Come creare una visualizzazione della roadmap di prodotto

Gestire lo sviluppo di un prodotto senza una guida visiva chiara è come navigare senza una mappa: ci saranno sicuramente confusione, scadenze non rispettate e priorità non allineate.

È qui che entra in gioco una visualizzazione della roadmap del prodotto ben progettata. Vi aiuta a dare priorità alle funzionalità/funzione in base all'importanza, a rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e a comunicare la vostra strategia di prodotto in modo che tutti la capiscano a colpo d'occhio.

In questa guida, vi mostreremo come costruire una roadmap della produttività che mantiene il team allineato, semplifica il processo decisionale, guida il prodotto verso l'esito positivo e garantisce che gli stakeholder siano sempre informati.

Cos'è una roadmap di prodotto?

Una roadmap di prodotto è più di un documento di piano: è il progetto del team per il suo esito positivo, che aiuta i project manager a rimanere allineati. Illustra la visione del prodotto, i passaggi per raggiungerla e le attività cardine.

Ma quello che rende una roadmap di prodotto veramente potente è trasformarla in una roadmap visiva. Invece di perdersi in infiniti elenchi e fogli di calcolo, una roadmap visiva trasforma strategie complesse in immagini di facile comprensione.

Questo aiuta il team a rimanere allineato, a monitorare lo stato di avanzamento e a dare priorità alle funzionalità/funzioni più importanti. Modelli di gestione dei prodotti possono semplificare ulteriormente il processo, fornendo una soluzione strutturata e pronta per la creazione di roadmap che portino risultati e mantengano l'intero team in carreggiata.

Componenti chiave della visualizzazione di una roadmap

Una roadmap di prodotto ben visualizzata non è solo una cosa piacevole, ma uno strumento che può trasformare il modo in cui lavora il vostro team. Ma per ottenere il massimo, è necessario strutturarla con i componenti giusti per fare chiarezza e aiutare il team a rimanere in carreggiata, a stabilire le priorità degli obiettivi e a rispettare le scadenze.

Leggete i dettagli di ciascuna di queste componenti.

Storie

Pensate alle storie come alle azioni quotidiane di un utente con il vostro prodotto. Suddividendo le attività più grandi in elementi specifici e fattibili, il team può vedere cosa c'è da fare e come ogni elemento fa progredire il prodotto. Più storie costituiscono un'epica.

Epica

Le epiche raggruppano più storie correlate sotto un unico obiettivo più grande, aiutando il team ad affrontare grandi oggetti passo dopo passo senza perdersi nei dettagli. Comprendono due o più attività o storie e coprono un arco di tempo più lungo (spesso tre o quattro mesi).

Iniziative

Le iniziative sono obiettivi di alto livello che strutturano la roadmap. Legano più epiche tra loro e focalizzano il team sulla realizzazione di risultati più importanti, in linea con il progetto modelli di strategia di prodotto .

Temi

Infine, i temi sono la connessione di tutto il lavoro con il quadro generale. I temi categorizzano le iniziative e le epopee, offrendo una panoramica strategica e garantendo che ogni attività contribuisca alla vostra visione.

Immaginate di sviluppare uno strumento per le organizzazioni di addestramento al volo per migliorare la sicurezza operativa. Il tema è quindi il miglioramento della sicurezza; le singole storie riguarderanno la manutenzione e la valutazione di ogni componente dell'aeromobile. ✈️

Supponiamo che il team che si occupa dell'ottimizzazione del carburante voglia aggiungere delle funzionalità/funzione che lo aiutino a determinare quanto carburante in più viene consumato in caso di piccoli danni alle ali. Questo, però, non è in linea con il vostro tema: migliorare la sicurezza. Dato che il tema è chiaramente delineato nella roadmap, è più facile dire di no a questa richiesta e giustificare la decisione a tutti gli stakeholder.

Ecco come una roadmap chiara aiuta tutti a vedere il quadro generale e fa sì che il prodotto si muova nella giusta direzione.

Tipi di visualizzazione della roadmap di prodotto

Non tutti i team lavorano allo stesso modo, quindi perché dovrebbero farlo anche le loro roadmap?

