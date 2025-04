Come creare conversazioni commerciali per ottenere un alto tasso di conversione

Sei nel bel mezzo di una chiamata, tutto è fluido, e poi, boom, il tuo potenziale cliente lancia una palla curva. 💥

Forse esitano, si oppongono ai prezzi o rimangono completamente in silenzio. Ora, stai cercando di mantenere la conversazione in carreggiata.

Un discorso commerciale ti salva da quei momenti di stallo imbarazzanti. Quello giusto rende le cose più fluide, ti aiuta a gestire le obiezioni come un professionista e ti assicura che i tuoi punti chiave vengano recepiti.

Analizziamo come costruire un discorso che renda la conclusione degli affari un gioco da ragazzi. 😎

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Creare un efficace discorso di vendita garantisce conversazioni fluide, affronta le obiezioni con sicurezza e favorisce le conversioni. Segui questi passaggi per crearne uno che funzioni: Definisci il tuo discorso in base al tipo di conversazione

Mantenere un flusso logico per rendere le interazioni coinvolgenti e naturali

Anticipa le obiezioni più comuni con risposte predefinite

Personalizza la tua presentazione utilizzando le informazioni provenienti dai dati CRM, dal comportamento dei potenziali clienti e dalle tendenze del settore

Utilizzare un sistema centralizzato per archiviare, perfezionare e aggiornare i discorsi per garantire coerenza

Misura l'efficacia attraverso il monitoraggio dei tassi di conversione, dei livelli di coinvolgimento delle chiamate e delle obiezioni comuni ClickUp semplifica il processo con ClickUp CRM: Monitoraggio di conversazioni, obiezioni e interazioni con i clienti in un unico posto

*software di project management ClickUp per le vendite: gestisci lo sviluppo e l'ottimizzazione delle presentazioni

*clickUp Docs: archivia e aggiorna i discorsi per l'allineamento di tutto il team

ClickUp Brain: genera risposte basate sull'IA e perfeziona i messaggi in tempo reale

Che cos'è un percorso di conversazione commerciale?

Un discorso di vendita è uno schema strutturato che aiuta i professionisti delle vendite a condurre le conversazioni in modo efficace. Fornisce argomenti chiave, guidando i rappresentanti nelle discussioni e mantenendo le interazioni naturali e coinvolgenti.

Avere un discorso ben strutturato aiuta ad affrontare le obiezioni, a mettere in evidenza i vantaggi del prodotto e a portare i potenziali clienti verso una decisione senza sembrare provati.

🧠 Curiosità: Il concetto di presentazione commerciale strutturata non è nuovo. I mercanti romani erano noti per i discorsi preparati a tavolino per persuadere gli acquirenti nei mercati.

Discorsi vs. script di vendita vs. playbook di vendita

Il monitoraggio delle trattative commerciali, gli script e i playbook hanno scopi diversi. Conoscere il loro funzionamento aiuta a scegliere l'approccio giusto per ogni interazione commerciale.

Aspetto Discorso commerciale Script commerciale Manuale commerciale Struttura Schema flessibile Guida parola per parola Strategia completa Utilizzo Guida le conversazioni Dettaglia la formulazione esatta Copre molteplici scenari commerciali Adattabilità Si adatta a diversi potenziali clienti Flessibilità limitata Offre un ampio quadro di riferimento per i team Scopo Mantiene le conversazioni naturali e mirate Garantisce la coerenza dei messaggi Fornisce formazione e strategia

🔍 Lo sapevi? Secondo HubSpot, il 63% dei professionisti delle vendite si occupa di contatti a freddo e il 37% genera la maggior parte dei lead attraverso telefonate durante il lavoro richiesto.

Perché il monitoraggio delle trattative commerciali è importante

Le conversazioni commerciali possono prendere centinaia di direzioni diverse, ma i migliori rappresentanti mantengono sempre il controllo. Un solido schema di conversazione aiuta a mantenere le cose fluide, concentrate ed efficaci.

Vediamo i suoi vantaggi. 👇

Garantisce coerenza tra i team commerciali

I team commerciali portano stili diversi nelle loro conversazioni, ma i messaggi chiave dovrebbero rimanere sempre gli stessi.

Un discorso ben strutturato assicura che ogni rappresentante metta in evidenza i giusti punti di valore, indipendentemente dal livello di esperienza. Aiuta anche i nuovi rappresentanti a mettersi al passo più velocemente in modo che possano iniziare le chiamate commerciali senza perdere dettagli critici.

