Modelli di roadmap di prodotto gratis per Excel

Lo sviluppo di un prodotto può essere complicato, soprattutto quando le priorità che cambiano e le attività cardine che non vengono rispettate portano il team fuori strada. Una soluzione rapida? Fermarsi, riorganizzarsi e lasciare che i modelli di roadmap di prodotto in Excel facciano il lavoro pesante per voi. 📊

Utilizzando il familiare ambiente di Excel, questi semplici modelli aiutano i product manager a creare le sequenze temporali dei progetti, gli sviluppatori a monitorare lo stato delle funzionalità/funzione e i titolari aziendali a condividere gli aggiornamenti sui prodotti con gli stakeholder.

Di seguito abbiamo raccolto i migliori modelli di roadmap gratis per Excel per aiutarvi a iniziare. Ma se avete bisogno di un layout più potente, in grado di automatizzare le attività o di supportare la collaborazione in tempo reale, i modelli di roadmap gratis di ClickUp vi offrono questo vantaggio.

Iniziamo quindi a scoprire come scegliere il modello Excel perfetto.

Cosa rende un buon modello di roadmap di prodotto per Excel?

Un modello di Excel ben strutturato roadmap di produttività delinea chiaramente il percorso dall'idea al mercato. Tenete d'occhio queste funzionalità/funzione chiave:

Struttura chiara: Scegliete un modello semplice e organizzato in modo da poter vedere a colpo d'occhio attività, scadenze e risorse

Scegliete un modello semplice e organizzato in modo da poter vedere a colpo d'occhio attività, scadenze e risorse **Colonne personalizzabili: cercate un modello flessibile che vi permetta di aggiungere o regolare le colonne per i titolari delle attività, le priorità, gli aggiornamenti di stato e altro ancora

Sequenza: Scegliete un modello che visualizzi le date di inizio e fine delle fasi, rendendo più facile il monitoraggio degli stati a lungo termine

Scegliete un modello che visualizzi le date di inizio e fine delle fasi, rendendo più facile il monitoraggio degli stati a lungo termine Aggiornamenti facili: Scegliete un modello che sia veloce da aggiornare quando le cose cambiano, sia che si tratti di scadenze in evoluzione o di nuove priorità

Scegliete un modello che sia veloce da aggiornare quando le cose cambiano, sia che si tratti di scadenze in evoluzione o di nuove priorità Opzioni di filtraggio: Trovate un modello che includa filtri per i membri del team, lo stato delle attività e le date, per aiutarvi a concentrarvi su segmenti specifici del progetto

Trovate un modello che includa filtri per i membri del team, lo stato delle attività e le date, per aiutarvi a concentrarvi su segmenti specifici del progetto $$$a portata di utente: Considerate un modello che sia abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato da tutto il team senza una curva di apprendimento troppo ripida

Modelli di roadmap di prodotto gratis per Excel

Microsoft Excel non dispone di modelli di roadmap nativi, ma molte piattaforme offrono opzioni da utilizzare. Da gestione dei backlog di prodotto alle tempistiche di rilascio (e altro ancora), questi modelli vi aiutano a formare una roadmap che si adatti al flusso di lavoro del vostro team.

1. Modello di roadmap di prodotto in Excel di Office Sequenza

via Sequenza dell'Ufficio Il Modello di roadmap del prodotto in Excel di Office Sequenza è un ottimo modo per pianificare le attività cardine e il lancio di un prodotto o di una funzionalità/funzione.

La Sequenza predefinita copre quattro trimestri, ciascuno dei quali è suddiviso in quattro fasi principali.

La fase "Plan" riguarda il piano e le decisioni chiave. Nella fase "Test", l'attenzione si concentra sull'allineamento delle funzionalità/funzione del prodotto con le attività cardine. La fase "Sviluppo" prevede azioni come "Prototipo" e "Alpha Build", mentre la fase "Lancio" aiuta a coordinare il rilascio del prodotto e i lavori richiesti dal marketing.

Queste corsie separate assicurano una chiara visualizzazione della roadmap di prodotto .

⚡️Ideal per i team di prodotto delle piccole e medie imprese tecnologiche che pianificano i cicli di sviluppo del software

2. Modello di piano di lavoro in Excel Sequenza da Microsoft 365

via Microsoft 365 Il Modello di piano di lavoro in Excel Sequenza di Microsoft 365 è uno strumento efficace per organizzare il progetto in fasi, delineare le attività chiave e fissare obiettivi chiari.