Se avete bisogno di rispettare scadenze strette, di tenere traccia dei progetti in corso o di allineare il vostro team con obiettivi a lungo termine, la scelta del giusto tipo di visualizzazione della roadmap di prodotto può fare la differenza

Ecco un'analisi di quattro tipi di roadmap popolari e di come possono favorire il flusso di lavoro del team:

Roadmap della Sequenza del progetto

Rimanete in carreggiata con il modello di lavagna online della Project Sequenza di ClickUp per mantenere il vostro team allineato sulle attività cardine

Immaginate questo: state pianificando il lancio di un prodotto importante con una scadenza molto ravvicinata. Per prima cosa, create l'unità più elementare, un'attività, utilizzando le attività di ClickUp. Una roadmap della timeline mostra visivamente ogni attività cardine, fornendo al team un percorso chiaro da seguire e aiutandovi a rispettare ogni scadenza senza sorprese.

Poi, con il Sequenza di progetti ClickUp per la lavagna online in questo modo è possibile garantire che nulla vada perso, mantenendo tutti in carreggiata e in account.

Questo modello consente di visualizzare facilmente la sequenza temporale del progetto su un'unica, comoda lavagna online di ClickUp. È possibile personalizzare dettagli come attività, durata e dipendenze e monitorare lo stato in tempo reale, apportando modifiche al volo per far sì che tutto proceda senza intoppi.

Grazie a stati personalizzati come Aperto e Completato, è possibile monitorare ogni passaggio del progetto. È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati per categorizzare le attività e visualizzare la Sequenza, mentre le Visualizzazioni personalizzate consentono di vedere lo stato del progetto in un'unica e chiara visualizzazione.

Bacheca Kanban

Semplificate il vostro flusso di lavoro con le Kanban Boards di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento e mantenere le attività in corso

Una Bacheca Kanban è perfetta se il mio team lavora a piccoli ritmi o gestisce più aggiornamenti contemporaneamente. Rappresenta visivamente il vostro flusso di lavoro, da ciò che è in stato di avanzamento a ciò che è terminato.

Immaginate di poter lanciare aggiornamenti regolari dei prodotti: potrete vedere rapidamente cosa si sta muovendo e cosa è bloccato, consentendo aggiustamenti in tempo reale. Bacheche Kanban di ClickUp aiutano a snellire i processi, mantenendo tutto visibile e organizzato in un ambiente agile.

La piattaforma consente di gestire le attività e le comunicazioni in un unico luogo con una Bacheca Kanban personalizzabile. È possibile trascinare le attività attraverso le fasi, aggiungere sottogruppi e stabilire le priorità utilizzando etichette di colore, date di scadenza e tag. È anche possibile aggiornare più attività trascinandole in una nuova colonna.

È anche possibile assegnare attività, aggiungere commenti, allegare file direttamente nelle schede e limitare le attività in ogni fase per garantire una consegna regolare ed evitare colli di bottiglia.

Grafici Gantt

Gestite facilmente progetti complessi con la Vista Gantt di ClickUp

Quando si gestiscono progetti complessi con attività interconnesse, un grafico Gantt offre la vista Gantt necessaria. Immaginate di costruire una nuova funzionalità/funzione che richiede la sincronizzazione di più team di lavoro.

Un grafico di Gantt evidenzia le dipendenze, le Sequenze e i percorsi critici delle attività, in modo da poter gestire facilmente le sovrapposizioni. Vista Gantt di ClickUp assicura che nessun dettaglio venga tralasciato e che il progetto proceda senza intoppi.

Potete sperimentare la chiarezza di avere tutti gli Spazi, le Cartelle, gli Elenchi, le attività e le sottoattività secondarie in un unico posto. Visualizzate i flussi di lavoro del progetto con grafici Gantt a colori per una facile identificazione. ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati e a concentrarvi sulle attività più critiche utilizzando i grafici di Gantt, con opzioni di ordinamento e filtraggio rapido.