📌 Esempio: Un'azienda lancia un nuovo modello di prezzi. Alcuni rappresentanti lo spiegano chiaramente, mentre altri lasciano i potenziali clienti confusi. Una traccia di conversazione mantiene tutti allineati, assicurando che la conversazione sui prezzi sia sempre chiara e convincente.

Aumenta la fiducia e riduce le esitazioni

L'incertezza può rallentare un affare.

Quando i rappresentanti non sono sicuri di come rispondere, esitano, il che fa perdere interesse ai potenziali clienti. Un discorso efficace dà loro una direzione chiara, in modo che rimangano concentrati e parlino con sicurezza, anche nelle conversazioni difficili.

📌 Esempio: Un SDR sente il classico "Sembra ottimo, ma non abbiamo il budget". Senza un piano commerciale adeguato, potrebbe rimanere impassibile o tentennare nella risposta. Un discorso preparato in anticipo li aiuta ad affrontare agevolmente la questione e a mantenere viva la conversazione.

Aiuta a superare le obiezioni in modo efficace

Le obiezioni sono opportunità per fornire chiarezza e creare fiducia. Un buon discorso offre ai rappresentanti un modo strutturato per gestire le preoccupazioni senza perdere slancio.

Invece di reagire sul momento, conducono la conversazione verso una presentazione più convincente del prodotto.

📌 Esempio: Un potenziale cliente dice: "Usiamo già un'altra soluzione". Un rappresentante che segue una traccia di conversazione non si tira indietro o non insiste troppo. Guida la discussione verso gli elementi di differenziazione, mostrando perché questo prodotto è più adatto.

🧠 Curiosità: Il silenzio nelle conversazioni commerciali può essere imbarazzante, ma le pause strategiche rendono i potenziali clienti più propensi a riempire il silenzio, a volte con informazioni che aiutano a concludere l'affare.

Come creare un efficace discorso commerciale

Nessuno vuole sembrare un robot durante una chiamata commerciale, ma andare senza un piano può lasciarti in difficoltà per trovare le parole giuste. Un discorso efficace raggiunge il perfetto equilibrio, dandoti una struttura mantenendo le conversazioni naturali e coinvolgenti.

Procediamo passo dopo passo per crearne uno che funzioni, oltre a uno strumento da aggiungere al tuo stack tecnologico di vendita per far avanzare il processo di vendita. 🧑‍💻

Passaggio 1: definire l'obiettivo della conversazione

Ogni conversazione commerciale ha uno scopo. Una traccia di conversazione dovrebbe riflettere tale scopo, mantenendo le discussioni mirate e produttive.

Prima di iniziare una chiamata, chiarisci cosa deve essere raggiunto.

Un approccio unico non funziona perché i potenziali clienti hanno preoccupazioni diverse a seconda di dove si trovano nel loro percorso di acquisto. Ottimizza il tuo imbuto di vendita adattando i discorsi alle diverse fasi:

Chiamate di scoperta: L'obiettivo è raccogliere informazioni, non fare subito la presentazione. Includere domande aperte che rivelino i punti deboli e le priorità

Dimostrazioni: I potenziali clienti devono vedere come il prodotto risolve il loro problema. Evidenzia le funzionalità/funzioni chiave mantenendo la conversazione interattiva

Chiusura delle chiamate: Queste conversazioni si concentrano sulla rimozione di ogni ultimo dubbio. Rafforzare il valore, affrontare le obiezioni persistenti e guidare il potenziale cliente verso una decisione

🔍 Lo sapevi? I rappresentanti commerciali spesso utilizzano una tecnica psicologica chiamata "scala del sì", in cui iniziano con domande piccole e facili da accettare per far sì che i potenziali clienti rispondano "sì" più volte. Questo aumenta le possibilità di concludere l'affare in seguito.

Passaggio 2: strutturare la conversazione per coinvolgere

Un solido discorso di vendita rende le conversazioni commerciali fluide e coinvolgenti. I potenziali clienti mantengono l'interesse, le obiezioni vengono affrontate in modo naturale e gli agenti hanno una chiara strada da seguire per portare avanti gli affari.

Ma perché ciò avvenga, i team hanno bisogno di un software di collaborazione commerciale per documentare, perfezionare e collaborare su tracce di conversazione in modo accessibile e facile da aggiornare.

Vi presentiamo ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Il CRM ClickUp monitora ogni interazione, registrando chiaramente obiezioni, punti deboli e follow-up, mentre il software di project management commerciale ClickUp organizza lo sviluppo del discorso, rendendo facile testare nuovi approcci e ottimizzare la messaggistica.

