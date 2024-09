Come implementare lo stato RAG nel project management

La vostra campagna di marketing è in corso, ma le cose non vanno bene.

Le scadenze si avvicinano rapidamente, le attività si accumulano e il morale del team è in calo. Le riunioni si trasformano in sessioni di gestione della crisi e siete preoccupati di mantenere tutti allineati con gli obiettivi strategici.

Quello che era iniziato come un progetto semplice è diventato rapidamente un caos di scadenze non rispettate e lavori non coordinati. Le conseguenze? Teams stressati, client insoddisfatti e un colpo alla vostra reputazione.

Il problema è spesso la mancanza di visibilità del progetto stato del progetto . È qui che passa lo stato RAG (Red, Amber, Green). 🚦

La suddivisione dello stato di salute del progetto in categorie rosse, ambrate e verdi offre un modo semplice per identificare i rischi, dare priorità alle azioni e tenere tutto sotto controllo.

Siete curiosi di sapere come utilizzare lo stato RAG per mettere in ordine il vostro progetto? Questa guida tratta proprio di questo.

Cos'è lo stato RAG?

Lo stato di RAG è uno stato di software di project management che monitora e comunica lo stato generale del progetto.

Il concetto è semplice: ogni colore - rosso, ambra e verde - rappresenta un diverso livello di salute del progetto.

Il verde indica che tutto è in regola

Il colore ambra (o giallo) segnala problemi potenziali ma gestibili

Il rosso avverte di problemi significativi che richiedono un'attenzione immediata

Si tratta di un sistema simile a quello dei semafori, in cui la luce verde segnala di procedere, quella gialla di rallentare e quella rossa di fermarsi finché il problema non viene risolto.

Questo sistema di codici colore offre un modo rapido e chiaro ai project manager e agli stakeholder di monitorare efficacemente lo stato di avanzamento del progetto e prendere decisioni informate, soprattutto in presenza di scadenze ravvicinate.

Per un progetto di sviluppo software di una nuova app, lo stato RAG potrebbe apparire come segue:

Verde: Le funzionalità/funzione principali sono completate all'80%, in linea con i tempi e con il budget previsto

Le funzionalità/funzione principali sono completate all'80%, in linea con i tempi e con il budget previsto **Ambra: il design UI/UX è in ritardo a causa di ritardi nel feedback; sono in atto azioni per risolvere il problema

Rosso: Bug critico che causa problemi di prestazioni; è necessaria una correzione immediata, che ha un impatto sulla data di rilascio

Come implementare lo stato RAG?

Lo stato RAG è lo strumento ideale per ottenere informazioni chiare e attuabili sulle prestazioni del progetto. Ecco come impostarlo e come mantenere le cose in movimento:

1. Definire ogni colore

Definite con chiarezza che cosa rappresenta ogni colore per il vostro progetto. Questo dovrebbe basarsi su metriche specifiche come le sequenze, i budget o gli indicatori di performance.

🔴 Rosso

Assegnate lo stato rosso quando i problemi critici minacciano l'esito positivo del progetto e richiedono un'azione immediata. Questo potrebbe includere:

Maggiori ritardi: Un'attività cardine o un deliverable in ritardo di oltre una settimana, che indica che il progetto è in ritardo sulla tabella di marcia e rischia di compromettere le scadenze future

Un'attività cardine o un deliverable in ritardo di oltre una settimana, che indica che il progetto è in ritardo sulla tabella di marcia e rischia di compromettere le scadenze future **Superamento del budget: il superamento del budget di oltre il 20% indica una cattiva gestione finanziaria o costi imprevisti che mettono a rischio la stabilità finanziaria del progetto

Rischi critici: Fallimenti tecnici importanti, abbandono di personale chiave o cambiamenti significativi nell'ambito del progetto che non vengono affrontati in modo adeguato

Lo stato rosso richiede un'azione urgente da parte dei leader del progetto per risolvere i problemi critici, rivalutare il piano del progetto e implementare le azioni correttive. Inoltre, evidenzia la gravità dei problemi e li rende prioritari per una rapida risoluzione per evitare ulteriori complicazioni.

