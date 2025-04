Modelli di piani di marketing gratuiti per Word

Ammettiamolo: costruire un piano di marketing non è esattamente l'idea di divertimento di nessuno. È tedioso, ricco di dettagli, e consuma tempo che potreste impiegare per ottenere risultati.

Ecco i modelli di piani di marketing in Word, perfetti per i titolari di piccole aziende, gli esperti di marketing e gli studenti che vogliono evitare il dramma del formattare e passare direttamente alla pianificazione. 🏃

Abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti per Word per soddisfare le vostre esigenze più semplici. Ma poiché Word non è ideale per la collaborazione in tempo reale o per flussi di lavoro in evoluzione, abbiamo incluso anche i nostri migliori modelli gratis (e ricchi di funzionalità).

Ma prima, parliamo di ciò che rende un modello degno di nota.

Cosa rende un buon modello di piano di marketing per Word?

Un ottimo modello di marketing per Word vi mantiene organizzati, in linea con il monitoraggio e pronti a presentare le vostre strategie con sicurezza. Ecco cosa cercare:

Struttura e layout : Scegliete un modello con un layout pulito e logico che suddivida le sezioni chiave (come obiettivi, target e budget), rendendolo facile da compilare e da seguire

: Scegliete un modello con un layout pulito e logico che suddivida le sezioni chiave (come obiettivi, target e budget), rendendolo facile da compilare e da seguire Opzioni personalizzate : Scegliete un modello che sia abbastanza flessibile da adattarsi alle vostre esigenze, senza costringervi ad attenersi a sezioni o design rigidi

: Scegliete un modello che sia abbastanza flessibile da adattarsi alle vostre esigenze, senza costringervi ad attenersi a sezioni o design rigidi Sezioni azionabili : Selezionate un modello che includa aree per elementi chiari e perseguibili - obiettivi, sequenze, KPI e passaggi successivi - in modo da poter terminare le cose

: Selezionate un modello che includa aree per elementi chiari e perseguibili - obiettivi, sequenze, KPI e passaggi successivi - in modo da poter terminare le cose Design professionale: Optate per un modello con un design curato che presenti le vostre idee in modo professionale, rendendo più facile la condivisione con client, colleghi o stakeholder.

Suggerimento professionale: Quando si tratta di un modello creare la vostra roadmap di marketing per questo motivo, è necessario creare un modello di priorità che aiuti a suddividere le attività più grandi in attività secondarie più piccole. In questo modo il team si concentra e riduce il sovraccarico di lavoro.

Modelli di piani di marketing gratis per Word

I modelli di marketing per Word sono un punto di partenza semplice ed efficace per strutturare i vostri lavori richiesti. Esplorate queste risorse gratuite da scaricare.

1. Modello di piano di marketing in Word di CoSchedule

via CoSchedule Il Modello di piano di marketing in Word di CoSchedule offre un quadro di 18 pagine per la creazione di una strategia. Inizia con l'impostazione di un piano di marketing chiaro e attuabile obiettivi di marketing e KPI misurabili per monitorare lo stato.

Il modello vi guida anche nella definizione del vostro traguardo con personas dettagliate, assicurando che la vostra strategia sia centrata sul cliente. Include un'analisi situazionale per valutare le condizioni del mercato e i concorrenti, oltre a un'analisi SWOT per valutare i punti di forza e di debolezza.

Infine, delinea le iniziative e i canali di marketing con le responsabilità assegnate e fornisce una sezione di budget per garantire il controllo finanziario.

⚡️Best per: i responsabili del marketing digitale che cercano un quadro strutturato con obiettivi e KPI chiari

2. Modello di piano di marketing in Word di Stakeholdermap.com

via Stakeholdermap.com Il Modello di piano di marketing in Word di Stakeholdermap.com offre una struttura di 16 pagine per aiutarvi a sviluppare una strategia di marketing.

Inizia documentando i dettagli della vostra azienda, come le dichiarazioni di missione e visione, identificando il vostro mercato di riferimento ed evidenziando le vostre USP. Poi, vi guida attraverso un'analisi SWOT completa.

