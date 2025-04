12 modelli gratuiti di scoperta del prodotto

volete convertire un'idea promettente in un prodotto di esito positivo?

Navigare in questo viaggio può essere emozionante e impegnativo. I modelli di scoperta del prodotto sono preziosi: vi guidano in ogni fase, dalla generazione del concetto al test dell'utente.

Il modello giusto porta struttura e coerenza ai vostri lavori richiesti, rendendo più facile catturare e organizzare le vostre idee.

Questa guida presenta i più importanti 12 modelli di scoperta del prodotto, adatti alle esigenze di ricerca sugli utenti, mappatura dei problemi e convalida delle idee. Mettiamo il vostro team in condizione di creare prodotti che risuonino con gli utenti.

Che cosa sono i modelli di scoperta del prodotto? Scoperta del prodotto comporta la ricerca delle esigenze e delle sfide degli utenti per sviluppare una soluzione. Si tratta di creare e testare un prototipo, che alla fine porta al rilascio di un nuovo prodotto sul mercato.

Il processo è fortemente centrato sul cliente e prevede interviste agli utenti per ricevere un feedback regolare.

Un modello di scoperta del prodotto serve come roadmap per garantire che questo processo si svolga in modo fluido, coerente e rapido. Il modello i responsabili della produttività e team attraverso i passaggi necessari, tra cui:

Prendere decisioni informate

Allocazione efficiente delle risorse e tempi di commercializzazione più rapidi

Ottenere soluzioni incentrate sull'utente

Identificare e ridurre i rischi convalidando le idee in anticipo

Mantenere l'allineamento con le esigenze dell'utente

Migliorare la collaborazione, potenziando il lavoro di squadra

Garantire un approccio standardizzato per tutti i progetti

I modelli per la scoperta del prodotto fungono anche da alternative a strumenti come Pendo . Essi condensano in un unico documento tutte le funzionalità/funzione di cui si può avere bisogno durante la scoperta del prodotto, tra cui la raccolta e l'analisi dei dati dell'utente, la creazione di una persona utente e altro ancora.

Cosa rende un buon modello di Product Discovery?

Un buon modello di scoperta del prodotto standardizza la fase di scoperta in tutti i progetti e vi aiuta a tenere il passo con la fase di scoperta del prodotto tendenze della produttività .

Ecco cosa cercare:

**Il modello deve offrire metodi per raccogliere informazioni direttamente dal pubblico di riferimento e dare priorità alle sue esigenze. Questo assicura che lo sviluppo del prodotto sia basato sul feedback degli utenti

**I migliori modelli si adattano facilmente a vari progetti e alle dinamiche del team. Consentono agli utenti di modificare sezioni o passaggi in base a esigenze specifiche, per adattarsi a flussi di lavoro diversi

Struttura chiara: Un buon modello fornisce un quadro ben definito di passaggi che organizza le attività in modo logico. Questo aiuta i team a capire su cosa concentrarsi in ogni fase, riducendo la confusione e il rischio di confusione sfide della produttività Allineamento con gli obiettivi: I modelli per la scoperta del prodotto devono mantenere l'attenzione sugli obiettivi strategici, assicurando che ogni attività sia collegata agli obiettivi aziendali generali

Un buon modello fornisce un quadro ben definito di passaggi che organizza le attività in modo logico. Questo aiuta i team a capire su cosa concentrarsi in ogni fase, riducendo la confusione e il rischio di confusione sfide della produttività Efficienza: Il modello deve semplificare attività complesse, rendendo più facile per i team raccogliere informazioni e prendere decisioni rapidamente per la crescita aziendale

12 Migliori modelli di scoperta del prodotto

Siete pronti a dare una spinta al vostro processo di scoperta del prodotto? Ecco i 12 migliori modelli gratuiti per la scoperta dei prodotti:

1. Modello di fase di scoperta del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/discovery-phase.png modello di scoperta della fase di scoperta di un prodotto https://app.clickup.com/signup?template=t-3147bz6&department=professional-services Scarica questo modello /$$$cta/

Una volta conclusa la fase di scoperta del progetto, dovete presentare una solida proposta scritta ai vostri interlocutori. È qui che Modello di fase di scoperta del progetto di ClickUp viene fornito in.

