i 10 migliori registratori di schermo IA nel 2025: una guida professionale

Poiché l'IA sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo, viviamo e giochiamo, non sorprende che stia alimentando anche molte delle nostre soluzioni tecnologiche, rendendo strumenti high-tech come i registratori di schermo IA indispensabili.

Questi potenti strumenti stanno rivoluzionando la creazione di contenuti in tutti i settori, consentendo ai professionisti di realizzare presentazioni, discorsi e tutorial nitidi e chiari in modo efficiente.

Questi registratori sono rivoluzionari, con funzionalità/funzioni IA avanzate che migliorano la qualità video e audio, ottimizzano la modifica e semplificano la condivisione.

Scopriamo insieme cosa rende eccezionale un registratore dello schermo con IA e quali sono i migliori strumenti di registrazione dello schermo che faranno da apripista nel 2024.

Cosa cercare in un registratore di schermo IA?

Selezionare il registratore dello schermo IA giusto è fondamentale per acquisire i contenuti e trasformare il modo in cui questi contenuti vengono riprodotti e coinvolgono il pubblico.

Considera questi aspetti chiave per assicurarti di scegliere uno strumento potente:

Qualità della registrazione: Scegli registrazioni video ad alta risoluzione per garantire che le immagini siano convincenti quanto i contenuti

Funzionalità/funzioni IA: cerca funzionalità avanzate in grado di migliorare la qualità video e ridurre i tempi di modifica, come la trascrizione in tempo reale, la modifica intelligente e l'evidenziazione automatica

Facilità d'uso: Scegliete un registratore con un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo di registrazione, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto

Integrazione: assicurati che il registratore si integri facilmente con gli altri strumenti e piattaforme che utilizzi regolarmente, migliorando il tuo flusso di lavoro

Affidabilità: scegli un software noto per la sua stabilità per evitare interruzioni durante le registrazioni cruciali e fornire guide passo passo

Assistenza: Dai priorità a un'assistenza clienti eccellente per garantire che l'aiuto sia disponibile ogni volta che incontri problemi

Abbiamo setacciato il mercato e compilato un elenco dei 10 migliori strumenti per la registrazione dello schermo nel 2024. Ogni strumento è eccellente a modo suo e dovrai solo scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

I 10 migliori registratori di schermo IA da utilizzare

Con questo elenco di 10 registratori di schermo IA, puoi trovare uno strumento adatto alle tue esigenze specifiche, che si tratti di creare tutorial dettagliati, registrare riunioni o fornire assistenza IT sicura.

1. ClickUp

Usa ClickUp Clips per registrare messaggi video, trascrivere video e condividere istruzioni con il tuo team di progetto

ClickUp, un concentrato di produttività e gestione dei progetti, va oltre la semplice gestione delle attività e il monitoraggio dei progressi. La piattaforma offre una suite completa di strumenti di produttività e collaborazione basati sull'IA per gli autori di contenuti e i team di progetto.

Una delle funzionalità più interessanti per gli autori di contenuti dinamici è ClickUp Clips.

Perfetto quando il testo non basta, Clip trasmette informazioni complesse in modo rapido e chiaro con istruzioni visive o aggiornamenti rapidi. Puoi scansionare i punti salienti di Clip, cliccare sui timestamp per saltare da una parte all'altra del video e copiare frammenti da utilizzare dove vuoi.

Trascrivi ogni Clip con l'IA in modo da poter scansionare i momenti salienti dei Clip

Oltre alla registrazione di schermate di alta qualità, ecco alcuni altri motivi per cui questo strumento è un'ottima scelta:

Condivisione istantanea: con ClickUp Clips, puoi creare e condividere video all'istante. Non è necessario passare da un'app all'altra o scaricare e caricare file.

Aggiungi contesto: Collaborare con il tuo team in contesti remoti o ibridi può rappresentare una sfida. Ma con ClickUp Clips, puoi condividere le tue idee, esaminare fogli di calcolo, risolvere bug e semplificare il processo decisionale.

Agisci: trasforma qualsiasi clip in attività eseguibili all'interno della piattaforma senza perdere il contesto. Pochi altri strumenti di registrazione dello schermo con IA offrono questa funzionalità.

Approfondimenti sull'IA: con la magia dell'IA di ClickUp Brain, ricevi immediatamente registrazioni dello schermo completamente trascritte. Scansiona i punti salienti, passa a parti specifiche, estrai frammenti di testo: ClickUp Brain ti fa lavorare più velocemente.

