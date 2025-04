11 Modelli gratuiti di monitoraggio di progetti multipli

Gestire più progetti contemporaneamente può essere caotico: proprio quando un'attività viene risolta, spunta un'altra scadenza o le priorità cambiano. Questo continuo rimescolamento può sopraffare i gestori del team e i piccoli imprenditori.

Una soluzione semplice? Cercate "modello di monitoraggio di progetti multipli in Excel" 💡

Questi modelli utilizzano le collaudate funzionalità/funzioni di Microsoft Excel per aiutare a mettere in fila i progetti. Sebbene un modello Excel sia ottimo per le esigenze più semplici, richiede aggiornamenti manuali che possono avere un impatto sui processi interprogettuali (soprattutto in configurazioni complesse).

Per aiutarvi a fare una scelta informata, abbiamo raccolto qui di seguito i nostri modelli preferiti per il monitoraggio di progetti multipli, comprese le opzioni compatibili con Excel e alcuni preferiti di ClickUp.

Ma prima di tutto, diamo un'occhiata più da vicino alle caratteristiche di questi modelli.

Cosa sono i modelli per il monitoraggio di progetti multipli?

I modelli per il monitoraggio di progetti multipli sono strumenti che aiutano a a gestire diversi progetti senza perdere di vista le singole scadenze o attività. Forniscono una vista chiara e organizzata di ogni progetto affiancato, in modo da poter individuare facilmente le dipendenze e stabilire le priorità delle attività.

Non dovrete più passare da fogli di calcolo, email e app per il project management.

Questi modelli fanno sì che i team interfunzionali siano sempre aggiornati e collaborino facilmente. Assegnano lavori, condividono aggiornamenti e allineano le parti interessate agli stessi obiettivi.

Ad esempio, i team commerciali e di esito positivo possono utilizzare un modello CRM a progetto multiplo per monitorare le chiamate e le email con i vari client nelle diverse fasi del ciclo di vita del cliente. Possono anche taggare i loro rappresentanti commerciali per seguire i nuovi contatti o coordinarsi con il team di marketing per preparare materiali di promozione mirati, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Suggerimento: Integrare i dati di contatto con i clienti il software di gestione delle attività con il vostro modello di project management per avere una visione granulare e in tempo reale dei carichi di lavoro del team. Questo vi aiuterà a evitare il burnout e a tenere sotto controllo le scadenze.

Cosa rende un buon modello di monitoraggio di progetti multipli?

Un modello efficace per il monitoraggio di più progetti si basa sull'organizzazione, sul lavoro di squadra e sulle vostre esigenze specifiche. Ecco le funzionalità/funzione indispensabili:

Panoramica chiara: Scegliete un modello che offra una gerarchia logica dei progetti, evidenziando chiaramente scadenze, risorse e priorità

Scegliete un modello che offra una gerarchia logica dei progetti, evidenziando chiaramente scadenze, risorse e priorità Funzionalità di monitoraggio: Scegliete un modello con strumenti che permettano di monitorare sia gli obiettivi generali che le attività cardine specifiche del progetto

Scegliete un modello con strumenti che permettano di monitorare sia gli obiettivi generali che le attività cardine specifiche del progetto **Aspetto personalizzabile: scegliete un modello che vi permetta di adattare campi, widget e layout alle esigenze in evoluzione dei vostri progetti

Funzionalità/funzione di gestione delle attività: Scegliete un modello che permetta di creare, assegnare e monitorare facilmente le attività per garantire la responsabilità all'interno dei team e tra di essi

Scegliete un modello che permetta di creare, assegnare e monitorare facilmente le attività per garantire la responsabilità all'interno dei team e tra di essi Dashboard centralizzato : Considerate un modello con un cruscotto unificato per la gestione delle attivitàdashboard di project management unificato che riunisce le informazioni di tutti i progetti in un'unica visualizzazione

: Considerate un modello con un cruscotto unificato per la gestione delle attivitàdashboard di project management unificato che riunisce le informazioni di tutti i progetti in un'unica visualizzazione Strumenti di collaborazione: Cercate un modello con funzionalità di comunicazione integrate, come commenti e allegati, per una facile condivisione delle informazioni

Cercate un modello con funzionalità di comunicazione integrate, come commenti e allegati, per una facile condivisione delle informazioni Funzioni di visualizzazione: Scegliete un modello che includa strumenti come i grafici Gantt o le tavole Kanban per aiutarvi a visualizzare lo stato di avanzamento e a individuare rapidamente gli ostacoli

11 Modelli gratuiti per il monitoraggio di progetti multipli

Il monitoraggio di progetti multipli è un vero banco di prova per qualsiasi azienda solida software di project management . Non è sufficiente spuntare le attività da un elenco; è necessario avere una visione chiara di quello che sta accadendo, quando sta accadendo e come tutto ciò si collega ai vostri obiettivi più grandi. ClickUp è un software di project management di facile utilizzo, costruito per semplificare i flussi di lavoro e tenere sotto controllo lo stato. Dalla gestione delle attività di progetto all'integrazione di vari strumenti, fino all'utilizzo dell'IA per un'allocazione più intelligente delle risorse, l'area di lavoro di ClickUp riunisce tutto l'essenziale in un unico hub.

