva dipendenza: I product manager devono trovare un equilibrio tra automazioni e giudizio umano per evitare di seguire ciecamente i risultati generati dall'IA

Questioni etiche: La trasparenza, l'equità e la responsabilità devono guidare l'implementazione dell'IA

Interpretabilità limitata: in assenza di spiegazioni chiare, gli stakeholder potrebbero esitare ad agire sulla base delle informazioni fornite dall'IA

Costi di implementazione elevati: I limiti di budget limitano l'accesso a funzionalità avanzate di IA

Problemi di integrazione: gli strumenti di IA devono integrare i processi esistenti dei team di prodotto, anziché complicarli

🧠 Curiosità: Nel 1931, Neil H. McElroy della Procter and Gamble introdusse il concetto di "Brand Man" in una nota interna. Questo ruolo si concentrava sulla gestione della pubblicità, della promozione e delle attività commerciali di un prodotto, gettando le basi per la moderna gestione dei prodotti.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per la gestione dei prodotti

In che modo ClickUp AI può migliorare la gestione dei prodotti

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale per aiutarti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Cerchi qualcosa di specifico per la gestione dei prodotti? Il software di gestione dei prodotti ClickUp riunisce tutto in un unico posto, rendendo più facile gestire le roadmap, collaborare sulle idee e mantenere i team allineati. 🤩

Ecco come gli strumenti basati sull'IA di ClickUp possono supportare il tuo flusso di lavoro quotidiano. 📂

Trasforma le informazioni sparse in informazioni utili

La giornata di un product manager prevede l'esame del feedback degli utenti, l'analisi delle tendenze e il monitoraggio degli aggiornamenti della concorrenza. Vagliare manualmente tutte queste informazioni richiede ore, rallentando il processo decisionale.

Riassumi istantaneamente il feedback dei clienti utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma, semplifica questo processo riassumendo i contenuti lunghi, identificando i modelli ricorrenti e suggerendo persino i passaggi successivi.

Supponiamo che centinaia di ticket del supporto clienti segnalino problemi a seguito di un recente aggiornamento del prodotto. ClickUp Brain analizza i ticket, evidenzia i problemi ricorrenti e suggerisce le soluzioni con priorità alta.

Redigi rapidamente proposte di funzionalità/funzioni con ClickUp Brain

Un report strutturato semplifica la condivisione dei risultati chiave con il team di ingegneri.

ClickUp Brain aiuta anche a perfezionare le richieste di funzionalità. Supponiamo che si stia valutando un nuovo miglioramento del prodotto. Invece di passare ore a rivedere note sparpagliate e discussioni passate, l'IA genera una proposta strutturata tramite ClickUp Docs, con i punti critici degli utenti, i dati di supporto e le potenziali soluzioni.

🧠 Curiosità: Hewlett-Packard ha istituito formalmente il ruolo di "product manager" negli anni '40, trasferendo le responsabilità decisionali dagli ingegneri ai product manager. Questo cambiamento ha posto l'accento sull'importanza di stare vicini ai clienti e di sostenerne le esigenze.

Con la tua prima bozza già pronta, è ora il momento di addentrarti nel mondo della documentazione. Una documentazione chiara garantisce che le decisioni relative al prodotto, i requisiti delle funzionalità/funzioni e gli appunti delle riunioni non vadano persi.

Documenta le strategie di prodotto e collega le attività correlate in ClickUp Docs

ClickUp Docs centralizza queste informazioni, rendendole accessibili a tutte le persone coinvolte. Ad esempio, un documento ClickUp Doc può delineare il documento di richiesta di funzionalità, redatto da ClickUp Brain, i requisiti tecnici completi e l'impatto previsto al momento del lancio di una nuova funzionalità.

