I 10 strumenti CRM basati sul web da conoscere nel 2025

Da fare? Uno stupefacente 40% dei dati aziendali critici è intrappolato in silos di dati!

Pensateci: quasi la metà delle informazioni che potrebbero favorire decisioni più intelligenti sono bloccate in sistemi frammentati, inaccessibili quando ne avete più bisogno.

Per i titolari e i dirigenti aziendali, questa non è solo una statistica, ma un grattacapo quotidiano.

Ecco perché i software CRM basati sul web sono diventati una vera e propria rivoluzione.

Consolidando i dati dei clienti in un'unica piattaforma basata su cloud, questi sistemi CRM abbattono i silos e automatizzano le attività più noiose, fornendo al contempo informazioni utili. ⚡

Se state cercando di aggiornare la vostra attuale configurazione o di acquistare il vostro primo software CRM, questa guida mette in evidenza le migliori opzioni CRM basate sul web per trasformare il modo in cui gestite le vostre relazioni con i clienti.

**Cosa cercare in un software per la gestione delle relazioni con i clienti basato sul web?

**Mitch Muhney e Mike Sullivan hanno sviluppato il primo software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), ACT! (Activity Control Technology), nel 1987!

Quando scegliere un CRM basato sul web , concentrarsi sulle funzionalità/funzioni che rispondono alle esigenze aziendali e che eliminano le inefficienze. Queste piattaforme software-as-a-service (SaaS) offrono flessibilità e accessibilità, consentendo di gestire le relazioni con i clienti da qualsiasi luogo.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave a cui dare priorità:

Archiviazione cloud centralizzata dei dati aziendali: Semplificare l'accesso alle informazioni sui clienti sfruttando sistemi CRM basati sul web o sul cloud, sostituendo fogli di calcolo sparsi con una piattaforma unificata che organizza tutto in un'unica posizione sicura

Semplificare l'accesso alle informazioni sui clienti sfruttando sistemi CRM basati sul web o sul cloud, sostituendo fogli di calcolo sparsi con una piattaforma unificata che organizza tutto in un'unica posizione sicura **Strumenti di automazioneAutomazioni di attività ripetitive-come i follow-up, la voce dei dati e il monitoraggio dei lead, per dare al team la possibilità di concentrarsi su lavori importanti

Accessibilità: Assicuratevi che il vostro team sia sempre connesso, ovunque si trovi, grazie alle soluzioni CRM cloud che lavorano su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, rendendo la collaborazione a distanza semplice

Assicuratevi che il vostro team sia sempre connesso, ovunque si trovi, grazie alle soluzioni CRM cloud che lavorano su qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, rendendo la collaborazione a distanza semplice Dashboard personalizzati: Personalizzate il modo in cui visualizzate le vostre metriche aziendali: monitorate le prestazioni commerciali, controllate i contatti e valutate la soddisfazione dei clienti con dashboard che si adattano alle vostre esigenze

Personalizzate il modo in cui visualizzate le vostre metriche aziendali: monitorate le prestazioni commerciali, controllate i contatti e valutate la soddisfazione dei clienti con dashboard che si adattano alle vostre esigenze Strumenti integrati: Riunite i vostri lavori richiesti in ambito commerciale, marketing e project management sotto un unico tetto, selezionando un CRM che si sincronizzi perfettamente con il vostro stack tecnologico esistenteun'efficiente abilitazione commerciale Analisi in tempo reale: Sfrutta una reportistica dettagliata e aggiornata per identificare tendenze, comportamenti dei clienti e gap di performance, consentendo di prendere decisioni basate sui dati che portano a risultati 💻

Riunite i vostri lavori richiesti in ambito commerciale, marketing e project management sotto un unico tetto, selezionando un CRM che si sincronizzi perfettamente con il vostro stack tecnologico esistenteun'efficiente abilitazione commerciale Monitoraggio dei lead e delle transazioni: Completa visibilità delle vostre venditeProcesso CRM con strumenti che gestiscono i lead e le trattative dal primo contatto alla chiusura, assicurando che nessuna opportunità vada persa 📈

I 10 migliori software CRM basati sul web

Un software CRM basato sul web può far risparmiare tempo e lavoro richiesto. Diamo un'occhiata più da vicino ai migliori software CRM basati sul web:

1. ClickUp (la migliore app quotidiana all-in-one per il CRM e il project management)

ClickUp CRM offre una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti, combinando strumenti personalizzati e potenti flussi di lavoro. Costruito per soddisfare team di qualsiasi dimensione, ClickUp consente di personalizzare il sistema CRM in base alle esigenze aziendali, garantendo un'esperienza di gestione dei clienti senza soluzione di continuità.

