I reparti marketing spesso gestiscono un volume impressionante di richieste, dalle risorse creative alle approvazioni delle campagne. Tuttavia, l'esito positivo del marketing può iniziare solo con richieste organizzate! Senza un processo trasparente, infatti, comunicazioni frammentarie e ritardi possono far deragliare le migliori iniziative di marketing.

È qui che passano i modelli di moduli per le richieste di marketing!

Garantiscono tempi di consegna più rapidi, sia che stiate gestendo progetti per i client, sia che stiate lanciando un nuovo progetto piano di marketing o di affinare i flussi di lavoro delle campagne.

Migliorate il vostro gioco di marketing con ClickUp

Con i team di marketing costantemente sotto pressione per ottenere risultati più rapidi, un approccio organizzato è la necessità del momento. Standardizzate il processo di raccolta delle informazioni con questi 10 modelli gratuiti di moduli di richiesta di marketing.

Da fare? Purtroppo, il 45% degli addetti al marketing B2B trova difficile l'allineamento tra i team commerciali e di marketing!

Cosa sono i moduli di richiesta di marketing?

I modelli di moduli di richiesta di marketing sono strumenti strutturati progettati per semplificare il processo di presentazione e gestione delle richieste relative al marketing. Sono il punto di passaggio per il lancio di ambiziose campagne di marketing!

Questi modelli forniscono un formato standardizzato per i team o gli stakeholder per richiedere asset, modifiche, campagne o risorse.

In genere, includono campi per i dettagli del progetto, gli oggetti, le scadenze e le approvazioni necessarie, garantendo una comunicazione chiara e flussi di lavoro semplificati.

State gestendo le richieste in arrivo, valutando la fattibilità di un nuovo progetto, allocando le risorse in modo efficace e cercando di fornire preventivi accurati con precisione? Non cercate altro che moduli per progetti di richiesta di marketing!

Cosa rende un buon modello di modulo di richiesta di marketing?

Un modello di modulo per la richiesta di progetti di marketing ben strutturato può trasformare il vostro flusso di lavoro per la creazione dei contenuti . Assicura chiarezza, coerenza ed efficienza ai progetti. Ecco le funzionalità/funzione chiave da considerare quando si progetta o si seleziona un modello:

Domande cancellate e concise: Il modello ha domande chiare e facili da capire, evitando il gergo del settore. Include prompt specifici per ottenere informazioni dettagliate, come ad esempio "Descrivete in dettaglio il vostro traguardo"

Il modello ha domande chiare e facili da capire, evitando il gergo del settore. Include prompt specifici per ottenere informazioni dettagliate, come ad esempio "Descrivete in dettaglio il vostro traguardo" Informazioni prioritarie: Il modulo di richiesta di marketing dà priorità alle informazioni più critiche necessarie per avviare un progetto. Include sezioni per gli obiettivi del progetto, il target di riferimento, le linee guida del marchio e le scadenze

Il modulo di richiesta di marketing dà priorità alle informazioni più critiche necessarie per avviare un progetto. Include sezioni per gli obiettivi del progetto, il target di riferimento, le linee guida del marchio e le scadenze Campi flessibili: Il modello di modulo offre campi flessibili che possono essere personalizzati per adattarsi a vari tipi di progetto. Permette di includere note aggiuntive o requisiti specifici

Il modello di modulo offre campi flessibili che possono essere personalizzati per adattarsi a vari tipi di progetto. Permette di includere note aggiuntive o requisiti specifici Ausili visivi: Il modello incorpora elementi visivi come liste di controllo o scale di valutazione per semplificare domande complesse. Utilizza una formattazione e un layout chiari per migliorare la leggibilità

Il modello incorpora elementi visivi come liste di controllo o scale di valutazione per semplificare domande complesse. Utilizza una formattazione e un layout chiari per migliorare la leggibilità Capacità di integrazione: Il modello deve integrarsi consoftware di gestione delle risorse del marchio o con i sistemi CRM per la popolazione automatica dei campi pertinenti e per risparmiare tempo

💡Pro Tip: Per assicurarvi che i moduli di richiesta di marketing vengano effettivamente utilizzati, rendeteli un passaggio obbligatorio nel vostro sistema di gestione interna approvazione del progetto processo. Questo incentiverà i team a utilizzare il modulo e a fornire tutte le informazioni necessarie in anticipo.

