I 10 migliori strumenti di IA per la lavagna online per migliorare i flussi di lavoro

Immaginate questo: siete in una riunione virtuale e cercate di catturare le idee di tutti, ma è un caos di grafici e post-it e la metà delle idee lanciate durante il brainstorming sono perse o catturate in modo impreciso.

E se la vostra lavagna online potesse fare qualcosa di più che tenere le note? Gli strumenti di IA per lavagne online aiutano a organizzare, visualizzare e collegare le idee senza sforzo, mantenendo la collaborazione fluida e mirata.

In questo blog esploreremo dieci strumenti di IA per lavagne online per rendere le sessioni di brainstorming più produttive e coinvolgenti. 📝

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Cosa cercare negli strumenti di IA per la lavagna online?

Quando si cerca il il miglior software per lavagne online con funzionalità IA, considerate queste caratteristiche per migliorare le sessioni di brainstorming e collaborazione del vostro team:

Interfaccia semplice per l'utente: Trovate strumenti di IA Whiteboard intuitivi e facili da navigare, in modo che il team possa concentrarsi sulle idee, non sulla comprensione del software

Trovate strumenti di IA Whiteboard intuitivi e facili da navigare, in modo che il team possa concentrarsi sulle idee, non sulla comprensione del software Collaborazione in tempo reale: Assicuratevi che tutti possano contribuire e vedere gli aggiornamenti istantaneamente negli strumenti di IA Whiteboard, aiutando il team a rimanere sulla stessa pagina, indipendentemente da dove si trovino

Assicuratevi che tutti possano contribuire e vedere gli aggiornamenti istantaneamente negli strumenti di IA Whiteboard, aiutando il team a rimanere sulla stessa pagina, indipendentemente da dove si trovino Integrazione con altri strumenti: Selezione di strumenti di IA Whiteboard che si connettono con le app esistenti, come strumenti di piano, di progettazione o di documentazione, per un'esperienza senza soluzione di continuità

Selezione di strumenti di IA Whiteboard che si connettono con le app esistenti, come strumenti di piano, di progettazione o di documentazione, per un'esperienza senza soluzione di continuità Varietà di modelli e forme: Scegliete uno strumento con un ampio intervallo di modelli e formemodelli di lavagna online e forme, che consentano una certa flessibilità nella presentazione delle idee e nell'organizzazione dei pensieri

Scegliete uno strumento con un ampio intervallo di modelli e formemodelli di lavagna online e forme, che consentano una certa flessibilità nella presentazione delle idee e nell'organizzazione dei pensieri Accessibilità e compatibilità con i dispositivi: Assicuratevi che lo strumento lavori su tutti i dispositivi e le piattaforme, in modo che tutti i membri del team possano partecipare

I 10 migliori strumenti di IA per lavagne online

Siete pronti a portare le vostre sessioni di brainstorming al livello successivo?

Ecco una carrellata delle dieci migliori opzioni per migliorare la qualità del vostro lavoro la gestione visiva dei progetti . 👇

1. ClickUp (migliore per la creazione di lavagne online e l'automazione dei flussi di lavoro) ClickUp è una potente piattaforma di project management all-in-one che supporta i team nell'organizzazione delle attività, nell'automazione dei flussi di lavoro e nel miglioramento della collaborazione.

Conosciuta per la sua adattabilità, ClickUp offre un intervallo di strumenti su misura per ottimizzare la gestione del project management, delle idee e delle comunicazioni del team. Integra inoltre funzionalità avanzate di IA che semplificano il brainstorming, aumentano l'efficienza e trasformano i concetti in attività realizzabili.

