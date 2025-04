Modelli di analisi della concorrenza gratis per Documenti Google

_Conosci il tuo nemico e conosci te stesso, e potrai combattere cento battaglie senza disastri

Sun Tzu

L'analisi competitiva non è una novità: l'antico stratega cinese Sun Tzu ne ha delineato l'essenza ne L'arte della guerra. I suoi consigli sulla comprensione dei vostri punti di forza e delle vulnerabilità dei vostri concorrenti riecheggiano ancora nelle moderne pratiche aziendali.

L'analisi della concorrenza può essere cruciale per l'esito positivo dell'azienda, ma con così tanti dati da elaborare, non è certo facile.

Supponiamo che stiate facendo un brainstorming per il lancio del vostro prossimo prodotto, ma la montagna di dati sui concorrenti vi sembra impossibile da analizzare. Da che cosa sono fatti meglio? Quali lacune potete sfruttare? 74% dei leader aziendali riconosce la necessità di migliorare le informazioni di mercato, ma molti fanno ancora fatica a stare al passo.

Immaginate ora di aprire un modello di analisi della concorrenza ben organizzato su Google Documenti, dove tutto, dalle tendenze di mercato ai punti di forza dei concorrenti, è ben visibile. Il processo diventa più chiaro, più veloce e più efficace.

In questo blog post, presenteremo una serie di modelli gratis di analisi della concorrenza modelli gratuiti di analisi della concorrenza per Google Documenti. Questi modelli sono stati progettati per risparmiare tempo e affinare la vostra strategia competitiva, sia che siate agli inizi sia che stiate perfezionando il vostro approccio.

Cosa rende un buon modello di analisi competitiva?

Un modello di analisi competitiva ben fatto aiuta le aziende a organizzare le informazioni essenziali e a semplificare il processo di ricerca. Invece di costringervi a classificare, organizzare e trovare manualmente la strada tra un'infinità di dati, un buon modello suddivide le informazioni chiave sui concorrenti in categorie chiare e digeribili. Questa struttura permette ai team di confrontare e agire rapidamente sulle informazioni strategiche che possono guidare le decisioni.

Ecco cosa rende efficace un modello di analisi della concorrenza:

Struttura chiara: Suddivide i punti di forza, i punti di debolezza, i prezzi e la posizione in un modo facile da seguire

Suddivide i punti di forza, i punti di debolezza, i prezzi e la posizione in un modo facile da seguire Personalizzabilità: Si adatta al vostro settore, ai vostri concorrenti e alle vostre esigenze specifiche senza problemi

Si adatta al vostro settore, ai vostri concorrenti e alle vostre esigenze specifiche senza problemi Approfondimenti attuabili : Vi aiuta a individuare le tendenze emergenti e le lacune su cui potete agire immediatamente

: Vi aiuta a individuare le tendenze emergenti e le lacune su cui potete agire immediatamente Visualizzazioni comparative: Consente di confrontare i concorrenti uno accanto all'altro, in modo da poter individuare facilmente il vostro vantaggio

Consente di confrontare i concorrenti uno accanto all'altro, in modo da poter individuare facilmente il vostro vantaggio Organizzazione dei dati: Consente di tenere tutto in un unico posto, in modo da non dover cercare informazioni

Consente di tenere tutto in un unico posto, in modo da non dover cercare informazioni Semplicità d'uso: Semplice da usare, senza bisogno di formazione aggiuntiva o di strumenti complicati

Pro Tip: Non concentratevi solo sui concorrenti diretti in un'analisi della concorrenza. Tenete d'occhio anche i concorrenti indiretti che stanno sconvolgendo il vostro settore con prodotti o servizi innovativi.

Modelli di analisi competitiva gratis per Documenti Google

Ora che sapete cosa rende un buon modello di analisi competitiva per i documenti Google, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori modelli gratuiti di ricerca della concorrenza disponibili.

Ognuno di questi modelli offre un punto di vista unico sull'analisi della concorrenza, con funzionalità/funzioni specifiche che rispondono a diverse esigenze aziendali, da panoramiche di alto livello a approfondimenti basati sui dati.