Roadmap strategiche

Trasformate la vostra visione in azione con il modello di roadmap strategica di ClickUp

Un piano a lungo termine non richiede solo il monitoraggio delle attività, ma anche l'allineamento dei lavori richiesti quotidianamente con gli obiettivi strategici più grandi dell'azienda. Impostate questi obiettivi usando Obiettivi di ClickUp e connettere questi obiettivi alle singole attività. Pensate a come ogni funzionalità/funzione del vostro nuovo prodotto debba adattarsi a obiettivi aziendali più ampi.

Una roadmap strategica vi aiuta a collegare questi punti. Con la Modello di roadmap strategica di ClickUp , vi assicurerete che ogni passaggio del vostro team si allinei strategicamente con la vostra visione a lungo termine.

Questa roadmap strategica può aiutare l'organizzazione a capire a che titolo è diretta e come arrivarci. È un utile strumento di piano che evidenzia le iniziative chiave, allinea i team, imposta criteri chiari sullo stato di avanzamento e incoraggia la risoluzione creativa dei problemi quando sono necessari degli aggiustamenti.

In questo modello è possibile creare attività con cinque stati personalizzati: Annullato, Completato, In corso, In attesa e Da fare, per monitorare facilmente lo stato del progetto. È inoltre possibile aggiungere otto campi personalizzati, come Giorni di durata, Impatto e In corso, per memorizzare i dettagli chiave e visualizzare lo stato.

Inoltre, è possibile accedere a sei viste, tra cui Progress, Gantt, Carico di lavoro e Sequenza, per mantenere tutte le informazioni sul progetto organizzate e facilmente reperibili.

Ashley Pavlik , direttore dello sviluppo prodotti di Talent Plus, sottolinea la capacità di ClickUp di fornire una facile visualizzazione dei flussi di lavoro:

Prima di ClickUp Whiteboards, avevamo difficoltà a visualizzare i processi interni e a collegare l'ideazione all'esecuzione. Ora siamo in grado di dare vita visivamente alle nostre procedure operative standard proprio dove si svolge il lavoro. Questo ci fa risparmiare tempo per passare da uno strumento all'altro e, cosa più importante, ha allineato i nostri team sui passaggi di lavoro nel ciclo di vita dello sviluppo del prodotto"

Ashley Pavlik, Direttore dello sviluppo del prodotto di Talent Plus

Scegliere la giusta visualizzazione della roadmap è più di una decisione: è la chiave per mantenere il team organizzato, rispettare le scadenze e favorire l'esito positivo del prodotto.

Il processo di creazione di una visualizzazione della roadmap del prodotto

La creazione di una roadmap di prodotto non deve essere un'operazione travolgente. Con un processo chiaro, potete guidare il team verso la riunione degli oggetti chiave, pur rimanendo flessibili.

Ecco un approccio in passaggi per garantire che la roadmap diventi un potente strumento di esito positivo:

**Passaggio n. 1: definire la visione del prodotto

Iniziate a delineare il quadro generale: da dove volete che il vostro prodotto vada?

Supponiamo che stiate sviluppando una nuova funzionalità/funzione per un'app. La vostra visione a lungo termine potrebbe essere quella di migliorare la fidelizzazione degli utenti del 20%. Definendo chiaramente questa visione, il team capisce non solo a cosa sta lavorando, ma anche perché è importante.

Passaggio n. 2: identificare le iniziative e le attività cardine

Scomponete la visione in passaggi attuabili.

Ad esempio, se il vostro obiettivo è migliorare la fidelizzazione degli utenti, le vostre iniziative chiave potrebbero includere il miglioramento dell'onboarding e delle notifiche in-app. Impostate attività cardine come "lanciare il nuovo flusso di onboarding" per tenere tutti in carreggiata e in account.

Passaggio n. 3: Scegliere il giusto format di visualizzazione

Ogni team lavora in modo diverso, quindi scegliete un formato di visualizzazione che sia tecnica di visualizzazione che si adatta al vostro flusso di lavoro. Se l'obiettivo è quello di rispettare scadenze specifiche, una roadmap delle tempistiche può essere utile.

