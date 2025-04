Modelli gratuiti di SurveyMonkey per la raccolta dei dati

Le aziende che utilizzano il potere dei dati sono 23 volte più propense ad essere leader nell'acquisizione di clienti e 19 volte più probabilità di rimanere redditizie.

Tuttavia, i dati sono potenti solo se si riesce a raccoglierli in modo efficace.

Che siate un marketer alla ricerca di informazioni sui consumatori, un titolare d'azienda che valuta la soddisfazione dei clienti o un ricercatore che raccoglie feedback, l'esito positivo del vostro progetto dipende da una cosa: la qualità del sondaggio.

E creare il sondaggio perfetto non deve necessariamente richiedere molto tempo. Puoi usare i modelli gratis di SurveyMonkey: la tua scorciatoia per sondaggi più veloci, più intelligenti e di maggiore impatto.

In questo articolo vi mostreremo come utilizzare i modelli gratuiti di SurveyMonkey e come scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. Esploreremo anche alcune ottime alternative da ClickUp .

Cosa rende un buon modello di sondaggio?

La creazione di un sondaggio che fornisca risultati significativi e perseguibili inizia con un modello ben progettato. Un modello di sondaggio efficace semplifica il processo di raccolta dei dati e garantisce che il feedback ricevuto sia in linea con i vostri obiettivi.

Ecco cosa cercare in un modello di sondaggio efficace:

Struttura cancellata e concisa: Le domande sono dirette e coerenti con gli oggetti del sondaggio. Dovrebbero eliminare l'ambiguità per migliorare l'accuratezza delle risposte

Le domande sono dirette e coerenti con gli oggetti del sondaggio. Dovrebbero eliminare l'ambiguità per migliorare l'accuratezza delle risposte Personalizzabilità: Un buon modello si adatta al pubblico e alle esigenze del vostro traguardo

Un buon modello si adatta al pubblico e alle esigenze del vostro traguardo Varietà dei tipi di domande: Dovrebbe includere opzioni a scelta multipla, scale Likert e aperte, per consentire di catturare un intervallo più ampio di feedback

Dovrebbe includere opzioni a scelta multipla, scale Likert e aperte, per consentire di catturare un intervallo più ampio di feedback Flusso logico: Dovreste essere in grado di aggiungere domande in ordine in base alogica di condizione per evitare confusione e ridurre l'abbandono del sondaggio

Dovreste essere in grado di aggiungere domande in ordine in base alogica di condizione per evitare confusione e ridurre l'abbandono del sondaggio Ottimizzato per ottenere tassi di risposta elevati: si tratta di un aspetto delicato, ma la lunghezza del sondaggio deve bilanciare brevità e profondità. Deve coinvolgere i partecipanti senza sopraffarli

👀 Da fare? Per lanciare progetti di sondaggio dall'esito positivo, dovreste puntare almeno a una media di tasso di valutazione del 44,1% .

Modelli di sondaggio Monkey

SurveyMonkey offre modelli personalizzati per soddisfare le vostre esigenze di sondaggio, sia che si tratti di coinvolgere i clienti, di raccogliere il feedback dei dipendenti o di condurre ricerche sugli utenti .

Ecco 10 panoramiche dettagliate per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per i vostri obiettivi:

1. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di SurveyMonkey

via SondaggioMonkey Se siete decisi a migliorare le vostre relazioni con i clienti, il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di SurveyMonkey è il vostro punto di partenza. Cattura la percezione che i clienti hanno della vostra produttività, dei vostri servizi e del vostro marchio.

Il sondaggio copre metriche essenziali come la qualità del prodotto, la reattività del servizio clienti, il valore del denaro e la soddisfazione complessiva. Le analisi integrate aiutano a monitorare le tendenze, a confrontare le risposte nel tempo e a calcolare indicatori critici come il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT).

ideale per: Le aziende di tutte le dimensioni che vogliono migliorare la soddisfazione dei clienti, la qualità dei prodotti e l'esperienza complessiva dei clienti

2. Modello di punteggio netto di promozione (NPS) di SurveyMonkey

via SondaggioMonkey Volete misurare la fedeltà dei clienti? Il modello NPS di SurveyMonkey offre un buon quadro per misurare la probabilità che i clienti raccomandino la vostra azienda ad altri.