🟡 Ambra (o Giallo)

Lo stato ambra segnala potenziali problemi che potrebbero aggravarsi se non affrontati. Alcuni esempi sono:

Ritardi del fornitore: La consegna di un fornitore è in ritardo di qualche giorno, il che potrebbe influire sulle sequenze del progetto se non viene gestito con piani di emergenza

La consegna di un fornitore è in ritardo di qualche giorno, il che potrebbe influire sulle sequenze del progetto se non viene gestito con piani di emergenza Bug del software: bug minori trovati nella versione del software che devono essere risolti ma che non minacciano ancora la funzione generale del progetto

bug minori trovati nella versione del software che devono essere risolti ma che non minacciano ancora la funzione generale del progetto Modifiche dell'ambito: Piccole modifiche dell'ambito del progetto che potrebbero avere un impatto sulle sequenze o sui costi se non vengono gestite e comunicate con attenzione

I progetti Amber possono essere gestiti senza misure drastiche ma necessitano di un attento monitoraggio e di una gestione strategica per evitare che diventino problemi seri.

🟢 Verde

Contrassegnare il progetto con lo stato verde quando tutto procede secondo il piano. Di solito include:

Consegne puntuali: Le attività cardine e le consegne sono in linea con il calendario del progetto

Le attività cardine e le consegne sono in linea con il calendario del progetto Soddisfazione degli stakeholder: Il feedback dei client o degli stakeholder è positivo e indica soddisfazione per lo stato di avanzamento e per le consegne

Il feedback dei client o degli stakeholder è positivo e indica soddisfazione per lo stato di avanzamento e per le consegne Tendenze positive: Gli indicatori di performance, come le posizioni commerciali o le metriche di coinvolgimento degli utenti, hanno un monitoraggio positivo rispetto agli obiettivi, senza deviazioni significative

Gli indicatori di performance, come le posizioni commerciali o le metriche di coinvolgimento degli utenti, hanno un monitoraggio positivo rispetto agli obiettivi, senza deviazioni significative Rispetto del budget: Le spese rientrano nel budget assegnato al progetto, senza spese eccessive o costi imprevisti

Lo stato verde conferma che il progetto è in forma eccellente, senza problemi immediati da risolvere

2. Impostazione delle soglie

Quindi, stabilite dei limiti per i colori rosso, ambra e verde per mantenere tutti allineati e semplificare le valutazioni del progetto.

Questo approccio garantisce coerenza e oggettività nell'applicazione dello stato RAG. Inoltre, elimina le congetture, consentendo ai team del progetto di identificare e affrontare rapidamente i problemi prima che si aggravino. Inoltre, i progetti mantengono la rotta perché tutti sanno quando e come agire in base allo stato attuale.

Ecco come impostare soglie RAG chiare e misurabili per i diversi aspetti del progetto del ciclo di vita del progetto :

Aspect Red status Amber status Green status Gestione del budget Oltre il 20% di sforamento del budget 10-20% di sforamento del budget Entro il 10% del budget o sotto Assegnazione delle risorse Risorse critiche non disponibili per >3 giorni Risorse non disponibili per 1-3 giorni Risorse disponibili come da piano o <1 giorno di ritardo Schedule Più del 15% di ritardo sulla tabella di marcia 5-15% di ritardo sulla tabella di marcia Meno del 5% di ritardo sulla tabella di marcia o puntualità Soddisfazione del cliente I punteggi di soddisfazione scendono al di sotto del 70% Punteggi di soddisfazione compresi tra il 70-80% Punteggi di soddisfazione superiori all'80% Conformità Non conformità con >10% di regolamenti/standard Non conformità con 5-10% di regolamenti/standard Piena conformità o non conformità con <5% di standard

Soglie RAG in diversi scenari

Per impostare le soglie in modo efficace:

**Per i progetti ad alto rischio, segnate in rosso le attività che presentano un ritardo superiore al 10% rispetto alla tabella di marcia; per i progetti più semplici, consentite uno slittamento fino al 20%

**Se la portata di un progetto si espande, rivedete le soglie di conseguenza. Ad esempio, se inizialmente le attività erano rosse quando erano in ritardo di due settimane, modificate la soglia a una settimana per riflettere l'aumento della complessità e dell'urgenza

Tuttavia, il monitoraggio manuale dello stato RAG tramite Excel può risultare rapidamente un pasticcio. È qui che uno strumento dedicato al project management come ClickUp passa. Fornisce visualizzazioni su misura per progetti interfunzionali e semplifica il project management con modelli di tracciamento dello stato di avanzamento del progetto e funzionalità/funzione, mantenendo il team sincronizzato con informazioni in tempo reale.

