Come costruire uno stack tecnologico di marketing di successo (con esempi)

Finalmente avete costruito la vostra azienda. È solida e sta addirittura crescendo. Avete lavorato duramente per anni per scalarla e i risultati si vedono.

E adesso? Per sostenere la crescita attuale, il team di marketing deve tenere il passo. Dovranno gestire grandi quantità di dati, creare mappature dei processi e navigare nei complessi cicli di vita degli acquirenti, tutte cose che richiedono un insieme affidabile di strumenti, ovvero uno stack tecnologico di marketing.

Immaginate il vostro marketing tech stack (o MarTech stack) come la fonte del vostro marchio: una combinazione di strumenti potenti, ciascuno con capacità uniche per aiutarvi a scalare la vostra azienda e a superare le sfide.

Se vi state chiedendo come costruire un arsenale MarTech alimentato da dati, automazioni e creatività, siamo qui per guidarvi. Vi mostreremo come costruire il miglior stack tecnologico di marketing per la vostra azienda e alcuni esempi che rendono il lavoro più semplice.

Cos'è uno stack tecnologico di marketing?

Uno stack tecnologico di marketing è una combinazione strategica di strumenti che consente alle aziende di pianificare, implementare e analizzare le attività di marketing in modo efficiente.

Un potente stack di marketing incrementa la crescita aziendale in diversi modi:

Fondamento strategico: Serve come base per allineare gli oggetti di marketing con le capacità tecnologiche. Lo stack MarTech fornisce una roadmap chiara per integrare gli strumenti che vi aiuteranno a raggiungere obiettivi aziendali specifici

Serve come base per allineare gli oggetti di marketing con le capacità tecnologiche. Lo stack MarTech fornisce una roadmap chiara per integrare gli strumenti che vi aiuteranno a raggiungere obiettivi aziendali specifici Efficienza e automazione: Uno stack marketing tech ottimizza i flussi di lavoro del marketing attraverso l'automazione. Riduce le attività manuali e ripetitive, aumenta l'efficienza e permette al team di concentrarsi sulle cose importanti, ovvero sugli aspetti strategici delle campagne di marketing

Uno stack marketing tech ottimizza i flussi di lavoro del marketing attraverso l'automazione. Riduce le attività manuali e ripetitive, aumenta l'efficienza e permette al team di concentrarsi sulle cose importanti, ovvero sugli aspetti strategici delle campagne di marketing Integrazione dei dati e analisi: Uno stack MarTech integra i dati provenienti da vari punti di contatto, consentendo di ottenere informazioni sulle performance aziendali. Con un approccio basato sui dati, gli addetti al marketing possono prendere decisioni migliori, comprendere il comportamento dei clienti e misurare con precisione i KPI delle loro campagne di marketing

Uno stack MarTech integra i dati provenienti da vari punti di contatto, consentendo di ottenere informazioni sulle performance aziendali. Con un approccio basato sui dati, gli addetti al marketing possono prendere decisioni migliori, comprendere il comportamento dei clienti e misurare con precisione i KPI delle loro campagne di marketing Coordinamento cross-canale: Con uno stack MarTech, è possibile garantire un coordinamento fluido tra i diversi canali di marketing, dai social media e le email agli annunci a pagamento e oltre. Aiuta a mantenere la coerenza nella messaggistica del marchio e offre un'esperienza unificata ai clienti

Con uno stack MarTech, è possibile garantire un coordinamento fluido tra i diversi canali di marketing, dai social media e le email agli annunci a pagamento e oltre. Aiuta a mantenere la coerenza nella messaggistica del marchio e offre un'esperienza unificata ai clienti **Il mondo del marketing è in costante mutamento e rimanere agili è l'unico modo per andare avanti. Con un potente stack tecnologico di marketing, le aziende possono tenere il passo con l'evoluzione del comportamento dei clienti, innovare con nuove tecnologie e rimanere davanti alla concorrenza

L'evoluzione degli stack tecnologici di marketing: Una rapida panoramica

Nel 1999, Salesforce ha dato una scossa alle cose quando ha introdotto il modello Software-as-a-Service (SaaS), dando una svolta al settore MarTech. Non esiste più un club esclusivo di grandi aziende con sistemi CRM personalizzati: il software è diventato altamente democratizzato. Questo ha dato il via a un movimento di adozione del modello SaaS da parte di altri strumenti.