1. Documento Google per l'analisi della concorrenza di HubSpot

Modello di analisi della concorrenza su Google Documenti: Modelli di analisi della concorrenza Documenti Google

via HubSpot Provate il modello di analisi competitiva di HubSpot Google Documenti se avete bisogno di una struttura approfondita ma facile da usare e di una panoramica di alto livello senza immergervi troppo nei dati,

Questo modello di analisi SWOT comprende sezioni per i profili dettagliati dei concorrenti, un confronto dei prodotti o servizi chiave e una sezione per analizzare i punti di forza e di debolezza di ciascun concorrente.

Include anche una sezione dedicata alle opportunità, in cui è possibile annotare le lacune del mercato a cui la vostra azienda può puntare.

Il design chiaro e organizzato di questo modello lo rende particolarmente utile. In questo modo il team può inserire rapidamente indicatori chiave della concorrenza come le strategie di prezzo, i metodi di distribuzione, la soddisfazione dei clienti e la presenza online.

ideale per:**Le aziende che cercano una panoramica rapida e di alto livello della posizione di mercato, dell'offerta di prodotti e delle strategie dei concorrenti

Scarica questo modello

Fatto divertente: Il concetto di benchmarking è nato da una panca letterale! In epoca medievale, i calzolai segnavano costantemente un banco per misurare le dimensioni delle scarpe. Oggi il benchmarking aiuta le aziende a misurare le proprie prestazioni rispetto ai leader del settore.

2. Modello di analisi competitiva da Template.net

Modello di analisi competitiva: Modelli di analisi della concorrenza Documenti Google

via Modello.net Il Modello di analisi competitiva da Template.net è stato creato per le aziende che hanno bisogno di analizzare i concorrenti in modo più granulare per monitorare la loro evoluzione nel tempo. Include una ripartizione approfondita delle strategie aziendali dei concorrenti, delle strutture di condivisione dei prezzi, delle quote di mercato e delle tattiche di marketing.

Ci sono sezioni specifiche per l'analisi dei prezzi, delle proposte di valore, dei punti di forza e di debolezza dei concorrenti, che aiutano l'azienda a individuare i punti in cui può superare la concorrenza.

Grazie ai confronti diretti, è possibile vedere facilmente la propria posizione rispetto ai concorrenti per quanto riguarda l'offerta di prodotti, la base di clienti e la portata geografica. Il suo design personalizzabile consente di adattarlo alle esigenze specifiche del vostro settore, che si tratti di commercio al dettaglio, tecnologia o servizi.

ideale per: Agenzie e aziende di servizi che hanno bisogno di valutare i benchmark competitivi all'interno di settori creativi, digitali o orientati al cliente

3. Modello di analisi competitiva dell'agenzia da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-267-545x1400.png Modello di analisi competitiva dell'agenzia: Modelli di analisi della concorrenza Documenti Google /$$$img/

via Modello.net Realizzato per le agenzie, il Modello di analisi competitiva per agenzie di Template.net è un modello dettagliato e specifico per il settore che si concentra sui benchmark della concorrenza nell'ambito dei servizi creativi e digitali.

Consente alla vostra agenzia di analizzare i concorrenti in base a diverse aree chiave: servizi offerti (ad esempio, web design, gestione dei social media), Gestione SEO , portfolio clienti, modelli di prezzo e posizione sul mercato).

Questo modello include sezioni per la valutazione delle strategie di fidelizzazione dei clienti e per la comprensione delle pratiche di assistenza clienti dei concorrenti. Questi aspetti sono fondamentali per l'agenzia per mantenere relazioni a lungo termine con i clienti. La sezione dell'analisi SWOT è particolarmente dettagliata e invita l'agenzia a valutare le opportunità e le minacce all'interno della propria nicchia di mercato.

La flessibilità del modello consente di personalizzarlo per diversi tipi di agenzie: digitali, di pubbliche relazioni o di design. ideale per: Le aziende che si affacciano su nuovi mercati o che perfezionano la loro strategia, che cercano uno sguardo approfondito sulle dinamiche di mercato e un'analisi competitiva accurata

4. Modello di analisi del mercato competitivo da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-268.png Modello di analisi del mercato competitivo /$$$img/

via Modello.net Il Modello di analisi del mercato competitivo di Template.net è la soluzione giusta per la vostra azienda se volete capire la sua posizione all'interno di un panorama di mercato più ampio.

