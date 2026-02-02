I 10 migliori strumenti di IA per il copywriting pubblicitario per potenziare le tue campagne di marketing

Sei stanco di faticare per rendere accattivante il testo dei tuoi annunci? Gli strumenti di copywriting basati sull'intelligenza artificiale sono la tua scorciatoia per creare rapidamente testi pubblicitari accattivanti.

Secondo un recente rapporto di Dentsu CMO, il 79% dei CMO concorda sul fatto che “in un mondo in cui è più facile ignorare la pubblicità, è più importante che mai intrattenere e coinvolgere il pubblico.”

Anni di sovraccarico digitale hanno intorpidito i nostri percorsi neurali al punto che occorrono contenuti pubblicitari sempre più innovativi per ottenere la stessa "scarica di dopamina" (leggi "coinvolgimento del pubblico").

Questo cambiamento sfida i marketer e i copywriter a generare testi pubblicitari innovativi che catturino rapidamente l'attenzione. Gli strumenti di copywriting basati sull'IA sono pensati proprio per soddisfare questa esigenza. In questo post del blog, esploriamo i 10 migliori strumenti di IA per aiutarti a risparmiare tempo nella scrittura di testi pubblicitari e post sui social persuasivi e ad alto tasso di conversione

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una rassegna dei 10 migliori strumenti di IA per il copywriting pubblicitario: ClickUp (Ideale per la gestione dei contenuti e dei progetti delle campagne integrata con l'IA) Jasper (Ideale per rielaborare e riutilizzare i contenuti esistenti) Copy.ai (Ideale per personalizzare tono e stile e garantire una voce coerente del marchio) Anyword (Ideale per contenuti pubblicitari orientati alle prestazioni) Wordtune (Ideale per riscrivere e perfezionare testi pubblicitari esistenti) Writesonic (Ideale per la creazione di testi pubblicitari e pagine di destinazione) AdZis (Il migliore per l'automazione dei testi pubblicitari nell'e-commerce) Smart Copy di Unbounce (Ideale per testi pubblicitari orientati alla conversione) Copysmith Rytr (Ideale per generare contenuti brevi di alta qualità) Jacquard (precedentemente Phrasee) (Ideale per personalizzare annunci e messaggi sui social media)

Quando effettui la selezione degli strumenti di gestione pubblicitaria basati sull'IA, considera le funzionalità/funzioni che si allineano alle preferenze in continua evoluzione del pubblico moderno.

Ecco cosa cercare negli strumenti di copywriting basati sull'IA:

Personalizzazione e targeting : la personalizzazione per specifici segmenti demografici attinge ai meccanismi che triggerano la dopamina, rendendo i contenuti pertinenti e coinvolgenti

Creatività attraverso i dati : gli strumenti di marketing basati sull'IA dovrebbero offrire suggerimenti diversificati su formulazioni, tono e stile per soddisfare le aspettative sempre più elevate dei consumatori di oggi

Funzionalità di IA: cerca un software di copywriting basato sull'IA che sfrutti cerca un software di copywriting basato sull'IA che sfrutti tecniche avanzate di IA, come l'elaborazione del linguaggio naturale, per produrre contenuti di alta qualità

Linguaggio basato sulle emozioni : i migliori strumenti di IA sfruttano le conoscenze delle neuroscienze per includere trigger emotivi che catturano l'attenzione. Ad esempio, concentrarsi sulla "novità" o sulla "sorpresa" genera una risposta dopaminergica, come evidenziato dagli : i migliori strumenti di IA sfruttano le conoscenze delle neuroscienze per includere trigger emotivi che catturano l'attenzione. Ad esempio, concentrarsi sulla "novità" o sulla "sorpresa" genera una risposta dopaminergica, come evidenziato dagli studi sul coinvolgimento dei consumatori​

Facilità di integrazione: un'interfaccia utente che si integra perfettamente con piattaforme come Google Ads o Facebook garantisce che lo strumento sia pratico ed efficiente

Concentrandoti su queste funzionalità/funzioni, potrai generare testi pubblicitari basati sull'IA in grado di catturare l'attenzione anche del pubblico più disinteressato.

