Come passare dalle vendite al marketing?

I mercati sono affollati di opzioni: basti pensare alla corsia di un supermercato per rendersene conto. Tutto è diventato digitale; le vendite commerciali online sono in crescita più velocemente che mai. I clienti sono sempre più restii a farsi vendere; preferiscono il self-service . Infatti, la Gen Z, la prima generazione di veri nativi digitali, richiede un'esperienza omnicanale ad alta tecnologia.

Tutti questi fattori hanno cambiato radicalmente il modo in cui le organizzazioni vendono ai propri clienti. La vendita consultiva, l'inbound marketing, il go-to-market, il marketing guidato dal prodotto e l'esito positivo stanno avendo la precedenza sui modelli tradizionali.

Nelle organizzazioni moderne, come le aziende SaaS, il marketing, le vendite e l'esito positivo dei clienti confluiscono in un'unica funzione, tipicamente definita "crescita". Insieme, queste sotto-funzioni costruiscono strategie di marketing integrate che alimentano l'acquisizione dei clienti. Quindi, se siete professionisti del settore commerciale che vogliono fare il salto nel marketing, questo è il vostro momento!

In questo blog vi spiegheremo come passare dal settore commerciale a quello del marketing.

**Perché passare dal settore commerciale al marketing?

Anche i venditori più esperti possono prendere in considerazione il passaggio al marketing per un certo numero di motivi, quali:

Sovrapposizione di competenze

In quanto ruoli incentrati sul cliente, sia le vendite che il marketing richiedono una forte comunicazione, la creazione di relazioni e la comprensione delle esigenze dei clienti. Questo rende la transizione più organica, se non addirittura più facile.

Lavoro multidimensionale

La carriera commerciale può spesso essere unidimensionale: trovare clienti, incontrarli e chiudere le trattative. Come carriera più in alto nell'imbuto, il marketing offre una gamma più ampia di attività, come il marketing digitale, la pubblicità, gli eventi, i contenuti, ecc.

Crescita di carriera

Il marketing offre diverse opportunità nel campo della strategia, della gestione del marchio e degli strumenti digitali. Inoltre, crea un'ottima base per una carriera imprenditoriale, se si è disposti a farlo.

Vie creative

Il marketing offre maggiori opportunità di allungare i muscoli creativi sotto forma di scrittura di testi, sceneggiature di video, brief di design, presentazioni, ecc.

Più opportunità

Il numero di posti di lavoro nel marketing disponibili negli Stati Uniti sta crescendo a un ritmo più veloce rispetto a quello delle vendite. Per istanza, il ruolo di ingegneri commerciali , che l'Ufficio Statistico del Lavoro degli Stati Uniti definisce come "vendere prodotti o servizi aziendali, come software o supporto, che richiedono competenze tecniche", cresce del 6%, mentre i ruoli dei responsabili marketing crescono dell'8%.

Ma se state pensando di a come cambiare carriera iniziare a comprendere chiaramente le differenze tra i due ruoli.

Comprendere le differenze tra commerciale e marketing

Prima di fare qualsiasi differenziazione, è importante sapere che una non è migliore dell'altra. Ogni carriera ha i suoi pro e i suoi contro, che le rendono particolarmente adatte a chi possiede le giuste impostazioni.

Per mappare le vostre competenze, ecco un'introduzione alle differenze tra commerciale e marketing.

Funzionalità/funzione Vendita Marketing Obiettivi Soddisfare la domanda esistente Creare una nuova domanda Focus Chiudere le trattative, generare entrate Creare consapevolezza, generare lead Approccio Individualistico, tipicamente one-to-one, soprattutto nel B2B Collettivo, tipicamente rivolto a segmenti di traguardo Attività Prospecting, cold calling, demo, gestione degli oggetti Creazione di contenuti, campagne email, annunci online, webinar Metriche Ricavi totali, tasso di conversione delle opportunità in offerte, durata del ciclo, tasso di vincita, valore della vita del cliente (CLTV) Conversione da impressioni a lead, tasso di conversione da MQL a SQL, tasso di apertura delle email, tasso di penetrazione, ritorno sulla spesa pubblicitaria

Differenze tra commerciale e marketing

Competenze chiave per il marketing

Nelle aziende moderne, il commerciale inizia dove il marketing finisce. Per istanza, il marketing crea consapevolezza, genera lead e li qualifica. Dopodiché, i contatti vengono consegnati ai commerciali, che li coltivano e li convertono in clienti.

