Creare un piano di marketing efficace: Passaggi, esempi e modelli

Avrete sentito dire: "Il nostro prodotto parla da solo, non abbiamo bisogno di marketing" Ma si sbagliano di grosso!

Il motivo è semplice: Il marketing porta direttamente e indirettamente il commerciale. È un potente motore di crescita.

Proprio per questo motivo, i leader aziendali dedicano molto tempo ed energia alla creazione e all'implementazione di strategie e piani di marketing. In questo post entriamo nel vivo della questione.

Che cos'è un piano di marketing?

Un piano di marketing è l'insieme delle attività che un'organizzazione intende intraprendere in un periodo specifico per raggiungere i propri oggetti. Alcune delle caratteristiche che definiscono un piano di marketing sono:

Deriva dalla strategia di marketing dell'azienda : Il piano è la parte attuabile della strategia

: Il piano è la parte attuabile della strategia Orientato agli obiettivi : I piani di marketing sono progettati per raggiungere obiettivi quali la generazione di lead, l'acquisizione di clienti, la consapevolezza del marchio, ecc.

: I piani di marketing sono progettati per raggiungere obiettivi quali la generazione di lead, l'acquisizione di clienti, la consapevolezza del marchio, ecc. Medio-lungo termine : Un piano di marketing è generalmente realizzato per un periodo di 12-18 mesi

: Un piano di marketing è generalmente realizzato per un periodo di 12-18 mesi Completo: Un piano di marketing include obiettivi, budget, canali, attività, campagne, risorse e altro ancora

Soprattutto, un piano di marketing funge da tabella di marcia per la creazione, l'esecuzione, il monitoraggio e la valutazione di tattiche e attività.

Tipi di piani di marketing

I piani di marketing possono essere di diversi tipi. Si possono fare piani di marketing per un marchio, un prodotto, un canale, una campagna specifica o un'offerta. Alcuni dei tipi più comuni di piani di marketing sono i seguenti.

1. Piano di marketing contenuto

Un piano di content marketing è il progetto che guida la creazione, la pubblicazione e la gestione dei contenuti per attrarre e coinvolgere il pubblico giusto. Un buon piano di marketing dei contenuti è:

creativo: Collaborazione con designer, videografi, animatori, esperti in materia, ecc. per creare contenuti differenzianti.

Multimediale: Combinare testi con immagini, infografiche, video, podcast e altro ancora!

Programmato: Un calendario dei contenuti per assicurarsi di pubblicarli e distribuirli regolarmente.

Destinati alla distribuzione: Con dettagli sulla piattaforma, la frequenza, lo stile e il calendario di distribuzione dei contenuti.

Metriche di content marketing

Alcune delle metriche comunemente utilizzate sono:

Lettori: Numero di visitatori di un contenuto

Coinvolgimento: Tempo trascorso a leggere un articolo o a guardare un video

Advocacy: N. di condivisioni o commenti

Conversione: Numero di registrazioni o sottoscrizioni dopo la lettura del contenuto

2. Piano di marketing sui social media

A differenza del contenuto, che è un bene, i social media sono un insieme di canali, come Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok. Un buon piano di marketing per i social media è:

specifico per i canali: Progettare i contenuti in modo da adattarli alla piattaforma. Ad istanza, testi concisi per Twitter e brevi video verticali per TikTok.

Centralità del cliente: Scegliere i canali giusti in base al target di riferimento.

Tattiche di coinvolgimento: Definire le azioni attese dal cliente, come like/commenti/click.

Metriche di marketing sui social media

Le metriche comunemente utilizzate sono:

Risposte o risposte ai post

Richieste di informazioni tramite modulo o messaggi privati diretti

Mi piace e condivisioni

Follower e rete di contatti

3. Piano di marketing per il lancio di un nuovo prodotto

Il lancio di un prodotto può cambiare le sorti dell'azienda. Per riuscirci, il piano di marketing per il lancio di un prodotto deve essere straordinario. Ecco cosa potrebbe comportare.