Inizia con una domanda fondamentale: "Quanto è probabile che raccomandi la nostra azienda/prodotto/servizio a un amico o a un collega?" Le domande successive vanno oltre, aiutandovi a scoprire le ragioni alla base delle loro valutazioni.

Questo modello classifica gli intervistati in promotori, passivi e detrattori, permettendovi di capire chiaramente chi sono i campioni del vostro marchio e dove è necessario migliorare. Grazie al punteggio automatizzato e agli approfondimenti in tempo reale, potete identificare i modelli e confrontare il vostro NPS con le medie del settore.

ideale per: Le aziende che vogliono misurare la fedeltà dei clienti, identificare i sostenitori del marchio e scoprire le aree di miglioramento

3. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di SurveyMonkey

via SondaggioMonkey I vostri dipendenti sono la vostra risorsa più preziosa e capire le loro esigenze è fondamentale per il vostro esito positivo. Il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di SurveyMonkey misura il coinvolgimento valutando la soddisfazione sul posto di lavoro, la collaborazione nel team, le opportunità di crescita professionale e la consapevolezza dei valori aziendali.

Ad esempio, rivela cosa spinge il vostro team e dove potrebbe essere necessario apportare dei cambiamenti. Una funzionalità/funzione chiave è la garanzia di anonimato, che incoraggia un feedback onesto e fa sentire i dipendenti ascoltati.

Il modello include anche strumenti di benchmarking per confrontare i punteggi di coinvolgimento con gli standard del settore. Grazie a queste informazioni, è possibile implementare strategie per migliorare il morale, aumentare la produttività e ridurre il turnover.

ideale per: Le organizzazioni che vogliono migliorare il morale dei dipendenti, aumentare la produttività e ridurre il turnover comprendendo le esigenze e la soddisfazione dei dipendenti

4. Modello di sondaggio sul servizio di ricerca di mercato di SurveyMonkey

via SondaggioMonkey il modello di sondaggio del servizio di ricerca di mercato di SurveyMonkey scopre informazioni chiave sul vostro mercato di riferimento, come le informazioni demografiche, le abitudini di acquisto, le preferenze sui prodotti e la conoscenza del marchio.

Le funzionalità/funzione avanzate, come la logica di salto, rendono l'esperienza del sondaggio più rilevante per i rispondenti, adattando il flusso del sondaggio alle loro esigenze domande di scoperta del cliente in base alle loro risposte. Il modello include anche strumenti di segmentazione per analizzare facilmente le tendenze all'interno di gruppi specifici per età, posizione o abitudini di spesa.

ideale per: Le aziende che desiderano ottenere informazioni sul proprio traguardo, comprendere le preferenze dei clienti e prendere decisioni basate sui dati

5. Modello di sondaggio di feedback post-evento di SurveyMonkey

via SondaggioMonkey Dopo aver organizzato un workshop o una formazione, volete sapere cosa ha funzionato e cosa no. Il modello di sondaggio sul feedback dopo l'evento di SurveyMonkey raccoglie i feedback dei partecipanti che riguardano la qualità del contenuto, le prestazioni dei relatori, la sede e la logistica.

Questo modello si distingue per il mix di domande strutturate e aperte. I partecipanti possono valutare aspetti specifici dell'evento e condividere intuizioni e suggerimenti dettagliati.

Gli strumenti di reportistica in tempo reale consentono di individuare rapidamente modelli e aree di miglioramento. Il modello garantisce la possibilità di soddisfare e superare le aspettative dei partecipanti negli eventi futuri. ideale per: Gli organizzatori di eventi che vogliono misurare l'efficacia dei loro eventi, raccogliere feedback dai partecipanti e migliorare gli eventi futuri

Pro Tip: Utilizzare gli strumenti di sentiment analysis per individuare le tendenze nelle risposte in testo aperto. Possono evidenziare rapidamente le aree da migliorare o gli aspetti che i partecipanti hanno particolarmente apprezzato!

Limiti dell'utilizzo di SurveyMonkey

Sebbene SurveyMonkey sia uno strumento potente per la creazione di sondaggi, presenta alcuni limiti che potrebbero impedirgli di rispondere a tutte le vostre esigenze.

