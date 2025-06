i 10 migliori strumenti di automazione creativa per aumentare la produttività

Se non stai utilizzando strumenti di automazione per occuparti di quelle fastidiose attività ripetitive, sei già in ritardo. Ci sono passato anch'io.

Sebbene abbia ancora molta strada da fare prima di affidarmi completamente all'IA per la produzione creativa, mentirei se dicessi che l'IA e gli strumenti di automazione dei processi non mi hanno semplificato la vita. Mi hanno aiutato a ottimizzare il mio flusso di lavoro e ad aumentare l'efficienza.

Se anche tu stai lottando per trovare un equilibrio tra IA e creatività, ho quello che fa per te. In questo post del blog parlerò delle 10 migliori soluzioni di automazione creativa che possono aiutarti a gestire meglio il tuo carico di lavoro e aumentare la creatività.

Che cos'è uno strumento di automazione creativa?

Gli strumenti di automazione creativa sono software che utilizzano l'IA per automatizzare le attività ripetitive nella produzione di contenuti e nella progettazione. Immaginateli come un assistente superpotente che si occupa delle attività ripetitive.

Supponiamo che abbiate bisogno di post sui social media per diversi canali. Una piattaforma di automazione creativa può generare varianti di un singolo modello in base ai vostri input, come i dettagli del prodotto e le immagini.

Questo riduce il carico di lavoro mentale e ti aiuta a concentrarti meglio sugli aspetti creativi come il concetto e la messaggistica.

Il software di automazione creativa dovrebbe aiutarti a semplificare i processi e migliorare la creatività. Ecco le funzionalità chiave da considerare per trovare la soluzione perfetta per il tuo flusso di lavoro:

Focus sui contenuti

Contenuto mirato: Il software di automazione creativa dovrebbe essere in grado di creare contenuti personalizzati per diversi scopi, come video, immagini, post sui social media e presentazioni

Libreria di modelli: dovresti avere accesso a una vasta libreria di modelli di design predefiniti in diversi formati

Funzionalità/funzioni di automazione

Automazione delle attività: dovrebbe dovrebbe automatizzare le attività ripetitive , tra cui il ridimensionamento delle immagini, la formattazione, la rimozione dello sfondo e la traduzione dei testi

Integrazione dei dati: un software di automazione creativa dovrebbe connettersi con il vostro CRM, la piattaforma di automazione del marketing o altre origini dati per creare contenuti personalizzati

Distribuzione e test

Pubblicazione multicanale: Dovresti essere in grado di esportare o pubblicare facilmente le creazioni direttamente su diverse piattaforme (social media, email, ecc. )

Test A/B: Verifica se il software supporta il test di diverse varianti delle tue creatività

Usabilità e collaborazione

Interfaccia utente: lo strumento deve essere facile da imparare e da usare, soprattutto per chi non è un designer

Strumenti di collaborazione: Dovrebbero supportare la collaborazione in tempo reale per i team creativi

Fattori aggiuntivi

Scalabilità: verifica se lo strumento è scalabile e in grado di gestire le tue esigenze creative attuali e future

Integrazioni: Dovrebbe anche integrarsi perfettamente con il tuo stack di progettazione esistente

Ecco i migliori strumenti di automazione creativa che puoi provare per semplificare il tuo processo di produzione creativa e migliorare la qualità dei tuoi progetti:

1. ClickUp (Il migliore per il project management creativo)

Collabora, organizza e gestisci i progetti di design sulla piattaforma completa di project management per il design di ClickUp

Bilanciare creatività e pensiero strategico è difficile. Mentre mi concentro su idee innovative e sulla risoluzione dei problemi, gli obiettivi a lungo termine passano in secondo piano. ClickUp mi ha aiutato a raggiungere un equilibrio in questo senso, creando un intero processo di gestione del flusso di lavoro creativo.

È una piattaforma all-in-one per la gestione dei progetti, la collaborazione in team, la produttività e la gestione dei clienti. La funzionalità/funzione Automazioni di ClickUp ha semplificato i miei flussi di lavoro, rendendo più facile eliminare le attività ripetitive dalla mia lista di cose da fare.

ClickUp semplifica notevolmente il project management creativo grazie alle sue funzionalità collaborative. È possibile aggiungere automaticamente assegnatari e osservatori in modo che le attività prioritarie siano costantemente monitorate e i membri del team siano informati degli aggiornamenti di stato.