Con Campi personalizzati in ClickUp è possibile creare un campo Database CRM che tiene traccia di tutto, dallo stato del lead al valore dell'affare, dai dettagli del contatto ai passaggi successivi, il tutto visibile in un unico posto. Ad esempio, è possibile generare un nuovo campo per l'origine del lead e aggiungerlo insieme a una "priorità" e a una "data di follow-up" per garantire che il team non perda mai un'opportunità.

Utilizzo di ClickUp dashboard in questa sezione è possibile valutare in tempo reale lo stato di salute della pipeline, le prestazioni del team e le cifre relative alle entrate. È possibile utilizzare grafici e schede per valutare statistiche quali "Operazioni chiuse questo mese" o "Rappresentanti commerciali più performanti" In questo modo i team possono ottimizzare la definizione delle priorità delle attività e identificare immediatamente gli ostacoli nel processo commerciale.

visualizzate la pipeline commerciale, monitorate lo stato di avanzamento con chiarezza e le prestazioni del team con ClickUp CRM_

I flussi di lavoro personalizzati di ClickUp consentono di gestire visivamente la pipeline commerciale utilizzando schede Kanban, elenchi o grafici Gantt. Ad esempio, è possibile creare fasi come "Nuovo Lead", "Contattato", "Negoziazione" e "Chiuso" su una lavagna della pipeline e trascinare le trattative tra le varie fasi per monitorare lo stato.

collabora e modifica in tempo reale con ClickUp Docs dall'interno di ClickUp CRM_

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale di ClickUp lo rendono ideale per i team che devono rimanere connessi e allineati.

Funzionalità/funzione come i commenti sulle attività, ClickUp Chattare e collaborativo Documenti ClickUp eliminano la necessità di passare da uno strumento all'altro, mantenendo tutto centralizzato. Ciò promuove una comunicazione efficiente e riduce i potenziali errori. ⚡

integrazione e sincronizzazione di oltre 1.000 app con ClickUp in pochi secondi

Le capacità di integrazione della piattaforma sono un altro grande vantaggio: ClickUp supporta oltre 1.000 integrazioni di app. Dagli strumenti per l'email e lo spazio di archiviazione ai software di marketing, queste integrazioni garantiscono alle aziende la connessione con tutte le app preferite, migliorando la produttività complessiva e la gestione dei dati. 🔗

assegnate automaticamente le attività, triggerate gli aggiornamenti di stato e cambiate le priorità per guidare l'attenzione del vostro team su ClickUp_

Il software di crm basato su IA ClickUp Brain e Automazioni di ClickUp sono importanti pietre miliari della funzione CRM di ClickUp.

Lavorando in tandem, questi strumenti consentono alle aziende di risparmiare tempo grazie all'automazione di attività ripetitive come promemoria di follow-up, assegnazioni di attività e voci di dati. In questo modo i team possono concentrarsi su attività più strategiche, migliorando l'efficienza. Brain fornisce inoltre aggiornamenti sullo stato di avanzamento e risposte intelligenti, rendendo la gestione del vostro Flussi di lavoro del CRM più veloci, più intelligenti e senza stress.