Sia che stiate gestendo un singolo progetto o un intero portfolio, La soluzione di Project Management di ClickUp fornisce informazioni in tempo reale e automazione per mantenere il traguardo.

Le sue avanzate capacità di visualizzazione e di reportistica vi aiutano a completare la visibilità sull'allocazione delle risorse e del budget, sui carichi di lavoro individuali e dei team, sugli arretrati e sulle dipendenze e molto altro ancora.

Monitorare più progetti e riunire i team su una piattaforma connessa con le soluzioni di Project Management di ClickUp

Di seguito abbiamo raccolto i nostri migliori modelli di monitoraggio di progetti multipli ricchi di funzionalità/funzione. Se invece preferite un approccio più tradizionale, la semplicità di Excel ha il suo fascino. Esplorate il meglio di entrambi i mondi per trovare quello che si adatta alle vostre esigenze di project management.

1. Modello di rapporto sullo stato di progetti multipli di ClickUp

Modello di rapporto sullo stato dei progetti multipli di ClickUp

Il Modello di reportistica sullo stato di progetti multipli di ClickUp è un'opzione adatta ai principianti che consente di organizzare e rendere accessibili i progetti.

Il suo cuore è un dashboard del portfolio che riepiloga visivamente gli aspetti chiave di ogni progetto (come priorità, stato di salute, costi e durata) utilizzando indicatori ed emoji colorati. Ogni progetto ha una pagina dedicata collegata a questo wiki centrale. Iniziano con una tabella riepilogativa che evidenzia i dettagli di primo livello, come priorità e scadenze.

Per un'analisi più approfondita, ogni pagina contiene una tabella di riepilogo che evidenzia i dettagli di primo livello, come priorità e scadenze relazione sullo stato del progetto e salute, come i livelli di rischio e i piani d'azione. Inoltre, monitora i costi confrontando le stime con i dati effettivi, fornendo un quadro chiaro del budget rimanente.

La tabella 'Controllo qualità' monitora lo stato di revisione dei deliverable e la tabella 'Controllo sequenza' analizza il tempo impiegato per ogni attività, confrontando le ore stimate con quelle effettivamente lavorate. Grazie a queste funzionalità, questo modello può essere utilizzato anche come modello di Sequenza per progetti multipli!

Ideale per: I manager del marketing che vogliono monitorare lo stato di campagne concomitanti.

2. Modello di Project Tracker di ClickUp

Modello di tracciatura del progetto ClickUp

Il Modello di tracciatore di progetti ClickUp offre un modo flessibile per tenere traccia di più progetti, attività e sequenze temporali in un unico punto. È possibile attivare/disattivare diverse visualizzazioni per gestire le risorse in modo più efficace.

Innanzitutto, c'è una vista "Elenco generale" in cui è possibile aggiungere ed etichettare le attività all'interno di ciascun progetto e dettagli come date chiave, persone e priorità. È quindi possibile organizzare le attività in base alla fase del progetto (preparazione, produzione o produzione in tempo reale) e monitorare lo stato di avanzamento utilizzando un semplice strumento di controllo Sistema RAG (Rosso, Ambra, Verde) .

Se si preferisce un approccio visivo, l'opzione Vista Gantt Chart/%href/ aiuta a vedere come le attività di diversi progetti si inseriscono nella stessa Sequenza.

C'è anche un'opzione Vista Bacheca che si può personalizzare per visualizzare le attività di più progetti, raggruppandole per assegnatari o tag del progetto. In questo modo si ottiene una panoramica completa dei carichi di lavoro del team.

Ideale per: I responsabili dello sviluppo prodotto che gestiscono più linee di prodotto contemporaneamente.

3. Modello di grafico Gantt semplice ClickUp

Modello di grafico ClickUp Simple Gantt Chart

Modello di grafico di Gantt semplice di ClickUp presenta una scheda 'Piano di progetto' in cui è possibile inserire i dettagli di tutti i progetti in un unico pratico elenco.

È sufficiente etichettare ogni attività per specificare il progetto associato e disporla in modo che venga completata nell'ordine corretto. Questo Modello di grafico Gantt sincronizza automaticamente i dati, fornendo una visualizzazione chiara dei movimenti di ciascun progetto.