Puoi quindi effettuare la condivisione di questo documento con il team e collaborare in tempo reale sul documento per apportare modifiche e perfezionare le specifiche. Docs ti consente inoltre di collegare attività correlate direttamente all'interno del documento, permettendo a sviluppatori e designer di passare immediatamente alle azioni da intraprendere senza dover cercare su più piattaforme.

Aggiungi ClickUp Assign Comments in documenti per trasformare il feedback in attività

Inoltre, ClickUp Assign Comments garantisce che ogni feedback porti a una risoluzione chiara.

Supponiamo che un ingegnere noti un requisito API mancante nelle specifiche della funzionalità e lasci un commento nel documento ClickUp. Assegnando il commento direttamente all'ingegnere, questo si trasforma in un'attività. Una volta effettuato l'aggiornamento, il commento viene contrassegnato come risolto, mantenendo il documento pulito.

Fai brainstorming e mappa le idee in modo visivo

Alcune idee prendono forma più rapidamente se rappresentate visivamente. Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio interattivo per il brainstorming, per abbozzare flussi di lavoro e per allineare i team sulle nuove iniziative.

Ad esempio, quando si pianifica il rilascio di una funzionalità, una lavagna online può delineare il percorso dell'utente, mappare le dipendenze e assegnare le attività, il tutto in un unico posto.

I post-it possono evidenziare le attività cardine, con frecce che creano connessioni tra le idee correlate. Trasformare questi elementi in attività garantisce che non vadano persi.

Fai brainstorming e mappa le strategie di prodotto utilizzando le lavagne online di ClickUp

Durante le retrospettive degli sprint, le lavagne online aiutano anche a visualizzare gli ostacoli, il feedback del team e le aree di miglioramento. Individuare gli schemi ricorrenti nelle sfide rende più facile perfezionare i flussi di lavoro.

💡 Consiglio dell'esperto: adotta metodologie Agile come Scrum e Kanban per facilitare lo sviluppo iterativo e il miglioramento continuo. Questi framework promuovono la flessibilità, consentendo al tuo team di adattarsi in modo efficiente alle mutevoli esigenze del mercato e al feedback.

Rimani informato senza perdere di vista l'obiettivo

Rimanere aggiornati sui progetti non dovrebbe significare setacciare un'infinità di messaggi o preoccuparsi di perdere dettagli fondamentali. ClickUp Chat conserva tutte le conversazioni, le attività e le decisioni in un unico posto, così puoi concentrarti sul lavoro senza dover controllare continuamente le notifiche.

Mantieni collegate le conversazioni e le attività relative al progetto nella chat di ClickUp

Ad esempio, se uno stakeholder richiede una modifica dell'ultima ora a una funzionalità, discuterne in chat garantisce che il team di gestione del prodotto rimanga allineato. Brain riepiloga la conversazione, creando un'attività concreta con scadenze precise. Inoltre, taggare i team di prodotto e di ingegneria mantiene la conversazione focalizzata.

Ma c'è di più: ClickUp Chat mantiene la conversazione collegata al progetto. Così, quando uno sviluppatore controlla le proprie attività, non deve cercare tra i messaggi per capire il contesto: è tutto lì a portata di mano.

ClickUp ti aiuta a gestire il tuo backlog di prodotto

L'IA sta trasformando il processo di gestione dei prodotti, semplificando le attività complesse e velocizzando il processo decisionale. Con gli strumenti di IA adeguati, stare al passo con le priorità in evoluzione, il feedback dei clienti e gli adeguamenti della roadmap diventa molto più agevole.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, riunisce l'efficienza basata sull'IA in un unico spazio di lavoro integrato. Invece di destreggiarsi tra informazioni sparse e attività infinite, i product manager hanno tutto a portata di mano: automazione intelligente, dati di mercato in tempo reale, analisi del comportamento degli utenti e soluzioni esistenti che si adattano alle loro esigenze.

Lavora in modo più intelligente, agisci più rapidamente e mantieni ogni iniziativa di prodotto sulla strada giusta. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