Al centro del fascino di ClickUp ci sono due funzionalità/funzione che ridefiniscono il modo in cui i team fanno brainstorming e piani:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Whiteboards-8-1400x935.png ClickUp: I migliori strumenti di IA per la lavagna online per il piano strategico /$$$img/

Rendete la collaborazione tra team fluida e organizzata con le lavagne online di ClickUp

A differenza delle lavagne tradizionali, ClickUp Whiteboards 3.0 collega gli elementi visivi direttamente alle attività di ClickUp, colmando il divario tra ideazione ed esecuzione. Consente di incorporare note adesive, annotare idee e collegare documenti pertinenti direttamente all'area di lavoro. È possibile utilizzare l'IA per generare immagini!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Brainstorm.png ClickUp Whiteboards: Raccogliere prospettive diverse in un'area di lavoro condivisa /$$$img/

Brainstorming, organizzazione e creazione con il vostro team in ClickUp Whiteboards

Ad esempio, durante una riunione per il lancio di un prodotto, i membri del team possono aggiungere idee, domande e elementi d'azione, ognuno dei quali viene taggato a specifici membri del team per garantire la responsabilità. Queste immagini diventano elementi vivi che possono essere monitorati, aggiornati e trasformati in attività di ClickUp.

Le idee passano direttamente dal brainstorming all'esecuzione, consentendo al team di andare avanti senza problemi.

La funzionalità/funzione della lavagna online? Ossessionato. Questo strumento è stato spesso usato durante le riunioni del team per fare brainstorming di idee o per approfondire alcune iniziative"

Briettny Curtner, Responsabile di programma

ClickUp Brain

Prossimo, ClickUp Brain è uno strumento dotato di IA a cui si può accedere ovunque nell'area di lavoro. Aiuta i team a superare i blocchi creativi e a trasformare le sessioni di brainstorming in piani strutturati e attuabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-14-1400x706.png ClickUp Brain: Sfrutta l'IA in una lavagna online /$$$img/

Generate immagini nelle lavagne online con ClickUp Brain, dando vita alle vostre idee all'istante

La capacità di ClickUp Brain di generare immagini direttamente nelle lavagne online aggiunge un nuovo livello di creatività al vostro brainstorming.

Mentre pianificate e fate brainstorming, potete chiedere a Brain di creare immagini come diagrammi, grafici o altre immagini rilevanti a supporto delle vostre idee. Non è necessario passare da uno strumento all'altro o progettare manualmente le immagini: Brain se ne occupa, aggiungendo un nuovo livello di creatività al processo di brainstorming.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Whiteboards-with-ClickUp-Brain-1400x696.png Lavagne online ClickUp: Proprio quello che vi serve per il brainstorming di marketing /$$$img/

Convertire il testo in attività direttamente dalle lavagne online con ClickUp Brain

Brain analizza anche il flusso di lavoro e consiglia i modelli più adatti al progetto, creando attività e sottoattività secondarie in base alle idee. In questo modo è facile passare dal brainstorming all'azione senza perdere lo slancio.

_ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Costruendo un quadro in cui delineare e strutturare gli oggetti e i risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, la riorganizzazione delle priorità è semplice e l'aggiunta di immagini di riferimento, ecc. è molto fluida

Bazza Gilbert, Responsabile della produttività

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborazione in tempo reale: Brainstorming e perfezionamento di idee insieme in uno spazio interattivo e condiviso, che facilita la collaborazione senza soluzione di continuità

Brainstorming e perfezionamento di idee insieme in uno spazio interattivo e condiviso, che facilita la collaborazione senza soluzione di continuità Gestione efficiente delle attività: Trasformazione rapida delle idee in elementi d'azione cancellati, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro

Trasformazione rapida delle idee in elementi d'azione cancellati, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro Flusso di lavoro semplificato: Assegnare e monitorare facilmente le attività, garantendo uno stato fluido dal brainstorming all'esecuzione

Assegnare e monitorare facilmente le attività, garantendo uno stato fluido dal brainstorming all'esecuzione Miglioramento creativo: Generazione automatica di elementi visivi che aggiungono profondità e chiarezza alle idee discusse

