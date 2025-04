Le campagne disorganizzate e il costante multitasking impediscono al team di marketing di raggiungere gli obiettivi di fatturato? 55.2% degli utenti di Internet di età superiore ai 16 anni acquista qualcosa online ogni settimana. I modelli di calendario di marketing in Excel possono aiutarvi a organizzare la vostra pipeline senza sforzo per garantire la massima trazione.

Con questi modelli è possibile organizzare gli obiettivi, pianificare le campagne e gestire le scadenze per una settimana, un mese o addirittura un anno.

Quindi, che siate a capo di un'agenzia di marketing o che vi occupiate di di marketing per la vostra piccola azienda è il momento migliore per raggiungere i vostri obiettivi di marketing con questi modelli facili da usare.

Preparatevi a creare contenuti che risuonino con il vostro pubblico con questi modelli di calendario di marketing gratis per Excel.

Cosa rende un buon modello di calendario di marketing?

La chiave per un esito positivo calendario di marketing è la capacità di tenere traccia delle campagne di marketing durante il piano. Quando si sceglie il modello migliore, ecco cosa tenere a mente:

Dettagli della campagna: I modelli che includono sezioni per gli obiettivi, il pubblico, il budget, i canali e le scadenze vi aiuteranno a dare una visione d'insieme della campagnavisualizzare a volo d'uccello la vostra roadmap di marketing Aiuti visivi: Modelli con attività completate da codici a colori possono aiutarvi a individuare facilmente ciò che è ad alta priorità, ciò che è in arrivo e ciò che è completato

I modelli che includono sezioni per gli obiettivi, il pubblico, il budget, i canali e le scadenze vi aiuteranno a dare una visione d'insieme della campagnavisualizzare a volo d'uccello la vostra roadmap di marketing Flessibilità e collaborazione: Un buon calendario dovrebbe consentire una facile collaborazione e personalizzazione, permettendovi di apportare facilmente modifiche in tempo reale alle attività del vostro team programmi di marketing Facilità d'uso: I modelli devono semplificare il piano, non complicarlo. Se state lottando con colonne infinite e layout complicati, è ora di cambiare

Un buon calendario dovrebbe consentire una facile collaborazione e personalizzazione, permettendovi di apportare facilmente modifiche in tempo reale alle attività del vostro team programmi di marketing

Modelli di calendario di marketing

Un buon modello di calendario deve essere flessibile, consentendovi di personalizzarlo in base al vostro flusso di lavoro. Di seguito sono riportati alcuni ottimi modelli di calendario di marketing gratuiti:

1. Modello di calendario dei contenuti in Excel di Vertex42

via Vertex42.com Il Modello di Calendario dei contenuti in Excel di Vertex42 consiste in un calendario annuale con 12 calendari mensili separati.

La personalizzazione è facile: è possibile unire le celle per campagne più estese e modificare i temi per adattarli al proprio marchio.

È l'ideale per pianificare le iniziative di marketing con largo anticipo, soprattutto per supportare altre attività di promozione come il piano degli eventi . Potete anche aggiungere un po' di divertimento con gli adesivi del calendario digitale!

ideale per: Professionisti del marketing, coordinatori di eventi e organizzazioni che pianificano contenuti annuali

2. Modello di calendario di marketing in Excel di ProjectManager

via Responsabile del progetto Il Modello di calendario di marketing in Excel di ProjectManager visualizza più progetti e offre un dashboard in tempo reale, consentendo di monitorare facilmente lo stato delle campagne.

Questo modello è completamente personalizzabile, quindi potete aggiungere colonne o campi in base alle esigenze del vostro team. Potete anche aggiungere il vostro logo per dare un tocco personalizzato e unico al vostro marchio!

Utilizzando il modello di calendario di marketing di ProjectManager, potete facilmente organizzare la vostra campagna di marketing attraverso i mesi, con ogni mese visibile come scheda individuale.

ideale per: Team di marketing che desiderano assegnare le responsabilità e monitorare lo stato in modo efficiente

3. Modello di calendario dei contenuti del podcast di Coefficient

via Coefficient.io Se si lavora con i podcast, l'opzione Modello di Calendario dei contenuti dei podcast di Coefficient vi terrà in carreggiata con promemoria automatizzati per ogni fase: registrazione, modifica e pubblicazione.

