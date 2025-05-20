Come creare un diagramma di Gantt in Documenti Google (con modelli!)

Crea un diagramma di Gantt di base in Documenti Google con questo tutorial facile da seguire. Tratteremo ogni passaggio della creazione del diagramma di Gantt e aggiungeremo nuove competenze alle tue conoscenze sul project management in Google. 👩‍💻

Alla fine di questo articolo avrai imparato:

Come inserire un grafico Gantt da un foglio di calcolo Google esistente

Come creare un diagramma di Gantt con un grafico a barre sovrapposte

Un modo migliore per creare un diagramma Gantt (suggerimento: non è in Documenti Google!)

Come creare un grafico Gantt di base in Documenti Google

⭐ Modello in primo piano Perché perdere tempo con grafici che diventano obsoleti in fretta? Prova il modello gratuito di diagramma di Gantt di ClickUp: semplice, flessibile e sempre aggiornato! 🚀 Scarica il modello gratis Il modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp offre una panoramica completa del progetto, consentendo di visualizzare le dipendenze e identificare potenziali ostacoli prima che si verifichino.

Se hai bisogno di creare un diagramma di Gantt da zero nei Documenti Google, passa al tutorial della versione 2.

📄 Metodo 1: Inserimento da un grafico di Gantt esistente in Fogli Google

Apri un nuovo documento dal tuo Google Drive Fai clic su Inserisci > Grafico > Da Fogli

Creato in Documenti Google

Creato in Documenti Google

Scegli il tuo foglio di calcolo > clicca su Seleziona per applicare Seleziona nuovamente l'immagine e, nell'angolo in basso a sinistra, clicca sull'icona con i puntini di sospensione > Tutte le opzioni immagine dal menu a tendina

Bonus: scopri come creare una sequenza di progetto in Documenti Google!

Creato in Documenti Google

Creato nei Documenti Google

Usa questi strumenti per personalizzare il tuo grafico: Dimensioni e rotazione Avvolgimento testo Posizione Ricolorazione Trasparenza, Luminosità e Contrasto in Regolazioni Dimensioni e rotazione Avvolgimento del testo Posizione Ricolorare Trasparenza, Luminosità e Contrasto in Regolazioni

Dimensioni e rotazione

Avvolgimento del testo

Posizione

Ricolorare

Trasparenza, Luminosità e Contrasto in Regolazioni

Dai un'occhiata alla nostra guida ai grafici Gantt in Excel!

Creato in Documenti Google

Creato in Documenti Google

Bonus: Mappa mentale in Documenti Google!

🛠 Metodo 2: Utilizzo del grafico a barre sovrapposte nei Documenti Google

Apri un nuovo documento dal tuo Google Drive Seleziona Inserisci > Grafico > A barra dai tipi di grafico Nell'angolo in basso, effettua la selezione di Modifica in Fogli dal menu a comparsa oppure Apri sorgente nell'angolo in alto a destra dell'immagine

Creato nei Documenti Google

Creato nei Documenti Google

Modifica grafico In Fogli Google , clicca sull'icona con i puntini di sospensione nell'angolo in alto a destra del grafico > Dalla scheda Configurazione, cambia Nessuno in Standard sotto Sovrapposizione (questo cambierà automaticamente il Tipo di grafico in Grafico a barre sovrapposte)

Creato in Fogli Google

Creato in Fogli Google

In Grafico a barre sovrapposte, seleziona questo tipo di grafico ⬇️

Creato in Fogli Google

Creato in Fogli Google

Inserisci tutti i dati nelle colonne di Fogli Google Colonna A: elenca il nome di ogni attività Colonne B e C: aggiungi la data di inizio e la data di fine di ogni attività Colonna A: elenca il nome di ciascuna attività Colonna B e C: aggiungi la data di inizio e la data di fine di ciascuna attività

Colonna A : elenca il nome di ciascuna attività

Colonna B e C: aggiungi la data di inizio e la data di fine di ciascuna attività

Creato in Fogli Google

Creato in Fogli Google

Rimuovi la Data di inizio evidenziando le barre azzurre e, in Serie, modifica l'opacità del riempimento da 100% a 0%

Creato in Fogli Google

Creato in Fogli Google

Nella scheda Personalizza: seleziona Stile grafico > modifica il colore di sfondo, il font e il colore del bordo del grafico in un colore più scuro. Seleziona Titoli del grafico e degli assi e modifica il nome del grafico. Seleziona Asse orizzontale e spunta la casella Mostra linea dell'asse Seleziona Stile grafico > modifica il colore di sfondo, il font e il colore del bordo del grafico scegliendo un colore più scuro Seleziona Titoli del grafico e degli assi e modifica il nome del grafico Seleziona Asse orizzontale e spunta la Box Mostra linea dell'asse

Seleziona Stile grafico > modifica il colore di sfondo , il font e il colore del bordo del grafico scegliendo un colore più scuro

Seleziona Titoli del grafico e degli assi e effettua la modifica del nome del grafico

