I 10 migliori registratori vocali basati sull'IA per la trascrizione e la creazione di contenuti

Ti è mai capitato di avere un'idea geniale e di perderla prima di riuscire a metterla per iscritto? Oppure fai fatica a stare al passo con gli appunti delle riunioni o delle sessioni di brainstorming?

I registratori vocali basati sull'IA ti aiutano a uscire facilmente da questa routine.

I registratori vocali basati sull'IA non si limitano a registrare la tua voce: generano trascrizioni, organizzano i contenuti, migliorano la chiarezza audio e si integrano con i tuoi flussi di lavoro. Che tu sia un autore, uno studente o un professionista alla ricerca di nuove opzioni, abbiamo 10 strumenti di registrazione vocale basati sull'IA che ti semplificheranno la vita. ✨

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco alcuni dei migliori registratori vocali basati sull'IA disponibili sul mercato: ClickUp (Il miglior strumento per la creazione di contenuti e la gestione dei flussi di lavoro basato sull'IA)

Otter.ai (Il migliore per la trascrizione in tempo reale di riunioni online/offline)

Descript (Il migliore per la modifica completa di audio e video)

Movavi (Ideale per video formativi e tutorial)

Rev Voice Recorder (Il migliore per le trascrizioni generate da esseri umani)

Temi (Il migliore per trascrizioni veloci e convenienti)

Krisp (Il migliore per la cancellazione del rumore e una comunicazione chiara)

Smart Voice Recorder (Il migliore per registrazioni audio di alta qualità)

Say&Go (Ideale per note vocali veloci mentre sei in movimento)

Notta (Il migliore per la trascrizione in tempo reale e la documentazione)

Cosa cercare in un registratore vocale con IA?

Quando scegli uno strumento di registrazione audio basato sull'IA, cerca le seguenti funzionalità/funzioni:

Trascrizione IA accurata : scegli uno strumento di registrazione che funga anche da : scegli uno strumento di registrazione che funga anche da strumento di trascrizione IA , in grado di offrire trascrizioni in tempo reale o quasi istantanee con elevata precisione, specialmente durante la registrazione di riunioni con più partecipanti

Cancellazione del rumore : scegli un registratore che elimini i rumori di fondo indesiderati per migliorare la qualità audio. Ciò è particolarmente utile se effettui registrazioni in ambienti affollati o all'aperto

Formati di file personalizzabili : per garantire la compatibilità con diverse piattaforme, scegli uno strumento di registrazione vocale basato sull'IA in grado di salvare ed esportare file audio e di trascrizione in diversi formati, come MP3, WAV, TXT, Docx, ecc.

Integrazione cloud : un'app per la registrazione vocale che esegue il backup di tutte le tue registrazioni e trascrizioni sul cloud è molto utile. È un vantaggio se c'è una sincronizzazione automatica per renderle accessibili su tutti i dispositivi

Trascrizioni ricercabili : vuoi risparmiare tempo durante la revisione delle trascrizioni? Cerca strumenti di registrazione audio che generino trascrizioni ricercabili. Queste ti consentiranno di effettuare ricerche per parole chiave all'interno del testo

Supporto multilingue : scegli uno strumento di registrazione audio basato sull'IA che supporti più lingue e traduzioni. Ciò risulta utile quando si ha una forza lavoro o una clientela internazionale

Controllo della velocità di riproduzione: se desideri accelerare o rallentare i clip audio durante la revisione di registrazioni lunghe, scegli uno strumento di registrazione vocale basato sull'IA dotato della funzionalità di controllo della velocità di riproduzione

I 10 migliori registratori vocali basati sull'IA

Ecco l'elenco dei 10 migliori registratori vocali basati sull'IA che devi assolutamente provare:

1. ClickUp (Il migliore per la creazione di contenuti e la gestione dei flussi di lavoro basati sull'IA)

Registra audio e video in ClickUp Registra lo schermo, i video della webcam e l'audio senza alcuno sforzo utilizzando ClickUp Clips

ClickUp è una potente app all-in-one per il lavoro che funge anche da versatile software di comunicazione aziendale basato sull'IA. Che tu stia cercando strumenti per la creazione di contenuti o per la collaborazione, ClickUp soddisfa tutte le tue esigenze.