Utilizza il software di project management ClickUp Sales per gestire il tuo team commerciale, monitorare i potenziali clienti e guidare la crescita

Insieme, creano un sistema perfetto per migliorare le conversazioni commerciali. 🤝

Dai dettagli del cliente e le interazioni passate agli script commerciali e le informazioni chiave, tutto è organizzato in modo ordinato e facilmente accessibile. La parte migliore? Con la ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp, puoi trovare immediatamente esattamente ciò che stai cercando, senza perdere tempo a cercare tra file sparsi.

Estrai istantaneamente informazioni chiave da riunioni, reportistica o tracce di discorsi passati utilizzando ClickUp!

Ciò significa che il team commerciale può concentrarsi su ciò che sa fare meglio: costruire relazioni e concludere affari, con la certezza che le informazioni giuste sono sempre a portata di clic.

Passaggio 3: anticipare e prepararsi alle obiezioni

Prezzi, concorrenti, tempistiche: i potenziali clienti hanno sempre delle preoccupazioni. Un discorso efficace prepara i rappresentanti a gestire queste sfide con sicurezza.

Quando un potenziale cliente esita, è un'opportunità per chiarire, riallineare e rafforzare il valore.

Inizia suddividendo le obiezioni in categorie:

Prezzi: "Sembra costoso rispetto a quello che usiamo ora"

Confronti con la concorrenza: "Stiamo anche considerando [concorrente]. Cosa vi rende migliori?"

Tempistica: "Non siamo ancora pronti a prendere una decisione"

Approvazione interna: "Devo consultare il mio team prima di procedere"

Una volta mappate le obiezioni comuni, le risposte dovrebbero andare oltre la rassicurazione generica. I rappresentanti dovrebbero iniziare con curiosità e adattare il loro approccio.

Ad esempio, invece di respingere immediatamente una preoccupazione relativa ai prezzi, una risposta ben strutturata potrebbe essere: "Il budget è sempre un fattore. Cosa è più importante quando si valuta il ROI? Risparmio sui costi, efficienza o impatto sulle entrate?"

Questo sposta la conversazione dal prezzo al valore, mantenendo il potenziale cliente coinvolto piuttosto che sulla difensiva.

Accedi ai tuoi contenuti di supporto alle vendite in ClickUp Docs centralizzato

Vuoi un repository centralizzato per archiviare i contenuti di supporto alle vendite? I team possono utilizzare ClickUp Docs per creare una knowledge base centralizzata per tracce di discorsi, script, guide alla gestione delle obiezioni e schede di confronto con la concorrenza.

Poiché i documenti supportano la collaborazione in tempo reale, i responsabili delle vendite possono aggiornare i messaggi all'istante, mantenendo tutti allineati.

Ad esempio, se un nuovo concorrente entra nel mercato, i responsabili delle vendite possono aggiungere rapidamente una sezione con il posizionamento aggiornato e le obiezioni comuni. Gli addetti alle vendite possono accedere a questi aggiornamenti direttamente all'interno dei loro flussi di lavoro, assicurandosi di avere sempre a portata di mano le strategie più recenti.

Inoltre, grazie alle autorizzazioni e alla cronologia delle versioni nel software di collaborazione documentale, i team possono monitorare le modifiche e mantenere la coerenza in tutti i materiali di vendita

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in un processo da 500.000 a 100 milioni di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

💡 Suggerimento: Utilizza l'IA nel settore commerciale per suggerire prompt in tempo reale durante le chiamate. L'IA è in grado di rilevare le obiezioni non appena si presentano e fornire immediatamente le risposte migliori.

Passaggio n. 4: utilizzare i dati e la personalizzazione per un impatto migliore

L'approccio personalizzato distingue i rappresentanti più efficienti dagli altri. Un potenziale cliente che riceve una presentazione su misura in base alle sue specifiche esigenze è molto più propenso a impegnarsi.

La dashboard commerciale aiuta in questo aspetto, consentendo ai rappresentanti di visualizzare chiaramente le informazioni chiave e di creare messaggi efficaci.

Prima di mettersi in contatto, gli addetti alle vendite dovrebbero approfondire:

*interazioni recenti: hanno partecipato a un webinar, interagito con i contenuti o chiesto informazioni su una funzionalità/funzione?

*attività dell'azienda: ha raccolto fondi, ampliato i team o lanciato un nuovo prodotto?

*ruolo decisionale: sono i responsabili delle decisioni finali o raccolgono informazioni per qualcun altro?