Il layout integrato comprende quattro fasi per varie attività e risultati. La matrice può essere facilmente popolata con i dettagli pertinenti e monitorare lo stato di avanzamento di ogni fase.

$$$a per: Le startup in fase iniziale che cercano un modo semplice per pianificare e monitorare le fasi del progetto

3. Modello di roadmap di prodotti multipli di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Multiple-Product-Roadmap-Template-by-Template.net\_.png Modello di roadmap di prodotto Excel di Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di roadmap di più prodotti da Template.net offre una visione d'insieme che aiuta a monitorare lo stato di lancio di più prodotti contemporaneamente.

La roadmap incorporata presenta una sequenza temporale trimestrale per mostrare lo sviluppo di tre prodotti nell'arco di diversi mesi. È possibile codificare per colore le attività cardine di ciascun progetto, in modo da monitorare lo stato e individuare facilmente le dipendenze.

⚡️Ideal per: Team di marketing di prodotto di piccole dimensioni e in rapida crescita, che supervisionano più lanci

4. Modello di roadmap del prodotto digitale di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Digital-Product-Roadmap-Template-by-Template.net\_.png Modello di roadmap di prodotto Excel di Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di roadmap del prodotto digitale da Template.net è uno strumento versatile che consente ai team di prodotti digitali di pianificare, visualizzare e comunicare la propria strategia senza sforzo.

Il layout si estende su quattro trimestri, suddivisi in due fasi chiave, "Sviluppo" e "Marketing", in modo da poter monitorare le attività e gli obiettivi pertinenti durante il ciclo di vita del progetto. I segnali visivi per le attività completate, in corso e future aiutano a mantenere il team sulla giusta rotta.

Questo modello è stato costruito per adattarsi ai flussi di lavoro Agile su piccola scala, semplificando la gestione delle attività per lo sviluppo iterativo e l'introduzione di funzionalità/funzione.

$$$a per: Product manager di startup tecnologiche che lavorano al lancio di una nuova app o di un servizio digitale

5. Modello di Roadmap di Scrum del prodotto da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Product-Scrum-Roadmap-Template-by-Template.net\_.png Modello di roadmap di prodotto in excel da Template.net /$$$img/

via Modello.net Il Modello di Roadmap di Scrum del prodotto da Template.net è un piano di progetto strutturato che aiuta i team interfunzionali ad allinearsi, a monitorare lo stato e a raggiungere le attività cardine durante il processo di sviluppo del prodotto.

Cancellato in tre fasi chiave - "Strategia", "Esecuzione" e "Crescita" - questo modello di roadmap del progetto fornisce una direzione chiara e obiettivi granulari per ogni team.

⚡️Ideal per: Responsabili di prodotto che guidano team interfunzionali in aziende tecnologiche di medie dimensioni

6. Modello di roadmap tecnologica in Excel di Coefficient

via Coefficiente I modelli di roadmap tecnologica sono un modo intelligente per mantenere i progetti IT in carreggiata Modello di roadmap tecnologica in Excel di Coefficient è un ottimo esempio.

Sia che si tratti di un aggiornamento del software o di un'importante revisione del sistema, questo modello personalizzato aiuta costruire una roadmap tecnologica su misura per le vostre esigenze.

Il layout è suddiviso in fasi di "Infrastruttura", "Test", "Miglioramenti" e "Integrazione", che si estendono per trimestri. È possibile monitorare le attività chiave di ogni fase, assicurando il coordinamento del team.

⚡️Ideal per: i project manager IT che supervisionano migrazioni di sistemi o aggiornamenti tecnologici

7. Modello di roadmap delle funzionalità/funzione in Excel di Coefficient

via Coefficiente Il Modello di roadmap delle funzionalità/funzione di Excel per coefficiente consente di allineare facilmente lo sviluppo del prodotto agli obiettivi aziendali in tutti i trimestri.

Con fasi come "Crescita aziendale", "Scalabilità", "Diminuzione del tasso di abbandono" e "Crescita dei consumatori", il modello guida il prodotto dall'idea all'esecuzione.

È possibile popolare ogni fase con attività granulari e monitorare lo stato di avanzamento mese per mese.