Inoltre, Il modello CRM di ClickUp è una soluzione innovativa per la gestione delle pipeline commerciali, il monitoraggio dei lead e l'organizzazione dei dati dei clienti. Con stati, campi e visualizzazioni personalizzati, questo modello consente ai team di dare priorità alle attività in base alle fasi commerciali, eliminare le inefficienze e scoprire preziose informazioni per migliorare le interazioni con i clienti.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Automazioni per i follow-up commerciali, gli aggiornamenti della pipeline e le promemorie

Visualizzazione dei dati commerciali e delle prestazioni del team con dashboard

Impostazione di integrazioni email per semplificare la comunicazione con i client

Utilizzo di modelli precostituiti per un più rapido onboarding e personalizzato

Monitoraggio dei ricavi, delle dimensioni delle trattative e delle informazioni sui clienti con campi personalizzati

Limiti di ClickUp

Non tutte le opzioni di visualizzazione sono disponibili sui dispositivi mobili

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI: Da aggiungere a qualsiasi piano esistente per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Cosa dicono di ClickUp gli utenti in carne e ossa

Parlano delle funzionalità di automazione e project management di ClickUp a utente dice ,

ClickUp è stato per noi lo strumento di project management più semplice e diretto da impostare. Il monitoraggio delle attività è facilissimo, con molti dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare con la bacheca e le attività sono facilissimi. L'integrazione con strumenti di terze parti è possibile grazie alle numerose app disponibili. Le integrazioni con Datadog e ClickUp aiutano molto a creare attività di ClickUp per gli eventi che devono essere affrontati e il team può iniziare a lavorare sugli incidenti.

💡 Suggerimento: Risparmiare ore di configurazione con modelli di piano commerciale . Questi modelli sono perfetti per iniziare a strutturare la vostra strategia commerciale. Personalizzate questi piani precostituiti invece di partire da zero per adattarli alle vostre esigenze.

2. Salesforce (migliore per gli approfondimenti commerciali basati sull'IA)

via Salesforce Sales Cloud Il CRM basato sul web di Salesforce, Cloud commerciale è stato progettato per potenziare i team commerciali con approfondimenti basati sull'IA, vendite guidate e automazioni semplificate. I manager aziendali possono monitorare i lead, gestire gli account e ottimizzare le pipeline commerciali in tempo reale.

Questo software CRM basato su cloud ha funzionalità/funzione che consentono di prevedere le vendite future con previsioni dettagliate, automatizzare i flussi di lavoro per risparmiare tempo e centralizzare tutti i dati dei clienti in un'unica origine dati. Salesforce si integra perfettamente con strumenti come Slack e Tableau, consentendo la collaborazione e le decisioni basate sui dati in tutto il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Sales Cloud di Salesforce

Automazioni nel monitoraggio dei lead, nella gestione degli account e negli aggiornamenti delle trattative per aumentare la produttività

Unificazione e sincronizzazione di tutti i dati con le funzionalità di Revenue Intelligence e Data Cloud

Accesso in tempo reale alla pipeline e alle previsioni per una gestione commerciale predittiva

Limiti di Sales Cloud di Salesforce

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare, soprattutto per i nuovi utenti

Gli strumenti a basso codice potrebbero non soddisfare pienamente le esigenze aziendali avanzate senza una codifica personalizzata

Prezzi di Sales Cloud di Salesforce

Starter Suite : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Pro Suite: $100/mese per utente

$100/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

$330/mese per utente Einstein 1 Commerciale: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Sales Cloud di Salesforce

Capterra: 4.4/5 (18.000+ recensioni)

4.4/5 (18.000+ recensioni) G2: 4,4/5 (23.000+ recensioni)

3. HubSpot (il migliore per le aziende in crescita con strumenti CRM gratis)

via HubSpotIl CRM basato sul web di HubSpot è una soluzione dinamica per le aziende in crescita. Combina potenti strumenti di marketing, commerciali e di assistenza in un'unica piattaforma. Grazie al monitoraggio in tempo reale della pipeline commerciale, alle notifiche automatiche via email e alla reportistica dettagliata, si ottiene una visibilità completa della propria azienda strategie di gestione dei clienti .

HubSpot aiuta a gestire i contatti, a tracciare gli accordi e ad analizzare le prestazioni del team. Utilizza funzionalità/funzione di IA come l'email writer e la chattare dal vivo per migliorare le interazioni con i clienti. La piattaforma supporta anche le integrazioni con app di terze parti, garantendo scalabilità e adattabilità alle aziende in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Ottenere informazioni utili attraverso la reportistica e le analisi della piattaforma per prendere decisioni basate sui dati

Integrazione con l'ecosistema HubSpot per utilizzare eccellenti strumenti di automazione del marketing, di abilitazione commerciale e di assistenza clienti