È possibile personalizzare le biografie degli ospiti, i titoli degli episodi e le note speciali e modificare ogni campo per adattarlo alle esigenze specifiche del podcast.

Questo modello si integra perfettamente con Google Calendar e altri strumenti simili per unificare i flussi di lavoro.

ideale per: Podcaster e agenzie che gestiscono il marketing dei podcast end-to-end

4. Calendario dei contenuti di YouTube modello di Coefficient

via Coefficienteent.io Questo gratis Modello di calendario dei contenuti di YouTube di Coefficient aiuta a pianificare e programmare facilmente i contenuti di YouTube, monitorando ogni dettaglio, dall'argomento al calendario di pubblicazione.

Potete mappare le idee di contenuto per ogni video, pianificare le date di caricamento per mantenere un programma di pubblicazione coerente e persino monitorare i like, i commenti e le condivisioni dei vostri video!

ideale per: YouTube e gestori di marchi che hanno bisogno di una strategia di posting coerente

5. Calendario mensile dei contenuti modello di Coefficient

via Coefficienteient.io Utilizzo di una modello di piano di marketing pianificare le vostre attività con un mese di anticipo può darvi un vantaggio cruciale.

Questo Modello di Calendario mensile dei contenuti per Coefficient panoramica del vostro piano di marketing per l'intero mese, completata da tipi di contenuti, assegnazioni di autori e titolari e suddivisioni giornaliere.

Utilizzate questo modello per ricevere notifiche regolari sui contenuti in arrivo. Questo modello di calendario mensile di marketing manterrà il team allineato e la strategia forte per tutto il mese.

ideale per: Autori e marketer che pianificano strategie mensili con più contenuti da distribuire

Consiglio: Esaminate i tre mesi successivi all'inizio di ogni trimestre per individuare eventuali sovrapposizioni di campagne, festività e tendenze stagionali da inserire nei vostri contenuti.

6. Modello di programma di marketing in Excel di Ganttpro

via Ganttpro Questo Modello di programma di marketing in Excel di Ganttpro è altamente personalizzabile e ideale per piani di progetti di marketing complessi tra i vari progetti.

Questo modello dettagliato consente di iniziare a lavorare sui progetti immediatamente. Offre funzioni semplici di personalizzazione, collaborazione e navigazione.

ideale per: Gestori del marketing, team di progetto e agenzie che desiderano realizzare campagne senza intoppi

7. Calendario della piattaforma dei social media di Microsoft365

via Microsoft.com Questo Calendario della piattaforma di social media di Microsoft365 consente di pianificare e gestire la pubblicazione dei contenuti sui social media senza alcuno sforzo.

Gestite facilmente i contenuti dei social media con scadenze in codice colore e aggiungete animazioni o video per rendere il calendario visivamente accattivante.

Si tratta di un modello facilmente accessibile e pronto per l'uso per graficare i vostri contenuti sui social media calendario dei contenuti su più piattaforme di social media.

ideale per: Freelance e piccole agenzie che gestiscono più piattaforme

8. Modello di calendario di marketing semplice Excel da Template.net

via Modello.net Pianificate e programmate le idee per i contenuti della campagna con questo semplice strumento, completamente personalizzabile Modello di calendario di marketing semplice in Excel di Template.net che può essere utilizzato anche come calendario per i social media o per l'email marketing

È disponibile in vari formati, compresi quelli supportati da Word, Google Documenti, Excel, Fogli Google, Apple Pages o Apple Numbers, o anche in PDF.

ideale per: Piccole aziende e liberi professionisti che desiderano organizzare il materiale di marketing

Limiti dell'uso di Excel per la creazione di calendari di marketing

Excel è uno strumento molto usato, ma ha dei limiti:

Aggiornamenti manuali: Gli errori richiedono una correzione manuale, che può richiedere molto tempo

Gli errori richiedono una correzione manuale, che può richiedere molto tempo Nessuna integrazione: Excel non supporta l'integrazione con strumenti di marketing per i social media, le email o le analisi