⚡️Ideale per: Responsabili di prodotto di aziende SaaS in fase iniziale che desiderano scalare la propria offerta riducendo al contempo il turn-over

Limiti dell'uso di Excel per i modelli di roadmap di prodotto

Sebbene Excel possa essere uno strumento pratico per la mappatura dei prodotti ha dei limiti. Ecco in cosa potreste imbattervi:

Aggiornamenti manuali: Se il progetto si evolve rapidamente, tenere tutto aggiornato in Excel può sembrare un gioco costante di recupero

Se il progetto si evolve rapidamente, tenere tutto aggiornato in Excel può sembrare un gioco costante di recupero Problemi di collaborazione: Excel non è costruito per il lavoro di squadra in tempo reale, quindi la condivisione e l'aggiornamento della roadmap con gli altri può risultare difficoltoso

Excel non è costruito per il lavoro di squadra in tempo reale, quindi la condivisione e l'aggiornamento della roadmap con gli altri può risultare difficoltoso Automazione limitata: Excel offre solo opzioni di automazione di base (come la formattazione condizionale e la convalida dei dati), quindi attività come l'invio di promemoria o la regolazione automatica della Sequenza dovranno essere fatte manualmente

Excel offre solo opzioni di automazione di base (come la formattazione condizionale e la convalida dei dati), quindi attività come l'invio di promemoria o la regolazione automatica della Sequenza dovranno essere fatte manualmente **Problemi di scalabilità: con la crescita del progetto, un foglio Excel diventa eccessivo con troppi dati per il monitoraggio dello stato o la gestione di più team su progetti diversi

Mancanza di integrazione: Excel non si connette facilmente con altri strumenti in uso (come il calendario o la piattaforma di email), rendendo più difficile la sincronizzazione dei dati e la collaborazione tra le varie piattaforme

Se questi limiti vi stanno rallentando, date un'occhiata ad alcuni strumenti software per la roadmap che possano tenere il passo con il ritmo veloce dei vostri progetti. Avete bisogno di uno strumento più interattivo che vada oltre le capacità di un modello di roadmap tecnologica in Excel.

Modelli alternativi di roadmap di prodotto Strumenti software per la gestione dei prodotti colmano il divario tra grandi idee e produttività migliori. Soprattutto quando si decolla, le idee si evolvono e i team si espandono. Oggi vi serve una bacheca online per il brainstorming, domani avrete bisogno di immagini intuitive per gli stakeholder e così via. Per

Gestione agile del prodotto è necessario andare oltre Excel. ClickUp è una piattaforma di project management a 360 gradi che consolida tutti i flussi di lavoro, compresa la mappatura dei prodotti. ClickUp AI, l'app per il lavoro, è dotata di un assistente IA che estrae i dati su richiesta, di integrazioni con i migliori strumenti tecnologici e di automazione per evitare il noioso lavoro di amministratore. La soluzione per la gestione dei prodotti di ClickUp è una delle sue offerte di punta. Vi aiuta a formare la visione dei vostri prodotti e a raggiungere il traguardo (dall'idea al mercato). È possibile organizzare feedback, epiche e sprint in roadmap di progetto singole e condivisibili, in modo che i team e gli stakeholder possano vedere cosa sta succedendo ora e cosa verrà dopo.

Le visualizzazioni integrate, che siano elenchi, lavagne online o grafici di Gantt, migliorano ulteriormente l'efficienza.

Monitorate e date priorità alle attività del vostro backlog di sviluppo prodotto con ClickUp Product Management

Di seguito abbiamo raccolto i nostri migliori modelli gratuiti di roadmap di prodotti e tecnologie.

1. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Robusto modelli di sviluppo del prodotto sono costruiti per visualizzare una visione d'insieme del percorso del prodotto da un capo all'altro.

Il Modello di roadmap del prodotto ClickUp è un modello di livello avanzato strutturato a livello di cartella. La cartella 'Roadmap del progetto' comprende un elenco 'Roadmap trimestrale' per dare priorità alle attività nei diversi trimestri, mentre la scheda 'Roadmap per iniziative' offre un'istantanea di tutte le iniziative organizzate in base al loro stato.

La lavagna online "Impact Effort Matrice" aiuta a valutare ogni idea e si può assegnare un punteggio RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) per stabilire le priorità di conseguenza. Questo modello completo include una pagina wiki "Note di rilascio" per documentare e organizzare le note di rilascio.

⚡️Ideale per: Responsabili di prodotto del commercio elettronico che supervisionano il lancio di nuove funzionalità/funzione

**Per saperne di più Guida all'utilizzo del modello di roadmap dei prodotti di ClickUp

2. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp aiuta a visualizzare ogni passaggio dello sviluppo trimestrale del prodotto in una chiara visualizzazione in stile sequenza temporale.