Se hai bisogno di un registratore vocale basato sull'IA, ClickUp Clips ti permette di registrare, salvare e condividere audio e video. Puoi anche utilizzare i Voice Clip nei commenti alle attività di ClickUp per inviare file audio al tuo team all'interno o all'esterno di ClickUp. Basta premere il pulsante di registrazione e lasciare che ClickUp si occupi del resto.

Cattura i tuoi pensieri, effettua la condivisione di aggiornamenti o crea guide complete sui prodotti utilizzando il registratore dello schermo Clips. Guarda questo breve video esplicativo per imparare a usarlo al meglio!

A completamento di Clips, hai anche ClickUp Brain, l'IA nativa di ClickUp. Trascrive automaticamente le registrazioni vocali e video in modo che il tuo pubblico possa scorrere i contenuti più velocemente.

Trascrivi audio e video in tempo reale con ClickUp Brain

Inoltre, crea un riepilogo/riassunto se hai bisogno di estrarre i punti chiave dalle trascrizioni.

Con ClickUp Brain MAX, l'app desktop autonoma di ClickUp, la trascrizione fa un salto di qualità! La funzionalità di sintesi vocale di Brain MAX trasforma il tuo modo di lavorare permettendoti di esprimere a voce i tuoi pensieri, le tue idee o le tue istruzioni invece di digitarli. Che tu stia prendendo appunti durante una riunione, creando elenchi di cose da fare, redigendo bozze di email o facendo brainstorming su idee di progetto, basta semplicemente parlare e Brain MAX trascriverà e organizzerà istantaneamente le tue parole.

Tutte queste caratteristiche, unite alla facilità d'uso di ClickUp, lo rendono uno dei migliori strumenti di registrazione vocale basati sull'IA disponibili sul mercato.

Ottieni note, trascrizioni e riassunti automatici delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Oltre a queste funzionalità, AI Notetaker di ClickUp è il compagno perfetto per le tue riunioni. Genera trascrizioni chiare e ricercabili in tempo reale ed evidenzia i punti chiave, le decisioni e gli elementi da intraprendere nei tuoi appunti delle riunioni. Grazie alla sua integrazione nativa con le tue attività e i tuoi flussi di lavoro, puoi trasformare le informazioni in azioni concrete senza perdere un colpo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Usa ClickUp Brain per cercare informazioni specifiche nelle trascrizioni e ottenere approfondimenti utili dai contenuti della tua area di lavoro

Registra, salva e condividi video con i tuoi collaboratori utilizzando ClickUp Clips. Crea un repository di video centralizzato utilizzando Hub clip

Allega clip e registrazioni vocali alle attività in ClickUp per mantenere e migliorare il contesto

Accedi a modelli personalizzabili per la gestione dei copioni dei doppiaggi e dei programmi di produzione

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Limiti di ClickUp

Una curva di apprendimento ripida per chi non è esperto di tecnologia

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Prima non era facile organizzare il lavoro e il carico di lavoro. CU mi ha aiutato a organizzare le nostre idee e il carico di lavoro, ad assegnare i compiti alle persone, a conservare i file in un unico posto e a effettuare la condivisione di qualsiasi cosa da qualsiasi spazio con chiunque. Le funzionalità di registrazione dello schermo sono molto utili in sostituzione di Loom.

Prima non era facile organizzare il lavoro e il carico di lavoro. CU mi ha aiutato a organizzare le nostre idee e il carico di lavoro, ad assegnare i compiti alle persone, a conservare i file in un unico posto e a effettuare la condivisione di qualsiasi cosa da qualsiasi spazio con chiunque. Le funzionalità di registrazione dello schermo sono molto utili in sostituzione di Loom.

2. Otter.ia (Il migliore per la trascrizione in tempo reale di riunioni online/offline)

Otter.ai è un software avanzato di sintesi vocale basato sull'IA e uno strumento di registrazione vocale. Registra, trascrive e riepiloga automaticamente le conversazioni in tempo reale, rendendolo una soluzione essenziale per registrare riunioni, lezioni e interviste.

La piattaforma si integra perfettamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, consentendo la trascrizione automatica delle riunioni virtuali con identificazione dei relatori, indicatori temporali ed evidenziazione delle parole chiave. Grazie all'IA, Otter.ai garantisce agli utenti la possibilità di cercare, modificare e effettuare la condivisione delle trascrizioni, rendendo la presa di appunti più efficiente e fruibile.