I rappresentanti possono quindi utilizzare questo contesto per rendere ogni punto di contatto più rilevante.

Se un potenziale cliente ha scaricato di recente un report sulle automazioni, un'efficace frase di apertura potrebbe essere: "Ho visto che ha consultato la nostra guida sulle automazioni: team come il suo hanno ridotto il lavoro manuale del 40% utilizzando strategie simili. È curioso di sapere se l'efficienza è una priorità per lei in questo momento?"

Questo approccio rende le conversazioni naturali, orientate al valore e più difficili da ignorare.

📖 Leggi anche: I migliori prompt ChatGPT per il commerciale

Esempi di tracce per il discorso commerciale

Non sai da dove iniziare con il tuo discorso di vendita? Vedere esempi reali può rendere più facile creare conversazioni che sembrino naturali e portino a risultati.

Esaminiamo diversi scenari e come gestirli. 📝

Iniziale sensibilizzazione

*obiettivo: catturare l'interesse e stabilire la rilevanza "Ehi [Nome del potenziale cliente], mi sono imbattuto in [qualcosa di specifico sulla loro azienda o sul loro ruolo] e volevo contattarli. Molti team [del settore] con cui lavoriamo hanno difficoltà con [il punto dolente], e abbiamo aiutato aziende come [un cliente simile] a risolverlo. Sarebbe utile esplorare come possiamo aiutare?" 🎯 Perché funziona: La personalizzazione fa sì che il potenziale cliente senta che l'approccio è pertinente, non un'email o una chiamata di massa. La menzione di una sfida condivisa crea credibilità e la domanda aperta incoraggia il coinvolgimento.

🧠 Curiosità: Nelle vendite telefoniche, il modo in cui dici qualcosa è spesso più importante di ciò che dici. Un tono cordiale e sicuro può aumentare la fiducia ancor prima di arrivare al punto.

*configurazione demo del prodotto

*obiettivo: ottenere l'approvazione per una conversazione più approfondita "Sono contento che ci siamo connessi! Prima di iniziare la demo, voglio assicurarmi che sia il più utile possibile. Qual è la sfida più grande che il tuo team deve affrontare con [il processo correlato]? In questo modo, posso concentrarmi su ciò che sarà più utile per te. " 🎯 Perché funziona: Iniziare con una domanda trasforma la demo in una conversazione piuttosto che in una generica presentazione. Comprendere le loro priorità aiuta a personalizzare la presentazione, rendendola più coinvolgente e pertinente.

*superare le obiezioni sui prezzi

*obiettivo: spostare l'attenzione dal costo al valore "Ho capito per quanto riguarda i prezzi: è sempre un fattore importante. Molti team con cui lavoriamo avevano la stessa preoccupazione, ma hanno scoperto che [la proposta di valore unico] li ha aiutati [a ottenere un vantaggio specifico]. Cosa conta di più per voi quando valutate il ROI: risparmio sui costi, efficienza o impatto sulle entrate?" 🎯 Perché funziona: Riconoscere la preoccupazione senza ignorarla mantiene aperta la conversazione. Riformulare la discussione intorno al valore aiuta i potenziali clienti a pensare oltre il prezzo, rendendo più facile giustificare l'investimento.

🔍 Lo sapevi? I migliori rappresentanti di vendita dedicano circa il 20% della conversazione a parlare e l'80% ad ascoltare. Più un potenziale cliente parla, maggiori sono le possibilità di vendita.

Differenziazione competitiva

*obiettivo: Posizionarsi rispetto a un concorrente senza parlarne male "È fantastico che stiate valutando più opzioni! Molti team ci confrontano con [concorrente] perché entrambi offriamo [funzionalità/funzione simile]. Dove ci distinguiamo è [differenziatore chiave]. Se [beneficio specifico] è una priorità per voi, mi piacerebbe spiegarvi come lo facciamo in modo diverso. " 🎯 Perché funziona: Evidenziare le somiglianze stabilisce la credibilità, mentre concentrarsi sui punti di forza unici chiarisce la differenziazione. Mantenere un tono neutro e orientato al valore impedisce che la conversazione sembri conflittuale.