Seleziona Asse orizzontale e spunta la Box Mostra linea dell'asse

Creato in Fogli Google

Creato in Fogli Google

Una volta completato, torna al tuo documento Google e clicca su AGGIORNA sull'immagine per trasferire tutte le modifiche apportate in Fogli Google Seleziona nuovamente l'immagine e, nell'angolo in basso a sinistra, clicca sull'icona con i puntini di sospensione > Tutte le opzioni immagine. Usa questi strumenti per personalizzare il tuo grafico: Dimensioni e rotazione Avvolgimento testo Posizione Ricolorazione Trasparenza, Luminosità e Contrasto nella sezione Regolazioni Dimensioni e rotazione Avvolgimento del testo Posizione Ricolorare Trasparenza, Luminosità e Contrasto in Regolazioni

Dimensioni e rotazione

Avvolgimento del testo

Posizione

Ricolorare

Trasparenza, Luminosità e Contrasto in Regolazioni

Suggerimento: se devi inserire del testo sopra il grafico a barre, posiziona il cursore a destra dell'immagine, premi il tasto freccia sinistra sulla tastiera per spostarlo a sinistra dell'immagine e premi il tasto Invio tre volte. ⬇️

Creato in Documenti Google

Creato in Documenti Google

Scopri anche come creare un diagramma di flusso in Documenti Google .

Come salvare il tuo diagramma di Gantt di base come modello in Docs

Hai fatto tutto questo lavoro per creare un diagramma di Gantt in Documenti Google. Salvalo come modello per dimezzare i tempi di preparazione del prossimo progetto! Ecco come salvare un modello di diagramma di Gantt in Documenti Google:

1. Aggiungi la parola Modello al titolo del documento

Creato in Documenti Google

Creato nei Documenti Google

2. Clicca sull'icona della cartella accanto al titolo del documento > icona Nuova cartella

Creato in Documenti Google

Creato in Documenti Google

3. Assegna un nome alla cartella e clicca sul segno di spunta per salvare

Creato in Documenti Google

Creato in Documenti Google

4. Seleziona Sposta qui per salvare il modello nella cartella che hai creato

Creato nei Documenti Google

Creato in Documenti Google

Bonus: scopri come creare un grafico Gantt in Microsoft Word!

Ora puoi accedere ai tuoi modelli personalizzati e aggiungerli direttamente da Google Drive! 🎉

Esiste un modo migliore (e più veloce) per creare un diagramma di Gantt gratis

Sebbene sia utile sapere come creare diagrammi di Gantt in uno strumento diffuso come Documenti Google o in qualsiasi software di project management, era un lavoro enorme per un grafico che sarebbe diventato inutilizzabile il giorno dopo... forse addirittura entro un'ora o due.

Come tutti sappiamo (e sperimentiamo), i progetti cambiano ogni giorno. Quindi, mentre sei impegnato a creare manualmente un grafico Gantt in un documento Google, i dati, le persone e le circostanze potrebbero cambiare, e dovrai ricominciare da capo.

Questa situazione inevitabile è il motivo per cui è essenziale utilizzare uno strumento software intuitivo come ClickUp per eliminare il lavoro manuale e aggiornare in tempo reale.

ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che consente ai team di gestire i progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico strumento. Che tu sia alle prime armi con le app di produttività o un project manager esperto, la personalizzazione di ClickUp si adatta a team di qualsiasi dimensione per una collaborazione coerente.

Visualizza i piani dei tuoi progetti con i grafici Gantt di ClickUp

Visualizza i piani dei tuoi progetti con i grafici Gantt di ClickUp

La vista Gantt di ClickUp non potrebbe essere più semplice da creare e monitorare.

Fai clic su + Visualizza nello spazio, nella cartella o nell'elenco desiderato Seleziona Gantt Inserisci un nome per questa vista Fai clic su Aggiungi vista

Aggiungi una vista Gantt di ClickUp e seleziona le caselle "Vista personale" e "Vista fissata" per ulteriori impostazioni

Aggiungi una vista Gantt di ClickUp e seleziona le caselle "Vista personale" e "Vista fissata" per ulteriori impostazioni

Ciò che Documenti Google non è in grado di fare, mentre la funzionalità del diagramma di Gantt di ClickUp eccelle, è impostare e gestire le attività dipendenti nella Sequenza del tuo progetto:

Ulteriori informazioni sulle dipendenze di ClickUp!

Determina rapidamente quanto tempo è necessario per completare un'attività passando il mouse sulle barre di avanzamento Visualizza il percorso critico (la sequenza di attività fondamentali per il completamento di un progetto) Gestisci le attività del progetto singolarmente o in gruppo

Attiva/disattiva le funzionalità " Percorso critico " e "Margine di flessibilità" per una maggiore personalizzazione

Attiva o disattiva le funzionalità " Percorso critico " e "Margine di flessibilità" per una maggiore personalizzazione

Grazie all'editor drag-and-drop, apporta modifiche in pochi secondi al tuo diagramma Gantt senza dover ricominciare da zero:

Modifica le date di inizio e di scadenza senza creare una seconda tabella

Aggiungi attività in qualsiasi momento per adattare il piano del progetto all'ambito del progetto

Apri un'attività per inserire la descrizione, gli assegnatari, i dati del progetto e altro ancora

Regola le colonne alla dimensione desiderata trascinando la larghezza nella barra laterale della vista Gantt

Regola le colonne alla dimensione desiderata trascinando la larghezza nella barra laterale della vista Gantt

E adesso?

Se i diagrammi di Gantt di base in Documenti non fanno al caso tuo, crea oggi stesso il tuo diagramma di Gantt professionale su ClickUp e effettua la condivisione con chiunque gratis! 🤩