Per fare questo passaggio a sinistra, ecco le competenze di marketing di cui avete bisogno.

Comunicazione

La vostra esperienza commerciale vi dà grandi capacità di comunicazione. Trasferitele, adattatele e affinatele per il marketing.

Migliorate le capacità di comunicazione scritta per l'email marketing, i comunicati stampa, ecc.

Sviluppate un'attitudine al design (sfruttate le vostre capacità di creazione di diapositive) per scrivere brief per banner, poster, annunci, ecc.

Migliorare le capacità di comunicazione orale per i copioni dei video

Creazione di contenuti

Fate un passaggio dalla comunicazione ai contenuti e date una spinta alla vostra carriera nel marketing. Contenuto non significa solo scrittura. Include:

Strategia : Costruire una strategia olistica di marketing dei contenuti omnichannel attraverso i media posseduti, pagati e guadagnati

: Costruire una strategia olistica di marketing dei contenuti omnichannel attraverso i media posseduti, pagati e guadagnati Approccio multimodale : Creare contenuti scritti, visivi, audio, video e interattivi

: Creare contenuti scritti, visivi, audio, video e interattivi Repurposing : Trovare modi creativi per utilizzare le stesse idee di contenuto attraverso piattaforme e formati

: Trovare modi creativi per utilizzare le stesse idee di contenuto attraverso piattaforme e formati Gestione del flusso di lavoro: Una tipica pipeline di contenuti comprende scrittori, editor, designer, sviluppatori, PR, social media, operazioni di marketing e altro ancora. Imparate a utilizzare e gestire questo flusso di lavoro

Gestione delle campagne

Un'attività un po' più di nicchia e forse anche più tecnica è la gestione delle campagne di marketing attraverso la ricerca, le email o i social media. Sviluppare competenze nel piano, nell'esecuzione e nella misurazione di campagne di marketing.

Analisi dei dati

I venditori hanno un talento per l'analisi dei dati, soprattutto quando si tratta di ROI. D'altra parte, oKR di marketing hanno bisogno di una visualizzazione più sfumata di metriche e dati. Imparate a:

Interpretare le tendenze di mercato e i dati dei clienti

Collegare i punti tra i vari canali, le campagne e i contenuti per realizzare strategie di marketing orientate al ROI

Capire il marketing omnichannel e l'impatto di un canale sull'altro

Misurare l'impatto a lungo termine, compreso il CLTV

Se non vedete l'ora di acquisire queste competenze e di passare alla fase di transizione, ecco una tabella di marcia che vi aiuterà.

Preparazione per la transizione

La transizione dal settore commerciale a quello del marketing è molto più organica di quanto non lo sia, ad esempio, essere un avvocato e diventare un fotografo di matrimoni. Questo non significa che sia lineare. Prima di effettuare la transizione, preparatevi per un esito positivo.

Valutate le vostre attuali competenze

Iniziate a capire a che punto siete. Valutate le vostre competenze attuali in base a:

Guardando indietro alla vostra formazione scolastica/universitaria e identificando le vostre qualifiche

Analizzando il vostro ruolo attuale e tutto ciò che Da fare

Pensando a eventuali stage o attività di volontariato che avete terminato Da fare

Pensare ai fattori intangibili, come le newsletter che leggete, i leader di pensiero che seguite, da chi imparate, ecc.

Tra tutte le vostre competenze attuali, individuate quelle che sono adiacenti al marketing. Anche se non sono collegate al marketing, pensate a tutto ciò che è trasferibile.

Acquisite la formazione

Per passare senza problemi al marketing, è utile avere una certa formazione. Iniziate con conoscenze generiche e poi specializzatevi. Da fare corsi online, bootcamp o ottenere una certificazione. Tutto ciò che dimostra la vostra conoscenza del marketing vi aiuterà a ottenere un colloquio.

Comprendere il mercato

Mentre vi state formando, è utile anche scandagliare il mercato alla ricerca di potenziali opportunità. Informatevi sul tipo di lavoro disponibile, sulle competenze richieste e sugli obiettivi che dovrete raggiungere. Questo vi aiuterà a orientarvi nel futuro e a indirizzare i vostri lavori richiesti nella giusta direzione.

