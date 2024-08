Tendenze all'avanguardia nella gestione dei prodotti per rimanere all'avanguardia nel 2024

La moderna gestione del prodotto ha preso forma nel 1931, quando Neil H. McElroy ha sostenuto l'assunzione presso Procter & Gamble in una nota di 800 parole. Introdusse il concetto di "uomini del marchio", che avrebbero gestito tutto ciò che aveva un impatto sulla reputazione di un marchio. Questo concetto si è evoluto gradualmente in quello che oggi conosciamo come gestione del prodotto.

Oggi, la tecnologia ha trasformato questo ruolo e la gestione del prodotto è al centro dello sviluppo del prodotto.

Scopriamo le principali tendenze, le sfide e il futuro del product management nel 2024.

Tendenze che plasmano la gestione dei prodotti nel 2024

Analizziamo le tendenze della gestione dei prodotti che definiscono la funzione nel 2024:

Trend #1: AI e machine learning nella gestione dei prodotti

Bilanciare le esigenze dei clienti con gli obiettivi aziendali è una sfida comune che i dati possono aiutare a risolvere.

L'intelligenza artificiale consente di gestire rapidamente enormi quantità di dati, fornendo in un attimo informazioni dettagliate sul comportamento dei clienti e sulle tendenze del mercato. Inoltre, gestisce le attività ripetitive, consentendo di concentrarsi su attività più strategiche.

gli algoritmi di analisi dei sentimenti utilizzano l'apprendimento automatico (ML) per setacciare i post, le recensioni e i commenti sui social media, fornendo una comprensione dettagliata di ciò che le persone pensano del vostro prodotto.

L'analisi predittiva prevede il comportamento dei clienti, aiutandovi ad anticipare le loro azioni e preferenze.

Utilizzando i profili dei clienti ideali, l'AI e il ML vi aiutano a creare esperienze personalizzate per ogni cliente. Possono analizzare i micro-pattern del comportamento degli utenti per aiutarvi a capire cosa preferisce un particolare cliente: il marketing iper-targettizzato diventa più facile!

E molti strumenti aiutano a utilizzare AI e ML nella gestione dei prodotti . Tabelle AutoML di Google e Amazon Sagemaker trasformano i dati grezzi in miniere d'oro di informazioni, rivoluzionando la ricerca sui clienti. Nel frattempo, strumenti come ClickUp utilizza l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale per semplificare le attività complesse dei responsabili dei prodotti per la crescita.

Automatizzate gli aggiornamenti dei progetti, i riepiloghi, gli standup personali e gli aggiornamenti dei team con ClickUp Brain ClickUp Brain integra un project manager AI per automatizzare le attività, gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e le riunioni. Può anche automatizzare le sottoattività, le azioni e il riempimento dei dati.

Da qui: Gli strumenti di AI/ML aiutano i PM a migliorare la personalizzazione dei prodotti e a semplificare le attività complesse

Tendenza #2: aumento dell'uso dell'analitica nei processi decisionali

L'analitica guidata dai dati fornisce uno sguardo dettagliato sulle interazioni degli utenti, rendendo l'azienda meno incline agli errori di valutazione e alle vulnerabilità tipiche dei sistemi di gestione dei prodotti.

Con piattaforme come Google Analytics, è possibile ottenere informazioni complete sui dati demografici e sui comportamenti degli utenti. Utilizzate queste informazioni per orientare le vostre strategie di coinvolgimento degli utenti e posizionamento del prodotto ottenendo una comprensione più approfondita e basata sui dati delle preferenze degli utenti.

Gli strumenti di analisi odierni dispongono di funzioni di visualizzazione avanzata che consentono di individuare e capitalizzare rapidamente le lacune e le tendenze del mercato. È inoltre possibile adattare le caratteristiche dei prodotti in modo più preciso alle esigenze dei singoli clienti.

Trasparenza e visibilità in tempo reale sugli obiettivi del progetto con ClickUp Goals

ClickUp vi aiuta a tradurre i dati in informazioni utili. Impostare obiettivi misurabili obiettivi e metriche del progetto con Obiettivi di ClickUp e tracciate i vostri progressi visivamente con i widget per monitorare i KPI. Analizzate le tendenze di queste metriche per identificare le aree di miglioramento e adattare di conseguenza la vostra strategia di prodotto.

