10 Migliori alternative a Pendo per i team di prodotto nel 2024

Un tempo era quasi impossibile capire come gli utenti interagissero con il vostro prodotto, app o servizio. Certo, esistevano piattaforme di analisi come Google Analytics, ma l'attività dei singoli utenti era in qualche modo un segreto strettamente custodito.

Oggi questo appartiene al passato. Piattaforme di adozione digitale come Pendo possono scoprire i dati dell'esperienza utente e metterli nelle vostre mani.

Funzionalità come il replay delle sessioni e l'analisi degli utenti offrono ai team di prodotto una maggiore comprensione del comportamento e dell'attività, in modo da poter progettare esperienze ancora migliori per i clienti e i dipendenti.

Pendo è molto conosciuto, ma non è l'unico strumento in questo spazio. In questa guida scopriamo le 10 migliori alternative a Pendo per migliorare le esperienze degli utenti, oltre a uno strumento interessante che può cambiare per sempre il modo in cui il vostro team gestisce i prodotti. 👀

Che cos'è Pendo?

Pendo è una famosa piattaforma per l'esperienza di prodotto e l'adozione digitale che consente ai team di prodotto di offrire esperienze utente migliori supportate da dati e approfondimenti reali.

via Pendo

Questa piattaforma per l'esperienza di prodotto include funzionalità/funzione come l'analisi degli utenti, la registrazione e il replay delle sessioni, le roadmap dei prodotti, scoperta del prodotto e la convalida, il feedback degli utenti, le guide e il supporto in app.

Il software è una piattaforma all-in-one che può essere adattata sia all'esperienza dell'utente che a quella dei dipendenti, il che lo rende un buon concorrente per le aziende che vogliono concentrarsi sia all'esterno che all'interno. ✔️

Cosa cercare in un'alternativa a Pendo?

Esistono centinaia di piattaforme alternative per l'adozione digitale, il che non rende facile la loro attività di confronto. Fortunatamente, abbiamo elaborato una semplice lista di controllo per aiutarvi a trovare la giusta soluzione analitica o l'alternativa a Pendo.

Ecco cosa cercare in un'alternativa a Pendo:

**Quali sono le funzionalità/funzione più importanti? Siete più interessati a un intervallo di opzioni per la raccolta dei dati o al modo in cui il software utilizza i dati per offrire approfondimenti?

**Alcuni strumenti hanno piani tariffari che cambiano in base alla dipendenza dal numero di utenti, sessioni, eventi o utenti finali. Quale funziona meglio per voi?

Facilità d'uso: Quanto è facile usare la nuova app? Il vostro team è in grado di utilizzarla con esito positivo per raccogliere il feedback degli utenti o per il loro onboarding?

Quanto è facile usare la nuova app? Il vostro team è in grado di utilizzarla con esito positivo per raccogliere il feedback degli utenti o per il loro onboarding? Collaborazione: È possibile condividere facilmente dati e approfondimenti con altri team o stakeholder?

È possibile condividere facilmente dati e approfondimenti con altri team o stakeholder? Intelligenza artificiale (IA): Lo strumento fa uso di IA? Da fare per integrare i flussi di lavoro e i processi?

La migliore alternativa a Pendo è quella che più si avvicina alle vostre esigenze. Considerate i punti precedenti, classificatene l'importanza e usateli per orientarvi verso lo strumento migliore per la vostra azienda.

Le 10 migliori alternative a Pendo da usare nel 2024

Pendo è un'opzione utile per i team che desiderano una migliore comprensione del coinvolgimento degli utenti, in modo da poter migliorare ulteriormente l'esperienza. Tuttavia, non è l'unico strumento che offre funzionalità/funzione simili e vale sempre la pena di esplorare le alternative a Pendo per vedere se sono più adatte.

Ecco 10 delle migliori alternative a Pendo che riteniamo valga la pena prendere in considerazione quest'anno.

1. Whatfix

via Prefisso Whatfix è una piattaforma di adozione digitale progettata per migliorare la produttività degli utenti, la conformità dei processi e la scoperta di funzionalità/funzione. Con Whatfix, i team del prodotto possono osservare il comportamento degli utenti, monitorare l'utilizzo delle funzionalità, ottenere feedback e offrire supporto e guida ai clienti in tempo reale. ⌚

Le migliori funzionalità/funzione di Whatfix

Assistenza agli utenti finali con formazione in app e supporto clienti

Aumentare l'adozione da parte dell'utente con walkthrough e widget

Personalizzare l'esperienza con una segmentazione e una contestualizzazione intelligente

Limiti di Whatfix

Alcuni utenti riferiscono che è difficile implementare Whatfix insieme ad altri provider di prodotti SaaS