Le aziende possono ora passare da semplici stack tecnologici di strumenti di base a piattaforme di automazione del marketing complete e sofisticate per automatizzare processi come il lead nurturing, la gestione delle campagne e i customer journey.

Con la crescita dei canali digitali e delle origini dati, hanno iniziato a proliferare soluzioni specializzate. Si sono aggiunti strumenti per la SEO, la gestione dei social media, il marketing dei contenuti, la pubblicità e l'analisi.

Con l'aumento del numero di strumenti, l'integrazione è diventata una sfida importante. Gli esperti di marketing hanno faticato a connettere sistemi diversi e a creare una visualizzazione unificata dei dati dei clienti e delle prestazioni delle campagne.

In risposta, i principali provider come Adobe, Oracle, Salesforce e altri hanno introdotto soluzioni integrate di "marketing cloud", con l'obiettivo di fornire una suite completa di strumenti sotto un unico ombrello. Anche le Customer Data Platform (CDP) sono emerse come un modo per unificare i dati dei clienti provenienti da più fonti.

Più recentemente, l'attenzione si è spostata verso lo sfruttamento dell'IA e dell'apprendimento automatico per attività come l'analisi predittiva, la personalizzazione dei contenuti e l'ottimizzazione automatizzata delle campagne.

Molte organizzazioni adottano un approccio ibrido, combinando le migliori soluzioni puntuali con una piattaforma principale di automazione del marketing o di dati sui clienti, dando priorità all'integrazione e all'unificazione dei dati in tutto lo stack.

Oggi ci sono oltre 11.000 soluzioni MarTech ! Con così tante opzioni, creare lo stack tecnologico ideale per il vostro lavoro è più difficile che mai. Se avete in programma di rifare il vostro stack MarTech o di costruirne uno da zero, dovete innanzitutto comprendere le parti essenziali del panorama delle tecnologie di marketing e poi decidere quali strumenti sono adatti a voi.

Componenti di uno stack tecnologico di marketing di esito positivo

Da fare per costruire uno stack di marketing potente? Uno che faccia navigare la barca delle vostre operazioni di marketing verso l'esito positivo, lasciando indietro i concorrenti?

Diamo un'occhiata ai suoi componenti chiave:

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Un CRM è una piattaforma centralizzata che gestisce i dati dei clienti e aiuta a personalizzarne le interazioni. Facilita l'allineamento tra commerciale e marketing, si integra con gli strumenti di automazione e fornisce approfondimenti basati sui dati per un processo decisionale più efficace.

| Un CRM consente di monitorare e migliorare l'esperienza del cliente durante l'intero ciclo di vita e, in ultima analisi, di aumentare le vendite sfruttando efficacemente i dati dei clienti. |

Automazioni di marketing

Gli strumenti di automazione del marketing automatizzano le attività ripetitive dei processi di marketing, consentendo di concentrarsi su lavori strategici e creativi. Aiutano a coltivare i lead, a migliorare l'efficienza e a potenziare il lead scoring, la segmentazione e la conversazione personalizzata per risparmiare tempo e migliorare le conversioni.

Perché ne avete bisogno nel vostro stack tecnologico: Marketing software di automazione vi aiuta a mantenere l'attenzione sui clienti esistenti e a sostenere i lavori richiesti per far crescere la vostra base di clienti. |

Email marketing

Gli strumenti di email marketing mirano a una comunicazione a traguardo e a coltivare i contatti attraverso campagne email strategiche. Sono strumenti di comunicazione diretti ed efficaci.

| Questi strumenti rafforzano inbound marketing, stimolano il coinvolgimento e promuovono la fidelizzazione dei clienti fornendo contenuti personalizzati a segmenti specifici di clienti e monitorando le metriche di coinvolgimento. |

Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

Gli strumenti SEO migliorano il posizionamento sui motori di ricerca e la visibilità online della vostra azienda. Migliorano il traguardo delle parole chiave organiche, l'ottimizzazione della pagina e la gestione dei backlink.

| Questi strumenti aiutano a progettare un'efficace strategia di marketing dei contenuti e a migliorare la credibilità del sito web, in modo da attirare più visitatori (traffico organico) che si convertiranno in potenziali clienti. |

Pubblicità online

Questi strumenti di marketing consentono di ottenere traffico e conversioni mirate attraverso canali a pagamento. Lo strumento pubblicitario online più popolare è Google Ads, che fornisce annunci mirati a un pubblico specifico.

| Questi strumenti offrono traguardi precisi e campagne pubblicitarie basate sui dati, forniscono risultati misurabili e, con una spesa pubblicitaria ottimizzata, garantiscono un elevato ritorno sugli investimenti. |

Costruttori di pagine web e landing page

Gli strumenti per la creazione di siti web creano rapidamente pagine web e landing page funzionali partendo da zero. Permettono di personalizzare e testare le pagine. È anche possibile eseguire test A/B per verificare quale versione ha prestazioni migliori.

| Questi strumenti aiutano a costruire landing page specifiche per la campagna, offrono personalizzazioni per mantenere il sito web in linea con il marchio e garantiscono un'esperienza di pagina agile e reattiva. |

Software di gestione dei contenuti (CMS)

Gli strumenti di gestione dei contenuti aiutano a creare, pubblicare e aggiornare i contenuti digitali senza soluzione di continuità. Gestiscono i contenuti dalla creazione alla pubblicazione.

| Questi strumenti offrono la possibilità di creare contenuti in modo collaborativo, consentono di pubblicare i contenuti di un sito web senza alcuna competenza tecnica e forniscono analisi solide per monitorare i risultati dei contenuti pubblicati. |

Dashboard e visualizzazione dei dati

Questi strumenti offrono informazioni sulle prestazioni dei siti web e delle campagne. La maggior parte dei marketer è fan di Google Analytics e Google Data Studio. Il primo fornisce approfondimenti sulle prestazioni del sito web, mentre il secondo visualizza i dati per la reportistica.

| Perché è necessario nel vostro stack tecnologico: Gli strumenti di dashboard e di visualizzazione dei dati promuovono un processo decisionale informato e basato sui dati e rappresentano visivamente i KPI per una rapida analisi. |

Strumenti per il coinvolgimento e l'esperienza dei clienti

Questi strumenti mirano a migliorare le interazioni e le esperienze dei clienti. Alcuni esempi di strumenti per il coinvolgimento e l'esperienza dei clienti sono i chatbot, i sondaggi e i meccanismi di feedback.

Perché ne avete bisogno nel vostro stack tecnologico: Gli strumenti per l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti creano un'esperienza positiva del marchio e aiutano a migliorare la comprensione del comportamento dei clienti. Favoriscono il coinvolgimento in tempo reale, la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Strumenti per l'allineamento commerciale e di marketing

Questi strumenti stabiliscono il coordinamento tra i team commerciali e di marketing. Strumenti come Outreach ottimizzano la comunicazione commerciale e, appunto, l'outreach.

| Perché ne avete bisogno nel vostro stack tecnologico: Gli strumenti per l'allineamento di marketing e vendite vi consentono di creare prospect personalizzati, di promuovere una transizione senza soluzione di continuità dei lead attraverso l'imbuto di vendita, di allineare gli obiettivi tra i team, di aiutare le squadre interfunzionali a comunicare meglio, di automatizzare i follower, di aumentare l'efficienza delle vendite e di migliorare la generazione dei ricavi. |

Oltre a questi strumenti specifici per il marketing, potreste aver bisogno di un software generale per ottimizzare il modo in cui gli addetti al marketing operano e gestiscono le attività. E cosa c'è di meglio di un software di fiducia? software per il project management ?