Traccia facilmente i progressi, assegna le priorità alle attività e collabora con il tuo team con ClickUp Views Visualizzazioni ClickUp consente di visualizzare le informazioni in formati come Elenco, Tabella, Calendario e Grafici di Gantt. Queste visualizzazioni consentono di filtrare e raggruppare le attività in base a criteri specifici e generano approfondimenti sul carico di lavoro del team, sulle tempistiche del progetto e sui potenziali colli di bottiglia. Questo aiuta i product manager a prendere decisioni basate sui dati per l'allocazione delle risorse, la pianificazione degli sprint e la prioritizzazione delle attività.

Da qui: Dati -> approfondimenti -> migliore processo decisionale. Sebbene si tratti di un'ovvietà, il punto è il modo in cui si leggono e interpretano i dati. Con un numero sempre maggiore di dati a disposizione, l'aspetto critico è il modo in cui si riesce a eliminare il rumore per trovare i segnali giusti e agire di conseguenza

Tendenza #3: maggiore enfasi sugli strumenti di collaborazione per il lavoro ibrido

La gestione ibrida dei prodotti, grazie a strumenti di collaborazione come ClickUp, consente ai team di progredire senza rinunciare ai vantaggi della presenza in ufficio.

Brainstorming, strategia o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Per i team ibridi, Lavagna ClickUp rende facile la collaborazione in tempo reale con il mind mapping, la creazione di roadmap collaborative e la creazione di lavagne bianche. Le funzioni di gestione del carico di lavoro di ClickUp sono preziose anche per bilanciare la capacità dei team e i carichi di lavoro. Spazi ClickUp rende semplice e intuitiva l'assegnazione dei compiti, la definizione delle scadenze e il monitoraggio dei progressi. Con Spaces è possibile fornire una chiara proprietà e responsabilità ai team, anche in un ambiente ibrido. I membri del team possono facilmente vedere i carichi di lavoro individuali e collettivi e coordinarsi meglio sui progetti. Inoltre, è possibile definire i permessi degli utenti per controllare chi può accedere a cosa.

All'interno di un'attività di ClickUp, è possibile creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con gruppi di cose da fare che possono anche essere assegnate ad altri utenti

Inoltre, Le integrazioni di ClickUp con altri strumenti come Slack, Zoom e così via, creano un flusso di lavoro snello ed efficiente per i team ibridi.

Da qui: Lavoro collaborativo FTW! Ogni giorno che passa, ci allontaniamo dalle nozioni tradizionali di lavoro. Lavoriamo in modo asincrono, ascoltiamo i nostri ritmi circadiani e passiamo da processi isolati all'eccellenza collettiva. Soprattutto nella gestione dei prodotti, il prodotto è il lavoro di tutti: lavorare in modo collaborativo significa che la somma di tutte le parti deve essere nettamente positiva e non deve portare alla paralisi decisionale o condurre il prodotto in una direzione sbagliata.

Tendenza #4: uno spostamento verso pratiche di sviluppo agili

Insieme al cloud computing, all'AI, all'IoT e ad altre nuove tecnologie fondamentali per la trasformazione digitale, Agile è una parte essenziale del futuro panorama dello sviluppo dei prodotti.

Tuttavia, questo pone una sfida. La maggior parte delle persone oggi vede l'Agile principalmente attraverso la lente dello sviluppo software e dell'industria tecnologica. L'applicazione dei principi agili allo sviluppo di prodotti fisici rimane un ambito separato e alquanto incerto per molti operatori del settore. Nel 2024 e oltre, le cose stanno per cambiare.

le buone pratiche agili - frequenti check-in tra i reparti e le parti interessate, obiettivi ben definiti, team autonomi e altamente motivati e maggiore collaborazione tra i reparti, per citarne alcune - vengono applicate alla pipeline di sviluppo del prodotto attraverso lo sviluppo agile del prodotto

Date una priorità assoluta al vostro backlog per bilanciare le vittorie a breve termine con gli obiettivi a lungo termine. Rivalutate regolarmente questi obiettivi in base agli insight degli utenti. L'apprendimento continuo è il cuore di Agile ed è anche la chiave per sbloccare il successo del prodotto.

ClickUp incoraggia i product manager ad adottare le metodologie agili con funzionalità che semplificano ogni fase del processo. La pianificazione degli sprint diventa semplice grazie alle dashboard personalizzabili e ai grafici di burndown di ClickUp, che offrono visibilità in tempo reale sui progressi e sul carico di lavoro del team.