Secondo alcuni utenti, il percorso di apprendimento di Whatfix può essere piuttosto complicato

Prezzi di Whatfix

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatfix

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

2. Ampiezza

via Ampiezza Amplitude è un'app per l'analisi dei prodotti e il monitoraggio degli eventi. I team possono utilizzare questa alternativa a Pendo per ottenere informazioni altamente rilevanti sugli utenti e applicare questi dati per migliorare i prodotti. La piattaforma include funzionalità/funzione per l'analisi, la sperimentazione e l'ottimizzazione e i dati dei clienti. ▶️

Le migliori funzionalità/funzione di Amplitude

Pianificazione e implementazione di test A/B per identificare l'opzione migliore

Creare profili di clienti ed elenchi di pubblico con la piattaforma integrata di dati sui clienti

Personalizzare i contenuti futuri con segmenti di pubblico basati sui dati

Limiti di Amplitude

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero dei modelli da personalizzare durante il processo di configurazione

Non è possibile creare un pannello storico completo, con dati che risalgono solo agli ultimi 365 giorni

Prezzi di Amplitude

gratuito: Starter: Gratis

Gratis **Da $49/mese per utenti illimitati

Crescita: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

3. CamminaMi

via WalkMe WalkMe è una piattaforma di adozione digitale progettata per eliminare gli attriti nei prodotti digitali. Il software si sovrappone alla vostra web app per identificare i potenziali problemi, quindi offre consigli pratici su come migliorare i flussi di lavoro e l'utilizzo del prodotto. 🙌

Le migliori funzionalità/funzioni di WalkMe

Capire se i flussi degli utenti stanno lavorando come previsto o meno

Fornire esperienze digitali personalizzate al momento giusto, grazie alle Automazioni

Eliminare gli attriti per aumentare la produttività e l'adozione delle funzionalità/funzione

Limiti di WalkMe

Alcuni utenti segnalano che la piattaforma è lenta da caricare, il che può avere un impatto sull'esperienza dell'utente del sito web

Sebbene si tratti di una piattaforma senza codice, gli utenti suggeriscono che è utile avere nel team qualcuno che abbia competenze tecniche in HTML e CSS

Prezzi di WalkMe

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WalkMe

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

4. Mucchio

via Heap Heap è una piattaforma di digital insights che consente ai team di prodotto di comprendere i percorsi degli utenti e di apportare modifiche rapide per migliorarne la fidelizzazione, la conversione e l'esperienza. I team di prodotto possono utilizzare il software per capire cosa funziona e cosa no, con dati reali dei clienti a supporto. 📈

Le migliori funzionalità/funzioni di Heap

Ottenere l'intero contesto del flusso di lavoro di un utente con un solo clic

Identificare le opportunità di miglioramento del prodotto con le funzionalità integrate di data science

Monitoraggio e comprensione del coinvolgimento del prodotto su più dispositivi

Limiti di Heap

Ad alcuni utenti sfuggono funzioni presenti in Pendo, come i tour guidati dei prodotti e i sondaggi NPS

Heap monitora solo le interazioni con il front-end, quindi è necessario un altro strumento per monitorare le interazioni con il back-end

Prezzi di Heap

**Gratis

Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premier: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di Heap

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

5. Corsia d'utenza

via Corsia utente Userlane è una piattaforma di adozione digitale progettata per i team di prodotto che desiderano visualizzare un quadro completo dell'esperienza delle loro app, in modo da poter comprendere l'adozione degli utenti e apportare miglioramenti. Questa alternativa a Pendo può essere utilizzata anche per offrire supporto clienti on-demand in app, con contenuti pertinenti al contesto e guide per l'utente altamente coinvolgenti. 📑

Le migliori funzionalità/funzione di Userlane

Comprendere il comportamento dell'utente in tempo reale su diverse applicazioni

Analizzare i dati sul comportamento dei clienti per informare i miglioramenti dell'esperienza utente

Creare e distribuire contenuti automatici e pertinenti con la guida in-app

Limiti di Userlane

Alcuni utenti vorrebbero che fossero disponibili modelli per scaricare i report per semplificare la reportistica

Secondo alcuni utenti, può essere difficile da gestire se si dispone di un numero elevato di guide

Prezzi di Userlane

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Userlane

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

6. Smartlook

via Smartlook Smartlook è una piattaforma digitale che offre analisi di prodotto e approfondimenti visivi sugli utenti. La piattaforma combina dati qualitativi e quantitativi per dare ai team di prodotto una visione completa di come gli utenti vivono le loro app, in modo da poter fare scelte migliori nella fase di sviluppo processo decisionale quando si tratta di sviluppare un prodotto. 📄