È un modello facile da usare per i principianti e rappresenta lo strumento ideale per definire gli oggetti, impostare obiettivi chiari e monitorare tutte le attività mantenendo l'intero team sulla stessa pagina. Aiuta a fornire una proposta coerente e a gestire tutti gli aspetti della fase.

Questo modello copre tutto, sia che si tratti di organizzare la Sequenza, valutare i rischi o convalidare le idee. Inoltre, grazie a campi personalizzati come Avanzamento del documento di scoperta, Nome del progetto, Qualità del documento e Team del progetto, gestire i dettagli è un gioco da ragazzi.

Il suo formato strutturato facilita la revisione e la modifica dei piani. Utilizzando questo modello, i team hanno a disposizione gli strumenti per condurre una ricerca approfondita sul problema, sulle dinamiche di mercato e sulle esigenze degli utenti.

Suggerimento: Utilizzate questo modello per la scoperta del prodotto come risorsa continua, aggiornandolo con nuovi spunti man mano che il progetto si evolve. La vostra proposta sarà lucida e pronta quando sarete pronti a presentarla.

2. Modello di sviluppo prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-New-Product-Development-Template.png Modello di sviluppo di un nuovo prodotto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205449476 Scarica questo modello /$$$cta/

Cercate un modello che vi aiuti a gestire il ciclo di vita del prodotto? Provate Modello di sviluppo del nuovo prodotto di ClickUp .

Questo modello è una tabella di marcia che garantisce una preparazione completa in ogni fase, dall'ideazione al lancio.

Integra fasi chiave come l'analisi di mercato, la prototipazione e i test pre-lancio e guida i gestori del prodotto e i team di sviluppo. In questo modo si ottiene un elenco precaricato per ogni fase principale della scoperta del prodotto.

Prendiamo ad esempio la fase di beta/market testing. Contiene attività come i test di mercato, la conduzione di produzioni interne, la determinazione degli aggiustamenti necessari, ecc. Il modello, con quattro stati personalizzati, sei campi personalizzati e cinque visualizzazioni del flusso di lavoro, aiuta a gestire le attività cardine, le attività del team e le consegne.

Il layout incoraggia anche la collaborazione tra team interfunzionali, garantendo la sincronizzazione tra marketing, sviluppo e supporto.

Pro Tip: Utilizzate le visualizzazioni del flusso di lavoro per ottenere aggiornamenti rapidi sullo stato di avanzamento di tutti i reparti. In questo modo, sarete sempre informati senza dover andare a caccia di informazioni.

3. Modello di documento di scoperta dei servizi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/services-discovery-document.png services-discovery-document modello di scoperta del prodotto https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-5385730 Scarica questo modello /$$cta/

Perfetto per progetti basati sui servizi, Modello di documento di scoperta dei servizi di ClickUp vi aiuta a catturare le esigenze del cliente, gli oggetti e i requisiti del progetto, tutto in un unico posto.

Il modello semplifica la raccolta dei dettagli essenziali del cliente come gli oggetti, le sfide chiave, l'ambito, la durata, il piano finanziario e le raccomandazioni.

Conducete sessioni di scoperta con domande di scoperta del cliente e raccogliere informazioni chiave sulla visione del client, sui punti dolenti esistenti e sul target di riferimento. Aggiungete i requisiti specifici del servizio, come l'ambito, la Sequenza, i deliverable e i KPI.

Inoltre, visualizzate chiaramente gli oggetti, i processi e le risorse necessarie per garantire la coerenza all'interno del team. Dovrete anche fornire una descrizione chiara e dettagliata dei vostri servizi per garantire un processo di consegna senza problemi

Il modello offre un approccio collaborativo e incentrato sul cliente, consentendo ai provider di fornire soluzioni su misura che soddisfino le esigenze dei clienti.