Generazione automatica di elementi visivi che aggiungono profondità e chiarezza alle idee discusse Organizzazione automatica: Organizza le idee in attività realizzabili, mantenendo tutto focalizzato e in linea con l'evoluzione dei piani

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare difficile navigare tra le numerose funzionalità/funzione di ClickUp e le opzioni di personalizzazione

Le lavagne online non possono essere utilizzate sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. FigJam (Ideale per la collaborazione creativa e il brainstorming)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/FigJam-1400x933.png FigJam : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: FigJam FigJam, creato da Figma, offre una lavagna online interattiva progettata per aiutare i team a collaborare visivamente e a fare brainstorming di idee.

Lanciata nel 2021, FigJam facilita l'interazione in tempo reale con strumenti come note adesive, adesivi di voto e forme. È particolarmente efficace per organizzare progetti e flussi di lavoro complessi, consentendo ai team di gestire attività creative in un ambiente flessibile.

Le migliori funzionalità/funzione di FigJam

Genera modelli personalizzati per semplificare la configurazione dei progetti con prompt basati sull'IA

Organizza automaticamente i file e le note di FigJam in gruppi tematici per il riconoscimento dei modelli

Creazione di strutture visive per mappe mentali, flussi di lavoro o retrospettive in base ai prompt

Riepilogare/riassumere le discussioni per chiarire i punti chiave e l'allineamento dopo le sessioni di brainstorming

Limiti di FigJam

Integrazione limitata con strumenti di terze parti, che ne limita la flessibilità

Nessun pannello di livelli nei file FigJam

Prezzi di FigJam

Starter Team: Gratis

Gratis Professionale: $5/mese per postazione

$5/mese per postazione Organizzazione: $5/mese per postazione (fatturati annualmente)

$5/mese per postazione (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4.5/5 (440+ recensioni)

4.5/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (25+ recensioni)

3. Mural (migliore per il brainstorming e il piano in remoto)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Mural.png Mural : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Murale Mural è una piattaforma di lavagne online per team che desiderano fare brainstorming, pianificare e organizzare progetti. Si integra con piattaforme popolari come Teams, Slack e Jira, rendendola adatta a diversi flussi di lavoro.

Lo strumento è ideale per i Teams remoti e ibridi che si concentrano sulla visualizzazione delle idee e su un lavoro di squadra efficace.

Le migliori funzionalità/funzione di Murales

Genera e organizza le note, riducendo il lavoro manuale richiesto durante le sessioni di brainstorming

Velocizza le attività di routine come la creazione di modelli, l'assegnazione di elementi d'azione e la gestione di sessioni collaborative

Creazione di mappe mentali e raggruppare le note adesive per tema per rivelare le connessioni

Garantire privacy e sicurezza con una solida protezione dei dati durante la collaborazione

Limiti murali

Le bacheche di grandi dimensioni possono diventare difficili da gestire man mano che i progetti si ampliano

Le prestazioni possono rallentare quando si gestiscono bacheche ricche di contenuti con più collaboratori

L'esperienza mobile manca di alcune funzionalità/funzione presenti nella versione desktop

Prezzi per i murales

Gratis

Team: $12/mese per membro

$12/mese per membro Business: $18/mese per membro (fatturati annualmente)

$18/mese per membro (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei muri

G2: 4.6/5 (1370+ recensioni)

4.6/5 (1370+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

Pro Tip: Invece di aggiungere altre note, usate la funzionalità/funzione di commento per discutere di idee o elementi specifici sulla lavagna online. Questo aiuta a mantenere le conversazioni focalizzate e rende la collaborazione più interattiva.

4. Spiega Tutto Lavagna Online (Ideale per la creazione di lezioni e presentazioni interattive)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Explain-Tutto-Whiteboard.png Explain Tutto Whiteboard : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Spiega Tutto Explain Tutto Whiteboard è una piattaforma versatile per la creazione di lezioni interattive, esercitazioni e presentazioni. Consente agli utenti di annotare, disegnare e spiegare i concetti in tempo reale, rendendola una scelta eccellente per la collaborazione a distanza e di persona.