Scopri queste alternative a Otter.ai!

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Genera trascrizioni automatiche durante le conversazioni in diretta o tramite la riproduzione audio

Commenta e effettua le modifiche alle trascrizioni in tempo reale grazie alle funzionalità di collaborazione

Personalizza la piattaforma con un vocabolario specifico del settore, garantendo una maggiore accuratezza nelle trascrizioni

Usa Otter Pilot, l'assistente IA di Otter, per ottenere informazioni immediate

Limiti di Otter.ai

La modalità di registrazione richiede una connessione Internet stabile e continua per la trascrizione in tempo reale

L'accuratezza ha un limite per i file audio con accenti o rumori di fondo

Prezzi di Otter.ai

Base

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Aziendale : 30 $ al mese per utente

Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2 : 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

💡Consiglio da esperto: cattura i tuoi pensieri all'istante con la tecnologia di conversione da voce a testo. Un'app affidabile di conversione da voce a testo ti permette di registrare le idee al volo, assicurandoti che nessuna idea brillante vada persa. È perfetta per il brainstorming, prendere note e aumentare la produttività mentre sei in movimento!

3. Descript (Il migliore per la modifica completa di audio e video)

tramite Descript

Descript è un innovativo strumento di editing audio e video basato sull'IA che combina funzioni di modifica avanzate con strumenti intuitivi, rendendolo uno strumento IA ideale per podcaster e autori di contenuti. È a tutti gli effetti uno studio professionale in cui gli utenti possono registrare o caricare file multimediali; Descript trascrive automaticamente i file audio in testo, consentendo un editing intuitivo basato sul testo.

La sua tecnologia Regenerate ti permette di creare voci fuori campo realistiche, mentre la trascrizione automatica semplifica il flusso di lavoro per gli autori che lavorano su podcast, video o presentazioni.

Inoltre, l'IA di Descript migliora la qualità audio riducendo il rumore di fondo e aumentando la nitidezza, producendo un suono di livello professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Rileva ed elimina automaticamente le parole di riempimento, eliminando le disfluenze come "ehm" e "uh" dalle registrazioni

Registra e modifica i video utilizzando le funzionalità di registrazione dello schermo integrate

Crea audiogrammi per la promozione di podcast o frammenti audio sui social media

Collabora con i team attraverso la condivisione di progetti e feedback direttamente all'interno dell'app

Limiti di Descript

Occasionali bug nella sincronizzazione audio durante la modifica del video

Una curva di apprendimento ripida per i principianti che non hanno familiarità con la modifica audio avanzata

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist : 19 $ al mese a persona

Autore : 35 $ al mese a persona

Aziendale : 50 $ al mese a persona

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 770 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Descript è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il proprio processo di modifica audio e video, specialmente per i principianti. Offre ottime funzionalità/funzioni come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e l'editing basato sul testo.

Descript è una vera rivoluzione per chiunque desideri semplificare il proprio processo di modifica audio e video, specialmente per i principianti. Offre ottime funzionalità/funzioni come la trascrizione automatica, la registrazione dello schermo e l'editing basato sul testo.

🔎 Lo sapevi? Ci sono più di 546 milioni di ascoltatori di podcast in tutto il mondo!

4. Movavi (Ideale per video formativi e tutorial)

via Movavi

Che tu stia preparando presentazioni aziendali o guide video e tutorial, la suite di software multimediali di Movavi ti permette di creare contenuti curati e coinvolgenti.

Movavi offre solide funzionalità di registrazione e modifica vocale basate sull'IA, adatte sia ai principianti che ai professionisti. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di registrare, modificare e migliorare facilmente le tracce audio, rendendolo ideale per la creazione di voci fuori campo, podcast e altri progetti audio.