Permetterà al vostro team di marketing di pianificare, organizzare e tenere traccia delle attività in modo efficiente e di creare una collaborazione senza problemi con gli stakeholder interni ed esterni.

Cosa includere nel vostro stack tecnologico di marketing (esempio di stack tecnologico)

Il vostro stack tecnologico può rendere possibile o meno il vostro lavoro richiesto per il marketing. Quindi, mentre si scelgono i singoli strumenti di marketing digitale per costruire il vostro stack, assicurarvi che rispondano alle vostre esigenze aziendali uniche e che diano valore al vostro team.

Ecco un esempio di stack tecnologico che potete usare come guida:

CRM: ClickUp

Valutato come il più importante #CRM numero 1 al mondo da G2 clickUp aiuta a gestire tutti i dati dei clienti in un unico luogo, facilitando l'analisi delle opportunità commerciali e la progettazione di una campagna di marketing.

Ecco come è possibile semplificare il flusso di lavoro dei clienti e costruire relazioni durature con i clienti usando ClickUp CRM :

Tieni sotto controllo le tue pipeline commerciali e l'impegno dei clienti conLe oltre 15 visualizzazioni di ClickUp (Vista Elenco, Kanban e Tabella, per citarne alcune)

Visualizzate tutti gli insight dei clienti conI dashboard di ClickUpdal valore della vita del cliente alla dimensione media dell'accordo

Integrare le email con ClickUp e collaborate alle trattative, inviate aggiornamenti alle parti interessate e avviate i clienti senza lasciare la piattaforma

Costruite un repository di dati sui clienti con i dettagli dei contatti e dei progetti. Impostazione di attività e obiettivi per ogni cliente, con monitoraggio dello stato di avanzamento

Gestite gli account senza problemi su ClickUp CRM e visualizzateli con oltre 10 visualizzazioni personalizzate

Utilizzando ClickUp CRM come parte integrante del vostro stack tecnologico, sarete in grado di gestire al meglio gli account, di tenere i client al corrente degli aggiornamenti dei progetti, di garantire un'esperienza ottimale ai clienti e, infine, di incrementare i fatturati.

È il software perfetto per il project management del marketing che comprende tutte le attività commerciali e di marketing, tra cui la gestione delle campagne, dei contenuti online, dei flussi di lavoro di marketing trasversali e della collaborazione tra team.

Alternative: Salesforce, Monday.com

Automazioni di marketing: HubSpot

via HubSpot Per creare campagne di marketing efficaci su scala è necessario uno strumento di automazione del marketing come HubSpot.

Con questo software per agenzie di marketing utilizzando i dati del CRM, è possibile automatizzare gran parte delle attività di marketing ripetitive, come il lead nurturing con campagne di email drip, il lead scoring e il follow-up. Inoltre, è possibile ottenere analisi dettagliate per prendere decisioni basate sui dati e rendere le campagne future più efficaci.

Alternative: ClickUp, Marketo

Email marketing: Mailchimp

via Mailchimp Con Mailchimp potete creare e inviare email dall'aspetto professionale come parte della vostra campagna di email marketing.

Non è necessario essere esperti di design per utilizzare questo software. Il suo editor drag-and-drop consente di aggiungere immediatamente immagini e messaggi personalizzati e di creare email su misura.

È inoltre dotato di un'affidabile funzionalità di analisi e reportistica. Utilizzatela per monitorare i KPI dell'email marketing, come i tassi di apertura, i tassi di click-through (CTR) e il coinvolgimento degli iscritti.

Alternative: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

via Semrush Semrush è un popolare strumento SEO che aiuta a misurare i lavori richiesti dal marketing.

Questo software di marketing di prodotto offre una visione approfondita dell'ottimizzazione della visibilità online della vostra azienda, dalla ricerca delle parole chiave, all'audit del sito, all'analisi dei backlink e al monitoraggio dei concorrenti.

Oltre alla SEO, Semrush è utile anche per gestire gli annunci pay-per-click (PPC) e il social media marketing.