Le funzionalità multimediali dello strumento supportano il lavoro con PDF, immagini e video, offrendo flessibilità nella creazione di contenuti.

Spiega le migliori funzionalità/funzione di Tutto

Automazioni nella creazione di contenuti, compresa la stesura di testi e la generazione di immagini per le presentazioni

Personalizzazione delle immagini generate dall'IA in base alle esigenze del progetto,migliorare lo storyboarding visivo Mappare i percorsi degli utenti e generare intuizioni per migliorare il design UX in tutte le sue fasi

Collaborazione in tempo reale con aggiornamenti continui per tutti i partecipanti

Spiegare i limiti di Tutto

Le funzionalità avanzate di IA possono richiedere tempo per essere padroneggiate

Alcune integrazioni di terze parti, in particolare quelle al di fuori degli strumenti didattici o di presentazione, potrebbero non funzionare perfettamente

Spiega i prezzi di Tutto

Free: **10 dollari al mese

Pro: $10/mese

$10/mese Teams: $10/mese per utente

Spiega Tutto valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Google Jamboard (migliore per la collaborazione semplice e la presa di note)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Google-Jamboard-1400x788.png Google Jamboard : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Google Google Jamboard è uno strumento di lavagna digitale basato su cloud che consente a un massimo di 50 utenti di interagire con le "jam"

Con un'interfaccia semplice, Jamboard aiuta i team a fare brainstorming e a condividere le idee in modo efficiente. Lo strumento si integra bene con le altre applicazioni dell'area di lavoro di Google, risultando così conveniente per le organizzazioni che già utilizzano i prodotti di Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Jamboard

Converte le note scritte a mano in testo per facilitare le regolazioni e la condivisione

Raffinare gli schizzi in forme lucide e ben definite per una visualizzazione più chiara

Salvataggio e accesso alle jam direttamente da Google Drive per uno spazio di archiviazione semplificato

Inserimento diretto di immagini dalla ricerca di Google nelle confusioni in corso

Limiti di Google Jamboard

Ogni jam ha un limite di 20 diapositive, il che limita l'estensione dei progetti

Manca la funzionalità di incorporazione di audio e video, il che limita le capacità interattive

Le note hanno un limite di 171 caratteri

Prezzi di Google Jamboard

Free Forever per sempre

Valutazioni e giudizi su Google Jamboard

G2: 4.3/5 (65+ recensioni)

4.3/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

Suggerimento: Dividete la lavagna online in livelli o sezioni per mantenere l'ordine. La categorizzazione delle informazioni aiuta a scomporre idee complesse in pezzi più semplici e digeribili, rendendo più facile concentrarsi e stabilire le priorità.

6. Miro (migliore per la collaborazione visiva e l'ideazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Miro-1-1400x1050.png Miro : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Miro Miro è una piattaforma collaborativa di lavagne online progettata per il brainstorming, il piano e la visualizzazione delle idee. Le sue funzionalità/funzione di IA, come la strutturazione delle idee in flussi di lavoro automatizzati e di offrire suggerimenti sui contenuti, aumentano la produttività e la creatività.

Inoltre, l'ampio intervallo di modelli e le integrazioni con strumenti come Slack e Jira lo rendono adatto a diversi settori e strutture di team.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Converte le sessioni di brainstorming in flussi di lavoro e diagrammi organizzati

Trasforma automaticamente note e schizzi scritti a mano in formati digitali modificabili

Generazione di idee, immagini e codice in base agli input dell'utente per accelerare l'ideazione e il marketing

Creazione di diagrammi UML e diagrammi di flusso da prompt di testo per una facile modifica

Limiti di Miro

L'IA a volte manca di contesto, in particolare nelle mappe mentali con strutture più complesse

I limiti all'uso dell'IA possono interrompere i flussi di lavoro e ostacolare la creatività

Prezzi del Miro

Gratis

Starter: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4.7/5 (6830+ recensioni)

4.7/5 (6830+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1575+ recensioni)

7. Microsoft Whiteboard (il migliore per il brainstorming collaborativo e la condivisione di idee in tempo reale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Microsoft-Whiteboard.png Microsoft Whiteboard : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Microsoft Microsoft Whiteboard è uno spazio digitale flessibile che consente ai team di collaborare in modo efficace.