Cosa c'è di nuovo: Delineare il nuovo prodotto, la sua posizione e la sua differenziazione

Perché comprare: Includere un motivo forte per cui i clienti dovrebbero acquistare il prodotto ora

Come: Tattiche, come comunicati stampa, annunci sui giornali, campagne email, blitz sui social media, ecc.

Lavoro richiesto: Attività, canali, budget di marketing e risorse utilizzate per l'attività

Metriche

Le metriche di marketing per il lancio di un prodotto comunemente utilizzate sono:

Raggiungere: Numero di live stream o numero totale di impressioni

Buzz: numero di condivisioni, commenti, re-tweet e altri messaggi sociali sul lancio

Sentiment analysis: Rapporto tra messaggi positivi e negativi/neutri

4. Piano di marketing digitale

Un piano di marketing digitale completo comprende attività per:

Ottimizzazione dei motori di ricerca

Pubblicità sui motori di ricerca

Marketing dei contenuti

Marketing sui social media

Email marketing

Eventi virtuali e sponsorizzazioni

Un piano di marketing digitale serve al team come linea guida per espandere le proprie attività attraverso i canali. Inoltre, delinea anche:

Targeting: Gruppi specifici di persone in base a dati demografici, interessi e comportamenti

Personalizzazione: Messaggi studiati per essere più rilevanti per il pubblico di riferimento

Remarketing: Personalizzare e ritargettizzare i clienti in modo efficace

Interattività: Quiz interattivi, giochi, rompicapo, ecc. per coinvolgere i clienti

Adattabilità: Adattarsi alle tendenze del mercato, ai feedback dei consumatori o all'evoluzione del panorama digitale, pubblicando le nuove campagne in modo agile e incrementale

Metriche di marketing digitale

Alcune delle metriche più comunemente utilizzate sono:

Fatturato generato dai canali digitali

Leads generati dai canali digitali

Lead offline accelerati dai canali digitali

Portata di mercato sotto forma di portata dei social media, impressioni di ricerca o visite al sito web

5. Piano di marketing per la crescita

Nel mondo del SaaS, il growth marketing è un approccio full-funnel in cui i team si assumono la responsabilità del customer journey dall'acquisizione alla fidelizzazione, utilizzando approcci sperimentali e basati sui dati per ottimizzare le prestazioni e la scalabilità.

Un buon piano di growth marketing è caratterizzato dai seguenti elementi.

Approccio basato sui dati

Sperimentazione continua

Focus sull'intero ciclo di vita

Costruzione della comunità

Uso intelligente delle risorse

Per quanto vantaggioso, un piano di marketing non è facile da creare o implementare. Se fate parte di un team di marketing, ecco le barriere che potreste incontrare.

Barriere all'esito positivo dell'implementazione di un piano di marketing

Durante la creazione o l'implementazione di un piano di marketing, un milione di cose potrebbero andare storte. Nell'interesse del tempo, ne descriviamo qui una manciata.

In primo luogo, analizziamo i fattori esterni che ostacolano l'esito positivo dell'implementazione del piano di marketing.

Il mercato è cambiato: I mercati attraversano alti e bassi ogni pochi anni. Di recente, i mercati stanno rallentando e i personalizzati scelgono di spendere solo per le necessità. Anche ciò che si definisce una necessità potrebbe cambiare, se l'economia non migliora.

Un piano di marketing che non tenga conto di questi cambiamenti è destinato a fallire. Ad esempio, se la posizione di una borsa di lusso è quella di una dichiarazione di moda, non si otterrà molto successo. Se invece la posizionate come un investimento, probabilmente attirerete più attenzione.

I clienti sono cambiati: Questo può essere dovuto a un numero di situazioni diverse. I vostri clienti sono invecchiati e non indossano più le Crocs. Sono diventati più consapevoli e non preferiscono più le bevande gassate piene di zucchero. Hanno pagato il loro debito studentesco e possono permettersi una produttività più costosa. Nessun piano di marketing può indurli a comprare prodotti per i quali sono cresciuti.