👀 Lo sapevi? Negli anni '70, un americano medio vedeva 500 annunci al giorno, mentre oggi ne vede ben 5000!

Ecco i 10 migliori strumenti di copywriting basati sull'IA che si distinguono per le loro funzionalità uniche, le interfacce intuitive e la capacità di generare contenuti di alta qualità su misura per le tue esigenze:

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei contenuti e della project management integrata con l'IA)

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è utile per i team di marketing alla ricerca di una piattaforma unificata per gestire i testi pubblicitari, il processo di creazione dei contenuti e i flussi di lavoro dei progetti, il tutto grazie all'intelligenza artificiale.

Il dinamico team social media di Cartoon Network ha utilizzato ClickUp come unica fonte di verità e ha raddoppiato la propria produttività impiegando il 50% di tempo in meno con la stessa dimensione del team! Ecco tutte le funzionalità/funzioni che hanno utilizzato:

Il software di project management di marketing di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Consente ai team di gestire le proprie campagne pubblicitarie in modo fluido e collaborativo.

Collega le tue roadmap di marketing direttamente alle attività che le portano avanti con tutte le funzionalità/funzioni del software di project management per il marketing di ClickUp

Puoi pianificare campagne, monitorare lo stato e gestire tutte le attività correlate in un'unica piattaforma centralizzata. Ciò significa che i team possono suddividere la creazione dei testi pubblicitari in attività specifiche e tracciabili, con scadenze e incarichi chiari.

ClickUp Brain

L'assistente IA interno di ClickUp, ClickUp Brain, è uno strumento fondamentale per i professionisti del marketing. Puoi utilizzarlo per generare contenuti pubblicitari accattivanti in modo efficiente.

Basta inserire i dettagli essenziali, come il pubblico di destinazione, le funzionalità del prodotto e il tono desiderato, per produrre rapidamente testi accattivanti su misura per le tue specifiche esigenze di marketing.

Crea testi pubblicitari accattivanti con ClickUp Brain

Lo strumento di IA sfrutta algoritmi avanzati per generare contenuti pubblicitari coinvolgenti e mirati, analizzando modelli di annunci di successo, tendenze nel comportamento dei consumatori e modelli linguistici. E poiché è integrato nel tuo flusso di lavoro, puoi utilizzarlo per ricavare informazioni dai documenti esistenti relativi a ricerche sui clienti, analisi della concorrenza e altro ancora.

Modello di annuncio pubblicitario di ClickUp

Inoltre, con il modello pubblicitario di ClickUp, è facile creare annunci efficaci che si distinguono. Questo garantisce anche che i tuoi annunci siano coerenti con la voce unica del tuo marchio.

Scarica questo modello Evita di partire da zero quando crei i tuoi testi pubblicitari con il modello di annuncio pubblicitario di ClickUp

Questo modello ti aiuta a ideare nuove strategie per le campagne pubblicitarie, organizzare e gestire i piani a pagamento, stabilire le priorità delle attività e monitorare le metriche di rendimento per garantire il massimo ROI.

Puoi monitorare lo stato di avanzamento di ogni annuncio contrassegnando lo stato delle attività con opzioni quali "Implementazione", "Online", "Nuova richiesta", "Ricerca" e "Completato".

“Prima dell’automazione, ogni volta che un copywriter finiva un lavoro, dovevamo comunicare manualmente ai superiori che il testo era pronto. Ci volevano anche 36 ore. È stato fantastico, perché ora tutto il team tiene traccia delle proprie attività quotidiane su ClickUp.”

“Prima dell’automazione, ogni volta che un copywriter finiva un lavoro, dovevamo comunicare manualmente ai superiori che il testo era pronto. Ci volevano anche 36 ore. È stato fantastico, perché ora tutto il team tiene traccia delle proprie attività quotidiane su ClickUp.”