Chiudere l'affare

*obiettivo: incoraggiare l'azione e affrontare le preoccupazioni dell'ultimo minuto "Avete condiviso che [la priorità chiave] è un obiettivo importante e abbiamo spiegato come possiamo aiutarvi. Cosa dovrebbe accadere da parte vostra per andare avanti? Saremo lieti di esaminare gli ultimi dettagli per facilitare i prossimi passaggi." 🎯 Perché funziona: Inquadrare la chiusura come una discussione piuttosto che come una richiesta rimuove la pressione. Incoraggiare il potenziale cliente a condividere i passaggi successivi lo mantiene coinvolto, affrontando al contempo eventuali dubbi dell'ultimo minuto.

Regolare il tono per ciascuno di questi messaggi è ottimo. Ma può prendere il sopravvento e consumare ore della tua giornata lavorativa se non stai attento. È qui che hai bisogno di un assistente intelligente che ti aiuti a trovare il messaggio e il tono perfetti ogni volta!

Entra in ClickUp Brain, il generatore e assistente di script integrato di ClickUp basato sull'IA. I responsabili commerciali possono utilizzarlo per perfezionare le tracce delle presentazioni in tempo reale, assicurando che i rappresentanti abbiano sempre a portata di mano risposte forti e adattabili.

Chiedi a ClickUp Brain assistenza per il monitoraggio delle presentazioni commerciali

Ad esempio, un manager vuole aiutare il team a gestire le obiezioni sui prezzi in modo più efficace. Può inserire un prompt come: "Genera una risposta concisa a un'obiezione sui prezzi che rafforzi il valore senza offrire uno sconto. Mantieni la conversazione e sii sicuro di te."

ClickUp Brain offre molteplici varianti, consentendo al team di confrontare gli approcci e perfezionare il linguaggio. I responsabili delle vendite possono selezionare la versione migliore, apportare modifiche direttamente all'interno dei documenti ClickUp e condividerla immediatamente con il team.

L'IA può anche suggerire miglioramenti basati su precedenti accordi commerciali a esito positivo memorizzati nel CRM ClickUp. Ciò garantisce che le risposte siano supportate da dati commerciali reali. Gli agenti possono accedere alla traccia di conversazione aggiornata durante le chiamate, richiamando rapidamente i punti chiave della conversazione senza interrompere il flusso della conversazione. Sì, e c'è di più. 👇🏼

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di produttività commerciale per migliorare l'efficienza

Modello di traccia di conversazione

Un solido quadro di riferimento aiuta i rappresentanti a mantenere la fiducia adattandosi alle esigenze di ogni potenziale cliente. Utilizza questo modello di traccia per il discorso commerciale per costruire un'argomentazione convincente e dal flusso naturale:

Introduzione: Inizia con un gancio personalizzato basato su attività recenti o tendenze del settore

📌 Esempio: "Ho visto che il vostro team si è recentemente ampliato: molte aziende in crescita affrontano sfide di scalabilità. Come sta andando?"

Problema: Evidenzia una sfida comune che il potenziale cliente potrebbe dover affrontare

📌 Esempio: "Molti team hanno difficoltà con i processi manuali che rallentano le cose e portano a errori."

Proposta di valore: Mostra come la tua soluzione affronti direttamente il problema

📌 Esempio: "La nostra piattaforma automatizza i flussi di lavoro, aiutando i team a dimezzare il tempo degli amministratori e a concentrarsi su un lavoro di alto valore".

Punto di prova: Rafforza il tuo messaggio con dati o una storia di esito positivo di un cliente

📌 Esempio: "Uno dei nostri client ha ridotto i tempi di onboarding del 30% dopo aver effettuato questo passaggio."

Invito all'azione: mantienilo aperto per incoraggiare il dialogo

📌 Esempio: "Avrebbe senso esplorare come questo potrebbe funzionare per il tuo team?"

🔍 Lo sapevi? Offrire ai clienti troppe opzioni può sopraffarli, portandoli a una paralisi decisionale. Le migliori tracce di discorsi di vendita semplificano le scelte per rendere più facile prendere decisioni.

Misurare e migliorare i propri discorsi

Un discorso è efficace solo se lo è anche il suo impatto. Valutazioni e perfezionamenti regolari mantengono il messaggio chiaro, coinvolgente e orientato ai risultati.

Vediamo come fare. 👀

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni

L'analisi degli indicatori chiave di prestazione (KPI) in una dashboard specifica per il discorso di vendita fornisce un quadro chiaro della sua efficacia. Le informazioni basate sui dati aiutano a identificare i punti di forza e le aree di miglioramento. Focus su:

Tassi di conversione: Misurare la frequenza con cui un discorso porta a una riunione prenotata, a un affare chiuso o al passaggio successivo nel processo di vendita

Obiezioni comuni: Identificare le preoccupazioni ricorrenti per perfezionare le risposte e gestire più efficacemente le resistenze

Durata della chiamata e livelli di coinvolgimento: Valutare se i potenziali clienti rimangono coinvolti o perdono interesse troppo rapidamente

Abbina queste informazioni con i dati CRM, le registrazioni delle chiamate e ulteriori tecniche di chiusura delle vendite per individuare gli schemi. Se un discorso non porta a conversazioni significative, modificare la struttura o il messaggio può migliorare i risultati.