Ad esempio, per il lancio di una nuova funzionalità/funzione di un prodotto, una roadmap di Sequenza può delineare ogni fase, dall'ideazione al beta testing, assicurando al team di rispettare ogni data critica.

D'altra parte, se state lavorando a più aggiornamenti contemporaneamente, una tabella Kanban vi aiuterà a tenere traccia dello stato di avanzamento in un colpo d'occhio.

**Passaggio n. 4: ottenere il contributo delle principali parti interessate

Le migliori roadmap sono costruite in collaborazione. Immaginate di dover pianificare il lancio di una nuova funzionalità/funzione. Il team di sviluppo, il marketing e il supporto clienti possono fornire indicazioni preziose su Sequenza, fattibilità e aspettative degli utenti.

Coinvolgendo questi stakeholder fin dall'inizio, vi assicurate che la vostra roadmap sia realistica e includa tutte le prospettive chiave, garantendo l'uso ottimale delle risorse umane software per la roadmap .

Passaggio n. 5: Visualizzazione e condivisione della roadmap

Una volta impostata la struttura, è necessario darle vita visivamente. Utilizzando strumenti come Modello di roadmap del prodotto di ClickUp è possibile trasformare strategie complesse in immagini di facile comprensione.

Date vita alla vostra visione del prodotto con il modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Ad esempio, potete creare una rappresentazione visiva dell'evoluzione del vostro prodotto che mostri l'intero percorso, dallo sviluppo al lancio, e condividerla tra i team per mantenere tutti allineati.

È inoltre possibile creare attività con dieci stati personalizzati: Da fare, Chiuso, In corso, In revisione QA e In considerazione, per tenere traccia dello stato di ogni attività. È possibile aggiungere quindici campi personalizzati, tra cui Fiducia, Lavoro richiesto 1-5, Impatto 1-5, Iniziativa e Richiesta della leadership, per aiutare a gestire e visualizzare lo sviluppo del prodotto.

⚡️Archivio modelli: Altri modelli, come modelli di roadmap tecnologica semplificano il monitoraggio degli oggetti strategici e la comunicazione della direzione del prodotto. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto di ClickUp aiuta a pianificare e visualizzare ogni passaggio del processo di sviluppo. Utilizzatelo per fissare obiettivi per il lancio di prodotti di successo e per allineare i team su ciò che conta di più per un esito positivo condiviso.

Passaggio n. 6: Revisione e adeguamento continui

La vostra roadmap non è un documento statico.

Supponiamo che, dopo il rilascio del primo prodotto, si raccolga un feedback e ci si renda conto che è necessario spostare l'attenzione. Forse il feedback dei clienti suggerisce di modificare una funzionalità/funzione o di aggiungere qualcosa di nuovo

La revisione e l'aggiornamento regolari della roadmap assicurano che si evolva con il prodotto e che il team sia in linea con le priorità che cambiano. Sia che stiate lavorando a un prodotto Roadmap IT o una nuova funzionalità/funzione di un prodotto, i continui aggiustamenti aiutano a mantenere la strategia flessibile e rispondente alle esigenze del mercato

Seguendo questi passaggi, creerete una roadmap di prodotto che guiderà attivamente i lavori richiesti dal vostro team, anziché rimanere in un file. Questa roadmap garantirà l'allineamento, si adatterà alle nuove sfide e diventerà lo strumento principale per mantenere tutti sulla stessa pagina, per raggiungere le attività cardine e per dare vita alla visione del prodotto.

L'importanza della leadership e della partnership in questo processo

La creazione di una roadmap di prodotto porta a una migliore leadership e collaborazione. L'esito positivo della roadmap dipende dalla capacità del team di lavorare insieme e dall'efficacia con cui i leader guidano il processo.

Leadership: In qualità di product manager o leader, siete responsabili dell'impostazione della visione e della garanzia che la roadmap sia in linea con gli obiettivi aziendali. La vostra capacità di prendere decisioni informate, dare priorità alle attività e comunicare il quadro generale è fondamentale.