Anche la definizione delle priorità del backlog è semplificata grazie alla funzionalità drag-and-drop e alle molteplici visualizzazioni degli elenchi.

La vista Timeline di ClickUp offre una visione a volo d'uccello delle risorse e delle attività

Con La funzione Sprints di ClickUp tutti gli aspetti della gestione degli sprint sono gestiti in un'unica schermata.

ClickUp offre inoltre ai product manager la possibilità di collaborare Documenti ClickUp per creare piani condivisibili, PRD, SOP, report, ecc. Collegateli ai vostri flussi di lavoro collegandoli a Attività in ClickUp .

Aumentate la comunicazione all'interno del team con la chat in tempo reale e le discussioni in thread. Le ampie funzionalità di ClickUp e le sue integrazioni con altri strumenti popolari creano una piattaforma centralizzata che consente ai product manager di implementare pratiche agili in tempi relativamente brevi.

Semplificare gli sprint di sviluppo del prodotto con un modello di piano di progetto personalizzato in ClickUp

Modello di sviluppo del nuovo prodotto di ClickUp aiuta i product manager a organizzare un piano di sviluppo del prodotto strutturato, dall'ideazione al lancio. In questo modo tutti gli stakeholder sono allineati e tutti i compiti sono raggruppati in un unico posto per essere meglio monitorati.

Da cui trarre spunto: Gli aspetti tecnici della gestione dei prodotti hanno reso i PM più vicini ai team di progettazione. Ciò significa parlare la loro lingua e lavorare come fanno loro, in modo che l'orchestrazione sia sincronizzata e non ci siano attriti tra le due funzioni. Questo vale in entrambi i sensi: i PM stanno imparando i metodi di investimento agili e ingegneristici e stanno imparando di più sulla gestione dei prodotti.

Tendenza #5: Aumento della richiesta di competenze interfunzionali nei product manager

I team interfunzionali sono composti da talenti provenienti da diversi reparti, dalle operazioni e dalle vendite fino alla finanza e alla logistica.

Molti fattori alimentano questa tendenza, tra cui la crescente complessità dei prodotti, i rapidi progressi tecnologici e la crescente adozione di metodologie agili.

Per supervisionare efficacemente i processi di sviluppo dei prodotti, è necessario avere una conoscenza approfondita dello sviluppo del software, della progettazione, dell'analisi di mercato e della gestione dei progetti. In breve, dovete saper guidare un team interfunzionale.

Tuttavia, un studio della Harvard Business Review rivela che il 75% dei team interfunzionali non riesce a lavorare insieme in modo efficace.

Per avere successo, un team interfunzionale deve riunire persone con background e competenze diverse. Una comunicazione chiara è la chiave per far funzionare i team interfunzionali.

Pertanto, una comunicazione e un lavoro di squadra efficaci, la competenza tecnica, la ricerca del mercato e dei clienti, la gestione dei progetti, la leadership e l'influenza sono elementi cruciali dei team interfunzionali per i moderni product manager. I manager di prodotto possono utilizzare La gestione dei prodotti di ClickUp per migliorare la collaborazione interfunzionale e la comunicazione.

Ad esempio, con ClickUp Chat i manager e i leader possono condividere gli aggiornamenti in tempo reale con i membri del team. I team possono anche utilizzare le @menzioni per tenersi reciprocamente informati.

Fornite regolarmente un feedback utilizzando la vista ClickUp Chat

I team possono anche beneficiare di una base di conoscenze condivisa e accessibile. ClickUp Docs aiuta in questo senso centrando le conoscenze di tutti i partecipanti.

Gli obiettivi di ClickUp funzionano sia a livello individuale che di team. Aiutano i team interfunzionali a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda. È possibile registrare gli kPI del prodotto obiettivi e scadenze che devono essere raggiunti. Questi dati possono essere condivisi tra più team e reparti.

ClickUp delimita inoltre in modo efficiente i proprietari delle attività e le loro dipendenze, consentendo a tutti gli stakeholder di avere una visione d'insieme dei progressi e degli ostacoli.

I proprietari delle attività sono designati, consentendo responsabilità e canali di comunicazione semplificati. Nel frattempo, le dipendenze delle attività consentono agli stakeholder di comprendere l'ordine sequenziale delle attività e di identificare i potenziali colli di bottiglia.