Eccone alcune:

Limiti del livello gratuito: Il livello gratuito ha un limite di 10 domande per sondaggio e solo le prime 40 risposte sono incluse. Per accedere al resto è necessario pagare

Il livello gratuito ha un limite di 10 domande per sondaggio e solo le prime 40 risposte sono incluse. Per accedere al resto è necessario pagare Collaborazione: Le funzionalità/funzione di collaborazione sono disponibili solo con una versione premium a pagamento

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono disponibili solo con una versione premium a pagamento Costi: Funzionalità aggiuntive come la rimozione del marchio "powered by...", analisi dettagliate e ramo logico richiedono piani a pagamento

Funzionalità aggiuntive come la rimozione del marchio "powered by...", analisi dettagliate e ramo logico richiedono piani a pagamento Limiti di risposta: I piani Enterprise hanno limiti di risposta annuali e le risposte non utilizzate non vengono trasferite. Il superamento del limite comporta un costo aggiuntivo per risposta

I piani Enterprise hanno limiti di risposta annuali e le risposte non utilizzate non vengono trasferite. Il superamento del limite comporta un costo aggiuntivo per risposta Logica di salto: È possibile saltare in avanti solo in base alle risposte a una domanda

È possibile saltare in avanti solo in base alle risposte a una domanda Randomizzazione delle domande: Non è possibile personalizzare la randomizzazione selezionando gli elementi che si desidera randomizzare

Non è possibile personalizzare la randomizzazione selezionando gli elementi che si desidera randomizzare Struttura delle domande: È possibile aggiungere solo l'opzione "Altro (specificare)" come ultimo elemento dell'elenco. Questo non sembra corretto se si ha anche l'opzione "Non so" o "Nessuno di questi" (che dovrebbe essere l'ultima).

È possibile aggiungere solo l'opzione "Altro (specificare)" come ultimo elemento dell'elenco. Questo non sembra corretto se si ha anche l'opzione "Non so" o "Nessuno di questi" (che dovrebbe essere l'ultima). **Non è possibile aggiungere il nome del mittente all'invito al sondaggio

La curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate: Mentre i sondaggi di base sono facili da impostare, l'utilizzo di funzionalità/funzione come la logica di salto, le integrazioni e le analisi richiede un'esperienza precedente o del tempo per impararle

Modelli alternativi di SurveyMonkey ClickUp , una piattaforma leader nella gestione del lavoro, offre una serie di modelli di sondaggio che sono un'ottima soluzione

alternativa a SurveyMonkey .

Questi modelli consentono un'analisi approfondita e una facile integrazione con gli strumenti di project management.

Il cuore di questa funzione è costituito da Visualizzazione del modulo ClickUp , un potente strumento di strumento di feedback personalizzato che colma il divario tra la raccolta dei dati e il project management.

Trasformate il modo in cui i vostri team raccolgono, gestiscono e agiscono sui dati dei sondaggi con ClickUp Forms

Le funzionalità/funzioni chiave di ClickUp Modulo View sono:

**Creare moduli personalizzati con vari tipi di domande come elenchi a discesa, caselle di controllo e campi di testo

Integrazione perfetta: Trasformazione automatica degli invii di moduli in attività, aggiornamenti o elementi di azione all'interno di ClickUp

Trasformazione automatica degli invii di moduli in attività, aggiornamenti o elementi di azione all'interno di ClickUp **Collaborazione in tempo reale: i membri del team possono visualizzare, discutere e agire insieme sulle risposte ai sondaggi

Gestione centralizzata dei dati: Memorizzazione e organizzazione delle risposte ai sondaggi all'interno di ClickUp per un facile accesso e per un'efficace gestione dei datianalisi del sondaggio Opzioni di condivisione efficienti: Condividete i moduli tramite collegamenti, email o incorporateli nei siti web per ottenere la massima portata

Memorizzazione e organizzazione delle risposte ai sondaggi all'interno di ClickUp per un facile accesso e per un'efficace gestione dei datianalisi del sondaggio Strumenti di analisi completi: Utilizzate le funzionalità di reportistica di ClickUp per estrarre informazioni utili dalle risposte

Ho usato ClickUp per organizzare e gestire eventi e progetti grandi e piccoli nel mio lavoro. Ho trovato particolarmente utili le funzioni di calendario, di dipendenza e di sondaggio. È il miglior software di project management che abbia mai usato"

Heath Hayden, coordinatore dello sviluppo professionale presso il Tacoma Community College

Volete risultati simili? Diamo un'occhiata più da vicino a cinque modelli di sondaggio di ClickUp.