Le migliori funzionalità di ClickUp

Facilita una comunicazione fluida all'interno del tuo team utilizzando ClickUp Chat per discutere le strategie delle campagne pubblicitarie, effettuare la condivisione di aggiornamenti e porre domande veloci

Mantieni una panoramica visiva delle sequenze dei contenuti pubblicitari con i diagrammi di Gantt di ClickUp e monitora scadenze, attività cardine e dipendenze in tutte le tue campagne pubblicitarie

Modifica e finalizza il testo di marketing utilizzando i documenti ClickUp , ricevi feedback tramite i commenti e implementa le modifiche all'interno della stessa piattaforma

Ottimizza la gestione commerciale e del marketing tramite il monitoraggio delle prestazioni delle campagne e dell'impatto delle campagne pubblicitarie utilizzando i dashboard di ClickUp

Integra strumenti come Google Workspace e le piattaforme social utilizzando le integrazioni di ClickUp per monitorare e ottimizzare direttamente gli annunci, migliorando l'efficacia delle campagne

Limiti di ClickUp

Le funzionalità sono numerose e gli utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡 Suggerimento da esperto: per automatizzare la gestione delle campagne, configura le automazioni di ClickUp in modo che inviino notifiche quando un'attività di copywriting pubblicitario passa alla fase successiva. In questo modo il team rimane allineato e le scadenze vengono rispettate.

Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

2. Jasper (Ideale per rielaborare e riutilizzare contenuti esistenti)

Jasper è uno strumento avanzato basato sull'IA progettato per assisterti nella creazione di contenuti. La funzionalità Brand Voice di Jasper include una memoria in cui puoi inserire i dettagli relativi ai tuoi prodotti, servizi e pubblico, oltre a una funzionalità per il tono di voce e lo stile in cui puoi insegnare a Jasper il tono di voce del tuo marchio.

In qualità di marketer, puoi inserire una breve descrizione del tuo pubblico di riferimento, della piattaforma e degli obiettivi, e Jasper genererà diverse varianti. I team possono effettuare rapidamente delle modifiche o perfezionare queste bozze per adattarle alla voce del marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Utilizza strumenti di analisi per effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei contenuti, ottenendo informazioni dettagliate sulle metriche di coinvolgimento e sul comportamento del pubblico

Riutilizza i contenuti esistenti in diversi formati, ad esempio trasformando un post del blog in snippet per i social media o newsletter via email

Integrazione con piattaforme popolari come Meta Ads Manager e Google Ads per una gestione degli annunci senza intoppi

Limiti di Jasper

La configurazione iniziale del tono e del pubblico può richiedere una personalizzazione dettagliata

Prezzi di Jasper

Free: 7 giorni di versione di prova

Autore : 49 $ al mese per utente

Pro : 69 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

Lettura consigliata: Le migliori alternative e concorrenti di Jasper

3. Copy.ai (Ideale per personalizzare tono e stile e garantire una voce coerente del marchio)

Aumenta le conversioni con testi di alta qualità generati da Copy.ai. Questo strumento è in grado di generare in modo rapido ed efficiente testi per un ampio intervallo di contenuti scritti, da testi pubblicitari coinvolgenti a post di blog accattivanti. Ideale per contenuti brevi come titoli, slogan, tag del titolo, meta descrizioni e descrizioni degli annunci.

Gli utenti possono inserire parametri specifici quali tono, stile e pubblico di destinazione per garantire che i contenuti generati siano in linea con l'identità del loro marchio e per generare varianti da utilizzare nei test A/B.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copy.ai

Automatizza le attività di creazione dei contenuti, ottimizzando le operazioni di marketing e commerciale

Crea contenuti in oltre 25 lingue: la soluzione ideale per le aziende con un pubblico globale

Sfrutta un repository centralizzato di informazioni aziendali che può essere integrato nei contenuti

Limiti di Copy.ai

La generazione in massa di contenuti può occasionalmente richiedere una modifica manuale per garantire la precisione

Prezzi di Copy.ai / IA

Free Forever

Pacchetto Starter: 49 $ al mese

Avanzato: 249 $/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy.ai / IA

G2: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

4. Anyword (Ideale per contenuti pubblicitari orientati alle prestazioni)

Pensato appositamente per i professionisti del marketing, Anyword privilegia le strategie basate sui dati. Genera testi pubblicitari e effettua la previsione delle prestazioni, consentendo la creazione di messaggi chiave in grado di risuonare con il pubblico di destinazione.