💡 Suggerimento professionale: ti mancano costantemente informazioni importanti durante le chiamate? Hai bisogno di un IA che prenda appunti e abbiamo creato la soluzione perfetta!

🧠 Curiosità: Nelle vendite telefoniche, il modo in cui dici qualcosa è spesso più importante di ciò che dici. Un tono cordiale e sicuro può aumentare la fiducia ancor prima di arrivare al punto.

Raccogli feedback

I rappresentanti commerciali sono in prima linea e il loro contributo è inestimabile. Incoraggiali a condividere esperienze di vita reale, comprese le obiezioni che sentono e le frasi che generano più interesse.

Rivedere le chiamate registrate offre ulteriori informazioni su tono, ritmo e reazione dei potenziali clienti.

Anche il feedback dei clienti ha un ruolo importante. Sondaggi o rapidi follow-up aiutano a scoprire cosa piace e cosa viene percepito come forzato. Riconoscere gli schemi nelle reazioni dei clienti consente di apportare modifiche che rendono il discorso più naturale, coinvolgente e persuasivo.

Ottieni un modello gratis Raccogliere dati strutturati e utilizzabili per migliorare la soddisfazione del cliente con il modello di modulo di feedback ClickUp

🔍 Lo sapevi? Il momento migliore per effettuare chiamate commerciali è tra le 16:00 e le 17:00, mentre la seconda fascia oraria migliore è tra le 11:00 e le 12:00. Il mercoledì è il giorno più efficace per raggiungere i potenziali clienti, mentre il lunedì e il venerdì pomeriggio tendono ad essere i meno produttivi.

Variazioni del test A/B

Piccole modifiche nella formulazione, nell'ordine o nella consegna possono influenzare i risultati.

Testare approcci diversi aiuta a identificare il modo più efficace per coinvolgere i potenziali clienti. Confronta i tassi di risposta, i livelli di coinvolgimento e lo stato delle trattative per determinare quale versione funziona meglio.

Ad esempio, modificare la frase di apertura potrebbe portare a un maggiore coinvolgimento, oppure ristrutturare i punti chiave potrebbe migliorare la chiarezza.

💡 Suggerimento dell'esperto: Ascolta i podcast commerciali che presentano analisi dettagliate delle chiamate e approfondimenti di esperti. Ascoltare i migliori in azione può fornire nuove idee per perfezionare i discorsi e migliorare la presentazione.

Mantieni dinamico il contenuto

Un discorso dovrebbe evolversi insieme alle tendenze del mercato, alle aspettative dei clienti e agli aggiornamenti dei prodotti. Attenersi a copioni obsoleti può rendere le conversazioni noiose e scollegate. Rivedere e aggiornare regolarmente i messaggi aiuta a mantenerli freschi e in linea con le esigenze attuali.

Studia i messaggi della concorrenza, le tendenze del settore e i punti deboli dei clienti per perfezionare i discorsi.

incorporare nuove storie di esiti positivi, affrontare obiezioni emergenti* e mettere a punto i messaggi sulla base di recenti successi commerciali aiuta a mantenere la rilevanza. Le sessioni di formazione e gli esercizi di ruolo assicurano che i rappresentanti si sentano a proprio agio nell'adattarsi ai cambiamenti.

🔍 Lo sapevi? Parole come "immagina" e "tu" rendono le presentazioni personali, aumentando il coinvolgimento. Frasi come "fidati di me" possono invece ritorcersi contro perché suonano poco sincere.

Discorsi che fanno clic (su)

Un buon discorso commerciale ti mantiene lucido, rende più facile gestire le obiezioni e ti impedisce di sembrare un robot. I migliori rappresentanti non improvvisano, ma modificano, testano e perfezionano finché non sanno cosa funziona.

ClickUp rende tutto più semplice.

Il CRM tiene sotto controllo la tua pipeline, i documenti ti aiutano a fissare i migliori discorsi e ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, ti fornisce le parole giuste quando ne hai bisogno.

Tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare le tue conversazioni commerciali è in un unico posto.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