1. Modello per i risultati del sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Modello dei risultati del sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Il Modello dei risultati del sondaggio sul prodotto ClickUp consente di raccogliere i feedback dei clienti su funzionalità, usabilità e soddisfazione, fornendo una chiara visualizzazione di ciò che funziona e di ciò che deve essere migliorato.

Il modello è completamente personalizzabile e vi permette di adattare le domande alle specificità del vostro prodotto, assicurandovi di ottenere le risposte più pertinenti. Una volta che i feedback iniziano ad arrivare, le robuste funzionalità di reportistica del modello organizzano automaticamente i dati, evidenziando tendenze e sentimenti che potrebbero essere passati inosservati.

Inoltre, questo modello si integra direttamente con Attività di ClickUp ciò significa che una volta identificati i problemi o i suggerimenti, è possibile assegnarli ai membri del team interessati per una rapida risoluzione.

Questa stretta integrazione riduce la necessità di una comunicazione continua e fa di ClickUp la soluzione perfetta software per la creazione di moduli .

✨ Ideale per: Gestori del team che cercano di raccogliere il feedback dei clienti, identificare le aree di miglioramento e stabilire le priorità di sviluppo del prodotto

2. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un must per i team delle risorse umane e i gestori del team che vogliono capire cosa pensano realmente i dipendenti in merito alla soddisfazione, ai livelli di coinvolgimento e al morale generale del posto di lavoro.

Include domande incentrate sulla soddisfazione lavorativa, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sullo sviluppo dei dipendenti, facilitando la personalizzazione del sondaggio feedback dei dipendenti sondaggio in base alle esigenze specifiche della vostra forza lavoro.

È possibile analizzare i risultati di domande del sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti attraverso gli strumenti di analisi integrati in ClickUp per visualizzare e individuare le aree che richiedono attenzione.

ideale per: Teams e gestori del team HR che cercano di misurare la soddisfazione dei dipendenti, identificare i problemi di coinvolgimento e implementare strategie per migliorare la cultura dell'ambiente di lavoro

3. Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

La raccolta di informazioni sul sondaggio è solo il primo passaggio. La vera sfida consiste nel trasformare queste intuizioni in miglioramenti attuabili. Il Modello di piano d'azione per i risultati del sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp colma questo divario, consentendo al team di affrontare sistematicamente i feedback, dare priorità alle aree chiave e promuovere l'impegno sul posto di lavoro attraverso:

Creazione di attività azionabili : Suddivisione dei dati del sondaggio in attività specifiche volte a migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro

: Suddivisione dei dati del sondaggio in attività specifiche volte a migliorare il coinvolgimento sul posto di lavoro Categorizzazione dei feedback : Organizzare i feedback in categorie come comunicazione, leadership e crescita personale per una maggiore chiarezza e priorità

: Organizzare i feedback in categorie come comunicazione, leadership e crescita personale per una maggiore chiarezza e priorità Monitoraggio del tempo : Monitoraggio dello stato in tempo reale per mantenere il team in sincronizzazione con gli obiettivi di miglioramento dell'impegno

: Monitoraggio dello stato in tempo reale per mantenere il team in sincronizzazione con gli obiettivi di miglioramento dell'impegno Rapporti visivi sullo stato di avanzamento: Ottenere informazioni attraverso reportistiche che mostrano i progressi delle iniziative di coinvolgimento

ideale per: Teams che desiderano trasformare i dati dei sondaggi in piani attuabili, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare l'engagement

4. Modello di risultato del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Modello dei risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Avete appena lanciato un nuovo prodotto e siete ansiosi di sapere cosa ne pensano i clienti. Sono soddisfatti della sua qualità? La consegna è avvenuta senza problemi? Come si comporta il team del supporto clienti?