Costruire un marchio personale

L'inbound marketing dipende quasi interamente da un buon branding. Quindi, create un marchio personale forte per voi stessi. Aggiornate i vostri profili sociali. Iscrivetevi a gruppi e comunità rilevanti.

Pubblicate prima contenuti significativi e di valore in ambito commerciale e poi passate lentamente ad argomenti legati al marketing.

A questo punto siete pronti per effettuare la transizione. Procediamo.

Passi per una transizione positiva dal commerciale al marketing

Le transizioni di carriera non avvengono da un giorno all'altro. Quindi, non lasciate il vostro lavoro commerciale in fretta e furia. Procedete con pazienza, passo dopo passo. Ecco come fare.

Imposta obiettivi di carriera chiari

Sulla base della comprensione del mercato che avete ottenuto dalla preparazione, stabilite degli obiettivi di carriera. Fissate un grande obiettivo a lungo termine, come ad esempio: "Ottenere un lavoro nel marketing entro la fine dell'anno"

Potreste suddividerlo in obiettivi più piccoli a breve termine, ad esempio:

Sviluppo delle competenze : Ad esempio, imparare i metodi di ricerca di mercato entro la fine del mese

: Ad esempio, imparare i metodi di ricerca di mercato entro la fine del mese Certificazione : Ad esempio, ottenere la certificazione Coursera in influencer marketing entro il prossimo trimestre

: Ad esempio, ottenere la certificazione Coursera in influencer marketing entro il prossimo trimestre Ricerca di lavoro : Ad esempio, individuare tre ruoli per cui candidarsi entro la fine del trimestre

: Ad esempio, individuare tre ruoli per cui candidarsi entro la fine del trimestre Esperienza: Ad esempio, completare due stage di un mese entro la fine dell'anno

Iniziare a fare rete

Il modo migliore per passare dal settore commerciale a quello marketing è ottenere il supporto delle persone giuste. Quindi, ampliate il vostro raggio d'azione e create una rete di contatti con persone importanti. Da fare, cercate due tipi di persone.

1. Professionisti del marketing

Individuate coloro che hanno già intrapreso la carriera nel marketing che state cercando. Parlate con loro di com'è il loro lavoro, di cosa fanno in un giorno, del tipo di crescita che hanno sperimentato, ecc.

2. Marketer che sono passati dal commerciale

Parlate con coloro che hanno percorso il cammino prima di voi, in modo che possano indicarvi la strada. Seguite il loro viaggio, le sfide che hanno affrontato e come le hanno superate. Comprendete quali sono le giorno nella vita di un responsabile commerciale e come si differenzia dal loro ruolo attuale nel marketing. Imparate dalla loro esperienza.

### Trovare un mentore

Dovrete affrontare ostacoli, oggetti, rifiuti e dubbi paralizzanti. Un mentore empatico vi renderà tutto molto più facile.

Rivolgetevi a potenziali mentori e chiedete di essere seguiti. Parlate con più persone prima di scegliere quella giusta per voi. Impostate obiettivi di mentoring, discutete le vostre sfide e sfruttate i consigli del vostro mentore per accelerare la vostra transizione.

Costruisci il tuo profilo

Per qualsiasi ricerca di lavoro, sono necessari un curriculum e alcune lettere di presentazione.

Cercate i trasferimenti interni

Il posto migliore per trovare il vostro primo lavoro nel marketing come venditore è quello di cercare all'interno della vostra attuale organizzazione. Esplorate le opportunità di trasferimento interno. Fate domanda per le posizioni disponibili e parlate con i vostri potenziali manager.

Il team vi conosce già e apprezza le vostre capacità. Inoltre, avete una conoscenza significativa dell'organizzazione, della sua produttività e dei suoi servizi. Utilizzatele a vostro vantaggio.

Candidarsi a ruoli di marketing all'esterno

Se il trasferimento interno non funziona, guardate all'esterno.

Rivolgetevi alle vostre connessioni che potrebbero segnalarvi dei ruoli

Esplorate le offerte di lavoro pubblicate su Bacheca e LinkedIn

Identificate le organizzazioni in cui vi piacerebbe lavorare e candidatevi alle posizioni aperte

Partecipare a eventi di marketing e proporsi per potenziali opportunità

Se, in qualsiasi momento, la vostra ricerca di lavoro diventa complicata, mettete ordine. Utilizzatelo per monitorare le offerte di lavoro, le vostre candidature, il curriculum, le risorse per i colloqui e altro ancora.