**Per saperne di più Elementi essenziali per il monitoraggio dei progetti: La strada per una gestione efficace

Utilizzo di ClickUp per gli stati RAG Software ClickUp per il project management fornisce soluzioni complete per un monitoraggio dello stato RAG semplice ed efficace. Si tratta di una piattaforma all-in-one per la gestione delle conoscenze e del lavoro che consente di pianificare e dare priorità alle attività con facilità.

Con Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp grazie a una maggiore visibilità dei progetti e a una migliore collaborazione, è facile mantenere i team allineati e affrontare i potenziali problemi in modo diretto, adottando un approccio proattivo alla gestione dei progetti project management strategico . Attività personalizzata di ClickUp consente di andare oltre le opzioni predefinite come "Da fare", "In corso" o "Terminato" Questa flessibilità è essenziale per il monitoraggio dello stato RAG, che consente di etichettare con precisione le attività e i progetti come rossi (a rischio), ambra (avviso) o verdi (in corso).

Gli stati personalizzati di ClickUp consentono di integrare gli indicatori RAG per un'efficace gestione delle attività e dei progetti

La parte migliore? È possibile assegnare questi stati a livello di attività, di progetto o di entrambi. In questo modo i membri del team di progetto visualizzano in modo cristallino lo stato del progetto. Inoltre, grazie allo stato RAG, possono capire rapidamente la priorità e l'urgenza di un'attività.

Creare widget su La dashboard di ClickUp per monitorare lo stato RAG di vari progetti o attività. Questo è perfetto per i project manager e gli stakeholder che monitorano più progetti contemporaneamente.

Ad esempio, un widget con un grafico a torta può mostrare visivamente la percentuale di attività in ciascuna categoria RAG. In questo modo è possibile individuare rapidamente i problemi e dare priorità alle azioni in modo efficace.

Ottenete un'istantanea in tempo reale degli stati RAG dei progetti con widget personalizzabili sulla dashboard di ClickUp

Inoltre, ClickUp consente di importare i suoi modelli precostituiti nell'area di lavoro di ClickUp, facilitando il monitoraggio immediato dello stato RAG.

Il Modello di reportistica RAG di ClickUp semplifica la reportistica in tempo reale sullo stato del progetto. Consente di organizzare rapidamente le attività in base al livello di rischio, di visualizzare lo stato di avanzamento con un chiaro codice colore e di tenere traccia delle metriche di performance per prendere decisioni informate.

Modello di reportistica RAG di ClickUp

È inoltre possibile utilizzare campi personalizzati per acquisire i dettagli chiave del progetto, tra cui:

Dettagli del rapporto: Memorizzare le informazioni essenziali sullo stato e sull'avanzamento del progetto

Memorizzare le informazioni essenziali sullo stato e sull'avanzamento del progetto File del rapporto: Allegare documenti o file importanti relativi al progetto

Allegare documenti o file importanti relativi al progetto Teams: Identificare e assegnare i membri del team coinvolti nel progetto

Identificare e assegnare i membri del team coinvolti nel progetto Livello di gravità: Indica rapidamente lo stato del progetto come rosso, ambra o verde

Indica rapidamente lo stato del progetto come rosso, ambra o verde Categoria: Categorizzare le attività o i progetti per mantenere tutto organizzato e facile da trovare

Il modello di reportistica RAG fornisce una breve rappresentazione grafica dello stato attuale di un progetto, in modo da poter valutare ciò che richiede maggiore attenzione o risorse e ricalibrare di conseguenza i prossimi passaggi.

💡Pro Tip: Condividete il report sullo stato RAG del progetto con i membri del team, i client o i dirigenti usando ClickUp per il project management via email . Impostate notifiche automatiche via email per essere avvisati di cambiamenti significativi o di tappe fondamentali, come attività completate o scadenze imminenti.