Il modello presenta anche le tattiche di marketing, dal monitoraggio dei prezzi alle attività di promozione, oltre a segnaposti per monitorare le prestazioni.

⚡️Best per: Team interfunzionali di piccole aziende che devono allinearsi sulle tattiche di marketing

3. Modello di piano di marketing con obiettivi strategici by Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Strategic-Obiettivi-Marketing-Plan-Template-by-Template.Net\_.png Modello di piano di marketing con obiettivi strategici di Template.Net /$$$img/

via Modello.Net Il Modello di piano di marketing con obiettivi strategici by Template.Net fornisce un quadro chiaro per definire gli aspetti fondamentali della vostra azienda, identificare il target di riferimento e sviluppare piani di marketing attuabili

Il modello include campi personalizzati per aree quali prezzi, strategie promozionali e coinvolgimento dei clienti, con segnaposti per il monitoraggio di performance e obiettivi finanziari.

Obiettivi per: Startup che definiscono obiettivi di marketing a breve-medio termine allineati alla crescita

4. Modello di piano di marketing per lo sviluppo del prodotto da Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Product-Development-Marketing-Plan-Template-by-Template.Net\_.png Modello di piano di marketing per lo sviluppo del prodotto da Template.Net /$$$img/

via Modello.Net Il Modello di piano di marketing per lo sviluppo del prodotto da Template.Net è un piano di marketing passo dopo passo per il lancio di nuovi prodotti, che pone l'accento sui lavori richiesti prima del lancio per costruire un'anticipazione. Il layout predefinito include spazio per annunci video, influencer marketing e altro ancora.

La strategia delinea anche le attività per una conferenza stampa e un evento di lancio per coinvolgere direttamente rivenditori e clienti. Assegna responsabilità chiare ai membri del team e fornisce una scomposizione del budget per garantire una corretta allocazione finanziaria.

⚡️Best per: Responsabili di prodotto che lanciano nuovi prodotti con strategie mirate di mercato e di posizione

5. Modello di piano d'azione di sensibilizzazione by Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Outreach-Action-Plan-Template-by-Template.Net\_.png Modello di piano d'azione per la sensibilizzazione di Template.Net /$$$img/

via Modello.NetModelli di piani d'azione sono essenziali per organizzare e eseguire programmi di sensibilizzazione, fornendo un quadro chiaro per impostare gli oggetti, definire le azioni e assegnare le responsabilità.

Il Modello di piano d'azione per la sensibilizzazione da Template.Net fa un ulteriore passo avanti, offrendo una struttura completa di linee temporali, risorse e monitoraggio dello stato di avanzamento. Questo modello assicura che ogni membro del team sia allineato, fornendo anche una traccia per monitorare l'esito positivo in ogni fase del processo.

⚡️Best per: Team orientati alla comunità che organizzano programmi o eventi educativi

6. Modello di piano di sprint per il marketing di Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Marketing-Sprint-Planning-Template-by-Template.Net\_.png Modello di piano di sprint per il marketing di Template.Net /$$$img/

via Modello.Net Il Modello di piano di sprint per il marketing di Template.Net è un pager personalizzato progettato per organizzare la creazione di piani di marketing iterativi.

Organizza le attività in fasi chiare, dalle attività di sprint alla verifica del backlog di sprint. Ogni attività ha dei titolari definiti e una scadenza generale. Il modello assicura che, alla fine dello sprint, tutte le iniziative di marketing contribuiscano a creare un piano di marketing attuabile.

⚡️Best per: Team agili che si concentrano su cicli di marketing rapidi e iterativi

7. Calendario per la pianificazione del marketing del ristorante Modello da Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Restaurant-Marketing-Planning-Calendar-Template-by-Template.Net\_.png Modello di calendario per la pianificazione del marketing del ristorante da Template.Net /$$$img/

via Modello.Net Il Calendario di pianificazione del marketing del ristorante Modello da Template.Net è uno strumento pratico per i ristoranti per organizzare le loro attività mensili e settimanali processi di piano marketing mensile e settimanale .