Una forte leadership assicura che il team rimanga concentrato sulle giuste priorità e si adatti ai cambiamenti senza perdere lo slancio. Utilizzando strumenti come Gestione dei prodotti di ClickUp grazie alle funzionalità/funzione di ClickUp, i leader possono mantenere visibilità su tutto il gruppo, mantenendo tutti allineati.

I leader possono anche accelerare i piani di prodotto e la documentazione usando ClickUp Brain . Aiuta a generare documenti, a semplificare il feedback degli utenti e altro ancora con strumenti di IA progettati per i team di prodotto. È possibile organizzare facilmente feedback, epiche e sprint in una roadmap di prodotto condivisa, in modo che tutti sappiano a cosa stanno lavorando.

Collaborazione e partnership: Sviluppo della produttività è un lavoro richiesto da un team e le migliori roadmap sono costruite attraverso forti collaborazioni. La collaborazione assicura che ogni prospettiva sia presa in considerazione quando si lavora con i team di sviluppo, il marketing o gli stakeholder esterni.

Ad esempio, mentre lo sviluppo si concentra sulla fattibilità tecnica, il marketing può fornire informazioni sulle esigenze dei clienti e la leadership si assicura che tutto sia in linea con gli oggetti strategici. Il risultato? Una roadmap non solo chiara, ma anche attuabile.

La convergenza di leadership e partnership è essenziale per garantire che la roadmap rimanga uno strumento vivo e adattabile che faccia progredire il prodotto. Quando tutti sono allineati, la roadmap diventa più di un piano: diventa la base dell'esito positivo del team.

$$$a Il ruolo del marketing e dell'esperienza utente nello sviluppo di una roadmap visiva del prodotto

Una roadmap di prodotto ben visualizzata è un potente strumento di comunicazione. Per ottenere il massimo dalla roadmap, è essenziale coinvolgere i team di marketing e di user experience (UX) nel processo. Ecco perché:

Marketing: I team di marketing svolgono un ruolo fondamentale nella formazione della roadmap di prodotto. Forniscono preziose informazioni sulle richieste del mercato, sul feedback dei clienti e sulle campagne imminenti che possono influenzare le priorità del prodotto.

Ad esempio, se il team di marketing identifica una tendenza nelle esigenze dei clienti, potrebbe essere necessario modificare la roadmap per concentrarsi sulle funzionalità/funzione che soddisfano tale richiesta. La collaborazione con il marketing garantisce che lo sviluppo del prodotto sia in linea con gli obiettivi aziendali e le aspettative dei clienti.

Utilizzo di modelli di roadmap di marketing aiuta a garantire che il team abbia gli strumenti necessari per rimanere al passo con le tendenze e gli insight dei clienti.

**Il contributo del team UX è altrettanto importante quando si costruisce una roadmap. Può offrire preziose indicazioni su come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto e su dove è possibile apportare miglioramenti.

Ad esempio, se i test UX mostrano che gli utenti hanno difficoltà con una funzionalità/funzione specifica, la roadmap dovrebbe includere iniziative per migliorare quell'area. L'inclusione delle intuizioni UX aiuta a garantire che il prodotto che state sviluppando non sia solo funzionale, ma anche piacevole da usare.

Incorporando il feedback dei team di marketing e UX, creerete una roadmap che riflette la vostra visione del prodotto, soddisfa le esigenze dei clienti e supporta la crescita aziendale. Quando tutti sono sulla stessa pagina, la roadmap diventa uno strumento condiviso per guidare l'esito positivo.

Trasforma la tua roadmap di prodotto in azione con ClickUp

Una roadmap di prodotto è la chiave per stabilire una visione condivisa che guidi l'esito positivo del prodotto. Con una roadmap visiva chiara, il team sa su cosa concentrarsi, quando agire e come i lavori richiesti contribuiscono al quadro generale.

Sia che si tratti di organizzare progetti complessi o di adattarsi ai cambiamenti del mercato, la dinamicità di ClickUp è fondamentale strumenti di gestione della produttività e modelli possono aiutarvi a creare una roadmap che mantenga il team allineato e il prodotto in crescita.

Siete pronti a dare vita alla vostra visione del prodotto?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Iscrivetevi con ClickUp /%href/

oggi.