Questo modello di livello intermedio consente di mappare le attività generali del progetto e di suddividerle in attività specifiche da monitorare mese per mese. Le note adesive colorate facilitano la registrazione degli stati delle attività in questa matrice di sequenza temporale, aiutandovi a individuare i colli di bottiglia a colpo d'occhio.

Per una maggiore efficienza, è possibile trasferire automaticamente i dati alle viste Elenco e Bacheca all'interno del modello.

⚡️Ideal per: Team di ingegneri che cercano di allineare i membri sul lancio di una funzionalità/funzione di un prodotto

3. Modello di sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di sviluppo di un nuovo prodotto di ClickUp è un'opzione adatta ai principianti per guidare un nuovo prodotto dall'idea al completamento.

Iniziate con la visualizzazione del 'Riepilogo/riassunto del progetto' per avere una panoramica delle attività raggruppate per fasi, insieme a dettagli come la complessità e il livello di impatto. Passate poi alla 'Bacheca dei processi' per un'istantanea dello stato di avanzamento delle attività in ogni fase e utilizzate la vista 'Gantt Chart' per visualizzare le dipendenze.

Cambio di piano? La visualizzazione lineare "Sequenza" consente di trascinare e rilasciare le attività per riprogrammarle, in modo da mantenere lo sviluppo del prodotto rapidamente in carreggiata.

⚡️Ideal per: Teams di produttività di aziende tecnologiche in rapida crescita che lanciano il loro prodotto di punta

4. Modello di lavagna online per la roadmap dei prodotti ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di lavagna online per la roadmap dei prodotti ClickUp si integra direttamente con l'area di lavoro di ClickUp per semplificare il processo di brainstorming sui prodotti.

Questo modello, adatto ai principianti, include una Sequenza trimestrale, con ogni trimestre suddiviso in mesi per visualizzare in dettaglio ogni fase. È possibile taggare i titolari delle attività all'interno della lavagna online e le note adesive con codice colore consentono di tenere traccia dello stato di avanzamento delle attività a colpo d'occhio.

Per assicurarsi che nessuna idea venga tralasciata, utilizzare ClickUp Chattare per trasformare le discussioni in attività realizzabili. In questo modo si rimane agili e reattivi agli input del team e degli utenti.

⚡️Ideal per: Teams di prodotto che lanciano un'app con più funzionalità o una piattaforma integrata

5. Modello di lista di controllo per il lancio del prodotto ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di lista di controllo per il lancio di prodotti ClickUp è stato progettato per utenti avanzati per gestire in modo efficiente tutte le attività legate al lancio di un prodotto. Organizzato a livello di elenco, questo modello prevede cinque visualizzazioni delle attività personalizzabili per facilitarne il monitoraggio.

L'elenco "Attività" elenca le attività suddivise per categoria, priorità e date chiave. La visualizzazione "Attività cardine" evidenzia i risultati chiave raggiunti durante il processo.

Per una gestione visiva delle attività, la scheda "Per categoria" raggruppa le attività in un layout in stile Kanban, mentre la vista "Gantt" aiuta a visualizzare sequenze realistiche di attività e dipendenze.

Infine, la vista "Sequenza" fornisce una visione dettagliata del lancio, mostrando le date di inizio e fine e le attività cardine.

⚡️Ideal per: Team di marketing di aziende tecnologiche che pianificano il lancio di un prodotto importante su più piattaforme

6. Modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp è un'opzione di livello intermedio per allineare ogni funzionalità/funzione del prodotto alle esigenze dei clienti e agli obiettivi dell'azienda.

L'elenco centrale aiuta a registrare e a dare priorità alle funzionalità/funzione di alto valore, garantendo un'allocazione efficiente di risorse e budget. È anche possibile utilizzare La vista Tabella di ClickUp per valutare ogni funzionalità/funzione su una scala da 1 a 5, confrontando immediatamente i punti di forza dei prodotti e decidendo i passaggi successivi.

È inoltre possibile utilizzare ClickUp Brain per analizzare le funzionalità/funzione del prodotto. Lo strumento guidato dall'IA è in grado di suggerire ottimizzazioni, evidenziare le dipendenze e offrire raccomandazioni basate sui dati, riducendo la necessità di analisi manuali.