Da qui: Guidare l'allineamento e il consenso è una parte importante della gestione del prodotto. Per farlo, è necessario " Alta Agenzia " - un'abilità spesso evidenziata dai migliori PM per prosperare in un ruolo così impegnativo.

Tendenza #6: abbracciare l'intelligenza emotiva nella gestione dei prodotti

L'intelligenza emotiva consiste nel gestire le emozioni proprie e del proprio team sul lavoro. Questo, ovviamente, richiede empatia, comprensione e capacità di comunicazione ben sviluppate.

Con l'evoluzione del product management come ruolo, ora si tratta di lavorare bene con le persone a tutti i livelli e funzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo, naturalmente, richiede un alto grado di intelligenza emotiva o quoziente emotivo (EQ).

Con un QE elevato, i product manager possono affrontare meglio varie situazioni: dare feedback, motivare le persone, gestire i pregiudizi o semplicemente entrare in empatia con un compagno di squadra. Ciò significa anche che sono più consapevoli di sé e in grado di gestire meglio se stessi. Tutto ciò può aiutarli a essere più efficaci nel loro ruolo.

I manager di prodotto dotati di intelligenza emotiva sono in grado di riconoscere i punti di forza e di debolezza per massimizzare i talenti disponibili, prevenire i conflitti e raggiungere gli obiettivi condivisi.

Possono anche identificare meglio i motivi emotivi alla base del comportamento dei clienti e adattare le loro offerte di prodotti.

Da qui: QE più elevato = Product Manager più efficace. L'empatia non è certo una tendenza; più ne avete, meglio siete attrezzati per vedere i futuri cambiamenti del panorama, prevedere come cambieranno le preferenze dei consumatori e aiutarvi a stare davanti alla curva. È un superpotere.

L'inevitabile influenza della tecnologia nella gestione dei prodotti

AI e ML sono le ultime novità della tecnologia nella gestione dei prodotti .

Ma ricordate che sono solo strumenti per aumentare le capacità umane. Dovrebbero consentirvi di fornire soluzioni basate sui dati, anticipando le esigenze dei clienti e portando al successo il prodotto.

Esploriamo le applicazioni dell'IA e del ML in modo più dettagliato.

Applicazioni di AI e ML nella personalizzazione

Con la personalizzazione guidata dall'AI, è possibile analizzare il comportamento degli utenti per consigliare il prodotto perfetto, suggerire contenuti interessanti e persino personalizzare le offerte speciali. Questo si traduce in clienti più felici e coinvolti, che sentono che il vostro prodotto è fatto apposta per loro.

Ad esempio, i Motori di raccomandazione, come quelli utilizzati da Netflix o Amazon, analizzano i comportamenti passati, come gli acquisti e la cronologia di navigazione, per suggerire ai consumatori prodotti, contenuti e servizi pertinenti.

Per i team di prodotto, questo migliora il percorso del cliente e aumenta le probabilità di conversione.

il Pricing dinamico è un altro uso interessante. L'intelligenza artificiale può regolare i prezzi in tempo reale in base alle condizioni di mercato, al comportamento dei clienti e alle offerte della concorrenza per una serie di prodotti, in modo da ottenere maggiori profitti.

L'IA e il ML vengono utilizzati anche per la predictive analytics, ad esempio per prevedere la domanda di prodotti o razionalizzare i requisiti di inventario.

Applicazioni di AI e ML nella risoluzione dei problemi

Dall'implementazione di chatbot che rispondono alle domande degli utenti in pochi minuti all'utilizzo dell'IA per l'acquisizione di talenti, sono molti i problemi che le soluzioni basate sull'IA possono risolvere.

Grazie ai modelli di previsione e all'analisi predittiva, ora è possibile prevedere con maggiore precisione le tendenze del mercato, individuare nuove possibilità e comprendere i rischi.

Ad esempio, è possibile ridurre al minimo i tempi di inattività della piattaforma utilizzando tecniche di rilevamento delle anomalie alimentate dall'IA per scoprire e risolvere in modo proattivo problemi di prestazioni, minacce alla sicurezza e problemi di qualità.

Gli strumenti di visualizzazione dei dati di ClickUp si integrano con i vostri strumenti di analisi predittiva per aiutarvi a pianificare il vostro prossimo passo.

Con Cruscotti ClickUp è possibile impostare schede dinamiche che si aggiornano in tempo reale per tracciare il flusso di lavoro senza alcuno sforzo. È anche possibile impostare l'automazione per attivare le notifiche se una metrica supera una soglia specifica. Queste possono essere utilizzate per la gestione delle scorte, l'identificazione delle minacce o la previsione della domanda.