E non è tutto: il registratore dello schermo ti consente di catturare e aggiungere attività sullo schermo tramite strumenti di modifica come annotazioni, effetti e transizioni. Le funzionalità/funzioni basate sull'IA del software, come la rimozione del rumore e l'eliminazione dello sfondo, garantiscono un output audio di alta qualità riducendo al minimo i suoni indesiderati e le distrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Movavi

Sincronizza l'audio con i soggetti in movimento nei tuoi video

Inserisci sottotitoli e didascalie nei tuoi video per una maggiore accessibilità

Usa la funzione di registrazione dello schermo integrata per catturare istantaneamente l'attività sullo schermo

Accedi a modelli pronti all'uso per una produzione video rapida

Limiti di Movavi

Più incentrato sulla modifica video che sulla registrazione audio

Filigrana sulle esportazioni della versione di prova gratis, a meno che non si passi a un piano a pagamento

Prezzi Movavi

Editor video : 19,95 $

Video Editor Plus : 222,95 $

Video Suite Plus : 250,95 $

Unlimited : 849,15 $

Licenza aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Movavi

G2 : 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1050 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Movavi?

Aiuta a convertire file audio e video, offre molte opzioni di conversione e il prezzo è davvero ottimo per un software di questa qualità. La nitidezza è eccellente.

Aiuta a convertire file audio e video, offre molte opzioni di conversione e il prezzo è davvero ottimo per un software di questa qualità. La nitidezza è eccellente.

5. Rev Voice Recorder (Il migliore per le trascrizioni generate da esseri umani)

via Rev

Cerchi qualcosa di più di un semplice registratore vocale? Che ne dici di un dispositivo che combina audio e registrazioni vocali di alta qualità con trascrizioni accurate fino al 99%?

Rev Voice Recorder è un'applicazione basata sull'IA progettata per consentirti di registrare audio cristallino filtrando i rumori di fondo indesiderati e fornendo servizi di trascrizione in tempo reale, sia umani che automatizzati.

Supporta diversi formati audio, il che ne aumenta la versatilità. Inoltre, la sua interfaccia intuitiva garantisce una navigazione fluida, consentendo agli utenti di registrare, effettuare modifiche e effettuare la condivisione di file audio senza alcuno sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev Voice Recorder

Si integra con diverse piattaforme, facilitando la condivisione e la collaborazione tra dispositivi

Scegli tra trascrizioni generate dall'IA e trascrizioni redatte da esseri umani

Organizza le registrazioni con potenti funzionalità di gestione dei file

Condivisione e ritaglio delle registrazioni per ottimizzare l'audio prima della trascrizione

Limiti di Rev Voice Recorder

Potrebbe avere difficoltà a trascrivere accuratamente gli oratori con accenti o dialetti marcati, con conseguenti potenziali errori

Manca di strumenti di collaborazione integrati per la condivisione dei feedback

Prezzi di Rev Voice Recorder

Il registratore online è gratis. I costi di trascrizione sono i seguenti:

Trascrizione umana : 1,99 $ al minuto

Trascrizione IA: 0,25 $ al minuto

Valutazioni e recensioni di Rev Voice Recorder

G2 : 4,7/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

🧠 Curiosità: in media, un trascrittore digita ben 50 parole al minuto!

6. Temi (Il migliore per trascrizioni veloci e convenienti)

via Temi

Temi è uno strumento di trascrizione basato sull'IA che converte facilmente audio e video in testo. È interessante notare che la sua principale società è Rev. La piattaforma punta su un equilibrio tra precisione e convenienza, rendendola uno strumento eccellente per chi ha bisogno di trascrizioni affidabili a supporto delle proprie strategie di comunicazione.

Con Temi puoi generare, modificare ed esportare rapidamente le trascrizioni, evidenziare i momenti chiave o convertire i contenuti audio/video in formato testo.

La migliore funzionalità di Temi

Ottieni trascrizioni rapide con l'IA in soli 5 minuti per la maggior parte dei file

Approfitta dell'identificazione dei parlanti per una categorizzazione più chiara delle conversazioni in contesti di gruppo

Lavora su trascrizioni modificabili con strumenti integrati per la correzione, la personalizzazione e la riassunzione

Aggiungi indicatori temporali per una navigazione più fluida tra le trascrizioni

Limiti di Temi

Le prestazioni diminuiscono nei clip audio che contengono rumori di fondo o accenti marcati

Non supporta la collaborazione in team

Prezzi di Temi

Gratis per i primi 45 minuti, poi 0,25 $ al minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori generatori di video basati sull'IA per contenuti straordinari

7. Krisp (Il migliore per la cancellazione del rumore e una comunicazione chiara)

tramite Krisp

Se hai mai desiderato che le tue riunioni online non sembrassero un cantiere edile o un'orchestra in un bar, Krisp è la soluzione basata sull'IA che mantiene l'audio nitido e privo di distrazioni.