Essere avvisati tramite notifiche quando i lead aprono le email, consentendo un follow-up tempestivo

Limiti di HubSpot CRM

Funzionalità/funzioni avanzate come i flussi di lavoro per l'automazione sono disponibili solo nei livelli a pagamento

Alcuni utenti potrebbero trovare limitate le opzioni di personalizzazione della piattaforma senza integrazioni aggiuntive

Prezzi di HubSpot CRM

CRM Free con Sales Hub e Marketing Hub disponibili, tra gli altri strumenti, come sottoscrizione a pagamento

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono di HubSpot gli utenti in carne e ossa

A proposito del CRM di HubSpot, una utente che lavora nel settore sanitario ha detto,

HubSpot Service Hub si è distinto per la facilità di impostazione, la semplicità di utilizzo da parte dei membri del team che lo useranno quotidianamente e la funzione che ci si aspetta da un CRM e molto di più. L'impostazione dell'automazione per far risparmiare tempo ai membri del nostro team nei loro flussi di lavoro quotidiani è stata molto semplice e tutte le risorse disponibili online / attraverso il team del supporto clienti di HubSpot ci hanno aiutato a sentirci sicuri di quello che stiamo facendo.

4. Zoho CRM (il migliore per una visione completa a 360° dei clienti)

via ZohoZoho CRM è un potente strumento basato sul web progettato per ottimizzare le attività commerciali, di marketing e di coinvolgimento dei clienti, fornendo una visione completa a 360° delle relazioni con i clienti. Un'interfaccia intuitiva e un ampio intervallo di funzionalità/funzione consentono alle aziende di automatizzare le attività commerciali quotidiane e di convertire i visitatori del web in clienti.

Questa piattaforma CRM migliora la collaborazione del team, le interazioni con i clienti e il processo decisionale, integrandosi senza problemi con diverse app e offrendo funzionalità avanzate basate sull'IA attraverso un approccio basato sul web. Inoltre, offre strumenti per la gestione dei lead, dei contatti e il monitoraggio della pipeline commerciale, per aiutarvi a trasformare le informazioni sui clienti in informazioni utili.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Coinvolgere lead e clienti direttamente attraverso le piattaforme sociali

Accesso immediato ai dati dei clienti e gestione delle attività in movimento con le applicazioni mobili

Utilizzare gli insight basati sull'intelligenza artificiale dell'assistente IA di Zoho, Zia, per rilevare le anomalie, dare priorità alle opportunità e creare bozze di email più intelligenti

Limiti di Zoho CRM

I piani entry-level possono limitare il numero di campi personalizzati, con ripercussioni sulla personalizzazione dei dati

Disponibilità limitata di alcune integrazioni con applicazioni di terze parti

Prezzi di Zoho CRM

Free Forever

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $60/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2.700+ recensioni)

4.1/5 (2.700+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

5. Pipedrive (il migliore per la gestione visiva della pipeline commerciale)

via PipedrivePipedrive il software CRM basato sul web è progettato per le aziende che vogliono organizzare la gestione della pipeline commerciale concentrandosi sulla chiusura degli affari. Permette di centralizzare tutte le informazioni sui clienti, si integra con il vostro stack tecnologico e utilizza l'IA per potenziare il processo commerciale e aumentare la produttività, il tutto mantenendo la sicurezza dei dati su una piattaforma affidabile.

Questo strumento CRM basato su cloud consente ai team di vendita di automatizzare le attività ripetitive e di fornire informazioni commerciali immediate. Inoltre, Pipedrive offre funzionalità/funzione come l'integrazione delle email, le promemoria delle attività e l'impostazione degli obiettivi per mantenere i team commerciali organizzati e concentrati sulla chiusura degli affari.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Utilizzate l'interfaccia drag-and-drop per la gestione delle pipeline commerciali e il monitoraggio dello stato delle trattative

L'assistente commerciale IA offre suggerimenti intelligenti per ottimizzare le attività commerciali e migliorare le prestazioni

Arricchire automaticamente i profili dei clienti con le informazioni disponibili al pubblico, risparmiando tempo nella voce dei clienti

Limiti di Pipedrive

Rispetto ai CRM più completi, Pipedrive manca di funzionalità avanzate di automazione del marketing