Il Modello di reportistica sullo stato del progetto ClickUp è un altro strumento facile da usare per i principianti, progettato per migliorare la comunicazione e l'account tra i membri del team, ridurre lo stress, aumentare la produttività e ridurre al minimo i tempi di completamento del progetto.

Modello di reportistica sullo stato dei progetti di ClickUp

Con questo modello è possibile:

Organizzare i progetti con etichette e filtri personalizzati

Segnalare lo stato di avanzamento dei progetti con grafici automatizzati e aggiornamenti dal vivo

Visualizzate le vostre attività su una sequenza temporale con il comandoVista Gantt per individuare a colpo d'occhio sovrapposizioni, dipendenze e scadenze

Monitoraggio delle scadenze e delle attività cardine conVisualizzazione del Calendarioper rispettare i tempi e raggiungere i traguardi prefissati

**Per saperne di più Esempi e modelli di dashboard per il project management

Best Practices per incorporare lo stato RAG nella reportistica di progetto

L'efficacia dello stato RAG va oltre l'aggiunta di colori, ma va sfruttata strategicamente per ottenere informazioni cancellate e attuabili.

Ecco come perfezionarlo:

1. Mettete tutti sulla stessa pagina

Assicuratevi che ogni membro del team comprenda il significato di rosso, ambra e verde.

**Integrare la formazione sullo stato RAG nell'onboarding e organizzare workshop regolari per mantenere tutti allineati, soprattutto i nuovi assunti.

Potete anche creare un database o un repository per il gestore del team, i membri del progetto e gli stakeholder. In questo modo si delinea il significato di ogni colore, il modo in cui viene determinato lo stato e le azioni previste.

Questo riduce al minimo le interpretazioni errate e garantisce che ogni stato rifletta accuratamente lo stato di salute del progetto.

Utilizzo Documenti ClickUp per creare documenti accessibili e aggiornati che si evolvono con il progetto. Grazie a funzionalità/funzione come il controllo delle versioni e la collaborazione in tempo reale, i membri del team rimangono allineati e informati sugli ultimi dettagli del progetto.

È inoltre possibile gestire le autorizzazioni per l'accesso sicuro ai documenti e inserire elementi come tabelle, immagini e liste di controllo per migliorare la funzione e la chiarezza.

gestite facilmente la documentazione del progetto e rendetela visivamente accattivante con ClickUp Docs_

2. Utilizzate immagini e codici a colori

Incorporate nei reportistici del progetto immagini codificate a colori, come barre, grafici a torta o icone a semaforo. In questo modo i membri del team possono comprendere immediatamente lo stato del progetto, senza dover leggere testi dettagliati.

Ad esempio, una barra di colore accanto a ogni metrica chiave (budget, Sequenza, allocazione delle risorse) offre una panoramica rapida dello stato attuale del progetto.

Inoltre, mantenere lo schema di colori coerente in tutta la reportistica o la documentazione per evitare confusione e rendere il tutto più intuitivo e facile da usare.

3. Allinearsi alle aspettative degli stakeholder

Durante la reportistica sullo stato del RAG, personalizzate le informazioni per adattarle alle esigenze e alle aspettative di ogni stakeholder. Ecco come fare:

Dirigenti: Fornite una reportistica di alto livello sullo stato generale del progetto, sulle principali attività cardine e sui problemi critici. Utilizzate riepiloghi concisi e immagini chiare per una rapida istantanea

Fornite una reportistica di alto livello sullo stato generale del progetto, sulle principali attività cardine e sui problemi critici. Utilizzate riepiloghi concisi e immagini chiare per una rapida istantanea Responsabili di progetto: Condividete un report dettagliato per ogni fase o attività del progetto, compresi i rischi specifici e i piani d'azione. Incorporare dati approfonditi, grafici e metriche di stato per supportare un project management dettagliato

Condividete un report dettagliato per ogni fase o attività del progetto, compresi i rischi specifici e i piani d'azione. Incorporare dati approfonditi, grafici e metriche di stato per supportare un project management dettagliato Membri del team: Offrono aggiornamenti granulari per le singole attività, le sfide specifiche e i prossimi passaggi. Includere note dettagliate ed elementi attuabili per guidare il loro lavoro quotidiano

Questo approccio consente di mantenere la reportistica pertinente ed efficace, fornendo a ciascun provider le informazioni necessarie per prendere decisioni intelligenti e gestire in modo efficace.