La tecnologia è diventata avanzata: La tecnologia si evolve rapidamente e ogni giorno vengono lanciati nuovi prodotti. Se il vostro piano di marketing dipende da una tecnologia più vecchia, è destinato a essere inefficace.

La regolamentazione è in evoluzione: Nell'interesse del pubblico, le autorità di regolamentazione continuano a rafforzare la conformità. Ad istanza dell'industria del tabacco, le norme sulla pubblicità diventano sempre più severe. Se siete un'azienda produttrice di sigarette elettroniche con un piano dettagliato di marketing per gli adolescenti, un cambiamento nella regolamentazione metterà fine a tutto questo!

Non tutti gli ostacoli sono esterni. Infatti, la capacità di un'organizzazione di attuare una campagna positiva può essere ostacolata anche dalle sue stesse carenze. Ecco alcuni esempi.

La vostra organizzazione è resistente al cambiamento: La mentalità tradizionale e la resistenza al cambiamento limitano la flessibilità e la reattività necessarie per un'implementazione di esito positivo. Questo è particolarmente vero per le tattiche di marketing sperimentali come TikTok.

Dinamiche del team: Un piano di marketing positivo richiede che diversi team lavorino insieme. Ad istanza, una campagna che abbraccia ricerca, email marketing e social media ha bisogno che questi team interagiscano e si integrino a vicenda in tempo reale. In caso contrario, il piano di marketing potrebbe fallire.

Limiti delle risorse: La mancanza delle risorse necessarie può influire sui risultati del marketing. Potrebbe trattarsi della mancanza di un responsabile della campagna, di un budget per i social media o del giusto strumento di analisi.

Come superare queste sfide e creare un piano di marketing efficace? Scopriamolo.

Come creare un piano di marketing efficace

Un piano di marketing efficace dipende da un numero di fattori, come la ricerca, il budget, i canali e altro ancora. Per occuparsi di tutti questi fattori in modo efficace, è necessario un solido piano di marketing processo di piano di marketing e uno strumento potente di project management come ClickUp per i team di marketing .

Una volta preparate le basi, ecco come creare un piano di marketing efficace.

Passaggio 1: utilizzare le ricerche di mercato

Quando arrivate alla fase del piano di marketing, è probabile che l'organizzazione e i team di prodotto abbiano già condotto molte ricerche sul prodotto, sul traguardo, sui prezzi, ecc. Comprendete le conoscenze acquisite e utilizzatele nel vostro piano.

Utilizzate i dati demografici, gli interessi e i dati comportamentali dei potenziali clienti per creare messaggi mirati.

Esempio

Supponiamo che vendiate gelati a basso contenuto di grassi. È probabile che il vostro traguardo sia:

Demografia: 25-40 anni, urbano, classe media/alta. Utilizzate questa come segmentazione principale nelle vostre campagne pubblicitarie su Facebook/Instagram.

Interessi: Influencer legati alla salute e al fitness, marchi di athleisure, altri marchi di alimenti e bevande a basso contenuto di grassi, ecc. Restringete il vostro traguardo a coloro che hanno questi interessi.

Dati comportamentali: Probabile che pubblichino foto di cibo e attività fisica, che partecipino a maratone o che appartengano a gruppi di ciclismo/trekking. Concentratevi su questi comportamenti per raggiungere ulteriori traguardi. Se la vostra concorrenza si basa sul prezzo come elemento di differenziazione, fate dei test A/B su offerte e sconti. Documenti ClickUp è un ottimo strumento di collaborazione per documentare le chiavi di lettura delle ricerche di mercato che potrebbero essere utili per il vostro piano di marketing. È inoltre possibile utilizzare ClickUp AI per riepilogare le intuizioni e renderle più facilmente accessibili/utilizzabili.

piano di marketing con ClickUp Docs

Modelli ClickUp

Impostazione per un esito positivo con Il modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp . Utilizzate questo modello di piano di marketing per progettare le vostre campagne, monitorare lo stato di avanzamento, rispettare le scadenze, collaborare con il vostro team e raggiungere gli obiettivi in un unico luogo.