Limiti nelle opzioni di personalizzazione più profonde senza integrazioni aggiuntive per i team commerciali e di marketing

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Avanzato : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Power : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.3/5 (oltre 2.100 recensioni)

: 4.3/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (3.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Pipedrive

Parlando del caso d'uso di Pipedrive per i team commerciali, una rappresentante del settore commerciale ha detto ,

Pipedrive è stato uno strumento super incredibile per me, è il miglior CRM con cui ho lavorato, e ha funzioni che sono molto utili per me nella parte di prospezione B2B, è costantemente aggiornato, incorpora nuove funzioni dalle tendenze del mercato e questo contribuisce molto valore.

6. Monday.com (Il migliore per un CRM personalizzabile con automazione del flusso di lavoro)

via Monday.comMonday.com 's CRM è pensato per le aziende che richiedono flessibilità e scalabilità nelle loro soluzioni CRM cloud. È stato sviluppato per adattarsi ai vostri processi di vendita unici e vi permette di ottimizzare tutto, dal monitoraggio dei lead alla gestione della pipeline commerciale, con un'intuitiva personalizzazione drag-and-drop.

Questo sistema personalizzabile software CRM cloud semplifica la gestione delle attività, consentendo ai team di centralizzare i dati, automatizzare i flussi di lavoro e concentrarsi sulla crescita delle relazioni con i clienti. Grazie a dashboard personalizzabili e a varie visualizzazioni, come i grafici Kanban e Gantt, la piattaforma consente ai team di visualizzare le pipeline commerciali, monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale e migliorare la collaborazione tra i team.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Personalizzazione dei flussi di lavoro per adattarli ai processi commerciali e alle pipeline di lead per favorire l'esito positivo dell'azienda

Automazioni di attività ripetitive come i follower e gli aggiornamenti di stato per eliminare la voce manuale dei dati

Priorità ai lead in base a criteri personalizzabili per concentrarsi su potenziali clienti ad alto potenziale

Limiti di Monday.com

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere molto tempo per i nuovi utenti

Alcuni utenti possono trovare confuse le fasce di prezzo e l'allocazione delle funzionalità/funzione

Prezzi di Monday.com

Questi piani di livello si basano su 10 utenti:

Basic : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Pro : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2 : 4.6/5 (900+ recensioni)

: 4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (390+ recensioni)

7. Freshsales (il migliore CRM con IA per una vendita più intelligente)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss66-1.png Freshsales software crm basato sul web /$$$img/

via FreshsalesVendite fresche , parte della suite Freshworks, è un CRM web-based alimentato dall'IA progettato per aiutare le aziende migliorare la produttività commerciale e snellire i processi. I team commerciali utilizzano questa applicazione CRM basata sul web per gestire in modo efficiente i lead, monitorare le interazioni con i clienti e automatizzare le attività ripetitive, migliorando l'efficienza e accelerando la chiusura delle trattative.

Freshsales offre anche una visualizzazione del cliente a 360°, fornendo un contesto per le interazioni con i clienti su più canali. I suoi dashboard e report personalizzati forniscono informazioni utili sulle prestazioni commerciali e sullo stato della pipeline.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Identificazione di lead di valore e chiusura delle trattative più rapida grazie all'assistente Freddy, dotato di IA, per lo scoring, le raccomandazioni sulle trattative e le bozze di email automatizzate

Organizzare e gestire l'intero ciclo commerciale e la pipeline senza sforzo utilizzando un pannello Kanban visivo con funzioni drag-and-drop

Coinvolgere direttamente i clienti e i potenziali clienti con gli strumenti di comunicazione integrati, tra cui email, telefono e chat

Limiti per le vendite fresche

Può richiedere strumenti aggiuntivi di terze parti o API per la connessione con alcune applicazioni

Funzioni come la gestione dei lead basata sull'IA e la personalizzazione avanzata sono disponibili solo nei piani di prezzo più elevato

Prezzi di Freshsales

Free : $0 per tre utenti

: $0 per tre utenti Crescita : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Pro : $47/mese per utente

: $47/mese per utente Azienda: $71/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2 : 4.5/5 (1.200+ recensioni)

: 4.5/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Freshsales

Parlando della UX di Freshsales, una utente su G2 ha detto,

Come utente di Freshworks CRM, Freshdesk per la gestione dei ticket e Freshteam, posso garantire per la loro UX e per alcune funzionalità/funzione intuitive e facili da usare nel CRM. La rapidità con cui i team rivolti ai clienti hanno reso operative le cose è stata encomiabile.