Leggi anche: 15 modelli di piani di marketing gratuiti per costruire una strategia di marketing

10 Modelli di moduli di richiesta di marketing gratuiti

In qualità di dipartimento di marketing o di agenzia, sarete sicuramente sommersi di richieste di informazioni richieste di proposte di marketing richieste di informazioni. In questo scenario, un modulo di richiesta di marketing gratis è fondamentale per gestire l'afflusso di invii di moduli e garantire aspettative chiare da parte dei client. Questi moduli pre-progettati aiutano i potenziali client a fornire i requisiti essenziali per le loro richieste operazioni di marketing . ClickUp , una piattaforma di produttività all-in-one, offre moduli integrati che aiutano a creare, condividere e raccogliere informazioni con team, client e clienti. Dal marketing all'IT, la piattaforma può essere personalizzata in base alle esigenze e alle dimensioni del vostro settore. Chelsea Bennet , responsabile del coinvolgimento del marchio presso Lulu Press, dice

_ClickUp ci ha aiutato ad aumentare la trasparenza e la visibilità. Ci ha anche permesso di eliminare i processi ridondanti e di diventare più efficienti. Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente" Chelsea Bennet , responsabile del coinvolgimento del marchio presso Lulu Press

Leggi anche: Marketing Project Management: Guida per il project manager Esploriamo i 10 modelli gratuiti di moduli per le richieste di marketing, così non dovrete costruire il vostro processi dell'agenzia di marketing da zero.

1. Il modello di modulo di richiesta di marketing ClickUp

Cercate un modo efficiente per raccogliere e gestire le richieste dei clienti o dei dipendenti in uno spazio centralizzato? Utilizzate Modulo per richieste di marketing di ClickUp per migliorare il vostro processo di gestione delle richieste!

Grazie a funzionalità/funzione quali stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni multiple, questo modello garantisce l'organizzazione delle richieste, il monitoraggio degli stati e l'assegnazione delle attività senza soluzione di continuità. È stato progettato per incrementare la collaborazione del team e migliorare l'efficienza complessiva nell'affrontare le richieste.

Scarica questo modello

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave del modello:

Cancellazione del monitoraggio dello stato: Utilizzare la visualizzazione dello stato della richiesta per monitorare lo stato di ogni richiesta

Utilizzare la visualizzazione dello stato della richiesta per monitorare lo stato di ogni richiesta Creazione efficiente delle richieste: Creare rapidamente nuove richieste utilizzando la visualizzazione Modulo richiesta nuovo utente

Creare rapidamente nuove richieste utilizzando la visualizzazione Modulo richiesta nuovo utente Flusso di lavoro organizzato: Organizzate le attività in quattro stati: In corso, Nuova richiesta, Negata e Concessa

Organizzate le attività in quattro stati: In corso, Nuova richiesta, Negata e Concessa Aggiornamenti in tempo reale: Mantenete gli utenti informati aggiornando gli stati man mano che le richieste vengono elaborate

Mantenete gli utenti informati aggiornando gli stati man mano che le richieste vengono elaborate Funzionalità avanzate di monitoraggio: Utilizzate il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email per migliorare l'efficienza

Ideale per: Teams o dipartimenti che desiderano raccogliere dati da dipendenti o client

2. Il modello di modulo di richiesta creativa di ClickUp Marketing

Gli esperti di marketing saranno d'accordo sul fatto che le richieste multiple di creatività di marketing possono essere travolgenti a causa del loro volume, delle diverse priorità e della necessità di dettagli precisi. Inoltre, è necessario evitare errori di comunicazione o ritardi. Senza un sistema, le richieste creative possono andare perse e le campagne possono bloccarsi.