Excel non supporta l'integrazione con strumenti di marketing per i social media, le email o le analisi Problemi di collaborazione: La collaborazione in tempo reale può essere problematica rispetto asoftware di calendario professionale per il marketingsoprattutto se più membri del team lavorano contemporaneamente sullo stesso calendario

La collaborazione in tempo reale può essere problematica rispetto asoftware di calendario professionale per il marketingsoprattutto se più membri del team lavorano contemporaneamente sullo stesso calendario Mancanza di notifiche: Excel non è in grado di inviare notifiche in tempo reale, il che potrebbe portare al mancato rispetto delle scadenze

Modelli alternativi di calendario di marketing

Se trovate Excel ingombrante o vi trovate di fronte ad alcuni dei limiti sopra citati, ClickUp offre ottime alternative. Ecco alcuni modelli di calendario di marketing di ClickUp che potete utilizzare:

1. Il modello di calendario di marketing di ClickUp

Organizza tutti i progetti di marketing in un unico posto. Il Modello di calendario di marketing di ClickUp semplifica il monitoraggio di lanci, scadenze e attività del team.

Scarica questo modello

Presenta funzionalità/funzione come automazione, visualizzazioni personalizzate e avvisi di dipendenza.

Ecco cosa rende potente questo modello:

Stati personalizzati: Traccia lo stato di ogni attività con stati come "Necessita di attenzione", "In corso di revisione" e "Completato", assicurando che il team rimanga allineato e che le attività si muovano senza problemi attraverso la pipeline

Traccia lo stato di ogni attività con stati come "Necessita di attenzione", "In corso di revisione" e "Completato", assicurando che il team rimanga allineato e che le attività si muovano senza problemi attraverso la pipeline Viste personalizzate: Accesso a sei diverse viste, come la "Vista Tabella Budget" per monitorare le spese e la "Vista Elenco Processi Marketing" per suddividere progetti complessi in passaggi gestibili

Accesso a sei diverse viste, come la "Vista Tabella Budget" per monitorare le spese e la "Vista Elenco Processi Marketing" per suddividere progetti complessi in passaggi gestibili Funzionalità avanzate: Utilizza gli avvisi di dipendenza per identificare le relazioni tra le attività, integra le email per una comunicazione continua e applica tag di priorità per evidenziare le attività critiche, assicurando che non ci siano scadenze mancate

Utilizza gli avvisi di dipendenza per identificare le relazioni tra le attività, integra le email per una comunicazione continua e applica tag di priorità per evidenziare le attività critiche, assicurando che non ci siano scadenze mancate Collaborazione in tempo reale: Lasciare feedback, assegnare attività e condividere aggiornamenti senza sforzo all'interno della piattaforma, migliorando la collaborazione e l'efficienza del team

Ideale per: Professionisti di agenzie e imprenditori solitari che gestiscono più campagne

2. Il modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

Gestite, pianificate ed eseguite le vostre campagne di marketing con il modello di livello intermedio di ClickUp Modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp che permette ai progetti di funzionare senza intoppi.

Scarica questo modello

Che stiate gestendo una campagna di marketing a lungo termine o un progetto a breve termine, ecco un paio di motivi per cui questo modello è perfetto per voi:

Con 11 attributi personalizzati come "Contenuto finale", "Bozza", "Riferimento", "Approvazione" e "Team assegnato", potete assicurarvi che tutte le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili

Il modello offre sette viste distinte, tra cui la "Vista Elenco Campagna Lancio Prodotto", la "Vista Elenco Budget Tracker" e la "Vista Calendario", per avere una visione completa delle vostre campagne

ideale per: Agenzie creative e startup alla ricerca di un modo strutturato per gestire le campagne

3. Il modello per i media sociali ClickUp

Gestite i post sui social media organizzandoli per tema, canale e date di pubblicazione con il template Modello per i social media di ClickUp .