Il modello divide l'anno in oggetti di marketing, da temi stagionali a campagne di promozione. Include anche sezioni per il monitoraggio di attività come il social media marketing, gli eventi e la gestione del budget, per mantenere tutto in sincronizzazione con gli obiettivi aziendali.

È possibile designare persone o comitati responsabili di ogni attività, per garantire la responsabilità.

⚡️Best per: Ristoranti che coordinano le loro promozioni ed eventi stagionali

8. Modello di piano di marketing immobiliare da Template.Net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Real-Estate-Marketing-Plan-Template-by-Template.Net\_.png Modello di piano di marketing immobiliare da Template.Net /$$$img/

via Modello.Net Il Modello di piano di marketing immobiliare da Template.Net delinea le strategie chiave per la promozione di un progetto immobiliare commerciale.

Include l'impostazione degli obiettivi, la definizione del traguardo e il piano di marketing sui contenuti e sui social media. Il piano aiuta anche ad allineare i lavori richiesti dal marketing agli obiettivi chiave, come la presentazione del progetto e la valorizzazione delle competenze degli agenti.

Il piano d'azione elenca le attività specifiche, la sequenza e le responsabilità del team. La sezione dedicata al budget suddivide i costi tra le varie attività, offrendo una chiara tabella di marcia finanziaria.

⚡️Best per: Agenti immobiliari che si occupano di marketing immobiliare, case aperte e contatto con i client

Limiti dell'uso di Word per i modelli di piano marketing

I modelli di Word funzionano per i piani di marketing di base, ma mancano della flessibilità e delle funzionalità/funzioni dei piani avanzati strumenti software di gestione delle campagne . Ecco cosa potreste dover affrontare:

Svantaggi della collaborazione : Il lavoro di squadra diventa difficile, poiché più persone non possono modificare contemporaneamente senza rischiare la confusione delle versioni

: Il lavoro di squadra diventa difficile, poiché più persone non possono modificare contemporaneamente senza rischiare la confusione delle versioni Limitazione della personalizzazione : Siete bloccati con modelli goffi e modifiche manuali al design

: Siete bloccati con modelli goffi e modifiche manuali al design Nessun monitoraggio delle prestazioni : Word non dispone di metriche integrate o di funzionalità di monitoraggio dello stato di avanzamento delle campagne in corso

: Word non dispone di metriche integrate o di funzionalità di monitoraggio dello stato di avanzamento delle campagne in corso Vuoti di integrazione: Non è possibile sincronizzare il piano con il CRM o le piattaforme di marketing, rendendo più difficile la misurazione e l'adattamento in tempo reale

**Per superare i limiti di Microsoft Word nella visualizzazione dei dati, considerate la possibilità di utilizzarlo insieme a Excel o Fogli Google per le sezioni più pesanti (come budget, Sequenza e KPI).

Modelli alternativi di piano di marketing Strumenti software per il project management di marketing che non consentono al team di collaborare possono essere (soprattutto) limitanti. Ecco ClickUp.

ClickUp è una app per il lavoro che porta struttura e chiarezza ai vostri flussi di lavoro.

È dotata di automazione avanzata e di uno strumento IA per accelerare la creazione di contenuti: brief, email, testi per l'ottimizzazione sui motori di ricerca e molto altro. Le soluzioni di project management di ClickUp per il marketing forniscono una suite completa per gestire tutti gli aspetti delle vostre campagne di marketing, come ad esempio Documenti di ClickUp per lo sviluppo della strategia aziendale, calendari per organizzare le sequenze temporali e integrazioni senza problemi per la sincronizzazione con altri strumenti di marketing.

La piattaforma offre anche Lavagne online e Correzione di bozze soluzioni per le revisioni e i brainstorming del team, oltre a aggiornamenti in tempo reale attraverso molteplici visualizzazioni e dashboard per mantenere tutti allineati e in linea con il monitoraggio.