Risolvete questo problema con il sistema Modulo di richiesta creativa di ClickUp Marketing che centralizza tutte le richieste in un unico luogo e assicura che tutte le informazioni necessarie siano acquisite in anticipo.

Scarica questo modello

Alcune funzionalità/funzione chiave di questo modello sono:

Gestione efficiente delle richieste: Mantenere tutte le richieste creative organizzate in un unico posto

Mantenere tutte le richieste creative organizzate in un unico posto Creazione facile delle richieste: Creazione di moduli facili da compilare per le parti interessate

Creazione di moduli facili da compilare per le parti interessate Panoramica dettagliata delle richieste: Ottenere una chiara panoramica di tutte le richieste in arrivo

Ottenere una chiara panoramica di tutte le richieste in arrivo Monitoraggio efficiente: Monitoraggio di tutte le richiestelo stato del progetto e garantire il completamento nei tempi previsti

Monitoraggio di tutte le richiestelo stato del progetto e garantire il completamento nei tempi previsti **Organizzare le attività in sette stati: completato, completato, da approvare, da rivedere e in corso

Ideale per: I project manager creativi che desiderano raccogliere i dettagli per la creazione di risorse convincenti come annunci, post sui social e banner

3. Il modello di richiesta di servizio di ClickUp Marketing

L'organizzazione è essenziale per mantenere i team sulla retta via e questo include la risposta alle richieste di assistenza clienti in modo rapido ed efficiente.

Da fare non solo il modello di richiesta di assistenza Modello di richiesta di servizio ClickUp Marketing vi aiuta a rimanere concentrati, ma garantisce anche che i vostri clienti siano seguiti dall'inizio alla fine.

Scaricare questo modello

Migliorate il vostro servizio clienti con questo modello! Organizzate, date priorità e monitorate le richieste senza perdere un colpo. Inoltre, è possibile suddividere le richieste per tipo, impostare Sequenze, assegnare attività e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento, il tutto in un unico modello!

I vantaggi di questo modello sono:

Risoluzione prioritaria dei problemi: Affrontare prima le richieste urgenti dando priorità a ciò che è più importante

Affrontare prima le richieste urgenti dando priorità a ciò che è più importante Panoramica delle richieste cancellata: Ottenere un quadro unificato di tutte le richieste e del loro stato

Ottenere un quadro unificato di tutte le richieste e del loro stato Gestione efficiente del flusso di lavoro: Categorizzazione delle attività in quattro stati: Bloccato, Nuova richiesta, Risolto e In fase di indagine

Categorizzazione delle attività in quattro stati: Bloccato, Nuova richiesta, Risolto e In fase di indagine Monitoraggio delle richieste categorizzate: Ordinamento e tracciamento delle richieste in base alla loro urgenza e complessità

Ordinamento e tracciamento delle richieste in base alla loro urgenza e complessità Riferimento storico: Esamina i problemi precedenti e monitora da vicino lo stato di ogni richiesta di servizio

Ideale per: Provider che desiderano monitorare, organizzare e risolvere le richieste dei clienti in un unico posto

Leggi anche: 10 modelli di richiesta di servizio gratis per semplificare i flussi di lavoro della gestione dei servizi

4. Il modello di richiesta di modifica di ClickUp Marketing

Valutare e approvare le richieste di modifica per i progetti può essere una sfida! L'adattabilità è la chiave dell'esito positivo dell'azienda e la gestione efficace dei cambiamenti è il punto di partenza Modello di richiesta di modifica per il marketing ClickUp brilla.

Non sentitevi più sopraffatti: registrate, monitorate e date facilmente la priorità alle modifiche! Potrete gestire più richieste, garantendo al tempo stesso la continuità delle vostre operazioni.