Scaricare questo modello

Ecco come massimizzare il potenziale di questo modello:

Ottimizzare i flussi di lavoro con l'IA e il monitoraggio del tempo: Sfruttare gli strumenti di IA e le funzionalità di monitoraggio di ClickUp AI per affinare i processi e rispettare le scadenze in modo efficiente

Sfruttare gli strumenti di IA e le funzionalità di monitoraggio di ClickUp AI per affinare i processi e rispettare le scadenze in modo efficiente Organizzare i contenuti in modo strategico: Categorizzare i post per tema, canale e hashtag e cancellare le date di pubblicazione per monitorare e migliorare efficacemente la strategia dei contenuti

Categorizzare i post per tema, canale e hashtag e cancellare le date di pubblicazione per monitorare e migliorare efficacemente la strategia dei contenuti Utilizzare più viste per la pianificazione: Passare da una vista all'altra, come la vista Calendario per la pianificazione e la vista Post sui social media per il monitoraggio dettagliato, per pianificare in modo più intelligente

Passare da una vista all'altra, come la vista Calendario per la pianificazione e la vista Post sui social media per il monitoraggio dettagliato, per pianificare in modo più intelligente Semplificare la gestione con strumenti integrati: Impiegarestrumenti per il flusso di lavoro del marketing come il monitoraggio del tempo, i commenti e le analisi integrate per semplificare la gestione dei social media

Se gestite uno o più account sui social media, questo modello è stato progettato per rendere il vostro flusso di lavoro sui social media più efficiente e organizzato.

ideale per: Freelance e agenzie di marketing che gestiscono più campagne

4. Il modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp

Gestite l'intera strategia dei contenuti con il calendario editoriale di ClickUp Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp .

Scarica questo modello

Questo modello rende la gestione del marketing dei contenuti più facile che mai. Ecco cosa vi offre:

Aggiungete attributi dettagliati come Copywriter, Approver e Graphics Designer per catturare dettagli specifici per ogni contenuto

Tracciare le scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e ottimizzare la produttività per mantenere la strategia dei contenuti in linea con i tempi

Accedere al calendario editoriale attraverso quattro configurazioni: "Guida introduttiva", "Bacheca degli stati di avanzamento", "Calendario editoriale" e "Piano dei contenuti", che offrono flessibilità nella gestione della strategia dei contenuti

Utilizzate stati, campi e visualizzazioni personalizzati progettati per la generazione di contenuti, dotandovi degli strumenti per creare, pianificare e monitorare una strategia di contenuti di successo.

ideale per: Gestori di contenuti e blogger che vogliono mantenere ben organizzati i loro lavori richiesti dal marketing

5. Il modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp

Il Modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp è ideale per gli editor che devono gestire la programmazione dei contenuti per siti web e blog.

Scarica questo modello

Questo modello consente di:

Passare senza sforzo dalle viste Elenco, Calendario o Bacheca per visualizzare il piano editoriale nel modo più adatto al vostro flusso di lavoro

Aggiungere specifiche come le scadenze, il tipo di contenuto, il pubblico di traguardo e i canali di promozione per creare un'istantanea completa di ogni articolo in un colpo d'occhio

Assegnate attività, stabilite priorità e lasciate commenti direttamente all'interno del modello, assicurando che il vostro team rimanga allineato e informato

Redigete i vostri blog e rivedeteli prima di pubblicarli, utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento in ogni fase della creazione dei contenuti

ideale per: Gli editor di blog e i gestori di campagne che hanno bisogno di strumenti di pianificazione efficienti

6. Il modello di Calendario per la pubblicazione di ClickUp

Monitorate tutti i vostri post sui social media e gli orari del blog con il modello Modello di calendario dei post di ClickUp .

Scarica questo modello

Assegnate attività, aggiungete scadenze e collaborate senza problemi con il vostro team.

Ecco come utilizzare efficacemente le funzionalità/funzione di questo modello:

Tracciare il percorso dei contenuti con stati come "Scrittura dei contenuti", "Progettazione" e "Approvazione", assicurando chiarezza sullo stato di ogni attività

Accedere alle informazioni attraverso varie visualizzazioni, come "Tipo di contenuto" e "Calendario", per trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno

Acquisire dettagli chiave come le date di pubblicazione, le piattaforme (ad esempio, Instagram, LinkedIn) e i tipi di contenuto (blog, post sui social, video), rendendo più facile ordinare e filtrare il calendario dei contenuti

Assegnare attività, lasciare feedback e taggare i compagni di squadra direttamente all'interno del calendario, garantendo una comunicazione fluida e approvazioni più rapide

ideale per: Piccoli team e autori di contenuti che si tengono al passo con i programmi di pubblicazione

7. Modello di calendario editoriale per il blog ClickUp

Il Modello di calendario editoriale del blog ClickUp aiuta i blogger a essere coerenti con la loro strategia di contenuti.