La sua tecnologia avanzata di cancellazione del rumore garantisce un audio nitido, filtrando i suoni indesiderati sia dal flusso in entrata che da quello in uscita. In questo modo, la comunicazione avviene come previsto e i tuoi contenuti audio (come podcast o lezioni) risultano puliti e professionali indipendentemente dall'ambiente circostante.

Oltre alla cancellazione del rumore, Krisp offre un assistente per riunioni basato sull'IA che fornisce trascrizioni in tempo reale e registrazioni automatiche delle riunioni. Le registrazioni e le trascrizioni sono facilmente accessibili e condivisibili, favorendo una collaborazione efficiente e aiutando i membri del team ad accedere facilmente alle informazioni chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Regola e neutralizza gli accenti in tempo reale per una comunicazione più chiara tra persone con background linguistici diversi

Si integra perfettamente con numerose piattaforme di comunicazione, tra cui Zoom, Microsoft Teams e Slack

Silenzia i rumori degli altri partecipanti durante le riunioni per una maggiore concentrazione

Utilizza l'analisi dei dati per monitorare l'andamento delle riunioni e la durata delle conversazioni

Limiti di Krisp

Un'elaborazione eccessiva potrebbe compromettere la qualità audio

Necessita di una connessione Internet stabile e continua per la cancellazione del rumore in tempo reale

Prezzi di Krisp

Free

Pro : 16 $

Aziendale: 30 $

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2 : 4,7/5 (oltre 560 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

In qualità di Project Manager, ho sempre avuto difficoltà a redigere verbali dettagliati delle riunioni. Li detesto! Di conseguenza, ho finito per non redigerli affatto… (sì, mi sento in colpa perché è una pratica terribile) Ma KRISP ha cambiato tutto! (letteralmente) Ora sto tornando alla pratica di redigere verbali delle riunioni nei miei progetti… Ora devo solo rivedere i dettagli del testo generato da KRISP e inviarlo al team e al client.

In qualità di Project Manager, ho sempre avuto difficoltà a redigere verbali dettagliati delle riunioni. Li detesto! Di conseguenza, ho finito per non redigerli affatto… (sì, mi sento in colpa perché è una pratica terribile) Ma KRISP ha cambiato tutto! (letteralmente) Ora sto tornando alla pratica di redigere verbali delle riunioni nei miei progetti… Ora devo solo rivedere i dettagli del testo generato da KRISP e inviarlo al team e al client.

8. Smart Voice Recorder (Il migliore per registrazioni audio di alta qualità)

tramite Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder è un'app semplice ma efficace per registrare audio di alta qualità sul tuo smartphone Android. È progettata per le registrazioni in movimento e rende semplicissimo registrare conversazioni, lezioni e promemoria.

L'app è dotata di un'intuitiva funzionalità di "salto automatico" che elimina i silenzi e registra solo l'audio rilevante. Smart Voice Recorder ti consente inoltre di esportare i file audio in diversi formati, a seconda delle tue esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smart Voice Recorder

Registra lunghe sessioni audio senza interruzioni

Rileva e salta automaticamente i silenzi per risparmiare spazio di archiviazione

Visualizza lo spettro audio in tempo reale per un monitoraggio più accurato

Assegna un nome ai file organizzali in modo efficace per un recupero rapido

Limiti dei registratori vocali intelligenti

Gli annunci nella versione gratis compromettono l'esperienza dell'utente

Manca della funzione di cancellazione del rumore, il che lo rende inadatto agli ambienti rumorosi

Prezzi dei registratori vocali intelligenti

Free

Valutazioni e recensioni dei registratori vocali intelligenti

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Say&Go (Ideale per note vocali veloci mentre sei in movimento)

Say&Go è un'app intuitiva per prendere appunti vocali che ti permette di registrare facilmente idee, promemoria e attività, anche quando sei in movimento.

Documenta rapidamente pensieri e idee senza dover digitare manualmente. Il suo design minimalista ti permette di concentrarti sull’attività senza distrazioni.