Semplificate il vostro lavoro con i cruscotti ClickUp

Superare le sfide nella gestione dei prodotti

Anche se gratificante, la gestione dei prodotti come carriera può essere impegnativa. Il vostro team di prodotto deve affrontare e superare molti problemi.

Vediamone alcuni, in modo da essere preparati a ciò che verrà e avere le conoscenze necessarie per affrontarli:

Comunicazione organizzativa

I risultati di David Grossman in _"The Cost of Poor Communications", un'indagine che ha riguardato 400 aziende, ciascuna con 100.000 dipendenti, hanno rivelato una perdita media annua di 62,4 milioni di dollari per azienda a causa di una comunicazione insufficiente verso e tra i dipendenti.

Un'iniziativa di gestione del prodotto, come il lancio di un nuovo prodotto, coinvolge membri di vari dipartimenti e team di prodotto, un'amalgama interfunzionale di manager, ingegneri, sviluppatori, designer UX, marketer e altri ancora.

Senza un canale di comunicazione adeguato, la situazione può diventare rapidamente confusa. Serve qualcosa che permetta di allineare menti diverse con ruoli, visioni del mondo e priorità differenti in un unico team efficiente e in grado di comunicare attivamente.

ClickUp è una soluzione di gestione versatile e completa. Ha un'infinità di funzioni che aiutano i team a comunicare e a rimanere sulla stessa pagina:

ClickUp Whiteboard è un centro di brainstorming condiviso per tutti i membri del team

ClickUp Docs è un ottimo modo per condividere le conoscenze del team e i documenti di processo

ClickUp Tasks mantiene tutti allineati con una chiara proprietà, priorità e aggiornamenti sullo stato delle attività

I team possono comunicare in modo efficace e istantaneo utilizzando la chat e i commenti e persino avviare chiamate Zoom all'interno dell'app ClickUp

ClickUp dispone anche di numerose visualizzazioni, come diagrammi di Gantt e schede Kanban, che consentono a tutte le parti interessate di conoscere in ogni momento lo stato del progetto.

Collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per aggiungere relazioni di attività o per collegarvi alle attività direttamente nel documento

Combinando tutte queste funzioni, è possibile garantire una comunicazione chiara e senza ostacoli.

Scadenze del prodotto

Le scadenze a volte fanno schifo. La maggior parte degli errori si verifica quando si hanno tempi stretti e si cerca di finire tutto in tempo.

Secondo un rapporto del Project Management Institute (PMI) del 2018, approssimativamente 48% dei progetti non rispettano le date di completamento previste.

Le roadmap di prodotto rischiano di andare fuori rotta se un team di prodotto non rispetta le scadenze. Questo può portare a un'immensa pressione esterna.

ClickUp, ancora una volta, è l'unico strumento necessario per risolvere questo problema. Le viste multiple di ClickUp, in particolare la Grafici di Gantt e Timeline possono fornire una visione a volo d'uccello del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

Visualizzare e gestire qualsiasi progetto con i diagrammi di Gantt di ClickUp

I diagrammi di Gantt e le schede Kanban sono eccellenti strumenti di gestione del progetto anche le viste hanno tag e campi personalizzabili. Le visualizzazioni hanno tag e campi personalizzabili che possono essere adattati alle specifiche aziendali. Inoltre, si aggiornano in tempo reale, in modo che i team siano sempre informati.

Utilizzando questi metodi, è possibile ridurre al massimo i ritardi e garantire che non ci siano sorprese dell'ultimo minuto per nessuno.

Mantenere il passo con le ultime tendenze

Non è sempre facile aggiornarsi sulle principali tendenze della gestione dei prodotti. Ecco alcuni modi in cui i product manager possono rimanere al corrente delle ultime tendenze:

Leggere i nuovi strumenti e le risorse più recenti che possono facilitare lo sviluppo dei prodotti

Pianificare conversazioni in tempo reale con la base di clienti esistente

Programmare sessioni interne con il proprio team per la condivisione delle conoscenze

Partecipare a eventi per conoscere i nuovi sviluppi nel settore

Garantire la soddisfazione dei clienti

La soddisfazione dei clienti è un prerequisito per la crescita dell'azienda. Dopotutto, _acquisire nuovi clienti SaaS può costare da quattro a cinque volte di più che mantenere quelli esistenti

La centralità del cliente gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento di una base clienti sana. Un aumento del 5% nella fidelizzazione dei clienti può portare a un aumento del fatturato aumento dei profitti che va da 25% al 95% e si hanno molte più probabilità di vendere a un cliente esistente che a uno nuovo.