Puoi sfogliare oltre 100 modelli di automazione per impostare automazioni per l'assegnazione delle attività e la modifica dello stato, delle priorità, degli assegnatari, delle date di scadenza e delle posizioni delle attività.

Esplora oltre 100 modelli di automazioni per creare flussi di lavoro creativi personalizzati

Quello che mi è piaciuto di più finora è ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp. È sufficiente indicargli di creare un'automazione (cosa deve essere fatto quando un'attività è completata). ClickUp Brain consente anche di impostare trigger o condizioni per automatizzare le azioni.

Aggiungi trigger o condizioni per automatizzare le azioni con ClickUp Brain

Puoi anche impostare l'automazione delle email in ClickUp per inviare aggiornamenti automatici sui progetti a fornitori e clienti, assicurandoti che tutti siano sempre informati.

Mentre ClickUp Automations ha ordinato il processo di gestione, il software di project management su misura ClickUp Agency ha contribuito a stimolare la creatività del mio team.

Semplifica il flusso di lavoro e potenzia la creatività con il software di project management per agenzie ClickUp

Mi è piaciuto anche ClickUp Docs per la collaborazione creativa. Può aiutare a creare e archiviare roadmap di progetto, costruire modelli di brief creativi e progettare piani di esecuzione. Con ricche opzioni di formattazione, pagine nidificate e la possibilità di incorporare risorse, Docs può fungere da repository centrale per tutte le informazioni relative al progetto.

Prepara brief creativi ed elenca processi, attività o linee guida di progetto con ClickUp Docs

Le lavagne online di ClickUp sono diventate il nostro strumento preferito per le sessioni creative. Tutti i membri del team possono condividere le loro idee e note sulla tela. Mi piace usarlo per collegare le idee con l'editor drag-and-drop, aggiungere immagini e link. Mi permette anche di creare attività di progetto direttamente dalle lavagne.

Collabora e fai brainstorming con le lavagne online ClickUp per una maggiore creatività

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza le attività: Suddividi i progetti creativi in passaggi gestibili con Suddividi i progetti creativi in passaggi gestibili con le attività di ClickUp e automatizzali utilizzando le automazioni di ClickUp, rendendoli meno opprimenti e più facili da monitorare. Puoi creare tipi di attività, impostare livelli di priorità e collegare attività correlate

Crea flussi di lavoro: usa usa le mappe mentali di ClickUp per trasformare le idee creative in piani d'azione. Ti aiutano a costruire flussi di lavoro creativi per un project management senza intoppi

Crea contenuti personalizzati: Automatizza la generazione di contenuti personalizzati per campagne, sondaggi sui clienti o descrizioni dei prodotti con Automatizza la generazione di contenuti personalizzati per campagne, sondaggi sui clienti o descrizioni dei prodotti con ClickUp Brain

Ottieni informazioni dettagliate: Tieni traccia delle prestazioni delle campagne con Tieni traccia delle prestazioni delle campagne con i dashboard di ClickUp per ottimizzare le tecniche e i processi creativi

Traccia e ottimizza le campagne di marketing con i dashboard ClickUp

Monitoraggio del tempo: Analizza quanto tempo dedichi alle attività manuali e ai processi creativi con la funzionalità/funzione Analizza quanto tempo dedichi alle attività manuali e ai processi creativi con la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp per migliorare il tuo flusso di lavoro

Puoi impostare facilmente un flusso di lavoro creativo con il modello Creatività e design di ClickUp. Ti aiuta a creare un piano di progetto dettagliato, aggiungere sequenze visive e organizzare le idee in attività concrete.

Scarica questo modello Crea flussi di lavoro end-to-end per eseguire senza intoppi progetti creativi con il modello Creative and Design di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp ha una curva di apprendimento a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro, con fatturazione annuale

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Celtra (Ideale per il lancio di campagne digitali)

via Celtra

Celtra è uno strumento di automazione creativa, progettato appositamente per creare e lanciare campagne digitali. È possibile utilizzare l'IA per creare contenuti, immagini e video in diversi formati e per diversi canali.

Ciò che mi piace di più di Celtra è che consente una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team di progettazione e di contenuti, separando la creazione dei contenuti dalla progettazione. Ciò consente ai team creativi di lavorare su versioni separate e riduce gli errori.