Alternative: Ahrefs, Moz

Pubblicità online: Annunci di Google

via Annunci di Google Google Ads è un potente strumento pubblicitario online che consente agli inserzionisti di creare e visualizzare annunci sui risultati di ricerca di Google e su altri siti web partner.

È possibile personalizzare le campagne pubblicitarie in base alla ricerca di parole chiave, ai dati demografici e al comportamento degli utenti, garantendo che gli annunci raggiungano il proprio traguardo.

Il modello pay-per-click (PPC) rende questo strumento economicamente vantaggioso. È possibile utilizzare gli strumenti di analisi e monitoraggio forniti da Google Ads per misurare le prestazioni delle campagne di marketing e migliorare le proprie strategie.

Alternative: Bing Ads, Apple Search Ads

Costruttore di siti web e pagine di destinazione: WordPress

WordPress vi permette di costruire un sito web completo o una pagina di destinazione su misura per una campagna specifica, anche se non siete esperti di codice.

Un'interfaccia utente, una vasta libreria di temi e centinaia di plugin fanno di WordPress lo strumento preferito per creare pagine web visivamente accattivanti che riflettono l'identità del vostro marchio.

Uno strumento come questo è essenziale nel vostro stack MarTech, in quanto consente di risparmiare tempo, di accedere all'analisi dei siti web e di mantenere una presenza online impeccabile.

Alternative: Wix, Squarespace, Webflow

Software di gestione dei contenuti: ClickUp

ClickUp fa di nuovo la sua comparsa come strumento di project management a tutto tondo. È possibile configurarlo in base alle proprie esigenze aziendali e utilizzarlo come sistema di gestione dei contenuti.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a gestire tutti i contenuti:

Visualizzare i piani dei contenuti usandoLavagne online di ClickUp e collabora con il tuo team di contenuti usandoClickUp Documenti* Offrite un feedback attraverso la correzione di bozze e accelerate il processo di approvazione da parte di stakeholder interni ed esterni

Costruite il vostro calendario dei contenuti e seguite gli stati di avanzamento utilizzando campi personalizzati, stati e visualizzazioni dei progetti

UtilizzoClickUp Brain AI Writer for Work per accelerare il processo di ideazione e scrittura

Integrare i vostri preferitisoftware di marketing dei contenuti e gli strumenti SEO preferiti con ClickUp e gestite la vostra pipeline di contenuti da un'unica piattaforma

Brainstorming, aggiunta di note e collaborazione su idee e flussi di lavoro con le lavagne online ClickUp

Se siete esperti di marketing dei contenuti e volete essere sempre organizzati ed efficienti, ClickUp è un elemento imprescindibile del vostro stack tecnologico di marketing.

Alternative: WordPress, Drupal

Dashboard e visualizzazione dei dati: Google Analytics e Google Data Studio

via Account demo di Google Google Analytics è una centrale di dati. Vi tiene aggiornati sulle prestazioni del vostro sito web e della vostra app, compreso il comportamento degli utenti, le fonti di traffico e le metriche di conversione.

D'altra parte, Google Data Studio aiuta a visualizzare questi dati grezzi con l'aiuto di dashboard accattivanti. Utilizzate la funzionalità di trascinamento e rilascio per creare report personalizzati e incorporare grafici, tabelle e diagrammi per una facile interpretazione.

Integrando Google Data Studio con Google Analytics, è possibile comprendere i dati e presentarli in modo visivamente accattivante.

Alternative: Semrush, Clicky

Coinvolgimento ed esperienza del cliente: Zendesk

Zendesk offre una comunicazione senza soluzione di continuità tra team diversi, come quelli del supporto clienti, delle vendite e delle interazioni con i clienti.

Grazie a funzionalità/funzione come il sistema di ticketing, la chattare dal vivo e le analisi, lo strumento consente alle aziende di rispondere prontamente ai clienti attraverso vari punti di contatto e di risolvere i problemi con tempi di risposta brevi. Le funzionalità di analisi e reportistica consentono di estrarre preziose informazioni dalle interazioni con i clienti.