Potenziato da Microsoft Copilot, lo strumento ottimizza la collaborazione e migliora la produttività, rendendolo ideale per i team che cercano flussi di lavoro creativi e organizzati. È un'ottima opzione per i team che lavorano a progetti diversi in vari settori, in particolare per quelli che fanno già parte dell'ecosistema Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Whiteboard

Utilizza funzionalità/funzione IA per riepilogare sessioni di brainstorming ed evidenziare i risultati chiave

Incorporare file come documenti Word, fogli Excel o PDF direttamente sulla lavagna per una facile consultazione

Salvate ed esportate la lavagna online come immagine o PDF per condividerla con gli altri

Integrazione perfetta con i team Microsoft come Teams e OneNote per un'esperienza di collaborazione unificata

Limiti della lavagna online di Microsoft

Le prestazioni possono essere inferiori quando si lavora su lavagne complesse con più collaboratori

Possono collaborare solo fino a 10 persone alla volta, il che limita le interazioni tra team su larga scala

Manca di funzionalità avanzatestrumenti di diagramma avanzatiche sono disponibili su altre piattaforme

Prezzi per la lavagna online di Microsoft

Gratis

Microsoft 365 Personal: $70/anno

$70/anno Microsoft 365 Family: $100/anno

Valutazioni e recensioni di Microsoft Whiteboard online

G2: 4.5/5 (45+ recensioni)

4.5/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (145+ recensioni)

8. Stormboard (il migliore per organizzare e dare priorità alle idee del team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Stormboard.png Stormboard : Strumenti di IA per la lavagna online /$$$img/

Via: Scheda di memoria Stormboard è uno strumento intuitivo di lavagna online per semplificare il brainstorming e la gestione delle idee.

Grazie a StormAI, gli utenti possono beneficiare di suggerimenti contestuali che migliorano il processo di brainstorming. Il supporto multilingue promuove la collaborazione tra team globali. Questo strumento è ideale per i team che cercano una piattaforma semplice ma potente per la gestione delle idee lavagna online project management .

Le migliori funzionalità/funzione di Stormboard

Generazione di modelli personalizzati in base al contenuto esistente e agli obiettivi del progetto

Riepilogare/riassumere automaticamente le idee e organizzare le note, aiutando i team a monitorare lo stato e a mantenere la chiarezza

Creazione di un ambiente multilingue, che consente ai team globali di collaborare più facilmente

Spostamento, ridimensionamento e organizzazione di note, immagini e altri elementi sulla Bacheca con semplici azioni di trascinamento

Limiti della scheda di memoria

Le prestazioni possono essere inferiori quando si lavora con team di grandi dimensioni o con schede con molti dati

Limitate opzioni di colore per le schede, che possono influire sull'organizzazione visiva

Rischi per la sicurezza dovuti all'impossibilità di rimuovere gli utenti da una scheda

Prezzi delle schede di memoria

Gratis

Business: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Stormboard

G2: 4.4/5 (75+ recensioni)

4.4/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

Pro Tip: A differenza delle lavagne online, quelle digitali offrono spesso uno spazio infinito. Non sentitevi confinati in una piccola area: utilizzate l'intera tela per abbozzare flussi di lavoro dettagliati, mappe o diagrammi. È sempre possibile ingrandire o rimpicciolire il foglio secondo le necessità.