Suggerimento: Utilizzate questo modello durante le riunioni di avvio del progetto per acquisire rapidamente i requisiti del client e mappare passaggi chiari e attuabili. In questo modo, inizierete il progetto con il piede giusto, senza fare congetture.

4. Modello ClickUp per la scoperta del cliente

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Agency-Client-Discovery-Doc-Template.png Modello di documento per la scoperta del cliente da parte dell'agenzia ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6127764 Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di scoperta del cliente di ClickUp è lo strumento definitivo per le agenzie che lavorano direttamente con i client. Vi aiuta a comprendere a fondo il marchio, il pubblico e gli obiettivi del vostro client.

Sia che si tratti di delineare l'ambito del progetto, di impostare chiaramente le consegne o di gestire le sequenze temporali, questo modello permette di avere tutti sulla stessa pagina. Niente più interminabili tira e molla o dettagli mancati; tutto ciò che serve è organizzato in un unico documento.

In questo modo, potrete ottenere una panoramica completa del progetto, migliorare la collaborazione tra i client e i vostri team e precisare tutti i termini del contratto.

Con multiple viste, come Gantt, Calendario ed Elenco, potete scegliere come gestire e visualizzare il progetto. La vista Gantt, ad esempio, aiuta a mappare le attività con le relative scadenze, in modo da tenere tutto sotto controllo.

Considerate questo modello come il vostro strumento per semplificare la collaborazione con i client. È ricco di tutto ciò che serve per catturare le intuizioni, definire le aspettative e trasformare il feedback dei clienti in strategie attuabili.

5. Modello di lavagna online per la persona utente del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-User-Persona-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online per le persone degli utenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319510 Scaricare questo modello /$$$cta/

La creazione di una dettagliata user personas è essenziale per comprendere il pubblico di riferimento di un prodotto. Modello di lavagna online della Product User Persona di ClickUp vi aiuta a fare proprio questo!

Fornisce un'area di lavoro digitale collaborativa adatta a visualizzare rapidamente i profili dei clienti.

Raccogliete informazioni demografiche come età, posizione e occupazione, oltre a interessi, valori e stile di vita, conducendo interviste, ricerche o sondaggi.

Esplorate i punti dolenti, le motivazioni e gli obiettivi degli utenti per visualizzare un target olistico.

Inoltre, visualizzate gli scenari degli utenti su una lavagna online, raccogliete il feedback del team, finalizzate le personas e aggiungetele ai processi di progettazione e strategia del prodotto.

Pro Tip: Una volta finalizzate le personas degli utenti, utilizzate la vista Mappa di ClickUp per mappare i percorsi dei clienti a fianco di ciascuna persona. Questa rappresentazione visiva aiuterà il team a identificare il modo in cui gli utenti interagiscono con il prodotto nelle varie fasi.

6. Modello di ricerca di mercato sui prodotti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/market-research.jpg ricerca di mercato https://app.clickup.com/signup?template=t-30u48tj Scarica questo modello /%cta/

Avere gli strumenti giusti fa la differenza quando ci si immerge nella ricerca durante la fase di scoperta del prodotto. Modello di ricerca di mercato sui prodotti di ClickUp è stato progettato per i team che conducono analisi competitive e ricerche di settore.

Semplifica la suddivisione del mercato in segmenti, includendo il pubblico di riferimento, i concorrenti chiave e le tendenze emergenti.

Questo modello è dotato di campi personalizzati per la categorizzazione come il link alla presentazione, il tipo di ricerca di mercato, il link al documento di report, la tecnica di raccolta dei dati e la fase di ricerca, per rendere facilmente accessibili le vostre intuizioni.

Inoltre, vi aiuta a raccogliere le informazioni in un unico posto, ad analizzarle rapidamente e a generare strategie attuabili.