Le migliori funzionalità/funzione di Smartlook

Vedere quali azioni compiono gli utenti con gli strumenti di registrazione delle sessioni

Utilizzate le heatmap di siti web e app mobili per monitorare il comportamento degli utenti

Utilizzare l'analisi del sito web e delle app mobili per comprendere il comportamento degli utenti

Limiti di Smartlook

Alcuni utenti segnalano problemi di mancata registrazione completa delle sessioni

Secondo alcuni utenti, lo strumento potrebbe trarre vantaggio da un maggior numero di opzioni personalizzate per la reportistica

Prezzi di Smartlook

**Gratis

Pro: A partire da $55/mese

A partire da $55/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Smartlook valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

7. Applicazioni

via Applicazioni Appcues è una piattaforma di adozione del prodotto progettata per i team di prodotto che desiderano migliorare il percorso di onboarding degli utenti. La piattaforma consente ai team di creare esperienze in-app su misura per i nuovi utenti, grazie al design dell'esperienza, al targeting intelligente e al monitoraggio del comportamento degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Appcues

Progettazione di flussi di onboarding e liste di controllo personalizzate per i nuovi utenti

Aumentare il coinvolgimento con messaggi a scorrimento, tooltip e hotspot

Raccogliere il feedback dell'utente con sondaggi in-app

Limiti di Appcues

Alcuni utenti trovano frustrante il salvataggio automatico, che può rendere più difficile testare le potenziali modifiche e ripristinarle rapidamente

Alcuni utenti vorrebbero che fossero disponibili analisi più dettagliate all'interno di Appcues

Prezzi di Appcues

Essenziale: A partire da $249/mese per tre licenze utente

A partire da $249/mese per tre licenze utente Crescita: A partire da $879/mese per 10 licenze utente

A partire da $879/mese per 10 licenze utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Appcues

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

8. Scatola di vetro

via Scatola di vetro Glassbox è una piattaforma di analisi dell'esperienza digitale dei clienti che consente ai team di creare esperienze più coinvolgenti per gli utenti di app e prodotti digitali. Con questa alternativa a Pendo, i team di prodotto possono catturare ogni interazione dell'utente, analizzare i customer journey e monitorare le prestazioni. 🤖

Le migliori funzionalità/funzioni di Glassbox

Raccogliere i dati degli utenti e identificarne le tendenze nel tempo

Identificare i problemi e distribuire le correzioni per migliorare il flusso degli utenti

Collaborare con altri team per condividere le informazioni e dare priorità ai giusti miglioramenti

Limiti di Glassbox

Alcuni utenti riferiscono che l'esperienza di onboarding e l'aggiunta di codice al proprio sito web hanno rappresentato una sfida

La gestione dell'accesso degli utenti per più team potrebbe essere migliorata, secondo alcuni utenti

Prezzi di Glassbox

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Glassbox

G2: 4.9/5 (oltre 500 recensioni)

4.9/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 5/5 (40+ recensioni)

9. Mixpanel

via MixpanelMixpanel è un prodotto di analisi e di strumento di visualizzazione dei dati che consente ai team di prodotto di prendere decisioni più intelligenti sui miglioramenti da apportare. La piattaforma consente a chiunque di visualizzare i dati sul comportamento degli utenti, condividerli tra i team e prendere la strada giusta. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Mixpanel

Ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle interazioni degli utenti con la vostra app

Analizzare il percorso dell'utente dall'inizio alla fine

Creazione di Bacheche che trasformano i dati dell'utente in grafici e diagrammi altamente visivi

Limiti di Mixpanel

Alcuni utenti esprimono il desiderio di una migliore personalizzazione delle dashboard

Secondo alcuni utenti, può essere difficile estrarre i dati grezzi per utilizzarli in altre applicazioni

Prezzi di Mixpanel

Per iniziare: Gratis

Gratis Crescita: Da $20/mese

Da $20/mese Azienda: Da $833/mese

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar è uno strumento di analisi del comportamento e delle heatmap dei siti web che offre ai team maggiori informazioni su ciò che accade sul loro sito, al di là dei numeri di base. Le funzionalità/funzione di Hotjar comprendono heatmap, registrazioni, sondaggi, feedback degli utenti e interviste. 📣

Le migliori funzionalità/funzione di Hotjar

Scoprite quali aree del vostro sito web vengono effettivamente utilizzate dai visitatori grazie alle heatmap

Visualizzate le sessioni degli utenti per identificare gli attriti nel vostro flusso di navigazione

Chiedete un feedback o organizzate interviste individuali con utenti reali del sito web