Rimani organizzato: Hub clip ti consente di monitorare tutte le tue registrazioni dello schermo, rendendo più facile trovare, ordinare e gestire i tuoi video.

Che tu stia chiarendo i dettagli di un progetto, dimostrando un processo o fornendo un feedback, Clips garantisce che il tuo messaggio sia visto e compreso senza il back-and-forth dei metodi di comunicazione tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registrazione e condivisione dello schermo in tempo reale durante le attività

Incorpora facilmente i clip all'interno di attività, commenti e documenti

Modifica i video direttamente sulla piattaforma

Commenta momenti specifici all'interno di un Clip per discussioni e feedback sulla registrazione

Trascrivi le registrazioni dello schermo automaticamente e istantaneamente

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento è leggermente ripida per i nuovi utenti a causa del suo ampio set di funzionalità/funzioni

L'accuratezza della trascrizione può variare a seconda della qualità dell'audio

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/utente al mese

Business : 12 $/utente al mese

Enterprise : Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Zoom

tramite Zoom

Zoom è il software di videoconferenza e condivisione dello schermo più popolare, ma offre anche una funzionalità avanzata di registrazione dello schermo basata sull'IA nota come Smart Recording.

Questo strumento porta Zoom AI Companion nelle registrazioni cloud, migliorando l'esperienza degli utenti organizzando le registrazioni in capitoli intelligenti e riepilogando/riassumendo i punti chiave con evidenziazioni e elementi di azione.

La funzionalità/funzione Smart Recording è particolarmente utile per sessioni lunghe come lezioni o riunioni aziendali. Aiuta a segmentare e semplificare il processo di revisione, rendendo più facile assimilare e agire sui contenuti importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

accedi ad analisi dettagliate sulle dinamiche delle riunioni, come la velocità di conversazione, il rapporto tra parlare e ascoltare e l'uso di parole di riempimento

Trascrivete automaticamente i video con la registrazione intelligente basata sull'IA

Registra tracce audio separate per ogni partecipante

Limiti di Zoom

La versione gratuita ha un limite di 40 minuti per le riunioni

Durante le registrazioni consumano molte risorse di sistema

Prezzi di Zoom

Base : Gratis

Pro : 14,99 $ al mese per utente

Business : 21,99 $/mese per utente

Business Plus: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom:

G2 : 4,6/5 (oltre 50.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

3. Camtasia

via Camtasia

Camtasia, noto per le sue capacità di modifica video, è più comunemente usato per creare video didattici per il coinvolgimento e l'istruzione. Questo registratore dello schermo ti aiuterà con attività simili.

Potenziato dal suo assistente IA, Camtasia Rev, il software offre funzionalità avanzate come la riduzione del rumore, il livellamento dell'audio e suggerimenti di modifica intelligenti che ottimizzano l'impatto dei video.

Inoltre, Camtasia supporta elementi interattivi come quiz e link cliccabili, rendendolo ideale per la produzione di contenuti e-learning accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Camtasia

Migliora i tuoi video con una suite completa di strumenti per la modifica video

Gestisci ogni aspetto della produzione video, dal taglio e dall'unione all'aggiunta di transizioni e annotazioni, direttamente all'interno dello strumento

Utilizza la sequenza multitraccia per progetti complessi

Limiti di Camtasia

Costo più elevato rispetto ad altre opzioni

Può richiedere molte risorse sui sistemi meno recenti

Prezzi di Camtasia

Licenza individuale: 179,88 $ (annuale)

Licenza perpetua: 299,99 $

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

4. TeamViewer

via TeamViewer

TeamViewer, uno strumento di accesso e assistenza remota, offre uno strumento di registrazione dello schermo progettato per migliorare l'assistenza IT e l'efficienza operativa. È inoltre possibile utilizzarlo per creare video di formazione.

Poiché lo strumento cattura l'intera sessione e l'intero schermo, è ideale per documentare i processi e creare registrazioni di assistenza dettagliate che aiutano a diagnosticare i problemi e formare il personale.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamViewer

Registra sessioni controllate da remoto per scopi di risoluzione dei problemi e formazione

Ottieni elevati standard di sicurezza e conformità

Limiti di TeamViewer

Progettati principalmente per l'assistenza IT, meno per uso generico

Funzionalità IA limitata per la registrazione dello schermo

Prezzi di TeamViewer

Utente singolo : 50,90 $ al mese

Multiutente : 102,90 $/mese

Teams: 206,90 $/mese

Valutazioni e recensioni di TeamViewer

G2 : 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard offre uno strumento di registrazione dello schermo versatile e gratuito senza filigrana, pensato appositamente per la comunicazione aziendale e la creazione di contenuti.