Scarica questo modello

Questo modello è stato progettato per aiutarvi a dare priorità alle richieste in base all'urgenza e a risolvere rapidamente i problemi. Ecco come potete sfruttarlo per le vostre strategie di marketing:

Monitoraggio di tutte le richieste: Mantenere tutte le richieste di modifica organizzate in un unico posto

Mantenere tutte le richieste di modifica organizzate in un unico posto Panoramica chiara delle modifiche: Beneficiare di una panoramica dettagliata di tutte le richieste in arrivo, in modo da non perdere niente=

Beneficiare di una panoramica dettagliata di tutte le richieste in arrivo, in modo da non perdere niente= Creazione efficiente delle richieste: Creare nuove richieste con questo modello è un gioco da ragazzi!

Creare nuove richieste con questo modello è un gioco da ragazzi! Monitoraggio organizzato del flusso di lavoro: Organizza le attività in sei stati: Revisore assegnato, Per l'implementazione, Implementato, Nuova richiesta e Revisione in corso

Organizza le attività in sei stati: Revisore assegnato, Per l'implementazione, Implementato, Nuova richiesta e Revisione in corso Aggiornamenti dello stato in tempo reale: Mantenete gli stakeholder nel giro aggiornando gli stati man mano che le richieste vengono riviste e implementate

Ideale per: Professionisti IT che desiderano gestire le richieste di modifica da parte di client, dipendenti o altri dipartimenti senza alcuno sforzo

5. Il modello di richiesta di informazioni di ClickUp Marketing

Da fare: quando si raccolgono informazioni da potenziali fornitori, si sente la mancanza di un modello specificamente progettato per garantire la coerenza? Non potete sbagliare con il modello Modello di richiesta di informazioni (RFI) di ClickUp Marketing !

Questo modello delinea i requisiti del progetto e consente di risparmiare tempo grazie a una struttura precostituita. Utilizzatelo per registrare i dettagli delle RFI ricevute, monitorare i tempi di risposta previsti e registrare altre informazioni come i costi, gli aggiustamenti del programma e le risoluzioni dei problemi.

Scarica questo modello

Ecco come il modello può aiutarvi:

Monitoraggio continuo delle RFI: Utilizzare il modelloPer visualizzare e monitorare tutte le richieste pratiche di informazioni

Utilizzare il modelloPer visualizzare e monitorare tutte le richieste pratiche di informazioni Creazione efficiente di RFI: Acquisire rapidamente le informazioni necessarie dai richiedenti utilizzando la visualizzazione Modulo di invio RFI

Acquisire rapidamente le informazioni necessarie dai richiedenti utilizzando la visualizzazione Modulo di invio RFI Panoramica delle richieste: Ottenete una panoramica dell'ambito di ogni richiesta e dei relativi documenti con la visualizzazione Ambito RFI

Ottenete una panoramica dell'ambito di ogni richiesta e dei relativi documenti con la visualizzazione Ambito RFI Monitoraggio organizzato: Organizzate le attività in tre stati: In corso, Nuova richiesta e Risposta inviata

Organizzate le attività in tre stati: In corso, Nuova richiesta e Risposta inviata Guida rapida: Utilizzate la Guida introduttiva per ottenere tutte le informazioni necessarie prima di iniziare

Utilizzate la Guida introduttiva per ottenere tutte le informazioni necessarie prima di iniziare Monitoraggio basato sul progetto: Tenete traccia dello stato di ogni richiesta con la vista Bacheca del progetto

Ideale per: Gestori del team di progetto, team di approvvigionamento e chiunque sia coinvolto nella raccolta e nell'organizzazione di dettagli da parte di fornitori o stakeholder

6. Il modello per le richieste del team di marketing di ClickUp

Da fare per tenere tutte le richieste, gli aggiornamenti e le idee in un unico punto? Il Modello per le richieste del team marketing di ClickUp vi consentirà di tenere tutto sotto controllo senza che dobbiate sudare troppo.

Avete bisogno di un rapido aggiornamento o di raccogliere il feedback di un compagno di squadra? Nessun problema. Volete organizzare il feedback senza il caos? Da fare.

Che si tratti di risolvere un fastidioso inconveniente, di gestire le richieste di attrezzature e forniture, di risolvere i problemi informatici o di gestire le esigenze delle risorse umane, questo modello è tutto ciò di cui avete bisogno!