Se state pensando a lungo termine, provate a I modelli della roadmap di marketing di ClickUp , una serie di kit di strumenti pronti all'uso per definire e integrare gli obiettivi con le attività.

Se questo è troppo esaustivo per voi, ecco altri modelli di modelli di piani di marketing tra cui scegliere.

Passaggio 2: vedere cosa fanno i vostri concorrenti

Anche se ovviamente non copierete le loro campagne, dovete tenere gli occhi aperti se volete differenziarvi. Analizzate le campagne dei concorrenti come team e discutete su cosa è ottimo e cosa no.

È in questa fase che si fa un brainstorming di varie strategie di marketing e si sceglie quella giusta per voi.

Esempio

In qualità di produttore di gelati a basso contenuto di grassi, la concorrenza principale potrebbe essere rappresentata da altri produttori di gelati a basso contenuto di grassi. Tuttavia, sarà prudente pensare al problema che state risolvendo e alle altre soluzioni che i clienti stanno utilizzando. Per istanza, potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalla macedonia al tè verde.

Iniziate a stilare un elenco di tutti coloro che potrebbero essere concorrenti. Utilizzate Lavagne online di ClickUp per discutere e fare brainstorming con team remoti. Conducete analisi SWOT, tracciate i percorsi dei clienti, organizzate le idee e molto altro ancora.

Poi, restringete il campo ai vostri concorrenti diretti e indiretti. Studiate i loro lavori richiesti per identificare le lacune del mercato.

Brainstorming di piani di marketing con le Whiteboard di ClickUp

Modelli ClickUp

Per una ricerca approfondita, provate Il modello di analisi di mercato di ClickUp per valutare attentamente cinque tipi di concorrenti.

Diretti: hanno la vostra stessa produttività

Indiretto: i loro prodotti sono diversi da quelli che offrite, ma hanno come traguardo lo stesso mercato

Potenziali: Non sono presenti sul mercato in questo momento, ma potrebbero esserlo in futuro

Futuri: Sono concorrenti potenziali, ma è probabile che entrino nel mercato nell'immediato futuro

Sostitutivo: Offrono un'alternativa alla vostra produttività

Se avete bisogno di qualcosa di più semplice, provate il modello Modello di analisi SWOT del gestore della campagna ClickUp . Utilizzatelo per le campagne dei vostri principali concorrenti per avere un quadro chiaro di dove sono le lacune.

In questa fase, I modelli di go-to-market di ClickUp saranno eccezionalmente utili. Modello di strategia GTM di ClickUp : Per gli elenchi di attività nelle varie fasi del GTM, come la scoperta, l'analisi, la ricerca, il piano, l'implementazione e la reportistica. Modello di lavagna online per la strategia GTM di ClickUp : Per un modo visivo e interattivo di fare brainstorming e pianificare le attività di marketing

Passaggio 3: Impostazione degli obiettivi e dei traguardi di marketing

Prima di fare qualsiasi piano, cristallizzate i vostri oggetti di marketing.

RendeteliObiettivi SMART* Assicuratevi che gli obiettivi siano pubblicati in un luogo facilmente accessibile

Monitorare lo stato di avanzamento dei propri obiettivi Obiettivi di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a fare tutto questo e molto altro. Con ClickUp potete consolidare tutti i vostri obiettivi, suddividerli in traguardi, impostare sequenze di tempo, monitorare automaticamente lo stato e mantenere i vostri team motivati.

obiettivi di ClickUp e monitoraggio degli stati_

Esempio

Abbiamo discusso alcuni obiettivi possibili nella sezione sui tipi di piani di marketing. Applicateli ai vostri lavori richiesti. Come venditore di gelati a basso costo, i vostri obiettivi di marketing potrebbero essere:

Aumentare l'affluenza nei negozi del 20% mese su mese

Aumentare gli ordini online del 40% mese su mese

Generare 10.000 dollari di vendite grazie alla campagna sui social media del Labor Day (misurati come numero di coupon riscossi)

Aumentare il valore degli ordini dei clienti abituali del 25%

Modelli ClickUp

Che siate marketer solitari o facenti parte di un team più ampio, Il modello di impostazione degli obiettivi per i marketer di ClickUp vi aiuterà a mantenere la rotta e a raggiungere i vostri obiettivi di marketing.