Potreste subire qualche rifiuto e qualche esclusione, ma con le giuste competenze e la giusta strategia di lavoro, sarete sulla buona strada per una carriera nel marketing. Una volta arrivati a questo punto, assicuratevi di utilizzare i seguenti suggerimenti.

Sfruttare l'esperienza commerciale in un ruolo di marketing

Non sentitevi un novellino del marketing. Siete professionisti consumati con solide capacità commerciali. Quindi, portate tutto quello che avete nel vostro nuovo ruolo.

Centralità del cliente

Come venditore, siete la persona più vicina al cliente. Li conoscete profondamente e intuitivamente. Sfruttate questa conoscenza nella gestione dei contenuti e delle campagne.

CRM

gestione delle relazioni con i clienti senza soluzione di continuità

gestione delle relazioni con i clienti senza soluzione di continuità con ClickUp_

In qualsiasi organizzazione, l'addetto alle vendite è probabilmente quello che utilizza maggiormente la gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Portate questa esperienza nel vostro ruolo di marketing.

Utilizzate uno strumento come ClickUp CRM per gestire i dati dei clienti

Tagliare a dadini e a fette i segmenti di clienti per inviare campagne personalizzate

Esplorare il comportamento e le preferenze dei clienti per progettare i contenuti

Identificare i punti di dati da utilizzare per personalizzare l'esperienza del cliente

Reportistica guidata dai dati

marketing orientato ai KPI

marketing orientato ai KPI con ClickUp

Se come venditori avete sviluppato un'attitudine a osservare i dati granulari, come marketer fate un po' di zoom per vedere il quadro generale. Impostate dei report guidati da KPI per esaminare come i vari lavori richiesti dal marketing lavorino insieme.

Visualizzate lo stato di avanzamento delle vostre campagne di marketing, misurate le impressioni/conversioni sui vostri contenuti e collegate il tutto alle entrate.

Visualizzate lo stato di avanzamento delle vostre campagne di marketing, misurate le impressioni/conversioni sui vostri contenuti e collegate il tutto alle entrate con ClickUp per i team commerciali .

Automazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-82.png Automazioni ClickUp /$$$img/

automazioni per le email

Se la vita di un marketer diventa opprimente, non costringetevi a fare tutto da soli. Utilizzate strumenti di automazione per gestire attività ripetitive. Impostazione dell'acquisizione personalizzata di lead con moduli e automatizzare il tag/segmentazione per loro. Create automazioni per le email basate su trigger personalizzati e importanti per voi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-83.png ClickUp Brain /$$$img/

scrivere con l'IA

Vi sentite bloccati nel vostro ruolo? Innescate un po' di ispirazione con strumenti di IA. Utilizzate l'IA per fare brainstorming di idee, scrivere contenuti, riepilogare/riassumere reportistica, generare script per keynote, creare tabelle e trascrivere video. E non solo Correggete e migliorate la qualità con il controllo ortografico integrato.

Nonostante i migliori strumenti e i lavori richiesti, si possono incontrare delle difficoltà. Vediamo come superarle.

Superare le sfide comuni

I marketer in carriera affrontano ogni giorno molte sfide. In qualità di marketer in transizione dal settore commerciale, avrete alcuni ostacoli unici. Ecco quali sono le sfide che probabilmente dovrete affrontare e come superarle.

Adattarsi a una nuova mentalità

Il commerciale si occupa di chiudere singoli affari, mentre il marketing si occupa di raggiungere un pubblico più ampio. I venditori ottengono la convalida di risultati tangibili sotto forma di accordi chiusi, mentre i marketer devono accontentarsi di impressioni e lead.

Le metriche commerciali e gli indicatori di performance sono più semplici rispetto al marketing. Inoltre, le vendite sono un ruolo focalizzato, mentre il marketing può avere un raggio d'azione più ampio.

Quando si passa dal settore commerciale a quello del marketing, bisogna essere in grado di adattarsi al nuovo ruolo.

Riflettere e comprendere i cambiamenti di cui si ha bisogno

Investire tempo nella collaborazione a progetti creativi

Imparare a dare e ricevere feedback qualitativi

Impostare revisioni di periodo delle proprie prestazioni

Gestire le lacune di conoscenza

Il marketing è un campo molto vasto e in continua evoluzione. Di tanto in tanto vi accorgerete di avere delle lacune di conoscenza. Create una strategia di sviluppo personale per superarle.