Scaricare questo modello

Con questo modello, raccogliere feedback e idee dai membri del team è ancora più gratis che mai. Ecco come funziona:

Vista Elenco: consente di accedere facilmente a un'istantanea completa di tutte le richieste e del loro stato attuale con un solo colpo d'occhio

consente di accedere facilmente a un'istantanea completa di tutte le richieste e del loro stato attuale con un solo colpo d'occhio Visualizzazione del modulo di richiesta interna : Creare e inviare le richieste con un modulo di facile utilizzo funzionalità/funzione del modulo in pochi minuti

: Creare e inviare le richieste con un modulo di facile utilizzo funzionalità/funzione del modulo in pochi minuti Vista Bacheca: Organizza le richieste di marketing in layout visivamente accattivanti e segui il loro stato senza fatica

Organizza le richieste di marketing in layout visivamente accattivanti e segui il loro stato senza fatica Visualizzazione dei tipi di richieste: Categorizzare e dare priorità alle attività in base alla loro natura e urgenza

Inoltre, è possibile suddividere le richieste in cinque categorie ben definite - Nuove richieste, In corso, Spedite, Ordinate e Completate - e non perdere mai di vista ciò che sta accadendo!

Ideale per: Teams leader che vogliono essere sempre sulla stessa pagina quando gestiscono le attività e le delegano ai membri del team

7. Il modello di richiesta di lavoro ClickUp Marketing

Se c'è un modulo di cui avete bisogno per avviare un nuovo lavoro, raccogliere tutti i dettagli necessari prima di dare il via libera e monitorare lo stato di avanzamento dall'inizio alla fine, è il modulo di ClickUp Marketing Modello di richiesta di lavoro per il marketing di ClickUp è.

Dimenticate le interminabili catene di email e i tira e molla che consumano risorse: questo modello di richiesta di lavoro vi copre le spalle. Sia che stiate affrontando un progetto imponente o gestendo un'attività veloce, questo modello è la soluzione ideale per far sì che il lavoro venga terminato nel modo giusto: in tempo, rispettando il budget e senza stress.

Grande progetto? Piccola attività? Nessun problema. Questo modello rende tutto più semplice ed efficiente!

Scarica questo modello

Questo modello di facile utilizzo offre tutto ciò che serve per tenere sotto controllo le richieste e garantire un'esecuzione fluida del progetto. Le sue migliori funzionalità/funzioni sono:

Guida introduttiva: Fornisce una panoramica del flusso di lavoro e una guida per l'utilizzo del modello passo dopo passo

Fornisce una panoramica del flusso di lavoro e una guida per l'utilizzo del modello passo dopo passo Visualizzazione del riepilogo/riassunto delle richieste: Mantiene tutte le richieste organizzate, riepilogando i dettagli chiave in un unico posto

Mantiene tutte le richieste organizzate, riepilogando i dettagli chiave in un unico posto **Visualizzazione del modulo di richiesta di lavoro: consente di creare e inviare facilmente le richieste in un formato strutturato

Visualizzazione delle fasi: Monitora lo stato di avanzamento per garantire che le richieste procedano in modo efficiente

Organizza le attività in cinque stati - Nuova richiesta, In revisione, Accettata, Negata, Completata - e rende il flusso di lavoro molto più semplice!

💡Pro Tip: Quando raccogliete le informazioni per dare il via a una campagna sui social media nei moduli di richiesta di marketing, non dimenticate di includere dettagli come il nome della campagna, gli oggetti, il target, le piattaforme, le date chiave, i requisiti creativi, il budget e lo stato di approvazione finale.

Ideale per: I gestori del team di marketing che desiderano gestire in modo centralizzato i lavori di diversi reparti

Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

8. Modello di modulo di richiesta di contenuti di Jotform

Il Modulo di richiesta di contenuti di Jotform è uno strumento per comunicare senza problemi tra titolari di siti web e autori di contenuti.

Consideratelo come una lista dei desideri in cui i titolari del sito web possono evidenziare esattamente gli argomenti di cui hanno bisogno in quale stile o formato.