Passaggio 4: progettare le campagne/progetti di marketing

Questo è il passaggio più importante del vostro piano di marketing, quello in cui mettete tutte le idee su carta (o su ClickUp, ovviamente).

Esempio

Un tipico piano di marketing prevede quanto segue.

Messaggio del marchio: L'equivalente di "Just Da fare" o "Il posto più felice della Terra"

Ripartizione della campagna: Messaggi e offerte che pubblicizzerete durante l'anno. Per i gelati a basso contenuto di grassi, potrebbe trattarsi di offerte domenicali, sconti per il 4 luglio, offerte natalizie, ecc.

Ripartizione per canale: Identificate innanzitutto tutti i canali a cui volete puntare e poi chiarite quale campagna è destinata a quale canale.

Per istanza, potreste lanciare una campagna su Instagram chiedendo ai clienti di regalare il 10% di sconto pubblicando il loro codice di riferimento personalizzato sulle Storie, che chiunque potrà utilizzare per 24 ore. Questo non funzionerà per Twitter, quindi è necessario un altro piano.

Budget: Assegnate un budget per ogni campagna e canale. Concentratevi sui canali che convertono meglio. Ottimizzate regolarmente.

Modelli di ClickUp

Di tutti i modelli di piani di marketing, Modello di gestione dei contenuti di ClickUp rimane popolare. Pianifica e crea contenuti su più canali: sito web, blog, social ed email.

Semplificate il flusso di lavoro end-to-end, dall'accettazione delle richieste alla pianificazione con i documenti, dal mantenimento di un calendario editoriale alla consegna dei contenuti.

Se cercate qualcosa di specifico per ogni canale, non c'è problema. Modelli di calendario dei contenuti gratuiti di ClickUp hanno tutto ciò che serve.

Passaggio 5: Impostazione del progetto di marketing

A piano di marketing di esito positivo ha bisogno di un modo solido per eseguirlo. Il project management di ClickUp per i team di marketing ha tutto ciò che serve.

Attività di ClickUp per la gestione granulare delle attività

Utilizzare Attività di ClickUp , sottoattività e cartelle per organizzare le attività. Assegnate gli utenti per ogni attività in modo contestuale. Per istanza, assegnate le attività sui social media al copywriter, al designer e al channel manager.

Utilizzate la vista Carico di lavoro e piano aggregato strategie per una migliore gestione delle risorse. Verificate se il progettista è sovraccarico di lavoro e riallocate parte del suo carico.

Utilizzare Moduli ClickUp per acquisire informazioni dagli stakeholder interni o esterni. Ad esempio, se il vostro negozio di Times Square ha un'idea unica, incoraggiateli a compilare un modulo e a terminare il lavoro.

Collegate le attività agli obiettivi e ai traguardi per monitorare automaticamente lo stato. Utilizzate il Visualizzazione del Calendario di ClickUp per programmare efficacemente le attività di marketing. Attivate la visualizzazione della Sequenza per vedere se ci sono sovrapposizioni o dipendenze.

sequenza di ClickUp per una migliore gestione del progetto

Passaggio 6: Collaborare in tempo reale

Un piano di marketing prevede centinaia di attività in corso contemporaneamente. La gestione di queste attività può diventare troppo caotica e troppo in fretta. Prevenite questo problema con le funzionalità di collaborazione in tempo reale di ClickUp.

Chattare con i colleghi, scambiare feedback sulle creazioni e inviare ping ai team in tempo reale per far sì che il marketing sia terminato come un orologio.

Esempi

È possibile collaborare con un numero di utenti per un intervallo di attività, quali:

Ordini ai fornitori di risorse di marketing, annunci, ecc.