4. Fornite contesto e spiegazioni

Ogni volta che assegnate uno stato rosso o ambra, includete una breve spiegazione che spieghi il motivo della selezione.

Questa dovrebbe evidenziare il potenziale impatto di ogni stato sugli obiettivi generali e delineare i rischi specifici o i problemi che li hanno causati. Inoltre, specificare le azioni intraprese o pianificate per affrontare gli stati associati al rosso o all'ambra.

Questo aiuta a garantire agli stakeholder lo stato attuale del progetto e i passaggi proattivi adottati per garantirne la continuità.

Vantaggi dello stato RAG nel project management

Vediamo ora come lo stato RAG rende il project management più intuitivo ed efficace che mai.

1. Semplifica i dati complessi

Lo stato RAG semplifica la reportistica consolidando il budget, la tabella di marcia, le risorse e altri dati in un sistema lineare con codice colore. Evidenzia visivamente i problemi chiave e mostra agli stakeholder se un progetto è in linea con la tabella di marcia, se sta affrontando problemi o se è in difficoltà.

2. Migliora il processo decisionale

Lo stato RAG segnala immediatamente la necessità di attenzione e di azioni correttive quando un progetto viene segnalato come ambra o rosso. Questo prompt visivo facilita risposte più rapide e una risoluzione proattiva dei problemi.

Affrontare le insidie più comuni

Affinché lo stato RAG sia efficace, è necessario vigilare contro i problemi che possono comprometterne l'affidabilità e la chiarezza. Ecco a cosa prestare attenzione:

1. Interpretazione errata dello stato

Un progetto contrassegnato come ambra potrebbe essere visto come più critico di quanto non sia in realtà, causando panico o reazioni eccessive non necessarie. Oppure, confondere l'ambra con il verde può risultare nell'ignorare i rischi emergenti che potrebbero intensificarsi.

Per evitarlo:

✅ Definire chiaramente gli stati verde, ambra e rosso, in modo che tutti abbiano capito bene e che ogni colore indichi veramente lo stato del progetto

organizzare workshop, condividere linee guida e utilizzare esempi reali per assicurarsi che tutti interpretino lo stato RAG in modo corretto e coerente

rivedere e adattare i criteri RAG al variare delle condizioni del progetto per mantenerli pertinenti e accurati

2. Applicazione incoerente dei criteri

I membri del team o i dipartimenti spesso utilizzano standard diversi per determinare ciò che si qualifica come rosso, ambra o verde.

Ad esempio, se un reparto segnala come "rosso" un superamento del budget del 5% e un altro solo un superamento del 10%, si crea confusione e una cattiva comunicazione sullo stato finanziario del progetto.

Per mantenere la coerenza:

✅ Concordare soglie specifiche per ogni stato RAG, come ad esempio un ritardo del progetto superiore a dieci giorni per "Rosso"

creare linee guida dettagliate che specifichino questi limiti e distribuirle a tutti i team interessati

✅ Condurre sessioni di formazione e riunioni di revisione regolari per garantire che tutti i dipartimenti applichino gli stessi criteri in modo coerente

**Per saperne di più 7 sfide del project management e come risolverle

Dal caos alla chiarezza con ClickUp

Il project management non deve essere una lotta. Con lo stato RAG, potete ridurre la confusione e fare chiarezza sui vostri progetti.

Il sistema agisce come un GPS per il progetto: il rosso segnala gli ostacoli, l'ambra avverte dei ritardi e il verde significa che si sta procedendo senza intoppi.

ClickUp fa un ulteriore passaggio integrando lo stato RAG nella sua suite di strumenti. Offre approfondimenti in tempo reale per aggiornamenti immediati, dashboard personalizzabili per visualizzazioni su misura e modelli facili da gestire per un monitoraggio semplificato.

Ciò significa che non dovrete più spulciare infiniti fogli di calcolo o destreggiarvi tra gli aggiornamenti di stato. ClickUp garantisce che il team sia allineato e che gestisca e risponda in modo proattivo ai potenziali rischi. Siete pronti a semplificare il project management? Iniziate a usare ClickUp oggi stesso .