Anyword consente di creare testi mirati per diversi segmenti e può classificare ogni variante di titolo in base ai tassi di clic previsti (CTR), guidando un processo decisionale informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Personalizza i messaggi personalizzati in base ai profili dei clienti per annunci mirati a un pubblico specifico

Crea annunci ottimizzati per Google, Facebook e LinkedIn, sfruttando il supporto multicanale dello strumento

Migliora i risultati delle campagne pubblicitarie utilizzando le funzionalità di test A/B basate sui dati

Limiti di Anyword

I testi generati dall'IA hanno ancora un tono artificiale che manca delle sfumature dei testi scritti da esseri umani

Sebbene offra supporto per più lingue, il suo focus principale è l'inglese, il che potrebbe non soddisfare appieno i mercati non anglofoni

Prezzi di Anyword

Piano Starter: 49 $ al mese per utente

Basato sui dati: 99 $ al mese per utente

Business: 499 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 350 recensioni)

Leggi anche: I migliori strumenti di automazione creativa per aumentare la produttività

5. Wordtune (Ideale per riscrivere e perfezionare testi pubblicitari esistenti)

via Wordtune

Wordtune è specializzato nel perfezionamento di testi esistenti, offrendo alternative chiare, concise e accattivanti. Ciò consente agli utenti di trasformare semplici post di blog e idee di contenuto in testi raffinati.

La funzionalità di riepilogo consente ai professionisti del marketing di riassumere le idee di contenuto in messaggi concisi che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento. Le sue estensioni per browser si integrano con strumenti come Documenti Google e Gmail, garantendo flussi di lavoro fluidi per i professionisti del marketing che collaborano alla campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wordtune

Migliora la chiarezza, il tono e lo stile del testo esistente invece di crearne uno da zero sulla base dei suggerimenti di riscrittura

Passa facilmente da un tono formale a uno informale per adattare i tuoi testi ai vari contesti di marketing

Adatta i contenuti alle esigenze specifiche del pubblico mantenendo uno stile linguistico coerente

Limiti di Wordtune

Sebbene eccella nel perfezionamento dei testi, Wordtune non crea contenuti di lunga durata

Prezzi di Wordtune

Free Forever

Avanzato: 13,99 $ al mese per utente

Illimitato: 19,99 $ al mese per utente

Teams: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Lettura consigliata: Le migliori alternative e concorrenti di Wordtune

6. Writesonic (Ideale per la creazione di testi pubblicitari e pagine di destinazione)

Smetti di accontentarti di testi standardizzati. Writesonic, uno strumento di copywriting basato sull'IA, genera opzioni di testi pubblicitari su misura in base agli obiettivi specifici della tua campagna, aiutando i professionisti del marketing a creare testi pubblicitari creativi in modo rapido e senza sforzo.

Ha una funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale e utilizza dati web in tempo reale, garantendo che i contenuti generati siano pertinenti e accurati dal punto di vista fattuale.

Partendo da una breve descrizione del prodotto, Writesonic è in grado di generare opzioni su misura per gli obiettivi della tua campagna.

Le migliori funzionalità di Writesonic

Scegli tra oltre 80 modelli pensati per diversi tipi di contenuti, semplificando il processo di scrittura

Crea annunci in oltre 25 lingue e integra perfettamente con i più diffusi strumenti di marketing

Assicurati che i contenuti generati siano ricchi di parole chiave e ottimizzati per i motori di ricerca utilizzando gli strumenti di ottimizzazione SEO integrati

Limiti di Writesonic

Alcuni risultati potrebbero richiedere un'ulteriore modifica per garantire che soddisfino gli standard specifici del marchio

I nuovi utenti potrebbero incontrare qualche difficoltà iniziale a causa della varietà di funzionalità e funzioni disponibili sulla piattaforma