Pro Tip: Volete dare il via alle attività? Iniziate a documentare i vostri oggetti utilizzando Documenti ClickUp . Dopo aver raccolto i dati attraverso i sondaggi, utilizzate l'automazione di ClickUp per organizzare le risposte, rendendo ancora più facile individuare le tendenze e i modelli che informano la vostra strategia.

7. Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-User-Research-Plan-Template.jpg Modello di piano di ricerca per gli utenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547 Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp è un'ottima opzione per strutturare la strategia di ricerca e raccogliere dati sugli utenti. Inizia definendo gli obiettivi della ricerca, le lacune di conoscenza che si intende colmare e le misure che si intendono adottare.

Successivamente, aiuta a definire le domande specifiche che si vogliono affrontare. Con campi dedicati per documentare ogni fase del processo di ricerca, il modello assicura che tutto venga notato.

Questo modello consente di formulare domande di ricerca significative, di condurre ricerche sugli utenti in modo coerente e di individuare i problemi di progettazione durante il brainstorming delle soluzioni. È perfetto anche per valutare l'usabilità dei prodotti e sviluppare strategie basate sui dati per migliorare la vostra offerta.

**Una volta completata la raccolta dei dati, utilizzate il modello per riepilogare i risultati e documentare le intuizioni. Questo aiuta a organizzare le osservazioni e a determinare i passaggi successivi.

8. Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Product-Requirements-Doc-Template.png Riepilogate i requisiti e lo scopo del vostro prodotto in un unico documento con il modello Product Requirements Document di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021108 Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di documento sui requisiti di prodotto di ClickUp semplifica la creazione di specifiche di prodotto chiare e dettagliate che guidano lo sviluppo. Vi aiuta a definire esattamente i risultati che un prodotto deve raggiungere, notando ogni dettaglio funzionale e tecnico essenziale per la crescita.

Utilizzate la sezione panoramica per riepilogare lo scopo e gli obiettivi strategici del prodotto. Aggiungete un calendario di rilascio, attività cardine, personas, scenari utente, funzionalità e criteri di rilascio nelle sezioni predefinite.

Con queste sezioni dedicate, delineare i dettagli funzionali in modo chiaro e organizzato diventa un gioco da ragazzi. Tutti i membri del team, tecnici e non, comprendono le aspettative del prodotto e rimangono allineati durante lo sviluppo.

9. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Product-Roadmap-Template.png Modello di roadmap del prodotto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432 Scarica questo modello /$$$cta/

Lo sviluppo di un prodotto ha molte parti in movimento, ma Modello di roadmap del prodotto di ClickUp consente di organizzare tutto. È stato creato per mappare l'intero percorso del prodotto, visualizzando obiettivi, sequenze e attività per offrire una guida strategica allo sviluppo.

Visualizzate il ciclo di vita del prodotto, monitorate lo stato di avanzamento, stabilite le priorità e assegnate le risorse con successo grazie al modello. Inoltre, è possibile fornire aggiornamenti settimanali agli stakeholder, stabilire le priorità delle attività e allocare le risorse in modo efficiente.

Sia che si tratti di gestire il ciclo di vita del prodotto o di raggiungere le attività cardine, la roadmap vi garantisce di rimanere sulla strada giusta.

Questo modello si distingue per i 10 stati personalizzati (come Non Da fare, Chiuso, In revisione QA, ecc.), in modo da sapere sempre a che punto sono le cose.

È inoltre dotato di 15 campi personalizzati (come fiducia, impatto 1-5 e richieste della leadership) e sette visualizzazioni personalizzate per pianificare e gestire lo sviluppo del prodotto.

Progettato per progetti più complessi, questo modello avanzato è perfetto per costruire e comunicare le roadmap di prodotto, gestire più iterazioni di prodotto e monitorare i progressi verso il rilascio.