8. Insightly (migliore per i team che necessitano di una soluzione di project management con CRM)

via {\an8}SemplicementeCRM meno fastidioso (LACRM) è all'altezza del suo nome. È intuitivo, semplice e creato appositamente per le piccole aziende. L'enfasi posta dalla piattaforma sulla semplicità e il supporto clienti dedicato fanno sì che gli utenti si adattino rapidamente e la integrino nelle loro attività quotidiane, riducendo al minimo la curva di apprendimento e massimizzando l'efficienza.

Non c'è un elenco eccessivo di funzionalità/funzione di cui non si ha bisogno, ma esattamente ciò che aiuta a monitorare le relazioni con i clienti, a gestire le attività e a rimanere organizzati. Con contatti illimitati, pipeline e campi personalizzati, avrete tutto ciò che vi serve per ottimizzare le vostre operazioni senza la complessità o i costi nascosti dei CRM più grandi.

Le migliori funzionalità/funzione dei CRM meno fastidiosi

Gestione di contatti e pipeline illimitati per coltivare le relazioni con i clienti

Mantenere il controllo delle attività e dei follower grazie agli strumenti integrati di gestione delle attività e del calendario

Ricevere email giornaliere che riepilogano/riassumono le attività e gli eventi in programma, per una gestione efficace del tempo

Meno limiti CRM fastidiosi

Le limitate integrazioni di terze parti possono limitare le automazioni avanzate per alcuni utenti

Mancano alcune funzioni sofisticate, come la reportistica avanzata e l'automazione, presenti in sistemi CRM più complessi

Prezzi CRM meno fastidiosi

Un unico livello di prezzo di $$$a al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Less Annoying CRM

G2 : 4.9/5 (600+ recensioni)

: 4.9/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Less Annoying CRM

A Revisione G2 dice:

LACRM si distingue perché non è stato progettato esclusivamente per aziende "commerciali". Al contrario, si adatta al nostro approccio unico, rimanendo fuori dai nostri schemi e fornendo al contempo prestazioni affidabili. Funzioni come la robusta esportazione/importazione e la possibilità di unire contatti e cronologie quando necessario sono state preziose.

10. Copper CRM (Migliore per l'integrazione con l'area di lavoro di Google)

via cRM del rameRame CRM è una piattaforma cloud-based progettata per integrarsi perfettamente con l'area di lavoro di Google. Offre alle aziende una soluzione di facile utilizzo per gestire lead, contatti e processi commerciali complessi.

La sua profonda integrazione con Gmail e Google Calendar permette agli utenti di monitorare le conversazioni via email, programmare eventi e aggiungere contatti direttamente dalla loro finestra In arrivo, snellendo i flussi di lavoro e migliorando la produttività. Le funzionalità di automazione di Copper, come la creazione di attività e il follow-up delle email, fanno risparmiare tempo eliminando le attività ripetitive. Inoltre, l'app per dispositivi mobili consente di tenere sotto controllo gli affari anche quando si è in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Copper CRM

Monitoraggio delle trattative, gestione dei progetti e controllo visivo dello stato dei lead con pipeline personalizzabili

Automazioni per la creazione di attività, follower e aggiornamenti di stato per risparmiare tempo e concentrarsi sulla chiusura delle trattative

Acquisizione automatica e organizzazione delle informazioni di contatto da email e altre interazioni

Limite del CRM rame

La funzionalità/funzione "lead funnel" potrebbe risultare limitata e potrebbe beneficiare di una migliore visualizzazione degli elenchi e di una migliore usabilità per la gestione dei lead

Alcuni utenti si sono lamentati della scarsa reattività del team del supporto

Prezzi del CRM di rame

Starter : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Basic : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Business: $134/mese per utente

Valutazioni e recensioni sul CRM in rame

G2 : 4.5/5 (1100+ recensioni)

: 4.5/5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (600+ recensioni)