Aiuta anche a garantire la coerenza del marchio tramite toolkit personalizzati e funzionalità di blocco dei modelli. Dalla produzione della campagna alla revisione, all'approvazione e alla distribuzione, tutto è disponibile su un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celtra

Scala il tuo lavoro in modo efficiente automatizzando attività ripetitive come il ridimensionamento, il ritaglio e la formattazione del testo

Utilizza l'IA per aggiungere elementi visivi come animazioni e gallerie di prodotti per creare campagne digitali coinvolgenti

Crea un hub centrale per tutte le risorse creative

Scala la creazione e la distribuzione delle campagne e migliora la trasparenza con modelli centralizzati

Limiti di Celtra

L'interfaccia ha una curva di apprendimento ripida e può essere complessa per chi non è un designer

Prezzi di Celtra

Prezzo non disponibile

Recensioni e valutazioni di Celtra

G2: 4,4 /5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,4 /5 (oltre 250 recensioni)

3. Adacado (Il migliore per lanciare campagne pubblicitarie dinamiche)

via Adacado

Adacado è una piattaforma pubblicitaria fai-da-te che ti aiuta a pubblicare annunci display. Impostare una campagna è incredibilmente facile. Ho semplicemente inserito i miei dati pubblicitari, scelto una soluzione per la campagna, caricato il mio logo e le immagini e boom: ero online!

Ma soprattutto, aiutano i professionisti come me a ridurre significativamente i costi dei fornitori.

Fornisce soluzioni pubblicitarie personalizzate per diversi settori. Sia che abbia bisogno di un annuncio su misura per il mio settore specifico o che voglia partire da zero, il loro editor creativo mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.

La funzionalità/funzione più interessante di Adacado è che consente la creazione rapida di annunci dinamici dei prodotti tramite la sincronizzazione degli aggiornamenti del feed dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adacado

Scala le tue campagne pubblicitarie utilizzando modelli predefiniti e un editor creativo

Seleziona dove e a chi vengono visualizzati i tuoi annunci Google selezionando vari fattori, tra cui dati demografici, interessi, età e tipo di dispositivo

Collega direttamente i prodotti disponibili su Shopify e utilizza gli annunci acquistabili con il widget in-and checkout

Limiti di Adacado

Non supporta la collaborazione con i client o i membri del team

Adacado eccelle nell'automazione di campagne più semplici, ma potrebbe non essere adatto a immagini altamente personalizzate

Prezzi di Adacado

Media acquistati: Numero di impressioni x CPM (costo per 1000 impressioni)

Pubblicità servite: Basato su tariffe dinamiche e statiche (la tariffa dinamica parte da 0,99 $, quella statica da 0,25 $)

Prodotto: A partire da 0,15 $

Recensioni e valutazioni di Adacado

Gartner: 4,3/5 (3 valutazioni)

TrustPilot: 3/ 5 (19 recensioni)

4. SundaySky (Il migliore per creare annunci video personalizzati)

via SundaySky

SundaySky funziona alla grande per i team che creano molti video per il social media marketing, campagne commerciali personalizzate e promozioni del marchio. La sua piattaforma video Enterprise utilizza l'IA per creare video accattivanti.

L'IA di SundaySky mi aiuta a creare facilmente script video, incorporare elementi musicali nei video e aggiungere voci fuori campo naturali alle clip. Si tratta di un sacco di lavoro manuale automatizzato in pochissimo tempo.

L'integrazione dell'IA aggiunge anche narrazioni video e testi personalizzati per migliorare il coinvolgimento degli spettatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di SundaySky

Crea video interattivi in pochi minuti con modelli predefiniti, temi e brani musicali

Aggiungi testi personalizzati, narrazioni e CTA per catturare l'attenzione degli spettatori e migliorare il tasso di conversione

Automatizza la distribuzione dei video integrandoli in qualsiasi CMS, sito web, portale o applicazione

Crea diverse versioni dello stesso video per raggiungere segmenti audio specifici con messaggi che risuonano con loro

Limiti di SundaySky

Con opzioni di modelli limitate, la creazione di contenuti video può essere ripetitiva

I video esportati hanno una qualità ridotta

Prezzi di SundaySky

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di SundaySky

G2: 4,4 /5 (31 recensioni)

Cuspera: 4,4 /5 (oltre 150 recensioni)

5. Hunch (ideale per utilizzare i dati dei prodotti per gli annunci pubblicitari)

via Hunch

Se stai cercando una piattaforma olistica per progettare creatività e gestire campagne, prova Hunch. Utilizza l'IA per creare annunci in più formati. Basta caricare il kit del tuo marchio e la funzionalità IA ottimizza automaticamente le immagini e regola i layout.