Prezzi di Writesonic

Free Forever (fino a 25 crediti)

Individuale: 20 $ al mese per utente

Standard: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Servizio di contenuti IA + umani: 2000 $ al mese per cinque utenti

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Lettura consigliata: Le migliori alternative e concorrenti di Writesonic

7. AdZis (Il migliore per l'automazione dei testi pubblicitari nell'e-commerce)

Il tempo stringe e la tua campagna di marketing ha bisogno di centinaia di varianti di testi pubblicitari. Crearne uno per uno manualmente è semplicemente impossibile.

AdZis si distingue per la sua funzionalità/funzione di punta: la creazione di contenuti pubblicitari in blocco, che consente alle aziende di accedere a testi di marketing e descrizioni di migliaia di prodotti. La sua capacità di effettuare automazioni per descrizioni di prodotti, titoli e messaggi promozionali lo rende uno strumento indispensabile per i rivenditori online che mirano a potenziare le loro iniziative di pubblicità digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di AdZis

Ottimizza le descrizioni dei prodotti per il SEO in base alle tue esigenze di e-commerce

Garantisci una maggiore qualità dei contenuti combinando contenuti generati dall'IA con la modifica umana

Integra queste soluzioni con le piattaforme di e-commerce più diffuse, come Shopify e Magento, per garantire un flusso di lavoro senza intoppi

Limiti di AdZis

Potrebbe non essere adatto a tipi di contenuti non correlati all'e-commerce

Per i titolari di piccole imprese con budget limitati, la struttura dei prezzi potrebbe essere considerata costosa

Prezzi di AdZis

Descrizioni dei prodotti di livello 2 (Standard): 60 $ per 100 prodotti

Descrizioni dei prodotti di livello 3 (Esperto): da 3 a 8 dollari per prodotto

Pacchetto DFY (Done for you) con servizi gestiti: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di AdZis

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Lo sapevi? Secondo una ricerca, circa il 40% dei professionisti del marketing ha dichiarato di utilizzare strumenti di IA per la produzione di contenuti sui social media.

8. Smart Copy di Unbounce (Ideale per testi pubblicitari orientati alla conversione)

Smart Copy dispone di una vasta libreria con oltre 45 modelli personalizzabili per vari tipi di contenuti, tra cui testi di marketing, campagne email e post sui social media. Ciò consente agli utenti di generare rapidamente contenuti di alta qualità in linea con i propri obiettivi di marketing.

I clic sugli annunci di Facebook, Instagram e LinkedIn portano il potenziale cliente, in pochi clic, alla pagina di destinazione personalizzata per la campagna, ottimizzando il tuo tasso di conversione.

Smart Copy si integra perfettamente con le pagine di Unbounce e altre piattaforme di marketing, semplificando il flusso di lavoro dalla creazione alla pubblicazione delle campagne pubblicitarie e la creazione di contenuti per annunci e post sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Unbounce Smart Copy

Accedi alle funzionalità/funzioni di Smart Copy direttamente dal tuo browser per effettuare la creazione di contenuti ovunque ti trovi, su diverse applicazioni

Usa Content Expander per arricchire i testi pubblicitari e i modelli predefiniti per diversi tipi di annunci su varie piattaforme, tra cui Google Ads e i post sui social media

Crea una pagina web ottimizzata per dispositivi mobili senza scrivere una sola riga di codice

Limiti di Unbounce Smart Copy

Le funzionalità avanzate sono più efficaci solo se abbinate alle landing page di Unbounce

Prezzi di Unbounce Smart Copy

Build: 99 $ al mese

Prova: 149 $ al mese

Optimize: 249 $ al mese

Agenzia: 499 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

9. Copysmith Rytr (Ideale per generare contenuti brevi di alta qualità)

In qualità di tuo assistente IA, Copysmith Rytr ricrea il tuo tono di scrittura analizzando un campione dei tuoi testi. Questo garantisce che i contenuti generati dall'IA rispecchino il tuo stile. Puoi anche creare più toni personalizzati per adattarti a diversi scenari, progetti o clienti.