Il Modello dei risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp vi aiuta a capire meglio i vostri clienti raccogliendo feedback sulla vostra produttività o sui vostri servizi. Questo modello di questionario offre un modo dettagliato per valutare le esperienze dei clienti e misurare la loro soddisfazione attraverso vari punti di contatto con:

sezioni pre-costruite per coprire punti di contatto cruciali come la qualità del prodotto, la velocità di consegna e il supporto clienti

per coprire punti di contatto cruciali come la qualità del prodotto, la velocità di consegna e il supporto clienti Rapporti visivi di facile comprensione che organizzano automaticamente le risposte in riepiloghi/riassunti chiari e visivi

che organizzano automaticamente le risposte in riepiloghi/riassunti chiari e visivi Integrazione con il project management per collegare i feedback direttamente alle attività e alle priorità di ClickUp

ideale per: Le aziende che vogliono misurare la soddisfazione dei clienti, identificare i punti critici e migliorare l'esperienza dei clienti

💡 Pro Tip: Collegate i feedback direttamente alle attività di ClickUp in modo da poter dare priorità alle modifiche che riguardano direttamente i problemi dei clienti, garantendo una risposta più rapida e mirata ai feedback.

5. Modello di modulo ClickUp

Modello di modulo ClickUp

Il Modello di modulo ClickUp semplifica il piano degli eventi e la raccolta dei dati per la formazione, i seminari e altro ancora. Utilizzate campi personalizzati come "Compleanno", "Indirizzo di fatturazione" o "Numero di contatto" per raccogliere informazioni precise.

Il modello offre diverse visualizzazioni: la visualizzazione Modulo di registrazione per acquisire le risposte, la visualizzazione Fasi per monitorare lo stato e la visualizzazione Riepilogo/riassunto per una visione d'insieme. È possibile automatizzare le promemoria via email, organizzare gli invii e analizzare i dati, il tutto in un'unica piattaforma.

Perfetto per creare moduli di registrazione professionali e dettagliati per raccogliere informazioni dai partecipanti all'evento.

ideale per: Gli organizzatori di eventi e i team che hanno bisogno di raccogliere informazioni sulle iscrizioni, monitorare gli RSVP e gestire la logistica dell'evento

6. Modello di modulo di feedback ClickUp

Modello di modulo di feedback ClickUp

E se il feedback di cui avete bisogno per elevare la vostra azienda potesse essere raccolto in pochi minuti, analizzato all'istante e utilizzato per apportare cambiamenti d'impatto? Con strumenti come il Modulo di feedback di ClickUp questo diventerà una realtà.

Questo modello di modulo di feedback completamente personalizzabile, creato su misura per aiutare le aziende a raccogliere informazioni specifiche, consente di valutare la qualità del servizio, misurare la soddisfazione e raccogliere suggerimenti per il miglioramento.

L'organizzazione del feedback in categorie attivabili e l'automazione dei follower assicurano che nessuna risposta venga trascurata.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Campi personalizzati: Includere campi come le valutazioni dei provider, i suggerimenti per il miglioramento e le raccomandazioni generali per garantire un feedback completo

Includere campi come le valutazioni dei provider, i suggerimenti per il miglioramento e le raccomandazioni generali per garantire un feedback completo Visualizzazioni multiple: Ottenere approfondimenti unici utilizzando visualizzazioni come valutazioni del servizio, feedback dettagliati e raccomandazioni generali per valutare efficacemente le risposte dei client

multiple: Ottenere approfondimenti unici utilizzando visualizzazioni come valutazioni del servizio, feedback dettagliati e raccomandazioni generali per valutare efficacemente le risposte dei client Automazioni : Impostazione di promemoria e follower automatici per garantire l'invio tempestivo dei feedback senza interventi manuali

: Impostazione di promemoria e follower automatici per garantire l'invio tempestivo dei feedback senza interventi manuali Analisi dei dati: Utilizzare le dashboard di ClickUp per identificare le tendenze e le aree chiave per il miglioramento, assicurando che il feedback porti a risultati significativi

ideale per: Le aziende e i team che desiderano raccogliere feedback dettagliati da client, clienti o dipendenti e utilizzarli per apportare miglioramenti

Rendere la raccolta dei dati facile con ClickUp

Questi modelli gratuiti di SurveyMonkey rendono la creazione di sondaggi professionali più semplice che mai. Sia che si tratti di raccogliere il feedback dei clienti, di condurre ricerche di mercato o di eseguire valutazioni interne al team, questi modelli offrono un vantaggio, facendo risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Ma SurveyMonkey è un'ottima soluzione, ma non è l'unica.

Se state cercando una piattaforma all-in-one che combini la creazione di sondaggi con la gestione del progetto e la collaborazione del team, ClickUp è la vostra risposta.

Provatela e trovate il modello più adatto alle vostre esigenze. La vostra prossima grande intuizione è a portata di clic. Iscrivetevi gratis adesso !