⚡️Ideal per: Team di prodotto di livello enterprise che valutano le funzionalità/funzione di più linee di prodotto

7. Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp

Scaricare questo modello Modelli di documento dei requisiti di prodotto (PRD) sono le guide ideali per definire, sviluppare e fornire un prodotto. Catturano ogni dettaglio, dal "perché" al "come", in un'unica fonte di verità.

Il sito, facile da usare per i principianti Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp porta avanti questo concetto con una pagina in stile wiki per mantenere allineati i team di prodotto, progettazione e ingegneria. È possibile acquisire dettagli come l'ambito e le chiavi degli stakeholder e aggiungere metriche di ricerca pertinenti per supportare la definizione delle priorità e il monitoraggio kPI per la gestione del prodotto .

La sezione "FAQ e considerazioni" offre un facile accesso alle domande più comuni, mentre la sezione "Sequenza" consente di mappare le attività cardine e le potenziali date di lancio in una comoda tabella.

⚡️Ideal per: Gestori del prodotto che guidano team interfunzionali attraverso un complesso progetto di sviluppo del software

8. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Scaricare questo modello Modelli per la strategia di prodotto chiariscono la vostra roadmap, fornendo ai responsabili delle decisioni una visualizzazione condivisa e interattiva del futuro del prodotto.

Il Modello di strategia di prodotto di ClickUp aiuta a categorizzare e dare priorità alle funzionalità/funzione in base al lavoro richiesto. Grazie a visualizzazioni come la tabella "Tutte le funzionalità" e l'elenco "Funzionalità attive", si ottiene un riepilogo pulito delle principali priorità e delle assegnazioni ai team.

È possibile programmare lo sviluppo e il lancio delle funzionalità e utilizzare le viste "Gantt Sequenza" per monitorare lo stato di ogni fase del progetto attraverso schermate intercambiabili.

Il modello mantiene tutti allineati raggruppando i membri del team per ruoli e responsabilità e consolidando tutte le informazioni essenziali per una rapida consultazione.

⚡️Ideal per: Team di prodotto alla ricerca di modelli di roadmap strategici multi-funzione per guidare la crescita a lungo termine

9. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di posizionamento del prodotto ClickUp aiuta a definire la posizione di mercato del prodotto mostrandone chiaramente i vantaggi.

Il processo inizia con il modulo "Valutazione della posizione del prodotto", in cui i provider forniscono le loro opinioni su elementi chiave come la USP del prodotto e il branding. Le risposte confluiscono nell'"Elenco dei prodotti", dove le informazioni sui prossimi lanci sono organizzate per stato.

Una volta che tutto è pronto, la "Vista Mappa" offre una mappa della posizione del prodotto che aiuta a visualizzare il confronto con la concorrenza in termini di costo e qualità.

$$$a per: Team di marketing di prodotto che stanno testando le acque per un nuovo modello di sottoscrizione

10. Modello di roadmap del team agile di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di roadmap del team agile di ClickUp semplifica la comunicazione della strategia di prodotto e l'adeguamento delle priorità man mano che il team impara a conoscere meglio il mercato e il prodotto.

Progettato per i principianti, questo modello presenta una vista "Agile Product Roadmap Gantt" per visualizzare la sequenza temporale del progetto. L'elenco "Piano di prodotto" visualizza tutte le attività, codificate per colore in base agli obiettivi e all'importanza. Quando si ha bisogno di una visione d'insieme, si può passare alla scheda "Stato" o utilizzare la scheda "Sprints" per monitorare le attività per sprint.

Questo modello di roadmap Agile include anche cartelle granulari per 'Engineering', 'Release' e 'Design', ognuna con visualizzazioni uniche per supportare flussi di lavoro personalizzati.

⚡️Ideal per: Aziende SaaS in crescita che lanciano frequenti aggiornamenti delle funzionalità/funzione

Agevolate il passaggio dall'idea al lancio con ClickUp

I modelli Excel sono un comodo punto di partenza per il project management, ma spesso si scontrano con un muro quando i progetti diventano più complessi. Il monitoraggio delle modifiche, la collaborazione con i diversi team o l'aggiornamento di una roadmap in Excel possono diventare rapidamente difficili.

È qui che i modelli di ClickUp fanno la differenza.

Che si tratti di una roadmap Agile, di una matrice di posizione del prodotto o di un piano strategico completo, ClickUp consente di costruire, monitorare e aggiornare tutto in un'unica area di lavoro organizzata.

I modelli sono dotati di integrazioni personalizzate, automazioni intelligenti e visualizzazioni multiple, che consentono di adattarsi facilmente e di mantenere il team allineato.