Alternative: ConvertKit, Intercom

Allineamento marketing e commerciale: ClickUp

I team commerciali e di marketing non possono funzionare in silos. Per scalare più velocemente la vostra azienda, avete bisogno di uno strumento che allinei entrambi i team.

I team di marketing moderni gestiscono molti dati, KPI e flussi di lavoro complessi, rendendo difficile il trasporto di tutti questi dati al team commerciale.

Con ClickUp è possibile stabilire obiettivi comuni per i team commerciali e di marketing, visualizzare una visione unificata delle interazioni con i clienti, promuovere una comunicazione continua tra i team e mantenere l'allineamento di entrambi.

Alternative: HubSpot, Salesforce

Riunite la vostra catena di tecnologie di marketing con uno strumento di project management per il marketing tutto in uno

L'aspetto chiave della costruzione di uno stack tecnologico per il marketing è la scelta di strumenti che siano i migliori da fare e che soddisfino le esigenze specifiche del team.

Ma siamo realisti. Con troppi strumenti, il vostro flusso di lavoro può diventare complesso e potreste perdere dati preziosi quando li trasferite da una piattaforma all'altra.

Per evitare queste sfide, avete bisogno di uno strumento completo di project management per il marketing, come ClickUp, che unifica tutti i vostri lavori di marketing sotto un unico tetto.

Vediamo come i professionisti del marketing possono trarre vantaggio da ClickUp ClickUp Marketing Project Management Software :

Accelerare la creazione di campagne e contenuti: Con ClickUp Brain, i team di marketing possono fare brainstorming di idee per le campagne e generare più velocemente brief di contenuto, blog, email e case study

Utilizzate ClickUp Brain per rendere più efficienti i processi di ideazione e scrittura

**Con le lavagne online e i documenti ClickUp, il team può fare brainstorming, visualizzare e collaborare su attività che portano avanti la strategia di marketing e mantengono l'intero team sulla stessa pagina

Collaborate con il vostro team di marketing in tempo reale, taggate gli altri con commenti e trasformate i testi in attività di ClickUp Docs

Identificare i colli di bottiglia: Usate ClickUp Obiettivi e ClickUp Views per tenere traccia dello stato di avanzamento di un particolare obiettivo, vedere le Sequenze e identificare i colli di bottiglia che potrebbero influenzare il vostro flusso di lavoro

Visualizzate con chiarezza lo stato di avanzamento dei progetti di marketing e individuate i colli di bottiglia con ClickUp

Analizzare lo stato di avanzamento: Analizzare lo stato di avanzamento del progetto con l'agile dashboard di ClickUp e trasformarlo in indicatori visivi in modo che ogni membro del team sia aggiornato sullo stato delle attività

Trasformate lo stato di avanzamento del progetto in indicatori visivi con la dashboard flessibile di ClickUp

Iniziare con i modelli: Massimizza l'efficienza del tuo team di marketing con i modelli diModello per le operazioni del team di marketing di ClickUp. I modelli pronti all'uso e personalizzabili possono aiutarvi a creare obiettivi e risultati chiave (OKR), a supportare lo sviluppo della carriera dei membri del team, a impostare i processi di onboarding dei dipendenti e a creare procedure operative standard (SOP).

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-37.jpeg Definite e monitorate i vostri OKR, progettate una matrice di carriera, impostate le attività di ClickUp e create procedure operative standard con il modello per le operazioni del team di marketing di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32296499 Scaricate questo modello /$$$cta/

Se siete alla ricerca di ulteriori risorse, ClickUp offre diversi modelli gratis modelli di ricerca di mercato e modelli di piani di marketing in negozio. Questi modelli personalizzabili vi faciliteranno il lavoro e vi aiuteranno a raggiungere più rapidamente i vostri KPI di marketing.