A differenza di altri modelli che si concentrano principalmente sui concorrenti diretti, questo va oltre, includendo sezioni per i concorrenti indiretti, i potenziali disgregatori e le tendenze del mercato. Il modello vi guida nell'analisi delle forze di mercato, delle esigenze dei clienti e delle strategie dei concorrenti in vari segmenti di mercato.

Include una specifica sezione "Forze competitive" che utilizza il modello delle cinque forze di Porter per l'analisi del settore l'analisi del potere dei fornitori e degli acquirenti, la minaccia di sostituzione e la minaccia di nuovi operatori. Ciò lo rende uno strumento prezioso se si vuole affinare la strategia di mercato della propria organizzazione o prepararsi a entrare in un nuovo mercato.

ideale per: Le startup o le aziende con risorse limitate che hanno bisogno di approfondimenti pratici da modelli facili da usare e personalizzabili senza essere impantanati da inutili complessità

🧠 Fatto divertente: Amazon è una potenza di analisi della concorrenza, che testa costantemente nuove funzionalità/funzione come l'ordine con un solo clic e la consegna in giornata. È noto che monitora i prezzi dei concorrenti e persino i loro modelli di spedizione per essere sempre all'avanguardia.

5. Modello di analisi del divario competitivo da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-269.png Modello di analisi del divario competitivo: Modelli di analisi dei concorrenti Documenti Google /$$$img/

via Modello.net Differenziarsi, mirando a segmenti di mercato poco serviti o affrontando le debolezze dei concorrenti, può garantire un esito positivo. Il Modello di analisi del divario competitivo da Template.net è particolarmente utile a questo scopo.

Offre un approccio strutturato per mappare le prestazioni dei concorrenti, individuare le aree in cui sono carenti (ad esempio, il servizio clienti, la qualità dei prodotti, i prezzi, ecc.

Il Identificazione del divario di questo modello di ricerca della concorrenza consente di visualizzare le opportunità basate sulle offerte attuali dei concorrenti, mentre la sezione "Azioni strategiche" aiuta ad allineare la strategia aziendale a queste lacune.

ideale per: Teams che conducono una ricerca continua sulla concorrenza, con l'obiettivo di monitorare l'evoluzione dei concorrenti e identificare lacune e opportunità di crescita

Limiti dell'utilizzo di Documenti Google per l'analisi competitiva

Sebbene Google Documenti sia uno strumento utile per organizzare le informazioni, presenta alcuni limiti nella conduzione di un'analisi competitiva approfondita. Ecco quali sono i limiti da tenere a mente:

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate: Documenti Google non offre strumenti di analisi dei dati integrati, quindi dovrete elaborare e interpretare i dati manualmente

Documenti Google non offre strumenti di analisi dei dati integrati, quindi dovrete elaborare e interpretare i dati manualmente Nessuna automazione: Google Documenti non automatizza gli aggiornamenti dei dati, il che significa che dovrete inserire manualmente le informazioni sui concorrenti e mantenerle aggiornate da soli

Google Documenti non automatizza gli aggiornamenti dei dati, il che significa che dovrete inserire manualmente le informazioni sui concorrenti e mantenerle aggiornate da soli Formattazione disordinata: Man mano che l'analisi cresce, può diventare difficile mantenere le cose visivamente organizzate senza opzioni di formattazione avanzate o modelli

Man mano che l'analisi cresce, può diventare difficile mantenere le cose visivamente organizzate senza opzioni di formattazione avanzate o modelli Poca visualizzazione: A differenza delle analisi specializzate e dellestrumenti di reportisticagoogle Documenti non ha opzioni per aggiungere grafici, diagrammi o altri strumenti visivi per rendere i dati più digeribili

A differenza delle analisi specializzate e dellestrumenti di reportisticagoogle Documenti non ha opzioni per aggiungere grafici, diagrammi o altri strumenti visivi per rendere i dati più digeribili Problemi di scalabilità: Per ricerche competitive su larga scala, Google Documenti può diventare ingombrante, rendendo più difficile monitorare più concorrenti o grandi volumi di dati in modo efficace

Modelli alternativi per l'analisi della concorrenza

Se Documenti Google è troppo limitante per le vostre esigenze, non preoccupatevi: non siete bloccati. ClickUp , un'affidabile piattaforma di project management e produttività, offre molti modelli alternativi di analisi della concorrenza per affrontare le sfide che abbiamo descritto.

I modelli di ClickUp vanno oltre le basi, offrendo funzionalità/funzione che migliorano la collaborazione, la visualizzazione dei dati e persino l'automazione di parti dell'analisi.

1. Il modello di lavagna online per l'analisi della concorrenza di ClickUp

Scarica questo modello

Se siete amanti del brainstorming e del pensiero visivo, il modello Modello di lavagna online per l'analisi competitiva di ClickUp è esattamente ciò di cui avete bisogno. Questo modello trasforma l'analisi dei concorrenti in un'esperienza interattiva e collaborativa.

Il format della lavagna online consente al team di lavorare insieme in un unico spazio, rendendolo perfetto per sessioni di brainstorming, riunioni strategiche o lavori. Mappate i profili dei concorrenti, analizzate le strategie e identificate le opportunità per ottenere un vantaggio. Aggiungete note, immagini e annotazioni per arricchire la discussione.

Avete bisogno di stabilire le priorità delle attività? Utilizzate Attività di ClickUp per assegnarli ai membri giusti del team e seguirli direttamente dalla lavagna online.

Inoltre, il modello è completamente personalizzabile. È possibile adattarlo al settore, al progetto o al quadro di analisi unico. Che siate strateghi solitari o parte di un team collaborativo, questo modello vi aiuta a trasformare il caos in chiarezza.

ideale per: Teams che amano il brainstorming, amano la mappatura visiva e hanno bisogno di organizzare gli insight dei concorrenti in uno spazio dinamico e interattivo

2. Il modello di analisi dei prezzi della concorrenza di ClickUp

Scarica questo modello

Le strategie di prezzo possono creare o distruggere il vostro vantaggio competitivo Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp vi assicura di essere sempre al top. Che si tratti di analisi comparativa dei prezzi dei prodotti, dei livelli di sottoscrizione o dei pacchetti di servizi, questo modello consente di organizzare tutto e di agire.

È possibile monitorare le strutture di prezzo dei singoli concorrenti, segmentarle per livelli di prodotto e analizzare le tendenze del mercato. Questo modello vi permette di identificare le lacune della vostra strategia di prezzo. I vostri concorrenti offrono più valore a un prezzo simile? Ci sono opportunità di modificare i prezzi per distinguersi? Con l'aiuto di questo modello potete rispondere facilmente a queste domande.

Potete anche taggare punti di prezzo specifici con note relative a cambiamenti stagionali, promozioni o sconti, assicurandovi di cogliere il contesto completo. Impostazione Automazioni di ClickUp e Integrazioni ClickUp con i vostri strumenti di business intelligence per aggiornare periodicamente i dati sui prezzi, in modo da lavorare sempre con i numeri più recenti.

Se avete bisogno di presentare i vostri risultati, esportate l'analisi in un formato lucido da condividere con il vostro team.

ideale per: Le aziende che desiderano effettuare un benchmark dei prezzi, identificare le lacune e sviluppare strategie basate sui dati per competere efficacemente sui prezzi

3. Il modello di monitoraggio competitivo ClickUp

Scarica questo modello

Tenere sotto controllo i vostri concorrenti non è un'attività da poco, ma la Modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp rende tutto più semplice. Questo modello è il vostro hub centrale per registrare e monitorare le attività dei concorrenti nel tempo. È possibile monitorare i lanci dei prodotti, le campagne di marketing, le modifiche ai prezzi e i feedback dei clienti.

La bellezza di questo modello sta nella sua semplicità e flessibilità. È possibile personalizzare i campi per adattarli al proprio settore e tenere traccia di ciò che è più importante per la propria azienda. Impostazione attività ricorrenti per rivedere e aggiornare regolarmente i dati dei concorrenti, assicurando che i vostri approfondimenti siano sempre aggiornati.

Volete scavare più a fondo? Allegate allegati come screenshot degli annunci dei concorrenti o collegamenti alle campagne per tenere tutto in un unico posto. Grazie alle funzionalità di project management di ClickUp, potete collaborare senza problemi con il vostro team, assegnando ai membri il compito di indagare su concorrenti o tendenze specifiche.

Questo modello non serve solo a raccogliere dati e a rimanere proattivi. Utilizzatelo per individuare modelli, prevedere le mosse dei concorrenti e perfezionare le vostre strategie in tempo reale.

ideale per: Teams che hanno bisogno di un modo strutturato e centralizzato per monitorare l'attività dei concorrenti in modo costante e anticipare le tendenze del mercato

**I moderni strumenti di analisi della concorrenza consentono alle aziende di monitorare l'attività dei concorrenti sui social media per ottenere informazioni sulle loro strategie di marketing, sulle prestazioni dei contenuti e persino sul sentiment dei clienti, il tutto senza che questi lo sappiano, consentendo lo "spionaggio della concorrenza"

4. Il modello di analisi del mercato competitivo di ClickUp

Scarica questo modello

Comprendere il mercato in cui si compete è fondamentale, e la Modello di analisi del mercato competitivo di ClickUp fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per scavare più a fondo. Questo modello analizza le forze di mercato più ampie, le dinamiche dei concorrenti e i comportamenti dei clienti, fornendo una visualizzazione a 360 gradi del vostro campo di gioco.

Organizzate la vostra analisi segmentando i concorrenti in categorie, come i concorrenti diretti o indiretti, e valutate la loro posizione sul mercato. Il modello include sezioni per Analisi SWOT che aiuta a identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce nel contesto dei concorrenti.

Potete anche usarla per analizzare i dati demografici dei clienti e il loro allineamento con le strategie dei vostri concorrenti. Ci sono mercati poco serviti a cui potete attingere? I concorrenti stanno traguardando segmenti che voi avete trascurato? Questo modello vi aiuta a rispondere a queste domande con chiarezza.

Le integrazioni di ClickUp consentono di raccogliere dati in tempo reale o di collegarsi a strumenti come Google Analytics, facilitando l'inserimento di informazioni in tempo reale nelle vostre analisi.

ideale per: Teams o aziende che si affacciano su un nuovo mercato o che affinano la propria strategia in un panorama competitivo

5. Il modello di analisi della concorrenza di ClickUp SEO

Scarica questo modello

Il dominio dei motori di ricerca è spesso il fattore decisivo per la visibilità online, e la Modello di analisi dei concorrenti di ClickUp SEO assicura che non stiate volando alla cieca. Il modello è precaricato con sezioni per registrare le pagine dei vostri concorrenti con il miglior posizionamento, le parole chiave che stanno traguardando e le lacune nella loro strategia SEO. È possibile monitorare il posizionamento delle parole chiave dei concorrenti, le strategie di backlink e le prestazioni dei contenuti.

Confrontate questi dati con le vostre classifiche per identificare le opportunità di miglioramento. Ci sono parole chiave che i vostri concorrenti stanno trascurando? O stanno dominando in aree che voi avete trascurato?

Utilizzando questo modello, potete regolare e adattare la vostra strategia SEO per rimanere rilevanti e mantenere la vostra voce online.

ideale per:**Marketer e team SEO che hanno bisogno di stare davanti ai concorrenti nelle classifiche di ricerca grazie a intuizioni attuabili e basate sui dati

Leggi anche: 10 migliori software di gestione della ricerca

6. Il modello di analisi di mercato comparativa di ClickUp

Scarica questo modello

Sia che si tratti di esaminare la quota di mercato, i dati demografici dei clienti o le funzionalità/funzione dei prodotti, la Modello di analisi di mercato comparativa di ClickUp organizza le vostre scoperte in un formato di facile comprensione. Questo modello è dotato di sezioni precostituite per registrare i dettagli sui concorrenti, come il loro traguardo, le strategie di prezzo e le tattiche di marketing.

Il suo formato comparativo semplifica il confronto tra la vostra azienda e le altre del settore. È possibile assegnare un peso a fattori come la soddisfazione dei clienti o l'innovazione e valutare i concorrenti fianco a fianco.