Organizzate le attività in elenchi e tenete traccia delle dipendenze con le soluzioni di Marketing Project Management di ClickUp

**I marketer che utilizzano uno strumento di project management completo sono 4% più probabilità di successo rispetto a chi si affida a informazioni frammentate e sparse nei vari sistemi.

Date un'occhiata ai nostri modelli di marketing gratis per iniziare al meglio le vostre campagne.

1. Modello di piano di marketing ClickUp

Il Modello di piano di marketing ClickUp è perfetto per i principianti che vogliono organizzare gli oggetti di marketing e monitorare lo stato.

Iniziate definendo gli obiettivi nella vista Elenco Obiettivi e suddivideteli in risultati chiave o attività secondarie. La barra dello stato di avanzamento si aggiorna automaticamente man mano che si completano le attività.

È inoltre possibile monitorare le attività secondarie nella vista 'Risultati chiave' e visualizzare lo stato nella Bacheca dei progressi C'è anche una visualizzazione 'Sequenza' che aiuta a gestire gli OKR di marketing, con la flessibilità di regolare i programmi dei progetti secondo le necessità.

⚡️Best per: Teams di marketing che cercano un piano di marketing strutturato, che definisca gli oggetti e le tattiche in un unico punto

2. Modello di piano d'azione di marketing ClickUp

Il Modello di piano d'azione per il marketing di ClickUp è una pagina wiki facile per i principianti per dare il via alla vostra strategia di marketing.

Include una comoda tabella con campi personalizzati per gli obiettivi, opzioni a discesa con codice colore per il tagging degli assegnatari e file (per eventuali allegati rilevanti). C'è anche una lista di controllo per le attività secondarie per rimanere in carreggiata, e la barra della percentuale di completamento vi mantiene motivati.

È possibile accelerare ulteriormente questo piano d'azione con la rete neurale IA di ClickUp Brain . Ricevere suggerimenti per migliorare il piano, generare attività secondarie o persino trovare attività simili per rendere più fluido il processo.

⚡️Best per: Team di marketing che desiderano documentare le azioni di passaggio, dall'ideazione della campagna all'esecuzione

3. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Il Modello di piano di marketing strategico di ClickUp vi aiuta ad allineare il vostro marketing mix dagli obiettivi generali alle attività specifiche.

Impostato a livello di cartella, il modello include una sottocartella OKR, in cui gli OKR sono raggruppati per livello di stato, canale di pubblicazione e trimestre di traguardo in un elenco Tutti gli OKR. È possibile assegnare ulteriori priorità agli oggetti nell'elenco 'Key Results by Quarter'.

Poi, nella cartella 'Piano di marketing', è possibile mappare il budget e la spesa per ogni attività secondaria nella vista Elenco delle attività pianificate per OKR. È inoltre possibile assegnare attività e impostare priorità.

Se siete più amanti dell'apprendimento visivo, date un'occhiata a questo vlog sull'impostazione del modello di piano di marketing strategico!

E con ClickUp Chattare il team può allinearsi istantaneamente all'interno dell'area di lavoro unificata di ClickUp, senza bisogno di email o di passare da una piattaforma all'altra.

📮ClickUp Insight: Oltre 60% del tempo di un team viene speso per cercare il contesto, le informazioni e gli elementi d'azione.

Secondo una ricerca di ClickUp i team perdono ore preziose per passare da uno strumento all'altro. per evitare di interrompere la comunicazione, integrate la messaggistica nei vostri flussi di lavoro con una piattaforma centralizzata che unisca project management, collaborazione e comunicazione. Provare ClickUp , l'app per il lavoro.

⚡️Best per: I gestori del team che desiderano monitorare gli obiettivi aziendali a lungo termine e le tattiche di marketing chiave

4. Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp

Il Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp è un layout adatto ai principianti che semplifica la gestione del flusso di lavoro dei contenuti con sei visualizzazioni strutturate.