Ci sono alcuni accorgimenti che potete adottare per garantire la massima soddisfazione dei clienti:

Utilizzate la visualizzazione a tabellone nel modello di modulo di feedback di ClickUp per organizzare gli elementi

Facilitare il processo di raccolta dei feedback degli utenti

I vostri clienti devono essere in grado di fornire rapidamente un feedback. A questo scopo, potete utilizzare un metodo collaudato e sapientemente realizzato moduli di feedback dei clienti in ClickUp .

Integrate i moduli di feedback nel vostro sito web e in tutti gli altri canali di marketing per ottenere informazioni più approfondite sulla vostra base di consumatori.

Analizzate i dati ottenuti dal feedback dei clienti

I big data sono una delle risorse più importanti a vostra disposizione. Purtroppo, molti settori si dedicano alla raccolta dei dati ma ne trascurano l'utilizzo

È possibile analizzare le grandi quantità di dati in vari modi. La salsa segreta è l'intelligenza artificiale. Cervello ClickUp può aiutarvi a generare intuizioni utili dai vostri dati. Chiedete al Project Manager dell'IA di generare sintesi e spunti dai dati. Questo vi aiuterà a modellare i vostri sforzi in base alle esigenze dei vostri clienti.

correlato: Una carrellata di informazioni sul_

{\an8}Hef/ _https://clickup.com/it/blog/65015/software-di-marketing-di-prodotto/ i migliori software per il marketing di prodotto /%href/

oggi

Definizione delle priorità dei compiti

La pianificazione di uno sprint diventa inevitabilmente una competizione tra stakeholder con compiti altrettanto urgenti e vitali.

Navigare in questo labirinto può far saltare le scadenze se non si riesce a distinguere tra ciò che è solo urgente e ciò che è veramente importante.

Controllate le attività e i progetti con un solo sguardo e trascinate le attività, ordinatele e filtratele senza sforzo con la vista Kanban Board di ClickUp, completamente personalizzabile

Quali sono i passi da compiere? I modelli gratuiti di ClickUp aiutano a creare matrici di priorità. È possibile utilizzare strategie di prioritizzazione di compiti multipli come la matrice di Eisenhower.

Ordinate i vostri compiti di conseguenza e resistete a tutte le perturbazioni nel vostro percorso di sviluppo del prodotto.

leggete anche: Alcuni dei migliori metodi per la gestione delle priorità modelli di gestione del prodotto per voi

Sguardo al futuro: La gestione dei prodotti nel futuro

Il mondo della gestione dei prodotti sta cambiando rapidamente con il progresso della tecnologia e un panorama in costante evoluzione. IA, low-code, no-code... tutto questo è possibile. Ciò significa anche che è necessario un livello di preparazione al cambiamento e la flessibilità intellettuale per disimparare e reimparare continuamente.

Le piattaforme di gestione dei prodotti come ClickUp offrono funzionalità e applicazioni che promuovono la collaborazione, l'efficienza e il processo decisionale basato sui dati. Con l'integrazione di DevOps e l'automazione del flusso di lavoro, potete concentrarvi su ciò che richiede veramente la vostra attenzione.

Volete sapere su cosa stanno lavorando i nostri product manager? Ecco una panoramica . Iscriviti a ClickUp per migliorare il vostro percorso di gestione dei progetti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono le tre aree principali della gestione del prodotto?

Le tre aree principali della gestione dei prodotti comprendono:

Scoperta del prodotto: La fase in cui si decide cosa costruire, la visione del prodotto

La fase in cui si decide cosa costruire, la visione del prodotto Pianificazione del prodotto: La fase di sviluppo di una roadmap o di una guida strategica per la progettazione del prodotto

La fase di sviluppo di una roadmap o di una guida strategica per la progettazione del prodotto Sviluppo del prodotto: La fase in cui si mette in atto la roadmap e si intraprende il processo di sviluppo vero e proprio

**2. Quali sono le 5 P della gestione del prodotto?

Le 5 P indicano i pilastri principali su cui concentrarsi quando si parla di gestione del prodotto: