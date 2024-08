10 modelli gratuiti di analisi del settore per monitorare la concorrenza

L'intelligence competitiva è importante in ambito aziendale, soprattutto per i leader. L'uso degli avvisi dei motori di ricerca per ottenere aggiornamenti è comune, ma offre una prospettiva al limite.

Teams diversi richiedono dati specifici. Per istanza, il marketing si concentra sui canali, sulle campagne e sul raggiungimento degli obiettivi obiettivi di marketing mentre il settore commerciale si occupa delle strategie GTM.

Personalizzare l'approccio in base alle diverse esigenze rimane fondamentale per un'efficace competitive intelligence.

Il monitoraggio della concorrenza richiede molto lavoro, dalla raccolta dei dati alla documentazione. È anche importante garantire che sia condivisibile e aggiornato regolarmente. È qui che una serie di strumenti preconfezionati modelli di analisi del settore o di analisi della concorrenza possono essere d'aiuto.

Cosa sono i modelli di analisi del settore?

I modelli di analisi del settore aiutano le aziende a comprendere le tendenze del mercato, le figure chiave, la concorrenza, il comportamento degli acquirenti e i fattori micro e macro che influenzano un determinato settore. Informano i principali provider sul panorama del mercato e li aiutano a raccogliere informazioni che forniscono una significativa leva competitiva.

I modelli visualizzano diversi aspetti del panorama di mercato, in particolare l'intelligenza competitiva. Aiutano le aziende a trovare risposte a domande quali:

Chi sono i concorrenti?

A quali segmenti di mercato puntano i concorrenti?

Quali sono i loro strumenti di marketing e tattiche di marketing?

Quali sono i loro strumenti digitali e crescita strategie: Piano SEO, partecipazione a eventi, ecc

Quali sono le loro l'abilitazione commerciale tecniche di vendita?

Quali sono le loro mercato tattiche di mercato?

Quali sono le nuove minacce che emergono sul mercato?

Qual è il vostro vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori?

Quali sono le lacune che esistono attualmente nel mercato?

Rispondere alle domande di cui sopra è fondamentale per rimanere rilevanti sul mercato e costruire prodotti, servizi e soluzioni con una proposta di valore differenziata. Questi approfondimenti aiutano a modificare o a rendere piani Business per raggiungere una quota di mercato più elevata, affrontare la concorrenza e aumentare le vittorie dei clienti.

Cosa rende un buon modello di analisi del settore?

Un buon modello di analisi del settore è perspicace e aiuta i team a rimanere aggiornati, organizzati e orientati all'azione. Ecco alcuni parametri che definiscono un buon modello di analisi del settore:

Semplicità: Un modello semplice si concentra sulle cose giuste nella giusta misura

Un modello semplice si concentra sulle cose giuste nella giusta misura **Orientamento agli obiettivi: un modello progettato tenendo conto di obiettivi aziendali specifici tende ad avere risultati più efficaci

Profondità: La capacità di approfondire i dettagli granulari sui concorrenti e sul mercato aiuta nel piano

La capacità di approfondire i dettagli granulari sui concorrenti e sul mercato aiuta nel piano Clarità e usabilità: Un modello facile da capire aiuta a raccogliere rapidamente gli insight

Un modello facile da capire aiuta a raccogliere rapidamente gli insight Azionabilità: Un buon modello aiuta gli utenti a prendere decisioni aziendali basate sui dati

Un buon modello aiuta gli utenti a prendere decisioni aziendali basate sui dati Personalizzazione: La possibilità di personalizzarlo con diverse visualizzazioni, impostare campi personalizzati e monitorare gli stati aiuta a soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda

La possibilità di personalizzarlo con diverse visualizzazioni, impostare campi personalizzati e monitorare gli stati aiuta a soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda Collaborazione: Un buon modello aiuta a collaborare con gli altri stakeholder, taggandoli, impostando priorità e assegnando attività

10 Modelli di analisi del settore da usare nel 2024

Ecco un elenco curato dei 10 migliori modelli di analisi del settore che vi aiuteranno a capire il settore e a prendere decisioni aziendali.

1. Modello di analisi di mercato ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-95.png

/$$$img/

Conoscere la posizione del vostro prodotto rispetto alla concorrenza con il modello di analisi di mercato di ClickUp

Questo modello è ideale per il lancio di un nuovo prodotto o per l'ottimizzazione di uno esistente.

Vi aiuta a capire i concorrenti esistenti, i potenziali concorrenti, i concorrenti diretti e indiretti, i sostituti e i nuovi arrivati. Offre una prospettiva informata sul tasso di crescita del mercato e sulle esigenze, i comportamenti e le preferenze dei clienti.

Il Modello di analisi di mercato ClickUp è un modello di facile utilizzo che offre stati personalizzati, visualizzazioni e campi personalizzati per fornire una visione approfondita del panorama del mercato.

Grazie alle visualizzazioni personalizzate del modello, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulla quota di mercato dei concorrenti, sulle loro prestazioni, sulle strategie pubblicitarie e di promozione. La visualizzazione prezzo/qualità fornisce informazioni sulle preferenze dei consumatori tra i vostri concorrenti.

Grazie a questa comprensione olistica, potrete adattare i vostri prodotti, servizi, posizioni e prezzi per ottenere una differenziazione competitiva.

2. Modello di analisi dei gap di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-98.png

/$$$img/

Raggiungete i vostri obiettivi partendo da dove siete con il modello di analisi del divario di ClickUp

Questo modello di lavagna online consente di identificare le lacune tra i vostri obiettivi e lo stato attuale, aiutandovi a colmare o ridurre le lacune in modo efficace.

Dai gap operativi e di analisi dei bisogni ai gap di capacità tra voi e i vostri concorrenti, ogni gap ha un impatto sulle prestazioni complessive dei vostri prodotti o servizi. Visualizzate il divario e approfondite la visualizzazione con il modulo Modello di analisi dei gap di ClickUp .

Dopo aver identificato l'obiettivo e aver raccolto i dati rilevanti, utilizzate questo modello per creare un grafico di analisi dei gap. Una colonna è dedicata alle prestazioni attuali e l'altra alle prestazioni desiderate, aiutandovi così a identificare le lacune.

Man mano che si affrontano le lacune, se ne tiene traccia utilizzando gli stati personalizzati e categorizzandole attraverso i campi personalizzati.

3. Modello di analisi SWOT personale ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-97.png

/$$$img/

Conoscere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp Modelli di analisi SWOT sono strumenti pratici che servono a verificare la realtà rispetto alla concorrenza, visualizzando in modo oggettivo i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce.

Il Modello di analisi SWOT personale di ClickUp rende l'analisi molto più fattibile, consentendo di fare un brainstorming e di elencare gli elementi da intraprendere. Consente di raggruppare e organizzare attività personalizzate. Monitorate di volta in volta lo stato di queste attività utilizzando stati personalizzati.

Aggiungere campi personalizzati che includono il collegamento al foglio di lavoro, il tasso di completamento, l'obiettivo e la Sequenza. Inoltre, il modello consente di impostare viste personalizzate come la vista Elenco, la vista Gantt e le attività su una vista Calendario in base al carico di lavoro.

Un punto di forza di questo modello è la capacità di aiutarvi a raccogliere feedback internamente per l'analisi SWOT e il piano di miglioramento, coinvolgendo altri utenti o assegnatari, impostando le priorità e ricevendo e fornendo commenti o reazioni.

Elevate l'analisi SWOT personale a un nuovo livello, rendendola più collaborativa e fattibile.

4. Modello di monitoraggio della concorrenza ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-99.png

/$$$img/

Rimanete consapevoli di essere all'avanguardia rispetto ai concorrenti utilizzando il modello di monitoraggio dei concorrenti di ClickUp

Il monitoraggio dei dati dei concorrenti è piuttosto scoraggiante, nonostante la disponibilità di numerosi strumenti di strumenti di analisi della concorrenza vista la grande quantità di informazioni disponibili.

Il Modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp vi aiuta a monitorare la concorrenza ad alto livello e ad approfondire dettagli granulari come il tipo di prodotto, il prezzo e la data di uscita. Questi dettagli forniscono una comprensione olistica delle mosse dei provider, senza lasciarsi sfuggire informazioni vitali.

Utilizzate i campi personalizzati di questo modello per tenere traccia di informazioni vitali come il prezzo unitario, le valutazioni del prodotto, le funzionalità, il tipo di prodotto e l'anno di uscita. Inoltre, è possibile utilizzare visualizzazioni personalizzate per tenere traccia di diverse categorie di prodotti, come computer portatili, smartphone, smartwatch e tablet.

Questo modello consente di configurare e monitorare gli aggiornamenti di stato, facilitando gli avanzamenti. Consente inoltre di rimanere aggiornati grazie al monitoraggio del tempo, ai tag, agli avvisi di dipendenza e altro ancora. Elevate le vostre informazioni sui concorrenti con un monitoraggio approfondito e aggiornato.

5. Modello di analisi dei concorrenti di ClickUp SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-96.png

/$$$img/

Create strategie SEO vincenti utilizzando il modello di analisi della concorrenza di ClickUp SEO

Una strategia SEO di successo dipende in larga misura dalla conoscenza delle strategie dei concorrenti. Modello di analisi dei concorrenti di ClickUp SEO vi aiuta a sviluppare una profonda comprensione delle strategie SEO dei concorrenti, consentendovi di creare una strategia SEO vincente.

Tracciate e visualizzate le informazioni vitali sulla concorrenza utilizzando i 27 attributi personalizzati del modello, come i risultati di visibilità del traffico, il punteggio del contenuto, la stima del valore del traffico organico, la media delle immagini negli articoli e il punteggio del dominio.

Approfondite le informazioni sulle prestazioni dei siti web dei concorrenti, tra cui l'accessibilità, la visibilità del traffico e la qualità dei contenuti, utilizzando visualizzazioni personalizzate. Rimanete informati e organizzati con la Bacheca e migliorate la capacità di azione con la Guida introduttiva_

Questo modello vi permetterà di formulare la giusta strategia dei contenuti. Superate la concorrenza con un'analisi granulare delle strategie SEO dei concorrenti.

6. Modello di analisi competitiva ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-100.png

/$$$img/

Analizzare e confrontare le prestazioni dei concorrenti con il modello di analisi competitiva di ClickUp

Il punto forte di questo modello è la visualizzazione dei quadranti del panorama competitivo, che vi permette di confrontarvi con il panorama della concorrenza e di identificare nuove aree di crescita. Modello di analisi competitiva di ClickUp vi aiuta a fare una lavagna online del vostro panorama competitivo. Come passaggi successivi, consente anche di creare attività con stati personalizzati come Aperto e Completato.

Categorizzare e gestire meglio le attività utilizzando campi personalizzati. Le visualizzazioni personalizzate permettono di aprire due viste: Lavagna online e Guida introduttiva_ Monitoraggio di ogni analisi competitiva utilizzando attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità.

Dopo aver compreso la vostra posizione nel panorama competitivo, decidete i prossimi passaggi, stabilite le priorità, assegnate le attività e seguitele.

7. Modello di analisi competitiva dei prezzi ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-101.png

/$$$img/

Vincete le 4P con il modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp

I prezzi influenzano in modo significativo la decisione di un prospect in un mercato pieno di alternative identiche. Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp vi aiuta a comprendere meglio le strategie e i piani di prezzo dei vostri concorrenti. Sulla base di queste informazioni, sarete in grado di offrire scelte convincenti ai vostri personalizzati.

Visualizzate una panoramica completa del panorama dei prezzi grazie alle viste personalizzate. Impostate notifiche per ricevere gli aggiornamenti.

Utilizzate i campi personalizzati per gestire facilmente le attività, aggiungendo diversi attributi ai prezzi dei concorrenti. Se dovete modificare i vostri prezzi, tenetene traccia utilizzando gli aggiornamenti di stato configurabili per evitare di perdere qualche modulo o servizio.

Aumentate la consapevolezza dei prezzi della concorrenza per offrire prezzi convincenti ai vostri clienti utilizzando il modello ClickUp Analisi dei prezzi della concorrenza.

8. Modello di strategia di mercato ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-104.png

/$$$img/

Formulate un piano GTM vincente utilizzando il modello di strategia Go to Market di ClickUp

Prima di portare un nuovo prodotto o servizio sul mercato e di stimolarne la domanda, è necessaria un'efficace strategia go-to-market. Il vostro piano di passaggio risulta da ricerche di mercato sui concorrenti, sul pubblico di riferimento, sulla strategia commerciale e sui prezzi. Modello di strategia di mercato di ClickUp vi aiuta a portare il vostro prodotto o servizio sul mercato attraverso i canali giusti con il giusto messaggio.

Questo modello vi aiuta ad acquisire i dati rilevanti e ad avere una panoramica del mercato per aiutarvi a pianificare i passaggi necessari per lanciare il prodotto con esito positivo. Vi permette di raggiungere il vostro traguardo e di posizionare correttamente la vostra produttività. In questo modo si aumentano le possibilità di un lancio positivo del prodotto.

9. Modello di analisi ClickUp Soar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-103.png

/$$$img/

Alzate le vette con il modello di analisi ClickUp Soar Analysis

Le aspirazioni sono un ottimo punto di partenza. Tuttavia, l'esito positivo si verifica quando si incontrano le giuste opportunità.

Una chiara comprensione dei punti di forza, delle opportunità, delle aspirazioni e dei risultati è essenziale per massimizzare i vostri punti di forza e convertirli in risultati importanti.

L'analisi SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) aiuta le organizzazioni a valutare le loro prestazioni valutando i fattori che influenzano il loro esito positivo. Quindi aiuta a creare un piano per lavorare sulle aree di miglioramento.

Sfruttare il Modello di analisi ClickUp Soar per rappresentare visivamente queste informazioni in un'unica visualizzazione. In base a ciò, create attività e liste di controllo, assegnate priorità e fissate scadenze utilizzando il modello.

Utilizzate il modello per ottenere risultati impressionanti con la giusta identificazione, analisi e azione collaborativa.

10. Modello ClickUp delle 5 forze di Porter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-102.png

/$$$img/

Gestite le pressioni competitive con facilità grazie al modello delle 5 forze di Porter di ClickUp

Le 5 Forze di Porter si sono dimostrate uno strumento molto efficace per comprendere le pressioni competitive.

Utilizzando questo modello, mappate le 5 forze che rappresentano le fonti di pressione nel vostro settore:

Rivalità competitiva Potere dei fornitori Potere dell'acquirente Minaccia di sostituzione Minaccia di una nuova voce Modello delle 5 forze di Porter di ClickUp aiuta a creare viste personalizzate, lavagne online e documenti per rendere l'analisi più semplice ed efficace. Inoltre, è possibile contrassegnare lo stato delle attività come aperte e completate. È disponibile una legenda per guidarvi.

Rendete l'analisi fattibile grazie a ClickUp Modello delle 5 Forze di Porter .

Vincere la concorrenza con i modelli di analisi del settore

Per combattere i vostri concorrenti, avete bisogno di strumenti e modelli efficaci che vi forniscano un quadro olistico.

Questi 10 modelli gratis sono stati progettati con obiettivi e risultati aziendali chiave. Consentono di comprendere appieno il vostro panorama competitivo e vi aiutano a capirne l'ampiezza e la profondità da più punti di vista.

Inoltre, vi aiutano ad agire, a impostare interventi, a fermarvi e a rivalutare le vostre strategie.

Dite addio a analisi della concorrenza sui fogli di calcolo e liberate la vostra competitive intelligence da silos isolati. Sfruttate questi modelli di ClickUp per allineare tutti i vostri stakeholder interni. Offrite ai vostri stakeholder interni informazioni contestuali pertinenti alle loro rispettive funzioni.

Provate ClickUp oggi! 🎉