Perfetto per i blog, il copywriting o il content marketing, questo modello consente di comunicare chiaramente le esigenze di contenuto a scrittori ed editor, assicurandosi che il contenuto sia perfettamente in linea con gli obiettivi del sito.

via Jotform Con questo modulo si raccolgono tutti i dettagli in anticipo, in modo da poter creare contenuti che spingano il traffico web, attraggano nuovi contatti e incrementino le vendite.

Con l'app Modulo Builder di Jotform, potete personalizzare completamente il modulo in base alle vostre esigenze. Aggiornate lo stile dei font, cambiate i colori, aggiungete immagini di sfondo e incorporate persino il vostro logo per un tocco professionale.

Questo vi permette di aumentare l'efficienza del vostro gestione del marketing dei contenuti team integrando le risposte con oltre 100 applicazioni di terze parti. È semplice, organizzato e un vero e proprio cambiamento per la creazione di contenuti che producono risultati!

Ideale per: Responsabili del marketing dei contenuti che desiderano gestire in modo efficace i feedback e le modifiche creative

9. Modulo di richiesta di materiale di marketing da Jotform

Semplificate il modo in cui gestite le richieste di marketing con il modello Modulo di richiesta di materiale di marketing di Jotform . Personalizzate il modulo per allinearlo al vostro branding: aggiungete il logo aziendale, regolate i font e i colori e modificate i campi personalizzati per soddisfare requisiti specifici.

via Jotform Sia che stiate progettando brochure, volantini o risorse digitali, questo strumento vi garantisce di raccogliere tutti i dettagli necessari per fornire materiali di marketing di alta qualità. Grazie alla funzione integrata di accettazione di pagamenti con schede sicure tramite processori affidabili come Square, Stripe o PayPal, è possibile ottimizzare le transazioni senza problemi.

Avete bisogno di finalizzare gli accordi? Raccogliete le firme elettroniche direttamente all'interno del modulo per chiudere gli accordi in modo virtuale ed efficiente.

Ideale per: Agenzie di marketing, piccole aziende e startup che desiderano raccogliere informazioni dettagliate sulle proprie esigenze di marketing collaterale

10. Modulo di richiesta evento by Jotform

Con le sedi, gli orari, le promozioni e le richieste dei partecipanti che si contendono la vostra attenzione, il piano degli eventi può diventare rapidamente un casino! Tagliate il caos della gestione delle richieste di marketing per eventi multipli con il modulo di richiesta per eventi Modulo di richiesta di eventi di Jotform .

Questo modello all-in-one semplifica enormemente la raccolta di informazioni chiave, come quelle relative al mittente, alle specifiche dell'evento e alle esigenze di pubblicità e marketing, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto. Volete personalizzarlo? Personalizzate il modulo con il vostro logo, i colori e il branding per adattarlo al vostro stile.

via Jotform La condivisione del modulo è semplice: basta inviare un URL o incorporarlo nel sito web aziendale per facilitarne l'accesso. Grazie al monitoraggio in tempo reale e all'integrazione con oltre 100 app, avrete tutto in un unico posto per ottimizzare la vostra strategia di marketing e creare un'esperienza di evento indimenticabile.

Che stiate pianificando un piccolo incontro o un grande evento, questo modulo online gratuito per la richiesta di un evento vi aiuta a gestire ogni dettaglio in modo da potervi concentrare sulla creazione di un'esperienza indimenticabile.

Ideale per: Event manager che vogliono lanciare o gestire eventi

Semplificare i processi di marketing con ClickUp

Con questi 10 moduli gratuiti per le richieste di marketing, potete acquisire informazioni cruciali e rimanere organizzati, sia che stiate pianificando contenuti per le piattaforme dei social media, sia che stiate progettando materiali di marketing o coordinando eventi.

E perché fermarsi qui? Questa potente piattaforma offre una serie di modelli gratis e integrazioni con strumenti come Google Drive e Slack, oltre a funzionalità/funzione di project management di altissimo livello.

Siete pronti a raccogliere, gestire e monitorare le vostre richieste di marketing in un unico posto? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!