Scarica questo modello

I vantaggi chiave di questo modello di calendario editoriale per blog sono i seguenti:

Stati personalizzati: Monitorate lo stato di avanzamento di ogni post del blog con stati come "Completato", "In corso" e "Da fare", assicurando chiarezza in ogni fase

Monitorate lo stato di avanzamento di ogni post del blog con stati come "Completato", "In corso" e "Da fare", assicurando chiarezza in ogni fase Visualizzazione multipla: Accesso al calendario editoriale attraverso diverse configurazioni, tra cui "Guida introduttiva", "Biblioteca del blog", "Fase del blog" e "Calendario del blog", per una maggiore flessibilità nella visualizzazione e nella gestione del contenuto

Accesso al calendario editoriale attraverso diverse configurazioni, tra cui "Guida introduttiva", "Biblioteca del blog", "Fase del blog" e "Calendario del blog", per una maggiore flessibilità nella visualizzazione e nella gestione del contenuto Allineamento con gli obiettivi dei contenuti: Il modello assicura che i post siano tempestivi, pertinenti e allineati con gli obiettivi dei contenuti, facilitando una strategia di contenuti coesiva

ideale per: Blogger freelance e titolari di piccole aziende che hanno bisogno di un calendario dei contenuti organizzato

$$$aPro Tip: Create una visualizzazione della pipeline dei contenuti impostando stati personalizzati come "Ideazione", "Stesura della bozza", "Stesura del contenuto", "Modifica", "Pronto per la pubblicazione" e "Pubblicato" per avere una panoramica della fase di completamento di ogni post del blog. Sentitevi liberi di aggiungere i vostri stati, se necessario!

8. Il modello di Calendario dei contenuti di ClickUp

Allineate la vostra intera strategia di marketing con il modello completamente personalizzabile di Modello di calendario dei contenuti di ClickUp .

Scarica questo modello

Con questo modello potete pianificare, organizzare, gestire e sincronizzare con precisione la vostra pipeline di contenuti. Con esso è possibile:

Categorizzare i contenuti per tipo, traguardo o fase del ciclo di vita dell'acquirente per garantire un approccio strutturato e strategico

Utilizzare funzionalità/funzione come l'assegnazione di attività, commenti e allegati per facilitare la comunicazione e il lavoro di squadra

Acquisite i dettagli essenziali per ogni contenuto con sette campi personalizzati: settimana, pilastro del contenuto, file correlati, valore, approvazione del client, data di pubblicazione e note

Adattate questo modello completamente personalizzabile in vari formati, come un calendario per l'email marketing o un calendario per il social media marketing, per soddisfare le vostre esigenze specifiche

ideale per: i team di marketing digitale che pianificano campagne complete

Raggiungi gli obiettivi aziendali in poco tempo con i modelli di Calendario Marketing di ClickUp

Oggi, potreste scarabocchiare le idee per le campagne su un tovagliolo o codificare per colore le attività in un foglio di calcolo. Ma quando le vostre ambizioni di marketing crescono, vorrete un modo migliore per raggiungere gli obiettivi aziendali. È qui che entrano in gioco gli strumenti giusti.

I modelli di calendario di marketing possono aiutarvi a padroneggiare l'arte dell'organizzazione delle campagne. I modelli di calendario di marketing di ClickUp forniscono la struttura, la chiarezza e l'adattabilità di cui la vostra azienda in crescita ha bisogno. Registratevi per un account gratuito su ClickUp e scoprite come può trasformare il vostro flusso di lavoro. Le vostre campagne, la vostra sanità mentale e i vostri obiettivi aziendali vi ringrazieranno!