Hunch offre anche creatività basata sul prodotto. Ad esempio, posso aggiungere il mio feed di prodotti alla piattaforma per migliorare le immagini, i video e gli annunci dei prodotti in base agli input. Quello che mi piace di più di Hunch è che aiuta a convertire i dati in creatività per tutti gli elementi di un catalogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hunch

Crea modelli personalizzati di immagini e video per scalare la produzione creativa

Carica il kit del tuo marchio e ottieni modelli pubblicitari ridimensionati automaticamente per diversi canali

Esegui campagne automatizzate sui canali social e semplifica i flussi di lavoro delle campagne

Modelli multipli personalizzati creati automaticamente in diversi formati con il modello Multi Artboard di Hunch

Limiti dell'intuizione

Per eseguire e gestire campagne su Hunch è necessaria una certa esperienza tecnica nella progettazione e nella pubblicità

Prezzi basati sull'intuito

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Hunch

G2: 4,6/5 (33 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (13 recensioni)

6. ChatGPT (Il migliore per automatizzare il brainstorming)

via ChatGPT

ChatGPT è un assistente creativo all-in-one basato sull'IA a cui posso rivolgermi per tutto, dai contenuti dei social media e i testi pubblicitari alle email personalizzate. Tutto quello che devo fare è inserire il prompt giusto.

Adoro scambiare idee e vedere dove mi porta la conversazione.

Può anche aiutare nel processo di progettazione suggerendo idee e flussi di lavoro per l'interfaccia utente. Se desideri creare progetti avanzati utilizzando software tecnici, ChatGPT può fornire codici di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Fornisci prompt di testo e ottieni articoli di qualità, contenuti per i social media o testi di marketing

Brainstorming e suggerimenti unici per campagne pubblicitarie

Crea contenuti personalizzati basati sul tuo pubblico di riferimento

Utilizza la versione avanzata per generare infografiche con query di testo

Limiti di ChatGPT

Aiuta solo nell'ideazione e nella produzione dei contenuti e non è in grado di gestire le attività di progettazione o le campagne pubblicitarie

Non monitora automaticamente le prestazioni delle campagne

Prezzi di ChatGPT

Gratis: piano Free Forever

In più: 20 $ al mese, fatturati annualmente

Team: 25 $ al mese per utente, fatturati annualmente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (49 recensioni)

7. Canva (il migliore per progettare contenuti visivi)

via Canva

Canva è il mio strumento preferito per creare fantastici design per campagne, annunci sui social media, brochure, presentazioni, reel, video e altri elementi visivi. Offre molti modelli per diversi formati di design, canali e settori e una vasta libreria con milioni di immagini, icone e grafici.

Posso facilmente caricare e modificare immagini, creare progetti da zero o utilizzando modelli, oppure disegnare, abbozzare e collaborare in tempo reale con la funzionalità/funzione Draw in Canva.

Hai un'immagine sfocata con un'inquadratura scomoda? Usa l'opzione Modifica magica per migliorare tutte le immagini con un solo clic. La funzionalità di monitoraggio del coinvolgimento di Canva è utile anche per valutare i tuoi progetti e il coinvolgimento degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Visualizza i tuoi progetti fornendo prompt di testo allo strumento Magic Design

Aggiungi automaticamente musica o brani popolari ai tuoi video

Combina rapidamente le immagini in video utilizzando l'IA

Traduci automaticamente i tuoi progetti per diversi tipi di pubblico con l'IA

Semplifica il flusso di lavoro sui social media pianificando, programmando e pubblicando post sui social media su diversi canali utilizzando il pianificatore di contenuti

Limiti di Canva

Mancano funzionalità di gestione degli annunci e delle campagne

Canva manca di funzionalità/funzioni avanzate per la progettazione di annunci pubblicitari

Prezzi di Canva

Canva gratis: Free Forever

Canva Pro: 15 $ al mese per utente, con fatturazione annuale

Canva Teams: 10 $ al mese per utente (minimo tre utenti), fatturato annualmente

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4500 recensioni)

GetApp: 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

8. Marpipe (Il migliore per generare cataloghi di prodotti)

via Marpipe

Marpipe è un altro strumento di automazione creativa che crea annunci di cataloghi di prodotti con l'IA. Si integra con il feed dei prodotti esistente da Shopify e altre piattaforme e ottimizza il design degli annunci.