Con questo registratore dello schermo, gli utenti possono rimanere organizzati e precisi grazie alle note sullo schermo e ottimizzare i propri video tagliando i segmenti indesiderati.

Vidyard fornisce anche strumenti di monitoraggio delle prestazioni video, come il conteggio delle visualizzazioni e le notifiche quando qualcuno guarda il tuo video, che sono preziosi per le strategie di marketing e commerciali.

Più recentemente, Vidyard ha lanciato gli avatar IA e le presentazioni commerciali generate dall'IA, due funzionalità che consentono ai team commerciali di generare messaggi video su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vidyard

Cattura filmati da qualsiasi punto dello schermo del computer, rendendoli ideali per tutorial, demo e presentazioni

Ottieni la trascrizione e i sottotitoli automatici dei video

Unire video: unire più riprese in un unico video senza interruzioni

Integrazione con una vasta gamma di strumenti di marketing

Limiti di Vidyard

Lo strumento è più orientato ai team di marketing e commerciali, non all'uso generico

A differenza di molte alternative a Vidyard, le funzionalità/funzioni IA sono disponibili solo per i contenuti commerciali

Prezzi di Vidyard

Free

Pro : 29 $ al mese

Plus : 89 $/mese

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vidyard

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

6. Veed. io

Con Veed. io, gli utenti possono scegliere come visualizzare il feed della loro videocamera affiancato al contenuto dello schermo o come registrazione sovrapposta sullo schermo.

Altre funzionalità includono lo strumento Magic Cut, che può modificare automaticamente i clip per evidenziare le parti chiave della registrazione; un eye tracker per webcam per correggere i movimenti degli occhi; uno strumento per rimuovere lo sfondo per liberare lo spazio visivo e iniziare la registrazione; e strumenti di pulizia audio che rimuovono le parole di riempimento per migliorare la chiarezza della presentazione.

Veed. io è progettato anche per facilitare le comunicazioni all'interno dei team. Consente agli utenti di registrare e condividere vari tipi di contenuti, come messaggi, spiegazioni e presentazioni, riducendo potenzialmente la necessità di riunioni dal vivo.

La piattaforma supporta funzioni collaborative, consentendo ai team di condividere, commentare e rivedere in modo collaborativo i video online. Ciò può migliorare la produttività e il coinvolgimento del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Veed.io

Seleziona diversi layout per le registrazioni, con opzioni solo video, solo audio o entrambi

Modifica i video con funzionalità/funzioni di modifica integrate basate sull'IA

Condividi video e collabora con altri per modificare

Limiti di Veed. io

Richiede una connessione Internet stabile

Capacità offline limitate

Prezzi di Veed. io

Free

Base: 18 $/utente al mese

Pro: 30 $/utente al mese

Business: 59 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Veed. io

G2 : 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 3,4/5 (oltre 50 recensioni)

7. Calipio

via Calipio

Calipio offre un registratore di schermo IA semplice e senza fronzoli, su misura per un ambiente digitale attento alla privacy. Inoltre, Calipio offre opzioni di condivisione senza interruzioni. Gli utenti possono condividere facilmente le loro registrazioni tramite un link, consentendo l'accesso immediato su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi mobili.

Il servizio include anche spazio di archiviazione cloud gratuito, così gli utenti possono accedere ai propri file video in qualsiasi momento e ovunque senza utilizzare lo spazio sul disco rigido locale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calipio

Accedi allo strumento praticamente da qualsiasi dispositivo e sistema operativo con lo strumento basato su browser e senza installazione di Calipio

Garantite privacy e sicurezza con la crittografia end-to-end e il controllo degli accessi

Limiti di Calipio

Strumenti di modifica limitati rispetto ad altre opzioni

Fortemente dipendente dalla qualità della connessione Internet

Funzionalità/funzioni IA limitate per gli autori

Prezzi Calipio

Starter: 5 € al mese

Professionale: 10 € al mese

Business: 20 € al mese

Valutazioni e recensioni di Calipio:

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Snagit

via Snagit

Snagit è un software di cattura dello schermo con funzionalità progettate per aiutare i professionisti a catturare immagini dello schermo del proprio computer, comprese le aree che richiedono lo scorrimento.