Iniziate con la vista Elenco Contenuti per ordinare le attività in base al mese di pubblicazione, cancellando una chiara tabella di marcia. Quindi, seguite lo stato di avanzamento attraverso il pannello "Status", raggruppando le attività in categorie come "In approvazione" o "Completata".

La scheda "Pipeline " aiuta a gestire la vostra database dei contenuti utilizzando un sistema drag-and-drop per aggiornamenti rapidi. Per quanto riguarda le tempistiche, utilizzate le visualizzazioni 'Sequenza' e 'Sequenza di reparto' per visualizzare le pianificazioni per tipo di contenuto o per team.

Infine, concludete con il 'Calendario delle date di scadenza', che segnala le attività scadute, in ritardo e non programmate per facilitarne il monitoraggio.

$$$a per: Teams che cercano di creare e monitorare una roadmap di strategie di contenuto

5. Modello di piano dei contenuti di ClickUp

Il Modello per il piano dei contenuti di ClickUp rende l'esecuzione dei contenuti semplice e coinvolgente anche per i principianti.

Le attività nell'elenco 'Piano dei contenuti' sono raggruppate per urgenza - alta, media o bassa - e corredate di dettagli come le azioni intraprese, il tipo di contenuto (come infografiche o video), il target di riferimento, le parole chiave, e lo **stato di approvazione

La Bacheca delle approvazioni monitora in modo efficiente le approvazioni, mentre il Calendario dei contenuti offre un layout visivo delle attività, codificato in base ai codici dei pilastri dei contenuti, come i contenuti generati dagli utenti o le serie settimanali.

⚡️Best per: I responsabili del contenuto organizzano e pianificano i calendari editoriali per varie piattaforme

6. Modello di piano di marketing per eventi ClickUp

Il Modello di piano di marketing per eventi ClickUp è un'opzione adatta ai principianti per pianificare e monitorare senza problemi gli eventi.

Iniziate a delineare le attività dell'evento nella vista Elenco 'Marketing Tasks', aggiungendo dettagli come teams-in-charge e copie di ricevute per il budget. Passate poi alla visualizzazione 'Phase Bacheca' per visualizzare le attività come schede Kanban raggruppate per fase (come pianificazione, valutazione e attuazione).

C'è anche una 'Sequenza degli eventi' che offre una chiara visualizzazione della durata delle attività, mentre il 'Calendario degli eventi' traccia le attività su un calendario, consentendo di riprogrammare e regolare rapidamente le scadenze, se necessario.

⚡️Best per: Pianificatori di eventi che desiderano coordinare i lavori richiesti, la logistica e le sequenze di eventi

7. Modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp

Strategie di promozione efficaci aumentano il segnale per il vostro marchio e il Modello di piano commerciale e di marketing di ClickUp semplifica il processo.

Il layout inizia con un elenco di attività, in cui le attività sono raggruppate per tipo di marketing (come nazionale, locale o PR). È possibile taggare il campaign team, assegnare sales and marketing leads e persino impostare le date di fine delle vendite.

Poi, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento nella scheda 'Marketing Pipeline', raggruppata per fasi (come ricerca, piano e sviluppo). Inoltre, è possibile utilizzare la vista Tabella Obiettivi per valutare i risultati effettivi delle vendite e delle campagne.

⚡️Best per: Team commerciali e di marketing che cercano di allineare le loro strategie per incrementare la generazione di ricavi

8. Modello di piano per la campagna di marketing ClickUp

Il Modello di piano per la campagna di marketing di ClickUp è perfetto per gli utenti di livello intermedio che cercano analisi e organizzazione più approfondite per le campagne. Questo modello generale di lista di controllo delle campagne di marketing è impostato a livello di cartella.

Nella sottocartella 'Campaign Analytics' c'è un elenco 'Costs' che raggruppa i costi specifici delle attività per rete/fonte di pubblicazione. La funzionalità/funzione comprende metriche come CPC (costo per clic), CPM (costo per chilometro) e il CPA (costo per azione), basato sulla formula.