Mi è piaciuta la funzionalità/funzione IA che rimuove automaticamente l'immagine di sfondo, ridimensiona l'immagine per adattarla al design e genera il testo dell'annuncio pubblicitario dal testo della pagina del prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Marpipe

Prova più varianti di design di prodotto contemporaneamente con la funzionalità di test A/B di Marpipe

Crea modelli di design di prodotti creativi con il builder drag-and-drop

Crea prodotti accattivanti collegando i livelli di progettazione con le colonne nel feed del prodotto

Aggiungi cataloghi pubblicitari direttamente sulle piattaforme pubblicitarie per aumentare il coinvolgimento

Limiti di Marpipe

Marpipe ha un'interfaccia complessa e una configurazione integrata

Prezzi Marpipe

Esplora: 0 $ per sempre

Enterprise: Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Marpipe

G2: 5/5 (4 recensioni)

Capterra: 4/ 5 (1 recensione)

9. Bannerflow (Il migliore per la produzione automatizzata di campagne)

via Bannerflow

Bannerflow automatizza la produzione, la gestione e l'ottimizzazione degli annunci digitali. Una cosa che mi ha colpito particolarmente sono le animazioni avanzate del marchio di Bannerflow, che rendono gli annunci digitali più accattivanti. Anche la possibilità di aggiungere automaticamente feed di dati alle creatività delle campagne aumenta il coinvolgimento.

È possibile creare una libreria di annunci pubblicitari del marchio e riutilizzare creatività avanzate per la produzione di campagne e annunci pubblicitari. Bannerflow supporta anche l'uso di widget personalizzati per creare design unici. La sua funzionalità di gestione delle traduzioni funziona alla grande per le aziende con un pubblico globale.

Con questo strumento, devo solo apportare modifiche al design e al testo nel brief principale e le modifiche vengono automaticamente riportate in tutte le campagne.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bannerflow

Consenti la produzione, la pubblicazione e il lancio rapidi di campagne pubblicitarie dinamiche su più canali

Crea più varianti per le campagne con un unico master creativo

Condividi anteprime live delle campagne per ottenere approvazioni

Apporta modifiche in tempo reale agli annunci per aumentare il ROI

Limiti di Bannerflow

Alcuni utenti menzionano problemi come la lentezza di caricamento e i clic che non rispondono

Prezzi di Bannerflow

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Bannerflow

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

TrustRadius: 6,3/10 (7 recensioni)

10. Innervate (Ideale per la creazione di annunci ad alta velocità)

via Innervate

Innervate (precedentemente RevJet) è un altro software di automazione creativa che automatizza le campagne di marketing e pubblicitarie. Aiuta gli utenti a creare annunci e campagne digitali personalizzati per il loro pubblico di riferimento.

Con Innervate, ho potuto provare i test A/B per misurare l'impatto delle mie campagne e ottimizzarle per diversi canali, inclusi i social media e l'email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Innervate

Crea annunci personalizzati con funzionalità di ottimizzazione creativa dinamica (DCO)

Ottieni consigli su come creare campagne personalizzate per il pubblico regionale

Ottieni analisi dettagliate delle prestazioni e misura il ROI delle campagne

Superare i limiti

Innervate si concentra maggiormente sull'esperienza del cliente e potrebbe non essere adatto all'automazione delle attività creative

Prezzi Innervate

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Innervate

Capterra: 4. 4/ 5 (oltre 200 recensioni)

Automatizza le tue attività creative con ClickUp

La creatività richiede concentrazione e una mente calma. Se il tuo team è sommerso da attività amministrative, gestire attività creative come la pianificazione di campagne o la progettazione può diventare difficile.

È qui che possono aiutare i principali strumenti di automazione creativa come ClickUp.

Automatizzano le attività ripetitive con l'IA, semplificando il flusso di lavoro e rendendo più facile la progettazione e l'esecuzione delle idee creative. ClickUp offre potenti automazioni, una gestione intuitiva delle attività e approfondimenti basati sull'IA per consentire processi creativi fluidi e aumentare la produttività.

Iscriviti gratis a ClickUp per trasformare il modo in cui gestisci i tuoi progetti creativi!