Suggerimento: Utilizzate la vista Roadmap trimestrale per dare priorità al lavoro, la vista Roadmap per iniziative per comprendere gli elementi della roadmap, la vista Gantt per valutare le dipendenze e la vista Sequenza per squadre per visualizzare o modificare le date di scadenza.

10. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Product-Features-Matrix-Template.png Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234124214&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto di ClickUp è uno strumento solido per confrontare le diverse funzionalità/funzione di un prodotto e selezionare la migliore. Questo modello di livello intermedio consente di valutare, confrontare e dare priorità alle funzionalità/funzione di un prodotto in base a vari criteri.

Grazie a questa matrice, è possibile identificare le funzionalità con il massimo valore, dare priorità alle risorse per quella funzionalità e allineare il team verso un obiettivo comune.

Monitorate lo stato dei prodotti e delle funzionalità con un elenco facile da seguire. Il modello aiuta anche a comprendere meglio le esigenze dei clienti.

Pro Tip: Quando si confrontano le funzionalità, coinvolgere i membri del team di diversi reparti. I loro punti di vista unici forniranno spunti preziosi per migliorare il processo di definizione delle priorità e garantire l'allineamento a tutti i livelli.

11. Modello di adattamento al mercato del prodotto da parte dell'analista del modello aziendale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Model-Analyst-1.png Business Model Analyst un modello per la scoperta del prodotto /$$$img/

via Analista del modello aziendale Il Modello di Product-Market Fit Canvas di Business Model Analyst fornisce un quadro di riferimento per allineare l'offerta di prodotti alle esigenze del mercato di riferimento e valutare se un prodotto ha il potenziale per avere successo. Offre sezioni per documentare i fattori di differenziazione, i vantaggi per i clienti e i punti di prova.

Elencate i problemi e le esigenze dei clienti, le loro caratteristiche, le alternative che potrebbero utilizzare e la loro esperienza complessiva nel modello. Utilizzate queste informazioni per determinare le funzionalità/funzione chiave che il vostro prodotto dovrebbe possedere.

Questi dettagli sono utili anche quando i team vogliono consolidare la posizione di mercato del loro prodotto. Valutando sistematicamente l'idoneità, si assicurano che il loro concetto di prodotto abbia un potenziale reale.

12. Modello di piano di ricerca per la scoperta del prodotto di Ant Murphy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ant-Murphy.png Ant Murphy un modello per la scoperta del prodotto /$$$img/

via Ant Murphy Questo Modello di piano di ricerca per la scoperta del prodotto di Ant Murphy si concentra sulla ricerca strutturata per convalidare le idee di prodotto e comprendere le esigenze degli utenti prima dello sviluppo.

Offre varie sezioni, tra cui ipotesi, traguardo del mercato, guida al sondaggio, background, guida al prototipo e ipotesi da testare.

Il modello guida i team nella selezione dei metodi di ricerca appropriati, che si tratti di interviste agli utenti, sondaggi o test di usabilità, in base a ciò che produrrà le informazioni più utili.

Grazie a questa struttura, i team convalidano i concetti e modificano la strategia di prodotto in base al feedback concreto degli utenti.

Migliora il processo di scoperta dei prodotti con ClickUp

Un modello di scoperta del prodotto porta efficienza e chiarezza in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla ricerca di mercato alla scoperta degli utenti, alla raccolta dei requisiti e al roadmapping.

Questi modelli semplificano i flussi di lavoro organizzando attività complesse, dando priorità alle funzionalità/funzione e centralizzando tutte le informazioni essenziali.

Ogni modello consente ai team di prodotto di creare prodotti di esito positivo che soddisfino le esigenze dei clienti, garantendo al contempo coerenza e collaborazione.

siete pronti a portare il vostro processo di scoperta del prodotto a un livello superiore? Provate l'offerta completa di ClickUp!

Da modelli di marketing del prodotto a funzionalità che migliorano i vostri flussi di lavoro, ClickUp è una soluzione unica per tutte le vostre sfide. Registratevi gratis oggi stesso!