La migliore funzionalità/funzione di Say&Go

Registra brevi note vocali con un solo tocco per avviare la registrazione

Imposta promemoria per note specifiche per tenere sotto controllo le tue attività

Organizza le tue note tramite tag per filtrarle e recuperarle rapidamente

Attiva la registrazione in vivavoce utilizzando le impostazioni personalizzabili

Limiti di Say&Go

Adatto solo per brevi note vocali e promemoria, non progettato per sessioni lunghe

Manca di funzionalità avanzate come la trascrizione e la modifica

Prezzi di Say&Go

Pagamento una tantum di 2,99 $

Valutazioni e recensioni di Say&Go

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori registratori dello schermo basati sull'IA: una guida per professionisti

10. Notta (Il migliore per la trascrizione in tempo reale e la documentazione)

via Notta

Notta è uno strumento di trascrizione basato sull'IA che converte il parlato in testo con un'accuratezza eccezionale. Supporta diverse lingue e si integra con le piattaforme di riunione più diffuse, come Zoom.

Tuttavia, Notta eccelle davvero nella sua capacità di generare trascrizioni in tempo reale, informando le persone sugli ultimi sviluppi di qualsiasi discussione. Usalo come strumento di documentazione basato sull'IA per mantenere tutti allineati, migliorare la collaborazione e consolidare la presa di appunti.

La migliore funzionalità/funzione di Notta

Lavora con più lingue (58 per la precisione) per beneficiare di un'usabilità globale

Ottieni riepiloghi/riassunti generati dall'IA, che condensano lunghe trascrizioni in panoramiche concise

Esporta il file di testo in diversi formati, tra cui PDF e TXT

Sincronizzazione su diversi dispositivi grazie alla tecnologia cloud

Limiti di Notta

Necessita di una connessione Internet attiva per le trascrizioni in tempo reale

Errori occasionali nelle trascrizioni che coinvolgono accenti complessi

Prezzi di Notta

Free

Pro : 14,99 $ al mese

Aziendale : 27,99 $/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notta

G2 : 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. E sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzione, la qualità del risultato è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

Trascrizione di ottima qualità. L'inglese britannico viene riconosciuto bene. E sembra che il modello effettui diversi passaggi per comprendere il contesto e ritrascrivere. Grazie a questa presunta funzione, la qualità del risultato è relativamente alta rispetto ad altre trascrizioni.

Se stai cercando strumenti più di nicchia per casi d'uso specifici, ecco alcuni consigli aggiuntivi: Trint (Il migliore per la trascrizione multimediale basata sull'IA per giornalisti, ricercatori e autori di contenuti)

Fireflies.ai (Il migliore come assistente di riunione basato sull'IA che registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le discussioni)

Speechmatics (Il migliore per il riconoscimento vocale e la trascrizione in tempo reale e accurati basati sull'IA)

Talkatoo (Il migliore per la registrazione vocale con IA su misura per i veterinari)

Dai voce ai tuoi progetti con ClickUp

I registratori vocali basati sull'IA sono eccellenti per catturare, trascrivere e gestire i file audio. Che tu voglia creare contenuti audio o annotare i punti chiave di una riunione, l'elenco qui sopra ti aiuterà a trovare lo strumento di registrazione vocale più adatto alle tue esigenze. Qualunque sia la tua scelta, risparmierai tempo, aumenterai la produttività e migliorerai la comunicazione.

Ma se scegli ClickUp, otterrai molto più di un semplice registratore vocale. ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente, organizza e ti aiuta a mettere in pratica quanto discusso durante le riunioni

ClickUp Clips ti permette di registrare, effettuare la condivisione e incorporare istantaneamente registrazioni dello schermo con audio

ClickUp Brain riepiloga le conversazioni, estrae i punti chiave e risponde persino alle domande sulle tue note, così non dovrai mai più setacciare lunghe registrazioni

A differenza dei registratori vocali basati sull'intelligenza artificiale autonomi, ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma: in questo modo le tue registrazioni, le note e le trascrizioni si integrano perfettamente con le tue attività, i documenti, le sequenze dei progetti e gli strumenti di collaborazione del team. Non dovrai più passare da un'app all'altra!

Che tu sia un singolo utente o un team, registrati su ClickUp per sperimentare la massima produttività dall'inizio alla fine.