È possibile visualizzare tutti i progetti su questo grafico, in modo da vedere facilmente come si sovrappongono e gestire le risorse in modo efficace. In questo modo è possibile individuare in anticipo i potenziali ostacoli e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti .

Ideale per: I project manager IT che supervisionano progetti di sviluppo di applicazioni web e mobili.

4. Modello di reportistica per progetti ClickUp

Modello di reportistica del progetto ClickUp

Il Modello di reportistica per progetti ClickUp funge da pagina wiki consolidata per fornire una rapida istantanea di tutto ciò che è importante per ogni progetto, le chiavi degli interessati, le date, gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e altro ancora. È possibile impostare una pagina wiki principale per l'intero portfolio, con cartelle dedicate ai singoli progetti.

Per ogni progetto, questo modello adatto ai principianti include una timeline delle attività con codice colore per una facile visibilità delle priorità e dello stato. Se una scadenza non viene rispettata, questo modello di reportistica sullo stato del progetto la segnala, ne registra i motivi e ne monitora l'impatto insieme alle azioni correttive necessarie.

Inoltre, sono disponibili elementi visivi, come grafici a barre e a torta, per monitorare le metriche relative allo stato del progetto, alle priorità e alla ripartizione del budget, il tutto in un unico posto.

Ideale per: I portfolio manager che cercano di compilare reportistica per una varietà di progetti in diversi settori.

5. Modello di chiusura del progetto ClickUp

Modello di chiusura del progetto ClickUp

Il Modello di chiusura del progetto ClickUp è uno strumento facile da usare per i principianti, progettato per ottimizzare il processo di chiusura di più progetti in una posizione centralizzata.

Nella visualizzazione 'Task Management' è possibile monitorare lo stato di tutte le attività di chiusura, completate da formule integrate per i tempi di consegna, le esigenze di escalation e lo stato di salute del progetto.

È inoltre possibile verificare le prestazioni del team, la comunicazione e le lezioni apprese, assegnando le priorità e programmando le attività rimanenti per ciascun progetto.

Ideale per: I responsabili delle vendite che concludono più iniziative commerciali e affinano le strategie future utilizzando dati in tempo reale.

6. Modello di roadmap del progetto ClickUp

Modello di roadmap del progetto ClickUp

Il Modello di tabella di marcia del progetto ClickUp è stato progettato per mappare le attività cardine di più progetti, fornendo una visualizzazione chiara e facile da condividere con i client.

Questo modello di livello intermedio presenta un grafico Gantt per la gestione delle dipendenze e delle scadenze a livello macro, assicurando che i team siano sincronizzati con le attività future.

È inoltre possibile creare il piano del progetto in vista Elenco, dove lo stato, l'assegnatario o il tipo raggruppano le attività per una maggiore flessibilità nel project management. I campi personalizzati aiutano a tenere traccia dei numeri degli sprint e delle barre di avanzamento, mentre la scheda 'Riepilogo' mostra i carichi di lavoro per assegnatario, aiutandovi a ottimizzare l'uso delle risorse.

Sfruttate le conoscenze dell'IA di ClickUp Brain per generare automaticamente approfondimenti ricchi di contesto dai progetti in corso. In questo modo il team può accedere rapidamente alle informazioni chiave, mantenendo la roadmap agile e informata.

Ideale per: Teams che compilano passaggi per la gestione del cambiamento, i cambiamenti culturali o l'adozione di tecnologie.

7.ClickUp Modello di portfolio per il project management

Modello di portfolio per la gestione dei progetti ClickUp

Il Modello di portfolio per il project management di ClickUp offre una funzione strutturata per il monitoraggio dei progetti interfunzionali. Questo modello di piano per progetti multipli organizza i progetti a livello di cartella, assicurando un monitoraggio sistematico e rompendo i silos tra i team.

La cartella 'PMO Roadmap' delinea tutte le iniziative e le attività cardine, con campi personalizzati per i marcatori di priorità, la durata stimata e altro ancora. La cartella 'Project Health' offre una panoramica delle attività taggate sul progetto e presenta anche una formula per il monitoraggio del budget.

Questo modello, adatto ai principianti, presenta la visualizzazione 'Weekly Status Reports' per una rapida visibilità delle attività in corso. Sono presenti anche grafici del carico di lavoro per uno sguardo dettagliato alle attività, alle stime di durata e ai punti dello sprint.

Ideale per: I responsabili di programma coordinano progetti correlati all'interno di un programma più ampio, come il ciclo di sviluppo di un prodotto.