Vantaggi e svantaggi di uno stack di tecnologie di marketing

Uno stack tecnologico di marketing ben costruito offre un numero di vantaggi:

Miglioramento dell'esperienza e della soddisfazione dei clienti: Il giusto stack di tecnologie di marketing vi aiuta a progettare strategie di marketing mirate che i clienti trovano rilevanti, fornisce interazioni personalizzate basate sui dati e supporta l'integrazione con strumenti di terze parti per offrire un viaggio fluido ai clienti attraverso i canali

Il giusto stack di tecnologie di marketing vi aiuta a progettare strategie di marketing mirate che i clienti trovano rilevanti, fornisce interazioni personalizzate basate sui dati e supporta l'integrazione con strumenti di terze parti per offrire un viaggio fluido ai clienti attraverso i canali Agilità e innovazione aziendali aumentate: Con le nuove tecnologie, l'azienda può adattarsi rapidamente ai cambiamenti del marketing. Poiché gli strumenti diventano più precisi nelle loro capacità analitiche, è possibile prendere decisioni rapide e significative e creare campagne pertinenti basate su dati accurati

Come ogni cosa buona, anche la creazione di uno stack tecnologico ha alcuni aspetti negativi:

**Alcuni strumenti comportano una curva di apprendimento. Può essere necessario del tempo perché i team non tecnici si abituino al nuovo stack tecnologico e lo utilizzino al massimo delle sue potenzialità

Costo iniziale: La costruzione di uno stack tecnologico richiede un costo iniziale elevato. Bisogna anche sostenere i costi correnti, come quelli di sottoscrizione e di licenza

Tuttavia, questi inconvenienti non sono un ostacolo. Trattateli come piccoli inconvenienti da sopportare per ottenere qualcosa di prezioso in cambio.

Abbracciare le nuove tecnologie con ClickUp

L'automazione è diventata una parte vitale degli attuali stack di MarTech, anche se fino a pochi anni fa non ne conoscevamo le possibilità. Anche l'integrazione degli strumenti di marketing con le tecnologie emergenti, come la ricerca vocale, è un'aggiunta relativamente recente. La tecnologia continuerà a evolversi e le aziende che mantengono una mentalità aperta e si adattano rimarranno all'avanguardia.

È chiaro che il momento di eccellere con la tecnologia è adesso! Potete iniziare il vostro viaggio nello stack MarTech con ClickUp e costruire da lì in poi. Lo strumento si integra con oltre 1000 strumenti moderni, tra cui HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa e altri ancora. È inoltre possibile creare integrazioni personalizzate con API di ClickUp .

Elencate gli strumenti che desiderate, integrateli con ClickUp e il vostro stack tecnologico è pronto all'uso. Potrete gestire il vostro flusso di lavoro di marketing da un'unica piattaforma, senza più perdere tempo a passare da un'app all'altra. Iniziare con ClickUp e costruisci uno stack tecnologico di marketing vincente!

FAQs

1. Cosa sono gli stack tecnologici di marketing?

Gli stack tecnologici di marketing sono una combinazione di strumenti digitali che aiutano gli addetti al marketing a semplificare il processo di comprensione del comportamento dei clienti, la creazione di campagne di marketing e l'analisi dell'impatto dei loro lavori richiesti.

2. Che cos'è uno stack tecnologico per un marketer digitale?

Uno stack tecnologico per un digital marketer è un insieme di strumenti affidabili che si rivolgono alle diverse componenti del marketing, tra cui CRM, automazione del marketing, email marketing, SEO, creazione di siti web e project management del marketing.

Questi strumenti semplificano i flussi di lavoro quotidiani del marketing, promuovono la collaborazione tra i membri del team e aiutano a misurare i KPI delle campagne di marketing.

3. Che cos'è uno stack di marketing con un esempio?

Uno stack tecnologico di marketing è un insieme di software che aiuta a gestire le relazioni con i clienti, a progettare campagne di marketing, a monitorare le prestazioni delle campagne e a prendere decisioni basate sui dati per incrementare i KPI.

Ecco un esempio di marketing tech stack:

CRM: ClickUp

Automazione di marketing: HubSpot

Email marketing: ClickUp/MailChimp

Gestione dei contenuti: ClickUp/ WordPress

Costruttore di siti web: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Annunci a pagamento: Google Ads

Visualizzazione dei dati: Google Data Studio

Esperienza cliente: Zendesk

Project management del marketing: ClickUp