Rivedete il vostro lavoro di tanto in tanto per identificare le lacune

Cercate il feedback di colleghi e manager sulle vostre competenze

Iscrivetevi a corsi o workshop online

Mettete in pratica le vostre competenze con progetti pilota, incarichi personali, ecc.

Una volta che avete un piano, organizzatelo con uno strumento di project management. Impostazione di attività, sottoattività, scadenze, priorità e altro ancora.

Creare la propria base di conoscenze

Da fare durante i corsi online e i programmi di sviluppo delle competenze, prendere note. Potete anche collegare le vostre note alle attività, creando una rete di informazioni facilmente accessibili tramite ricerca.

Inserirsi

Se vi sentite un po' fuori posto come venditore nel reparto marketing, non preoccupatevi. È normale che accada. Comprendete il giorno nella vita di un manager di marketing .

Osservate i vostri nuovi compagni di squadra e imparate dai loro comportamenti

Ascoltate attentamente e fate domande

Siate sicuri del vostro punto di vista e offrite contributi utili

Sviluppare relazioni e comunità

Suggerimenti e risorse per una transizione senza problemi

Prima di concludere, diamo un'occhiata ad alcune risorse preziose per rendere più agevole la vostra transizione.

Corsi e certificazioni online

Provate a seguire uno dei seguenti corsi per passare al marketing:

I migliori libri di marketing

Uno dei modi migliori per adattare il proprio pensiero a quello di un marketer è leggere molto. Permission Marketing, Purple Cow e This is Marketing di Seth Godin sono ottimi punti di partenza.

Per qualcosa di più tradizionale, provate Ogilvy on Marketing. Per il marketing delle startup, leggete Hacking Growth di Sean Ellis e Morgan Brown. Per imparare il contenuto, considerate Content Inc. di Joe Pulizzi. Se vi occupate di tecnologia, esplorate uno di questi libri sul marketing di prodotto .

Alcuni blog popolari

Iscrivetevi e leggete alcuni dei migliori contenuti di marketing della città:

Copyblogger per risorse di copywriting e marketing dei contenuti

Marie Forleo (e il suo YouTube/Podcast) per il marketing delle piccole aziende e dei soloprofessionisti

HubSpot il blog di inbound marketing per eccellenza

Strumenti che aiutano nel marketing

Padroneggiare il marketing tech stack che tipicamente contiene strumenti per:

Analitica : Monitorare il traffico del sito web, comprese le impressioni, le visualizzazioni delle pagine, i clic, la compilazione dei moduli, i viaggi degli utenti e altro ancora con Google Analytics. Inoltre, tenete qualche modelli di analisi pratico

CRM : Gestione dei dati dei clienti con HubSpot, Salesforce o altri strumenti CRM

Design : Creare rapidamente immagini per brochure, volantini, messaggi per i social media e così via con Canva

SEO/SEM : Gestire le parole chiave, ottimizzare i contenuti ed eseguire campagne con strumenti come Semrush e Ahrefs

Project management: Riunire tutte le attività di marketing e vedere il quadro complessivo con strumenti di project management

Il marketing è una transizione naturale verso la crescita e la leadership per molti venditori in tutto il mondo. In effetti, un background commerciale può rafforzare gli aspiranti marketer e fornire loro le conoscenze sul campo di cui hanno bisogno per prosperare. Con il cambiamento del sentimento dei clienti nei confronti della "vendita", il ruolo di un marketer diventa più critico dal punto di vista aziendale.

Infatti, con un periodo nel marketing e poi nel customer success, potete sviluppare il vostro pedigree come leader della crescita, un ruolo molto richiesto sia dalle startup che dalle aziende.

Tuttavia, i numerosi vantaggi non rendono facile la transizione. I ruoli di marketing sono molto richiesti e i colloqui sono competitivi. Passare dal commerciale al marketing richiede un lavoro strategico e cumulativo.

È necessario acquisire competenze, metterle in pratica, ottenere certificazioni, leggere libri, trovare stage, fare rete, costruire un marchio personale, creare un curriculum, fare domanda di lavoro, superare i colloqui: tutto questo prima ancora di iniziare la transizione!