Discutere feedback e miglioramenti sui progetti pubblicitari

Interagire con gli influencer dei social media, rispondendo ai loro commenti/domande

vista chattare con ClickUp

Modelli ClickUp

Affinché i risultati di marketing, come il design, il copy o le campagne siano efficaci, è necessario un brief chiaro. Ma non tutti sanno scrivere un buon brief. Per questo vi abbiamo portato un aiuto. I modelli di brief creativo di ClickUp permettono di scrivere in pochi minuti brief per un numero di casi d'uso, tra cui brief di prodotto, brief di contenuto SEO, brief di design, brief di campagna e altro ancora. Ognuno di questi è un modello di piano di marketing gratuito da scaricare, personalizzare e implementare in base alle proprie esigenze.

Passaggio 7: Implementazione e monitoraggio con le analisi

Non si può definire positiva una campagna se non si monitorano le prestazioni. Utilizzate ClickUp per monitorare le prestazioni.

Impostazione dei KPI: Gli indicatori di performance chiave (KPI), come i tassi di conversione, il traffico sul sito web, il coinvolgimento dei clienti e i dati commerciali, sono essenziali per misurare l'esito positivo di un piano di marketing. Scegliete quelli che sono rilevanti per voi.

Ascoltate il feedback: Raccogliete e analizzate il feedback dei clienti sulle vostre campagne di marketing. Questo può avvenire attraverso metodi attivi come sondaggi o focus group o passivi come l'ascolto dei social media.

Sperimentare: Il marketing basato sui dati dipende dalla sperimentazione di varie combinazioni di messaggi, design, canali, ecc. Continuate a provare più versioni della stessa cosa.

cruscotto di marketing di ClickUp

Modelli ClickUp

Se state sperimentando con le vostre campagne, ClickUp ha le basi giuste per voi.

Che si tratti di esperimenti semplici come CTA rosse o CTA blu o di qualcosa di più mirato come sconti o omaggi, monitorateli e seguiteli con Il modello di test A/B di ClickUp .

Pianificare come un professionista con ClickUp

L'importanza di un buon piano di marketing non può essere sopravvalutata. Ha un impatto sui ricavi, sulla redditività, sulle spese, sull'esperienza dei clienti, sulla capitalizzazione di mercato, sul valore degli azionisti e molto altro ancora.

Per garantire l'efficacia del vostro piano di marketing, avete bisogno di uno strumento versatile di project management come ClickUp.

Con ClickUp è possibile suddividere i progetti in attività/sottoattività gestibili, creare liste di controllo per mantenere gli standard di qualità, fissare obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento, personalizzare le visualizzazioni e pianificare con funzionalità drag-and-drop.

Integratevi senza problemi con il vostro stack di strumenti di marketing o utilizzate ClickUp come CRM nativo con potenti funzionalità/funzioni.

Rafforzate la vostra strategia di marketing. Provate gratis ClickUp oggi.

FAQ sui piani di marketing

1. Quali sono le 7 parti di un piano di marketing?

Il marketing mix delle quattro P è stato ampliato per adattarsi alle attività più complesse del mondo digitale. Le 7 P del marketing sono: prodotto, prezzo, luogo, promozione, persone, imballaggio e processo.

Il prodotto è ciò che si offre (compresi i servizi)

Il prezzo è il valore percepito di un prodotto, i dollari che i clienti sono disposti a pagare

Il luogo è il punto di distribuzione

Promozione è la comunicazione del prodotto

Persone: tutte le entità che i clienti incontrano nel loro percorso, compresi venditori, partner, rivenditori, ecc.

Il packaging si riferisce al design del marchio sul prodotto

Processo: i flussi di lavoro che contribuiscono all'esperienza del cliente

2. Quali sono i 7 passaggi del piano di marketing?

I sette passaggi del piano di marketing sono:

Utilizzare la ricerca di mercato

Conduzione di una ricerca sulla concorrenza

Impostazione degli obiettivi

Progettazione delle attività di marketing

Impostazione di progetti di marketing

Consentire la collaborazione

Monitoraggio delle prestazioni

3. Quali sono i 10 elementi essenziali di un piano di marketing?

Per essere completo ed efficace, un piano di marketing ha bisogno di alcuni elementi essenziali. Ecco i dieci principali.