Snagit offre la funzionalità Smart Move, che riconosce automaticamente e consente la regolazione degli elementi nelle schermate. Dispone inoltre di una funzione di riconoscimento del testo che consente agli utenti di modificare il testo all'interno delle immagini, regolando font, dimensioni e colore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Converti screenshot dettagliati in grafici semplici con un solo clic

Accedi alla funzione Libreria che ti aiuta a organizzare i contenuti acquisiti su tutti i dispositivi

Utilizza i filtri e le funzioni di ordinamento per cercare immagini e video per data, tipo di file e applicazione

Mantieni organizzata la libreria video con un'interfaccia utente intelligente e tag personalizzati

Limiti di Snagit

Mancano alcune delle funzionalità/funzioni IA avanzate dei concorrenti

Il modello di acquisto una tantum potrebbe non prevedere aggiornamenti continui

Prezzi di Snagit

Licenza standard: 45,99 $ (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni di Snagit:

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

9. Loom

via Loom

Loom è uno strumento versatile per la registrazione dello schermo che supporta vari dispositivi, tra cui macOS, Windows, iOS e Android.

La piattaforma offre diverse funzionalità intuitive, come la modifica nel browser e nell'app mobile, la possibilità di incorporare video per una maggiore visibilità e i sottotitoli per migliorare l'accessibilità.

Loom offre anche opzioni di ridimensionamento a schermo intero e personalizzate per le catture dello schermo, oltre a strumenti per disegnare e annotare i punti critici durante una presentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Loom

Cattura sia lo schermo che l'audio, rendendolo un'opzione conveniente per una varietà di esigenze di registrazione e sottotitolazione

Condividi le registrazioni tramite un link istantaneo, facilitando una distribuzione rapida e semplice

Ottieni una qualità video fino a 720p, con opzioni di upgrade per registrazioni ad alta risoluzione

Limiti di Loom

Più adatti alla comunicazione asincrona che alle presentazioni dal vivo

Funzionalità di modifica di base

Prezzi di Loom

Starter: Gratis

Business: 12,50 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom:

G2 : 4,7/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

10. Otter. ai

Otter. ai è uno strumento di registrazione e trascrizione basato sull'IA che consente agli utenti di registrare audio, importare file e generare trascrizioni con funzionalità/funzioni quali la generazione di parole chiave e l'identificazione dei parlanti.

Disponibile come app web, estensione Chrome e app mobile, Otter. ai si integra con piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Otter. ai fornisce trascrizioni in tempo reale, identificando i parlanti durante le conversazioni, il che aiuta a registrare accuratamente le riunioni.

Sebbene la trascrizione sia generalmente affidabile, possono verificarsi piccoli errori dovuti a vari fattori audio, ma l'IA migliora nel tempo.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Ottieni una trascrizione vocale di qualità superiore

Trascrivere le registrazioni in tempo reale

Integrazione con varie piattaforme di comunicazione

Limiti di Otter.ai

Più incentrati sulla trascrizione che sulla registrazione dello schermo

A differenza delle alternative a Otter.ai, offre funzionalità/funzioni di modifica video limitate

Prezzi di Otter.ai

Base: Gratis

Pro: 16,99 $/utente al mese

Business: 30 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai:

G2: 4,2/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Sfrutta il tuo potenziale professionale con i registratori di schermo IA

Il registratore dello schermo IA è il tuo alleato di livello superiore nell'era digitale. Che tu voglia risparmiare tempo, generare idee o caricare facilmente su YouTube, basta premere il pulsante rosso e lasciare che la magia abbia inizio.

La scelta migliore di quest'anno, ClickUp, offre funzionalità/funzioni intelligenti, tra cui strumenti basati sull'IA che trasformano le attività quotidiane in potenti esperienze di comunicazione.

Oltre alla semplice registrazione e modifica, ClickUp amplifica la tua produttività e migliora il tuo lavoro in ogni presentazione e progetto.

Abbraccia queste innovazioni e osserva come migliorano il tuo lavoro, semplificano la collaborazione e ti consentono di ottenere risultati eccezionali in un mondo competitivo.

Lascia che i registratori di schermo IA ridefiniscano la tua narrativa professionale nel 2024. Pronto a vedere la differenza? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!