8. Modello per il project management di ClickUp

Modello di gestione del progetto ClickUp

Il Modello di project management di ClickUp è costruito per gestire progetti complessi e interfunzionali end-to-end. Questo modello di livello avanzato si concentra sul lavoro di squadra tra diversi team di consegna e allinea gli obiettivi del progetto con gli OKR dell'azienda, aiutandovi a impostare oggetti efficaci per i progetti .

Il 'PMO Wiki' serve come repository per le panoramiche del team, le procedure operative standard e altro ancora. La sezione 'PMO Roadmap' è il luogo in cui vengono monitorati dettagli come il dipartimento, la descrizione del progetto, le metriche di esito positivo e una fase del progetto con codice colore. C'è anche un 'Modulo di richiesta PMO' per i membri del team che possono chiedere aiuto quando ne hanno bisogno.

È possibile gestire le diverse fasi dei progetti con una 'Bacheca di avanzamento' per monitorare le attività cardine e una sezione 'Attività urgenti' per evidenziare ciò che richiede attenzione immediata. I project manager possono vedere gli oggetti di ogni trimestre in un layout in stile Kanban, completato da barre di avanzamento per il monitoraggio delle prestazioni.

Ideale per: i responsabili del marketing digitale che coordinano le campagne annuali su social media, email e siti web.

9. Modello di monitoraggio di progetti multipli di Excel X

via Excel XUtilizzare Excel per il project management è un successo tradizionale.

Il Modello di monitoraggio di progetti multipli con Excel X offre un hub Excel centralizzato per tutti i dettagli del progetto, facilitando la gestione simultanea di più progetti.

Questo modello presenta un foglio 'Dashboard' con una chiara panoramica dei progetti e un Gantt Chart per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze. È inoltre presente un grafico a barre che riepiloga lo stato di avanzamento di ciascun progetto e una ripartizione del completamento delle attività che categorizza le attività in base alla loro percentuale di completamento.

È inoltre possibile creare un grafico di Gantt in Excel per un piano efficiente del progetto.

Ideale per: I team di marketing di aziende locali, come bar o palestre, cercano uno strumento semplice per organizzare i loro lavori richiesti.

10. Modello di monitoraggio di progetti multipli in Excel di Analysistabs

via Analisi dei dati Una versione specializzata del layout di Excel X, l'opzione Modello di monitoraggio di progetti multipli in Excel di Analysistabs consolida tutti gli aspetti dei progetti in un unico foglio di calcolo di facile utilizzo.

Con grafici a torta per lo stato generale del progetto e grafici a barre per la percentuale di completamento delle attività, si ottiene un'istantanea dei progetti e delle date chiave e dei giorni-persona necessari per il completamento

Questo modello di tracker dello stato di avanzamento del progetto fornisce una panoramica aggiornata dello stato di avanzamento, che si aggiorna automaticamente per riflettere gli stati del progetto.

Ideale per: I manager del commercio al dettaglio che supervisionano l'apertura di più negozi e il rifornimento delle scorte.

11. Modello di monitoraggio di progetti multipli in Excel di ProjectManager

via Manager del progetto Il Modello di monitoraggio di progetti multipli in Excel di ProjectManager è uno strumento di alto livello per la gestione di più progetti e dei relativi dati. Semplifica l'allocazione delle risorse e fornisce un'istantanea dei KPI di tutti i progetti, monitorando efficacemente le prestazioni.

È anche possibile seguire le dipendenze delle attività, ad esempio dall'inizio alla fine e dall'inizio alla fine, e assegnarle ai membri del team. Ci sono anche colonne dedicate al monitoraggio della percentuale di completamento e degli aggiornamenti di stato.

Ideale per: i dirigenti di alto livello che monitorano le iniziative chiave e cercano un riepilogo/riassunto in una pagina per l'allineamento strategico.

Potenziate il project management con i modelli multipli di monitoraggio dei progetti di ClickUp

I modelli Excel per il project management sono stati a lungo un punto fermo per i flussi di lavoro più semplici. Ma quando il team si espande e la Sequenza dei progetti si allunga, questi modelli classici possono diventare ingombranti. È qui che entra in gioco ClickUp.

Che stiate gestendo 3 progetti o 300, ClickUp vi aiuta a scalare la vostra configurazione senza il fastidio di una formattazione rigida. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale, tutti i team sono sincronizzati e i progetti possono essere modificati al volo senza che ciò influisca sullo stato di avanzamento.

Inoltre, le nostre funzionalità avanzate di automazione e integrazione rendono la gestione dei carichi di lavoro ancora più semplice. La ciliegina sulla torta? Questi modelli sono completati gratis. ✨ Iscriviti gratis a ClickUp e iniziate a gestire tutti i vostri progetti in un'unica piattaforma intuitiva.