Inoltre, c'è un elenco 'Conversion Metrics' che monitora metriche come clicks, conversioni e impressioni da parte della rete. È anche possibile contrassegnare il tipo di pubblico (come tecnologia, produttività o spettro completo).

Poi, nella sottocartella Campagne, è possibile monitorare i collegamenti in tempo reale, i tassi di conversione e lo stato di ogni campagna attraverso tre visualizzazioni organizzate.

$$$a per: i gestori di campagne che cercano un'analisi competitiva delle loro campagne di marketing

9. Modello di piano di marketing sui social media di ClickUp

Il Modello di piano di social media marketing di ClickUp è una pagina wiki di facile utilizzo progettata per documentare in modo chiaro le strategie di social media.

Presenta un layout tabellare con campi per bilancio di marketing, spese, fatture e persino note e tag per i responsabili. Le fasi - pianificazione, implementazione e valutazione - sono selezionabili tramite un elenco a discesa e c'è una barra di completamento per monitorare lo stato di avanzamento.

Una tabella separata gestisce una lista di controllo delle attività secondarie calendario dei contenuti progettato per i social media per aumentare l'efficienza del piano.

⚡️Best per: I social media manager che desiderano strutturare i contenuti e monitorare l'engagement

10. Modello di calendario marketing ClickUp

Creare un piano per un progetto di marketing è un processo che si svolge in passaggi e la Modello di calendario di marketing ClickUp rende tutto più semplice per i principianti.

Potete iniziare ad elencare le attività nella vista 'Progetti di marketing', raggruppate per stato, con campi personalizzati come gli ultimi commenti per una rapida collaborazione. Passate poi alla 'Sequenza dei progetti' per una visualizzazione chiara e organizzata per reparti, completata da scadenze regolabili.

La visualizzazione 'Calendario' consente di programmare le attività senza sforzo, mentre la scheda 'Processo di marketing' mostra lo stato di avanzamento delle fasi del progetto. Infine, è possibile monitorare le spese con la 'Tabella del budget' e tenere sotto controllo le proprie finanze.

⚡️Best per: Team di marketing che desiderano pianificare, programmare e monitorare visivamente le campagne e le scadenze chiave

11. Modello di Brief per campagna di marketing ClickUp

Il Modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp semplifica la gestione delle campagne di marketing con un layout wiki adatto ai principianti.

Include sezioni per i dettagli del cliente per garantire l'allineamento del marchio e una tabella 'Panoramica della campagna' per definire temi, oggetti e descrizioni.

La segmentazione del pubblico e gli approfondimenti comportamentali aiutano a definire le diverse personas del vostro mercato di riferimento, mentre una sezione "Budget proposto " aiuta a documentare le finanze.

È inoltre possibile monitorare le attività cardine sotto la voce Date significative e delineare i prodotti da consegnare nella tabella Materiale di marketing. Inoltre, è possibile aggiungere qualsiasi materiale di riferimento di campagne passate per garantire la coerenza del marchio.

$$$a per: Gli esperti di marketing che desiderano delineare rapidamente gli obiettivi e le tattiche di una campagna per allineare le parti interessate

I modelli di Word sono ottimi per gestire le attività più semplici, ma non sono in grado di gestire il lavoro pesante quando i progetti di marketing crescono.

È qui che ClickUp può passare in aiuto. 🤝

Scegliete tra un layout in stile wiki per organizzare le informazioni, un pannello Kanban per il monitoraggio delle attività, un grafico Gantt per visualizzare le sequenze temporali e altro ancora. Con ClickUp, anche la collaborazione è facile grazie agli aggiornamenti in tempo reale.

La piattaforma si integra con il vostro stack tecnologico di marketing: pensate a Google Drive, Figma e HubSpot. Inoltre, è possibile utilizzare l'assistente IA integrato per automatizzare la creazione di report o seguire le attività.

E il tocco finale? Questi modelli sono completamente gratis! Iscrivetevi gratis su ClickUp e iniziate a monitorare rapidamente l'ideazione e l'esecuzione delle vostre campagne.