💡 Pro Tip: Utilizzate il modello di analisi comparativa del mercato di ClickUp per creare un dashboard di competitive intelligence. Questo strumento visivo può aiutarvi a monitorare le metriche chiave, a identificare le tendenze emergenti e a prendere decisioni basate sui dati per rimanere davanti alla concorrenza.

Con i dashboard visivi, potete trasformare i dati in informazioni utili. Create grafici, diagrammi o tabelle per presentare i risultati in modo chiaro e convincente al vostro team o alle parti interessate.

ideale per: Le aziende che si preparano a entrare in un mercato competitivo o a perfezionare la propria posizione valutando a fondo la concorrenza da più angolazioni

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di confronto di software e prodotti in Excel, Word e ClickUp

7. Il modello di matrice di confronto di ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di matrice di confronto ClickUp è stato progettato per aiutarvi a valutare i concorrenti in base a criteri predefiniti, come funzionalità, prezzi o feedback dei clienti. Il layout della matrice competitiva consente di assegnare punteggi o valutazioni a fattori specifici, fornendo una panoramica di come si colloca ogni concorrente.

Ad esempio, è possibile confrontare l'usabilità dei prodotti concorrenti, evidenziare le lacune nel supporto clienti o identificare le aree in cui la vostra offerta brilla.

Il modello di analisi delle capacità si distingue per la sua flessibilità. Potete aggiungere tutte le righe e le colonne necessarie per adattare la matrice al vostro settore. Si tratta di un modello potente strumento di analisi della concorrenza per visualizzare dati complessi e prendere decisioni strategiche basate su intuizioni chiare e strutturate.

ideale per: Teams che hanno bisogno di un semplice modello di matrice competitiva per presentare i dati e prendere decisioni informate basate su confronti diretti

8. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-11.jpeg Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp: Modelli di analisi dei concorrenti Documenti Google https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product Scarica questo modello /%cta/

Volete superare la concorrenza caratteristica per caratteristica? Il Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp può essere d'aiuto. È perfetto per i product manager e per i team che si occupano di innovazione.

Utilizzate questo modello per analizzare e confrontare le funzionalità/funzione del vostro prodotto con le offerte della concorrenza. Registrate le singole funzionalità/funzione del prodotto in una tabella strutturata e valutatele in base all'usabilità, all'unicità e alla domanda dei clienti.

Il confronto fianco a fianco vi aiuta a individuare le aree in cui avete un vantaggio competitivo o in cui i concorrenti potrebbero superarvi. Inoltre, questo modello vi permette di dare priorità alle funzionalità/funzione che sono in linea con le richieste del mercato e di identificare le aree in cui potete innovare per distinguervi.

ideale per: I gestori del prodotto e i team di sviluppo che hanno bisogno di un quadro dettagliato per analizzare le funzionalità/funzione e perfezionare i loro progetti strategia di produttività basata sulle conoscenze della concorrenza

Ecco cosa Jodi Salice , direttore creativo di United Way Suncoast, ha commentato l'utilizzo dei modelli ClickUp,

_Non potrò mai dire abbastanza cose positive al riguardo. Tra le automazioni, i modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, non c'è modo di sbagliare con ClickUp"

Jodi Salice, Direttore creativo, United Way Suncoast

Leggi anche: Perfezionare le strategie aziendali con i 10 migliori strumenti di IA per l'analisi della concorrenza

Rimanete davanti ai vostri concorrenti con ClickUp

L'analisi della concorrenza non è solo una casella da spuntare, ma è l'elemento che guida le vostre decisioni aziendali, aiutandovi a rimanere all'avanguardia in un mercato in continua evoluzione. Sia che stiate lanciando un nuovo prodotto, perfezionando la vostra strategia di marketing o cercando di capire la vostra posizione, avere un'adeguata analisi della concorrenza è fondamentale strumenti di piano strategico possono fare la differenza.

Ed è qui che entrano in gioco i modelli ClickUp. Ogni modello è stato meticolosamente progettato per risolvere le sfide del mondo reale, dal monitoraggio delle mosse dei concorrenti al confronto delle strategie di prezzo e all'analisi delle tendenze di mercato. Non sono solo dei risparmi di tempo, sono dei provider di chiarezza.

Non fidatevi solo della nostra parola: sperimentate la potenza di ClickUp per la vostra azienda. Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso e iniziate a esplorare questi modelli.