Limiti di Hotjar

Alcuni utenti vorrebbero che la navigazione e l'esperienza della dashboard fossero più semplificate

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'aggiunta di Hotjar al loro sito web ha avuto un impatto negativo sulla velocità di caricamento delle pagine e sulle prestazioni

Prezzi di Hotjar

HotJar Observe Basic: gratis

gratis HotJar Observe Plus: $39/mese

$39/mese HotJar Observe Business: $99+/mese

$99+/mese HotJar Observe Scale: $213+/mese

$213+/mese HotJar Ask Basic: Gratis

Gratis HotJar Ask Plus: $59/mese

$59/mese HotJar Ask Business: $79+/mese

$79+/mese HotJar Ask Scale: $159+/mese

$159+/mese HotJar Engage Basic: Free

Free HotJar Engage Plus: $350/mese

$350/mese HotJar Engage Business: $550/mese

$550/mese HotJar Engage Scale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

Altri strumenti aziendali

Queste alternative a Pendo sono ottime se state cercando uno strumento diverso per l'analisi del comportamento degli utenti e dei prodotti. Sia che si scelga Pendo, sia che si scelga uno dei suoi concorrenti, si avrà comunque bisogno di altri strumenti per l'analisi del comportamento degli utenti e dei prodotti strumenti per la gestione dei prodotti per aiutarvi a completare il vostro stack tecnologico.

Utilizzate i prompt di ClickUp AI per creare rapidamente i documenti dei requisiti di prodotto (PDR) in un batter d'occhio

ClickUp è la migliore piattaforma digitale per i team di prodotto che vogliono semplificare l'esperienza e distribuire gli aggiornamenti più velocemente. È possibile mappare i documenti dei requisiti di prodotto (PDR) in un attimo posizione del prodotto e la visione, coinvolgere il team nell'obiettivo e iterare più rapidamente grazie al nostro sistema all-in-one piattaforma di gestione del prodotto .

Usate ClickUp per costruire roadmap di prodotto intelligenti e organizzare feedback, epiche e sprint in un unico luogo di condivisione. Visualizzate l'intero ciclo di vita del prodotto con viste a livello di team, flussi di lavoro e automazioni, senza bisogno di passaggi manuali.

Grazie a ClickUp AI è possibile semplificare l'intero processo di gestione dei prodotti. Generate la documentazione sul prodotto, organizzate il feedback degli utenti e chiedete un riepilogo/riassunto da inserire negli aggiornamenti del prodotto, modelli di piano strategico e modelli decisionali .

ClickUp è costruito per la collaborazione, in modo che il vostro team di prodotto possa lavorare con altri dipartimenti interni e stakeholder per fare brainstorming e condividere i dati all'interno di un'area di lavoro modello di strategia di prodotto . I dati raccolti dalle vostre alternative a Pendo possono ora risiedere in un luogo centrale, dove tutti possono accedervi e utilizzarli. 🌻

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Portate tutti i dati sul comportamento dell'utente in un unico postosoftware visivo per il project management* Creare roadmap di prodotto organizzate

Usate ClickUp come software di gestione dei progetti app per il monitoraggio degli obiettivi per motivare i membri del team a raggiungere i loro traguardi

Pianificate, scrivete e condividete le informazioni sui prodotti conDocumenti ClickUp Visualizzate in modo chiaro le roadmap e i cicli di vita dei vostri prodotti conClickUp Dashboard Collaborare con i team commerciali e di marketing sugli aggiornamenti e i lanci dei prodotti

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione e molte opzioni personalizzate, alcuni utenti potrebbero trovare ClickUp troppo impegnativo all'inizio

Alcune funzionalità di ClickUp AI molto attese, come i riepiloghi/riassunti di progetti e standup, non sono ancora disponibili in app ma sono in arrivo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Sfrutta il potere dei dati sul comportamento degli utenti

Considerando tutti gli strumenti di adozione digitale disponibili, esiste un ricco panorama di app e piattaforme che possono migliorare il modo in cui il vostro team di prodotto affronta lo sviluppo dell'esperienza utente. Questa guida vi aiuterà a trovare la migliore alternativa a Pendo per le vostre esigenze, sia che il vostro obiettivo sia ottenere dati più dettagliati sugli utenti, sia che vogliate trovare un modo migliore per condividere ciò che avete con il vostro team.

Mentre vi addentrate nel mondo delle alternative a Pendo, considerate gli altri strumenti che possono supportare il vostro viaggio verso la costruzione dei migliori prodotti possibili. Trasformate il vostro approccio alla gestione dei prodotti con ClickUp. Iscrivetevi gratis adesso . ✨