9. Ziteboard (migliore per la collaborazione in tempo reale con il riconoscimento del disegno)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ziteboard.png Ziteboard /$$$img/

Via: Ziteboard Ziteboard è uno strumento di lavagna online progettato per una collaborazione facile e veloce. Offre funzionalità/funzione come il riconoscimento delle forme e aiuti al disegno intuitivi. Permette agli utenti di lavorare insieme sulla stessa tela virtuale senza scaricare nulla, il che lo rende particolarmente utile per i team remoti.

La capacità di Ziteboard di riconoscere le intenzioni dell'utente durante il disegno lo rende un eccellente strumento di collaborazione Strumento di IA per i designer , educatori e team remoti che desiderano collaborare e abbozzare idee in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Ziteboard

Disegnare forme e convertirle istantaneamente in moduli perfetti come cerchi, quadrati e rettangoli per una maggiore precisione

Migliora i disegni a mano libera attenuando le linee e creando immagini più chiare e interpretabili

Disegnare con facilità, poiché lo strumento risponde ai vostri input sulla lavagna online

Utilizzate la tela infinita per espandere le vostre idee liberamente senza preoccuparvi dello spazio

Limiti della lavagna

Limite a tre colori di base, che limita l'espressione creativa e la varietà visiva

Funzionalità avanzate come piani Unlimited e strumenti di collaborazione avanzati sono disponibili solo con piani a pagamento

Prezzi di Ziteboard

Gratis

Una settimana pro: $5/settimana

$5/settimana Pro mensile: $9/mese

$9/mese Annuale pro: $85/anno

$85/anno Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Ziteboard

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Limnu (il migliore per la lavagna online remota con funzionalità/funzione intuitive)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Limnu.png Limnu /$$$img/

Via: X Limnu offre una soluzione di lavagna online per i team remoti. Supporta la collaborazione tra le persone tecniche di brainstorming ed è ideale per sessioni creative, riunioni di piano e attività di problem solving.

L'interfaccia intuitiva del software supporta un numero illimitato di bacheche, aggiornamenti in tempo reale e integrazioni con Slack.

Le migliori funzionalità/funzione di Limnu

Imita la sensazione di una lavagna online grazie agli algoritmi IA che creano un'esperienza fluida simile a quella della penna

Interazione in tempo reale con aggiornamenti istantanei e nessun ritardo, per garantire una partecipazione senza interruzioni per tutti

Personalizzazione dell'area di lavoro con l'esclusione degli strumenti non necessari per un ambiente più snello e concentrato

Gestione di più progetti contemporaneamente con lavagne illimitate per aggiungere flessibilità ai compagni di squadra

Limitazioni

Manca la funzione integrata di condivisione dello schermo

Richiede ai partecipanti la creazione di account, il che può creare attrito, soprattutto per i collaboratori esterni

Non c'è modo di recuperare le lavagne online dopo la fine della sessione

Prezzi limitati

Gratis

Pro: $5/mese

$5/mese Teams: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Limnu

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

**Alcuni whiteboard sono dotati di strumenti di votazione o di feedback integrati. Utilizzateli per dare priorità alle idee o per raccogliere suggerimenti su ciò che deve essere fatto successivamente. Questo può aiutare a prendere decisioni più velocemente e a garantire che la voce del team sia ascoltata.

Collaborare in modo più intelligente con ClickUp AI, che illumina il vostro lavoro di squadra

Gli strumenti di IA per lavagne online hanno molto da offrire quando si tratta di promuovere la creatività e semplificare la collaborazione. Questi strumenti possono aiutare a organizzare le idee, a mappare le strategie e a superare i blocchi del brainstorming, il tutto in un unico luogo.

ClickUp Brain combina la potenza delle lavagne online e di Brain per potenziare la creatività e la collaborazione.

Le lavagne online consentono ai team di fare brainstorming e di organizzare le idee in modo visivo, mentre Brain utilizza l'IA per aiutare a superare i blocchi creativi e a far fluire le idee.