Inoltre, effettua la selezione del tono che preferisci tra oltre 20 opzioni, per creare messaggi personalizzati in grado di coinvolgere un pubblico specifico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copysmith Rytr

Genera contenuti ovunque tu scriva utilizzando l'estensione Chrome di Rytr

Crea contenuti basati sull'IA adatti a oltre 30 diversi casi d'uso, generando tipi di contenuti che vanno oltre il semplice testo pubblicitario

Regola il livello di creatività dei contenuti generati, ottenendo risultati più semplici o più fantasiosi in base alle esigenze della campagna pubblicitaria

Limiti di Copysmith Rytr

Rispetto ad altri strumenti di IA per la scrittura, Rytr potrebbe avere qualche difficoltà a produrre articoli approfonditi o narrazioni complesse

La qualità dei contenuti generati varia, rendendo necessaria un'ulteriore modifica per perfezionarli

Prezzi di Copysmith Rytr

Gratis per sempre

Unlimited: 9 $ al mese per utente

Premium: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Jacquard (Ideale per personalizzare annunci e messaggi sui social media)

Jacquard.com, precedentemente noto come Phrasee, consente ai professionisti del marketing di generare messaggi personalizzati e conformi su vari canali su larga scala. Concentrandosi sul marketing del ciclo di vita, Jacquard aiuta a mantenere la comunicazione con i clienti sempre pertinente, assicurando che i messaggi siano in sintonia con le preferenze e il contesto dei clienti.

Jacquard genera contenuti e testa e perfeziona continuamente i messaggi sulla base di metriche di performance, garantendo che le campagne rimangano pertinenti e di grande impatto.

Offrendo la possibilità di adattare dinamicamente le strategie di comunicazione, Jacquard consente ai professionisti del marketing di costruire un coinvolgimento a lungo termine dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jacquard

Genera migliaia di varianti linguistiche, tutte arricchite da informazioni dettagliate sui prodotti, per proporre ai clienti contenuti pubblicitari contestualmente rilevanti in base ai loro modelli di interazione passati

Adatta i messaggi alle preferenze di tono uniche — Diretto, Curioso o Giocoso — di ciascuno dei migliaia di singoli clienti

Utilizza il processo di approvazione integrato per vagliare accuratamente i tuoi messaggi multicanale prima che raggiungano i tuoi clienti

Limiti di Jacquard

Destinati principalmente a grandi aziende, i prezzi potrebbero risultare proibitivi per le piccole imprese

I nuovi utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma un po' opprimenti

Prezzi di Jacquard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jacquard

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠 Curiosità: Lo slogan "Think Small" della campagna Volkswagen del 1959 è spesso citato come la migliore pubblicità del XX secolo. Oggi, gli strumenti di copywriting basati sull'IA analizzano campagne iconiche per creare nuovi slogan supportati dai dati in pochi secondi.

Scegli lo strumento di copywriting pubblicitario basato sull'IA più adatto alle tue esigenze

La scelta dei migliori strumenti di copywriting basati sull'IA può influire sulle tue campagne di marketing, consentendoti di risparmiare tempo nella creazione dei contenuti e di ottenere un maggiore coinvolgimento e un aumento delle conversioni.

Sebbene ciascuno degli strumenti di IA qui descritti eccella in aree specifiche — che si tratti di Jasper per la sua creatività o di Jacquard per la personalizzazione su larga scala — ClickUp si distingue come la piattaforma all-in-one definitiva. ClickUp combina project management, chat e creazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale in un'unica piattaforma. Questo approccio centralizzato consente ai tuoi team di marketing e copywriting di raggiungere il massimo delle prestazioni.

Consentendo la collaborazione in tempo reale con i social media manager, effettuando il monitoraggio dell'andamento delle campagne e utilizzando l'IA, ClickUp permette alle aziende di gestire in modo efficiente ogni aspetto delle loro attività pubblicitarie.

Non fidarti solo delle nostre parole: prova tu stesso la differenza. Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis!